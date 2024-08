Top 6 Toodledo Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Limitations, Prix)

Toodledo est une excellente application de liste de choses à faire qui se présente comme "plus qu'une liste de choses à faire"

Malheureusement, ce "plus" implique de vous offrir gratuitement quelques fonctionnalités de base de gestion des tâches.

Et voici un autre problème.

Chaque équipe a besoin d'une application de gestion des tâches qui peut faire plus que la simple prise de notes de base.

toodledo est-il vraiment plus qu'une simple liste de choses à faire ?

Pour cette raison, de nombreuses équipes ont commencé à dire "toodles !" à Toodledo, tout comme vous !

Dans cet article, nous verrons ce qu'est Toodledo et pourquoi vous avez besoin d'une alternative. Ensuite, nous présenterons six alternatives à Toodledo pour vous aider à faire le meilleur choix.

Pourquoi avez-vous besoin d'une alternative à Toodledo ?

Via Toodledo

Toodledo est une application de gestion des tâches qui aide les individus et les équipes à gérer leurs tâches quotidiennes et certains projets complexes.

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec Toodledo :

Créerdes listes à faire* Créer des tâches et des sous-tâches

Utiliser le chronomètre intégré pour enregistrer le temps passé sur un projet

Paramétrer des rappels

Enregistrez votre progression sous forme de graphiques et de diagrammes

Bien que ces fonctionnalités semblent intéressantes, Toodledo présente encore quelques limites :

1. Version gratuite limitée

La version gratuite de Toodledo n'offre que des fonctionnalités de base gestion de projet et des fonctionnalités de collaboration en équipe. Par exemple, le forfait Free ne propose pas de sous-tâches ni de graphiques de suivi de la progression.

En outre, le forfait Free ne propose que des alarmes simples et vous limite à un seul collaborateur.

nous ne savons pas ce qui est le plus frustrant : n'avoir qu'un seul coéquipier ou ne pas pouvoir choisir des alarmes personnalisées !⏰

2. Affichages limités des projets

Les affichages de projets multiples vous donnent une perspective unique sur votre travail, ce qui est essentiel pour équipes agiles. Et avec Toodledo, vous passerez à côté de les Tableaux Kanban. le problème ?

Les tableaux Kanban vous aident à visualiser vos projets, gérer les ressources et de déplacer les tâches avec facilité. En outre, Toodledo ne propose pas de diagramme de Gantt, qui est essentiel pour toute équipe qui souhaite suivre la progression

Sans de tels affichages, vous n'aurez pas la flexibilité nécessaire pour visualiser votre travail comme vous le souhaitez.

sans ces affichages, vous n'aurez pas la possibilité de visualiser votre travail comme vous l'entendez

3. Mauvaise synchronisation des données

Les modifications effectuées dans les applications mobiles de Toodledo ne sont parfois pas synchronisées avec celles de l'application de bureau.

Par exemple, si vous créez des sous-tâches sur votre téléphone, elles peuvent ne pas apparaître sur votre ordinateur portable.

Pauvre synchronisation des données signifie que vous devrez perdre du temps à recréer une tâche que vous avez déjà créée sur votre téléphone.

et qui voudrait d'un outil de gestion des tâches qui lui ferait perdre du temps et ajouterait à ses oublis ? 🤷

Top 6 Toodledo Alternatives

ClickUp est l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l'information l'une des évaluations les plus élevées applications de productivité et de gestion des tâches utilisées par des équipes très productives dans les petites et grandes entreprises.

ClickUp vous aide à gérer à la fois vos projets d'entreprise et vos tâches personnelles .

Qu'il s'agisse de vous aider à achever des tâches ou de fonctionnalités qui vous aident à gérer le Calendrier pour planifier des évènements ou des fêtes d'anniversaire surprises sans effort, ClickUp est l'outil de gestion des tâches ultime.

Il est facile d'oublier quelque chose dans une tâche qui comporte des tonnes d'étapes différentes. Checklists dans ClickUp vous permettent de créer des aperçus clairs de l'ensemble de la tâche, de sorte que vous n'oubliez plus jamais une étape !

les *listes de contrôle sont de simples listes à faire que vous pouvez trouver dans vos tâches, Documents et notes. Vous pouvez créer des checklists personnalisées et cocher les éléments de votre liste une fois qu'ils sont terminés.

vous souhaitez ajouter plus de détails à votre _liste de contrôle_ ?

