Les 10 meilleures alternatives à BombBomb pour la messagerie vidéo en 2025

L'essor du travail télétravail et de la communication numérique a alimenté le besoin d'interactions engageantes et personnalisées. Les plateformes de messagerie vidéo telles que BombBomb sont devenues des outils précieux, permettant aux utilisateurs d'ajouter une touche humaine aux e-mails et aux présentations.

Cependant, avec un marché en pleine croissance, de nombreuses alternatives à BombBomb offrent une variété de fonctionnalités.

Ce guide dresse la liste des 10 meilleures alternatives à BombBomb en 2024, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs prix et les avis des utilisateurs.

Espérons que ces éléments vous aideront à trouver la solution parfaite pour vos besoins en matière de messagerie vidéo.

Que rechercher dans les alternatives à BombBomb ?

Le choix de la bonne plateforme dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Enregistrement et édition: Assurez-vous que la plateforme offre un ensemble robuste de fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran et de webcam, ainsi que des paramètres de modification de base

Partage et suivi: Choisissez une alternative qui vous permet de partager des vidéos par e-mail et sur les médias sociaux ou de les intégrer sur votre site web. Recherchez des fonctionnalités d'analyse supplémentaires pour vous aider à suivre l'engagement

Sécurité et conformité: Sélectionnez une plateforme qui offre un stockage vidéo sécurisé et les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux exigences de conformité de votre secteur d'activité

**Intégration : vérifiez si la plateforme peut s'intégrer à vos outils et flux de travail existants, y compris les logiciels de CRM, d'e-mail marketing ou de gestion de projet, afin de garantir une transition en douceur et la compatibilité avec votre plateforme actuelle

Facilité d'utilisation: Choisissez une plateforme conviviale et intuitive pour les créateurs et les spectateurs. Vérifiez si elle vous permet également de créer des vidéos sans formation approfondie

En évaluant minutieusement ces fonctionnalités, vous pourrez choisir l'alternative à BombBomb la plus adaptée, qui répondra à toutes vos exigences en matière de vidéo et d'enregistrement.

Les 10 meilleures alternatives à BombBomb à utiliser en 2024

En gardant à l'esprit les facteurs ci-dessus, explorons les 10 meilleures alternatives à BombBomb que vous pourrez utiliser en 2024 :

1. ClickUp

Créez et partagez des vidéos, transcrivez-les, commentez-les et transformez-les en tâches grâce à ClickUp Clips

ClickUp est une puissante suite de gestion de projet dotée d'un outil intégré d'enregistrement de vidéos et d'écrans - Clips. Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer de courtes vidéos directement au sein de la plateforme.

Une fonctionnalité intéressante de ClickUp Clips est son intégration avec l'IA, qui transcrit automatiquement vos messages vidéo pour une meilleure accessibilité.

Voici pourquoi Clips est une alternative solide à BombBomb :

Comme Clip fait partie de ClickUp, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour enregistrer et transcrire vos messages partager des écrans et des vidéos. Tout est accessible dans le cadre de votre flux de travail existant

Incorporez des clips dans les tâches, les commentaires ou les documents, pour qu'ils soient facilement accessibles aux collaborateurs dans leur contexte

ClickUp Brain transcrit automatiquement vos Clips, les rendant consultables et fournissant un contexte supplémentaire aux spectateurs

Commentez directement des moments précis d'un Clip, afin de favoriser la discussion et le retour d'information autour de l'enregistrement

Gérer les Clips ClickUp dans le Hub Clips centralisé

ClickUp meilleures fonctionnalités

Cliquez sur les timestamps pour vous déplacer dans la vidéo et copiez des extraits pour les utiliser où vous le souhaitez

Partagez vos Clips avec n'importe qui en utilisant un lien public ou un fichier vidéo

Garantit une qualité vidéo et audio de niveau professionnel

Enregistrez sans limite de temps ni filigrane sur vos enregistrements d'écran

Gérez toutes vos vidéos et tous vos clips audio en un seul endroit avec le Hub Clips

Éliminez les fils de commentaires interminables et la confusion en enregistrant une vidéo et en partageant vos idées clairement avec ClickUp Clips

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Loom

via Loom Loom peut être meilleur que BombBomb si vous donnez la priorité à une expérience gratuite, conviviale et de haute qualité enregistrement d'écran outils.

