12 Meilleur logiciel d'enregistrement d'écran pour 2025 (avantages, limites, prix)

À faites-vous que les visuels l'emportent sur le texte et l'audio dans tous les cas ? 👀

Imaginez que vous soyez en communication avec votre équipe informatique et qu'elle vous donne des instructions pour trouver des boutons et modifier des paramètres.

Vous vous demandez : "Où ? Je ne le vois pas ! Je ne le vois pas !"

Ne serait-il pas beaucoup plus facile et réconfortant de voir les écrans des uns et des autres pour faciliter le processus de dépannage ?

C'est pourquoi vous devez jeter un coup d'œil au meilleur logiciel d'enregistrement d'écran.

Il vous évitera à coup sûr les appels interminables avec le service informatique. 😉

Dans cet article, nous allons découvrir les les douze meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran gratuits avec leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix.

Trouvons ensemble un excellent enregistreur d'écran qui ne vous coûtera pas une fortune !

Qu'est-ce qui fait un excellent logiciel d'enregistrement d'écran ?

Chaque logiciel d'enregistrement d'écran offre plusieurs fonctionnalités telles que :

Création d'un screencast

L'enregistrement des sons du système

Ajout de voix off

mais comment faire pour savoir si c'est le bon ?

Commencez par vérifier si le logiciel d'enregistrement ou de capture d'écran :

Dispose d'une option de partage intégrée, de sorte que vous n'avez pas besoin de partager des vidéos sous forme de pièces jointes à des e-mails

Est facile à utiliser. Vous ne voulez pas perdre du temps à regarder des tutoriels vidéo sur YouTube pour comprendre comment utiliser l'outil !

Peut faire plus que simplement enregistrer des vidéos. Ainsi, vous ne finirez pas par accumuler des applications à des fins différentes

En gardant ces points à l'esprit, voyons les meilleurs choix de logiciels d'enregistrement d'écran en 2021.

12 Meilleur logiciel d'enregistrement d'écran

Voici un petit secret sur les logiciels d'enregistrement d'écran :

Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup.

Voici les meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran pour les besoins de votre organisation :

1. ClickUp

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet de l'une des évaluations les plus élevées outils de productivité et de gestion de projet utilisés par les équipes productives dans les petites et grandes entreprises.

mais pourquoi un outil de gestion de projet figure-t-il sur cette liste ?

Parce que ClickUp est aussi le meilleur logiciel d'enregistrement d'écran gratuit ! Clip dans ClickUp vous permet de créer des enregistrements d'écran à côté de la gestion de vos projets, de l'attribution de tâches et de la prise de notes .

Si cela n'est pas un signe de commodité, nous ne savons pas ce qui le sera !

Le Clip vous permet :

Capturer l'intégralité de votre écran, d'un onglet de navigateur ou d'une fenêtre d'application

Ajouter une voix à l'aide d'un microphone

Enregistrer sans limite de temps

Partager l'enregistrement avec n'importe qui

Ce n'est pas tout !

n'oubliez pas qu'un excellent outil d'enregistrement d'écran doit être plus qu'un simple enregistreur

C'est exactement ce qu'est ClickUp, et nous en avons la preuve.

ClickUp : fonctionnalités clés

A. Ajoutez du contexte aux tâches en utilisant Clip enregistrements

Dans une tâche ClickUp, vous pouvez accéder à Clip à partir de l'élément Commentaires section.

Enregistrez votre écran pour ajouter un contexte à cette tâche spécifique. Dites adieu à la saisie de paragraphes interminables décrivant votre tâche. 👋

Parfois, il est tout simplement plus efficace de montrer que de dire, surtout si vous êtes un apprenant visuel. 👀

Enregistrement de votre écran dans ClickUp à partir d'une tâche à l'aide de l'enregistrement de clips

B. Extension Chrome pour la capture d'écran et plus encore

ClickUp's Extension Chrome est polyvalente comme un couteau suisse.

Elle peut vous aider :

Faire une capture d'écran de votre navigation

Ajouter des notes

Signet des sites web

Créer des tâches et plus encore

Vous pouvez même modifier la capture d'écran juste après l'avoir réalisée en activant la fonctionnalité de modification en cours.