Il vous suffit d'ajouter des sous-éléments à votre liste de contrôle

Ainsi, vous savez exactement ce que vous avez à faire, dans les moindres détails ! 🔎

Vous pouvez également réorganiser les éléments de n'importe quelle checklist en faisant glisser les éléments entre vos listes.

vous voulez gagner encore plus de temps ?

Créez des modèles de checklist pour toutes les tâches que vous pouvez imaginer.

Vous pouvez ensuite réutiliser ces modèles pour abattre des tâches en toute simplicité. 🥊

Vous pouvez également assigner des À faire spécifiques à un assigné unique si une action est nécessaire.

toujours en mouvement... 🏃

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez également garder vos tâches quotidiennes avec vous via le web, le bureau ou l'application mobile.

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

Bloc-notes : Vous venez d'avoir une idée brillante ? 💡Capturez vos idées, vos pensées, ou même votre forfait hebdomadaire, pour ne pas finir par manger des cochonneries 🍟

Vous venez d'avoir une idée brillante ? 💡Capturez vos idées, vos pensées, ou même votre forfait hebdomadaire, pour ne pas finir par manger des cochonneries 🍟 Priorités des tâches : utiliser des drapeaux pour indiquer si une tâche est urgente, de haute priorité, de priorité normale ou de faible priorité, afin que les membres de l'équipe sachent par où commencer 🚩

Tâches récurrentes : établir des paramètres répétitifs pour tout ce qui doit être fait à plusieurs reprises, comme une liste d'épicerie hebdomadaire 🛒

Rappels : recevoir des rappels pour les tâches à venir. Vous pouvez choisir d'être rappelé entre cinq minutes et trois jours avant la date d'échéance de votre tâche, ce qui vous évite de paniquer en essayant de respecter les délais

Synchroniser le Calendrier : intégrez votreGoogle etOutlook Vous pouvez également synchroniser des actions entre votre Calendrier Apple, votre appareil mobile ou n'importe quel téléphone portableapplication de calendrier qui vous permet de vous abonner à un flux d'URL 🗓

Affichez : afficher vos tâches dans une Liste, un tableau Kanban, un diagramme Gantt, ou tout autre style de projet de votre choix

afficher vos tâches dans une Liste, un tableau Kanban, un diagramme Gantt, ou tout autre style de projet de votre choix Affichage de l'échéancier : permet de forfaiter vos tâches quotidiennes dans le temps. Cette vue est parfaite pour afficher votre feuille de route publique, tenir vos clients au courant et pour tout ce qui nécessite une planification à l'avance

Affichage du Calendrier : planifiez, programmez et gérez votre temps et vos activitésressourcesafin de ne pas vous engager à l'excès :

Les pros de ClickUp

Vérifier La feuille de route de ClickUp pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients.

Et n'oubliez pas d'explorer toutes les nouvelles fonctionnalités de ClickUp fonctionnalités que cette alternative gratuite à Toodledo vous réserve !

Prix ClickUp

ClickUp propose trois prix forfaits :

Free Free Forever Plan (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes (5$/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes (5$/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne ($12/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne ($12/membre par mois)) Forfait Business Plus (idéal pour les équipes multiples (19 $/membre par mois))

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (plus de 2000 commentaires)

4.7/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

Via Todoist

Todoist est une application de gestion des tâches qui convient aussi bien à un usage personnel qu'au travail en équipe.

L'application dispose d'une fonctionnalité intéressante appelée Todoist Karma qui vous récompense avec des points pour avoir achevé des tâches et maintenu des séries.

Cependant, le forfait Free ne propose pas de sauvegardes automatiques. Si vous décidez d'utiliser cette application et que vous perdez des documents..