Bien que de nombreux Les alternatives au Loom pour 2024 pour créer des contenus vidéo convaincants existent, il a conservé sa popularité auprès d'une large base d'utilisateurs.

Vous pouvez capturer simultanément votre écran et votre caméra et utiliser des outils de modification en cours pour découper les vidéos. Loom permet également de partager facilement des vidéos grâce à des liens vidéo uniques qui peuvent être intégrés à des sites web ou utilisés dans des e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Capture d'écran et d'audio sur MacOS, Windows et Chrome

Effectuez des modifications rapides dans le navigateur ou l'application mobile

Utiliser des outils de dessin pour les annotations et l'accentuation

Limites de Loom

Des pépins récurrents avec la fonction de modification en cours

Problèmes fréquents de lecture

Prix du Loom

Débutant : Free

: Free Business : 15$/créateur par mois

: 15$/créateur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (420+ commentaires)

3. Vidyard

via Vidyard Vidyard offre une plateforme de gestion vidéo plus complète avec des fonctions d'analyse, de modification en cours et de partage avancé, alors que BombBomb se concentre uniquement sur des outils de messagerie vidéo simples.

Comme beaucoup d'autres Alternatives à Vidyard et BombBomb vidyard et BombBomb sont des alternatives à Vidyard, qui offre des outils avancés de modification en cours, des analyses pour suivre l'engagement, et des fonctionnalités conçues pour créer des démonstrations de produits convaincantes et des vidéos de sensibilisation personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Vidyard

Simplifiez le forfait vidéo et libérez votre créativité grâce au générateur de script IA de Vidyard

Centralisez vos vidéos, documents et autres ressources commerciales dans un espace facile d'accès

Sortez les discussions de la boîte de réception grâce au partage et à la collaboration centralisés

Limites de Vidyard

Les options de personnalisation des téléchargements et des arrière-plans doivent être améliorées

Le traitement des vidéos peut prendre trop de temps lors du recadrage/de la modification en cours

Prix de Vidyard

Free

Pro : 29 $/mois

: 29 $/mois Plus : 89 $/mois

: 89 $/mois Business : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Zight

via Zight Zight est une alternative à BombBomb pour des explications approfondies et asynchrones avec enregistrement d'écran, annotations et transcriptions.

Il vous permet d'intégrer des éléments cliquables dans les vidéos, tels que des liens, des sondages et des CTA (appels à l'action). Cela fait de Zight une excellente option pour engager les spectateurs et les encourager à prendre des mesures après avoir regardé votre message vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Zight

Enregistrez votre écran avec les applications Zight pour bureau, mobile et Chrome

Capturez, annotez et partagez instantanément des captures d'écran avec leurs outils d'annotation

Créez des GIF animés à partir de n'importe quel élément de votre écran et agrémentez-les de légendes et d'autocollants

Limites de Zight

UX médiocre en raison de changements de couleur peu attrayants

Les bruits de clics bruyants et inutiles ne peuvent pas être désactivés sur Chrome

Prix de Zight

Free pour les particuliers

pour les particuliers Pro : 9,9$/mois sur un forfait annuel

: 9,9$/mois sur un forfait annuel Teams : 8$/mois sur forfait annuel

: 8$/mois sur forfait annuel Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1200+ commentaires)

4.6/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (180+ avis)

5. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec se concentre sur l'enregistrement simple de l'écran et de la webcam, ce qui en fait un bon choix pour les messages vidéo rapides par rapport à l'approche de BombBomb centrée sur l'e-mail.

Comme Loom, il offre une interface conviviale et un partage sans effort grâce à la création de liens personnalisés. ScreenRec propose également des fonctionnalités uniques, comme des outils de dessin pour l'annotation.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenRec

Capturez votre écran en un clic, annotez les captures d'écran et partagez-les instantanément

Enregistrez et partagez en privé des vidéos de formation interne

Publiez vos vidéos sur le web et utilisez les analyses pour savoir qui a regardé vos vidéos, à quel moment et pendant combien de temps

Limites de ScreenRec

Il n'y a pas d'option de modification en cours pour les vidéos

Interface utilisateur et barre d'outils d'annotation obsolètes

Prix de ScreenRec

Free

Pro : 8,32 $/mois

: 8,32 $/mois Premium : 81,66 $/mois

G2: 4.8/5 (Pas assez de commentaires)

4.8/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 5/5 (Pas assez de commentaires)

6. Wistia

via Wistia Si vous souhaitez vous concentrer sur une stratégie de contenu vidéo basée sur le web, Wistia excelle dans les domaines suivants les outils d'hébergement vidéo et l'intégration de sites web, ce qui en fait une alternative solide à BombBomb. Il est principalement conçu pour les entreprises qui cherchent à présenter un contenu vidéo de haute qualité sur leurs sites Web et leurs supports marketing.

