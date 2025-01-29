12 Meilleur logiciel de définition d'objectifs pour les Teams en 2025

Rêver de tous les objectifs incroyables que vous voulez atteindre est facile, mais aller de l'avant et les paramétrer... pas tant que ça.

Mais ne vous découragez pas !

C'est tout à fait normal puisque nous sommes achevés par plusieurs choses.

Et d'autres fois, nous ne savons tout simplement pas comment fixer des objectifs réalistes.

C'est là que les logiciels de paramètres d'objectifs peuvent vous aider.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de définition d'objectifs et nous présenterons 12 outils fantastiques qui vous aideront à définir et à atteindre vos Objectifs comme Elle Woods.

C'est parti ! 👛🐕

Qu'est-ce qu'un logiciel de définition d'objectifs ?

Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, les objectifs alignent votre attention sur.. l'endroit où vous voulez être dans la vie . Il stimule également l'engagement des employés, ce qui permet aux entreprises de ne pas stagner.

Mais nous savons tous à quel point il peut être frustrant de de se fixer des objectifs et suivre la progression manuellement.

À faire pour se fixer des objectifs et suivre la progression quotidienne sans transpirer ?

En utilisant une application de paramètres d'objectifs

Un outil de définition d'objectifs vous permet de vous fixer des objectifs et de suivre votre progression vers.. Objectifs SMART , KPIs et OKRs .

**Attendez... qu'est-ce que c'est ?

Voici une brève description :

Un objectif SMART est un guide de réalisation d'objectifs dans lequel vous paramétrez des objectifs s spécifiques, m easurable, a chievable, r ealistic, et t time-bound

est un guide de réalisation d'objectifs dans lequel vous paramétrez des objectifs spécifiques, easurable, chievable, ealistic, et time-bound A KPI (Key Performance Indicators - Indicateurs clés de performance) aide les entreprises à déterminer si elles progressent dans la réalisation de leurs objets principaux

OKR (Objectifs et résultats clés) est une méthode de fixation d'objectifs qui aide les équipes et les individus à définir des objectifs et à concevoir un moyen de les mesurer

Par exemple, Elle peut fixer des OKR tels que :

Objectif : entrer à la faculté de droit de Harvard

entrer à la faculté de droit de Harvard Résultat clé 1: étudier trois heures par jour

étudier trois heures par jour Résultat clé 2: faire un devoir d'entraînement par jour

faire un devoir d'entraînement par jour **Résultat clé 3 : obtenir 179 au LSAT

Un logiciel de gestion des objectifs vous aide à faire cela grâce à plusieurs fonctionnalités telles que :

Des systèmes de suivi des objectifs automatisés pour suivre vos objectifs

Des tableaux de bord et des rapports de progression pour vous aider à analyser vos progrès avec précision

Des axes de travail pour décomposer vos objectifs en tâches simples

Des notifications par texte et par e-mail pour ne pas perdre de vue les échéances

Des applications mobiles pour revoir vos objectifs sur votre téléphone rose à paillettes 😉

Avec une application de suivi des objectifs vous serez en mesure d'atteindre tous les objectifs qui se présenteront à vous, même s'il s'agit d'essayer de terminer vos études de droit en tant que "Barbie de Malibu" ou de décrocher l'emploi de vos rêves.

12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs en 2024

Voici les 12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs qui vous aideront à être aussi confiante qu'Elle dans vos objectifs :

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-27.png Objectifs ClickUp /$$img/

Mesurez vos cibles et suivez votre progression avec ClickUp Objectifs

ClickUp est l'un des plus grands programmes de l'une des évaluations les plus élevées la fixation d'objectifs et la logiciel de gestion de projet utilisé par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

A partir de hiérarchisation des objectifs à en les programmant sur un calendrier dynamique clickUp est l'outil de gestion des objectifs par excellence.

cibles . Pour atteindre votre objectif, il vous suffit d'achever ces cibles simples.

Et pendant que vous vous efforcez d'atteindre ces cibles, ClickUp calcule automatiquement à quel point vous êtes proche de votre objectif.

**Mais attendez... comment faire pour fixer des objectifs ?

Fixer des objectifs dans ClickUp est aussi facile que d'apprendre à plier et à claquer !

Il vous suffit d'aller dans "objectifs" dans ClickUp et de créer un nouvel objectif en cliquant sur le bouton "+nouvel objectif". Voici ce que vous pouvez encore paramétrer :

Le nom de votre objectif

La date d'échéance

Qui est responsable de l'objectif, et plus encore

et voilà !

