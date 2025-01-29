12 Meilleur logiciel de définition d'objectifs pour les Teams en 2025

Rêver de tous les objectifs incroyables que vous voulez atteindre est facile, mais aller de l'avant et les paramétrer... pas tant que ça.
Mais ne vous découragez pas !
C'est tout à fait normal puisque nous sommes achevés par plusieurs choses.
Et d'autres fois, nous ne savons tout simplement pas comment fixer des objectifs réalistes.
C'est là que les logiciels de paramètres d'objectifs peuvent vous aider.
Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de définition d'objectifs et nous présenterons 12 outils fantastiques qui vous aideront à définir et à atteindre vos Objectifs comme Elle Woods.
C'est parti ! 👛🐕
Qu'est-ce qu'un logiciel de définition d'objectifs ?
Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, les objectifs alignent votre attention sur.. l'endroit où vous voulez être dans la vie . Il stimule également l'engagement des employés, ce qui permet aux entreprises de ne pas stagner.
Mais nous savons tous à quel point il peut être frustrant de de se fixer des objectifs et suivre la progression manuellement.
À faire pour se fixer des objectifs et suivre la progression quotidienne sans transpirer ?
En utilisant une application de paramètres d'objectifs
Un outil de définition d'objectifs vous permet de vous fixer des objectifs et de suivre votre progression vers.. Objectifs SMART , KPIs et OKRs .
**Attendez... qu'est-ce que c'est ?
Voici une brève description :
- Un objectif SMART est un guide de réalisation d'objectifs dans lequel vous paramétrez des objectifs sspécifiques, measurable, achievable, realistic, et ttime-bound
- AKPI (Key Performance Indicators - Indicateurs clés de performance) aide les entreprises à déterminer si elles progressent dans la réalisation de leurs objets principaux
- OKR (Objectifs et résultats clés) est une méthode de fixation d'objectifs qui aide les équipes et les individus à définir des objectifs et à concevoir un moyen de les mesurer
Par exemple, Elle peut fixer des OKR tels que :
- Objectif : entrer à la faculté de droit de Harvard
- Résultat clé 1: étudier trois heures par jour
- Résultat clé 2: faire un devoir d'entraînement par jour
- **Résultat clé 3 : obtenir 179 au LSAT
Un logiciel de gestion des objectifs vous aide à faire cela grâce à plusieurs fonctionnalités telles que :
- Des systèmes de suivi des objectifs automatisés pour suivre vos objectifs
- Des tableaux de bord et des rapports de progression pour vous aider à analyser vos progrès avec précision
- Des axes de travail pour décomposer vos objectifs en tâches simples
- Des notifications par texte et par e-mail pour ne pas perdre de vue les échéances
- Des applications mobiles pour revoir vos objectifs sur votre téléphone rose à paillettes 😉
Avec une application de suivi des objectifs vous serez en mesure d'atteindre tous les objectifs qui se présenteront à vous, même s'il s'agit d'essayer de terminer vos études de droit en tant que "Barbie de Malibu" ou de décrocher l'emploi de vos rêves.
12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs en 2024
Voici les 12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs qui vous aideront à être aussi confiante qu'Elle dans vos objectifs :
1. ClickUp /$$$img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-27.png Objectifs ClickUp /$$img/
Mesurez vos cibles et suivez votre progression avec ClickUp Objectifs
ClickUp est l'un des plus grands programmes de l'une des évaluations les plus élevées la fixation d'objectifs et la logiciel de gestion de projetutilisé par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.
A partir de hiérarchisation des objectifs à en les programmant sur un calendrier dynamique clickUp est l'outil de gestion des objectifs par excellence.
Voici comment ClickUp peut vous aider à définir et à atteindre tous vos objectifs Objectifs dans ClickUp sont des objets de haut niveau que vous pouvez décomposer en objectifs plus petits et mesurables
cibles . Pour atteindre votre objectif, il vous suffit d'achever ces cibles simples.
Et pendant que vous vous efforcez d'atteindre ces cibles, ClickUp calcule automatiquement à quel point vous êtes proche de votre objectif.
**Mais attendez... comment faire pour fixer des objectifs ?
Fixer des objectifs dans ClickUp est aussi facile que d'apprendre à plier et à claquer !
Il vous suffit d'aller dans "objectifs" dans ClickUp et de créer un nouvel objectif en cliquant sur le bouton "+nouvel objectif". Voici ce que vous pouvez encore paramétrer :
- Le nom de votre objectif
- La date d'échéance
- Qui est responsable de l'objectif, et plus encore
et voilà !
Vous vous êtes fixé un objectif.
Avec ClickUp, vous pouvez fixer des objectifs réalisables objectifs pour rester concentré et motivé, même lorsque vous avez juste envie de rester au lit avec une boîte de chocolats toute la journée. 🍫
comment ?
Vous pouvez diviser votre objectif en cibles faciles à gérer. Il vous suffit de cliquer sur le bouton "ajouter une cible" et de voir vos cibles apparaître juste en dessous de votre objectif global.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image22-1400x391.png Décomposez n'importe quel objectif en cibles mesurables dans ClickUp /$$img/
Décomposez facilement n'importe quel objectif en cibles mesurables grâce à la fonctionnalité d'objectifs de ClickUp
ClickUp vous permet de paramétrer différentes cibles telles que :
- Nombre: chiffres numériques comme le score que vous voulez obtenir à votre test d'admission à l'école de droit 📖
- True or false: indiquer si quelque chose a été terminé ou non. Par exemple, si vous avez gagné une affaire très médiatisée ou non
- Devise: garder une trace de votre argent. Par exemple, combien vous allez dépenser pour votre virée shopping 💰
- Tâches: si l'une de vos tâches consiste à rassembler des preuves que Chutney ne s'est pas fait faire de permanente, vous pouvez ajouter cette tâche individuelle à vos cibles
Une fois que vous avez défini tous vos objectifs, il vous suffit de les stocker dans le dossier Dossiers d'objectifs . Les dossiers d'objectifs vous permettent de regrouper des objectifs similaires dans des dossiers bien organisés.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Stockez et classez vos objectifs dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp /$$img/
Stockez et catégorisez les objectifs similaires dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp
L'étape suivante consiste à suivre la progression de vos objectifs.
Voici comment ClickUp intégrera le suivi des objectifs :
1. Suivez votre progression pour chaque cible: si votre objectif est de réussir dix examens à la faculté de droit, vous pouvez voir combien vous en avez réussi jusqu'à présent
2. Voyez comment vos cibles ont contribué à votre objectif global : si vous avez achevé 25 % de toutes vos cibles jusqu'à présent, la progression de votre objectif sera de 25 %
En cours, vous aurez toujours un retour d'information sur votre progression.
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image8-2-1400x443.png Suivez en permanence votre progression grâce à des cibles d'objectifs dans ClickUp /$$$img/
Suivez votre progression avec le pourcentage de vos cibles achevées dans les objectifs ClickUp
Et tout comme Elle Woods, nous sommes aussi pleins de surprises !
Voici donc un aperçu de ce que ClickUp vous réserve :
Autres fonctionnalités clés de ClickUp
- Les cartes de pointage hebdomadaires: permettent à toutes les sœurs de votre sororité de savoir sur quel objectif d'équipe chacune travaillera tout au long de la semaine
- Tableaux de bord : permettent d'obtenir un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe dans votre sororité (Environnements de travail), y compris la progression des objectifs, le temps passé sur les projets, etc
- Checklists : créer des listes simpleslistes de choses à faire en expliquant comment vous allez entrer à l'école de droit de Harvard directement dans vos tâches et en cochant les éléments au fur et à mesure
- Rappels : too busy shopping till you drop like Elle Woods? Don't worry. ClickUp vous rappelle vos tâches de cinq minutes à trois jours avant leur échéance
- Statuts : ajoutez différentes étapes à votre travail pour un suivi précis de vos objectifs
- Suivi du temps natif : suivre du temps que vous passez au salon de Paulette 💅
- Bloc-notes : noter des idées, des notes importantes, des termes juridiques, etc
- Tâches récurrentes : créez des calendriers répétitifs pour les tâches que vous faites tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, comme emmener Bruiser se faire dorloter (celle-ci est quotidienne, bien sûr)
- Affiché : affichez vos tâches à venir dans un tableau de bordliste,kanban,Diagramme de Ganttet tout autre style de votre choix
- Cartes mentales : visualisez comment vous allez gagner vos affaires dans une carte mentale magnifique
- Notifications personnalisées : choisissez quand et comment ClickUp vous informe de vos objectifs
- Modèles : utiliserdes modèles pour la définition d'objectifs,le forfait personnel,gestion des finances,forfait évènementet bien d'autres choses encore.