Todoist fonctionnalités clés

La fonctionnalité d'ajout rapide vous permet d'ajouter des détails sur les tâches quotidiennes en quelques secondes

Des dates d'échéance récurrentes

Ajoutez des commentaires aux tâches, pour que tout le monde reste informé

Sections et sous-tâches pour l'organisation des tâches

Les avantages de Todoist

Les priorités des tâches vous aident à faire les choses dans le bon ordre

Déléguez des tâches à des coéquipiers ou à des membres de votre famille

Ajoutez un widget de liste de tâches à votre appareil Android et iOS

Limites de Todoist

Pas d'outil de suivi du temps en natif (uniquement via des intégrations extérieures)

Les rappels ne sont disponibles que dans le forfait Todoist Premium

Si vous marquez une tâche comme terminée par erreur, vous ne pouvez pas la récupérer

Prix de Todoist

Todoist propose trois forfaits :

Formule Free: Jusqu'à 80 projets Jusqu'à 5 personnes par projet Dates d'échéance récurrentes Priorités des tâches Et bien d'autres choses encore

Premium forfait (4$/mois) :

Jusqu'à 300 projets Jusqu'à 25 personnes par projet Rappels Commentaires et téléchargements de fichiers Et bien d'autres choses encore

(4$/mois) : Forfait Business (6$/mois) :

500 projets par utilisateur 50 personnes par projet Boîte réception de l'équipe Rôles d'administrateur et de membre Et bien d'autres choses encore

(6$/mois) :

Les évaluations des clients de Todoist

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1000+ avis)

Via Evernote

Evernoteest une application de prise de notes qui vous aide à saisir et à trouver des informations en déplacement. La fonctionnalité de recherche avancée d'Evernote vous permet également de rechercher des mots dans vos notes manuscrites.

mais avec un forfait Free limité, allez-vous utiliser **_Evernote pour ever**_ ?

Découvrons-le :

Les fonctionnalités clés d'Evernote

Créez des checklists

Ajoutez du texte, des images, du son, des scans, des PDF et des documents à vos notes

Épinglez sur votre bureau une note autocollante contenant des informations essentielles

Modèles de notes

Les pros d'Evernote

Applications iOS et Android puissantes

Capturez des idées, des images et enregistrez de l'audio à l'aide de votre appareil mobile ou de votre iPad lorsque vous n'êtes pas en ligne

Sauvegardez les e-mails essentiels et partagez vos notes sans quitter Gmail

Limites d'Evernote

Le forfait Free a une limite mensuelle de téléchargement de 60 Mo

Options de personnalisation limitées en ce qui concerne le style de texte et la mise en forme

Pas de protection par mot de passe pour la version bureau

Prix d'Evernote

Evernote propose trois forfaits :

Forfait gratuit 60 Mo de nouveaux téléchargements par mois Clipsez des images et des pages web, ainsi que des fichiers PDF Accès aux notes hors ligne à partir de l'application de bureau Synchroniser sur deux appareils Et plus encore

Premium (7,99 $/mois) :

Synchroniser un nombre illimité d'appareils Accès aux notes hors ligne Créer des modèles personnalisés Annoter des PDF Et bien d'autres choses encore

(7,99 $/mois) : Business (14,99 $/mois) :

Travaillez ensemble dans des espaces partagés Consultez l'historique des activités de votre équipe Administration centrale des utilisateurs limite mensuelle de téléchargement de 20 Go Et bien d'autres choses encore

(14,99 $/mois) :

Évaluations des clients d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1000+ commentaires)

: 4.4/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (6000+ avis)

Via Google Tasks

Google Tasks est une simple application de liste à faire . L'application vous permet de faire glisser un e-mail depuis n'importe quel endroit de Gmail vers l'adresse Google Dans la barre latérale des tâches pour la transformer instantanément en tâche.

L'un des inconvénients de cette appli de rappels est que sa simplicité peut en faire une appli de gestion des tâches inefficace pour les équipes qui se concentrent sur des projets complexes.

bien sûr, la simplicité est parfois de mise, mais il arrive qu'un projet ne soit pas si simple que cela

Principales fonctionnalités de Google Tasks

Création de plusieurs listes

Ajoutez des tâches et des sous-tâches pour organiser les tâches

Ajoutez des rappels à votre tâche Google à partir de Google Agenda

Réorganisez les tâches ou déplacez-les vers une autre liste à l'aide d'une fonctionnalité de glisser-déposer facile à utiliser

Avantages de Google Tasks

Achevé et gratuit

S'intègre à Google Apps

Triez votre liste de tâches par date de création ou par date d'échéance

Limites de Google Tasks

Ne permet pas de suivre le temps consacré à une tâche particulière

Ne dispose pas des fonctionnalités avancées de gestion des tâches telles quegestion de la charge de travailles affichages agiles ou les dépendances des tâches

Impossibilité de définir des priorités pour les tâches

Prix de Google Tasks

Google Tasks est gratuit.

évaluations des clients de Google Tasks

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

5. Microsoft À faire

Via Microsoft À faire Microsoft To Do, anciennement Wunderlist, est un logiciel de logiciel de gestion des tâches qui peut vous aider à gérer efficacement vos À faire. Ce logiciel outil de collaboration dispose d'une fonctionnalité intéressante qui permet d'afficher les listes planifiées pour aujourd'hui, demain et la semaine.

Cependant, l'application ne vous permet pas de paramétrer des dates d'échéance ou d'ajouter des paramètres à vos sous-tâches.

Principales fonctionnalités de Microsoft À faire

Paramétrez des rappels pour suivre vos tâches

Créez des listes intelligentes basées sur les tâches et les e-mails marqués

Ajouter des dates d'échéance à vos tâches

Planification d'une tâche répétitive

Microsoft À faire pros

Partage des listes de tâches avec des coéquipiers et des membres de la famille

S'intègre aux tâches d'Outlook

Se synchronise sur iPhone, Android, Windows 10 et l'application web

Limites de Microsoft À faire

Compatibilité limitée avec les produits autres que ceux de Microsoft

Absence de hiérarchisation avancée des tâches (permet seulement d'étoiler les tâches prioritaires)

Nondiagrammes de Gantt pour la planification des tâches #### tarification de Microsoft À faire

L'utilisation de Microsoft À faire est gratuite.

Évaluations des clients de Microsoft À faire

Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

4.5/5 (300+ avis) G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

6. DGT GTD

Via DGT GTD

DGT GTD est une application de gestion des tâches qui crée automatiquement des tâches lorsque vous manquez un appel.📞

L'application est un bon choix pour gérer des tâches simples comme les listes de courses et les validations.

Malheureusement, l'application n'est pas disponible pour les appareils iOS, sur bureau ou sur le web.

DGT GTD fonctionnalités clés

Checklists de tâches

Tâches récurrentes

Rappels et alarmes

Organisation des tâches par dossier, contexte, emplacement, étiquettes, étoiles et sous-tâches

DGT GTD pros

Création rapide de tâches grâce à la reconnaissance vocale

Thème clair et sombre pour s'adapter à votre style

Mode de modification en cours

Limites de DGT GTD

Disponible uniquement en tant qu'application Android

Interface utilisateur obsolète

Intégrations limitées (seulement avec Toodledo, Dropbox et FTP)

Prix de DGT GTD

L'utilisation de DGT GTD est gratuite.

Évaluations des clients de DGT GTD

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Il est temps de dire "Toodle-oo" à Toodledo 👋

Avoir la bonne application de gestion des tâches peut améliorer votre gestion du temps et augmenter votre productivité

Mais n'oubliez pas que si vous voulez vous attaquer à la gestion des tâches efficacement, vous aurez besoin de plus que de simples listes à faire et de la prise de notes.

Malheureusement, Toodledo n'en a pas assez pour vous aider à être aussi productif que possible.

Cependant, il existe quelques outils qui peuvent vous permettre d'atteindre ce niveau de productivité.

À l'heure où nous avons fait mention de quelques alternatives décentes à Toodledo, ClickUp est de loin l'outil le plus complet.

Qu'il s'agisse de vous aider à définir et à suivre vos Objectifs personnels ou de vous permettre de suivre le temps que vous consacrez à vos tâches quotidiennes, ClickUp est l'application de productivité ultime. Utiliser ClickUp gratuitement pour se souvenir de toutes vos À faire quotidiennes et oublier Toodledo !