10 Meilleures alternatives et concurrents de Timely en 2025

La réussite professionnelle et personnelle dépend fortement de la gestion du temps, en particulier dans le monde de l'entreprise. Techniques de gestion du temps sont essentielles pour atteindre vos objectifs.

C'est là que des outils de suivi du temps comme Timely entrent en jeu.

Timely est une application populaire alimentée par l'IA qui aide les professionnels à gérer leur temps et à établir des rapports précis sur leurs tâches. Cependant, en fonction des besoins spécifiques en matière de suivi des tâches, de planification des employés et de gestion d'équipe, il se peut qu'elle ne fonctionne pas pour tout le monde.

Dans cet article de blog, nous discuterons de 10 principales alternatives à Timely et explorerons leurs fonctionnalités clés, leurs restrictions, leurs coûts et les avis des utilisateurs pour vous aider à faire le bon choix.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Timely ?

En explorant les alternatives à Timely, il est essentiel d'être conscient de vos besoins et exigences spécifiques. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Facilité d'utilisation: Recherchez des programmes avec des courbes d'apprentissage minimales et une interface conviviale. Les raccourcis clavier et les tableaux de bord personnalisables peuvent améliorer la convivialité et accélérer votre flux de travail

Compatibilité: Confirmez que le remplacement de Timely que vous sélectionnez fonctionne avec les appareils et le mélange de logiciels que vous utilisez actuellement. Il doit s'intégrer harmonieusement à vos systèmes d'exploitation et à vos outils de gestion de projet

Fonctionnalités: Recherchez des fonctionnalités telles que projet le suivi du temps , la gestion des tâches, la planification et les outils de collaboration d'équipe aux côtés de la gestion du temps. Pour transformer votre emploi du temps chargé en journées bien organisées, une bonne alternative à Timely devrait avoir des fonctionnalités telles que une matrice de gestion du temps

Options d'intégration: Choisissez un outil qui s'intègre facilement à d'autres outils et plateformes que vous utilisez régulièrement, comme Slack, Google Workspace, Microsoft Office, etc.

Recherchez des fonctionnalités telles que projet le suivi du temps , la gestion des tâches, la planification et les outils de collaboration d'équipe aux côtés de la gestion du temps. Pour transformer votre emploi du temps chargé en journées bien organisées, une bonne alternative à Timely devrait avoir des fonctionnalités telles que une matrice de gestion du temps

Les 10 meilleures alternatives de Timely à utiliser en 2024

Explorons maintenant les 10 meilleurs concurrents de Timely qui augmenteront votre productivité en 2024 :

1. ClickUp

suivez les échéanciers de tous les projets avec ClickUp Project Time Tracking

ClickUp est une application tout-en-un créée pour répondre à tous les besoins de productivité, avec des fonctionnalités qui rivalisent avec le système de suivi du temps et les capacités de Timely.

L'application ClickUp Suivi du temps du projet cette fonctionnalité vous permet de démarrer en quelques secondes. Elle assiste les navigateurs de bureau, mobiles et Web, de sorte que vous pouvez suivre le temps et garder un onglet sur toutes vos tâches en déplacement. Utiliser des modèles personnalisables pour le blocage du temps pour accélérer votre forfait et maximiser votre efficacité.

Ces modèles proposent différentes durées de bloc de temps (15 minutes, 30 minutes, etc.) et différents modèles, tels que quotidien, hebdomadaire et mensuel. Vous pouvez ainsi essayer différentes approches en matière d'entrées de temps et trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos validations.

résumer rapidement les fils de discussion avec ClickUp Brain

Utiliser ClickUp Brain pour planifier et traiter automatiquement les nouveaux projets, ainsi que pour automatiser les tâches, les échéanciers, les feuilles de calcul, les journaux de temps, les feuilles de route, etc. Avec ClickUp, vous êtes libre de travailler sur les tâches importantes du projet et de progresser constamment.

Pour une budgétisation et une comptabilité précises des projets, utilisez ClickUp pour la gestion du temps afin de créer une liste des travaux facturables. Avec des fonctionnalités telles que les rapports de temps personnalisables et les Relevés de temps ClickUp, ClickUp facilite le suivi des heures, l'affectation des ressources et la connaissance des échéanciers des projets.

Lorsque vous êtes en déplacement, suivez votre temps sur votre mobile application de chronométrage facilement.

respectez les échéances de vos tâches avec ClickUp Timesheets

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Timely, fournissant une solution complète de gestion et de suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Effet de levier Gestion du temps ClickUp pour organiser votre calendrier de rendez-vous, vos tâches de travail et vos rappels automatisés

Personnalisez votre utilisation de ClickUp en quelques clics, à l'aide d'une variété de modèlesContrôler les heures facturables Everhour, un outil de gestion de projet et de suivi du temps, vise à améliorer l'efficacité et à rationaliser les processus. Sa capacité à s'intégrer à des systèmes de gestion de projet populaires tels que Basecamp, Trello et Asana en fait un atout utile.