ClickUp pros
- Un forfait Free Forever puissant avec des utilisateurs illimités
- Une interface conviviale avec des outils en ligne et des outils d'aide à la décisionMode hors ligne
- Collaborez sur les objectifs à venir, les bases de connaissances, et plus encore avecDocuments
- Attribuer des tâches àplusieurs assignés afin que les membres de l'équipe puissent travailler ensemble sur les objectifs
- Discutez de vos objectifs personnels et de vos objectifs de travail en même temps que de votre travail avecafficher le chat
- Confidentialité, invités et, permissions vous permettent de contrôler qui a accès à vos objectifs
- Synchronisez vos tâches ClickUp avec votre Calendrier Google Agenda, Outlook Agenda et Apple Agenda avecsynchronisation du calendrier
- S'intègre à plusieurs logiciels tiers commeAssistant Google,Calendly,Evernoteetplus
- Ajoutez des tâches et créez des rappels à l'aide de nos puissants systèmes iOS et Androidapplications mobiles
- Assistance pour les plateformes Apple, Windows et Linux
Limites de ClickUp
- Pas de vue Tableur dans l'application mobile (pour l'instant)
Jetez un coup d'œil à La feuille de route de ClickUp pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs.
Et ne manquez pas toutes les informations passionnantes de fonctionnalités que ce site gratuit Logiciel OKR vous attend !
Prix ClickUp
ClickUp propose cinq prix forfaits :
- Free Forever Plan (le meilleur pour un usage personnel)
- Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))
- Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))
- Enterprise (contactez l'équipe commerciale pour plus d'informations sur les tarifs)
ClickUp évaluations des clients
- G2: 4.7/5 (plus de 2000 commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)
2. Boîte de données
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image14-4-1400x831.png Page d'accueil de Databox /$$$img/
via Databox
Databox est une outil de gestion des performances qui rassemble toutes vos données afin que vous puissiez suivre vos objectifs en toute simplicité. L'application vous permet également de de suivre la progression grâce aux données des indicateurs de performance clés ainsi, si vous avez un projet de d'évaluation des performances la boîte de données pourrait être utile.
Toutefois, cet objectif logiciel de planification a des forfaits assez onéreux, vous devrez donc rassembler toutes vos finances pour pouvoir l'utiliser.
Databox fonctionnalités clés
- Visualisez la progression de vos objectifs dans des tableaux de bord
- Suivez votre progression à l'aide de barres de progression, de tableaux, de diagrammes en ligne ou en barre, etc
- Soyez averti lorsque vous avez plus ou moins de chances d'atteindre votre objectif
- Attribuez des objectifs à des équipes et à des personnes
Les pros de Databox
- Paramétrez des objectifs organisationnels pour les semaines, les mois et les paramètres à venir
- Les objectifs mensuels sont automatiquement assortis d'objectifs hebdomadaires et quotidiens appropriés
- Accédez aux données relatives à vos objectifs via votre ordinateur portable ou votre appareil mobile
Limites de Databox
- Le forfait Free du logiciel de définition d'objectifs ne comporte que trois tableaux de bord d'objectifs
- Il n'est pas possible de personnaliser les rapports (vous êtes limité à des rapports hebdomadaires ou mensuels)
- L'installation initiale peut s'avérer difficile
Prix de Databox
Cet outil de définition d'objectifs a quatre forfaits :
- Free (gratuit)
- 3 sources de données
- 3 utilisateurs
- 3 tableaux de bord
- Et plus encore
- Basic ($59/mois)
- 10 sources de données
- 10 utilisateurs
- 10 tableaux de bord
- Et plus encore
- Plus ($119/mois) :
- Annotations
- Constructeur de requêtes
- Intégration Slack
- Et plus encore
- Business (299$/mois) :
- 50 sources de données
- 20 utilisateurs
- 50 tableaux de bord
- Et plus encore
Databox évaluations des clients
- G2: 4.5/5 (100+ avis)
- Capterra: 4.8/5 (100+ avis)
3. Paysage d'objectifs
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image19-2-1400x821.png Page d'accueil de Goalscape /$$$img/
via Goalscape
Goalscape est un outil visuel de définition d'objectifs qui vous aide à décomposer les grands défis en sous-objectifs gérables.
