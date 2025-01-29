10 Les logiciels d'automatisation informatique pour rationaliser les processus informatiques en 2025

En 2024, les logiciels d'automatisation informatique continuent de révolutionner le fonctionnement des organisations.

Les organisations du monde entier se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la transformation numérique pour réaliser d'importantes économies, l'accent mis sur l'exploitation d'outils d'automatisation intelligents pour rationaliser les processus d'entreprise est plus critique que jamais.

Découvrir les bons outils pour l'automatisation de la charge de travail est la clé pour les équipes et les professionnels de l'informatique désireux de transformer les tâches manuelles en processus automatisés. Ce guide explore les 10 meilleurs logiciels d'automatisation informatique conçus pour élever la productivité dans tous les processus d'entreprise.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'automatisation informatique ?

La sélection du bon logiciel d'automatisation informatique va au-delà de la simple facilité d'utilisation ; il s'agit de donner à votre équipe les moyens d'accomplir davantage avec moins de moyens. Voici les points sur lesquels vous devez vous concentrer :

Automatisation robotique des processus (RPA): Recherchez une plateforme d'automatisation prenant en charge la RPA pour automatiser les tâches répétitives ou basées sur des règles. C'est comme un assistant numérique qui peut imiter les actions humaines sur un ordinateur, comme l'entrée de données ou le remplissage de formulaires

L'automatisation du flux de travail : Assurez-vous que l'outil d'automatisation informatique que vous choisissez peut automatiser des flux de travail entiers. C'est essentiel pour rationaliser les processus d'entreprise et gérer efficacement les tâches sans intervention manuelle

Gestion des configurations et des correctifs : donnez la priorité aux logiciels d'automatisation informatique qui garantissent la mise à jour et la sécurité de vos systèmes en automatisant le déploiement des correctifs et les changements de configuration

Gestion des actifs et des points d'extrémité: Assurez-vous que le logiciel d'automatisation de la charge de travail peut vous aider à garder une trace de tous vos actifs et points d'extrémité informatiques afin qu'ils soient gérés et sécurisés de manière efficace

Automatisation des tâches et de la charge de travail: Présélectionnez les outils d'automatisation informatique capables d'automatiser les tâches répétitives et d'optimiser l'utilisation des ressources, ce qui vous permet de gérer facilement des charges de travail importantes

Automatisation des processus métier : Nous vous recommandons de prendre également en compte la capacité du logiciel à automatiser vos principaux processus métier pour une efficacité et une efficience accrues

Capacités d'apprentissage machine et d'IA: Visez à trouver un logiciel d'automatisation informatique qui intègre l'IA pour prédire les résultats et prendre des décisions intelligentes

Capacités d'intégration: Votre choix de logiciel d'automatisation des tâches doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants et assister l'automatisation sur de multiples plateformes

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation informatique à utiliser en 2024

Parmi la myriade d'options disponibles, certains outils se sont distingués comme des alliés indispensables pour les professionnels de l'informatique. Voici un examen plus approfondi des 10 meilleurs outils qui ont retenu l'attention pour leurs robustes capacités d'automatisation.

1. ClickUp

Transformez vos opérations avec La solution tout-en-un de ClickUp pour l'IT et le PMO qui facilite la gestion efficace des tâches de routine ainsi que la surveillance et la gestion à distance de projets complexes. Elle permet aux équipes informatiques de gérer les flux de travail l'attribution des tâches et les mises à jour au moyen d'une interface conviviale, ce qui permet de faire avancer les projets en douceur et de manière efficace.

Avec la possibilité de surveiller les flux de travail, de spécifier des évènements et de définir des conditions précises qui déclenchent l'automatisation, ClickUp permet aux équipes informatiques de créer flux de travail personnalisés qui s'adaptent automatiquement aux besoins du projet. Vous pouvez également démarrer rapidement en utilisant son modèles informatiques personnalisés dont les modèles de flux de travail conçus pour gérer les projets et les tâches informatiques.

En outre, vous pouvez améliorer vos flux de travail informatiques en intégrant ClickUp à plus de 1 000 applications externes, réunissant tous vos outils en une seule plateforme cohérente.

