10 meilleurs logiciels de gestion des demandes de service en 2024

Vous dirigez une entreprise B2B en pleine effervescence où les demandes de solutions logicielles personnalisées de la part des clients affluent chaque jour. Chaque demande et chaque client sont essentiels, mais vous ne pouvez pas les suivre tous. La gestion manuelle des fils d'e-mails et des tickets conduit souvent à des demandes confuses ou à des réponses retardées.

Résultat ? Votre équipe est débordée et vous risquez de faire fuir des clients.

Que vous travailliez dans le domaine de l'informatique, de l'assistance client ou de la gestion des opérations internes, le chaos lié à la gestion manuelle des demandes peut être accablant.

Mais voici une solution ! Un logiciel de gestion des demandes de service qui centralise toutes les étapes du processus de demande de service, de l'envoi à la résolution, afin de renforcer l'efficacité et la satisfaction des clients.

Forts de nos années d'expérience dans la gestion des demandes de service internes et clients, l'équipe de ClickUp et moi-même avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de gestion des demandes de service. Cet outil peut transformer votre processus de gestion des demandes de service.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des demandes de service ?

Lorsque vous sélectionnez un logiciel de gestion des demandes de service, vous devez prendre en compte les fonctionnalités et les capacités qui aideront votre équipe à améliorer de manière significative l'efficacité et la satisfaction des clients.

Voici ce que vous devez rechercher :

Automatisation: Assurez-vous que le logiciel dispose de solides capacités d'automatisation pour agir selon des règles prédéfinies, telles que l'escalade des demandes et la minimisation des interventions manuelles. Ensuite, définissez vos paramètres de gestion des demandes de service en conséquence

Assurez-vous que le logiciel dispose de solides capacités d'automatisation pour agir selon des règles prédéfinies, telles que l'escalade des demandes et la minimisation des interventions manuelles. Ensuite, définissez vos paramètres de gestion des demandes de service en conséquence Libre-service: Recherchez un logiciel capable de fournir une assistance en libre-service, telle que des FAQ et des guides de dépannage, afin de minimiser les demandes de service et d'alléger la charge de travail de vos équipes d'assistance

Recherchez un logiciel capable de fournir une assistance en libre-service, telle que des FAQ et des guides de dépannage, afin de minimiser les demandes de service et d'alléger la charge de travail de vos équipes d'assistance Rapports et analyses: Recherchez des tableaux de bord personnalisables dotés de capacités d'analyse en temps réel. En tant que fournisseur de services, vous avez besoin de fonctionnalités de rapports complètes, car elles sont essentielles pour suivre les indicateurs de service, contrôler la conformité aux accords de niveau de service (SLA) et identifier les domaines à améliorer

Recherchez des tableaux de bord personnalisables dotés de capacités d'analyse en temps réel. En tant que fournisseur de services, vous avez besoin de fonctionnalités de rapports complètes, car elles sont essentielles pour suivre les indicateurs de service, contrôler la conformité aux accords de niveau de service (SLA) et identifier les domaines à améliorer Interface conviviale: Sélectionnez des outils de gestion des demandes dotés d'une interface intuitive pour les utilisateurs et les administrateurs afin de réduire le temps de formation et d'encourager l'adoption pour une prestation de services sans heurts

Sélectionnez des outils de gestion des demandes dotés d'une interface intuitive pour les utilisateurs et les administrateurs afin de réduire le temps de formation et d'encourager l'adoption pour une prestation de services sans heurts Accessibilité mobile: Choisissez un outil de gestion des demandes de service adapté aux mobiles qui permet aux utilisateurs et aux administrateurs de gérer les demandes en déplacement, ce qui améliore la flexibilité et la réactivité

Recherchez un logiciel qui offre différents services de gestion du service client et de gestion des demandes de service modèles d'énoncés de problèmes pour accélérer le processus de gestion des demandes de service.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des demandes de service

Voici les 10 meilleurs logiciel de gestion des incidents pour vous aider à rationaliser vos opérations de manière significative.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion des demandes de service)

Assignez les demandes de service aux membres de l'équipe désignés avec ClickUp Customer Service ClickUp un logiciel polyvalent de gestion de projets et de clients, automatise et rationalise les flux de travail pour faciliter le traitement des demandes de service. Avec sa pléthore de fonctionnalités uniques, il fournit une assistance tout au long du processus, depuis l'initiation d'une tâche pour la demande de service jusqu'à son suivi et son classement par ordre de priorité.

