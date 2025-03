10 meilleurs logiciels de tableau de bord (critiques, fonctionnalités, & ; prix)

Tout que vous gériez des tâches quotidiennes ou des projets agiles, vous devez surveiller leurs performances pour vous assurer que tout se passe comme prévu.

Heureusement, avec le bon logiciel de tableau de bord, vous pouvez identifier les tendances, détecter les goulets d'étranglement et faire des prédictions basées sur les données sans dépenser une fortune.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de tableau de bord et présenterons dix outils de tableau de bord qui faciliteront la gestion de vos projets.

Qu'est-ce qu'un logiciel de tableau de bord ?

Les logiciels de tableau de bord fournissent aux équipes et aux agents traitants des informations commerciales essentielles, en comprimant les données volumineuses en informations plus petites et plus faciles à comprendre.

Vos agents peuvent utiliser ces nouvelles informations pour achever les missions sans faux pas.

Étant donné qu'un tableau de bord BI (business intelligence dashboard) affiche des informations et des tendances actualisées, les utilisateurs de l'entreprise peuvent utiliser les données pour surveiller et.. mesurer les performances et prendre des décisions d'entreprise en connaissance de cause.

comment ?

Par exemple, les managers peuvent utiliser un tableau de bord du projet pour surveiller la santé de l'entreprise et identifier les domaines qui nuisent à sa croissance. Vous n'aurez pas besoin de faire appel à un data scientist pour le travail. 😛

Les équipes opérationnelles peuvent avoir recours à des..

les équipes opérationnelles peuvent utiliser les outils suivants : des tableaux de bord opérationnels pour réagir aux goulets d'étranglement avant qu'ils ne perturbent la productivité.

De même, les équipes financières peuvent utiliser les données pour prédire l'évolution de l'économie les ventes et les recettes.

Et, bien sûr, les agences d'espionnage peuvent utiliser les données pour garder une trace de toutes leurs missions !

Que rechercher dans un outil de tableau de bord ?

Data blending: combiner des données provenant de plusieurs sources de données pour voir les informations les plus cruciales. En cours, par exemple, la progression vers la réalisation de vos indicateurs de performance clés (KPI)

combiner des données provenant de plusieurs sources de données pour voir les informations les plus cruciales. En cours, par exemple, la progression vers la réalisation de vos indicateurs de performance clés (KPI) **Affichage détaillé des données : passez d'un aperçu de haut niveau à une vue plus détaillée des données à l'aide de diagrammes et d'autres éléments visuels

Personnalisation: personnalisez votre tableau de bord en utilisant des polices, des couleurs, des arrière-plans, des widgets, etc

personnalisez votre tableau de bord en utilisant des polices, des couleurs, des arrière-plans, des widgets, etc **Outils de collaboration : travaillez ensemble sur les tableaux de bord en commentant et en partageant les données avec vos coéquipiers et vos clients

Disponibilité mobile: surveillez vos performances et soyez au courant de vos données en déplacement

surveillez vos performances et soyez au courant de vos données en déplacement Sécurité des données: verrouillez vos informations d'entreprise en utilisant des permissions basées sur les rôles, la protection par mot de passe et l'authentification à deux facteurs

N'oubliez pas que l'utilisation d'un tableau de bord complet vous permettra d'obtenir des informations complètes et exploitables !

Les 10 meilleurs logiciels de tableau de bord en 2024

Voici dix logiciels de tableau de bord qui vous aideront à collecter des données et à les analyser comme un agent secret :

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image17-1-1400x666.png appareils ClickUp /$$$img/

Accéder à ClickUp sur tous les appareils

ClickUp est l'outil d'information le plus complet au monde l'évaluation la plus élevée productivité et les logiciels de gestion de projet utilisé par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

C'est aussi le meilleur logiciel de tableau de bord en 2024 et vous permet de construire des tableaux de bord pour n'importe quel scénario d'entreprise.

Avec plus de 50 personnalisations Widget pour vous aider à obtenir des informations sur les analyses d'entreprise les plus critiques, vous pouvez surveiller les performances de n'importe quel processus d'affaires avec facilité.

De la gestion des ressources aux rapports sur les clients, ces tableaux de bord vous couvrent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image5-1400x693.png Rassemblez tout votre travail dans un aperçu de haut niveau grâce aux tableaux de bord /$$img/

Rassemblez tout votre travail dans un aperçu de haut niveau grâce aux tableaux de bord

Vous pouvez utiliser ClickUp Tableaux de bord pour vous aider à évaluer vos objectifs trimestriels, à voir le temps suivi sur les projets, à repérer les goulets d'étranglement potentiels, et plus encore. 📈

Les tableaux de bord de ClickUp vous aident également à comprendre vos indicateurs clés de performance et à identifier les goulets d'étranglement indicateurs d'entreprise mieux.

comment ?

Un tableau de bord KPI décompose des données complexes en graphiques et diagrammes simples. Ainsi, les tableaux de bord rendent l'analyse des données plus accessible pour vous et vos agents.

ClickUp vous permet également de personnaliser votre tableau de bord avec des diagrammes personnalisés tels que :

Diagramme linéaire: créez un diagramme linéaire personnalisé pour identifier les tendances dans vos données

créez un diagramme linéaire personnalisé pour identifier les tendances dans vos données Diagramme à barres: utilisez des diagrammes à barres pour voir l'évolution des taux de criminalité dans le temps

utilisez des diagrammes à barres pour voir l'évolution des taux de criminalité dans le temps **Le diagramme circulaire : utilisez un diagramme circulaire personnalisé pour cartographier les dépenses de votre agence de renseignement

ClickUp vous permet de sécuriser vos tableaux de bord en paramétrant les éléments suivants les permissions .

Par défaut, les tableaux de bord sont classifiés (privés) et ne sont visibles que par vous. Mais vous pouvez les partager avec n'importe quel membre de votre équipe ou choisir d'afficher votre tableau de bord au bureau en mode plein écran !

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

Vues: visualisez les performances de votre entreprise dans les vues Charge de travail, Box, Tableau et Gantt

visualisez les performances de votre entreprise dans les vues Charge de travail, Box, Tableau et Gantt Statut des tâches: ajoutez différentes étapes à votre travail pour un suivi précis de la progression

ajoutez différentes étapes à votre travail pour un suivi précis de la progression Assigner des tâches: assignez des tâches à vos coéquipiers pour suivre les progrès de votre équipe charge de travail undefined https://clickup.com/features/project-time-tracking Suivi du temps natif : /%href/ démarrer et arrêter le temps à partir de n'importe quel appareil et générer des rapports à partir de toutes vos entrées de temps, y compris les heures facturablesObjectifs ClickUp : .

assignez des tâches à vos coéquipiers pour suivre les progrès de votre équipe charge de travail

7. Google Data Studio (Looker Studio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image2-3-1400x779.png page d'atterrissage de google data studio /$$img/

via Google Data Studio Looker Studio, anciennement Google Data Studio vous permet de créer des tableaux de bord analytiques personnalisés. Vous pouvez travailler sur un même rapport avec des coéquipiers ou des personnes extérieures à votre entreprise en temps réel.

Toutefois, l'application ne dispose pas des fonctionnalités avancées de rapports de tableaux de bord nécessaires aux analyses complexes. Par exemple, il n'existe pas de fonctionnalité intégrée permettant d'actualiser automatiquement un tableau de bord ou un rapport.

Il vous faudra donc actualiser manuellement :

Principales fonctionnalités de Google Data Studio

Modèles de rapports sur les chaînes YouTube, d'aperçus des annonces Google, etc

Transforme les dimensions et les indicateurs de vos données en blocs de construction puissants pour les diagrammes et les graphiques

Partage et collaboration sur tous vos rapports et tableaux de bord Data Studio

Tableaux de bord personnalisables permettant d'ajouter des logos et des icônes, de modifier l'arrière-plan, etc

Les pros de Google Data Studio

Facile à utiliser

Effectue des calculs dont les formules peuvent inclure des champs de la source de données, du texte littéral et des valeurs numériques

Assistance pour les diagrammes à barres, les diagrammes circulaires, les tableaux, les cartes thermiques, etc

Limites de Google Data Studio

S'appuie sur des intégrations pour le suivi du temps

Ne convient pas à la gestion de tâches complexes

Nécessite des connecteurs payants pour intégrer des sources de données autres que Google

Prix de Google Data Studio

Google Data Studio est entièrement gratuit.

Évaluation des utilisateurs de Google Data Studio

G2: 4.3/5 (200+ reviews)

4.3/5 (200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (90+ avis)

Domo

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/e7123ecf-1fb9-49ba-a9b0-bd1a3b11725f/CleanShot%202022-11-15%20at%2019.28.24%402x.png

/$$$img/

Via Domo La prochaine liste est la suivante Domo . Cette application est une plateforme de données low-code qui permet aux utilisateurs d'intégrer des données de n'importe où et de créer des tableaux de bord personnalisés. Domo simplifie le processus de rapports en connectant vos données entre elles et en vous donnant accès à des aperçus en temps réel, le tout dans une interface simple.

Domo fonctionnalités clés

S'intègre avec plus de 1 000 connecteurs prédéfinis et offre des centaines d'autres façons de se connecter à vos données

Choisissez parmi plus de 150 types de diagrammes pour la visualisation des données

Utilisez l'interface "drag-and-drop" pour créer facilement un tableau de bord personnalisé

Explorez plus de 7 000 cartes personnalisées ou téléchargez vos propres cartes en quelques clics

Les pros de Domo

Rapports en temps réel

Disponible dans l'application mobile

Des chemins d'affichage détaillés permettent aux utilisateurs de plonger plus profondément lorsqu'ils traitent des données complexes et hiérarchiques

Les limites de Domo

L'interface utilisateur pourrait être améliorée ; la navigation dans le logiciel peut être déroutante pour certains utilisateurs

Les forfaits sont onéreux

Prix de Domo

Domo offre un essai gratuit. Pour les forfaits payants, visitez le site web pour obtenir un devis

Yellowfin

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/c3856169-c1e9-4d55-9c5c-22ada234237f/CleanShot%202022-11-15%20at%2020.43.00%402x.png

/$$$img/

via L'albacoreL'albacore est un autre outil de Business Intelligence (BI) qui permet aux utilisateurs de communiquer et de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et de rassembler plusieurs visualisations et tableaux provenant de diverses sources de données afin de créer un aperçu de haut niveau des performances de leur entreprise. Cet outil propose des tableaux de bord préconstruits et des fonctionnalités de rapports de service conviviales pour aider les entreprises à ajouter facilement des analyses à leurs produits.

Yellowfin fonctionnalités clés

L'automatisation analyse automatiquement les données de vos clients et les informe des changements

Les histoires de données et les présentations vous permettent de combiner des diagrammes et des tableaux avec de la narration dans des formes faciles à mettre en œuvre pour vos utilisateurs finaux

Communiquer efficacement les données avec des visualisations JavaScript personnalisées

Les pros de Yellowfin

Les tableaux de bord enfichables vous permettent d'intégrer des tableaux de bord préconstruits dans votre application

La BI en libre-service permet aux clients de créer leurs propres rapports ad-hoc

Utilisez l'API simple de Yellowfin pour ajouter des rapports, des diagrammes et des tableaux de bord à votre logiciel avec un minimum de code

Limites de Yellowfin

Courbe d'apprentissage abrupte pour ceux qui ne sont pas familiers avec SQL

La construction et la modification en cours des tableaux de bord peuvent être compliquées pour certains utilisateurs

Les forfaits peuvent être coûteux

Prix de Yellowfin

Contactez Yellowfin pour demander un devis pour Enterprise Analytics et Embedded Analytics

DataBox

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/9b421d1d-4c13-412c-acda-4c02e395814a/CleanShot%202022-11-15%20at%2020.19.00%402x.png

/$$$img/

Via DataBoxDataBox est une plateforme d'analyse d'entreprise qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord KPI et de connecter toutes leurs données de performance en un seul endroit. Elle offre des fonctionnalités pour les rapports, le suivi des métriques, le suivi des objectifs d'entreprise, les tableaux de bord TV, les calculs de données et plus encore pour vous aider à connecter facilement vos données, à construire et partager des rapports, à suivre les tendances et à découvrir des indicateurs, le tout au sein de DataBox.

DataBox fonctionnalités clés

Créez des tableaux de bord pertinents et personnalisés avec le Dashboard Designer

Utilisez l'éditeur de tableaux de bord pour créer des rapports rapides et personnalisés

Restez à jour avec vos données en utilisant les diapositives Data Story

Les pros de la DataBox

DataBox propose plus de 75 intégrations natives pour vous aider à connecter et consolider toutes vos données en un seul endroit

Parcourez plus de 200 rapports préconstruits et exemples de tableaux de bord créés par des experts et des agences partenaires

Le générateur de formules par glisser-déposer facilite le calcul de nouveaux indicateurs à partir de n'importe quelle source de données

Limites de DataBox

Son interface utilisateur pourrait être améliorée ; certains de ses utilisateurs ont rapporté qu'elle était maladroite

Il n'existe pas de forfait pour les utilisateurs individuels, mais seulement pour les petites équipes, ce qui est coûteux pour un seul utilisateur

Les options de rapports ont été jugées limitées par certains utilisateurs

Prix de DataBox

DataBox propose un forfait Free Forever, et des forfaits payants à partir de $72/ mois

Choisissez le meilleur logiciel de tableau de bord de projet pour votre équipe

Les logiciels de tableau de bord donnent aux équipes et aux gestionnaires de projet un aperçu de la façon dont l'entreprise se fait.

Grâce aux données de votre tableau de bord, vous serez en mesure de résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent, d'améliorer les flux de travail et de suivre votre progression avec précision.

mais James Bond ferait-il confiance à n'importe quel outil de renseignement ou s'appuierait-il sur une excellente source ?

Il en va de même pour le logiciel de tableau de bord que vous choisissez d'intégrer dans votre entreprise.

allez-vous vous fier à un outil médiocre ou utiliser un puissant logiciel de tableau de bord comme ClickUp ?

ClickUp est le logiciel de tableau de bord par excellence, qu'il s'agisse de vous aider à suivre les sprints ou de vous aider à forfaiter, afficher, suivre et évaluer vos objectifs trimestriels. Démarrer avec ClickUp gratuitement pour savoir tout et n'importe quoi sur votre entreprise.

