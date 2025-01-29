10 Les logiciels d'automatisation informatique pour rationaliser les processus informatiques en 2025

En 2024, les logiciels d'automatisation informatique continuent de révolutionner le fonctionnement des organisations.
Les organisations du monde entier se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la transformation numérique pour réaliser d'importantes économies, l'accent mis sur l'exploitation d'outils d'automatisation intelligents pour rationaliser les processus d'entreprise est plus critique que jamais.
Découvrir les bons outils pour l'automatisation de la charge de travail est la clé pour les équipes et les professionnels de l'informatique désireux de transformer les tâches manuelles en processus automatisés. Ce guide explore les 10 meilleurs logiciels d'automatisation informatique conçus pour élever la productivité dans tous les processus d'entreprise.
**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'automatisation informatique ?
La sélection du bon logiciel d'automatisation informatique va au-delà de la simple facilité d'utilisation ; il s'agit de donner à votre équipe les moyens d'accomplir davantage avec moins de moyens. Voici les points sur lesquels vous devez vous concentrer :
- Automatisation robotique des processus (RPA): Recherchez une plateforme d'automatisation prenant en charge la RPA pour automatiser les tâches répétitives ou basées sur des règles. C'est comme un assistant numérique qui peut imiter les actions humaines sur un ordinateur, comme l'entrée de données ou le remplissage de formulaires
- L'automatisation du flux de travail : Assurez-vous que l'outil d'automatisation informatique que vous choisissez peut automatiser des flux de travail entiers. C'est essentiel pour rationaliser les processus d'entreprise et gérer efficacement les tâches sans intervention manuelle
- Gestion des configurations et des correctifs : donnez la priorité aux logiciels d'automatisation informatique qui garantissent la mise à jour et la sécurité de vos systèmes en automatisant le déploiement des correctifs et les changements de configuration
- Gestion des actifs et des points d'extrémité: Assurez-vous que le logiciel d'automatisation de la charge de travail peut vous aider à garder une trace de tous vos actifs et points d'extrémité informatiques afin qu'ils soient gérés et sécurisés de manière efficace
- Automatisation des tâches et de la charge de travail: Présélectionnez les outils d'automatisation informatique capables d'automatiser les tâches répétitives et d'optimiser l'utilisation des ressources, ce qui vous permet de gérer facilement des charges de travail importantes
- Automatisation des processus métier : Nous vous recommandons de prendre également en compte la capacité du logiciel à automatiser vos principaux processus métier pour une efficacité et une efficience accrues
- Capacités d'apprentissage machine et d'IA: Visez à trouver un logiciel d'automatisation informatique qui intègre l'IA pour prédire les résultats et prendre des décisions intelligentes
- Capacités d'intégration: Votre choix de logiciel d'automatisation de l'informatique doit être fait en fonction des besoins de votre entreprise logiciel d'automatisation des tâches doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants et assister l'automatisation sur de multiples plateformes
Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation informatique à utiliser en 2024
Parmi la myriade d'options disponibles, certains outils se sont distingués comme des alliés indispensables pour les professionnels de l'informatique. Voici un examen plus approfondi des 10 meilleurs outils qui ont retenu l'attention pour leurs robustes capacités d'automatisation.
1. ClickUp
Transformez vos opérations avec La solution tout-en-un de ClickUp pour l'IT et le PMO qui facilite la gestion efficace des tâches de routine ainsi que la surveillance et la gestion à distance de projets complexes. Elle permet aux équipes informatiques de gérer les flux de travail l'attribution des tâches et les mises à jour au moyen d'une interface conviviale, ce qui permet de faire avancer les projets en douceur et de manière efficace.
Avec la possibilité de surveiller les flux de travail, de spécifier des évènements et de définir des conditions précises qui déclenchent l'automatisation, ClickUp permet aux équipes informatiques de créer flux de travail personnalisés qui s'adaptent automatiquement aux besoins du projet. Vous pouvez également démarrer rapidement en utilisant son modèles informatiques personnalisés dont les modèles de flux de travail conçus pour gérer les projets et les tâches informatiques.
En outre, vous pouvez améliorer vos flux de travail informatiques en intégrant ClickUp à plus de 1 000 applications externes, réunissant tous vos outils en une seule plateforme cohérente.
Le Gestionnaire de projet par IA de ClickUp vous permet d'économiser du temps et des efforts en créant automatiquement des rapports de progression et des mises à jour de projet, en automatisant les tâches récurrentes et en générant des tâches et des sous-tâches (et des descriptions de tâches) basées sur les éléments d'action des standups, entre autres choses.
Grâce à ses fonctionnalités avancées, cette logiciel d'automatisation du flux de travail gère automatiquement la planification, la distribution des tâches, les mises à jour de statut, les affectations et les changements de priorité. Ce gestionnaire d'automatisation des processus diminue le temps et les ressources consacrés à la gestion informatique et garantit que les tâches et autres affectations sont créées et gérées avec précision et efficacité.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Choisissez parmi plus de 100 modèles préconstruitsAutomatisations ClickUpclickUp Automatisations est un outil d'automatisation des tâches, des statuts, des affectations et bien plus encore, explicitement conçu pour rationaliser les opérations informatiques
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Liste de gestion des automatisations /$$$img/
Gérez votre liste d'automatisation à partir d'une seule plateforme dans ClickUp
- Tirer parti de l'effet de levier LA GESTION DE VOTRE LISTE D'AUTOMATISATION À PARTIR D'UNE SEULE PLATEFORME DANS CLICKUP pour trouver instantanément des informations dans l'ensemble de vos tâches, documents, applications connectées et connaissances de l'entreprise, et automatiser le travail de routine pour une productivité et une efficacité inégalées
préparez le document d'exigences de votre projet à l'aide de l'IA de ClickUp Brain_
- Adaptez votre logique d'automatisation avec Champs personnalisés et conditions pour que chaque automatisation corresponde précisément au flux de travail et aux exigences de votre équipe
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2.gif fonctionnalité de mappage des champs personnalisés dans ClickUp /$$$img/
mettez en correspondance vos besoins avec les champs personnalisés de ClickUp_
- Utilisez les tâches, les sprints et les jalons pour gérer les projets informatiques du début à la fin, avec des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et les vues de calendrier pour la planification et le suivi de la progression
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10.gif Regroupement de tâches dans l'affichage Tableau dans ClickUp /$$img/
regrouper les tâches par statut dans la vue Kanban de ClickUp_
- Travaillez sans vous soucier de la sécurité des données, sachant queLa solution de gestion de projet de ClickUp est conforme aux normes SOC2 et GDPR. De plus, ClickUp protège toutes les données en transit avec TLS 1.2 et toutes les données au repos avec le chiffrement AES-256 d'Amazon KMS
- Planifiez et visualisez des projets informatiques et des flux de travail complexes avec Cartes mentales ClickUp et Tableaux blancsfacilitent les sessions de brainstorming et de stratégie, eten planifiant visuellement les processus les plus complexes /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$$img/
attribuer des tâches en toute simplicité avec ClickUp Whiteboard_
Limites de ClickUp
- Les nombreuses options de personnalisation peuvent initialement submerger les nouveaux utilisateurs
- Certains affichages et fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile, ce qui limite l'accès en déplacement
Tarification ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)
2. Atera
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Atera.png Tableau de bord de la solution logicielle d'automatisation de l'informatique d'Atera /$$$img/
le tableau de bord de la solution d'automatisation des TI d'Atera /%img/ est le suivant Atera Atera est à la pointe de l'automatisation informatique en proposant des outils robustes qui simplifient et améliorent le travail des professionnels de l'informatique. De la création de points de restauration du système à la gestion des redémarrages de serveurs, en passant par la surveillance à distance et l'exécution de processus de défragmentation complets, la suite d'Atera est conçue pour prendre en charge de nombreuses tâches de manière automatique.
Grâce à l'intégration de puissantes capacités de script, les équipes informatiques peuvent automatiser les processus et résoudre les problèmes de manière préventive, garantissant ainsi des opérations plus fluides et plus efficaces.
Les meilleures fonctionnalités d'Atera
- Améliorez l'automatisation grâce à de puissantes capacités de script pour l'exécution manuelle ou programmée de scriptsRationaliser les opérations informatiques Tidal se distingue par une plateforme moderne, évolutive et sécurisée qui répond aux besoins d'automatisation des environnements complexes des entreprises. Qu'il fonctionne sur site ou dans le cloud, Tidal facilite l'automatisation des charges de travail dans diverses infrastructures, en simplifiant l'orchestration des applications, des intergiciels et de l'infrastructure physique.
Les meilleures fonctionnalités de Charge de travail Automatisation de Tidal
- Assurer une exécution transparente de la charge de travail à travers les plates-formes, à la fois sur site et dans le cloud
- Utilisation de plus de 60 intégrations d'automatisations pour une automatisation complète des applications
- Utiliser une planification basée sur le temps et les évènements pour un contrôle précis de l'exécution des tâches
- Surveiller les activités de planification de manière proactive grâce à des alertes et des actions de récupération automatique
- Optimiser l'utilisation des ressources grâce à une gestion intégrée des ressources
- Faciliter l'intégration et la maintenance des développeurs grâce à une assistance complète des API et CLI
Les limites de Charge de travail Automatisation de Tidal
- Recours fréquent à l'assistance client pour les problèmes mineurs ou les bugs
- Le long processus d'installation initiale nécessite beaucoup de temps et d'efforts
Prix de Charge de travail Automatisation
- Prix personnalisé
Cotes et évaluations de Charge de travail Automatisation
- G2: 4.7/5 (57 commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (32 commentaires)
5. NinjaOne
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/NinjaOne-dashboard.png Tableau de bord NinjaOne /$$img/
le site web de NinjaOne est un site web de la société NinjaOne NinjaOne La simplicité et la puissance sont au cœur de l'offre de NinjaOne. Elle fournit aux équipes informatiques les outils nécessaires pour gérer les terminaux à l'échelle, déployer et gérer les correctifs, et automatiser les tâches informatiques. Sa plateforme est très bien évaluée pour rendre les opérations informatiques plus fluides et plus efficaces et elle assiste un large intervalle de tâches de gestion informatique.
Les meilleures fonctionnalités de NinjaOne
- Centralisation de la surveillance de tous les actifs informatiques grâce à la gestion des points d'extrémité
- Identifier rapidement les vulnérabilités et y remédier grâce à la gestion des correctifs
- Fournir une assistance à distance transparente avec un accès en 1 clic
- Mise en œuvre de solutions de sauvegarde complètes pour les terminaux distribués
- Gagner du temps sur les actions répétitives en automatisant les tâches informatiques courantes
- Réduire les surfaces d'attaque et gérer de manière centralisée les applications de sécurité grâce à des solutions de sécurité groupées
- Gérer de manière proactive la santé des points d'accès grâce à des fonctions de surveillance et d'alerte
Limites de NinjaOne
- Absence d'assistance au provisionnement SCIM avec Azure
- L'absence de SAML avec Azure et d'assistance à la multi-location limite les options SSO pour les clients utilisant leur propre locataire Azure
Tarification de NinjaOne
- Devis personnalisés adaptés aux besoins de chaque entreprise
Évaluations et commentaires surinjaOne
- G2: 4.8/5 (1102 commentaires)
- Capterra: 4.8/5 (204 commentaires)
6. Pipefy
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Pipefy-1400x683.png Tableau de bord du logiciel d'automatisation informatique Pipefy /$$$img/
le site web de Pipefy est disponible en anglais et en français Pipefy Pipefy se distingue comme un logiciel et une plateforme d'automatisation des processus robustes améliorés par l'IA qui réduisent considérablement les coûts de l'entreprise et les besoins en ressources informatiques. Il est conçu pour rationaliser les flux de travail orientés services, améliorer l'efficacité opérationnelle et éliminer la prolifération des piles avec un outil unique et complet.
Les meilleures fonctionnalités de Pipefy
- Centralisation des flux de travail liés à l'approvisionnement, aux ressources humaines et à la gestion des services pour une automatisation rationalisée
- Simplifier la création de processus pour les utilisateurs non techniques avec un copilote IA, couvrant jusqu'à 85% de la construction du flux de travail
- Assurer une automatisation transparente en se connectant à plus de 300 applications et systèmes pour une intégration complète
- Maintenir la sécurité des données et la conformité avec les certifications SOC2, ISO 27001, SSO et MFA
- Obtenir des informations stratégiques grâce à la visibilité des processus de bout en bout, aux journaux d'audit et au contrôle d'accès basé sur les rôles
- Réduire les coûts de mise en œuvre et les besoins en ressources informatiques, améliorant ainsi la rentabilité globale
- Obtenir rapidement un retour sur investissement grâce au déploiement rapide amélioré par l'IA
Limites de Pipefy
- Certains e-mails d'automatisation peuvent être dirigés vers les dossiers de spam des destinataires, ce qui a un impact sur l'efficacité de la communication
Tarifs de Pipefy
- **Free pour un maximum de 10 utilisateurs et 5 processus
- Business: 24$/mois par utilisateur
- Enterprise: 40$/mois par utilisateur
Évaluations et critiques de Pipefy
- G2: 4.6/5 (223 commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (305 commentaires)
7. Dynatrace
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Dynatrace-1400x788.png Tableau de bord principal de Dynatrace /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de Dynatrace la loi sur les droits de l'homme et les droits de la personne Dynatrace propose une plateforme unifiée d'observabilité et de sécurité, conçue pour simplifier les complexités du cloud et permettre une innovation sécurisée grâce à ses analyses alimentées par l'IA. Cette plateforme offre une visibilité complète sur l'ensemble de la pile technologique, favorisant des opérations efficaces et des expériences numériques améliorées.
Les meilleures fonctionnalités de Dynatrace
- Améliorer les performances avec une visibilité achevée sur les environnements multi-cloud via l'observabilité de l'infrastructure
- Améliorer la performance des applications et l'expérience utilisateur grâce à un suivi détaillé avec l'observabilité des applications
- Protéger les applications et l'infrastructure grâce à la détection et à l'analyse des menaces avancées
- Optimiser l'expérience de l'utilisateur final sur les canaux numériques avec la surveillance de l'expérience numérique
- Obtenir des informations sur les performances de l'entreprise à partir des indicateurs numériques grâce à l'analyse de l'activité
- Rationaliser les opérations grâce à la détection automatisée des problèmes et à la remédiation
- Répondre aux besoins spécifiques des entreprises avec des solutions d'observabilité et de sécurité sur mesure
Limites de Dynatrace
- Les commentaires indiquent des difficultés à obtenir des réponses d'assistance en temps voulu et à accéder à l'assistance en direct pour les problèmes urgents
- Certains utilisateurs ont rapporté que l'outil était difficile à apprendre et lent à naviguer
Tarifs de Dynatrace
- Tarification personnalisée en fonction des modules sélectionnés
Évaluations et critiques de Dynatrace
- G2: 4.5/5 (1242 commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (51 commentaires)
8. ActiveBatch
il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière ActiveBatch ActiveBatch offre une plateforme robuste pour l'automatisation de bout en bout, des processus informatiques aux flux de travail des entreprises. Avec ses étapes de travail sans code, sa planification des tâches basée sur les évènements et ses nombreuses intégrations, elle est conçue pour rendre l'automatisation accessible et efficace.
Ses capacités en matière d'automatisation des charges de travail, d'automatisation du transfert de fichiers et d'automatisation de l'infrastructure cloud, entre autres, soulignent sa polyvalence pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes.
Les meilleures fonctionnalités d'ActiveBatch
- Accédez à des centaines d'étapes de travail préconstruites avec la bibliothèque d'étapes de travail, ce qui élimine la création de scripts personnalisés et réduit le temps de développement
- Amélioration de la réactivité et de l'efficacité opérationnelle grâce à des fonctionnalités avancées de planification de tâches basées sur des évènements
- Optimisez les investissements dans l'infrastructure cloud grâce au provisionnement dynamique des ressources par le biais de l'approvisionnement et de la gestion du cloud
- Garantir la fiabilité des services et prévenir les pannes grâce à une gestion proactive des accords de niveau de service (SLA)
- Protéger les systèmes et les données grâce à des fonctionnalités robustes de sécurité, d'audit et de gouvernance
Limites d'ActiveBatch
- Impossibilité de créer des plannings incluant des secondes, ce qui limite potentiellement les tâches nécessitant un timing précis
- Certains utilisateurs mentionnent que la fonctionnalité de rapports ne répond pas à leurs besoins, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'améliorer la visualisation des données et la profondeur des rapports
- Les paramètres restreints de définition des calendriers de vacances par date et intervalle de temps pourraient affecter la flexibilité de la planification pendant les périodes de travail atypiques
Tarifs d'ActiveBatch
- Prix personnalisé
Évaluations et commentaires sur ActiveBatch
- G2 : 4.6/5 (191 commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (56 commentaires)
9. Nintex
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Nintex.png Logiciel d'automatisation informatique Nintex pour la gestion de l'informatique /$$$img/
la société a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne le projet de loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été adopté par le Parlement européen Nintex est une suite conviviale mais robuste pour l'automatisation des processus d'entreprise complexes, depuis l'identification et la gestion des processus jusqu'à l'automatisation des flux de travail et l'analyse.
Conçue pour répondre aux différents besoins d'automatisation des entreprises, elle propose des outils pour l'automatisation des formulaires, l'automatisation des processus robotisés (RPA), la génération de documents, etc. Cette polyvalence fait de Nintex un choix de premier ordre pour les entreprises visant à améliorer leurs efforts de transformation numérique.
Les meilleures fonctionnalités de Nintex
- Connectez en toute transparence les personnes, les processus et les données avec des applications basées sur le cloud grâce à l'automatisation des flux de travail
- Capturez ou affichez efficacement des données à l'aide de formulaires numériques
- Libérer du temps précieux pour le travail stratégique en automatisant les tâches manuelles et répétitives grâce à l'automatisation des processus robotiques (RPA)
- Simplifier la gestion du cycle de vie des documents, en particulier dans les environnements Salesforce
- Obtenir des informations précieuses sur les processus automatisés pour aider les entreprises à s'améliorer et à s'optimiser en permanence grâce à l'analytique
Limites de Nintex
- Nintex peut ne pas être le choix optimal pour les tâches qui nécessitent l'analyse de fichiers CSV ou la gestion de gros volumes de données en raison de contraintes de performance
- Il peut offrir moins de flexibilité dans la personnalisation des interfaces par rapport à d'autres plateformes qui permettent des conceptions plus denses et plus adaptées
Tarifs Nintex
- Pro: 25 000 $ (facturé annuellement)
- Premium: 50 000 $ (facturé annuellement)
- Custom: Tarification personnalisée avec des fonctionnalités personnalisées
Nintex ratings and reviews (évaluations et commentaires)
- G2 : 4.3/5 (1021 commentaires)
- Capterra : 4.1/5 (82 commentaires)
10. Zluri
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Zluri-1400x724.png Tableau de bord Zluri /$$$img/
via Zluri La plateforme de Zluri offre une visibilité inégalée sur la pile SaaS d'une organisation, offrant des perspectives sur l'utilisation des applications, l'accès des utilisateurs et les dépenses. Elle permet aux équipes informatiques de reprendre le contrôle de leurs applications SaaS grâce à des actions et des flux de travail puissants conçus pour relever les défis courants de la gestion SaaS.
De la prévention de l'informatique fantôme à la l'optimisation des flux de travail et la gestion des actifs, Zluri veille à ce que les entreprises puissent prendre des décisions éclairées pour obtenir des résultats positifs en matière d'informatique.
Les meilleures fonctionnalités de Zluri
- Contrôle continu de l'informatique parallèle, gestion des contrats et optimisation des licences pour réduire les coûts
- Renforcer la sécurité et la conformité en rationalisant le contrôle d'accès des utilisateurs aux applications SaaS
- Garantir le respect des principes de moindre privilège en révisant régulièrement les droits d'accès des utilisateurs
- Utiliser son vaste catalogue de plus de 800 intégrations sécurisées pour assurer la compatibilité avec pratiquement tous les environnements informatiques
- Promouvoir la flexibilité et l'adaptabilité et créer des intégrations personnalisées en quelques semaines grâce aux API ouvertes et à l'iPaaS extensible
Limites de Zluri
- Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur confuse et peu intuitive
- La mise en œuvre initiale peut être longue et complexe
Tarification de Zluri
- Tarification personnalisée
Évaluations et critiques de Zluri
- G2 : 4.7/ 5 (123 commentaires)
- Capterra : 4.9/5 (24 commentaires)
Streamlinez vos opérations IT avec ClickUp
Les bons outils rationalisent les opérations et débloquent de nouveaux niveaux d'efficacité et d'innovation au sein des équipes informatiques. Chaque plateforme de notre liste offre des atouts uniques adaptés aux différents aspects de l'automatisation des processus informatiques et des entreprises, de la gestion des tâches et de l'optimisation des flux de travail à la gestion des SaaS et à la sécurité.
Alors que vous envisagez d'améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle de votre organisation, il est crucial de passer à l'étape suivante de la transformation numérique. Explorez ces options et voyez comment elles peuvent s'intégrer dans votre stratégie informatique. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans l'automatisation de vos processus informatiques.