La boîte à savon Wistia Extension Chrome permet d'enregistrer simultanément votre écran et votre webcam.

Bien que Wistia n'offre pas de fonction d'enregistrement direct, il excelle à fournir des fournisseurs, des lecteurs vidéo sécurisés et personnalisables avec des analyses avancées pour suivre l'engagement des spectateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Wistia

Enregistrez, modifiez et collaborez sur des vidéos directement à partir de votre navigateur

Donnez un Accueil à vos vidéos avec des dossiers, des filtres et des Étiquettes qui facilitent la gestion

Utilisez les outils intégrés de référencement vidéo et de génération de leads de Wistia pour le marketing vidéo Mesurez et optimisez les performances de vos vidéos avec des analyses et des tests A/B



Les limites de Wistia

La maîtrise de certaines des fonctionnalités les plus avancées, comme la personnalisation du comportement des vidéos ou la mise en place d'intégrations, pourrait nécessiter un peu d'apprentissage pour les utilisateurs qui ne connaissent pas encore les plateformes d'hébergement de vidéos

Prix de Wistia

Free

Plus: 24 $/mois

24 $/mois Pro: 99$/mois

99$/mois Avancé: 399 $/mois

399 $/mois Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

7. Vidéo Hippo

via Vidéo Hippo Hippo Video offre une alternative à BombBomb en matière de messagerie vidéo axée sur les ventes et le marketing. Il rationalise la création de vidéos personnalisées pour la sensibilisation et la prospection grâce à des fonctionnalités telles que l'assistance d'un téléprompteur, des modèles de vidéos et des formulaires de capture de prospects.

Elle est idéale pour les équipes commerciales et marketing qui souhaitent un flux de travail rationalisé pour les e-mails vidéo avec des outils de génération de leads.

Les meilleures fonctionnalités de Hippo Video

Créez des vidéos personnalisées pour n'importe quel scénario en quelques clics à partir d'une vaste collection de modèles préconçus

Générez des scripts vidéo instantanément en saisissant des invitations, des instructions

Assistance pour les avatars dans plus de 140 langues internationales

Les limites de Hippo Video

Parfois, la plateforme semble plus orientée vers les équipes, laissant les joueurs solitaires se débrouiller seuls

UX/UI dépassée

Prix d'Hippo Video

Free

Pro : 20$/utilisateur par mois facturé annuellement

: 20$/utilisateur par mois facturé annuellement Teams : 60$/utilisateur par mois facturé annuellement

: 60$/utilisateur par mois facturé annuellement Enterprise : 80$/utilisateur par mois facturé annuellement

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (90+ commentaires)

8. Sendspark

via Parc d'envoi Sendspark est une plateforme conviviale conçue pour créer et partager des messages vidéo personnalisés.

Elle se targue d'offrir des interfaces conviviales et des analyses vidéo approfondies à un prix inférieur aux forfaits de BombBomb pour des fonctionnalités similaires. Ainsi, si vous donnez la priorité au prix et à la facilité d'utilisation, Sendspark est une option convaincante.

Les meilleures fonctionnalités de Sendspark

Créez des vidéos personnalisées à partager avec vos clients et prospects

Combinez avec des vidéos préenregistrées pour les faire évoluer

Personnalisez automatiquement l'expérience vidéo pour chaque spectateur afin de la rendre personnelle et pertinente à l'échelle

Limites de Sendspark

Temps de traitement long des vidéos

Problèmes techniques récurrents sur la plateforme

Prix de Sendspark

Messagerie vidéo 1:1 : 15 $/place par mois

: 15 $/place par mois Vidéos personnalisées par l'IA : 49 $/place par mois

: 49 $/place par mois Forfait vidéo pour équipe : 149 $/équipe par mois

: 149 $/équipe par mois Offre de sensibilisation à haut volume : 499 $/équipe par mois

G2: 4.8/5 (300+ commentaires)

4.8/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (80+ commentaires)

9. Vimeo

via Vimeo Vimeo est une plateforme d'hébergement vidéo populaire connue pour sa lecture de vidéos de haute qualité et ses contrôles de confidentialité avancés.

Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour la messagerie vidéo, Vimeo permet le téléchargement sécurisé de vidéos, la protection par mot de passe et des options de personnalisation pour l'intégration de vidéos dans des e-mails ou des sites web.

Si votre objectif principal est d'envoyer des e-mails vidéo personnalisés avec des fonctionnalités de marketing et d'équipe commerciale, BombBomb pourrait être mieux adapté. Cependant, Vimeo pourrait être une bonne alternative si vous avez besoin d'une plateforme d'hébergement vidéo plus polyvalente avec des fonctionnalités de gestion robustes.

Les meilleures fonctionnalités de Vimeo

Utilisez un puissant moteur IA pour la modification en cours des vidéos basées sur le texte

Organisez votre contenu dans une magnifique bibliothèque de vidéos

Créez et hébergez des vidéos sur un lecteur sans publicité

Limites de Vimeo

La plateforme peut être difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Problèmes de lecture occasionnels

Mauvaise interface utilisateur pour le panneau des paramètres

Prix de Vimeo

**Gratuit

Démarrage : 20 $/mois

: 20 $/mois Standard : 33 $/mois

: 33 $/mois Avancé : 108 $/mois

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,000+ commentaires)

10. Bonjoro

via Bonjoro Bonjoro se concentre sur la puissance des messages d'accueil vidéo et des présentations personnalisées. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer de courts messages vidéo directement à partir de leur navigateur web et de les envoyer automatiquement en fonction de déclencheurs tels que de nouveaux prospects ou des interactions avec des clients.

Bonjoro met l'accent sur l'établissement de relations et la création d'une première impression solide. Par conséquent, il peut vous convenir davantage si vos priorités sont l'accessibilité financière, l'intégration avec des outils de marketing par e-mail et la collecte de témoignages vidéo.

Leur forfait Free vous permet de l'essayer, leurs prix sont adaptés aux petites équipes et ils s'intègrent aux CRM et aux plateformes d'e-mail les plus répandus.

Alors que BombBomb se vante de ses fonctionnalités robustes, Bonjoro se concentre sur ces domaines pour améliorer votre portée vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Bonjoro

Connexion à votre CRM pour envoyer facilement des vidéos personnelles à chaque fois que vous avez un nouveau prospect, une inscription ou une demande de renseignements

Enregistrez et envoyez vos vidéos depuis un mobile ou un ordinateur, avec des champs personnalisés de votre CRM visibles au moment de l'enregistrement

Obtenez plus de réponses et stimulez les discussions en incluant des liens vers votre site Web, votre calendrier ou d'autres ressources clés

Limites de Bonjoro

L'interface utilisateur peut être améliorée

Problèmes occasionnels avec les téléchargements

Problèmes occasionnels avec les intégrations

Prix de Bonjoro

**Free

Débutant : 25$/mois

: 25$/mois Pro : 39$/mois

: 39$/mois Croissance : 99$/mois

G2: 4.8/5 (50+ commentaires)

4.8/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6+ commentaires)

Choisir la bonne plateforme de messages vidéo

Ne vous laissez pas submerger par une multitude d'options de messagerie vidéo !

Choisir la bonne plateforme pour envoyer des vidéos peut sembler insurmontable, mais en y réfléchissant bien, vous pouvez explorer un monde de possibilités pour.. communication interne et l'ouverture vers l'extérieur.

Et si vous êtes encore indécis, pouvons-nous vous suggérer ClickUp ?

ClickUp est une solution idéale pour répondre aux besoins en matière de messagerie vidéo. Il intègre de manière transparente la messagerie vidéo à ses fonctionnalités de gestion de projet déjà robustes, ce qui vous permet de conserver toutes vos communications et votre collaboration dans un hub centralisé.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre - ClickUp favorise un flux de travail rationalisé qui permet à votre équipe de rester sur la même page. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui.