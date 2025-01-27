10 meilleurs logiciels de gestion du flux de travail en entreprise en 2025

La gestion du flux de travail en entreprise consiste à achever des tâches et des processus couvrant plusieurs départements sans intervention manuelle.

Les entreprises à croissance rapide ou les entreprises utilisent des logiciels de gestion des flux de travail pour :

Standardiser les processus pour obtenir des résultats cohérents

Optimiser et gérer les flux de travail et améliorer les connexions entre les processus

Éliminer les silos de communication entre les départements et les emplacements

Automatiser les tâches manuelles qui encombrent les processus et réduisent la productivité du personnel

Réduire les déchets, les risques et les coûts en éliminant les processus manuels et répétitifs

Orienter la stratégie de l'entreprise à l'aide d'informations, de rapports et de tableaux de bord basés sur des données

Une solution de gestion des flux de travail se concentre sur l'automatisation et la simplification de vos flux de travail par l'intégration d'automatisations différentes. Des tâches qui auraient pris des heures, voire des jours, à s'achever (comme la saisie de milliers de lignes de données provenant de sources multiples dans un CRM) s'effectuent désormais en quelques minutes ou secondes.

Cet article présente les meilleurs outils de gestion des flux de travail en entreprise, leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix, afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Que faut-il rechercher dans une solution de gestion du flux de travail d'entreprise ?

Voici quelques fonctionnalités à rechercher lors de la sélection d'un logiciel de gestion du flux de travail en entreprise :

Interface sans code, personnalisable et simple: Recherchez une interface simple et intuitive qui peut être utilisée par tous les membres de l'équipe issus de différents services. Un générateur de glisser-déposer garantit l'orchestration de flux de travail de processus personnalisables rapidement et facilement, même avec des connaissances limitées en matière de codage

Recherchez une interface simple et intuitive qui peut être utilisée par tous les membres de l'équipe issus de différents services. Un générateur de glisser-déposer garantit l'orchestration de flux de travail de processus personnalisables rapidement et facilement, même avec des connaissances limitées en matière de codage Intégrations tierces: Puisque les flux de travail d'entreprise nécessitent l'apport d'ensembles de données provenant de plusieurs applications, documents, feuilles de calcul et autres sources, l'outil d'automatisation des flux de travail doit assister les intégrations tierces avec les bases de données, les outils de gestion de projet, les plateformes financières, les calendriers, les outils de CRM et les systèmes de ressources humaines

Puisque les flux de travail d'entreprise nécessitent l'apport d'ensembles de données provenant de plusieurs applications, documents, feuilles de calcul et autres sources, l'outil d'automatisation des flux de travail doit assister les intégrations tierces avec les bases de données, les outils de gestion de projet, les plateformes financières, les calendriers, les outils de CRM et les systèmes de ressources humaines Tableau de bord des rapports centralisés: Recherchez un tableau de bord des rapports dans votre logiciel de gestion du flux de travail de l'entreprise. Il devrait afficher tous vos flux de travail et formulaires, identifier les goulots d'étranglement du flux de travail, suivre les échéanciers et définir les paramètres de priorité

Recherchez un tableau de bord des rapports dans votre logiciel de gestion du flux de travail de l'entreprise. Il devrait afficher tous vos flux de travail et formulaires, identifier les goulots d'étranglement du flux de travail, suivre les échéanciers et définir les paramètres de priorité Journaux d'activité: Étant donné que plusieurs membres de l'équipe et départements utilisent des flux de travail parallèles pour différentes activités, votre logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise doit être conçu de manière à ce que les membres de l'équipe et les départements utilisent des flux de travail parallèles pour différentes activités gestion du flux de travail doit fournir un journal d'activité détaillé avec des indications sur les interactions, les communications et les modifications apportées par les membres de l'équipe afin d'encourager une culture de collaboration

Étant donné que plusieurs membres de l'équipe et départements utilisent des flux de travail parallèles pour différentes activités, votre logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise doit être conçu de manière à ce que les membres de l'équipe et les départements utilisent des flux de travail parallèles pour différentes activités gestion du flux de travail doit fournir un journal d'activité détaillé avec des indications sur les interactions, les communications et les modifications apportées par les membres de l'équipe afin d'encourager une culture de collaboration Évolutivité: Votre système de workflow d'entreprise doit être facilement adaptable et compatible avec des flux de travail de processus complexes au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Étant donné que la plupart des entreprises passent par de multiples phases de transformation, le flux de travail devrait pouvoir leur survivre sans avoir besoin d'être reconstruit à partir de zéro

Votre système de workflow d'entreprise doit être facilement adaptable et compatible avec des flux de travail de processus complexes au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Étant donné que la plupart des entreprises passent par de multiples phases de transformation, le flux de travail devrait pouvoir leur survivre sans avoir besoin d'être reconstruit à partir de zéro alimenté par l'IA: Avec des capacités d'IA intégrées, l'accélération des tâches répétitives comme la création de formulaires devient rapide et facile. Par exemple, les champs de formulaire suggérés par l'IA aident les utilisateurs Business à créer et à exécuter des formulaires plus rapidement et à capturer efficacement les ensembles de données requis

Avec des capacités d'IA intégrées, l'accélération des tâches répétitives comme la création de formulaires devient rapide et facile. Par exemple, les champs de formulaire suggérés par l'IA aident les utilisateurs Business à créer et à exécuter des formulaires plus rapidement et à capturer efficacement les ensembles de données requis Contrôle d'accès basé sur les rôles : Choisissez un outil de gestion du flux de travail de l'entreprise avec un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour... permettre la collaboration entre les membres de l'équipe sans entraver la confidentialité des ensembles de données

Les 10 meilleurs outils de gestion des flux de travail en entreprise à utiliser en 2024

1. ClickUp

Organisez les tâches dans ClickUp, avec ses 15 affichages dynamiques, pour une meilleure gestion des projets et des flux de travail

Les entreprises doivent automatiser les flux de travail, construire des systèmes personnalisés pour différents cas d'utilisation et créer des modèles de flux de travail standardisés lors de la mise à l'échelle de leurs opérations.

La plateforme de gestion des flux de travail d'entreprise de ClickUp intègre l'automatisation des flux de travail, les capacités IA et la collaboration dans les processus d'entreprise pour planifier, gérer et exécuter les flux de travail.

Voici les fonctionnalités essentielles qui rendent ClickUp idéal pour l'automatisation et la gestion des flux de travail en entreprise. ClickUp pour la gestion de projet offre des affichages personnalisés pour les projets interfonctionnels afin d'accélérer l'évolution des fonctions. Les managers peuvent afficher le statut de chaque tâche, les membres de l'équipe responsables de cette tâche et les personnes qui travailleront sur la suite du projet processus de gestion du flux de travail .

Grâce à ces informations, les managers peuvent identifier les éventuels obstacles bien à l'avance et tenir l'équipe compte de la progression.

Choisissez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour rationaliser et organiser les flux de travail de votre équipe et éliminer les tâches répétitives. Voici quelques-unes de nos automatisations favorites pour réduire les efforts de gestion des flux de travail :

L'attribution automatique des tâches

Mise à jour des statuts des tâches

L'application de modèles prédéfinis pour rationaliser les processus de flux de travail ClickUp Brain , l'assistant IA intégré, automatise les éléments d'action tels que l'affectation d'une tâche au bon membre de l'équipe, l'ajout d'échéanciers, la planification de sous-tâches et le remplissage des données requises dans les flux de travail et les modèles de flux de travail afin que les membres de votre équipe puissent se concentrer sur des activités à valeur ajoutée.

Automatisez les tâches et les mises à jour dans votre flux de travail avec ClickUp Brain

Que vous créiez un nouveau processus ou que vous rationalisiez un processus existant, Modèle de Tableau blanc des flux de processus de ClickUp peut vous aider à comprendre les processus d'entreprise, à identifier les goulets d'étranglement et à simplifier la communication et la collaboration avec les parties prenantes.

Utilisez des statuts, des vues et des champs personnalisés et créez plusieurs périmètres de gestion de projet pour suivre la progression de votre équipe à chaque étape, visualiser les processus existants et hiérarchiser les tâches de manière réaliste.

Télécharger ce modèle

Les entreprises étant confrontées à des flux de travail complexes et à des processus interconnectés, les organisations doivent privilégier la cohérence et automatiser les tâches répétitives afin de minimiser les reprises. ClickUp pour les équipes d'entreprise aligne les équipes sur des objectifs partagés, simplifie la collaboration interfonctionnelle et permet la gestion du flux de travail sur une plateforme unique.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

**Gagnez du temps en automatisant les flux de travail grâce à plus de 50 actions prédéfinies dans ClickUp Automatisations. Gardez votre flux de travail en mouvement en liant les actions avec des statuts changeants, des étiquettes et des échéanciers

Paramétrage d'automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives

Modèles prédéfinis: Les projets démarrent rapidement grâce à plus de 1000 modèles personnalisables pour les processus et les tâches

Les projets démarrent rapidement grâce à plus de 1000 modèles personnalisables pour les processus et les tâches Suivi, rapports et collaboration simplifiés: Automatisez le suivi de la progression de votre équipe pour atteindre un objectif partagé, créez des vues personnalisées adaptées à votre équipe et simplifiez la collaboration interfonctionnelle grâce à ClickUp Chat , ClickUp Tableaux blancs et ClickUp Documents

Ajoutez des widgets pour mettre à jour les flux de travail, changer les statuts, assigner des tâches, et plus encore directement dans votre éditeur ClickUp

Gestion des tâches alimentée par l'IA: Automatisez la gestion des tâches en assignant des tâches aux membres de l'équipe, en définissant des échéanciers, en créant des sous-tâches et en remplissant des champs de données à l'aide de ClickUp Brain. ClickUp Brain résume également les notes de réunion et les résumés de fil de discussion et vous aide à créer des notes de projet en quelques secondes

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp Brain

Opérations centralisées: Utiliser ClickUp pour les équipes d'exploitation pour centraliser vos activités de gestion des connaissances et des flux de travail, réduire l'utilisation de plusieurs outils et améliorer l'efficacité de votre équipe. Avec plus de 1000 intégrations, vous pouvez facilement centraliser votre travail quotidien, y compris vos applications favorites, dans ClickUp

Utiliser ClickUp pour les équipes d'exploitation pour centraliser vos activités de gestion des connaissances et des flux de travail, réduire l'utilisation de plusieurs outils et améliorer l'efficacité de votre équipe. Avec plus de 1000 intégrations, vous pouvez facilement centraliser votre travail quotidien, y compris vos applications favorites, dans ClickUp Sécurité et assurance de conformité : Avec ClickUp, vous avez l'assurance que vos données sont en sécurité. Toutes les données de ClickUp sont cryptées au repos à l'aide du cryptage AES-256, et les communications des applications web sont cryptées via TLS 1.2. Nous sommes conformes aux normes SOC2, ISO et PCI

Limites de ClickUp

L'ensemble des fonctionnalités peut parfois submerger un nouvel utilisateur

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Evaluation de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 400+ commentaires)

: 4.7/5 (9 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Kissflow

via Kissflow Les flux de travail personnalisés et évolutifs de Kissflow automatisent les tâches, éliminent les gaspillages, réduisent les coûts, augmentent le retour sur investissement et aident les membres de l'équipe à accéder aux bonnes ressources pour accélérer la réalisation des projets.

En tant que logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise, Kissflow automatise les flux de travail sans l'intervention de l'équipe informatique, en augmentant la visibilité des processus et en générant des rapports en temps réel sur les tâches et la performance des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Créez des flux de travail personnalisables pour automatiser les tâches répétitives via l'interface utilisateur intuitive de Kissflow

Assignez automatiquement les tâches aux bons membres de l'équipe pour garantir la réunion des SLA et le respect des dates d'échéance des projets

Suivez tous vos flux de travail dans un tableau de bord centralisé pour une visibilité optimale de vos opérations de gestion des processus d'entreprise

Les limites de Kissflow

La capacité de mise à jour automatique des ensembles de données de Kissflow doit être améliorée, car une intervention manuelle est parfois nécessaire

Prix de Kissflow

Basic: $1500/mois avec des fonctionnalités limitées

$1500/mois avec des fonctionnalités limitées Enterprise: Tarification personnalisée

Evaluations des clients de Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 4.1/5 (50+ avis)

3. Cflow

via Cflow Le logiciel de flux de travail de Cflow convient aux équipes composées de plusieurs départements impliqués dans les opérations de l'entreprise, tels que les RH, les ventes et le marketing, la finance, l'informatique et l'approvisionnement.

Grâce à ses 1000+ intégrations d'applis, dont Google, Dropbox, Salesforce et Trello, les différentes équipes peuvent accélérer leurs tâches quotidiennes, passer moins de temps à assigner des tâches et accéder rapidement aux documents existants, réduisant ainsi les efforts de gestion des flux de travail.

Avec des flux de travail personnalisés et efficaces et une plateforme sécurisée basée sur le cloud, rester productif est plus facile avec le workflow d'entreprise et la solution Cflow logiciel de gestion de projet .

Les meilleures fonctionnalités de Cflow

Organisez des flux de travail pour améliorer les opérations de gestion de projet, indépendamment du type d'appareil et de l'emplacement. Cflow automatise vos flux de travail quotidiens et permet de gagner du temps sur les tâches répétitives telles que les approbations de factures et de demandes d'achat

Modélisez les flux de travail de votre équipe à l'aide d'un constructeur visuel de flux de travail par glisser-déposer pour créer de multiples modèles de flux de travail pour différents cas d'utilisation

Utilisez l'outil Business Activity Monitor (BAM) de Cflow pour suivre toutes les activités du processus et générer des rapports personnalisés pour un aperçu du processus et une prise de décision éclairée pour les opérations de l'entreprise

Limites de Cflow

Cflow peut retarder le traitement des données lors du travail avec de grands ensembles de données

Prix de Cflow

Happy: $12/utilisateur/mois pour 20 processus et 10 rapports de tableau de bord

$12/utilisateur/mois pour 20 processus et 10 rapports de tableau de bord Joie: $16/utilisateur/mois pour un nombre illimité de processus et 50 rapports de tableau de bord

$16/utilisateur/mois pour un nombre illimité de processus et 50 rapports de tableau de bord Unlimited: $22/utilisateur/mois pour un nombre illimité de processus et de rapports de tableaux de bord illimités

Cflow évaluations des clients

G2: 5/5 (50+ reviews)

5/5 (50+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Flux par gravité

via Flux par gravité Gravity Flow est un plugin WordPress de flux de travail pour la construction et l'exécution de formulaires et de flux de travail personnalisés.

Si votre entreprise utilise des formulaires à travers de multiples points de contact pour capturer des ensembles de données, Gravity Flow est une solution appropriée application de flux de travail qui permet d'acheminer automatiquement les envois de formulaires dans le cadre de vos activités de gestion des processus d'entreprise.

Gravity Flow aide à configurer même les anciens sites Web WordPress avec des flux de travail complexes grâce à ses intégrations intégrées et à ses outils visuels. Vous pouvez facilement déployer des processus automatisés pour les utilisateurs enregistrés et non enregistrés sans friction.

Les meilleures fonctionnalités de Gravity Flow

Utilisez Gravity Forms pour générer et intégrer des formulaires pour de multiples processus d'entreprise et cas d'utilisation tels que l'onboarding, la génération de factures et le traitement des demandes à votre site Web WordPress

Construisez une automatisation interactive personnalisée et optimisez les flux de travail à partir de plus de 40+ étapes d'action prédéfinies

Profitez d'une sécurité de niveau entreprise pour les entreprises basées sur les formulaires qui stockent des données sur le cloud

Limites de Gravity Flow

Des utilisateurs se sont plaints que les traductions de Gravity Flow ne fonctionnent pas correctement

Prix de Gravity Flow

Licence de base: 99$/an pour un site WordPress

99$/an pour un site WordPress Licence Pro: $299/an pour trois sites WordPress

$299/an pour trois sites WordPress Licence Ultime: $447/an pour 50 sites WordPress

Gravity Flow évaluations des clients

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Ruche

via Ruche Le logiciel de gestion du flux de travail de Hive comprend des applications pour la gestion du travail, l'automatisation des tâches, la collaboration, les rapports et le contrôle.

Hive Automatisation permet de créer des tâches, d'attribuer des propriétaires et de modifier les statuts. À partir du moment où vous établissez un flux de travail pour une tâche spécifique, vous n'avez plus besoin de vérifier ou de contrôler le statut - Hive Automatisation le fait pour vous.

Hive Analytics suit les actions et les projets dans votre environnement de travail, analyse le temps passé sur chaque action et projet, et fournit des informations de haut niveau sur les indicateurs critiques et les problèmes en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Créez des flux de travail personnalisés en plusieurs étapes sans aucune connaissance en matière de code grâce au générateur de flux de travail par glisser-déposer de Hive

Créez vos propres solutions de flux de travail, sélectionnez des déclencheurs d'automatisation et des actions, et définissez des conditions d'automatisation personnalisées à la fois de Hive à Hive et de Hive à d'autres paramètres

Utilisez le générateur de formulaires sans code de Hive pour importer des informations à partir de sources de données multiples et créer des formulaires sans code partageables pour une collaboration fluide au sein de l'équipe

Limites de Hive

Des utilisateurs se sont plaints de l'incapacité de Hive à s'intégrer aux fournisseurs, prestataires de services SMS

Prix de Hive

Free: 0$ pour 200MB de stockage et dix membres de l'espace de travail

0$ pour 200MB de stockage et dix membres de l'espace de travail **1,50 $/mois/utilisateur pour un stockage illimité et dix membres de l'espace de travail

Teams: 5$/mois/utilisateur pour un stockage illimité et 50 membres d'espace de travail

5$/mois/utilisateur pour un stockage illimité et 50 membres d'espace de travail Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluation des clients de Hive

G2: 4.6/5 (500+ reviews)

4.6/5 (500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

6. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker est un logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise alimenté par l'IA avec une interface simple, sans code, qui améliore la productivité de votre équipe.

Grâce à l'automatisation intelligente, les équipes peuvent automatiser et déployer.. exemples de flux de travail comme l'approbation des factures, l'intégration des employés, la gestion des services aux entreprises et l'approvisionnement.

La plateforme automatise les flux de travail transversaux de l'entreprise et le flux de données entre les systèmes et les départements en intégrant l'IA et le NLP (traitement du langage naturel).

ProcessMaker meilleures fonctionnalités

Connecter et orchestrer des processus d'entreprise, des données et des systèmes complexes à partir d'applications et de flux de données existants

Mettre en œuvre une automatisation intelligente en combinant l'IA générative, le traitement intelligent des documents, l'automatisation des processus d'entreprise et les moteurs de décision

Utilisez des modèles préconstruits avec des processus prédéfinis, partagez des flux de travail réussis avec d'autres personnes et enregistrez vos processus uniques en tant que modèles pour une utilisation ultérieure

Limites de ProcessMaker

Les formulaires web ne sont pas facilement personnalisables

Prix de ProcessMaker

Plateforme: Prix personnalisé et absence de fonctionnalités telles que la création d'écran mobile, le test de processus

Prix personnalisé et absence de fonctionnalités telles que la création d'écran mobile, le test de processus Pro: Prix personnalisé et absence de fonctionnalités comme les formulaires IA, la recherche IA

Prix personnalisé et absence de fonctionnalités comme les formulaires IA, la recherche IA Enterprise Plus: Prix personnalisé et accès à toutes les fonctionnalités avancées

ProcessMaker évaluations des clients

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (170+ avis)

7. Flux de travail pneumatique

via Pneumatique Pneumatic est un système SaaS de gestion des flux de travail pour le développement itératif et l'amélioration continue des processus d'entreprise. Commencez par documenter les processus de votre entreprise à l'aide de modèles de flux de travail, puis exécutez-les, vérifiez leurs performances, identifiez les goulets d'étranglement et procédez à des ajustements pour maximiser l'efficacité.

Flux de travail pneumatique meilleures fonctionnalités

Utilisez l'outil Template Builder de Pneumatic pour créer et affiner de nouveaux modèles, apporter des modifications aux modèles existants pour ajouter de nouvelles procédures opératoires normalisées et d'ajouter ou de supprimer des propriétaires de modèles

Exécuter plusieurs flux de travail à partir de chaque modèle de flux de travail et créer de nouveaux flux de travail en clonant les flux existants

Utilisez le tableau de bord de Pneumatic pour obtenir un aperçu des flux de travail et assignez des tâches à chaque utilisateur afin qu'il identifie les paramètres bloquants et définisse des priorités

Les limites du flux de travail Pneumatic

Il n'est pas adapté aux grandes entreprises ayant des flux de travail complexes

Prix du flux de travail pneumatique

Unlimited: 99$/mois sans responsable d'implémentation dédié

99$/mois sans responsable d'implémentation dédié COO fractionné: $599/mois avec un responsable d'implémentation dédié et d'autres fonctionnalités avancées

Flux de travail pneumatique évaluations des clients

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

8. Rue du processus

via Rue du processus Process Street est un logiciel d'automatisation des processus d'entreprise qui remplace les tâches manuelles par des flux de travail sans code. Il s'intègre à des applications tierces comme Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive et d'autres outils d'automatisation pour créer des flux de travail personnalisés pour l'envoi d'e-mails, l'importation de données, l'envoi de factures et d'autres tâches similaires.

Process Street vous aide à mettre à jour et à affiner régulièrement vos règles d'automatisation des flux de travail sans impacter l'ensemble du système ni interrompre les activités en cours.

Meilleures fonctionnalités de Process Street

Créez des chaînes de valeur robustes de bout en bout grâce à des formulaires personnalisés et des flux de travail automatisés et gérez le flux d'informations entre les différentes équipes, les différents départements et les différents processus

Générer des rapports de performance sur l'automatisation des flux de travail pour surveiller les performances des équipes et identifier les goulots d'étranglement au niveau individuel ou de l'équipe dans un tableau de bord intuitif

Paramétrez la logique conditionnelle comme if/then pour vous adapter automatiquement aux différents paramètres et aux exigences de l'équipe

Limites de Process Street

Sans bibliothèque de processus réutilisable, il est difficile de lier les processus et les évènements

Prix de Process Street

Démarrage: 100$/mois et développement d'applications limité

100$/mois et développement d'applications limité Pro: $1500/mois et personnalisation limitée (facturé annuellement)

$1500/mois et personnalisation limitée (facturé annuellement) Enterprise: Prix personnalisé avec accès à toutes les fonctionnalités et à la personnalisation

Évaluation des clients de Process Street

G2: 4.6/5 (350+ commentaires)

4.6/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

9. Wrike

via Wrike Créez des flux de travail personnalisés et des environnements de travail automatisés pour vos différentes équipes et départements d'entreprise en utilisant la configuration des flux de travail de Wrike.

Wrike aide les grandes équipes à personnaliser leurs flux de travail avec une automatisation personnalisée, où ils définissent leurs propres paramètres et déclencheurs. Créez des approbations automatiques, des formulaires de demande et des schémas directeurs reproductibles pour éliminer les efforts manuels dans les opérations de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Utilisez les modèles d'automatisation de flux de travail intégrés de Wrike pour planifier vos projets, décomposer les projets en tâches plus courtes, simplifier la visualisation et livrer les projets dans les délais prévus afin d'obtenir une plus grande satisfaction des clients

Filtrez automatiquement vos tâches, gardez votre espace de travail organisé et épinglez les listes de choses à faire en fonction de la priorité.

Utilisez les outils de collaboration in-app pour forfaiter les projets, activer la modification en cours et définir les livrables sans attendre les réponses des e-mails

Limites de Wrike

Des fonctionnalités essentielles comme les approbations sont disponibles dans l'application mobile mais absentes de l'application bureau de Wrike

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.8/mois pour 2-25 utilisateurs

$9.8/mois pour 2-25 utilisateurs Business: $24.8/mois pour 5-200 utilisateurs

$24.8/mois pour 5-200 utilisateurs Enterprise: Prix personnalisé pour 5 à un nombre illimité d'utilisateurs avec une sécurité et une évolutivité de niveau entreprise

Prix personnalisé pour 5 à un nombre illimité d'utilisateurs avec une sécurité et une évolutivité de niveau entreprise Pinnacle: Prix personnalisé pour 5 à un nombre illimité d'utilisateurs avec analyse avancée

Evaluations des clients de Wrike

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (2,500+ reviews)

10. Nintex

via Nintex Le système de gestion des flux de travail de Nintex est connu pour son interface utilisateur intuitive et sa facilité d'intégration avec des applications tierces.

Nintex utilise des outils alimentés par l'IA pour construire des flux de travail en quelques minutes, intégrer divers référentiels internes et externes, et développer des processus d'entreprise de bout en bout pour automatiser les opérations, la gestion des données, ainsi que la modélisation et le mappage des processus.

Le tableau de bord analytique prédéfini de Nintex vous donne des informations exploitables sur les automatisations en cours d'exécution dans votre organisation. Suivez et mesurez le statut de vos instances de travail, la gestion des stocks et l'impact sur l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Utiliser un fichier logiciel de documentation des processus pour fusionner des données dans vos documents sans faire de copier-coller et automatiser l'acheminement des documents pour les réviser et les signer et les stocker sur le cloud

Créez des processus personnalisés d'automatisation des flux de travail pour importer des données de différentes sources au sein de votre organisation et prendre de meilleures décisions

Conceptualisez, visualisez et itérez vos flux de travail agiles avec le canevas de concepteur par glisser-déposer de Nintex

Limites de Nintex

Des fonctionnalités telles que le mappage de processus peuvent être difficiles pour les utilisateurs novices

Prix de Nintex

Pro: 25 000 $/an pour 2 000 générations de documents

25 000 $/an pour 2 000 générations de documents Premium: 50 000 $/an pour 10 000 générations de documents

50 000 $/an pour 10 000 générations de documents Custom: Tarification personnalisée pour les générations de documents personnalisées

Évaluation des clients de Nintex

G2: 4.3/5 (1,000+ reviews)

4.3/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

Trouver le meilleur logiciel de gestion de flux de travail pour votre équipe

Si votre équipe passe trop de temps à assigner manuellement des tâches et à passer d'une application à l'autre pour collecter différents points de données, il est temps d'utiliser un logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise.

Si vous débutez, nous vous recommandons ClickUp comme solution de gestion de flux de travail adaptée aux débutants pour automatiser vos flux de travail. Il dispose de modèles préconstruits pour améliorer vos processus d'entreprise et est alimenté par ClickUp Brain pour éliminer les tâches répétitives.

Ce qui distingue ClickUp en tant que meilleur logiciel de gestion de flux de travail d'entreprise est la combinaison de l'automatisation du flux de travail avec la gestion de projet pour exécuter les flux de travail manuellement et avec des actions automatisées.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.