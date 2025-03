Les 10 meilleurs outils pour gérer et suivre la dette technique en 2025

Que ce soit en raison de la pression exercée pour respecter les délais du sprint, de correctifs temporaires pour résoudre des problèmes urgents, de contraintes technologiques telles que les systèmes hérités, ou simplement d'un manque d'expertise, dette technique trouve de multiples façons de s'accumuler dans votre base de code.

Les correctifs et les solutions de contournement à court terme peuvent vous aider à résoudre des problèmes immédiats, mais ils ont tendance à entraîner des difficultés à long terme - ralentissement du développement, bugs et vulnérabilités majeures en matière de sécurité.

C'est pourquoi les équipes logicielles doivent créer un système pour gérer leur dette technique croissante. La façon la plus pratique de le faire est d'utiliser des outils de gestion de la dette technique tels que les éditeurs de code et Outils d'IA pour le code .

Dans ce blog, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils de gestion de la dette technique sur le marché. Découvrez leurs fonctionnalités les plus remarquables et comment ils peuvent vous aider à maintenir la qualité de votre code.

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion de la dette technique ?

Lorsque vous envisagez de choisir un outil de gestion de la dette technique pour votre entreprise, il est important de vous assurer qu'il s'aligne sur les objectifs de votre équipe de développement, qu'il se synchronise avec votre système de gestion de la dette technique existant et qu'il vous aide à maintenir la qualité de votre code outils de développement logiciel et est compatible avec vos flux de travail et processus actuels.

Voici quelques caractéristiques à évaluer pour vous permettre de prendre une décision éclairée :

Analyse complète du code : Assurez-vous que l'outil offre de solides capacités d'analyse du code, telles que les odeurs de code, la duplication et la complexité, afin que vous puissiez suivre la dette technique de manière efficace

: Assurez-vous que l'outil offre de solides capacités d'analyse du code, telles que les odeurs de code, la duplication et la complexité, afin que vous puissiez suivre la dette technique de manière efficace Assistance linguistique : Vérifier que l'outil de gestion de la dette technique assiste les langages de programmation et les plateformes que vous utilisez

: Vérifier que l'outil de gestion de la dette technique assiste les langages de programmation et les plateformes que vous utilisez Visualisation et rapports : Vérifiez si votre outil offre des capacités de visualisation, telles que des tableaux de bord interactifs, diagrammes de vélocité et autres, pour vous aider à suivre et à analyser les indicateurs de la dette technique au fil du temps

: Vérifiez si votre outil offre des capacités de visualisation, telles que des tableaux de bord interactifs, diagrammes de vélocité et autres, pour vous aider à suivre et à analyser les indicateurs de la dette technique au fil du temps Intégration : Recherchez des outils qui s'intègrent parfaitement à vos outils DevOps existants, aux systèmes de contrôle de version, logiciel d'automatisation du flux de travail des outils de gestion de projet, etc

: Recherchez des outils qui s'intègrent parfaitement à vos outils DevOps existants, aux systèmes de contrôle de version, logiciel d'automatisation du flux de travail des outils de gestion de projet, etc Analyse de sécurité : Outre l'analyse de la qualité de votre code, vérifiez si l'outil de gestion de la dette technique teste le code pour détecter les failles de sécurité et les problèmes de conformité afin que vous puissiez y remédier à temps

: Outre l'analyse de la qualité de votre code, vérifiez si l'outil de gestion de la dette technique teste le code pour détecter les failles de sécurité et les problèmes de conformité afin que vous puissiez y remédier à temps Confidentialité et sécurité des données : Assurez-vous que l'outil respecte les réglementations en matière de confidentialité des données et les normes de l'industrie en ce qui concerne le traitement du code sensible et des informations relatives au projet. Il doit être doté de fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le cryptage des données

Avant tout, choisissez un outil de gestion de la dette technique qui corresponde aux préférences de votre équipe, augmente la productivité des développeurs et leur permet de maintenir la qualité du code.

Les 10 meilleurs outils de gestion de la dette technique en 2024

Les outils de gestion de la dette technique ne manquent pas sur le marché. Mais tous ne fonctionneront pas pour tous les cas d'utilisation. Cette liste analyse les 10 meilleurs outils permettant à votre équipe de développement de suivre et de mesurer l'efficacité du code.

Nous avons choisi ces outils après plusieurs séries de tests et de retours d'expérience, afin que vous n'ayez pas à le faire à partir de zéro. C'est parti !

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité et de gestion de l'environnement de travail qui peut aider à les équipes de logiciels planifient leurs sprints, gèrent les exigences et rationalisent le suivi des bugs à partir d'une console unique.

ClickUp n'est peut-être pas un outil dédié à la gestion de la dette technique, mais ses fonctions personnalisables de gestion de la dette technique et de suivi des bogues sont très utiles modèles de développement logiciel , les capacités de gestion de projet et les fonctionnalités d'analyse de code alimentées par l'IA sont une aubaine pour les équipes de développement de logiciels à.. suivre et gérer la dette technique efficacement.

Utilisez le modèle de registre de la dette technique ClickUp pour suivre, gérer et alléger votre dette technique

Les équipes de développement peuvent commencer par dupliquer et personnaliser l'application Modèle de registre de la dette technique ClickUp . Ce modèle de projet prêt à l'emploi permet aux développeurs d'enregistrer et de suivre leur dette technique en utilisant des méthodologies et des cadres agiles.

Voici comment utiliser le modèle (en cinq étapes simples) :

Inscrivez-vous à ClickUp (si ce n'est pas déjà fait) et créez un environnement de travail pour votre organisation. Ensuite, créez un Espace pour votre équipe de développement de logiciels

Au sein de l'Espaces, créez un projet distinct pour gérer tous vos problèmes et résultats liés à la dette technique

Créez un Tableau des priorités et classez les dettes en fonction de leur priorité afin de savoir quand choisir telle ou telle dette

Utilisez le Tableau Kanban pour afficher une vue d'ensemble de toutes vos dettes techniques et de leur statut

Enregistrez les nouveaux résultats de la dette technique en tant que tâches et ajoutez du contexte comme la justification, le niveau de gravité, et plus encore

Créez des documents détaillés tels que la stratégie, la justification et les éléments d'action pour les dettes techniques complexes sur ClickUp Docs

Vous pouvez créer des documents individuels pour chaque constatation de dette technique dans Documents ClickUp et ajoutez le lien correspondant à cette tâche pour faciliter la transparence et la collaboration au sein de vos équipes.

Les responsables techniques peuvent également créer un document principal décrivant les lignes directrices de base pour la gestion de la dette technique dans leur organisation. Cela peut normaliser le processus, en particulier lorsque les organisations ont plusieurs équipes de développement.

Analysez des extraits de code pour trouver des lacunes logiques, trouvez des idées pour nettoyer votre code et obtenez des mises à jour sur le statut de votre dette technologique avec ClickUp Brain

Une fonctionnalité particulièrement utile pour les contrôles de qualité du code est ClickUp Brain . Outil IA génératif, ClickUp Brain peut aider les développeurs à analyser le code à la recherche de bugs, à obtenir des suggestions de refonte du code, à faire un brainstorming sur des suggestions de code, et plus encore.

Les équipes peuvent également automatiser les mises à jour de statut, résumer les documents et les projets, et trouver des informations importantes via l'outil. Cela en fait un excellent assistant virtuel pour les développeurs qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Enregistrez la dette technique : simplifiez le processus d'enregistrement des éléments de la dette technique en les ajoutant à un projet distinct dans ClickUp ou en utilisant des étiquettes et des libellés

: simplifiez le processus d'enregistrement des éléments de la dette technique en les ajoutant à un projet distinct dans ClickUp ou en utilisant des étiquettes et des libellés Surveiller les tendances historiques de la dette : Visualisez votre dette technique globale et suivez les tendances à mesurer votre ratio de dette technique au fil du temps

: Visualisez votre dette technique globale et suivez les tendances à mesurer votre ratio de dette technique au fil du temps Documentez vos processus : gérez toute la documentation liée à votre dette technique, y compris le code hérité, les forfaits de restructuration de votre architecture, etc

: gérez toute la documentation liée à votre dette technique, y compris le code hérité, les forfaits de restructuration de votre architecture, etc Réfléchissez avec l'IA : Utilisez les capacités de l'IA de ClickUp Brain pour analyser votre code ou trouver des solutions à vos défis de codage

: Utilisez les capacités de l'IA de ClickUp Brain pour analyser votre code ou trouver des solutions à vos défis de codage Intégrer avec des outils d'analyse de code : Bien que ClickUp ne propose pas d'analyse de code intégrée, il peut s'intégrer à des outils d'analyse de code. Vous pouvez donc importer les problèmes de dette technique directement dans les tâches ClickUp pour un meilleur suivi

Les limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible que sur les forfaits payants

Certains utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage quelque peu abrupte

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre, par environnement de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. CodeScene

via CodeScene CodeScene est un outil d'analyse et de visualisation du code qui vérifie la qualité de votre code et corrèle sa santé à d'autres facteurs tels que le type de code, les auteurs et les projets. Les utilisateurs ont ainsi un aperçu des modèles de comportement de votre équipe et de la façon dont ils influencent votre code.

Par exemple, vous pouvez en savoir plus sur les points forts de votre équipe, tels que leurs connaissances techniques ou leur expertise du système, et savoir si vous devez allouer des ressources différentes à un projet pour améliorer la santé de votre code.

CodeScene offre également des informations sur la "santé architecturale" globale de votre base de code Cela inclut des indicateurs tels que le couplage et la cohésion du code pour aider à identifier les défauts de conception potentiels qui contribuent à la dette technique.

Meilleures fonctionnalités de CodeScene

Comprenez la santé de votre code par codeur individuel, par équipe ou par projet et obtenez un aperçu de la dynamique de votre équipe

Automatisation des revues de code avec des contrôles de qualité prédéfinis pour réduire le temps de développement

Refactoriser le code hérité et remédier à la dette technique facilement avec des outils de refactorisation de code alimentés par l'IA

Limites de CodeScene

Les utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage abrupte qui est exacerbée par une expérience UX moins qu'intuitive

L'accent mis par CodeScene sur l'interaction du développeur avec le code pourrait ne pas répondre directement à tous les problèmes de dette technique

Prix de CodeScene

Standard : 20€/mois par auteur actif

: 20€/mois par auteur actif Pro : 30 €/mois par auteur actif

: 30 €/mois par auteur actif Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

3. Perforce

via Perforce (sur Gliffy) Perforce est une plateforme DevOps tout-en-un qui permet aux équipes de développement de tout gérer, du contrôle de version et des revues de code à la gestion des exigences et à la gestion de projet agile.

Conçue pour les entreprises de logiciels à grande échelle, Perforce comprend des solutions clés telles que la gestion du cycle de vie des applications, l'analyse statique du code et l'automatisation de l'infrastructure informatique, pour n'en citer que quelques-unes.