Mais si vous vous demandez si ce logiciel gratuit de définition d'objectifs a.. tableaux Kanban , Diagrammes de Gantt ou encore un affichage sous forme de calendrier..
Malheureusement, vous êtes limité à une vue circulaire ou à une vue liste.
Caractéristiques clés de Goalscape
- Définissez des objectifs et créez une hiérarchie visuelle pour les gérer
- Attribuez la responsabilité des objectifs à des personnes ou à des groupes
- Suivi du cours en temps réel
- Définir les priorités des objectifs en les marquant de couleurs différentes
Avantages de Goalscape
- Invitez gratuitement des utilisateurs externes à collaborer à vos objectifs
- Ne manquez jamais une échéance en ajoutant des dates d'échéance et des délais à vos objectifs d'entreprise
- Personnalisez vos objectifs à l'aide des éléments suivantsnotesdes pièces jointes et des liens hypertextes
Limites de Goalscape
- Aucune fonctionnalité de suivi des objectifs à long terme
- Le forfait gratuit est limité à un seul projet en ligne
- Pas de fonctionnalité native de suivi du temps
Prix de Goalscape
Ce logiciel de planification d'objectifs propose trois forfaits :
- Goalscape en ligne gratuit
- Paramètres d'objectifs visuels
- Un projet en ligne
- Application mobile d'accompagnement
- Et plus encore
- Goalscape en ligne illimité (6 $/mois) :
- Projets en ligne illimités
- Partage en ligne avec n'importe qui
- Assistance complète
- Mises à jour gratuites et plus encore
- Goalscape bureau (paiement unique de 60 $) :
- Créez des projets hors ligne
- Assistance et mises à jour à vie
- Plus d'informations
Evaluations des clients de Goalscape
- G2: 5/5 (1 avis)
- Capterra : 5/5 (4+ commentaires)
Bonus:_ *[SMART Objectifs pour les étudiants _ Suivi de carrière
- Performance (9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement)
- Rapports de performance et analyses
- OKR et gestion des objectifs
- Mises à jour hebdomadaires
- Intégrations Slack, Google applications et Outlook
- SSO
- Université Lattice
- Application mobile
- Performance & Engagement (12 $/mois par utilisateur, facturé annuellement)
- Toutes les fonctionnalités du forfait Performance
- Rapports et analyses sur l'engagement des employés
- Repères historiques
- Modèles de sondages
- Formations sur la performance
- Consultations régulières
- Enterprise (contactez Lattice pour connaître les tarifs)
- Formation sur site
- Forfaits personnalisés
- Packs de produits personnalisés
- Formation sur les performances et l'engagement basée sur les rôles
Évaluation des clients de Lattice
- G2 : 4.6/5 (2 600+ avis)
- Capterra : 4.6/5 (75+ avis)
8. Weekdone
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image1-6-1400x756.png Page d'accueil de Weekdone /$$$img/
via Weekdone
Weekdone est un logiciel de suivi des objectifs qui s'appuie sur les OKR pour s'assurer que vous faites constamment des mouvements intentionnels et que vous vous fixez des paramètres sur les objectifs qui s'alignent sur ceux de l'entreprise.
Les fonctionnalités clés de Weekdone
- Un forfait hebdomadaire et une fonctionnalité de vérification pour créer des habitudes productives
- Rapports et visualisation des données avec des tableaux de bord visuels
- E-mails hebdomadaires de progression
Les pros de Weekdone
- Assistance en ligne et coaching OKR pour vous aider à optimiser votre expérience Weekdone
S'intègre avec Slack, Teams, Zapier et plus encore à améliorer l'engagement des employés etcommunication au sein de l'équipe suivi des objectifs
Les limites de Weekdone
- Cette plateforme est conçue pour les managers qui cherchent à suivre les performances d'une équipe et..le suivi des objectifs professionnelspas d'objectifs individuels ni d'habitudes
- Pas de fonctionnalités de suivi des habitudes ou de suivi du temps
- À ne fait pas d'affichages multiples
Prix de Weekdone
Ce logiciel de suivi et de gestion des objectifs propose un forfait gratuit et un forfait premium
- Essai gratuit (4 utilisateurs ou plus pendant 14 jours)
- Toutes les fonctionnalités incluses
- Forfait Free (jusqu'à 3 utilisateurs)
- Toutes les fonctionnalités sont incluses
- Premium (à partir d'une équipe de 4 à 10 personnes, 90 $/mois facturés annuellement, le prix varie en fonction de la taille de l'équipe)
- Toutes les fonctionnalités sont incluses
Les évaluations des clients de Weekdone
- G2 : 4/5 (20 commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (40+ avis)
9. Profit.co OKRs
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image5-6-1400x852.png Page d'accueil OKRs de Profit.co /$$$img/
via Profit.co Profit.co est un outil de gestion et d'engagement des employés avec une série de produits permettant à votre entreprise de stimuler la performance de ses équipes de différentes manières.