Grâce à sa simplicité, Everhour gestion du temps grâce à ses fonctionnalités - un hub de gestion des tâches, des analyses approfondies et un suivi et une détection automatiques des activités - Everhour offre un chronométrage précis pour tous les projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Utilisez Zapier pour déplacer facilement des données entre Everhour et plus de 1000 applications

Découvrez qui travaille en temps réel sans distraire les membres de l'équipe

S'intégrer de manière transparente avec les plateformes de gestion de projet populaires comme Asana

Limites d'Everhour

Le temps est arrondi et n'est pas enregistré avec précision

Il y a une courbe d'apprentissage pour l'utilisation de l'application

Prix Everhour

Free (jusqu'à 5 places)

(jusqu'à 5 places) Teams: 10$/mois

Évaluations et critiques d'Everhour

G2: 4.7/5 (160+ avis d'utilisateurs)

4.7/5 (160+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.7/5 (400+ avis d'utilisateurs)

4. Time Doctor

Time Doctor est une plateforme d'analyse de la main-d'œuvre qui fournit des informations précieuses à tous les niveaux de votre entreprise grâce à des rapports et des tableaux de bord détaillés. Pour les équipes rémunérées à l'heure, le logiciel de suivi du temps offre des fonctionnalités qui rationalisent la paie et la facturation.

Il mesure la durée des tâches et l'utilisation d'internet et des applications. Grâce à cet outil, il est facile d'identifier les points à améliorer et les lacunes en matière de capacité, et d'obtenir des informations exploitables pour améliorer la productivité du travail.

Time Doctor meilleures fonctionnalités

Analyser les rapports de connectivité internet pour dépanner les problèmes de matériel et de connectivité

Suivi des heures travaillées, même hors ligne

Utilisez le suivi GPS et les rappels pour gérer les employés hors site

Équilibrer le bien-être des employés et la productivité afin d'augmenter la rentabilité

Limites du Time Doctor

Les intégrations peuvent être limitées en termes de fonctions

Fonctionnalité mobile limitée

Prix de Time Doctor

Basic: 7$/mois

7$/mois **Standard : 10 $/mois

Premium : 20$/mois

Évaluations et critiques de Time Doctor

G2: 4.4/5 (370+ avis d'utilisateurs)

4.4/5 (370+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.6/5 (500+ avis d'utilisateurs)

5. ClickTime

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de ClickTime Temps de clic ClickTime est un logiciel robuste de suivi du temps et une solution de gestion des dépenses pour les entreprises de toutes tailles. Il utilise des rapports et des analyses pour comprendre l'utilisation du budget des projets et la productivité du personnel. Les aperçus de projet de l'outil peuvent donner un aperçu des résultats du projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickTime

Personnalisez les relevés de temps en fonction des besoins de votre entreprise et suivez les variables

Utilisez l'outil d'analyse des projets pour prédire la rentabilité des projets

Visualisez et planifiez la capacité de votre équipe pour garantir des charges de travail équilibrées

Limites de ClickTime

La disposition du programme peut être difficile à comprendre

Les utilisateurs ne peuvent pas ajuster l'objectif journalier pour leur nombre d'heures minimum

Tarification de ClickTime

Débutant: 15$/mois

15$/mois Teams: 19$/mois

19$/mois Premium : 31$/mois

: 31$/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickTime évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (790+ avis d'utilisateurs)

4.6/5 (790+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.6/5 (200+ avis d'utilisateurs)

6. Toggl

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Toggl Les utilisateurs de Toggl peuvent facilement suivre le temps passé sur les projets, les tâches et les clients, en connaissant les heures facturables et en augmentant la productivité. Outre le suivi du temps, l'outil propose des options de suivi des projets et de la charge de travail de l'équipe. Surveillez les heures de travail du personnel, suivez les heures facturables, créez des rapports de Relevé de temps et distribuez les responsabilités des ressources pour éviter l'épuisement professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl

Générer des rapports clairs et complets avec tous les détails nécessaires pour faciliter la création de factures

Organisez les activités du projet, surveillez les heures du projet et comparez le temps et les dépenses prévus et réels

Suivre le temps à travers les applications web, mobile et bureau

Limites de Toggl

L'ajout de tâches pendant qu'un chronomètre est en cours peut s'avérer peu pratique

Modifier les informations de l'environnement de travail peut parfois s'avérer problématique

Toggl tarification

Free (jusqu'à 5 utilisateurs)

(jusqu'à 5 utilisateurs) Débutant : 10$/mois

: 10$/mois Premium : 20$/mois

: 20$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Toggl évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (1500+ avis d'utilisateurs)

4.6/5 (1500+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.7/5 (2,200+ avis d'utilisateurs)

7. BigTime

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'interface de BigTime Temps fort BigTime est un outil suivi du temps et un programme de facturation pour les professionnels du compte et les sociétés de services professionnels. Il permet aux utilisateurs de gérer efficacement les projets, de suivre le temps et de simplifier les procédures de facturation.

BigTime vous permet de suivre la progression des projets et leur rentabilité grâce à ses fonctionnalités configurables de suivi du temps, ses tableaux de bord et ses rapports. Avec BigTime, vous pouvez fournir les informations dont les gestionnaires de projet ont besoin pour rester sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de BigTime

Remplissage automatique des informations répétitives pour accélérer la création des entrées

Contrôlez et gérez les budgets des projets grâce au suivi en temps réel

Recevoir des informations pratiques pour les erreurs instantanées dans la facturation

Limites de BigTime

L'apprentissage des outils d'analyse peut s'avérer délicat au début

Les utilisateurs ne peuvent pas annuler une facture

Prix BigTime

Essentials : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Avancé : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Premier: $45/mois par utilisateur

Évaluations et critiques BigTime

G2: 4.5/5 (1300+ avis d'utilisateurs)

4.5/5 (1300+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.6/5 (600+ avis d'utilisateurs)

8. Paymo

la société de gestion de l'eau a été créée par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Paymo Paymo est un logiciel de gestion de projet et de suivi du temps automatisé destiné aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants. Il vous aide à tout faire en un seul endroit, qu'il s'agisse de gérer des projets, de suivre le temps ou de facturer les clients.

Paymo vous offre différentes méthodes de suivi du temps automatisées, garantissant une capture précise des données sur tous les appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Suivez le temps en vrac pour plusieurs projets chaque semaine

Transformez vos relevés de temps en factures pour le traitement des paiements en fonction de vos heures

Visualisez les flux de travail avec des tableaux Kanban personnalisables

Limites de Paymo

Les prix peuvent être élevés pour les petites entreprises

Les versions mobiles ont des fonctions limitées par rapport à la version bureau

Tarification Paymo

Free

Starter: 9,9 $/mois par utilisateur

9,9 $/mois par utilisateur Petite entreprise : 15,9 $/mois par utilisateur

: 15,9 $/mois par utilisateur **Business : 23,9 $/mois par utilisateur

Cotes et évaluations de Paymo

G2: 4.6/5 (550+ avis d'utilisateurs)

4.6/5 (550+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.7/5 (650+ avis d'utilisateurs)

9. Beebole

le site web de Beebole est en anglais Environnement de travail de Google Beebole aide les petites entreprises à devenir plus productives en suivant le temps et les ressources plus efficacement. Il utilise des chronomètres, l'entrée manuelle et des applications mobiles pour s'assurer que les données correctes sont collectées sur tous les appareils et emplacements. Grâce aux rapports et aux outils d'analyse, vous pouvez également en savoir plus sur l'utilisation des ressources, la rentabilité des projets et les registres de temps de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Beebole

Suivez des aspects spécifiques de vos projets comme les clients, les travaux, les factures, ou tout à la fois

Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps pour demander, approuver et gérer facilement les congés des employés

Cryptage 256 bits pour assurer la sécurité des données des Relevés de temps

Utilisez Beebole en plusieurs langues pour répondre aux besoins de vos équipes

Limites de Beebole

La courbe d'apprentissage pour l'utilisation de la fonctionnalité de budgétisation est plus raide

Les outils de personnalisation des résultats de recherche et de création de rapports précis sont limités

Tarifs de Beebole

6,99 €/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Beebole

G2: 4.5/5 (60+ avis d'utilisateurs)

4.5/5 (60+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.7/5 (150+ avis d'utilisateurs)

10. TrackingTime

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts de la Commission européenne Temps de suivi TrackingTime est un outil simple mais puissant qui permet aux entreprises et aux freelances de gérer leur temps. Grâce à ses fonctionnalités et à son interface conviviale, il est facile de gérer des projets et d'évaluer la productivité. TrackingTime propose différents moyens de suivre le temps et de synchroniser la progression avec vos outils quotidiens. Les rapports et les outils d'analyse permettent aux utilisateurs de prendre des décisions intelligentes et d'améliorer leurs flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de TrackingTime

Synchronisez-le avec vos outils quotidiens pour vous adapter aux routines de travail

Utilisez des options avancées comme le bloc de temps pour mieux répondre aux besoins de votre équipe

Suivez presque tout grâce au chronomètre accessible depuis le navigateur

Les limites de TrackingTime

Les utilisateurs peuvent parfois rencontrer des problèmes de navigation

L'intégration avec d'autres outils de gestion peut être améliorée

TrackingTime, le prix

Free

Freelancer: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

TrackingTime évaluations et critiques:

G2: 4.5/5 (80+ avis d'utilisateurs)

4.5/5 (80+ avis d'utilisateurs) Capterra: 4.6/5 (35+ avis d'utilisateurs)

Trouve l'alternative parfaite pour tes besoins ponctuels

La clé de Timely, ou des applications de suivi du temps en général, est que vous ne faites jamais que suivre le temps. Si vous êtes une entreprise, vous suivez et gérez vos tâches, vos projets, vos équipes, vos clients, vos factures, votre productivité et bien plus encore. Vous voyez ce que je veux dire !

C'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin d'une plateforme de productivité tout-en-un qui gère tous les aspects de votre entreprise. ClickUp peut vous aider à faire tout cela et bien plus encore. Inscrivez-vous à votre ClickUp et faites-en plus avec votre temps.