Les développeurs peuvent également consigner leur dette technique et suivre le statut de divers problèmes sur Perforce grâce à son outil de gestion de projet agile. Cette combinaison de productivité pour les développeurs et de fonctionnalités de gestion des opérations fait de Perforce un outil idéal pour les grandes entreprises qui gèrent des projets logiciels complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Perforce

Créez des branches de code isolées à des fins d'expérimentation et de refactorisation et protégez votre base de code

Visualisez votre processus de gestion de la dette technique et ajoutez du contexte à l'aide de Gliffy, l'outil de création de diagrammes de Perforce

Rationalisez tous les stratégies d'exploitation et les processus (développement de nouvelles fonctionnalités, évaluation des risques, tests et débogage) à partir d'une seule console

Comprendre et traiter la dette technique historique en utilisant l'historique de contrôle de version et les capacités de fusion de Perforce

Effectuer une variété d'activités de test telles que des analyses biométriques, continues et géologiques pour détecter les problèmes à un stade précoce

Limites de Perforce

Il peut être lent et léthargique lors de l'exécution d'analyses de code complexes

Certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte, faute de formation et de ressources suffisantes

Peut s'avérer coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Prix de Perforce

**Tarification personnalisée

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

4. Stepsize IA

via IA Stepsize Stepsize IA est un outil IA génératif qui aide les équipes de développement à suivre et à gérer la dette technique plus efficacement. Contrairement à d'autres outils d'analyse de code, Stepsize IA est un ''tracker'' qui aide les développeurs à répertorier la dette technique tout au long du cycle de vie d'un projet et à la traiter dans chaque projet.

Stepsize IA est connu pour ses capacités d'intelligence artificielle, telles que la génération de rapports contextuels et de résumés automatisés de la dette technique au niveau des projets. Elle peut également aider les ingénieurs à mesurer la dette technique en fonction de l'effort et de l'impact afin de mieux hiérarchiser les priorités.

Les meilleures fonctionnalités de Stepsize IA

Obtenez des informations et des commentaires au niveau du projet sur votre flux de données, votre dette technique et votre suivi des problèmes

Générer des mises à jour automatisées concernant votre dette technique et les derniers problèmes en utilisant l'IA

Ajoutez des annotations en ligne à votre code pour ajouter du contexte et gérer les problèmes de dette technique directement depuis votre éditeur de code

Intégrer avec tous les éditeurs de code populaires et les traqueurs de problèmes pour synchroniser votre dette technique sur toutes les plateformes

Limites de l'IA à Stepsize

Assistance limitée à un nombre restreint de paramètres

Vous devrez intégrer Stepsize IA à d'autres outils d'analyse de code pour effectuer des tests de qualité du code en profondeur et analyser les vulnérabilités

Certains utilisateurs signalent que l'intégration de Stepsize IA avec d'autres outils peut s'avérer complexe

Prix de Stepsize IA

Teams : 29$/mois par Jira board ou Linear Team

: 29$/mois par Jira board ou Linear Team Installation sur mesure : 29$/mois par Jira board ou Linear Team

Stepsize IA évaluations et critiques

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

5. Sonarqube

via SonarQube SonarQube est une alternative open-source aux outils commerciaux de test et d'analyse de code. Il assiste plus de 30 langages de programmation et offre une variété de solutions d'analyse de code et de gestion de la qualité pour les équipes de développement de logiciels.

Ses fonctionnalités clés incluent l'analyse de code personnalisé, la mesure de la dette technique via des indicateurs approfondis de la santé du code (score de complexité, duplications, etc.), et même un outil de détection des secrets pour prévenir les failles de sécurité.

SonarQube dispose également d'une communauté de développeurs dynamique et de plus de 50 plugins pour aider les développeurs à obtenir des réponses à leurs questions et à devenir plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Sonarqube IA

Utilisez le moteur de test statique de la sécurité des applications (SAST) pour exécuter une analyse statique du code et signaler les problèmes potentiels

Recevez des commentaires précis et des informations exploitables en fonction de votre langage de programmation et de votre style de développement

Faites échouer automatiquement les pipelines qui ne correspondent pas à vos directives de code ou à votre mise en forme prédéfinies

Attrapez et corrigez les problèmes dès le début du cycle de développement en intégrant SonarQube à votre environnement de développement intégré (IDE) et à vos pipelines de livraison continue (CD)

Limites de Sonarqube IA

Sonarqube a été signalé comme générant des rapports de problèmes faussement positifs dans certains cas