Vous vous êtes fixé un objectif.

Avec ClickUp, vous pouvez fixer des objectifs réalisables objectifs pour rester concentré et motivé, même lorsque vous avez juste envie de rester au lit avec une boîte de chocolats toute la journée. 🍫

comment ?

Vous pouvez diviser votre objectif en cibles faciles à gérer. Il vous suffit de cliquer sur le bouton "ajouter une cible" et de voir vos cibles apparaître juste en dessous de votre objectif global.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image22-1400x391.png Décomposez n'importe quel objectif en cibles mesurables dans ClickUp /$$img/

Décomposez facilement n'importe quel objectif en cibles mesurables grâce à la fonctionnalité d'objectifs de ClickUp

ClickUp vous permet de paramétrer différentes cibles telles que :

Nombre: chiffres numériques comme le score que vous voulez obtenir à votre test d'admission à l'école de droit 📖

chiffres numériques comme le score que vous voulez obtenir à votre test d'admission à l'école de droit 📖 True or false: indiquer si quelque chose a été terminé ou non. Par exemple, si vous avez gagné une affaire très médiatisée ou non

indiquer si quelque chose a été terminé ou non. Par exemple, si vous avez gagné une affaire très médiatisée ou non Devise: garder une trace de votre argent. Par exemple, combien vous allez dépenser pour votre virée shopping 💰

garder une trace de votre argent. Par exemple, combien vous allez dépenser pour votre virée shopping 💰 Tâches: si l'une de vos tâches consiste à rassembler des preuves que Chutney ne s'est pas fait faire de permanente, vous pouvez ajouter cette tâche individuelle à vos cibles

Une fois que vous avez défini tous vos objectifs, il vous suffit de les stocker dans le dossier Dossiers d'objectifs . Les dossiers d'objectifs vous permettent de regrouper des objectifs similaires dans des dossiers bien organisés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Stockez et classez vos objectifs dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp /$$img/

Stockez et catégorisez les objectifs similaires dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp

L'étape suivante consiste à suivre la progression de vos objectifs.

Voici comment ClickUp intégrera le suivi des objectifs :

1. Suivez votre progression pour chaque cible: si votre objectif est de réussir dix examens à la faculté de droit, vous pouvez voir combien vous en avez réussi jusqu'à présent

2. Voyez comment vos cibles ont contribué à votre objectif global : si vous avez achevé 25 % de toutes vos cibles jusqu'à présent, la progression de votre objectif sera de 25 %

En cours, vous aurez toujours un retour d'information sur votre progression.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image8-2-1400x443.png Suivez en permanence votre progression grâce à des cibles d'objectifs dans ClickUp /$$$img/

Suivez votre progression avec le pourcentage de vos cibles achevées dans les objectifs ClickUp

Et tout comme Elle Woods, nous sommes aussi pleins de surprises !

Voici donc un aperçu de ce que ClickUp vous réserve :

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

Les cartes de pointage hebdomadaires: permettent à toutes les sœurs de votre sororité de savoir sur quel objectif d'équipe chacune travaillera tout au long de la semaine

permettent à toutes les sœurs de votre sororité de savoir sur quel objectif d'équipe chacune travaillera tout au long de la semaine Tableaux de bord : permettent d'obtenir un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe dans votre sororité ( Environnements de travail ), y compris la progression des objectifs, le temps passé sur les projets, etc

permettent d'obtenir un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe dans votre sororité ( Environnements de travail ), y compris la progression des objectifs, le temps passé sur les projets, etc Checklists : créer des listes simples listes de choses à faire en expliquant comment vous allez entrer à l'école de droit de Harvard directement dans vos tâches et en cochant les éléments au fur et à mesure

Rappels : too busy shopping till you drop like Elle Woods? Don't worry. ClickUp vous rappelle vos tâches de cinq minutes à trois jours avant leur échéance

too busy shopping till you drop like Elle Woods? Don't worry. ClickUp vous rappelle vos tâches de cinq minutes à trois jours avant leur échéance Statuts : ajoutez différentes étapes à votre travail pour un suivi précis de vos objectifs

ajoutez différentes étapes à votre travail pour un suivi précis de vos objectifs Suivi du temps natif : suivre du temps que vous passez au salon de Paulette 💅

Bloc-notes : noter des idées, des notes importantes, des termes juridiques, etc

Tâches récurrentes : créez des calendriers répétitifs pour les tâches que vous faites tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, comme emmener Bruiser se faire dorloter (celle-ci est quotidienne, bien sûr)

Affiché : affichez vos tâches à venir dans un tableau de bord liste , kanban , Diagramme de Gantt et tout autre style de votre choix

Cartes mentales : visualisez comment vous allez gagner vos affaires dans une carte mentale magnifique

Notifications personnalisées : choisissez quand et comment ClickUp vous informe de vos objectifs

Modèles : utiliser des modèles pour la définition d'objectifs , le forfait personnel , gestion des finances , forfait évènement et bien d'autres choses encore.