Le Gestionnaire de projet par IA de ClickUp vous permet d'économiser du temps et des efforts en créant automatiquement des rapports de progression et des mises à jour de projet, en automatisant les tâches récurrentes et en générant des tâches et des sous-tâches (et des descriptions de tâches) basées sur les éléments d'action des standups, entre autres choses.

Grâce à ses fonctionnalités avancées, cette logiciel d'automatisation du flux de travail gère automatiquement la planification, la distribution des tâches, les mises à jour de statut, les affectations et les changements de priorité. Ce gestionnaire d'automatisation des processus diminue le temps et les ressources consacrés à la gestion informatique et garantit que les tâches et autres affectations sont créées et gérées avec précision et efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi plus de 100 modèles préconstruits Automatisations ClickUp clickUp Automatisations est un outil d'automatisation des tâches, des statuts, des affectations et bien plus encore, explicitement conçu pour rationaliser les opérations informatiques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Liste de gestion des automatisations /$$$img/

Gérez votre liste d'automatisation à partir d'une seule plateforme dans ClickUp

Tirer parti de l'effet de levier LA GESTION DE VOTRE LISTE D'AUTOMATISATION À PARTIR D'UNE SEULE PLATEFORME DANS CLICKUP pour trouver instantanément des informations dans l'ensemble de vos tâches, documents, applications connectées et connaissances de l'entreprise, et automatiser le travail de routine pour une productivité et une efficacité inégalées

préparez le document d'exigences de votre projet à l'aide de l'IA de ClickUp Brain_

Adaptez votre logique d'automatisation avec Champs personnalisés et conditions pour que chaque automatisation corresponde précisément au flux de travail et aux exigences de votre équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2.gif fonctionnalité de mappage des champs personnalisés dans ClickUp /$$$img/

mettez en correspondance vos besoins avec les champs personnalisés de ClickUp_

Utilisez les tâches, les sprints et les jalons pour gérer les projets informatiques du début à la fin, avec des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et les vues de calendrier pour la planification et le suivi de la progression

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10.gif Regroupement de tâches dans l'affichage Tableau dans ClickUp /$$img/

regrouper les tâches par statut dans la vue Kanban de ClickUp_

Travaillez sans vous soucier de la sécurité des données, sachant que La solution de gestion de projet de ClickUp est conforme aux normes SOC2 et GDPR. De plus, ClickUp protège toutes les données en transit avec TLS 1.2 et toutes les données au repos avec le chiffrement AES-256 d'Amazon KMS

Planifiez et visualisez des projets informatiques et des flux de travail complexes avec Cartes mentales ClickUp et Tableaux blancs facilitent les sessions de brainstorming et de stratégie, et en planifiant visuellement les processus les plus complexes /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$$img/

attribuer des tâches en toute simplicité avec ClickUp Whiteboard_

Limites de ClickUp

Les nombreuses options de personnalisation peuvent initialement submerger les nouveaux utilisateurs

Certains affichages et fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile, ce qui limite l'accès en déplacement

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Atera

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Atera.png Tableau de bord de la solution logicielle d'automatisation de l'informatique d'Atera /$$$img/

le tableau de bord de la solution d'automatisation des TI d'Atera /%img/ est le suivant Atera Atera est à la pointe de l'automatisation informatique en proposant des outils robustes qui simplifient et améliorent le travail des professionnels de l'informatique. De la création de points de restauration du système à la gestion des redémarrages de serveurs, en passant par la surveillance à distance et l'exécution de processus de défragmentation complets, la suite d'Atera est conçue pour prendre en charge de nombreuses tâches de manière automatique.

Grâce à l'intégration de puissantes capacités de script, les équipes informatiques peuvent automatiser les processus et résoudre les problèmes de manière préventive, garantissant ainsi des opérations plus fluides et plus efficaces.

Améliorez l'automatisation grâce à de puissantes capacités de script pour l'exécution manuelle ou programmée de scriptsRationaliser les opérations informatiques Tidal se distingue par une plateforme moderne, évolutive et sécurisée qui répond aux besoins d'automatisation des environnements complexes des entreprises. Qu'il fonctionne sur site ou dans le cloud, Tidal facilite l'automatisation des charges de travail dans diverses infrastructures, en simplifiant l'orchestration des applications, des intergiciels et de l'infrastructure physique.

Les meilleures fonctionnalités de Charge de travail Automatisation de Tidal

Assurer une exécution transparente de la charge de travail à travers les plates-formes, à la fois sur site et dans le cloud

Utilisation de plus de 60 intégrations d'automatisations pour une automatisation complète des applications

Utiliser une planification basée sur le temps et les évènements pour un contrôle précis de l'exécution des tâches

Surveiller les activités de planification de manière proactive grâce à des alertes et des actions de récupération automatique

Optimiser l'utilisation des ressources grâce à une gestion intégrée des ressources

Faciliter l'intégration et la maintenance des développeurs grâce à une assistance complète des API et CLI

Les limites de Charge de travail Automatisation de Tidal

Recours fréquent à l'assistance client pour les problèmes mineurs ou les bugs

Le long processus d'installation initiale nécessite beaucoup de temps et d'efforts

Prix de Charge de travail Automatisation

Prix personnalisé

Cotes et évaluations de Charge de travail Automatisation

G2: 4.7/5 (57 commentaires)

4.7/5 (57 commentaires) Capterra: 4.7/5 (32 commentaires)

5. NinjaOne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/NinjaOne-dashboard.png Tableau de bord NinjaOne /$$img/

le site web de NinjaOne est un site web de la société NinjaOne NinjaOne La simplicité et la puissance sont au cœur de l'offre de NinjaOne. Elle fournit aux équipes informatiques les outils nécessaires pour gérer les terminaux à l'échelle, déployer et gérer les correctifs, et automatiser les tâches informatiques. Sa plateforme est très bien évaluée pour rendre les opérations informatiques plus fluides et plus efficaces et elle assiste un large intervalle de tâches de gestion informatique.

Les meilleures fonctionnalités de NinjaOne

Centralisation de la surveillance de tous les actifs informatiques grâce à la gestion des points d'extrémité

Identifier rapidement les vulnérabilités et y remédier grâce à la gestion des correctifs

Fournir une assistance à distance transparente avec un accès en 1 clic

Mise en œuvre de solutions de sauvegarde complètes pour les terminaux distribués

Gagner du temps sur les actions répétitives en automatisant les tâches informatiques courantes

Réduire les surfaces d'attaque et gérer de manière centralisée les applications de sécurité grâce à des solutions de sécurité groupées

Gérer de manière proactive la santé des points d'accès grâce à des fonctions de surveillance et d'alerte

Limites de NinjaOne

Absence d'assistance au provisionnement SCIM avec Azure

L'absence de SAML avec Azure et d'assistance à la multi-location limite les options SSO pour les clients utilisant leur propre locataire Azure

Tarification de NinjaOne

Devis personnalisés adaptés aux besoins de chaque entreprise

G2: 4.8/5 (1102 commentaires)

4.8/5 (1102 commentaires) Capterra: 4.8/5 (204 commentaires)

6. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Pipefy-1400x683.png Tableau de bord du logiciel d'automatisation informatique Pipefy /$$$img/

le site web de Pipefy est disponible en anglais et en français Pipefy Pipefy se distingue comme un logiciel et une plateforme d'automatisation des processus robustes améliorés par l'IA qui réduisent considérablement les coûts de l'entreprise et les besoins en ressources informatiques. Il est conçu pour rationaliser les flux de travail orientés services, améliorer l'efficacité opérationnelle et éliminer la prolifération des piles avec un outil unique et complet.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Centralisation des flux de travail liés à l'approvisionnement, aux ressources humaines et à la gestion des services pour une automatisation rationalisée

Simplifier la création de processus pour les utilisateurs non techniques avec un copilote IA, couvrant jusqu'à 85% de la construction du flux de travail

Assurer une automatisation transparente en se connectant à plus de 300 applications et systèmes pour une intégration complète

Maintenir la sécurité des données et la conformité avec les certifications SOC2, ISO 27001, SSO et MFA

Obtenir des informations stratégiques grâce à la visibilité des processus de bout en bout, aux journaux d'audit et au contrôle d'accès basé sur les rôles

Réduire les coûts de mise en œuvre et les besoins en ressources informatiques, améliorant ainsi la rentabilité globale

Obtenir rapidement un retour sur investissement grâce au déploiement rapide amélioré par l'IA

Limites de Pipefy

Certains e-mails d'automatisation peuvent être dirigés vers les dossiers de spam des destinataires, ce qui a un impact sur l'efficacité de la communication

Tarifs de Pipefy

**Free pour un maximum de 10 utilisateurs et 5 processus

Business: 24$/mois par utilisateur

24$/mois par utilisateur Enterprise: 40$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipefy

G2: 4.6/5 (223 commentaires)

4.6/5 (223 commentaires) Capterra: 4.6/5 (305 commentaires)

7. Dynatrace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Dynatrace-1400x788.png Tableau de bord principal de Dynatrace /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de Dynatrace la loi sur les droits de l'homme et les droits de la personne Dynatrace propose une plateforme unifiée d'observabilité et de sécurité, conçue pour simplifier les complexités du cloud et permettre une innovation sécurisée grâce à ses analyses alimentées par l'IA. Cette plateforme offre une visibilité complète sur l'ensemble de la pile technologique, favorisant des opérations efficaces et des expériences numériques améliorées.

Les meilleures fonctionnalités de Dynatrace

Améliorer les performances avec une visibilité achevée sur les environnements multi-cloud via l'observabilité de l'infrastructure

Améliorer la performance des applications et l'expérience utilisateur grâce à un suivi détaillé avec l'observabilité des applications

Protéger les applications et l'infrastructure grâce à la détection et à l'analyse des menaces avancées

Optimiser l'expérience de l'utilisateur final sur les canaux numériques avec la surveillance de l'expérience numérique

Obtenir des informations sur les performances de l'entreprise à partir des indicateurs numériques grâce à l'analyse de l'activité

Rationaliser les opérations grâce à la détection automatisée des problèmes et à la remédiation

Répondre aux besoins spécifiques des entreprises avec des solutions d'observabilité et de sécurité sur mesure

Limites de Dynatrace

Les commentaires indiquent des difficultés à obtenir des réponses d'assistance en temps voulu et à accéder à l'assistance en direct pour les problèmes urgents

Certains utilisateurs ont rapporté que l'outil était difficile à apprendre et lent à naviguer

Tarifs de Dynatrace

Tarification personnalisée en fonction des modules sélectionnés

Évaluations et critiques de Dynatrace

G2: 4.5/5 (1242 commentaires)

4.5/5 (1242 commentaires) Capterra: 4.6/5 (51 commentaires)

8. ActiveBatch

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière ActiveBatch ActiveBatch offre une plateforme robuste pour l'automatisation de bout en bout, des processus informatiques aux flux de travail des entreprises. Avec ses étapes de travail sans code, sa planification des tâches basée sur les évènements et ses nombreuses intégrations, elle est conçue pour rendre l'automatisation accessible et efficace.

Ses capacités en matière d'automatisation des charges de travail, d'automatisation du transfert de fichiers et d'automatisation de l'infrastructure cloud, entre autres, soulignent sa polyvalence pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveBatch

Accédez à des centaines d'étapes de travail préconstruites avec la bibliothèque d'étapes de travail, ce qui élimine la création de scripts personnalisés et réduit le temps de développement

Amélioration de la réactivité et de l'efficacité opérationnelle grâce à des fonctionnalités avancées de planification de tâches basées sur des évènements

Optimisez les investissements dans l'infrastructure cloud grâce au provisionnement dynamique des ressources par le biais de l'approvisionnement et de la gestion du cloud

Garantir la fiabilité des services et prévenir les pannes grâce à une gestion proactive des accords de niveau de service (SLA)

Protéger les systèmes et les données grâce à des fonctionnalités robustes de sécurité, d'audit et de gouvernance

Limites d'ActiveBatch

Impossibilité de créer des plannings incluant des secondes, ce qui limite potentiellement les tâches nécessitant un timing précis

Certains utilisateurs mentionnent que la fonctionnalité de rapports ne répond pas à leurs besoins, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'améliorer la visualisation des données et la profondeur des rapports

Les paramètres restreints de définition des calendriers de vacances par date et intervalle de temps pourraient affecter la flexibilité de la planification pendant les périodes de travail atypiques

Tarifs d'ActiveBatch

Prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (191 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (56 commentaires)

9. Nintex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Nintex.png Logiciel d'automatisation informatique Nintex pour la gestion de l'informatique /$$$img/

la société a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne le projet de loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été adopté par le Parlement européen Nintex est une suite conviviale mais robuste pour l'automatisation des processus d'entreprise complexes, depuis l'identification et la gestion des processus jusqu'à l'automatisation des flux de travail et l'analyse.

Conçue pour répondre aux différents besoins d'automatisation des entreprises, elle propose des outils pour l'automatisation des formulaires, l'automatisation des processus robotisés (RPA), la génération de documents, etc. Cette polyvalence fait de Nintex un choix de premier ordre pour les entreprises visant à améliorer leurs efforts de transformation numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Connectez en toute transparence les personnes, les processus et les données avec des applications basées sur le cloud grâce à l'automatisation des flux de travail

Capturez ou affichez efficacement des données à l'aide de formulaires numériques

Libérer du temps précieux pour le travail stratégique en automatisant les tâches manuelles et répétitives grâce à l'automatisation des processus robotiques (RPA)

Simplifier la gestion du cycle de vie des documents, en particulier dans les environnements Salesforce

Obtenir des informations précieuses sur les processus automatisés pour aider les entreprises à s'améliorer et à s'optimiser en permanence grâce à l'analytique

Limites de Nintex

Nintex peut ne pas être le choix optimal pour les tâches qui nécessitent l'analyse de fichiers CSV ou la gestion de gros volumes de données en raison de contraintes de performance

Il peut offrir moins de flexibilité dans la personnalisation des interfaces par rapport à d'autres plateformes qui permettent des conceptions plus denses et plus adaptées

Tarifs Nintex

Pro: 25 000 $ (facturé annuellement)

25 000 $ (facturé annuellement) Premium: 50 000 $ (facturé annuellement)

50 000 $ (facturé annuellement) Custom: Tarification personnalisée avec des fonctionnalités personnalisées

G2 : 4.3/5 (1021 commentaires)

Capterra : 4.1/5 (82 commentaires)

10. Zluri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Zluri-1400x724.png Tableau de bord Zluri /$$$img/

via Zluri La plateforme de Zluri offre une visibilité inégalée sur la pile SaaS d'une organisation, offrant des perspectives sur l'utilisation des applications, l'accès des utilisateurs et les dépenses. Elle permet aux équipes informatiques de reprendre le contrôle de leurs applications SaaS grâce à des actions et des flux de travail puissants conçus pour relever les défis courants de la gestion SaaS.

De la prévention de l'informatique fantôme à la l'optimisation des flux de travail et la gestion des actifs, Zluri veille à ce que les entreprises puissent prendre des décisions éclairées pour obtenir des résultats positifs en matière d'informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Zluri

Contrôle continu de l'informatique parallèle, gestion des contrats et optimisation des licences pour réduire les coûts

Renforcer la sécurité et la conformité en rationalisant le contrôle d'accès des utilisateurs aux applications SaaS

Garantir le respect des principes de moindre privilège en révisant régulièrement les droits d'accès des utilisateurs

Utiliser son vaste catalogue de plus de 800 intégrations sécurisées pour assurer la compatibilité avec pratiquement tous les environnements informatiques

Promouvoir la flexibilité et l'adaptabilité et créer des intégrations personnalisées en quelques semaines grâce aux API ouvertes et à l'iPaaS extensible

Limites de Zluri

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface utilisateur confuse et peu intuitive

La mise en œuvre initiale peut être longue et complexe

Tarification de Zluri

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zluri

G2 : 4.7/ 5 (123 commentaires)

Capterra : 4.9/5 (24 commentaires)

Streamlinez vos opérations IT avec ClickUp

Les bons outils rationalisent les opérations et débloquent de nouveaux niveaux d'efficacité et d'innovation au sein des équipes informatiques. Chaque plateforme de notre liste offre des atouts uniques adaptés aux différents aspects de l'automatisation des processus informatiques et des entreprises, de la gestion des tâches et de l'optimisation des flux de travail à la gestion des SaaS et à la sécurité.

Alors que vous envisagez d'améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle de votre organisation, il est crucial de passer à l'étape suivante de la transformation numérique. Explorez ces options et voyez comment elles peuvent s'intégrer dans votre stratégie informatique. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans l'automatisation de vos processus informatiques.