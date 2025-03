10 Meilleures applications logicielles de suivi de poste pour les gestionnaires de projet en 2025

Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe ont souvent du mal à évaluer la capacité de leur équipe. Pour gérer efficacement les ressources et stimuler la productivité, vous devez connaître la charge de travail de votre équipe sur le bout des doigts.

Vous devez rester au fait des détails clés : déterminer le temps alloué aux projets, la disponibilité des membres de l'équipe pour travailler sur de nouveaux projets et aligner leur progression sur les échéanciers estimés.

C'est là que les logiciels de suivi des emplois s'avèrent utiles.

L'objectif clé d'un logiciel de suivi des tâches est d'aider les employés à optimiser leur temps, à s'assurer qu'ils ne manquent pas d'opportunités et à maintenir une culture de transparence et de croissance.

Cela se traduit directement par des gains pour l'organisation. Les clients sont satisfaits des livraisons effectuées dans les délais, la confiance est établie et la réputation de l'entreprise est solide, ce qui lui permet d'accroître ses activités.

Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi des emplois ?

Les logiciels de suivi des travaux permettent aux gestionnaires de projet d'avoir un aperçu de tous les aspects des tâches sur lesquelles leur équipe travaille. Conçus pour aider les équipes à planifier, organiser et gérer leurs projets plus efficacement, ces outils comprennent des fonctionnalités telles que les listes de tâches et la planification, le suivi des projets , le suivi du temps, la collaboration et les rapports.

Les entreprises peuvent utiliser ce logiciel pour rationaliser les flux de travail des projets, surveiller les délais, allouer efficacement les ressources, améliorer les résultats des projets et accroître la productivité.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suivi de projet ?

Il existe de nombreuses options de logiciels de suivi des travaux sur le marché, mais il est important de savoir comment choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins.

Avant d'opter pour une plateforme, recherchez les fonctionnalités essentielles suivantes :

Organisation des tâches: Une plateforme de suivi de l'emploi idéale devrait vous aider à décomposer les tâches de votre entreprise les livrables du projet en tâches plus petites, les assigner aux membres de l'équipe et organiser les tâches

Une plateforme de suivi de l'emploi idéale devrait vous aider à décomposer les tâches de votre entreprise les livrables du projet en tâches plus petites, les assigner aux membres de l'équipe et organiser les tâches **Suivi de la progression : la possibilité de suivre la progression du projet et des jalons et de les comparer aux données prévisionnelles est l'une des exigences les plus essentielles d'un outil de suivi des travaux

**Suivi du temps : l'outil doit permettre d'enregistrer et de suivre le temps passé sur les tâches et les projets

Gestion des ressources: Vous devez être en mesure d'allouer et de gérer les ressources de l'équipe dans l'outil, qu'il s'agisse des ressources humaines ou des ressources financières

Vous devez être en mesure d'allouer et de gérer les ressources de l'équipe dans l'outil, qu'il s'agisse des ressources humaines ou des ressources financières **Outils de collaboration : recherchez la capacité à favoriser une communication transparente au sein de l'équipe, le partage de fichiers et la collaboration

**Personnalisation : la possibilité de personnaliser les flux de travail, les champs et les affichages de projet en fonction de vos besoins peut constituer un avantage considérable

Intégration: Les intégrations avec des outils et des logiciels tiers que vous utilisez dans votre flux de travail quotidien simplifieront et accéléreront votre travail

Les intégrations avec des outils et des logiciels tiers que vous utilisez dans votre flux de travail quotidien simplifieront et accéléreront votre travail Rapports et perspectives: Votre logiciel de suivi de projet doit être en mesure d'analyser les données du projet et les indicateurs de performance à l'aide d'outils de rapports

Votre logiciel de suivi de projet doit être en mesure d'analyser les données du projet et les indicateurs de performance à l'aide d'outils de rapports Évolutivité: La capacité à s'adapter à la croissance de votre équipe et à gérer la complexité croissante des projets est un module complémentaire intéressant

Un seul système de suivi de projet peut ne pas offrir toutes ces fonctionnalités. Mais pour éviter d'alourdir votre pile technologique, choisissez une plateforme qui offre la plupart de ces fonctionnalités.

Examinons les 10 meilleures options disponibles sur le marché aujourd'hui !

Les 10 meilleurs logiciels de suivi d'emploi à utiliser en 2024

Nous avons mené des recherches approfondies, demandé des avis aux utilisateurs et essayé nous-mêmes les outils pour trouver le meilleur logiciel de suivi des emplois pour vous et vos chefs d'équipe. Examinons-les en détail.

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet qui vous aide à gérer des projets comme un pro, en vous aidant à forfaiter, organiser et collaborer sur les tâches, et suivre le temps. La plateforme de gestion de projet de ClickUp offre une visibilité sur les détails de chaque projet sur lequel votre équipe travaille - agissant efficacement comme une plateforme de suivi des travaux. Cet aperçu vous permet d'aligner les tâches quotidiennes sur les Objectifs à long terme de l'entreprise, d'estimer l'étendue du travail et d'allouer les ressources.

Suivez les projets en cours d'un coup d'œil grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp Les diagrammes de Gantt faciles à comprendre de ClickUp Vous jonglez entre plusieurs projets ? Les tableaux de bord agiles de ClickUp et plus de 15 vues personnalisables, y compris la vue Tableau, la vue Diagramme de Gantt et la vue Liste, font du suivi de projet un jeu d'enfant.

Gérez plusieurs projets sans effort et unifiez les équipes interfonctionnelles grâce au tableau de bord visuel de ClickUp

Décomposez vos grands projets en morceaux faciles à gérer grâce au tableau de bord visuel de ClickUp Tâches ClickUp . Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour prioriser les tâches, créer des sous-tâches dans les tâches et personnaliser la plateforme pour répondre à vos besoins en utilisant plus de 35 ClickApps.

L'application outil de gestion des tâches permet également de gérer la communication interne et de tenir les parties prenantes au courant grâce à la possibilité de :

D'ajouter plusieurs assignés et observateurs à une tâche

De laisser des commentaires sur les tâches attribuées

Discuter avec votre équipe et échanger des fichiers et des notes liés à une tâche en temps réel grâce à l'affichage du chat

Établir des canaux de communication clairs en attribuant des commentaires sur les tâches ClickUp

Si le suivi de la progression des tâches et des mises à jour nécessite beaucoup de travail manuel, vous pouvez gagner du temps en paramétrant les éléments suivants Automatisations ClickUp et de permettre à votre équipe de se concentrer sur les éléments essentiels qui font avancer les choses.

Voici un exemple :

Déclencheur d'Automatisation : Lorsque le statut d'une tâche passe de "En cours" à "Achevé"

Actions d'automatisation :

Assigner quelqu'un : Attribuer la tâche au testeur AQ pour qu'il révise le travail achevé

: Attribuer la tâche au testeur AQ pour qu'il révise le travail achevé Ajouter une date d'échéance : Achevé : paramètre une date d'échéance pour la revue d'assurance qualité, 3 jours après que la tâche a été achevée

: Achevé : paramètre une date d'échéance pour la revue d'assurance qualité, 3 jours après que la tâche a été achevée Ajouter un commentaire : Ajoutez automatiquement un commentaire à la tâche pour informer le testeur AQ que la tâche est prête à être révisée

Réduisez le travail manuel inutile avec ClickUp Automatisations

Et si vous cherchez à connaître le temps passé sur chaque tâche par rapport au temps prévu par votre équipe, Le suivi du temps du projet de ClickUp simplifie le processus, tant pour les employeurs que pour les employés. Les membres de l'équipe peuvent travailler depuis l'appareil ou la plateforme de leur choix, suivre le temps de manière pratique et ajouter des notes aux entrées de temps pour référencer la tâche sur laquelle ils travaillent.

Passez d'une plateforme à l'autre sans perdre d'heures facturables grâce au suivi du temps de travail de ClickUp

Vous utilisez déjà un outil de suivi du temps ? Intégrez vos applications de suivi du temps favorites telles que Toggl, Harvest ou Clockify à ClickUp pour synchroniser les heures suivies.

Utilisez ClickUp pour une intégration facile avec les applications de suivi du temps les plus courantes

ClickUp's logiciel de gestion de projet gratuit propose également des modèles prêts à l'emploi pour simplifier davantage le suivi des travaux. Modèles de portée du projet aident les gestionnaires de projet à organiser les détails et les éléments essentiels d'un nouveau projet. Modèles de suivi de projet permettent de gagner un temps précieux en matière de suivi sans sacrifier l'intégrité de votre projet.

Par exemple, Modèle de suivi de projet de ClickUp facilite le suivi de projets complexes. Vous pouvez regrouper les tâches dans une étape désignée et les suivre en conséquence. Les membres de l'équipe assignés peuvent tracer leurs tâches dans le projet, ce qui permet au manager et à tous les autres membres de l'équipe d'être sur la même longueur d'onde.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des étapes ou des statuts de travail personnalisés qui reflètent votre flux de travail spécifique. Vous pouvez également paramétrer des champs personnalisés pour capturer des détails supplémentaires spécifiques au travail, comme la priorité, le client ou le budget

qui reflètent votre flux de travail spécifique. Vous pouvez également paramétrer des champs personnalisés pour capturer des détails supplémentaires spécifiques au travail, comme la priorité, le client ou le budget Établissez des relations entre les tâches pour voir comment elles sont connectées et comment le fait d'achever l'une d'entre elles peut avoir un impact sur une autre. Cela facilite la gestion de projets complexes comportant plusieurs tâches

pour voir comment elles sont connectées et comment le fait d'achever l'une d'entre elles peut avoir un impact sur une autre. Cela facilite la gestion de projets complexes comportant plusieurs tâches Les tâches récurrentes permettent d'établir des rappels pour les comptes rendus quotidiens ou les réunions hebdomadaires

Permettre aux employés d'enregistrer leur temps à partir de n'importe quel appareil de leur choix en utilisant l'application bureau ou mobile de ClickUp, la version web, ou l'extension Chrome gratuite

de leur choix en utilisant l'application bureau ou mobile de ClickUp, la version web, ou l'extension Chrome gratuite Offrez aux membres de l'équipe la flexibilité de passer d'un appareil à l'autre sans perdre d'heures avec Global Timer

sans perdre d'heures avec Global Timer Glaner des informations sur l'activité et la performance des employés grâce à des rapports détaillés sur les feuilles de temps, le temps suivi, les rapports de temps et le temps estimé

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Heures d'ouverture de Justworks

via Heures Justworks Justworks Hours est un outil de suivi du temps conçu pour rendre votre équipe plus efficace et plus productive. Adapté aux entreprises de toutes tailles, l'outil garantit que les employés sont rémunérés pour leur travail sans perdre de temps avec le suivi du temps manuel.

L'outil minimise les erreurs dans le suivi des heures enregistrées, vous aidant à rester en conformité avec le droit du travail, à éviter les sanctions juridiques et à maintenir des pratiques transparentes sur le lieu de travail.

Cet outil logiciel de surveillance des employés est facile à utiliser pour les employés et les employeurs. Les employés peuvent pointer avec la plateforme web, l'application mobile ou Slack.

Les employeurs peuvent surveiller les équipes, générer des rapports, vérifier l'emplacement avec le geofencing et inclure des entrepreneurs dans leur système lorsque l'équipe s'agrandit au-delà des employés horaires.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks Hours

Synchroniser automatiquement les quarts de travail approuvés avec votre organisation professionnelle d'employeurs (PEO) ou votre logiciel de paie

Maintien de pratiques équitables grâce à des alertes intégrées en cas d'heures supplémentaires et à des rappels automatisés pour les repas et les périodes de repos

Attribuez des ressources, établissez des paramètres et gérez mieux votre personnel grâce à des rapports détaillés sur les relevés de temps, la paie et les heures supplémentaires

Embarquez facilement les employés au bureau et à distance sur la plateforme

Limites de Justworks Hours

Peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises

Prix de Justworks Hours

Base: 59 $/mois par employé (pour PEO, suivi du temps inclus)

59 $/mois par employé (pour PEO, suivi du temps inclus) Plus:99 $/mois par employé (pour PEO, suivi du temps inclus)

G2: 4.6/5 (400+ reviews)

4.6/5 (400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

3. Hub Planner

via Planificateur de hub Hub Planner est une plateforme de gestion de ressources, de planification et d'ordonnancement offrant une visibilité sur les projets et les ressources sous un même hub. Utilisez cet outil pour évaluer la façon dont les membres de votre équipe utilisent leur temps, quels employés sont disponibles pour de nouveaux projets, et trouver instantanément des employés avec des paramètres spécifiques.

Il offre également des fonctionnalités de plateforme de gestion de projet, vous permettant de gérer les jalons du projet de définir des paramètres de facturation dynamiques et de forfaiter les dépenses financières. Vos employés peuvent utiliser la plateforme pour demander des congés annuels ou planifier des congés à l'aide du planificateur de ressources ou des formulaires de demande.

L'outil convient aussi bien aux PME qu'aux entreprises. Les gestionnaires de tous les secteurs d'activité peuvent utiliser cet outil pour rester au top de la gestion des capacités.

Les meilleures fonctionnalités de Hub Planner

Mesurez le temps passé sur les projets en rapportant le temps réel rapporté par les feuilles de temps au temps prévisionnel

Obtenez une visibilité sur les performances individuelles ou collectives grâce à des analyses en temps réel

Ajoutez des tableaux de bord à n'importe quel rapport et comparez les nombres réels au temps prévu pour les dépenses, l'utilisation et les heures travaillées

De forfaiter le travail non lié à un projet, comme les vacances ou les réunions

Limites de Hub Planner

Les analyses révèlent des informations limitées

Manque d'options de personnalisation

Prix du Hub Planner

Plug & Play: $7/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$7/utilisateur par mois (facturé annuellement) Premium: $18/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$18/utilisateur par mois (facturé annuellement) Business Leader: $54/utilisateur par mois (facturé annuellement)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet est une plateforme de gestion du travail pour l'ensemble du cycle de vie de votre projet - de la planification du projet, la gestion des ressources et l'établissement des paramètres jusqu'à la livraison des projets.

Elle est puissante pour les projets complexes avec de multiples dépendances. Le tableau de bord vous permet de générer des rapports en temps réel sur la progression et les performances du projet.

Si votre équipe a du mal à gérer les tâches répétitives, vous pouvez les automatiser grâce à des flux de travail récurrents ou basés sur des conditions.

Ce logiciel de suivi des travaux fonctionne mieux pour les entreprises ou les PME en phase d'expansion rapide.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Visualisez la progression grâce aux diagrammes de Gantt, aux tableaux Kanban ou à la vue Gantt

Affectation efficace des ressources grâce aux affichages des ressources et aux cartes thermiques

Suivez les seuils de coûts et les dépassements pour optimiser votre budget

Utilisez les intégrations avec Slack, Google Workspace, Jira et Microsoft Teams pour rassembler toutes vos informations sur une seule plateforme

Limites de Smartsheet

L'interface mobile semble un peu encombrée

Prix de Smartsheet

Free

Pro: 9 $/utilisateur par mois

9 $/utilisateur par mois Business: 32 $/utilisateur par mois

32 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (14,000+ reviews)

4.4/5 (14,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

5. WebWork

via Travail en ligne WebWork est un logiciel de suivi de projet qui aide les employeurs et les gestionnaires de projet à suivre les activités des employés et à gérer les projets au sein d'une plateforme unifiée.

L'outil effectue des captures d'écran de manière aléatoire pour vous donner une visibilité sur les projets sur lesquels travaillent les membres de votre équipe. Il est disponible sous forme d'application bureau, d'application mobile et d'extension Chrome, et il travaille également sur le navigateur. Mon travail permet donc à votre personnel de travailler à partir de n'importe quelle plateforme tout en enregistrant des durées sans perdre d'heures.

WebWork simplifie également le suivi des tâches. Vous pouvez suivre le statut des tâches, personnaliser votre affichage et hiérarchiser les travaux en fonction de leur importance ou des délais. Votre équipe peut utiliser la fonctionnalité de discussion pour collaborer et partager les ressources liées au projet.

Meilleures fonctionnalités de WebWork

Gérez efficacement votre temps grâce à un suivi du temps multiplateforme

Détectez les schémas de travail et améliorez vos performances grâce à des rapports

Calculer avec précision les heures facturables et générer des factures basées sur les taux horaires

Limites de WebWork

Impossible de définir des fuseaux horaires personnalisés pour les différents employés

Prix de WebWork

Pro: $4.99/utilisateur par mois

$4.99/utilisateur par mois Plus: $7.99/utilisateur par mois

$7.99/utilisateur par mois Premium: 11,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

6. Runn

via Courir Runn est un logiciel de gestion des ressources avec des fonctionnalités intégrées de feuilles de temps, de planification de projet, de gestion de capacité et de prévision.

Le puissant outil de recherche de Runn vous aide à trier vos effectifs et à trouver les membres de l'équipe qui conviennent à votre prochain projet. Il vous donne un aperçu clair des emplois du temps de chacun grâce à des cartes thermiques, ce qui vous permet de vous assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les ressources.

Vous pouvez permettre à vos équipes de remplir automatiquement des Relevés de temps. Suivez en temps réel le statut des projets et les feuilles de temps par rapport aux données prévisionnelles pour mieux comprendre les performances globales de l'entreprise.

La fonctionnalité de rapports offre un aperçu de votre entreprise avec des diagrammes, des tableaux et des graphiques dynamiques, vous permettant d'extraire des informations précieuses et d'identifier les possibilités d'amélioration.

Runn meilleures fonctionnalités

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer"

Filtrez les coéquipiers par rôle, compétences, équipe et étiquette

Affichez une vue d'ensemble de votre portfolio de projets, y compris les phases et les jalons, et hiérarchisez les tâches les plus importantes

Enregistrez les heures facturables et non facturables à l'aide de relevés de temps simples

Limites de Runn

Il faut du temps pour le paramétrer

Options de rapports limitées

Prix de Runn

Free

Pro: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (Pas assez de commentaires)

4.5/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

7. Asana

via Asana En tant que logiciel de gestion du travail, Asana vous tient au courant du dernier statut de vos projets, offre une visibilité sur la charge de travail de l'équipe et aide à établir une communication transparente entre les parties prenantes.

La fonctionnalité de charge de travail permet d'évaluer l'activité de votre équipe et de déterminer si elle dispose de la bande passante nécessaire pour mener à bien de nouveaux projets. La fonctionnalité de suivi du temps permet de mesurer le temps passé sur les tâches afin de définir les paramètres budgétaires avec précision, et les tableaux de bord des rapports transforment les données collectées en informations visuelles.

Asana s'adresse aux équipes de toutes tailles, qu'il s'agisse de petites entreprises en herbe ou d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Utilisez des modèles de projet et ajoutez de l'automatisation pour réduire le travail manuel

Personnalisez les sections du projet et passez d'une disposition à l'autre (diagramme de Gantt, liste, calendrier, tableau ou échéancier)

Visualisez la capacité de votre équipe et rééquilibrez le travail grâce à la fonctionnalité de charge de travail

Automatisation des processus à travers votre pile technologique avec 270+ intégrations

Limites d'Asana

Peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant: 13,49 $/utilisateur par mois

13,49 $/utilisateur par mois Avancé: 30,49 $/utilisateur par mois

30,49 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise+: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (9 000+ commentaires)

4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

8. Monday

via Monday De la planification des projets à la gestion des tâches en passant par l'affectation des ressources, Monday vous permet d'examiner vos projets comme un livre ouvert. L'interface visuelle est attrayante et convient parfaitement aux équipes créatives.

Si vous souhaitez savoir combien de temps votre équipe passe sur des tâches spécifiques, vous pouvez ajouter la colonne Suivi du temps à votre flux de travail. Lancez ou mettez en pause les tâches de manière pratique à l'aide du bouton de lecture. Toutefois, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les forfaits Pro et Enterprise.

Plateforme collaborative à la base, Mon vous tient au courant de la progression des projets et permet à toutes les parties prenantes de rester dans la boucle des projets, de communiquer et de maintenir un environnement de travail transparent.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Fixez vos objectifs, définissez des projets et des processus pour atteindre vos objectifs et créez des tâches pour aligner vos projets et vos processus sur vos objectifs

Planifier, programmer et allouer des ressources pour équilibrer la charge de travail de vos employés

Organisez votre flux de travail en classant les tâches par ordre de priorité, en attribuant des propriétés et en fixant des paramètres

Visualisez la progression à l'aide de tableaux de bord en temps réel

Les limites de Monday

Certains utilisateurs se plaignent du retard des notifications

Fonctionnalités de suivi du temps limitées

Prix du Monday

Free (gratuit)

(gratuit) Basic: $12/utilisateur par mois

$12/utilisateur par mois Standard: $14/utilisateur par mois

$14/utilisateur par mois Pro: $24/utilisateur par mois

$24/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (10,000+ reviews)

4.7/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

9. Travail d'équipe

via Travail d'équipe En tant que plateforme de gestion du travail, Teamwork vous permet d'organiser les ressources de l'équipe, d'estimer les échéanciers et de suivre les heures enregistrées avec précision.

Vous pouvez optimiser la planification des capacités en anticipant les besoins en ressources, en suivant les projets en cours et en sachant quand vous avez besoin de plus de personnel d'assistance. Avec un aperçu achevé de la charge de travail de chacun, vous pouvez décider de réaffecter des tâches ou de modifier les détails d'un projet afin d'en assurer la livraison dans les délais impartis.

Cette plateforme, principalement conçue pour les agences, les entreprises informatiques et les services de conseil, peut être adaptée à différents types d'entreprises, grandes ou petites.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Envoi d'alertes automatisées pour rappeler aux employés d'enregistrer leurs durées enregistrées

Utilisez le suivi du temps pour enregistrer les heures, gérer les budgets et générer des factures sans erreur et dans les délais

Affichez de manière centralisée les heures estimées, allouées, enregistrées et disponibles

Examinez le flux de travail de votre équipe et gérez efficacement la planification des ressources à court et à long terme

Limites du travail d'équipe

L'exportation des rapports peut s'avérer fastidieuse

Prix du travail en équipe

Free

Delivery: $13.99/utilisateur par mois

$13.99/utilisateur par mois Croissance: $25.99/utilisateur par mois

$25.99/utilisateur par mois Echelle: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

10. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff est un logiciel de suivi de projet avec des fonctionnalités de suivi du temps, de gestion des effectifs et d'analyse de l'activité.

Il permet à votre équipe de gagner du temps grâce au suivi du temps et à la paie automatisés. L'outil s'intègre avec PayPal, Payoneer, Wise, et d'autres modes de paiement, permettant une libération automatisée des paiements en fonction des heures facturables.

Vous pouvez également créer des rapports personnalisables avec les données dérivées du suivi du temps, du suivi des activités et de la collaboration des équipes et utiliser ces informations pour prendre des décisions d'entreprise cruciales.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff :

Suivre les heures des employés pour la main-d'œuvre à distance, hybride et au bureau et assurer une facturation et une facturation précises

Permettre aux employés d'enregistrer leurs heures depuis n'importe quel système d'exploitation ou appareil de leur choix

Gérer les quarts de travail, la disponibilité et les demandes de PTO et éviter les conflits de planification avec la fonctionnalité de planification des employés

Générez des rapports avec Hubstaff Insights et identifiez les tendances et les modèles de données

Les limites de Hubstaff :

Il peut être difficile de paramétrer différents fuseaux horaires dans Hubstaff

Tarifs de Hubstaff

Free

Démarrage: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Croissance: 9$/utilisateur par mois

9$/utilisateur par mois Teams: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: $25/utilisateur par mois

Hubstaff évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (500+ commentaires)

4.3/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,000+ avis)

Diriger vos projets vers la réussite avec le logiciel de suivi des tâches

Les applications de suivi des travaux permettent de s'assurer que le travail acharné de vos employés ne passe pas inaperçu et de garantir des paiements transparents et précis. Les membres de votre équipe affichent une vue effacée de ce à quoi ils consacrent leur temps et peuvent l'utiliser pour prendre en charge leurs heures de travail et rester productifs.

Ces outils aident les organisations à gérer les ressources pour les projets en cours et les futurs projets en préparation. Ils offrent des rapports en temps réel afin que vous puissiez décider du budget à allouer à chaque projet et quand et où remanier les ressources.

Il n'existe pas de plateforme de suivi des tâches aussi puissante et fluide que ClickUp - que ce soit pour la gestion de projet, le suivi de la durée, l'estimation du budget, l'affectation des ressources ou toutes ces tâches combinées.

En tant que plateforme tout-en-un, elle vous permet d'alléger votre pile technologique et de la rendre plus efficace, tout en vous tenant au courant du statut de tous vos projets. Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui et gérez votre personnel en toute confiance !