ClickUp pros

Un forfait Free Forever puissant avec des utilisateurs illimités

Une interface conviviale avec des outils en ligne et des outils d'aide à la décision Mode hors ligne Collaborez sur les objectifs à venir, les bases de connaissances, et plus encore avec Documents Attribuer des tâches à plusieurs assignés afin que les membres de l'équipe puissent travailler ensemble sur les objectifs

Discutez de vos objectifs personnels et de vos objectifs de travail en même temps que de votre travail avec afficher le chat Confidentialité, invités et, permissions vous permettent de contrôler qui a accès à vos objectifs

Synchronisez vos tâches ClickUp avec votre Calendrier Google Agenda, Outlook Agenda et Apple Agenda avec synchronisation du calendrier S'intègre à plusieurs logiciels tiers comme Assistant Google , Calendly, Evernote et plus Ajoutez des tâches et créez des rappels à l'aide de nos puissants systèmes iOS et Android applications mobiles Assistance pour les plateformes Apple, Windows et Linux



Limites de ClickUp

Pas de vue Tableur dans l'application mobile (pour l'instant)

Jetez un coup d'œil à La feuille de route de ClickUp pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs.

Et ne manquez pas toutes les informations passionnantes de fonctionnalités que ce site gratuit Logiciel OKR vous attend !

Prix ClickUp

ClickUp propose cinq prix forfaits :

Free Forever Plan (le meilleur pour un usage personnel)

(le meilleur pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois)) Enterprise (contactez l'équipe commerciale pour plus d'informations sur les tarifs)

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (plus de 2000 commentaires)

4.7/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

2. Boîte de données

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image14-4-1400x831.png Page d'accueil de Databox /$$$img/

via Databox

Databox est une outil de gestion des performances qui rassemble toutes vos données afin que vous puissiez suivre vos objectifs en toute simplicité. L'application vous permet également de de suivre la progression grâce aux données des indicateurs de performance clés ainsi, si vous avez un projet de d'évaluation des performances la boîte de données pourrait être utile.

Toutefois, cet objectif logiciel de planification a des forfaits assez onéreux, vous devrez donc rassembler toutes vos finances pour pouvoir l'utiliser.

Databox fonctionnalités clés

Visualisez la progression de vos objectifs dans des tableaux de bord

Suivez votre progression à l'aide de barres de progression, de tableaux, de diagrammes en ligne ou en barre, etc

Soyez averti lorsque vous avez plus ou moins de chances d'atteindre votre objectif

Attribuez des objectifs à des équipes et à des personnes

Les pros de Databox

Paramétrez des objectifs organisationnels pour les semaines, les mois et les paramètres à venir

Les objectifs mensuels sont automatiquement assortis d'objectifs hebdomadaires et quotidiens appropriés

Accédez aux données relatives à vos objectifs via votre ordinateur portable ou votre appareil mobile

Limites de Databox

Le forfait Free du logiciel de définition d'objectifs ne comporte que trois tableaux de bord d'objectifs

Il n'est pas possible de personnaliser les rapports (vous êtes limité à des rapports hebdomadaires ou mensuels)

L'installation initiale peut s'avérer difficile

Prix de Databox

Cet outil de définition d'objectifs a quatre forfaits :

Free (gratuit) 3 sources de données 3 utilisateurs 3 tableaux de bord Et plus encore

(gratuit) Basic ( $59/mois) 10 sources de données 10 utilisateurs 10 tableaux de bord Et plus encore

$59/mois) Plus ( $119/mois) :

Annotations Constructeur de requêtes Intégration Slack Et plus encore

$119/mois) : Business ( 299$/mois) :

50 sources de données 20 utilisateurs 50 tableaux de bord Et plus encore

299$/mois) :

Databox évaluations des clients

G2: 4.5/5 (100+ avis)

4.5/5 (100+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

3. Paysage d'objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image19-2-1400x821.png Page d'accueil de Goalscape /$$$img/

via Goalscape

Goalscape est un outil visuel de définition d'objectifs qui vous aide à décomposer les grands défis en sous-objectifs gérables.