Utilisez l'extension Chrome de ClickUp pour faire une capture d'écran pendant votre navigation et modifiez l'image juste après l'avoir prise

C. Annoter les images en utilisant Révision Qu'il s'agisse d'une image capturée ou de tout autre type d'image, l'annotation est facile grâce à la Révision de ClickUp.

Ajoutez des commentaires sur l'image aux endroits où vous souhaitez apporter des modifications et attribuez-la à la bonne personne.

Commenter une image et l'attribuer à un membre de l'équipe avec la fonctionnalité de Révision de ClickUp

Qu'est-ce que c'est ? Annotation PDF ? Nous nous en occupons également. 😎

Vous pouvez ajouter des repères effacés sur les documents juridiques, mettre en évidence les fautes de frappe, apporter des modifications, et bien plus encore, directement depuis l'espace des tâches.

D. Protéger les informations en utilisant Permissions Le développeur de votre site web n'a pas besoin de voir les données salariales des employés.

Vos clients n'ont pas besoin d'accéder à votre flux de travail interne.

Définissez des Permissions pour tout le monde (y compris les invités et les membres) dans ClickUp afin de protéger les informations sensibles.

Personnalisation des paramètres de confidentialité et de partage dans ClickUp Permissions

E. Apporter des applications et des sites web à ClickUp en utilisant Affichez Il suffit de copier et de coller l'URL ou l'HTML pour afficher des sites web tels que YouTube, Google Sheets, le calendrier Outlook et Loom à l'intérieur de ClickUp.

Plus besoin de changer d'onglet pour gérer vos flux de travail !

Copier et coller l'URL d'un Google Doc pour l'intégrer dans ClickUp

F. Supprimez les textes ennuyeux avec Modification en cours des textes riches Le texte de base peut être un fiasco, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi !

Utilisez des bannières, des titres, des tableaux, des listes numériques, de l'italique, du gras, et bien plus encore grâce à la fonction d'édition de texte enrichi de ClickUp.

Utilisez la barre d'outils ou les commandes slash pour ajouter l'édition de texte enrichi (Rich Text Editing) dans vos commentaires et descriptions de tâches

G. Planifier et organiser en utilisant Cartes mentales Cartes mentales dans ClickUp vous aident à visualiser vos idées et à les transformer en actions.

Esquissez les forfaits de vos projets et les flux de travail, ou encore dessinez les relations entre les différentes tâches.

Dessiner les relations entre les tâches avec les cartes mentales pour visualiser le processus de votre projet dans ClickUp

Utilisez Clip pour enregistrer votre écran comme votre carte mentale et partagez-la avec votre équipe au lieu d'organiser une réunion.

Bonus : votre équipe vous aimera aussi pour avoir organisé moins de réunions.

ClickUp pros

Envoyez et recevez des e-mails directement à partir de ClickUp en utilisant la fonction ClickApp E-mail Paramètres Rappels pour les choses que vous ne voulez pas manquer

Créer Tâches et des rappels même lorsque le wifi est en panne dans l'application Mode hors ligne Visualisez votre travail comme vous le préférez avec afficher Affichez les descriptions de tâches dans Plein écran pour profiter de détails et d'informations riches

Gérer facilement tâches et ressources Paramètres différents priorités pour les tâches en fonction de leur urgence

Suivre le temps passé sur les tâches à l'aide de Suivi du temps natif Directement intégrer avec vos applications favorites, notamment Calendly , Discord et Outlook Emportez votre travail partout avec vous grâce à ClickUp l'application mobile pour les appareils iOS et Android

Enregistrement de l'écran à partir de systèmes Windows, Mac et Linux

Limites de ClickUp

Non Vue Tableur dans l'application mobile (pour l'instant)

Notre équipe travaille dans huit fuseaux horaires différents pour s'assurer de saisir vos suggestions et de résoudre vos problèmes. 🌎 👩‍💻 ✅

Make sure to check out our* feuille de route de développement pour voir ce qui se prépare.

Prix ClickUp

ClickUp propose un forfait Free Forever. Son forfait payant commence à partir de $$$a par utilisateur et par mois.

Evaluation des clients de ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2200+ commentaires)

: 4.7/5 (2200+ commentaires) G2 : 4.7/5 (3100+ commentaires)

2. Loom

Loom est l'un des meilleurs enregistreurs d'écran qui peut vous aider à enregistrer des vidéos de haute qualité.

qu'est-ce qui le rend amusant ?

