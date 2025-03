10 meilleures alternatives à Vimeo pour l'enregistrement d'écran en 2025

Achevé, le logiciel d'enregistrement d'écran idéal peut achever votre expérience vidéo dans un monde où chaque clic et chaque mouvement du curseur comptent.

À cet égard, Vimeo, l'expert des plateformes vidéo, est réputé pour faire exactement cela.

Cependant, de nombreux utilisateurs se heurtent à ses problèmes de lecture et à ses lourdes étiquettes, ce qui les pousse à chercher de meilleures alternatives.

Nous comprenons la nécessité de trouver une solution vidéo qui fasse le travail sans coûter une fortune ni compromettre la qualité.

Nous avons donc dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Vimeo qui répondront à vos besoins.

Nous allons décomposer ces joyaux de l'enregistrement d'écran en fonction de leurs fonctionnalités, de leur compatibilité et de leurs forfaits, afin que vous puissiez trouver la solution qui vous convient le mieux, à vous ou à votre entreprise.

Que rechercher dans une alternative à Vimeo ?

Avant de choisir, vous devez savoir quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre alternative à Vimeo.

Tenez compte des éléments suivants :

Options d'enregistrement: Choisissez une alternative Vimeo qui vous permet d'enregistrer votre écran, votre webcam et l'audio du microphone et du système

Choisissez une alternative Vimeo qui vous permet d'enregistrer votre écran, votre webcam et l'audio du microphone et du système Outils de modification en cours: Choisissez une alternative avec des fonctionnalités de modification en cours telles que le découpage, la coupe, le réglage du volume et la mise en sourdine pour affiner vos enregistrements

Choisissez une alternative avec des fonctionnalités de modification en cours telles que le découpage, la coupe, le réglage du volume et la mise en sourdine pour affiner vos enregistrements Différents formats de sortie: Assurez-vous que l'alternative Vimeo prend en charge plusieurs formats de fichiers tels que MP4, MOV et GIFs

Assurez-vous que l'alternative Vimeo prend en charge plusieurs formats de fichiers tels que MP4, MOV et GIFs Haute résolution: Optez pour un logiciel offrant une sortie haute définition afin que vos vidéos soient claires et nettes

Optez pour un logiciel offrant une sortie haute définition afin que vos vidéos soient claires et nettes Partage facile des vidéos: Recherchez une alternative à Vimeo qui vous permet de télécharger et de partager facilement vos enregistrements, y compris l'option de générer instantanément des liens partageables

Recherchez une alternative à Vimeo qui vous permet de télécharger et de partager facilement vos enregistrements, y compris l'option de générer instantanément des liens partageables Pas de filigrane: Choisissez une plateforme qui n'inclut pas de filigrane, car celui-ci peut réduire la visibilité du texte et créer des distractions

Choisissez une plateforme qui n'inclut pas de filigrane, car celui-ci peut réduire la visibilité du texte et créer des distractions Voix off et audio: Assurez-vous de pouvoir enregistrer des voix off et d'ajouter une narration et un contexte à vos enregistrements

Les 10 meilleures alternatives à Vimeo à utiliser en 2024

Une fois que vous avez une idée claire de ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez dans votre logiciel d'enregistrement d'écran, parcourez notre choix des 10 meilleures alternatives à Vimeo pour 2024 :

1. ClickUp

Enregistrez votre écran et partagez-le avec votre équipe grâce à ClickUp Clips

ClickUp est un logiciel de collaboration et de productivité tout-en-un très populaire, capable de gérer des projets de toutes sortes. Il comprend également un outil d'enregistrement d'écran performant qui s'intègre facilement dans votre flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-360-1400x836.png ClickUp Brain /$$img/

Transcrivez automatiquement vos enregistrements avec ClickUp Brain en quelques minutes

Vous pouvez créer un Clip dans n'importe quelle discussion ClickUp d'un simple clic. De plus, vous pouvez créer un clip dans n'importe quelle conversation ClickUp d'un simple clic, ClickUp Brain transcrit automatiquement chaque clip, ce qui facilite la mise en évidence des parties importantes et la navigation dans la vidéo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-361-1400x836.png ClickUp Clips /$$img/

Transformez vos clips en tâches exploitables en quelques clics

Partage ClickUp Clips est très simple : intégrez une vidéo dans la plateforme, partagez un lien public ou téléchargez le fichier vidéo. Vous pouvez même transformer les Clips en tâches réalisables, pour que vos idées restent organisées et exploitables. Et comme tous vos Clips sont stockés dans le Hub Clips, il n'a jamais été aussi facile de rester organisé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-362-1400x836.png ClickUp Clips /$$img/

suivez et gérez tous vos clips à partir d'un centre unique et complet

Cet outil est parfait pour diffuser des messages vidéo clairs sans limite de temps. Capturez votre écran, votre fenêtre ou l'onglet de votre navigateur en temps réel, enregistrez du son et partagez facilement. De plus, il est facile à utiliser pour les débutants, ce qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans avoir à recourir à des logiciels de modification en cours complexes.

Qu'il s'agisse de gérer des projets ou de créer du contenu éducatif, ClickUp Clip vous permet de communiquer de manière efficace et efficiente. Avec le tableau d'outils de gestion de projet de ClickUp, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour assister votre entreprise - et peu d'outils de cette liste sont aussi rentables que ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez votre écran sans limite de temps ni filigrane, même avec la version gratuite

Partagez et enregistrez des vidéos instantanément et en toute sécurité, sans avoir à les exporter ou à les télécharger

Transcrivez vos vidéos automatiquement avec ClickUp Brain

Ajoutez de la voix à vos enregistrements vidéo à l'aide d'un micro

Créez des tâches directement à partir des enregistrements vidéo et assignez-les aux membres de votre équipe

Paramétrez des dates de début, des dates d'échéance et des heures exactes pour planifier les échéances

S'intégrer à plus de 1 000 autres outils de travail tels que Zoom, Slack, Google Workspace et Microsoft Office

Personnaliser les statuts des tâches pour une mise à jour rapide de la progression en un coup d'œil

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Clips-gif.gif ClickUp Clips /$$$img/

Améliorez la collaboration grâce à l'enregistrement vidéo transparent dans ClickUp Clips

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage

Pas d'outils de modification en cours pour la vidéo

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 10$/utilisateur par mois

: 10$/utilisateur par mois Business : 19$/utilisateur par mois

: 19$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-363.png Loom /$$img/

via Loom Loom est une alternative populaire à Vimeo pour réaliser rapidement des vidéos professionnelles. Il est facile à utiliser et vous pouvez commencer à enregistrer en un seul clic.

Que vous fassiez la démonstration d'un logiciel ou que vous enseigniez quelque chose, Loom vous permet d'enregistrer votre écran sans filigrane, ce qui facilite le partage avec votre équipe sur différentes plateformes.

Son système de dossiers organisés permet d'éviter les erreurs en garantissant que les bonnes vidéos ne sont accessibles qu'aux bonnes personnes. Que vous travailliez sur Windows ou sur d'autres appareils, Loom vous permet d'ajouter des notes ou des dessins en temps réel pendant l'enregistrement.

Le système de retour d'information de Loom permet aux spectateurs de fournir un retour instantané par le biais de commentaires ou d'emojis. Vous pouvez également partager des fichiers avec vos équipes via des plateformes de communication intégrées telles que Slack et Google Workspace.

Cependant, ses outils de modification en cours basiques et la version gratuite limitée peuvent inciter les gens à chercher Alternatives à Loom .