Le paramètre SonarQube pour les grandes équipes de développement peut être un processus qui demande beaucoup d'efforts et de temps

Les fonctionnalités de rapports sont limitées par rapport à d'autres outils similaires de gestion de la dette technique

Prix de Sonarqube IA

Gratuit

Sonar Cloud : À partir de 11,81 $ pour 100 mille lignes de code (facturé mensuellement)

: À partir de 11,81 $ pour 100 mille lignes de code (facturé mensuellement) Développeur : À partir de 160 $ pour 100 mille lignes de code (facturé annuellement)

: À partir de 160 $ pour 100 mille lignes de code (facturé annuellement) Enterprise : À partir de 21 600 $ pour 1 million de lignes de code (facturé annuellement)

: À partir de 21 600 $ pour 1 million de lignes de code (facturé annuellement) Données Centre : À partir de 136 600 $ pour 20 millions de lignes de code (facturation annuelle)

Sonarqube IA évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (50+ avis)

6. Fait marquant du CAST

via Fait marquant de CAST CAST Highlight est un outil d'intelligence logicielle qui fournit aux équipes de développement un aperçu complet de l'état de santé d'une base de code et de ses éventuels obstacles.

Ses fonctionnalités clés comprennent une console centrale pour surveiller le statut de toutes vos applications, un vérificateur de vulnérabilités pour exécuter des analyses de code automatisées et signaler les problèmes, et des tableaux de bord personnalisables pour fournir des informations approfondies sur les performances de votre code.

Une fonctionnalité particulièrement unique de CAST Highlight est son analyse de la durabilité. Grâce à des données telles que les scores d'impact écologique, les estimations d'émissions de CO2 et les déficiences écologiques, vous pouvez réduire l'empreinte environnementale de votre logiciel et devenir plus économe en énergie et en coûts.

Les meilleures fonctionnalités de CAST Highlight

Identifiez les faiblesses au sein des bibliothèques open-source utilisées dans votre code et analysez leur risque potentiel sur vos applications

Personnalisez vos tableaux de bord avec des indicateurs clés et obtenez une image claire de la santé de votre portfolio logiciel au fil du temps

Segmenter et prioriser automatiquement les applications pour la migration vers le cloud en fonction de l'impact sur l'entreprise et des considérations techniques

Identifier les "déficiences vertes" de votre code, telles que la réduction des émissions de CO2 ou l'efficacité énergétique

CAST Mettre en évidence les limites

Ne convient pas aux petites et moyennes entreprises

Certains utilisateurs font état d'une "surcharge de données" en raison des alertes et notifications constantes

Prix de CAST Highlight

Achevé : À partir de 39 000 $ pour 25 applications (facturé annuellement)

: À partir de 39 000 $ pour 25 applications (facturé annuellement) Cloud : A partir de 27 000 $ pour 25 applications (facturation annuelle)

: A partir de 27 000 $ pour 25 applications (facturation annuelle) SCA : À PARTIR DE 28 000 $ POUR 25 APPLICATIONS (FACTURÉES ANNUELLEMENT) : À partir de 28 000 $ pour 25 applications (facturation annuelle)

: À PARTIR DE 28 000 $ POUR 25 APPLICATIONS (FACTURÉES ANNUELLEMENT) : À partir de 28 000 $ pour 25 applications (facturation annuelle) Vert : À partir de 11 000 $ pour 25 applications (facturation annuelle)

CAST Highlight évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (70+ commentaires)

: 4.5/5 (70+ commentaires) Capterra : Non disponible

7. ReSharper

via ReSharper ReSharper de JetBrains est une extension d'analyse de code populaire pour les développeurs .NET. Elle est principalement utilisée dans Microsoft Visual Studio et offre des fonctionnalités avancées d'analyse de code et de refactorisation, une navigation rationalisée dans le code, un achèvement intelligent du code, et bien plus encore.

ReSharper améliore également l'expérience IntelliSense (l'outil de complétion de code intégré à Visual Studio) pour les développeurs .NET en leur offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que des suggestions de code basées sur le contexte et des suggestions d'importation automatique.

Les meilleures fonctionnalités de ReSharper

Restructurez le code grâce aux options de refactoring intégrées et améliorez l'organisation et la lisibilité de votre code

Effectuez des inspections de code et corrigez les problèmes potentiels grâce aux suggestions de correction rapide automatisées de ReSharper

Paramétrer les paramètres de mise en forme du code en fonction de la langue et normaliser votre base de code

Utilisez les actions de génération de code pour générer des propriétés et des surcharges et créer du code standard

Limites de ReSharper

ReSharper est conçu pour l'écosystème .NET et ne prend pas en charge d'autres systèmes de développement

L'exécution d'une analyse de code complexe peut ralentir votre système

Certains utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage

Prix de ReSharper

Free : ReSharper est gratuit pour les étudiants, les enseignants et les communautés

: ReSharper est gratuit pour les étudiants, les enseignants et les communautés Organisations : À partir de 34,90 $/mois par utilisateur

: À partir de 34,90 $/mois par utilisateur Particuliers : À partir de 13,90 $/mois par utilisateur

ReSharper : évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : Non disponible

8. Checkstyle

via Style de contrôle Checkstyle, introduit au début des années 2000, est un outil open-source de formatage de code et d'analyse statique de code pour les projets Java. Il peut aider les développeurs à établir un style de codage uniforme entre les projets en ajoutant des conventions de nommage, des espaces vides, etc.

Vous pouvez intégrer Checkstyle à vos pipelines CI/CD et automatiser vos revues de code pour vous assurer que tout le code suit des règles et des directives prédéfinies. Cela s'avère particulièrement bénéfique pour les projets open-source avec divers collaborateurs ou les petites équipes Java qui ont besoin d'un vérificateur de mise en forme gratuit et simple.

Checkstyle meilleures fonctionnalités

Normaliser la mise en forme de votre base de code afin d'en faciliter la lecture

Créez des règles personnalisées pour signaler les problèmes de mise en forme propres à votre organisation

S'intègre aux IDE et reçoit des alertes en temps réel sur les violations de formatage du code

Limites de Checkstyle

Checkstyle n'apporte son assistance qu'à Java

Il n'offre que des vérifications de base de la qualité du code

Prix de Checkstyle

Free to use (gratuit)

G2 : 4.3/5 (21 commentaires)

: 4.3/5 (21 commentaires) Capterra : Non disponible

9. Mend.io

via Mend.io Mend vise à rationaliser la sécurité des applications en automatisant les processus et en fournissant aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour écrire du code sécurisé. En tant qu'outil AppSec de niveau entreprise pour les équipes de développement et de sécurité, Mend dispose d'outils uniques mais complémentaires pour les deux fonctions.

Il offre une suite d'outils qui abordent divers aspects de la sécurité des applications, en se concentrant spécifiquement sur l'automatisation des tâches et la réduction de la charge des équipes de développement. Certaines fonctionnalités clés incluent l'analyse de codes personnalisés, l'identification automatisée des risques liés aux logiciels libres et la détection précoce des vulnérabilités.

Les meilleures fonctionnalités de Mend.io

Augmentez la vitesse de développement et la qualité du code en analysant votre code et en traitant les problèmes de dette en temps réel

Consolidez les flux de données, fusionnez les problèmes communs et corrigez plusieurs vulnérabilités en apportant une seule modification au code

Obtenez des étapes claires et exploitables sur la façon dont vous pouvez corriger les problèmes et prévenir des problèmes similaires à l'avenir

Lancez des contrôles de sécurité périodiques et automatisés tout au long de votre cycle de développement pour détecter rapidement les vulnérabilités et éviter les problèmes de conformité

Limites de Mend.io

Mend.io pourrait ne pas convenir aux petites entreprises, car il ne propose que des forfaits annuels destinés à un minimum de 25 développeurs

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres outils similaires

Prix de Mend.io

Mend Renovate : A partir de 25 000 $ par an pour 100 développeurs

: A partir de 25 000 $ par an pour 100 développeurs Mend SCA : A partir de 18 000 $ par an pour 25 développeurs

: A partir de 18 000 $ par an pour 25 développeurs Mend Container : commence à $15,000 par an pour 100 développeurs : A partir de 15 000 $ par an pour 100 développeurs

: commence à $15,000 par an pour 100 développeurs : A partir de 15 000 $ par an pour 100 développeurs SAST : à partir de 18 000 $ par an pour 25 développeurs A partir de 18 000 $ par an pour 25 développeurs

Mend.io évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : Non disponible

10. Teamscale

via L'échelle de l'équipe Teamscale by CQSE est une plateforme de gestion de la qualité des logiciels créée en 2010 par des chercheurs de l'Université technique de Munich.

L'outil est aujourd'hui connu pour ses capacités d'analyse automatisée du code, comme l'inspection continue, les profils de qualité personnalisables et les fonctionnalités d'analyse de la sécurité.

Parmi les autres fonctionnalités clés de Teamscale, citons son large intervalle de langages de programmation et de frameworks, ainsi que ses rapports et tableaux de bord complets permettant de surveiller et de gérer le ratio de dette technique et les tendances en matière de qualité du code.

Teamscale s'intègre également à des outils populaires de suivi des problèmes et d'analyse de la qualité du code carnet de commandes de produits des systèmes tels que Jira et GitHub, qui permettent une collaboration entre plusieurs équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Teamscale

Analyse des données provenant de différentes sources telles que les référentiels de code, les outils de suivi des bugs et même les outils de gestion des exigences

Mettez en évidence les zones de code non testées et effectuez des tests d'assurance qualité périodiques sur votre code

Obtenez des données et des indicateurs détaillés sur la qualité de votre code, analysez les problèmes de sécurité et testez l'architecture de votre logiciel

Intégrez Teamscale à vos outils de collaboration, de gestion du code et de gestion de la qualité outils de suivi des bugs pour unifier vos données

Les limites de Teamscale

Teamscale ne propose pas de forfait Free ou d'essai gratuit pour les utilisateurs

Aucune capacité d'intelligence artificielle n'est actuellement disponible

Prix de Teamscale

Pay-as-you-go : À partir de 110 € par utilisateur pour cinq utilisateurs, par mois

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

Analyser le code et réduire la dette technique avec ClickUp

La gestion de la dette technique dans votre base de code offre de nombreux avantages : vous pouvez améliorer la vitesse de votre équipe de développement et renforcer la sécurité de votre code. Et il est facile de le faire en utilisant des outils astucieux de gestion de la dette technique.

Vous pouvez utiliser n'importe lequel des outils que nous avons listés dans ce blog, et ils seront certainement utiles à votre équipe de développement de logiciels.

Nous vous suggérons toutefois d'essayer ClickUp pour commencer à gérer la dette technique.

Solution de gestion de l'espace de travail tout-en-un, ClickUp est livré avec des environnements intégrés pour la gestion de projet, la création de documents et la communication au sein de l'équipe. Il s'agit donc d'un outil idéal pour suivre la dette technique et créer de la documentation expliquant les contraintes de l'API, les incohérences de l'entreprise, etc.

Vos équipes peuvent également collaborer de manière transversale directement au sein de la plateforme ClickUp en utilisant divers outils de communication et de collaboration intégrés, tels que les Tableaux blancs ClickUp, les Clips, l'affichage des discussions, et bien plus encore.

Pourquoi ne pas essayer ClickUp ? S'inscrire gratuitement et découvrez comment ClickUp peut vous aider à affiner votre base de code et à augmenter la productivité de vos développeurs.