10 Alternatives à Apple Notes pour la prise de notes numérique en 2025

Les applications de prise de notes vous aident à capturer vos idées brillantes, à vous fournir des rappels et à organiser vos pensées pour les utiliser au moment opportun, et bien plus encore.

Avec des fonctionnalités avancées telles que le résumé IA, la collaboration transparente et bien plus encore, elles peuvent être votre deuxième cerveau. Mais si vous utilisez uniquement Apple Notes pour prendre des notes, vous passez peut-être à côté de certaines fonctions avancées d'autres applications de prise de notes.

Pour vous aider à choisir une alternative puissante à Apple Notes qui va au-delà de la prise de notes basique, nous avons dressé une liste de 10 applications convaincantes. Ces applications vont au-delà de la simple prise de notes et se révèlent d'excellentes alternatives à Apple Notes.

Explorons ces alternatives à Apple Notes et trouvons celle qui vous conviendra le mieux !

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Apple Notes ?

Trouver des alternatives à Apple Notes, ce n'est pas seulement remplacer le Application de prise de notes pour Mac avec une autre option ; vous devez en examiner les moindres aspects. La meilleure application de prise de notes actuelle présente toutes les fonctionnalités suivantes :

Facilité d'organisation: Si vous avez l'habitude de noter des choses de manière aléatoire, vos notes commenceront à paraître encombrées si elles ne sont pas organisées correctement. L'application de prise de notes doit donc être capable d'organiser les notes selon une structure logique, y compris des dossiers à plusieurs niveaux, des options d'étiquette avancées ou même des capacités de gestion de projet, le cas échéant

Les 10 meilleures alternatives à Apple Notes à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités prioriser, explorons 10 excellentes alternatives à Apple Notes, chacune offrant des fonctions uniques pour répondre à des besoins divers :

1. ClickUp

Pour les utilisateurs à la recherche d'une application de prise de notes robuste, collaborative, riche en fonctionnalités et puissante, ClickUp est le choix idéal. La plateforme va au-delà des simples fonctionnalités de prise de notes, en offrant un environnement de travail puissant qui peut facilement intégrer toute votre productivité, votre prise de notes et la planification de vos projets en une seule plateforme.

capturez des idées en déplacement, n'importe où et n'importe quand avec ClickUp Notepad_ ClickUp Bloc-notes est l'endroit idéal pour prendre des notes, capturer des idées, faire du brainstorming et organiser vos notes en toute simplicité. Il permet d'attribuer des notes à votre équipe, transformant vos notes en tâches traçables auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où. Il vous suffit de noter une idée et de la convertir en éléments de checklist.

Grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer, vous pouvez facilement déplacer des éléments au sein de la checklist et les organiser en fonction des dates d'échéance, de la priorité, des assignés, etc. De plus, vos notes peuvent être mises en forme avec des modifications en cours, notamment des images, des GIF, des vidéos, etc.

attribuer des tâches et ajouter des commentaires en toute simplicité avec ClickUp Docs_

En outre, avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez intégrer vos notes et ajouter des documents ou des pièces jointes en toute simplicité. Grâce à la collaboration en temps réel, à la mise en forme enrichie, aux contrôles de confidentialité et aux documents alimentés par l'IA, vous pouvez rester à l'affût des idées et en faire plus avec vos notes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

résumez des documents et n'importe quel texte en quelques secondes à l'aide de ClickUp AI [ClickUp Brain]( https://clickup.com/ai_RÉSUMERDESDOCUMENTSETN'IMPORTEQUELTEXTEENQUELQUESSECONDESGRÂCEÀCLICKUPAI/HREF/RÉSUMERDESDOCUMENTSETN'IMPORTEQUELTEXTEENQUELQUESSECONDESGRÂCEÀCLICKUPAI/HREF/ https://clickup.com/ai ) vous aide à combiner la puissance des idées humaines avec celle de l'IA. Il s'agit du premier réseau neuronal au monde qui connecte les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA.

Utilisez-le pour convertir des notes audio ou des notes de réunion en tâches exploitables, résumer des documents détaillés en notes concises et même créer du contenu à l'aide de simples instructions.

De plus, avec le Modèle de notes quotidiennes ClickUp avec le modèle de notes quotidiennes ClickUp, vous pouvez facilement organiser toutes vos notes et les planifier en fonction de vos objectifs. Ce modèle est idéal pour les débutants et comprend un défaut de saisie facile à utiliser pour vous aider à capturer des notes détaillées, à planifier des tâches et à suivre la progression.

Télécharger ce modèle button-style="ctaBtn purple"

Ainsi, elle va au-delà d'une simple application de prise de notes et peut devenir votre assistant de productivité et de gestion de projet achevé.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez, organisez et collaborez sur des notes en même temps que sur des tâches, des plannings et des documents, le tout au sein d'une seule et même plateforme

Utiliser ClickUp University Recherche universelle clickUp Universal Search, une fonction de recherche robuste pour vous aider à trouver des notes dans l'ensemble de votre environnement de travail, quelle que soit la façon dont vous les classez

Capturez vos pensées et votre inspiration à tout moment, grâce à la fonction de recherche universelle de ClickUp L'application mobile ClickUp et l'extension Chrome pour prendre des notes, accéder aux notes existantes et rester toujours productif

Organisez méticuleusement vos notes avec l'application Étiquettes de la tâche ClickUp clickUp Task Tags /%href/ est un système d'étiquettes flexible. Attribuez des étiquettes pour classer vos notes par sujet, projet ou tout autre critère pertinent afin de retrouver les informations sans effort

Maître Les commandes slash intuitives de ClickUp pour mettre en forme le texte, créer des tâches ou attribuer des notes à la volée

Convertissez vos notes en documents ClickUp à part entière, ce qui vous permet d'intégrer des médias, d'assigner des tâches et de tirer parti des fonctionnalités de collaboration en temps réel

Prenez des notes même lorsque vous n'êtes pas en ligne, grâce aux fonctions permettant d'accéder aux notes existantes et de les modifier, d'en créer de nouvelles et de synchroniser les modifications lorsque vous disposez d'une connexion Internet stable

Incorporez des images, des fichiers et des liens directement dans vos notes pour plus de contexte

Intégrez vos notes à des fichiers Cartes mentales ClickUp ou faites un brainstorming avec vos équipes à l'aide de ClickUp Tableaux blancs vous permet de visualiser vos idées et d'organiser vos projets en toute transparence

Lever des fonds ClickUp Brain pour la création de contenu de haute qualité, la création de tâches et d'autres utilisations

Obtenez des milliers de modèles prêts à l'emploi pour enregistrer vos idées, capturer des notes rapides et des éléments d'action

Limites de ClickUp

Bien que ClickUp possède des fonctionnalités supérieures, sa courbe d'apprentissage peut s'avérer plus raide que celle d'une simple application de prise de notes

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Notion IA

Notion est un environnement de travail personnalisable doté de multiples fonctionnalités, telles que la création de documents et de wikis, la gestion de projets et même la simple prise de notes. Avec Notion IA, la prise de notes est simple : vous pouvez trouver des notes et d'autres informations dans votre espace de travail, convertir des notes en documents ou autres aperçus à l'aide du rédacteur IA, et l'utiliser comme assistant personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Rédigez des notes et stockez-les dans un environnement de travail centralisé avec d'autres actifs tels que des wikis, des documents et des projets

Utilisez la puissance de l'IA pour créer des notes, capturer des mémos vocaux et les convertir en plusieurs formes

Organisez vos notes en docs et autres pages pour structurer vos informations de la manière qui vous convient le mieux

Enrichissez vos notes avec des images, des vidéos, des enregistrements audio, et même intégrez des extraits de code pour une prise de notes plus dynamique

Collaborez avec votre équipe grâce à la modification en cours, aux commentaires et à l'attribution de tâches en temps réel

Les limites de Notion IA

La flexibilité de Notion IA peut également être une arme à double tranchant. Le nombre même d'options de personnalisation pourrait nécessiter un certain temps d'apprentissage et de maîtrise

Bien que le forfait Free de Notion soit fonctionnel, la plupart des fonctionnalités essentielles sont bloquées derrière des abonnements payants

Tarifs de Notion

Free

Plus : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Notion IA est disponible en tant que module complémentaire pour 10 $ par membre et par mois

G2: 4.7/5 (5000+reviews)

4.7/5 (5000+reviews) Capterra : 4.8/5 (2000+ reviews)

3. OneNote

Microsoft OneNote est un produit Office 365 qui vous permet de prendre des notes de manière transparente et de les intégrer à d'autres applications Microsoft 365, telles que Word, Excel et plus encore. Cela en fait un choix pratique pour ceux qui sont déjà investis dans l'écosystème Microsoft. OneNote est inclus dans la plupart des abonnements Microsoft 365, ce qui en fait une option rentable pour ceux qui utilisent déjà la suite.

À, OneNote possède quelques fonctionnalités puissantes qui vous permettent de prendre des notes audio, de résumer les discussions d'une réunion d'équipe en notes de réunion et de faire des listes de choses à faire à partir de vos simples notes.

À, OneNote possède quelques fonctionnalités puissantes qui vous permettent de prendre des notes audio, de résumer les discussions d'une réunion d'équipe en notes de réunion et de faire des listes de choses à faire à partir de vos simples notes.

Les meilleures fonctionnalités de OneNote

Rédigez des notes et intégrez-les à d'autres produits Microsoft Office 365, ce qui en fait l'option idéale pour répondre aux besoins de votre entreprise

Organisez vos notes à l'aide de carnets et de sections numériques, imitant la structure familière d'un carnet physique

Accédez à vos notes sur différents appareils grâce à la disponibilité de OneNote sur Windows, Mac, Android et iOS

Limites de OneNote

Ce n'est pas l'option idéale en tant qu'application autonome, car elle est ciblée sur ceux qui utilisent déjà l'écosystème Office 365

Bien que OneNote permette des fonctionnalités de collaboration de base, elle n'est peut-être pas aussi robuste que certains concurrents pour les projets de travail d'équipe complexes

Tarifs de OneNote

Disponible gratuitement avec un abonnement à Microsoft 365

Sans Microsoft 365, 6,99 $/mois ou 69,99 $/an pour 1 To

Évaluations et critiques de OneNote

G2: 4.5/5 (1800+reviews)

4.5/5 (1800+reviews) Capterra: 4.6/5 (1500+reviews)

4. Evernote

Le prochain sur notre liste d'alternatives à Apple Notes est Evernote, un acteur de longue date connu pour ses fonctionnalités robustes et sa polyvalence. Il s'agit d'abord d'un application de prise de notes pour Android et iOS. Mais au fil des ans, s'adresse à un large intervalle d'utilisateurs, des étudiants qui gèrent leurs recherches aux professionnels qui organisent des projets complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Rédigez des notes grâce à de puissantes fonctionnalités, notamment le découpage Web, la reconnaissance de l'écriture manuscrite, de puissantes fonctions de recherche et des intégrations avec divers outils de productivité

Prenez des notes et accédez aux notes existantes même sans connexion internet et synchronisez-les plus tard, ce qui rend Evernote pratique pour les utilisateurs nomades

Organisez vos notes à l'aide de carnets et d'un système d'étiquettes flexible pour une recherche d'informations efficace

Accédez à vos notes sur tous les appareils grâce à la disponibilité d'Evernote sur Windows, Mac, Android et iOS

Limites d'Evernote

Le forfait Free limite l'espace de stockage et certaines fonctionnalités, avec seulement un carnet et jusqu'à 50 notes, ce qui peut potentiellement freiner les utilisateurs intensifs

L'abondance des fonctionnalités d'Evernote peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs qui pourraient avoir besoin d'un temps d'adaptation

Tarification d'Evernote

Forever Free

Personnelle : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Professionnel : 17,99 $/mois

Évaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2000+reviews)

4.4/5 (2000+reviews) Capterra: 4.4/5 (8000+reviews)

5. Obsidienne

la société de gestion de l'information a été créée par le ministère de l'Intérieur

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application de prise de notes de l'Obsidian https://obsidian.md/ le monde de l'art et de l'artisanat /%href/

Obsidian est une application de prise de notes privée et flexible qui se veut non seulement une simple application pour écrire et organiser des notes, mais aussi pour créer une carte mentale. A concurrent de Notion et d'autres visuels applications d'organisation, Obsidian convient aux travailleurs du savoir, aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent connecter leurs idées à leurs ressources. Elle s'appuie sur un concept appelé "notes liées" pour favoriser la création d'un réseau d'informations interconnectées.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Rédigez et mettez en forme vos notes à l'aide de Markdown, un langage de balisage léger offrant souplesse et contrôle sur la mise en forme du texte

Créez un réseau de notes interconnectées, vous permettant d'explorer les relations entre les idées et de construire une base de connaissances complète

Stockez vos notes localement sur votre appareil, ce qui vous permet d'avoir un contrôle achevé sur vos données

Utilisez Discord et ses forums de discussion pour bénéficier d'une assistance, rapporter des bugs et obtenir l'aide d'autres utilisateurs d'Obsidian pour vos requêtes

Liez tout et n'importe quoi : des idées, des personnes, des lieux, des livres et même des wikis, ce qui en fait une excellente base de connaissances Notion alternative Les limites de l'obsidienne

Possède une courbe d'apprentissage abrupte en raison de son approche unique qui nécessite un certain investissement dans l'apprentissage de ses concepts et fonctions de base

Tarification d'Obsidian

Utilisation personnelle : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours **Utilisation commerciale 50 $/an par utilisateur

Évaluations et critiques d'Obsidian

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.9/5 (20+Votes)

6. Bear

Bear est une application simple de prise de notes en Markdown qui vous permet de capturer vos notes, d'intégrer du texte, des photos, des tableaux et des listes de tâches dans la même note, et d'organiser le tout. Cette application de prise de notes bénéficie d'une belle interface utilisateur et mise sur la simplicité sans sacrifier les fonctions essentielles.

Plus belles fonctionnalités

Utilisez Markdown pour une mise en forme de base et gardez le contrôle sur la structure de vos notes

Utilisez la fonction de recherche pour vous aider à localiser rapidement des informations spécifiques dans vos notes

Organisez vos notes à l'aide d'un système d'étiquettes flexible pour une recherche d'informations efficace

Exportez vos notes dans des formes telles que PDF, HTML, DOCX, JPG, et plus encore, pour un accès facile sur plusieurs appareils

Porter des limites

La plupart des fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec le forfait Pro

Bien que Bear dispose d'une application bureau, il se sent plus à l'aise sur les appareils mobiles

Tarification de Bear

Free Forever pour toujours

Bear Pro : 2,99 $/an

Évaluations et critiques de Bear

G2: 4.6/5 (40+reviews)

4.6/5 (40+reviews) Capterra: 4.5/5 (10 commentaires)

7. Simplenote

Simplenote est une application de prise de notes simple et sans distraction qui privilégie la prise de notes de base avant tout. Elle est gratuite, offre des fonctionnalités de collaboration et vous aide à organiser vos notes à l'aide d'étiquettes pour une recherche instantanée.

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Chargez n'importe quelle note instantanément, car l'application synchronise en permanence vos données avec tous vos appareils et applications

Accédez à vos notes de manière transparente sur tous les appareils grâce à la disponibilité de Simplenote sur Windows, Mac, Android, iOS et même sur le web

Utilisez le formatage Markdown de base pour structurer le texte de vos notes

Collaborer sur les notes avec des fonctionnalités de base comme l'accès partagé et l'historique des versions

Limites de Simplenote

Assistance privilégie délibérément la simplicité, en sacrifiant les fonctionnalités avancées telles que l'assistance multimédia ou les options d'organisation complexes

Pas d'accès hors ligne, ce qui signifie que vous avez toujours besoin d'une connexion Internet pour accéder à vos notes et les modifier

Tarifs de Simplenote

Free Forever

Évaluations et critiques de Simplenote

G2: 4.2/5 (35+reviews)

4.2/5 (35+reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Supernotes

Supernotes est une puissante application de prise de notes spécialement conçue pour l'iPad et les autres appareils Apple. Ses fonctionnalités de prise de notes en texte enrichi vous permettent d'utiliser l'Apple Pencil pour dessiner, griffonner et imiter l'expérience des notes manuscrites sur vos appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Supernotes

Rédigez des notes manuscrites et esquissez vos idées à l'aide de la fonctionnalité d'écriture au stylo naturel de Supernotes

Annotez des PDF, des ebooks et d'autres paramètres à l'aide d'un ensemble complet d'outils

Personnalisez votre prise de notes grâce à une variété de styles de stylos, de modèles et de thèmes de couleur

Organisez vos notes à l'aide de dossiers et d'un système d'étiquettes pour une recherche efficace des informations

Limites de Supernotes

Limité à l'écosystème Apple, car il est principalement conçu pour l'iPad avec des mises à jour récentes pour le rendre disponible sur Mac, Linux et Windows

Nécessite un abonnement payant pour accéder aux fonctionnalités avancées de prise de notes

Tarifs de Supernotes

Démarrage : Free

: Free Unlimited : 10$/mois

Évaluations et critiques de Supernotes

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Note de relance

Boost Note est un outil de gestion de projet axé sur les documents, qui vise à permettre aux équipes DevOps et aux programmeurs à distance de collaborer de manière transparente sur les projets. L'accent mis sur le formatage de code propre et les fonctionnalités centrées sur le développeur en font un concurrent de taille pour les programmeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Boost Note

Boost Notes excelle dans la gestion du code avec coloration syntaxique, ce qui facilite l'écriture, la lecture et le partage d'extraits de code dans vos notes

S'intègre parfaitement à Git, un système de contrôle de version populaire utilisé par les développeurs, permettant le suivi des versions et la collaboration sur les bouts de code dans les notes

Minimisez les distractions grâce à l'interface minimaliste qui vous permet de vous concentrer sur votre code et vos notes

Limites de Boost Note

Bien que puissant pour les développeurs, le paramètre de fonctionnalité de Boostnote pourrait être moins attrayant pour les utilisateurs en dehors du champ de codage

Le forfait Free limite l'espace de stockage et les fonctionnalités de collaboration

Tarification de Boost Note

Free Forever

Standard: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Boost Note

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Polynote

Polynote est un environnement expérimental de prise de notes construit sur Scala, un langage de programmation de haut niveau à usage général. Cet outil est principalement cible des data scientists et des ingénieurs qui intègrent fortement le code et d'autres éléments dans leur processus de prise de notes.

L'USP de Polynote est son assistance pour mélanger plusieurs langages dans un seul carnet et permettre un partage transparent des données entre eux.

L'USP de Polynote est son assistance pour mélanger plusieurs langages dans un seul carnet et permettre un partage transparent des données entre eux.

Les meilleures fonctionnalités de Polynote

Exécutez du code au sein de vos notes à l'aide de divers noyaux tels que Python et Scala, ce qui le rend idéal pour l'analyse et la visualisation des données

Intégrez vos notes et vos codes de manière transparente à Apache Spark pour explorer, analyser et visualiser des ensembles de données plus importants directement dans vos notes

Écrire des extraits de code dans différents langages (Scala, Python, SQL) au sein de vos notes, avec partage des variables pour un flux de travail cohérent

Limites de Polynote

Très complexe pour les utilisateurs qui souhaitent des alternatives simples à Apple Notes

L'exécution de code dans un environnement de prise de notes peut avoir des implications en termes de sécurité. Il est conseillé de faire preuve de prudence et de n'utiliser Polynote que sur un ordinateur personnel de confiance

En raison de sa nature expérimentale, Polynote a une base d'utilisateurs plus restreinte et une assistance limitée par rapport aux autres applications Notes

Prix de Polynote

Free

évaluations et critiques de Polynote

G2: NA

NA Capterra: NA

Transformez vos idées en actions puissantes à l'aide de ClickUp

Prêt à abandonner Apple Notes et à adopter une expérience de prise de notes plus performante ? Commencez à explorer les options que nous vous avons présentées et découvrez l'application qui convient le mieux à votre flux de travail !

Gérez vos notes sur plusieurs appareils et plateformes à l'aide de ClickUp Notes

Si nous devions choisir une bonne alternative à Apple Notes dans cette liste comme principale application de prise de notes, nous choisirions ClickUp. Elle brille par ses robustes capacités de productivité et de gestion de projet, offrant des fonctionnalités exceptionnelles et un assistant IA de surcroît.

simplifier les notes et utiliser des invites, des instructions pour générer des tâches à l'aide de ClickUp Brain_

Avec ClickUp Brain, un assistant alimenté par l'IA (disponible sur les forfaits payants), vous pouvez générer des formats de texte créatifs, résumer des notes et extraire des éléments d'action, rationalisant ainsi davantage vos processus de prise de notes et de documentation.

Il contient également des outils prêts à l'emploi modèles de productivité prêts à l'emploi pour vous aider à les utiliser facilement pour votre travail prise de notes et même de créer des listes de choses à faire, de suivre des objectifs et de gérer l'ensemble des tâches. S'inscrire et commencez dès aujourd'hui avec le forfait Free Forever de ClickUp pour faire passer votre prise de notes au niveau supérieur.