Mais si vous vous demandez si ce logiciel gratuit de définition d'objectifs a.. tableaux Kanban , Diagrammes de Gantt ou encore un affichage sous forme de calendrier..

Malheureusement, vous êtes limité à une vue circulaire ou à une vue liste.

Caractéristiques clés de Goalscape

Définissez des objectifs et créez une hiérarchie visuelle pour les gérer

Attribuez la responsabilité des objectifs à des personnes ou à des groupes

Suivi du cours en temps réel

Définir les priorités des objectifs en les marquant de couleurs différentes

Avantages de Goalscape

Invitez gratuitement des utilisateurs externes à collaborer à vos objectifs

Ne manquez jamais une échéance en ajoutant des dates d'échéance et des délais à vos objectifs d'entreprise

Personnalisez vos objectifs à l'aide des éléments suivants notes des pièces jointes et des liens hypertextes

Limites de Goalscape

Aucune fonctionnalité de suivi des objectifs à long terme

Le forfait gratuit est limité à un seul projet en ligne

Pas de fonctionnalité native de suivi du temps

Prix de Goalscape

Ce logiciel de planification d'objectifs propose trois forfaits :

Goalscape en ligne gratuit Paramètres d'objectifs visuels Un projet en ligne Application mobile d'accompagnement Et plus encore

Goalscape en ligne illimité (6 $/mois) :

Projets en ligne illimités Partage en ligne avec n'importe qui Assistance complète Mises à jour gratuites et plus encore

(6 $/mois) : Goalscape bureau (paiement unique de 60 $) :

Créez des projets hors ligne Assistance et mises à jour à vie Plus d'informations

(paiement unique de 60 $) :

Evaluations des clients de Goalscape

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra : 5/5 (4+ commentaires)

Bonus:_ *[SMART Objectifs pour les étudiants _ Suivi de carrière

Performance (9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement) Rapports de performance et analyses OKR et gestion des objectifs Mises à jour hebdomadaires Intégrations Slack, Google applications et Outlook SSO Université Lattice Application mobile

(9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement) Performance & Engagement (12 $/mois par utilisateur, facturé annuellement) Toutes les fonctionnalités du forfait Performance Rapports et analyses sur l'engagement des employés Repères historiques Modèles de sondages Formations sur la performance Consultations régulières

(12 $/mois par utilisateur, facturé annuellement) Enterprise (contactez Lattice pour connaître les tarifs) Formation sur site Forfaits personnalisés Packs de produits personnalisés Formation sur les performances et l'engagement basée sur les rôles

(contactez Lattice pour connaître les tarifs)

Évaluation des clients de Lattice

G2 : 4.6/5 (2 600+ avis)

: 4.6/5 (2 600+ avis) Capterra : 4.6/5 (75+ avis)

8. Weekdone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image1-6-1400x756.png Page d'accueil de Weekdone /$$$img/

via Weekdone

Weekdone est un logiciel de suivi des objectifs qui s'appuie sur les OKR pour s'assurer que vous faites constamment des mouvements intentionnels et que vous vous fixez des paramètres sur les objectifs qui s'alignent sur ceux de l'entreprise.

Les fonctionnalités clés de Weekdone

Un forfait hebdomadaire et une fonctionnalité de vérification pour créer des habitudes productives

Rapports et visualisation des données avec des tableaux de bord visuels

E-mails hebdomadaires de progression

Les pros de Weekdone

Assistance en ligne et coaching OKR pour vous aider à optimiser votre expérience Weekdone

S'intègre avec Slack, Teams, Zapier et plus encore à améliorer l'engagement des employés et communication au sein de l'équipe suivi des objectifs Les limites de Weekdone

Cette plateforme est conçue pour les managers qui cherchent à suivre les performances d'une équipe et.. le suivi des objectifs professionnels pas d'objectifs individuels ni d'habitudes

Pas de fonctionnalités de suivi des habitudes ou de suivi du temps

À ne fait pas d'affichages multiples

Prix de Weekdone

Ce logiciel de suivi et de gestion des objectifs propose un forfait gratuit et un forfait premium

Essai gratuit (4 utilisateurs ou plus pendant 14 jours) Toutes les fonctionnalités incluses

(4 utilisateurs ou plus pendant 14 jours) Forfait Free (jusqu'à 3 utilisateurs) Toutes les fonctionnalités sont incluses

(jusqu'à 3 utilisateurs) Premium (à partir d'une équipe de 4 à 10 personnes, 90 $/mois facturés annuellement, le prix varie en fonction de la taille de l'équipe) Toutes les fonctionnalités sont incluses

(à partir d'une équipe de 4 à 10 personnes, 90 $/mois facturés annuellement, le prix varie en fonction de la taille de l'équipe)

Les évaluations des clients de Weekdone

G2 : 4/5 (20 commentaires)

: 4/5 (20 commentaires) Capterra : 4.5/5 (40+ avis)

9. Profit.co OKRs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image5-6-1400x852.png Page d'accueil OKRs de Profit.co /$$$img/

via Profit.co Profit.co est un outil de gestion et d'engagement des employés avec une série de produits permettant à votre entreprise de stimuler la performance de ses équipes de différentes manières.

Son produit OKRs Management aide les entreprises à hiérarchiser les objectifs de leur équipe, à gagner du temps, à engager les employés et à favoriser une culture de collaboration d'équipe et d'amélioration constante.

Profit.co OKRs fonctionnalités clés

Tableaux de bord d'alignement pour aider l'équipe à créer des objectifs qui profitent à l'ensemble de l'entreprise

Sept types de résultats clés pour suivre tous les types d'objectifs

Lier les tâches aux résultats clés dans Profit.co

Profit.co OKRs pros

Plus de 400 indicateurs clés de performance préconstruits et personnalisés

Modèles vers créer des objectifs stratégiques Plusieurs tableaux de bord et fonctionnalités dans les tableaux de bord pour filtrer, suivre et récompenser la progression



Profit.co Limites des OKRs

Pas pour la définition d'objectifs personnels

N'est pas adapté au suivi des habitudes

Prix des OKRs de Profit.co

Profit.co propose un essai gratuit et trois types de forfaits pour sa suite de produits

Free* Jusqu'à cinq utilisateurs Plus de 300 KPI intégrés Modèles d'OKR préconstruits Paramètres de création/modification des OKRs Rappels et notifications automatisés Contrôles hebdomadaires Application mobile gratuite

Croissance (7$/mois par utilisateur, facturé annuellement) Toutes les fonctionnalités du forfait Free Personnalisez votre page de liste d'OKR Avecs pour les résultats et les objets clés Possibilité d'ajouter la plupart des autres fonctionnalités complémentaires assistance téléphonique et par discussion 24/7 Intégrations supplémentaires

(7$/mois par utilisateur, facturé annuellement) Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs) Toutes les fonctionnalités du forfait Croissance Toutes les fonctionnalités complémentaires incluses assistance prioritaire 24/7 Dédié la réussite des clients gestionnaire Déploiement sur site

(contactez-nous pour connaître les tarifs)

Profit.co OKRs évaluations des clients

G2 : 4.8/5 (175+ commentaires)

: 4.8/5 (175+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (115+ commentaires)

10. 15five

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image12-6-1400x821.png page d'accueil de 15five /$$$img/

via 15five

15five est un outil de productivité professionnelle avec des produits distincts liés aux objectifs pour aider les managers et les services de ressources humaines à superviser la progression de leurs équipes.

Il propose plusieurs forfaits, dont Performance et Focus, pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs et les décomposer en objectifs SMART qui peuvent être mesurés au fil du temps dans l'application.

15five fonctionnalités clés

Suivi des OKR et des objectifs de l'équipe pour ne pas perdre de vue les principaux objets

Possibilité de donner un feedback en temps réel ou d'effectuer des révisions d'objectifs personnels

Voir la progression dans un tableau de bord en temps réel

15five pros

Utile pour les managers qui supervisent plusieurs membres d'une équipe

Fonctionnalités axées sur les objectifs SMART et les OKR

Les limites de 15five

Pas de fonctionnalité de suivi des habitudes ou de suivi du temps

Ne convient pas aux objectifs personnels

Personnalisation et affichages limités

Prix 15five

Ce logiciel de suivi des objectifs décompose ses forfaits en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'équipe qui l'utilise

Engage (4$/mois par utilisateur) Évaluations personnalisées par thème Repères historiques Tableau de bord des forfaits d'action Briefings d'information et le forfait stratégique Coaching disponible pour les managers et les employés

(4$/mois par utilisateur) Perform (8 $/mois par utilisateur) Tout dans Engage Aperçu des données applications iOS et Android Calibrage Intégrations SIRH SSO

(8 $/mois par utilisateur) Focus (8$/mois par utilisateur) Suivi des objectifs avec les OKRs Affichage des diagrammes OKR Intégration Jira et Salesforce Aperçu des données Intégration SIRH SSO