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez ou partagez l'écran de votre ordinateur, votre navigateur Web et le flux de votre webcam

Mettez en évidence les informations cruciales à l'écran pour les spectateurs grâce à des annotations en temps réel

Obtenez des transcriptions et des sous-titres dans plus de 50 langues

Réduisez les filtres de bruit inutiles pour la qualité du son

Intégrez des centaines d'outils tels que Salesforce, Jira, Slack et Zoom

Partagez des fichiers à l'aide de liens directs et de vidéos intégrées

Enregistrer l'écran soit en utilisant l'extension Chrome, l'application bureau ou l'application mobile

Limites de Loom

Options de modification en cours des vidéos limitées

Très bogué

Prix de Loom

Démarrage: Gratuit

Gratuit Business: 12,50 $/créateur par mois (facturé annuellement)

12,50 $/créateur par mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1850+ commentaires)

4.7/5 (1850+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

3. Vidyard

via Vidyard Vidyard est une bonne option pour télécharger, organiser et partager toutes vos démonstrations de produits, vidéos de marque et témoignages de clients à partir d'un seul endroit. Ce top logiciel de vidéo marketing propose des outils alimentés par l'IA pour obtenir d'excellents résultats et une fonctionnalité d'hébergement de vidéos pour conserver toutes vos vidéos ensemble.

Les outils vidéo interactifs de Vidyard comprennent également un enregistreur d'écran gratuit. Utilisez-le pour créer des vidéos à partir de votre navigateur ou de votre bureau, puis partagez-les avec vos collègues et vos clients.

Vidyard est accessible via une extension Chrome ou une application bureau, toutes deux dotées d'un éditeur vidéo intégré pratique et de fonctionnalités de messagerie vidéo.

La plateforme vous permet également de décider qui peut voir vos vidéos publiées. Vous souhaitez qu'une vidéo reste privée ? Protégez-la par un mot de passe. Vous voulez la partager avec le monde entier ? Modifiez les paramètres d'accès en choisissant Public ou Tout le monde avec le lien.

les avantages de l'accès à la vidéo

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le lien vers le site web de l'entreprise /blog?p=40623 Vidyard alternatives /%href/

pour trouver une option plus adaptée!

Les meilleures fonctionnalités de Vidyard

Rassemblez toutes vos vidéos, documents et ressources commerciales à des fins de collaboration

Enregistrez votre écran ou votre onglet de navigateur, avec ou sans votre webcam

Gérez et améliorez vos vidéos grâce à l'hébergement et aux analyses de Vidyard

Simplifiez la planification de vos vidéos grâce à des scripts personnalisés générés par l'IA

Recevez des notifications lorsque quelqu'un affiche votre message vidéo

Téléchargez des vidéos dans différentes formes (MP4, MOV, etc.)

Personnalisez le lecteur vidéo avec des miniatures, des chapitres et des explications sur mesure

Limites de Vidyard

L'interface utilisateur complexe peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs trouvent que les forfaits sont chers, compte tenu de l'intervalle des fonctionnalités de l'outil

Les options de modification en cours des vidéos sont limitées

Prix de Vidyard

Free

Pro : 29 $/mois

: 29 $/mois Plus : 89 $/mois

: 89 $/mois Business : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (950+ commentaires)

4.5/5 (950+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Wistia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-365-1400x808.png Wistia /$$img/

via Wistia Wistia est un excellent outil pour intégrer des lecteurs vidéo de haute qualité et personnalisables à votre site web. Il est parfait pour les spécialistes du marketing qui utilisent des vidéos avec des éléments de marque importants.

Il est livré avec une option d'enregistrement vidéo, également connue sous le nom de Soapbox, un enregistreur d'écran et de webcam conçu pour les équipes et les spécialistes du marketing. Il est facile à utiliser et offre des fonctionnalités telles que l'intégration, le partage et l'analyse.

Les analyses sont super détaillées, de sorte que vous pouvez comprendre comment les gens interagissent avec vos vidéos, ce qui vous aidera à améliorer vos efforts de marketing. De plus, il est livré avec des cours de modification vidéo et des outils pour générer des prospects.

Les meilleures fonctionnalités de Wistia

Créez des démonstrations de produits, des tutoriels et bien plus encore grâce aux enregistreurs d'écran et de webcam

Hébergez des vidéos rapidement et en toute sécurité, sans publicité ni distraction

Capturez les informations des spectateurs et invitez-les à prendre des instructions grâce à des formulaires et des CTA intégrés à la vidéo

Utilisez des outils d'analyse natifs pour optimiser l'engagement et le retour sur investissement

Développez votre marque grâce à un lecteur vidéo personnalisable et à des fonctionnalités d'accessibilité

Gérer les vidéos à travers les canaux et les plateformes en un seul endroit avec la gestion du contenu des canaux (CCM)

Intégration avec plus de 30 outils, notamment Drip, HubSpot, YouTube et Zoom

Limites de Wistia

Structure tarifaire onéreuse

L'analyse vidéo peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Absence de traduction automatique de la voix off

voici quelques exemples

le système d'analyse vidéo est déroutant pour les nouveaux utilisateurs le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Wistia alternatives /%href/

que vous pouvez envisager pour éviter ces limitations.

Prix de Wistia

Gratuit

Plus: 24 $/mois

24 $/mois Pro: 99$/mois

99$/mois Avancé: 399 $/mois

399 $/mois Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (550+ commentaires)

4.6/5 (550+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

5. Synthesia

via Synthèse Synthesia est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui vous permet de réaliser des vidéos professionnelles sans utiliser de microphones, de caméras, d'acteurs ou de studios. Elle utilise l'IA pour créer des avatars capables de vocaliser des scripts afin de rendre les vidéos plus humaines et interactives.

Si vous avez besoin de fonctionnalités simples, Synthesia les couvre. Il dispose d'un enregistreur d'écran qui ne nécessite pas d'outils supplémentaires, de sous-titres fermés pour que vous puissiez ajouter des sous-titres, et de différents rapports d'aspect pour créer des vidéos pour toutes sortes de plateformes.

Synthesia propose également divers avatars IA, des modèles, des arrière-plans personnalisés et des fonctionnalités telles que les sous-titres fermés et le clonage de voix pour rendre la création de vidéos facile et attrayante pour tout le monde.

Synthesia meilleures fonctionnalités

Enregistrez votre écran, ajoutez des sous-titres et redimensionnez-le en utilisant le bon rapport hauteur/largeur

Créez des vidéos attrayantes avec plus de 160 avatars IA personnalisables

Ajoutez des voix off professionnelles d'IA de différents types

Traduisez automatiquement vos vidéos dans plus de 120 langues

Clonez votre voix et ajoutez-la à votre avatar personnalisé

Choisissez parmi plus de 300 modèles pour différents cas d'utilisation

Collaborez avec votre équipe en créant des environnements de travail partagés

Incorporez des vidéos partout où vous en avez besoin

Les limites de Synthesia

Courbe d'apprentissage abrupte

La version navigateur est lente à réagir

La bibliothèque d'avatars est limitée

les Avatars sont limités

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place /blog?p=149056 Les alternatives à Synthesia /%href/

qui n'ont pas ces inconvénients

Prix de Synthesia

Débutant: 29$/mois

29$/mois Créateur: 89$/mois

89$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1300+ commentaires)

4.7/5 (1300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

6. Brightcove

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-367.png Brightcove /$$img/

via Brightcove Brightcove est une plate-forme d'hébergement vidéo qui aide les entreprises à gérer, partager et diffuser leurs vidéos. De nombreuses grandes entreprises lui font confiance en raison de son évolutivité, de sa fiabilité et de sa sécurité.

Les organisations médiatiques utilisent Brightcove pour monétiser leurs vidéos, augmenter leur portée, engager leur public et proposer des vidéos multilingues. De leur côté, les entreprises l'utilisent pour attirer de nouveaux clients, vendre plus de produits, impliquer leurs employés et développer leur marque grâce au marketing numérique par le biais de vidéos.

Bien qu'il ne dispose pas d'un enregistreur d'écran intégré, Brightcove fournit des outils dotés de fonctionnalités telles que l'amélioration du flux de travail et la gestion du contenu. Vous pouvez également l'intégrer à des plates-formes CMS tierces telles qu'Adobe Experience Manager pour enregistrer votre écran.

Meilleures fonctionnalités de Brightcove

Hôte, écrans de partage gérer et publier des vidéos avec Video Cloud

Utilisez le lecteur pour profiter d'une lecture vidéo rapide et de haute qualité sur tous les appareils

Créez des portails de marque, des pages de renvoi et des sites de diffusion en direct

Améliorez la qualité de lecture des vidéos à l'aide des paramètres par défaut et des conseils d'encodage

Monétisez le contenu à l'aide de modèles basés sur la publicité, l'abonnement ou des modèles hybrides, avec des outils de marketing pour la génération de leads et une portée mondiale

Limites de Brightcove

Courbe d'apprentissage abrupte

Manque de données d'analyse vidéo et audio

Absence d'indicateurs de diffusion en direct

Prix de Brightcove

Tarification personnalisée

G2: 4/5 (40+ commentaires)

4/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (17+ commentaires)

7. Office 365 Vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-377.png Vidéo Office 365 /$$img/

via Flux Microsoft Si votre entreprise repose en grande partie sur l'écosystème Microsoft, Office 365 Video ou Microsoft Stream est idéal pour toutes vos tâches liées à la vidéo.

Avec Stream, vous pouvez créer des vidéos explicatives en enregistrant votre écran ou vous-même et les personnaliser en ajoutant du texte, des dessins ou des effets. Vous pouvez enregistrer directement les réunions menées sur Teams, suivre l'engagement grâce à des analyses détaillées et accéder à tout cela depuis l'appareil de votre choix.

Comme tout autre fichier Microsoft, vos vidéos sont stockées dans SharePoint, Teams et OneDrive. Votre équipe peut ainsi les partager et collaborer facilement.

Les meilleures fonctionnalités d'Office 365 Vidéo

Enregistrez-vous ou enregistrez votre écran en fonction de vos besoins

Annotez et personnalisez les vidéos à l'aide de textes et d'effets

Mesurez l'engagement via la fonctionnalité d'analyse

Enregistrez directement des réunions à partir de Teams

Partager les vidéos à travers diverses applications du système Microsoft 365

Limites d'Office 365 Video

Qualité de lecture vidéo irrégulière

Impossible de partager des fichiers avec des invités extérieurs à l'organisation

Problèmes de mise en mémoire tampon

Adapté aux entreprises plutôt qu'aux particuliers

Prix de la vidéo Office 365

Personnel: 69,99 $/an

69,99 $/an Famille: 99,99 $/an

99,99 $/an Business Basic: $6/utilisateur par mois

$6/utilisateur par mois Business Standard: 12,50 $/utilisateur par mois

12,50 $/utilisateur par mois Business Premium: $22/utilisateur par mois

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-378.png Adobe Experience Manager /$$$img/

via Adobe Experience Manager Grâce à l'outil Adobe Experience Manager (AEM) basé sur le cloud, les entreprises peuvent gérer le contenu et les fichiers numériques et créer, organiser et partager du contenu sur diverses plateformes en ligne.

Comme Brightcove, AEM ne dispose pas d'un enregistreur d'écran intégré. Cependant, vous pouvez l'utiliser avec le LMS d'Adobe appelé Adobe Learning Manager (ALM). Avec ALM, les utilisateurs peuvent enregistrer, modifier et partager des captures d'écran, des vidéos de webcam et des clips audio, et charger ces fichiers directement depuis leurs appareils à l'aide d'un tableau de bord.

Vous pouvez également utiliser un logiciel d'enregistrement d'écran, Adobe Captivate, un logiciel d'enregistrement réactif qui automatise l'enregistrement d'écran en plein mouvement des vidéos de formation et des modules d'évaluation.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Experience Manager

Créez facilement des contenus attrayants grâce à ALM et à sa conception simple

Créez des pages web et gérez les ressources dans le CMS

Intégration d'outils tels que Captivate pour créer des enregistrements d'écran interactifs

Personnalisez le contenu en fonction du comportement et des préférences des utilisateurs

Accédez aux ressources AEM directement depuis Adobe Creative Cloud

Suivez votre progression sur un tableau de bord unique

Limites d'Adobe Experience Manager

L'interface complexe rend la navigation difficile

Nécessite beaucoup de formation pour les débutants

Prix d'Adobe Experience Manager

Tarification personnalisée

G2: 4/5 (280+ commentaires)

4/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

9. Dacast

via Dacast Dacast est une plateforme vidéo pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les évènements qui permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos en direct et à la demande à l'aide d'un seul tableau de bord. Avec un hébergement sécurisé et une assistance 24/7, elle sert plus de 15 000 clients depuis plus de 10 ans.

La plateforme vous permet de voir comment votre public s'engage avec votre contenu, d'analyser les vidéos les plus performantes et de suivre les revenus et les emplacements des spectateurs. L'outil vidéo vous permet de publier, d'enregistrer et de partager des flux en direct afin que les spectateurs puissent les regarder à tout moment.

Meilleures fonctionnalités de Dacast

Diffusion en continu et enregistrement d'évènements en direct en utilisant les meilleurs CDN

Connexion de la vidéo en direct et du contenu à la demande grâce aux API

Regardez des vidéos sur n'importe quel appareil avec un lecteur HTML5

Personnalisez, gagnez de l'argent et suivez les statistiques

Partager des informations et éduquer à l'aide d'un portail en ligne sécurisé

Profitez d'une diffusion en continu de haute qualité et à faible latence pour les évènements sportifs

Limites de Dacast

Service personnalisé médiocre

Absence de discussion en direct et de réactions

Les analyses ont tendance à être confuses

Prix de Dacast

Démarrage: 39 $/mois (facturé annuellement)

39 $/mois (facturé annuellement) Event: $63/mois (facturé annuellement)

$63/mois (facturé annuellement) Scale: 250 $/mois

250 $/mois Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

10. Flowplayer

via Flowplayer Les éditeurs et les médias utilisent la plateforme vidéo en ligne Flowplayer pour gérer et diffuser des vidéos de qualité professionnelle.

Elle aide les utilisateurs à gérer la diffusion en direct et résout les problèmes de création de vidéos pour les grandes maisons de médias et les petites entreprises. Vous pouvez diffuser et enregistrer des vidéos en direct pour tout le monde et gagner de l'argent grâce à des solutions de monétisation.

Pendant ce temps, les analyses vidéo de Flowplayer offrent un aperçu en temps réel de votre contenu et de votre public, ce qui vous aide à comprendre les tendances en matière d'engagement vidéo et de performance.

Les meilleures fonctionnalités de Flowplayer

Diffusez et enregistrez des évènements en direct ou diffusez des vidéos préenregistrées

Affichez une Box après la vidéo avec du contenu personnalisable comme des liens et des images

Partage facile des vidéos sur les médias sociaux

Assistance à divers formats vidéo et audio tels que MP4, FLV et HLS

Personnalisez les options de lecture comme la lecture automatique et les sous-titres

Limites de Flowplayer

La plateforme a tendance à être très boguée

L'interface n'est pas aussi intuitive que certaines autres listées dans cet article

Prix de Flowplayer

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Préparez des enregistrements d'écran de haute qualité avec ClickUp !

Un outil d'enregistrement d'écran fiable peut faire ressortir votre contenu si vous avez le forfait d'organiser un webinaire ou de faire une présentation d'entreprise.

Grâce à l'outil d'enregistrement d'écran de ClickUp, doté de nombreuses fonctionnalités, vous pouvez capturer votre contenu en quelques clics rapides, sans filigrane, sans qualité vidéo compromise et sans frais cachés.

Mais le plus intéressant, c'est que ClickUp intègre facilement la création de tâches dans l'enregistrement d'écran. Cela signifie que vous pouvez gérer vos projets et collaborez plus efficacement avec votre équipe pour toute tâche nécessitant des vidéos et des captures d'écran. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et réalisez des enregistrements d'écran de haute qualité !