Son produit OKRs Management aide les entreprises à hiérarchiser les objectifs de leur équipe, à gagner du temps, à engager les employés et à favoriser une culture de collaboration d'équipe et d'amélioration constante.
Profit.co OKRs fonctionnalités clés
- Tableaux de bord d'alignement pour aider l'équipe à créer des objectifs qui profitent à l'ensemble de l'entreprise
- Sept types de résultats clés pour suivre tous les types d'objectifs
- Lier les tâches aux résultats clés dans Profit.co
Profit.co OKRs pros
- Plus de 400 indicateurs clés de performance préconstruits et personnalisés
- Modèles verscréer des objectifs stratégiques
- Plusieurs tableaux de bord et fonctionnalités dans les tableaux de bord pour filtrer, suivre et récompenser la progression
Profit.co Limites des OKRs
- Pas pour la définition d'objectifs personnels
- N'est pas adapté au suivi des habitudes
Prix des OKRs de Profit.co
Profit.co propose un essai gratuit et trois types de forfaits pour sa suite de produits
- Free*
- Jusqu'à cinq utilisateurs
- Plus de 300 KPI intégrés
- Modèles d'OKR préconstruits
- Paramètres de création/modification des OKRs
- Rappels et notifications automatisés
- Contrôles hebdomadaires
- Application mobile gratuite
- Croissance (7$/mois par utilisateur, facturé annuellement)
- Toutes les fonctionnalités du forfait Free
- Personnalisez votre page de liste d'OKR
- Avecs pour les résultats et les objets clés
- Possibilité d'ajouter la plupart des autres fonctionnalités complémentaires
- assistance téléphonique et par discussion 24/7
- Intégrations supplémentaires
- Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs)
- Toutes les fonctionnalités du forfait Croissance
- Toutes les fonctionnalités complémentaires incluses
- assistance prioritaire 24/7
- Dédié la réussite des clients gestionnaire
- Déploiement sur site
Profit.co OKRs évaluations des clients
- G2 : 4.8/5 (175+ commentaires)
- Capterra : 4.9/5 (115+ commentaires)
10. 15five
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image12-6-1400x821.png page d'accueil de 15five /$$$img/
via 15five
15five est un outil de productivité professionnelle avec des produits distincts liés aux objectifs pour aider les managers et les services de ressources humaines à superviser la progression de leurs équipes.
Il propose plusieurs forfaits, dont Performance et Focus, pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs et les décomposer en objectifs SMART qui peuvent être mesurés au fil du temps dans l'application.
15five fonctionnalités clés
- Suivi des OKR et des objectifs de l'équipe pour ne pas perdre de vue les principaux objets
- Possibilité de donner un feedback en temps réel ou d'effectuer des révisions d'objectifs personnels
- Voir la progression dans un tableau de bord en temps réel
15five pros
- Utile pour les managers qui supervisent plusieurs membres d'une équipe
- Fonctionnalités axées sur les objectifs SMART et les OKR
Les limites de 15five
- Pas de fonctionnalité de suivi des habitudes ou de suivi du temps
- Ne convient pas aux objectifs personnels
- Personnalisation et affichages limités
Prix 15five
Ce logiciel de suivi des objectifs décompose ses forfaits en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'équipe qui l'utilise
- Engage (4$/mois par utilisateur)
- Évaluations personnalisées par thème
- Repères historiques
- Tableau de bord des forfaits d'action
- Briefings d'information et
le forfait stratégique
- Coaching disponible pour les managers et les employés
- Perform (8 $/mois par utilisateur)
- Tout dans Engage
- Aperçu des données
- applications iOS et Android
- Calibrage
- Intégrations SIRH
- SSO
- Focus (8$/mois par utilisateur)
- Suivi des objectifs avec les OKRs
- Affichage des diagrammes OKR
- Intégration Jira et Salesforce
- Aperçu des données
- Intégration SIRH
- SSO
- Total Platform (14 $/mois par utilisateur)
- Tout ce qui se trouve dans les forfaits de niveau inférieur
- DPA et questionnaires de sécurité
15five évaluations des clients
- G2 : 4.6/5 (plus de 1 600 commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (800+ avis)
11. Trakstar
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image6-6-1400x726.png Page d'accueil de Trakstar /$$$img/
via Trakstar
Trakstar est un logiciel de suivi des objectifs adapté aux objectifs de l'entreprise, aux performances et à la progression grâce au feedback.
