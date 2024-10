5 meilleurs navigateurs IA en 2024

Vous en avez assez de faire défiler des résultats de recherche interminables pour trouver les informations dont vous avez besoin ? Les navigateurs IA peuvent transformer votre expérience en ligne en vous fournissant des recommandations et des informations intelligentes et personnalisées.

Contrairement aux navigateurs ordinaires, les navigateurs IA anticipent vos besoins et vous suggèrent plus rapidement des informations pertinentes et actualisées. Ils fournissent des insights personnalisés en apprenant à connaître vos intérêts et vos préférences en analysant votre comportement de navigation.

Cependant, tous les navigateurs ne se valent pas. Certains peuvent vous obliger à paramétrer une URL personnalisée (UC), ce qui peut s'avérer fastidieux pour de nombreux utilisateurs. Dans ce billet, je vais partager mes meilleurs choix de navigateurs IA qui ne nécessitent pas d'UC. Ces navigateurs offrent des fonctionnalités puissantes sans la complexité supplémentaire, ce qui les rend accessibles à tous.

Que faut-il rechercher dans les navigateurs IA ?

En testant les navigateurs IA disponibles aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les options. Certaines sont très personnalisables, tandis que d'autres ne font pas autant d'options ou de réponses approfondies. Sur la base de mes recherches, voici les facteurs qui, à mon avis, font la qualité d'un navigateur IA.

Capacités de personnalisation : Recherchez des navigateurs qui s'adaptent à vos préférences et à vos habitudes. Cela inclut des fonctionnalités telles que des recommandations personnalisées, des requêtes de recherche prédictives et des interfaces personnalisables

Outils d'efficacité et de productivité: Les fonctionnalités IA qui améliorent la navigation, gèrent les informations et stimulent la productivité sont importantes. Choisissez un navigateur doté d'outils de résumer innovants, d'intégrations de discussions IA et del'automatisation des navigateurs *Fonctionnalités de sécurité : Des mesures de sécurité améliorées pilotées par l'IA sont cruciales. Il peut s'agir de détection avancée des menaces, de protection de la confidentialité et de modes de navigation sécurisés

Options de collaboration: Si vous travaillez sur des projets d'équipe, envisagez des navigateurs conçus pour le partage et la coopération. Des fonctionnalités telles que la navigation collaborative, les notes partagées et les outils de communication intégrés peuvent s'avérer bénéfiques

Intégration avec d'autres outils: Assurez-vous que le navigateur s'intègre de manière transparente avec les autres outils et plateformes que vous utilisez, tels que les logiciels de gestion de projet, les clients e-mail et les services de stockage cloud

Interface et expérience utilisateur: Une interface conviviale, intuitive et facile à naviguer peut faire une grande différence dans votre expérience de navigation sur le web. Recherchez des navigateurs qui utilisent une technologie de pointe pour offrir un design épuré et un accès facile aux fonctionnalités de l'IA

Au fur et à mesure que nous explorons les meilleurs Outils d'IA pour la navigation, voyons comment ils modifient notre interaction avec le web.

Les 5 meilleurs navigateurs IA à utiliser en 2024

Voici les cinq navigateurs IA qui se sont démarqués cette année. Chacun possède des fonctionnalités uniques qui révolutionnent la navigation web et aident à stimuler la productivité de différentes manières.

1. Arc Max

via Arc Max Arc Max peut devenir votre référence pour les tâches quotidiennes, grâce à son assistant IA, Max. Sa fonctionnalité d'aperçu en 5 secondes vous permet d'évaluer rapidement le contenu des liens sans cliquer, ce qui vous fait gagner du temps et vous aide à éviter les pages non pertinentes.

Il permet également des interactions alimentées par l'IA directement dans l'interface du navigateur.

La fonctionnalité "Ask on Page" vous permet de poser des questions sur le contenu de votre lecture, en fournissant des éclaircissements instantanés sans quitter la page web. Cette méthode d'intégration de l'assistance de l'IA offre une assistance plus immédiate et contextuelle.

Arc Max meilleures fonctionnalités

Exploiter la fonction de capture d'écran en direct avec des options de personnalisation

Activer le bloqueur de publicités et de traqueurs intégré pour une confidentialité accrue

Utilisez la barre de commande pour une navigation rapide et des raccourcis personnalisés

Passez facilement d'un profil à l'autre grâce à la fonctionnalité "Espaces"

Limites d'Arc Max

Certains utilisateurs risquent d'avoir du mal à s'y retrouver en raison de l'interface unique

La version mobile (Arc Search) est dépourvue de certaines fonctionnalités du bureau

Prix d'Arc Max

Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

2. Boîte à ondes

via Boîte à ondes Wavebox a une approche unique de l'organisation du travail en ligne. Il sépare les applications et sites web quotidiens en espaces distincts, ce qui vous aide à gérer différents projets et clients.

L'assistant IA du navigateur est doté d'une conscience contextuelle. Il est disponible sur chaque page et propose une aide pertinente en fonction de l'application ou de l'onglet en cours. Vous pouvez l'utiliser pour résumer des pages web, générer des réponses aux e-mails et déboguer des extraits de code sans changer de contexte.

De plus, la navigation centrée sur l'application de Mon travail réduit considérablement l'encombrement des onglets en veillant à ce que vous n'ayez pas trop d'onglets ouverts. Le regroupement des applications dans la barre latérale rend le passage d'une tâche à l'autre plus efficace, en particulier lorsque vous travaillez sur plusieurs comptes d'un même service.

Meilleures fonctionnalités du navigateur Wavebox

Exploite les conteneurs de cookies pour un sandboxing sécurisé des applications

Multitâche en toute transparence avec l'assistance de l'écran partagé

Naviguez rapidement dans le navigateur grâce à des raccourcis clavier personnalisés

Choisissez parmi plus de 2 500 intégrations d'applications personnalisées

Limites du navigateur Wavebox

Le processus d'installation initiale prend un peu de temps

La documentation doit être plus conviviale pour les utilisateurs non techniques

Prix du navigateur Wavebox

Basic: Gratuit

Gratuit Wavebox Pro: $8.33/mois (payé annuellement)

$8.33/mois (payé annuellement) Teams: $12.50/utilisateur par mois

Wavebox Browser évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.9/5 (100+ avis)

3. Courageux

via Courageux L'une des fonctionnalités de ce navigateur est sa politique de confidentialité. Lorsque vous utilisez des modèles hébergés par Brave, vos discussions disparaissent une fois que vous avez terminé ; il n'y a pas de données persistantes dont il faut se préoccuper.

Cette approche axée sur la confidentialité s'étend au CodeLLM de Brave. Si vous avez besoin d'aide pour coder, disposer d'un outil IA capable de répondre à des questions de programmation directement dans le navigateur peut s'avérer très utile.

Brave vous permet également de choisir le modèle d'IA à utiliser, chacun étant accompagné d'informations claires sur la confidentialité. Ainsi, vous avez un contrôle total sur vos interactions avec l'IA, ce qui n'est pas toujours vrai avec d'autres navigateurs.

Meilleures fonctionnalités de Brave

Tirez parti du "résumeur IA" pour obtenir rapidement des informations sur les résultats de recherche sur le web

Utilisez le blocage intégré des publicités et des traqueurs pour une navigation transparente

Accédez aux pages web originales grâce à la fonctionnalité De-AMP

Choisissez parmi plusieurs modèles d'IA (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Limites de Brave

Certaines fonctionnalités IA ont des limites d'utilisation dans la version gratuite

Abonnement Premium nécessaire pour accéder à certains modèles IA

Prix de Brave

Utilisation gratuite

Leo Premium: 14,99 $/mois

Évaluations et critiques de Brave

G2: 4.6/5 (450+ avis)

4.6/5 (450+ avis) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

4. Microsoft Edge

via Microsoft Store L'assistant virtuel de Microsoft Edge, Copilot, alimenté par l'IA, est un exemple parfait de la façon dont.. iA connectée peut améliorer les tâches de navigation quotidiennes.

Vous pouvez lui demander de modifier les paramètres ou de remonter votre historique de navigation, ce qui semble plus intuitif que de naviguer dans des menus.

Ce contrôle vocal s'étend également à l'apparence du navigateur. Vous pouvez utiliser le générateur de thèmes IA pour créer des designs personnalisés en décrivant ce que vous voulez, ce qui rend la navigation plus personnelle et plus efficace.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge

Tirez parti de l'intégration de la recherche Bing alimentée par l'IA

Résumez les pages web et les fichiers PDF avec l'IA

Regrouper les onglets avec l'IA pour une meilleure organisation

Effectuer des captures d'écran et de contenu web avec des outils intégrés

Limites de Microsoft Edge

Certains utilisateurs mettent plus de temps à s'habituer aux fonctionnalités de Copilot

Prix de Microsoft Edge

Free

Copilot Pro: 20 $/mois

20 $/mois Copilot pour Microsoft 365: 30 $/mois

Microsoft Edge évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (300+ avis)

4.2/5 (300+ avis) Capterra: 4.3/5 (450+ avis)

5. Opéra

via Opéra L'assistant IA d'Opera, Aria, possède quelques fonctionnalités distinctives. En mode "Composer ", vous pouvez apprendre à Aria à écrire dans votre style personnel. Cela peut rendre la rédaction d'e-mails et de posts sur les médias sociaux plus naturelle et adaptée à votre voix.

L'interface Ligne de commande d'Aria (Cmd/Ctrl + /) est une autre fonctionnalité remarquable. Elle vous permet d'accéder rapidement à l'aide de l'IA sans passer par la barre latérale, ce qui permet de maintenir un flux de travail fluide et ininterrompu.

Meilleures fonctionnalités d'Opera

Protégez votre confidentialité grâce à un VPN intégré

Intégration directe avec des applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram

Résumez les pages web avec l'IA grâce au bouton "Raccourcir"

Personnalisez votre barre latérale pour accéder facilement aux services les plus utilisés

Basculer facilement entre les modes travail et personnel

Économiser la batterie des ordinateurs portables grâce à un mode d'économie de la batterie

Limites d'Opera

Fonctionnalités IA limitées par rapport à certains concurrents

Certaines fonctionnalités de l'IA ne fonctionnent que si vous avez un compte Opera

Prix d'Opera

Free

G2: 4.2/5 (200+ critiques)

4.2/5 (200+ critiques) Capterra: 4.6/5 (150+ critiques)

Autres outils d'IA

Alors que nous avons exploré les navigateurs améliorés par l'IA, un outil dont les fonctionnalités d'IA ont attiré mon attention est le suivant ClickUp . Bien qu'il s'agisse d'un outil de gestion de projet, il offre davantage de fonctionnalités alimentées par l'IA pour simplifier votre flux de travail, générer du contenu, améliorer la collaboration et stimuler la productivité globale.

Avec son assistant IA , ClickUp Brain mon travail, ClickUp est vraiment l'application de tout pour le travail !

Automatisez votre flux de travail à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain offre plusieurs fonctionnalités alimentées par l'IA qui peuvent rivaliser avec les navigateurs dédiés à l'IA. En voici quelques-unes :

Gestion des connaissances par l'IA : Base de connaissances consultable : Stocke et organise les connaissances de votre équipe pour les rendre facilement accessibles Base de connaissances consultable: Stocke et organise les connaissances de votre équipe, les rendant facilement accessibles

Stocke et organise les connaissances de votre équipe, les rendant facilement accessibles Compréhension contextuelle: Comprend le contexte de vos requêtes, en fournissant des informations pertinentes

Comprend le contexte de vos requêtes, en fournissant des informations pertinentes **Traitement du langage naturel : vous permet de poser des questions en langage clair gestion de projet par l'IA:* La gestion de projet par l'IA Automatisation des tâches: Automatise les tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs Résumés générés par l'IA: Génère des résumés des discussions, des réunions et des documents du projet

Génère des résumés des discussions, des réunions et des documents du projet Recommandations intelligentes: Suggère des tâches, des priorités et des échéances en fonction des données du projet AI Writer for Work: Création de contenu: Aide à la rédaction d'e-mails, de rapports et de documents

Aide à la rédaction d'e-mails, de rapports et de documents Suggestions de style et de ton: Propose des suggestions pour améliorer votre style et votre ton

Propose des suggestions pour améliorer votre style et votre ton Vérification de la grammaire et de l'orthographe: Vous aide à identifier et à corriger les erreurs Intégration avec d'autres outils d'IA: Intégration OpenAI: Mon travail en toute transparence avec le modèle de langage GPT-3 d'OpenAI pour des capacités d'IA avancées

Mon travail en toute transparence avec le modèle de langage GPT-3 d'OpenAI pour des capacités d'IA avancées Intégrations tierces: Peut être intégré à d'autres outils d'IA pour améliorer les fonctions

ClickUp Brain, qui met l'accent sur la gestion de projet et la collaboration, est un outil précieux pour les équipes qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail et à améliorer leur productivité.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organisez vos connaissances en dossiers et en étiquettes

Partage des connaissances avec les membres de l'équipe et les collaborateurs externes

Intégration avec d'autres fonctionnalités de ClickUp, telles que les tâches et les projets

Exporter les connaissances dans différentes formes, comme PDF ou CSV

Paramétrer des rappels pour assurer le suivi des informations importantes

Suivre l'utilisation et les analyses pour mesurer l'impact de votre base de connaissances

Limites de ClickUp

Pas d'options de gamification pour ceux qui aiment ça

L'option de suivi du temps peut être améliorée

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par utilisateur de l'espace de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Boostez votre productivité avec l'IA

En expérimentant ces navigateurs et outils IA, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de remplacer votre ancien navigateur par un nouveau ; il s'agit de découvrir des outils qui ajoutent du contexte et améliorent votre travail d'une manière que vous n'auriez peut-être pas envisagée auparavant.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un navigateur, ClickUp Brain m'a montré comment l'IA peut être intégrée dans les tâches quotidiennes, pour que des choses comme l'écriture et la gestion de projet se fassent sans effort.

Mon conseil : Lorsque vous choisissez des outils IA pour améliorer votre travail, réfléchissez à la manière dont ils peuvent compléter ce que vous faites déjà. Les outils les plus utiles ne font pas que résoudre des problèmes ou répondre à des questions ; ils débloquent de nouvelles méthodes de travail, plus efficaces et plus percutantes. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez comment il transforme votre travail !