Tâches ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-533.png Tâches ClickUp /$$$img/

Créez et attribuez rapidement des demandes de service avec ClickUp Tasks

Créez, attribuez et suivez les demandes de service en tant que Tâches ClickUp . Il vous permet de créer des tâches distinctes pour les demandes de service, de les surveiller et d'affecter des membres de l'équipe afin de prendre des instructions invitées, et d'accroître la responsabilité.

En outre, vous pouvez paramétrer des Statuts de tâches ClickUp personnalisés et des priorités pour chacun d'entre eux afin de refléter les différents statuts d'une demande de service. Par exemple, Nouveau, En cours, En attente de feedback et Achevé.

Mais pas seulement, Priorités des tâches ClickUp vous permet **d'ajouter différents drapeaux : Par exemple, imaginez que vous ayez cinq tickets en même temps. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour indiquer à votre équipe ceux sur lesquels elle doit travailler en premier.

ClickUp Service Clientèle

Gérer efficacement les demandes de service et identifier les problèmes personnalisés avec le service client ClickUp Service clientèle ClickUp permet d'éviter les répétitions et de signaler plus rapidement les problèmes. Voici comment : Il vous permet d'utiliser des étiquettes pour signaler les problèmes courants, les traiter invitamment, instructions et éviter qu'ils ne se reproduisent.

Il le fait en vous aidant à séparer les demandes de service en fonction des problèmes, des clients ou des types de demandes. De plus, avec Automatisations ClickUp avec les automatismes ClickUp, vous pouvez déléguer automatiquement certaines demandes à un membre particulier en fonction de critères spécifiques ou modifier le statut d'une tâche lorsque certaines conditions sont réunies.

ClickUp Gestion du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-534.png ClickUp Gestion du temps /$$$img/

Gestion des demandes de services horaires et fourniture d'estimations exactes avec ClickUp Time Management

Il est crucial de donner aux clients une estimation de la durée de résolution de leurs demandes de service. Il s'agit souvent d'une tâche fastidieuse, mais pas avec Gestion du temps ClickUp .

**De plus, en ayant une idée du temps que prend une demande similaire, vous pouvez fixer des estimations de durée pour les tâches afin de gérer les attentes, les accords de niveau de service et les délais.

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-535.png Tableau de bord ClickUp /$$$img/

Gérez toutes les demandes de service en un seul endroit et affichez la progression grâce au tableau de bord ClickUp

Enfin, vous voulez afficher en un seul endroit une vue d'ensemble de toutes les demandes de service reçues ? Tableaux de bord ClickUp le rendent possible.

Construire des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble des indicateurs des demandes de service, tels que le nombre de demandes, le temps de réponse moyen et la distribution des statuts. Vous pouvez également générer des rapports et analyser les performances de l'équipe afin d'identifier les points à améliorer.

À ces quelques avantages, l'organisation du processus de gestion des demandes de service ne vous semble pas représenter beaucoup d'efforts ? ClickUp a une solution : son système de Modèle de demande de service ClickUp pour passer plus rapidement à l'action.

Gérer les demandes de service avec le modèle de demande de service ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Gagner du temps en mettant en forme une demande de service standard et assurer la cohérence des demandes

et assurer la cohérence des demandes vous assurer que les demandes sont attribuées et traitées rapidement et efficacement en réduisant le risque d'erreur humaine

en réduisant le risque d'erreur humaine Suivre le statut des demandes en ajoutant des étiquettes telles que Bloqué, Nouvelle demande, Résolu et En cours d'investigation pour suivre la progression et hiérarchiser les tâches

telles que Bloqué, Nouvelle demande, Résolu et En cours d'investigation pour suivre la progression et hiérarchiser les tâches Visualiser les demandes et obtenir des détails en ajoutant des attributs personnalisés comme la capture d'écran, la résolution fournie, le numéro d'ordinateur, l'e-mail de contact et l'emplacement

ClickUp meilleures fonctionnalités

Automatisation des flux de travail : Automatisation de la création de tâches, de l'affectation et des flux de travail de notification en fonction de déclencheurs tels que l'envoi de la demande ou le niveau de priorité

: Automatisation de la création de tâches, de l'affectation et des flux de travail de notification en fonction de déclencheurs tels que l'envoi de la demande ou le niveau de priorité Configurez des notifications : Gardez toutes les parties prenantes dans la boucle avec des notifications et des alertes sur le statut de la demande de service et utilisez des rappels pour vous assurer qu'aucune demande de service n'est négligée

: Gardez toutes les parties prenantes dans la boucle avec des notifications et des alertes sur le statut de la demande de service et utilisez des rappels pour vous assurer qu'aucune demande de service n'est négligée Collaboration entre les équipes : Facilitez la collaboration entre les membres de l'équipe en utilisant les outils suivantsClickUp Collaboration pour leur permettre de commenter, d'étiqueter des collègues et de discuter de détails dans les fils de tâches

: Facilitez la collaboration entre les membres de l'équipe en utilisant les outils suivantsClickUp Collaboration pour leur permettre de commenter, d'étiqueter des collègues et de discuter de détails dans les fils de tâches Renforcez la sécurité : Protégez les informations sensibles grâce à des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment des permissions personnalisables et le cryptage des données

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités avancées ne sont pas disponibles sur l'application mobile ClickUp (pour l'instant)

Prix ClickUp

Free : Pour toujours

: Pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Zendesk (Meilleur pour la gestion intégrée des demandes de service)

via Atlassian Si vos demandes de service sont principalement axées sur la gestion des services informatiques, Jira Service Management est exactement ce qu'il vous faut. Elle vous permet d'optimiser votre flux de travail en intégrant tout sous une seule plateforme pour vous libérer du fardeau des processus lourds et rigides qui créent des silos.

L'un des meilleurs aspects de ce logiciel est ses formulaires sans code et ses processus d'automatisation pour créer un flux de valeur et éliminer les tâches répétitives. De plus, sa plateforme ouverte et collaborative vous aide à mieux gérer les demandes en triant les priorités de gestion des demandes de service.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlassian

Améliorez votre service desk avec des modules complémentaires personnalisés et une API REST

Gérez les incidents, les problèmes, la gestion des changements et les demandes de service à l'aide d'une plateforme unique

Résolvez les problèmes de manière invitée et précise en liant les demandes de service directement aux tâches de développement et aux corrections de bug

Limites d'Atlassian

Les capacités de rapports sont limitées pour avoir un aperçu des demandes de service de l'entreprise

Prix d'Atlassian

Gratuit

Standard : 17,65 $ par agent/mois

: 17,65 $ par agent/mois Premium : 44,27 $ par agent/mois

: 44,27 $ par agent/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Evaluations et critiques d'Atlassian

G2: 4.2/5 (700+ commentaires)

4.2/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

4. OneDesk (le meilleur pour la gestion des demandes de service avec assistance de l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-539.png Logiciel de gestion des demandes de service OneDesk /$$$img/

via OneDesk Avec OneDesk, vous pouvez capturer, répondre et gérer les tickets d'assistance client, les e-mails et les autres interactions avec les clients en un seul endroit.

Ce qui distingue ce logiciel, c'est Odie ("OD"), son agent IA qui fournit aux clients des réponses basées sur votre contenu.

Une autre fonctionnalité unique de ce logiciel de billetterie est la capture d'e-mail et la réponse. Vous pouvez connecter automatiquement votre boîte réception MS 365 ou Google environnements de travail pour capturer et filtrer les réponses.

Vous pouvez également créer des flux de travail pour différents types de demandes afin de générer des tickets avec des propriétés par défaut.

OneDesk meilleures fonctionnalités

Assistez les clients en discutant en direct, en utilisant les formulaires de demande, le portail Web, la base de connaissances et les sondages de satisfaction

Formez votre agent IA grâce aux articles de la base de connaissances, aux requêtes précédentes et aux réponses, et répondez rapidement

Accédez à des statistiques en temps réel sur le statut de vos tickets et les performances de l'équipe grâce à des tableaux de bord et des rapports

Limites de OneDesk

Les mises à jour perturbent la fonction du logiciel et nécessitent des réajustements du système

Prix de OneDesk

Standard :$13.99 par utilisateur/mois

:$13.99 par utilisateur/mois Premium : 15,99 $ par utilisateur/mois

: 15,99 $ par utilisateur/mois Enterprise:18,99 $ par utilisateur/mois

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Zoho Desk (Meilleur pour la gestion des demandes de service catégorisées)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-540-1026x1400.png Logiciel de gestion des demandes de service Zoho Desk /$$$img/

via Bureau Zoho Zoho dispose d'un système d'assistance simple pour les clients, les agents et les gestionnaires.

La fonctionnalité la plus unique de ce logiciel est le Round Robin, une affectation automatique des tickets qui vous permet de diviser les tickets de manière égale entre tous vos agents en fonction de la limite que vous avez définie. Vous pouvez également vous assurer que les tickets sont traités par les agents les plus appropriés de votre équipe.

Par exemple, une requête liée aux médias sociaux devrait être adressée à un expert en médias sociaux pour obtenir la meilleure résolution dans la période la plus courte.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Organise automatiquement les tickets en fonction de l'échéance, de la priorité et du statut CRM grâce à des affichages et des modes de travail personnalisés

Assurer une collaboration harmonieuse entre les agents d'assistance des différents services afin qu'aucune information ne se perde

Catégoriser les tickets à l'aide d'étiquettes pour qu'ils correspondent au bon représentant

Limites de Zoho Desk

L'assistance à la création de tickets dans différentes langues est limitée

Prix de Zoho Desk

Free

Express: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Standard : 14$/utilisateur par mois

: 14$/utilisateur par mois Professionnel : 23$/utilisateur par mois

: 23$/utilisateur par mois Enterprise : 40 $/utilisateur par mois

\NLes détails de tarification proviennent d'une source externe

G2: 4.4/5 (5,600+ reviews)

4.4/5 (5,600+ reviews) Capterra: Pas d'évaluation disponible

6. HubSpot (Meilleur pour la gestion des demandes de service à vue unique)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-541.png Logiciel de gestion des demandes de service HubSpot /$$$img/

via HubSpot Le service d'assistance HubSpot vous permet de fournir une assistance personnalisée et alimentée par l'IA à partir d'une source de vérité unifiée et d'exploiter des informations à 360 degrés pour donner aux représentants de l'assistance des informations précieuses.

Si votre entreprise a du mal à suivre la progression des demandes de service, ce logiciel est fait pour elle. Il permet à votre équipe d'accéder à l'ensemble du parcours client en un seul affichage.

HubSpot combine également l'assistance omnicanale avec des contrats de niveau de service avancés et des fonctionnalités de routage pour gérer votre équipe d'assistance en pleine croissance et dépasser les attentes des clients.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Examinez les performances de l'équipe de service en accédant à des rapports et des outils d'analyse robustes

Améliorez les temps de réponse grâce à des flux de travail automatisés qui déclenchent des tâches de suivi, des mises à jour de statut et des notifications

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe et éliminez les demandes manquées grâce à une boîte réception centralisée

Limites de HubSpot

Les fonctionnalités étendues font qu'il est difficile de comprendre par où commencer et quelles sont les meilleures fonctionnalités à utiliser

Prix de HubSpot

Marketing Hub Professional : 800 $/mois (comprend trois places)

: 800 $/mois (comprend trois places) Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois (comprend cinq places)

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,100+ reviews)

7. Help Scout (Meilleur pour la gestion personnalisée des demandes de service)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-542-1400x788.png Logiciel de gestion des demandes de service Help Scout /$$$img/

via Aide Scout **Ce logiciel permet à vos clients de s'aider eux-mêmes grâce à une base de connaissances et d'obtenir une assistance humaine en temps réel lorsqu'ils en ont besoin.

En outre, vous pouvez utiliser son API et son SDK pour personnaliser les choses dans la vie réelle et fournir la meilleure assistance possible aux clients et même à l'équipe interne.

J'ai trouvé ce site externe et logiciel de communication interne séduisante parce qu'elle pouvait personnaliser les réponses d'assistance en accédant au contexte, aux données et aux réponses précédentes.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Utilisez les capacités de l'IA pour glaner des informations à partir des discussions passées et des articles d'aide afin de créer des réponses conformes à la marque, prêtes à être examinées, révisées et envoyées

Améliorez la coordination de l'équipe en consolidant toutes les interactions avec les clients en un seul endroit. Étiqueter votre équipe à l'aide de mentions pour faciliter l'intervention et l'aide des autres

Atteignez la boîte de réception zéro en réduisant le nombre d'e-mails et en les gérant efficacement

Limites de Help Scout

Il existe des limitesmodèles de service à la clientèleet l'interface utilisateur doit être améliorée

Prix de Help Scout

Standard : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Plus : 50 $ par utilisateur/mois

: 50 $ par utilisateur/mois Pro : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (400+ avis)

4.4/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

8. SolarWinds (Meilleur pour la gestion des demandes de service d'assistance à distance)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-543.png Logiciel de gestion des demandes de service SolarWinds /$$$img/

via SolarWinds SolarWinds peut être votre prochain choix si vous recherchez un logiciel qui fournit une solution combinée pour le ticketing de bureau, la gestion des actifs informatiques et l'assistance à l'utilisateur final.

Il permet d'aller plus loin dans l'assistance client et interne en fournissant un logiciel de contrôle à distance abordable pour tous vos besoins en matière d'assistance client et de service d'assistance.

Une autre fonctionnalité qui distingue ce le logiciel de commande de travail est le catalogue de services, qui normalise le processus de traitement des demandes de services.

Les meilleures fonctionnalités de SolarWinds

Donner aux utilisateurs finaux les moyens d'agir grâce à un portail de libre-service convivial

Extension de l'assistance grâce à l'accès aux commandes et au statut du cycle de vie

Gestion efficace des incidents grâce à la capture, à la hiérarchisation et à l'acheminement automatiques des tickets

Limites de SolarWinds

L'apprentissage des fonctionnalités avancées du logiciel nécessite du temps et des efforts avant leur mise en œuvre

Prix de SolarWinds

Tarifs personnalisés

G2: 4.3/5 (700+ commentaires)

4.3/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (570+ avis)

9. ServiceNow (Meilleur pour la gestion des demandes de service avec une visibilité de bout en bout)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-544-1400x788.png Logiciel de gestion des demandes de service ServiceNow /$$$img/

via ServiceNow ServiceNow vous permet de vous engager avec vos clients de la manière qu'ils préfèrent grâce à une assistance en libre-service sur plusieurs canaux.

Sa gestion des demandes de service alimentée par l'IA améliore la collaboration entre les services et offre une visibilité de bout en bout à toutes les parties prenantes.

Le logiciel fournit également une assistance ITSM pour résoudre les problèmes rapidement et accélérer l'innovation. Les agents virtuels en langage naturel peuvent offrir des résolutions instantanées aux tâches répétitives des services informatiques, ce qui donne à votre équipe plus de temps pour élaborer des stratégies.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Suivi des indicateurs clés de performance, génération de rapports détaillés et prise de décision basée sur les données

Rationaliser les processus tels que la gestion des incidents et des changements grâce à la compréhension du langage naturel

Obtenez une visibilité achevée sur le statut des problèmes grâce à l'unification des front, middle et back offices sur une plateforme unique

Limites de ServiceNow

Le processus de mise en œuvre est long et nécessite de nombreuses étapes et options de personnalisation

Prix de ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

10. HappyFox (Meilleur pour la gestion des demandes de service sur mesure)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-545.png Logiciel de gestion des demandes de service HappyFox /$$$img/

via Renard heureux HappyFox est un système pratique de help desk et d'assistance client qui simplifie le service et les demande de changement par le biais d'un système robuste de tickets d'assistance, d'une base de connaissances en libre-service et de forums communautaires.

Ce logiciel de demande de service tout-en-un peut être utilisé pour l'assistance client, l'informatique, les ressources humaines et l'équipe commerciale. Il vous permet de créer des champs personnalisés et des flux de travail pour fournir des solutions de demande de service personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de HappyFox

Accélérer les temps de réponse et s'assurer que le personnel le plus approprié traite les demandes grâce à l'automatisation des affectations

Catégoriser les demandes de service en fonction de leur gravité et de leur complexité et maximiser la sécurité en s'assurant que seuls les professionnels autorisés y ont accès

Améliorez les détails et la précision des demandes envoyées grâce à des formulaires web personnalisables pour l'envoi des demandes

Les limites de HappyFox

Le logiciel ne fournit pas de notifications pour les nouvelles mises à jour et les changements dans le ticket, ce qui peut conduire à des détails manquants

Prix de HappyFox

Basique : 14$ par agent/mois

: 14$ par agent/mois Teams : 69$ par agent/mois

: 69$ par agent/mois Pro : 199 $ par agent/mois

: 199 $ par agent/mois Entreprise PRO : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Optimisez la gestion des demandes de service avec ClickUp

Les logiciels de gestion des demandes de service font partie intégrante de la simplification des opérations d'assistance et de service. Le logiciel de gestion des demandes de service et modèles de rapports d'incidents permettent d'automatiser le traitement des demandes, de hiérarchiser les tâches et de fournir des analyses détaillées afin d'améliorer la satisfaction des clients et de mettre en œuvre des plans d'action des stratégies de gestion de la clientèle .