Cet outil s'adresse davantage aux managers et aux professionnels des ressources humaines, et bien qu'il ne fasse pas de fonctionnalité de suivi des habitudes in-app, il y a certainement des avantages à utiliser ce logiciel si vous êtes.. manager d'une équipe et les aider à fixer des objectifs individuels.
Trakstar fonctionnalités clés
- Fonctionnalité d'objectifs SMART pour définir les objectifs, suivre les réalisations et contrôler la progression des employés
- Suivi de la progression grâce à des évaluations des performances, un suivi personnalisé des objectifs, des cycles d'évaluation illimités et un retour d'information continu
- Rétroaction à 360 degrés qui change la donne - encourage l'engagement, le compte rendu et le développement des employés grâce à une rétroaction à 360 degrés qui change la donneboucle de rétroaction continue en temps réel
- Rappels automatisés par e-mail
Les avantages de Trakstar
- Offre plusieurs produits pour répondre à différents objectifs ou besoins professionnels
- Tableaux de bord avec données en temps réel
- Conçu pour les équipes afin d'améliorer la progression individuelle et globale grâce aux techniques de définition d'objectifs SMART
Limites de Trakstar
- Pas de fonctionnalité de suivi des habitudes ou de suivi du temps
- N'est pas conçu pour les objectifs personnels
- Il s'agit plutôt d'unPlate-forme RH qu'un tracker d'habitudes ou d'objectifs
Prix de Trakstar
- Contactez Trakstar pour un devis
Évaluations des clients de Trakstar
- G2 : 4.3/5 (180+ commentaires)
- Capterra : 4.4/5 (280+ commentaires)
12. Objectifs de Joe
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image7-4-1400x827.png Page d'accueil des Objectifs de Joe /$$$img/
via Objectifs de Joe
Joe's Objectifs est une application web de paramétrage d'objectifs qui vous permet de vous fixer des objectifs illimités.
Et bien que cet outil en ligne de définition d'objectifs soit entièrement gratuit, la version gratuite contient des tonnes de publicités.
Ce n'est pas ce que vous voulez voir lorsque vous essayez de vous fixer des objectifs ambitieux, n'est-ce pas ?
Les objectifs de Joe : fonctionnalités clés
- Ajoutez des checklists personnalisées pour vos objectifs
- Utilisez le journal de bord pour noter vos activités et vos objectifs
- Cochez plusieurs fois le même objectif lorsque vous vous sentez particulièrement productif
Les pros des Objectifs de Joe
- Utilisez le score quotidien pour suivre vos objectifs
- Créez des objectifs négatifs pour vous en débarrasser
- Ajoutez autant d'objectifs individuels que vous le souhaitez et mettez-les à jour à partir d'une interface unique
Les limites des Objectifs de Joe
- Pas d'assistance hors ligne
- Absence de fonctionnalités avancées de productivité des employés, telles que les rappels
- Pas d'application mobile disponible
Prix des Objectifs de Joe
L'utilisation d'Objectifs de Joe est gratuite.
Les objectifs de Joe sont évalués par les clients
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Toujours avoir foi en soi 🎓
Les outils de définition d'objectifs vous aident à définir des objectifs ambitieux et à suivre votre progression vers ces objectifs grâce à des fonctionnalités telles que des traqueurs d'habitudes, des rappels, des communautés de définition d'objectifs, et bien plus encore.
Et avec le bon outil de gestion des objectifs, vous serez en mesure de plier et d'enclencher tous vos objectifs. 💁
En d'autres termes, commencez le suivi avec ClickUp !
Avec des fonctionnalités telles que dates de début et dates d'échéance pour vous aider à gérer efficacement votre temps Champs personnalisés pour suivre la progression de vos objectifs comme vous l'entendez, ClickUp a tout ce qu'il vous faut pour définir et atteindre la réussite. Rejoignez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs !