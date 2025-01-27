10 meilleurs programmes d'affiliation de logiciels en 2025

Les programmes d'affiliation de logiciels créent des partenariats précieux entre les spécialistes du marketing, les créateurs et les consommateurs. En tant que créateur, vous pouvez vous inscrire aux meilleurs programmes d'affiliation de l'industrie du logiciel, promouvoir des produits et des solutions logicielles de pointe par le biais d'annonces payantes et toucher des commissions élevées.

Oui, c'est aussi simple que cela !

Si vous cherchez des moyens d'augmenter vos revenus passifs et d'accroître le trafic vers vos boutiques en ligne, les programmes de marketing d'affiliation de logiciels peuvent vous aider.

Cet article dresse la liste des 10 meilleurs programmes de marketing d'affiliation dans la niche des logiciels pour vous aider à démarrer. Plongeons dans l'aventure !

Que faut-il rechercher dans les programmes d'affiliation de logiciels ?

Avant de vous inscrire à un programme d'affiliation de logiciels, vérifiez plusieurs facteurs, tels que la taille des réseaux d'affiliation, les taux de commission, les évaluations des entreprises, ainsi que la structure et les échéanciers de versement des commissions. Cela vous permettra de vous assurer que vos efforts sont récompensés de manière adéquate.

Voici d'autres éléments essentiels à rechercher dans les meilleurs programmes d'affiliation de logiciels pour stimuler vos équipes commerciales.

Tableau de rapports en temps réel: L'analyse avancée et en temps réel est importante dans les campagnes d'affiliation pour suivre les indicateurs clés de performance tels que les connexions d'affiliés, les équipes commerciales et les commissions

L'analyse avancée et en temps réel est importante dans les campagnes d'affiliation pour suivre les indicateurs clés de performance tels que les connexions d'affiliés, les équipes commerciales et les commissions La durée de vie des cookies : Elle fait référence à la validité de votre lien d'affiliation une fois que le prospect a cliqué dessus. Une durée de vie des cookies plus longue signifie plus d'opportunités de discussions et des paiements plus élevés

Elle fait référence à la validité de votre lien d'affiliation une fois que le prospect a cliqué dessus. Une durée de vie des cookies plus longue signifie plus d'opportunités de discussions et des paiements plus élevés Intégration: Les meilleurs programmes d'affiliation de logiciels doivent s'intégrer de manière transparente avec des outils d'analyse avancés et des passerelles de paiement afin d'optimiser vos efforts de marketing d'affiliation et de générer des équipes commerciales.

Les meilleurs programmes d'affiliation de logiciels doivent s'intégrer de manière transparente avec des outils d'analyse avancés et des passerelles de paiement afin d'optimiser vos efforts de marketing d'affiliation et de générer des équipes commerciales. Accès aux outils de marketing: Les assistances telles que les bannières, les textes et les modèles de médias sociaux assistent les partenaires d'affiliation pour maximiser leurs efforts de promotion. Ainsi, choisir un programme de parrainage qui offre des outils de marketing pour les médias sociaux peut maximiser vos efforts de promotion et vos récompenses

Les assistances telles que les bannières, les textes et les modèles de médias sociaux assistent les partenaires d'affiliation pour maximiser leurs efforts de promotion. Ainsi, choisir un programme de parrainage qui offre des outils de marketing pour les médias sociaux peut maximiser vos efforts de promotion et vos récompenses Termes et conditions: Avant de choisir un programme d'affiliation, il est essentiel de passer en revue ses différentes conditions, politiques de paiement et exigences supplémentaires

10 meilleurs programmes d'affiliation de logiciels à utiliser en 2024

Les programmes d'affiliation de logiciels permettent aux entreprises de générer du contenu relatable pour les utilisateurs à l'échelle. Nous avons déjà couvert ce qu'il faut rechercher dans un bon programme d'affiliation. Maintenant, explorons les 10 meilleurs partenariats d'affiliation de ce type en 2024.

1. ClickUp

Avant de vous parler de la plateforme logicielle de marketing d'affiliation de ClickUp, présentons ClickUp, afin que vous sachiez pourquoi les gens s'y inscrivent. ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui simplifie les flux de travail et améliore la productivité globale d'une équipe.

Les travailleurs intellectuels tels que les chefs de projet et les chefs d'équipe utilisent ClickUp pour planifier, déléguer, contrôler et faire avancer leurs projets de manière organisée grâce à des fonctionnalités telles que Objectifs ClickUp .

C'est une solution idéale pour les équipes afin de rester organisées et d'atteindre leurs objets plus rapidement. Il permet le suivi des cibles de sprint, la gestion des OKR des employés et les tableaux de bord hebdomadaires pour la réussite du projet.

définissez et suivez vos objectifs à l'aide de ClickUp Objectifs_

Les Tableau de bord ClickUp offre une vue globale de tous les projets, permettant aux équipes de suivre la progression des projets, d'identifier les goulets d'étranglement et de prendre des décisions éclairées pour favoriser l'efficacité.

utiliser le tableau de bord de ClickUp pour améliorer les performances des projets et gérer les équipes_

Notre Gestion de projet ClickUp automatise la planification, l'exécution et les rapports des projets. Il crée également des tâches et des sous-tâches automatiquement et résume les fils de discussion, ce qui en fait une excellente plateforme de collaboration entre équipes interfonctionnelles. Attendez, nous ne sommes pas encore terminés !

Utilisez la solution de gestion de projet ClickUp pour améliorer la collaboration et augmenter l'efficacité https://clickup.com/features/views offre un service unique aux gestionnaires de projet et aux membres de l'équipe. Alors que les premiers peuvent suivre la progression du projet, les membres de l'équipe peuvent personnaliser leur vue de travail avec 15+ vues personnalisables pour hiérarchiser les tâches et rester organisés.

affichez votre travail dans plus de 15 vues personnalisées à l'aide de ClickUp View_

Si vous êtes déjà à la tête d'une grande marketing d'affiliation clickUp peut vous aider à rationaliser votre programme d'affiliation ! Il fait office de plateforme de gestion des affiliés. Utiliser Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp pour analyser et suivre les performances de vos campagnes de marketing d'affiliation afin de découvrir des stratégies d'augmentation des revenus.

Tirez parti du modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp pour forfaiter, exécuter et gérer vos campagnes marketing sur une seule et même plateforme

Programme de marketing d'affiliation de ClickUp

Postulez maintenant

Postulez ici pour commencer à gagner de l'argent

Parlons de la Programme d'affiliation ClickUp . En tant que partenaire affilié de ClickUp, vous pouvez gagner des revenus d'affiliation jusqu'à 24 $ pour chaque nouveau client que vous apportez. Mon travail se fait en trois étapes simples :

S'inscrire au programme et obtenir un lien d'affiliation

Faites la promotion de ClickUp et incitez de nouveaux utilisateurs à s'inscrire en utilisant le lien d'affiliation

Gagnez une commission pour chaque utilisateur qui active son compte en utilisant votre lien d'affilié

Le processus de paiement est simple et rapide : vous recevez votre argent 15 jours après le blocage du compte.

Note : La recommandation de clients ne compte pas si le prospect est déjà un client ClickUp.

Meilleures fonctionnalités

Parmi les différentes fonctionnalités de ClickUp, jetez un coup d'œil à certaines d'entre elles qui en font une centrale de productivité dans un monde numérique :

Rapports complets : Visualisez la progression d'un projet, suivez les performances de l'équipe et prenez des décisions intelligentes grâce à des tableaux de bord personnalisables

: Visualisez la progression d'un projet, suivez les performances de l'équipe et prenez des décisions intelligentes grâce à des tableaux de bord personnalisables Suivi des objectifs : Streamline paramètres d'objectifs et le suivi pour que les équipes puissent surveiller les échéances et même modifier les objectifs en conséquence

Collaboration efficace: Utiliser ClickUp Tableau blanc pour visualiser les idées et les flux de travail et collaborer avec votre équipe en temps réel

Utiliser ClickUp Tableau blanc pour visualiser les idées et les flux de travail et collaborer avec votre équipe en temps réel Automatisation des tâches: Augmentez votre productivité avec ClickUp Brain qui automatise diverses tâches telles que la rédaction de réponses aux messages, la création de modèles, la transcription de vidéos et la résumée des tâches et des fils de discussion

Limites

ClickUp offre une grande variété de modèles et de solutions qui peuvent être accablants pour les nouveaux utilisateurs

ClickUp offre une assistance par e-mail et par texte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais pas d'assistance téléphonique immédiate

Prix

ClickUp propose quatre catégories de prix à ses utilisateurs :

Free : pour toujours

: pour toujours Unlimited : 7 $ par mois

: 7 $ par mois Business : 12$/mois

: 12$/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour obtenir une démonstration

: Contactez l'équipe commerciale pour obtenir une démonstration ClickUp Brain : Ajoutez 5 $ par utilisateur/mois à tout forfait payant pour ClickUp AI

G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

: 4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4000+ commentaires)

2. Programme d'affiliation Semrush

Parmi les nombreux autres avantages du programme d'affiliation de Semrush affiliate program voici les deux qui arrivent en tête de la liste :

Les affiliés de logiciels gagnent 200 $ pour chaque équipe commerciale

Plus 10 $ supplémentaires pour chaque essai gratuit effectué par vos filleuls

Cela donne une opportunité alléchante pour les spécialistes du marketing d'affiliation, les éditeurs de contenu, les spécialistes du marketing numérique et les petites agences de marketing de gagner et de suivre leurs commissions en échange de la référence de Semrush aux clients par le biais de diverses stratégies de marketing.

Le programme d'affiliation de Semrush travaille sur le modèle d'attribution au dernier clic, où vous pouvez obtenir des avantages même 120 jours après qu'un prospect ait cliqué sur votre lien de référence. Vous obtenez un tableau de bord d'affiliation personnalisé pour gérer les paiements d'affiliation et obtenir l'accès à d'autres outils de marketing tels que des bannières et des pages d'atterrissage pour faciliter le processus de référencement.

3. Programme d'affiliation Norton

Norton est depuis longtemps un nom de confiance en matière de cybersécurité. Récemment, elle a acquis Lifelock pour lancer le programme Programme d'affiliation Norton Lifelock qui promet des commissions élevées.

Donc, si vous cherchez des paiements généreux sans limites supérieures sur la commission, Lifelock par Norton peut être le bon logiciel d'affiliation.

Avec le programme d'affiliation de Norton, vous pouvez accéder à l'assistance de gestion de compte de leurs experts dédiés et à d'autres outils de promotion et de marketing client pour améliorer vos profits.

Vous pouvez rejoindre ce programme d'affiliation et commencer à gagner de l'argent en trois étapes simples :

Inscrivez-vous en remplissant un simple formulaire d'inscription

Faites la promotion de Lifelock, un leader de la protection contre le vol d'identité

Commencez à gagner des récompenses illimitées pour vos parrainages

4. Programme d'affiliation Monday

Monday possède l'un des meilleurs programmes d'affiliation de logiciels, vous permettant de gagner jusqu'à 100 % de commission sur les ventes de la première année des clients que vous recommandez. De plus, vous pouvez maximiser vos gains grâce à une assistance client instantanée et à des statistiques de performance détaillées. Programme d'affiliation Monday offre également plusieurs ressources marketing comme des modèles de posts pour les médias sociaux, des bannières et des liens pour optimiser vos profits. Il offre des paiements mensuels via Stripe ou PayPal.

est mieux adapté aux professionnels des médias sociaux et aux agences de marketing. Il offre des commissions progressives selon les forfaits suivants :

15% sur le forfait de base

20% sur le forfait pro et

25% sur le forfait Enterprise

Le programme a un processus d'embarquement extensif, y compris achevé un formulaire d'inscription détaillé. Une fois inscrit, vous pouvez suivre vos gains à l'aide d'un tableau de bord personnel et recevoir des paiements mensuels ainsi que des avantages supplémentaires sur votre compte via PayPal.

6. Un programme d'affiliation exceptionnel

Gagnez plus de 150 000 $ de commission annuelle grâce à Stelaffiliés de larprogramme d'affiliation . Il dispose d'une structure de paiement dynamique pour ses affiliés :

30% pour la commission d'entrée

40 % pour les affiliés performants (ventes supérieures à 8 000 $ par mois)

50 % pour les affiliés performants (ventes supérieures à 12 000 $ par mois)

De plus, il y a une commission de 10% sur les sites de coupons.

Outre des rémunérations élevées, le programme d'affiliation offre une assistance dédiée aux affiliés et plusieurs supports de promotion, tels que le contenu des produits, les flux de produits et les liens texte, afin que vous ne manquiez aucune équipe commerciale.

7. Programme d'affiliation d'Adobe

Adobe dispose d'un large intervalle d'applications créatives que vous pouvez recommander à d'autres personnes et avoir une chance de gagner de l'argent intéressante en tant que partenaire affilié d'Adobe. Adobe's affiliate programme promet des taux de commission variables sur sa bibliothèque d'outils créatifs, notamment Creative Cloud, Document Cloud et Adobe Stock.

Les taux de commission pour le Creative & Document Cloud sont :

Abonnement mensuel : 85 % du premier mois

Abonnements annuels (paiement mensuel) : 85% du premier mois

Abonnements annuels (paiement unique) : 8.33% de la première année

Le paiement pour Adobe Stock est de 72 $ pour les abonnements mensuels et annuels. Cependant, Document Cloud et Stock ne sont disponibles que dans des pays limités. Il convient donc de lire attentivement les règles applicables avant de s'inscrire au programme.

Outre les opportunités de monétisation pour ses partenaires, le programme d'affiliation d'Adobe récompense également ses personnalisés comme :

Creative Cloud pour les particuliers et les groupes

Paiement Free lorsqu'ils achètent par le biais de votre lien d'affiliation

Réductions importantes pour les étudiants

8. Programme d'affiliation Crexi

Crexi est une société de logiciels qui se concentre sur l'intelligence immobilière. La plateforme offre une généreuse marketing d'affiliation program . Les commissions d'affiliation s'élèvent à jusqu'à 50$ par lead pour avoir référencé le logiciel Crexi à votre audience.

Cependant, il a une courte durée de vie de cookie de 7 jours, ce qui vous donne un temps limité pour convertir vos prospects en clients.

Accédez à son interface conviviale et à son système de suivi robuste si vous êtes à la recherche d'un flux de revenus passifs fiable.

9. Programme d'affiliation Wix

Wix est un logiciel de construction de sites Web de premier plan qui génère d'énormes volumes de trafic sur ses sites Web. Donc, si vous êtes un créateur de contenu ou un spécialiste du marketing numérique avec un site Web à fort volume avec Wix, vous pouvez promouvoir Wix sur votre site Web et gagner des commissions. Marque d'affiliation Wixeting programme offre plusieurs avantages tels que des références illimitées, des ressources créatives et un tableau de bord intuitif. Vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation Wix en remplissant les détails de base et commencer à gagner des récompenses potentielles en promouvant les forfaits Wix premium sur votre site web.

10. Programme d'affiliation HubSpot

Êtes-vous un créateur de contenu ou un éducateur numérique qui aime créer du contenu significatif, en particulier pour les professionnels de l'entreprise ? Si oui, alors le Programme d'affiliation de HubSpot est parfait pour vous.

Il dispose d'une structure de paiement à plusieurs niveaux, ce qui signifie que plus vous convertissez, plus vous pouvez gagner. Vous pouvez commencer par gagner une commission récurrente de 30 % pendant 1 an maximum, puis recevoir un bonus supplémentaire pour plus de conversions par mois.

De plus, vous pouvez choisir parmi leur grande bibliothèque d'outils créatifs, qui vous guideront dans la promotion de HubSpot auprès de vos prospects. Pour commencer en tant qu'affilié HubSpot, vous devez postuler au programme et attendre un ou deux jours pour l'examen de la demande. Une fois approuvé, vous pouvez commencer à gagner de l'argent en branchant des liens d'affiliation dans des contenus pertinents.

Marketing d'affiliation simplifié

Le marketing d'affiliation, lorsqu'il est bien terminé, peut constituer une stratégie de marketing efficace tout en fournissant sa part de bénéfices à ses partenaires. Avec l'essor des produits logiciels, cela n'est pas près de changer.

Veillez à vous inscrire à plusieurs programmes. Mais gérez vos affiliés et suivez vos commissions à l'aide d'un logiciel de suivi d'affiliation dédié ou d'un outil de gestion de projet.

Que vous soyez un spécialiste du marketing d'affiliation expérimenté ou que vous débutiez, ClickUp peut vous aider à faire la part des choses et à assurer le suivi de vos campagnes d'affiliation. S'inscrire à un service de compte ClickUp gratuit aujourd'hui !