(8$/mois par utilisateur) Total Platform (14 $/mois par utilisateur) Tout ce qui se trouve dans les forfaits de niveau inférieur DPA et questionnaires de sécurité

(14 $/mois par utilisateur)

15five évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (plus de 1 600 commentaires)

: 4.6/5 (plus de 1 600 commentaires) Capterra : 4.7/5 (800+ avis)

11. Trakstar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image6-6-1400x726.png Page d'accueil de Trakstar /$$$img/

via Trakstar

Trakstar est un logiciel de suivi des objectifs adapté aux objectifs de l'entreprise, aux performances et à la progression grâce au feedback.

Cet outil s'adresse davantage aux managers et aux professionnels des ressources humaines, et bien qu'il ne fasse pas de fonctionnalité de suivi des habitudes in-app, il y a certainement des avantages à utiliser ce logiciel si vous êtes.. manager d'une équipe et les aider à fixer des objectifs individuels.

Trakstar fonctionnalités clés

Fonctionnalité d'objectifs SMART pour définir les objectifs, suivre les réalisations et contrôler la progression des employés

Suivi de la progression grâce à des évaluations des performances, un suivi personnalisé des objectifs, des cycles d'évaluation illimités et un retour d'information continu

Rétroaction à 360 degrés qui change la donne - encourage l'engagement, le compte rendu et le développement des employés grâce à une rétroaction à 360 degrés qui change la donne boucle de rétroaction continue en temps réel

Rappels automatisés par e-mail

Les avantages de Trakstar

Offre plusieurs produits pour répondre à différents objectifs ou besoins professionnels

Tableaux de bord avec données en temps réel

Conçu pour les équipes afin d'améliorer la progression individuelle et globale grâce aux techniques de définition d'objectifs SMART

Limites de Trakstar

Pas de fonctionnalité de suivi des habitudes ou de suivi du temps

N'est pas conçu pour les objectifs personnels

Il s'agit plutôt d'un Plate-forme RH qu'un tracker d'habitudes ou d'objectifs

Prix de Trakstar

Contactez Trakstar pour un devis

Évaluations des clients de Trakstar

G2 : 4.3/5 (180+ commentaires)

: 4.3/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (280+ commentaires)

12. Objectifs de Joe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image7-4-1400x827.png Page d'accueil des Objectifs de Joe /$$$img/

via Objectifs de Joe

Joe's Objectifs est une application web de paramétrage d'objectifs qui vous permet de vous fixer des objectifs illimités.

Et bien que cet outil en ligne de définition d'objectifs soit entièrement gratuit, la version gratuite contient des tonnes de publicités.

Ce n'est pas ce que vous voulez voir lorsque vous essayez de vous fixer des objectifs ambitieux, n'est-ce pas ?

Les objectifs de Joe : fonctionnalités clés

Ajoutez des checklists personnalisées pour vos objectifs

Utilisez le journal de bord pour noter vos activités et vos objectifs

Cochez plusieurs fois le même objectif lorsque vous vous sentez particulièrement productif

Les pros des Objectifs de Joe

Utilisez le score quotidien pour suivre vos objectifs

Créez des objectifs négatifs pour vous en débarrasser

Ajoutez autant d'objectifs individuels que vous le souhaitez et mettez-les à jour à partir d'une interface unique

Les limites des Objectifs de Joe

Pas d'assistance hors ligne

Absence de fonctionnalités avancées de productivité des employés, telles que les rappels

Pas d'application mobile disponible

Prix des Objectifs de Joe

L'utilisation d'Objectifs de Joe est gratuite.

Les objectifs de Joe sont évalués par les clients

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Toujours avoir foi en soi 🎓

Les outils de définition d'objectifs vous aident à définir des objectifs ambitieux et à suivre votre progression vers ces objectifs grâce à des fonctionnalités telles que des traqueurs d'habitudes, des rappels, des communautés de définition d'objectifs, et bien plus encore.

Et avec le bon outil de gestion des objectifs, vous serez en mesure de plier et d'enclencher tous vos objectifs. 💁

En d'autres termes, commencez le suivi avec ClickUp !

Avec des fonctionnalités telles que dates de début et dates d'échéance pour vous aider à gérer efficacement votre temps Champs personnalisés pour suivre la progression de vos objectifs comme vous l'entendez, ClickUp a tout ce qu'il vous faut pour définir et atteindre la réussite. Rejoignez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs !