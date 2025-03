les 10 meilleures applications et outils pour indépendants en 2025

La réussite de votre carrière de freelance dépend presque entièrement des applications pour travailleurs indépendants que vous utilisez.

Soyons réalistes : le travail en free-lance n'est pas que soleil et arc-en-ciel.

Qu'il s'agisse de jongler avec les échéances, de suivre les heures, d'envoyer des factures ou d'essayer de ne pas s'épuiser, le quotidien du freelancing peut faire des ravages. Mais avec les bons outils, vous pouvez simplifier les opérations de votre entreprise, stimuler la productivité et, en fin de compte, vous faciliter la vie.

Nous avons fait nos devoirs et compilé une liste des 10 meilleures applications pour indépendants en 2024.

Dans cet article de blog, nous allons décomposer les fonctionnalités clés, les inconvénients et les forfaits de chaque application afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en quelques minutes.

Que faut-il rechercher dans les applications pour travailleurs indépendants ?

Ce dont vous avez besoin dans une application pour travailleurs indépendants peut varier considérablement en fonction de vos offres de services et de votre secteur d'activité. Cependant, nous avons identifié quelques aspects universels à prendre en compte :

Recherchez des fonctionnalités qui facilitent la capture, l'organisation et la gestion des dépenses d'entreprise et des reçus à des fins de déduction fiscale Gestion de projet et gestion des tâches: C'est une évidence. Votre application doit être en mesure de vous aider à.. organiser vos tâches et suivre vos projets freelance et les flux de travail de manière efficace

Les 10 meilleures applications pour travailleurs indépendants à utiliser en 2024

Que vous cherchiez à créer des propositions, à suivre les heures facturables, à émettre des factures ou à rédiger des contrats juridiques, il existe une application pour vous aider à mieux le faire.

Nous sommes en mission pour vous aider à la trouver !

Jetez un coup d'œil à notre liste des 10 meilleures applications pour travailleurs indépendants à considérer en 2024, sélectionnées pour couvrir tous les aspects de votre entreprise de freelance :

1. ClickUp

En tant que travailleur indépendant, vous pourriez vous retrouver à basculer entre les e-mails, les tâches, les projets et les rappels à travers plusieurs applications.

Et si vous pouviez tout faire dans une seule application ? Voici ClickUp.

L'application

Logiciel de gestion de projet ClickUp

rassemble toutes vos tâches, vos données et votre équipe en un seul endroit. Il est conçu pour les équipes de toute taille et de tout budget.

Le logiciel de gestion de projet pour freelances de ClickUp

offre un large intervalle de fonctionnalités spécialement conçues pour les freelances afin de suivre les durées, d'établir des paramètres, de gérer les charges de travail et même de simplifier les factures, le tout dans un seul et même écran facile à utiliser.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-125-1400x1023.png Les plus de 15 affichages de ClickUp /$$img/

Affichez vos projets et vos clients comme vous le souhaitez avec les plus de 15 vues de ClickUp

ClickUp dispose également de fonctionnalités de gestion de projet avec 15+ affichages personnalisables qui s'adaptent aux besoins individuels, permettant aux freelances de visualiser et de suivre leur travail d'une manière adaptée à chaque projet ou client.

Ces vues incluent la vue Liste pour obtenir un aperçu de haut niveau de vos projets, la vue Kanban pour des mises à jour spécifiques au statut, et la vue Calendrier pour planifier votre charge de travail. Toutes ces vues et d'autres encore vous donnent la flexibilité d'organiser et de vous concentrer sur les tâches de la manière que vous préférez.

Classez vos tâches par ordre de priorité (urgent, élevé, normal et faible) et gardez une longueur d'avance sur vos échéances

Si le les tâches de votre tableau de bord nécessitent plus d'attention que d'autres, utilisez Les fonctionnalités de ClickUp en matière de hiérarchisation des tâches pour définir des paramètres d'urgence et des délais pour les achever à temps.

Suivez vos heures facturables avec le Project Time Tracker de ClickUp et simplifiez votre processus de facturation

Vous pouvez également utiliser L'outil de suivi du temps du projet de ClickUp clickUp est un outil pratique pour les freelances qui enregistre avec précision les heures passées sur les projets pour facturer les clients, facilitant ainsi le processus de facturation et garantissant que tout le monde est payé équitablement.

Télécharger ce modèle

Cela fait-il que vous devez toujours créer vos propres factures ? Non. Accédez à la vaste bibliothèque de ClickUp de modèles de factures personnalisables modèles pour freelances et choisissez le modèle de facture de votre choix.

Par exemple, avec l'option Modèle de facture ClickUp Freelance avec ClickUp Freelance Invoice Template, vous pouvez facilement créer des factures professionnelles, suivre vos paiements et stocker en toute sécurité toutes les informations relatives à vos clients dans un seul et même espace de travail.

Les avantages de l'utilisation de ce modèle comprennent :

Les factures personnalisables peuvent être adaptées aux besoins de n'importe quel client ou projet

Le suivi des paiements est facilité, ce qui permet de s'assurer qu'aucune facture ne passe à travers les mailles du filet

Rappels de facturation automatisés pour des paiements en temps voulu et une réduction du temps passé à relancer les clients

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utiliser les dates de début, les dates d'échéance et les heures exactes dans vos tâches pour une planification précise

Ajoutez des estimations de durée à vos tâches pour planifier votre charge de travail

Obtenez des heures facturables et des rapports précis grâce au suivi du temps

Utilisez Cartes mentales pour lancer des idées et décomposer des projets complexes

Lancez et exécutez rapidement vos projets grâce aux modèles préfabriqués de ClickUp

Paramétrez des droits d'accès personnalisés pour vos clients en fonction des besoins du projet

Connexion à plus de 1000 applications telles que QuickBooks, Google Drive, Teams et Zoom

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9450+ commentaires)

4.7/5 (9450+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4050+ commentaires)

2. Apploye

via Appliquer Apploye combine trois des processus essentiels du freelancing au sein d'un hub facile à utiliser : le suivi du temps, la planification des projets et le planning.

Il suit le temps passé sur les tâches, vous aidant à rester concentré avec des outils cool tels que le chronomètre Pomodoro. Vous pouvez gérer votre temps et votre budget consacrés à des projets individuels grâce à des fonctionnalités telles que les projets et la budgétisation.

De plus, Apploye peut calculer automatiquement vos heures de travail et votre budget générer des factures de temps de travail pour vous lorsqu'il s'agit de facturer les clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Apploye

Suivi du temps en ligne et hors ligne

Gardez un œil sur les tâches avec l'aide du tableau de suivi du temps

Générez des rapports d'activité pour comprendre vos performances

Intégrez-le avec des applications de gestion de projet telles que ClickUp et Asana

Maintenez la sécurité avec l'hébergement Amazon AWS et le cryptage SSL

Limites d'Apploye

D'autres fonctionnalités, telles que la planification des tâches et la gestion des congés, sont en cours de développement

Prix d'Apploye

Standard: 5$/utilisateur par mois

5$/utilisateur par mois Elite: $7/utilisateur par mois

G2: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

3. Horlogerie

via Horlogerie Clockify est une logiciel de suivi du temps gratuit qui peut se transformer en un outil de gestion du temps à part entière, ce qui en fait une bonne option pour les professionnels indépendants.

Vous pouvez facilement suivre vos projets, enregistrer vos heures et faire des relevés de temps soignés pour facturer vos clients.

Clockify vous aide également à comprendre où va votre temps. Vous pouvez consulter des rapports détaillés pour voir ce que vous faites, le comparer à ce que vous pensiez faire et constater votre progression au fil du temps.

La plateforme se connecte également à de nombreuses autres applications, ce qui vous permet de la placer dans vos favoris et de maintenir votre productivité sans avoir à changer d'outil en permanence.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivez le temps manuellement ou automatiquement à partir de n'importe quel appareil

Prenez de meilleures décisions avec des rapports en temps réel

Connectez-vous avec les équipes grâce à la messagerie in-app

Gérez et approuvez les relevés de temps en toute simplicité

Synchronisez tous vos calendriers en intégrant Google Agenda ou Microsoft Outlook

Les limites de Clockify

Certains utilisateurs trouvent l'interface désuète

Structure de prix rigide

Prix de Clockify

Basic: $4.99/utilisateur par mois

$4.99/utilisateur par mois Standard: $6.99/utilisateur par mois

$6.99/utilisateur par mois Pro: $9.99/utilisateur par mois

$9.99/utilisateur par mois Enterprise: $14.99/utilisateur par mois

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4800+ avis)

4. QuickBooks

via QuickBooks Vous recherchez un logiciel de comptabilité complet qui vous permette de gérer vos finances tout en vous concentrant sur le développement de votre entreprise ? Essayez QuickBooks.

Cette application simple et efficace pour les travailleurs indépendants vous aide à suivre ce que vous gagnez et dépensez, à gérer les impôts et les déductions, à envoyer des factures aux clients et à consulter des rapports sur vos finances.

QuickBooks se distingue par la rationalisation de vos comptes bancaires. Si vous importez vos transactions bancaires dans le logiciel, celui-ci triera automatiquement les entrées et vous fera gagner du temps. Il vous permet également de télécharger facilement des reçus en prenant des photos au lieu de les taper.

Par ailleurs, son générateur de rapports personnalisés vous permet d'organiser facilement vos rapports financiers comme vous le souhaitez. Et si vous faites le suivi des articles que vous vendez, QuickBooks vous indiquera quand il ne vous reste plus d'éléments et quels sont ceux qui se vendent le mieux.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Suivez vos revenus et vos dépenses d'entreprise avec précision et facilité

Bénéficiez d'une assistance fiscale grâce au suivi du kilométrage, à l'estimation trimestrielle de l'impôt, à la déclaration de revenus et à la préparation de la déclaration

Créez des factures, automatisez les factures récurrentes et suivez tous vos paiements

Générer des rapports personnalisés avec des détails tels que les comptes de résultat et les déclarations de TVA

Gérer plusieurs devises

Gardez vos données financières privées grâce aux mots de passe et au cryptage

Limites de QuickBooks

Pas de paiement direct des factures à partir de la plateforme

Certains utilisateurs ont fait état d'une assistance client médiocre

Relativement cher pour les indépendants

Prix de QuickBooks

Simple Start: 30 $/mois

30 $/mois Essentials: 60$/mois

60$/mois Plus: 90 $/mois

90 $/mois Avancé: 200 $/mois

G2: 4/5 (3200+ commentaires)

4/5 (3200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (6400+ avis)

5. Avocat de la fusée

via Avocat de la fusée Que vous soyez freelance en solo ou à la tête d'une petite entreprise, disposer d'une équipe juridique est la clé pour que votre entreprise reste solide. Et Rocket Lawyer pourrait bien faire l'affaire.

De la préparation des documents juridiques à l'obtention de conseils de professionnels, Rocket Lawyer s'occupe du Front juridique lorsque vous créez votre propre entreprise.

Une fois inscrit, vous pouvez parler à autant d'avocats que vous le souhaitez lorsque vous avez besoin d'aide et leur demander d'examiner vos documents. De plus, vous avez le choix entre plus de 300 modèles de formulaires couvrant de nombreuses exigences juridiques, telles que la location d'un local ou la rédaction d'une lettre de demande de service.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket Lawyer

Connexion avec un avocat pour répondre aux litiges relatifs aux documents

Créez des contrats personnalisés, des documents de création de LLC, des marques déposées, etc.

Naviguez facilement grâce à des entretiens guidés, des instructions claires et des modèles personnalisés

Accédez à plus de 300 modèles pour répondre à plusieurs besoins juridiques

Limites de Rocket Lawyer

Nécessite des informations sur la carte de crédit pour s'inscrire

Options d'adhésion limitées

Manque de forfaits de base pour les sociétés à responsabilité limitée

Prix de Rocket Lawyer

Rocket Legal: 39,99 $/mois, facturé mensuellement

39,99 $/mois, facturé mensuellement Rocket Legal+: $19.99/mois, facturé annuellement

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (6400+ commentaires)

6. Evernote

via Evernote Si vous avez besoin d'un endroit pour rassembler toutes vos idées brillantes, vos pensées et vos forfaits dans un hub organisé, pensez à Evernote.

Vous pouvez noter des idées, des tâches et des détails importants dans des notes, en vous assurant que tout est facile à trouver sur tous vos appareils. Evernote organise vos écrits en carnets et en étiquettes, ce qui vous permet de séparer et de ranger les différentes parties de votre entreprise.

Partagez des carnets et collaborez sur des projets avec des équipes en temps réel, numérisez et stockez des images de factures, de reçus et de cartes de visite avec le scanner de documents d'Evernote, et gardez votre espace de travail sans encombrement.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Saisissez des pages web, des articles et des images avec le clipper web

Scannez et numérisez des documents grâce à un scanner intégré

Enregistrez des notes audio au lieu de les noter systématiquement

Gardez le contrôle sur vos tâches grâce aux listes à faire et aux rappels

Lancez vos projets grâce à des modèles personnalisables

Limites d'Evernote

Impossible d'annoter les PDF numérisés

L'organisation compliquée rend difficile l'emplacement des fichiers

Espace limité dans la version gratuite

Prix d'Evernote

Gratuit

Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (plus de 2000 commentaires)

4.4/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra: 4.4/5 (8200+ avis)

7. Trello

via Trello Trello est un outil de travail populaire outil de gestion de projet avec une disposition visuelle pour vous aider à suivre les tâches et les échéances. Vous pouvez tout organiser en tableaux, listes et cartes et les déplacer facilement.

Ce n'est pas seulement pour le travail en solo : vous pouvez également utiliser Trello pour collaborer avec d'autres freelances, des équipes et des clients. De plus, vous pouvez personnaliser vos flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques, ce qui facilite encore la gestion de vos projets.

Vous pouvez également connecter Trello à d'autres applications, automatiser les tâches répétitives et rendre vos flux de travail plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Visualisez les projets, les tâches et les jalons sur le site de Trello Tableaux Kanban Suivez vos échéances à l'aide de l'affichage Calendrier

Accédez à un tas de modèles différents pour gagner du temps

Intégrez plus de 200 applications grâce à la fonctionnalité Power-Ups

Créez vos propres règles et déclencheurs pour contrôler les actions du flux de travail

Les limites de Trello

Personnalisation limitée

Difficile de rechercher des cartes

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Trello

Free

Standard: $6/utilisateur par mois

$6/utilisateur par mois Premium: $12.50/utilisateur par mois

$12.50/utilisateur par mois Enterprise: $17.50/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (18500+ commentaires)

4.4/5 (18500+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (8200+ commentaires)

8. Proposer

via Proposer Pour les freelances, une proposition bien rédigée est la clé pour conclure les plus gros contrats. Avec Proposify, vous pouvez générer automatiquement des propositions de qualité en quelques minutes.

La plateforme est livrée avec une large sélection de modèles personnalisables pour différents types de clients. Grâce à des fonctionnalités telles que la signature électronique, vous pouvez faire signer les propositions par les clients directement via l'application.

De plus, elle se connecte à d'autres applications destinées aux professionnels indépendants, telles que FreshBooks, afin que vous puissiez gérer la facturation et le traitement des paiements en une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Faites correspondre le style de chaque client ou présentez votre marque avec des modèles personnalisés

Utilisez une tarification interactive pour que les clients puissent ajuster les options dans la proposition

Stocker et réutiliser le contenu de la proposition

Suivez le statut de la proposition avec des indicateurs et des analyses utiles

Accédez-y en déplacement grâce à l'application mobile

Limites de Proposify

L'éditeur de texte est très buggé pour certains utilisateurs

Absence de notifications ou d'alertes personnalisées

Prix de Proposify

Forfait équipe: 49 $/utilisateur par mois

49 $/utilisateur par mois Forfait Business: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (18500+ avis)

4.4/5 (18500+ avis) Capterra: 4.5/5 (270+ avis)

9. Rayure

via Rayure Stripe est un outil de paiement global en ligne destiné à toutes sortes d'entreprises, et il est particulièrement utile pour les professionnels indépendants. Grâce à la caisse personnalisable de Stripe, à l'onglet d'information sur les clients et aux abonnements, vous pouvez gérer les transactions de vos clients dans un hub unique.

Les travailleurs indépendants ou les propriétaires de petites entreprises peuvent facilement configurer leur compte, créer des liens de paiement ou ajouter une caisse à leur site Web. De plus, grâce à la facturation intégrée, vous pouvez traiter les paiements en quelques étapes simples.

Les meilleures fonctionnalités de Stripe

Gérez les paiements et les factures récurrents pour rationaliser vos flux de trésorerie

Gardez vos comptes bancaires et vos transactions sécurisés grâce au cryptage et au SSL

Intégrez facilement votre site Web ou votre application à l'aide d'une API simple

Développez votre entreprise à l'échelle mondiale avec plus de 135 devises

Limites de Stripe

Il y a des frais de transaction pour chaque paiement que vous effectuez

Fonctionnalité peu pratique pour les paiements récurrents

L'installation et la configuration peuvent être difficiles

Prix de Stripe

Stripe a une structure de prix par transaction.

Standard: 2,9% + 30¢ par réussite pour les cartes domestiques

2,9% + 30¢ par réussite pour les cartes domestiques Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (300+ reviews)

4.3/5 (300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (270+ avis)

10. Wix

via Wix Wix est un excellent outil sans code pour les freelances ou les professionnels indépendants qui souhaitent créer un site web de qualité supérieure. Il offre une riche bibliothèque de modèles que vous pouvez personnaliser pour mettre en valeur vos services ou vos produits.

Grâce au système de glisser-déposer de Wix, vous pouvez concevoir votre site comme vous l'entendez. De plus, il intègre des fonctions de référencement pour vous assurer d'être remarqué par votre cible.

Si votre entreprise vend des produits, Wix vous permet de créer une boutique en ligne et de vendre dans le monde entier. Ses URL et étiquettes personnalisables permettent aux internautes de découvrir votre site en ligne. Dans l'ensemble, Wix est un excellent choix pour les freelances qui souhaitent une présence en ligne solide pour attirer des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Construisez un site web automatiquement avec Wix ADI (intelligence artificielle de conception)

Accédez à plus de 800 modèles et trouvez celui qui correspond à vos besoins

Améliorez la visibilité de votre site web avec des outils de référencement intégrés

Utilisez des outils pour l'affichage des produits et des options de paiement sécurisées à partir de Wix Stores

Les limites de Wix

La boutique de modèles a tendance à être lente et boguée

La version gratuite a des limites en matière de référencement et affiche des publicités inutiles

Prix Wix

Léger: 17$/mois

17$/mois Core: 29$/mois

29$/mois Business: 36$/mois

36$/mois Business Elite: $159/mois

G2: 4.2/5 (1600+ commentaires)

4.2/5 (1600+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9400+ avis)

Boostez votre Business avec ClickUp dès aujourd'hui !

En tant que freelance, vous devez porter plusieurs casquettes pour gérer toute une entreprise à vous tout seul. Mais vous n'avez pas besoin d'équilibrer un millier d'applications différentes pour le faire - surtout quand ClickUp peut gérer presque tout pour vous.

Que vous ayez besoin de hiérarchiser vos tâches clickUp a une solution pour chaque obstacle que vous pourriez rencontrer lors de la croissance de votre entreprise. Vous ne nous croyez pas ?