Les spectateurs peuvent commenter et réagir à vos vidéos. Vous pouvez également voir qui a affiché vos vidéos !

Malheureusement, Loom est limité modification en cours de la vidéo fonctionnalités.

Ainsi, si vous souhaitez faire plus que du découpage vidéo ou de la création de miniatures, ce logiciel d'édition et d'enregistrement vidéo n'est pas fait pour vous.

vous pourriez peut-être supprimer cet outil de capture d'écran de votre liste d'options ?

Les fonctionnalités clés du Loom

Créer des miniatures GIF

Archivez vos vidéos

Comptes de créateurs illimités

Les pros du Loom

Intégrer une vidéo Loom dans ClickUp

Restreindre l'affichage des vidéos à des personnes spécifiques

S'intègre à Gmail, Slack, et à d'autres systèmes d'information Notion Limites du Loom

La durée de l'enregistrement vidéo est limitée à cinq minutes dans la version gratuite

Les forfaits payants sont chers pour un outil qui ne propose que des fonctionnalités d'enregistrement vidéo

L'application de bureau Loom n'est pas compatible avec la plateforme Linux

Prix de Loom

Ce logiciel d'enregistrement d'écran dispose d'un forfait Free. Sa version payante démarre à 10 $/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Loom

Capterra : $$$A

: $$$A G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

**_Les inconvénients du Loom vous préoccupent-ils ?

Here are the* meilleures alternatives pour Loom vous pouvez envisager.

3. OBS Studio

OBS Studioest un enregistreur d'écran libre et gratuit.

Grâce à son assistance pour la diffusion en direct de screencasts sur des plateformes comme YouTube, il est idéal pour tous les professionnels et même les joueurs.

Pour un enregistreur vidéo d'écran gratuit, OBS Studio offre un ensemble décent de fonctionnalités, en particulier par rapport à d'autres outils d'enregistrement d'écran.

Cependant, si vous souhaitez simplement enregistrer l'écran rapidement, il peut être difficile de s'y retrouver.

Le logiciel OBS Studio propose des superpositions, un mélangeur audio, des transitions personnalisées, etc. Malheureusement, ces fonctionnalités peuvent s'avérer excessives pour quelqu'un qui n'a pas besoin de fonctionnalités de modification en cours de vidéo étendues.

Caractéristiques clés d'OBS Studio

Permet d'enregistrer des vidéos et d'en faire le montagediffusion en direct Raccourcis clavier pour démarrer et arrêter l'enregistrement, passer d'une scène à l'autre, etc.

Permet de capturer et de mixer des vidéos en temps réel

Les pros d'OBS Studio

Logiciel libre

Assistance aux systèmes Windows, Mac et Linux

Capture vidéo en plein écran

Limites d'OBS Studio

Pas de version mobile

Peut avoir des problèmes

Peut être difficile à comprendre

Prix d'OBS Studio

OBS Studio est gratuit.

Évaluation des clients d'OBS Studio

Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

4. ScreenRec

ScreenRec est un logiciel d'enregistrement et de capture d'écran très léger pour PC, Mac et Linux.

Avec une interface extrêmement conviviale, vous pouvez facilement cliquer et faire glisser pour sélectionner votre zone de capture et appuyer sur record (ou snap). Une fois l'enregistrement terminé, un lien automatique est généré et copié dans votre bloc-notes.

Vous pouvez facilement annoter vos captures d'écran et enregistrer vos vidéos avec un micro audio et une webcam en surimpression.

À Terminé, vous obtenez immédiatement un lien privé partageable. En effet, ScreenRec télécharge vos vidéos sur votre compte cloud privé pendant que vous enregistrez.

Principales fonctionnalités de ScreenRec

Lien partageable automatique

Annotation de la capture d'écran

Superposition d'une webcam avec enregistrement audio de l'ordinateur et du micro

Les plus de ScreenRec

Les enregistrements sont fortement cryptés et ne peuvent donc pas être téléchargés

Vous pouvez enregistrer en 4k

Peut être exporté au format mp4

Limites de ScreenRec

Pas de modification en cours des vidéos

Pas de téléchargement direct vers des sites de partage

Impossible de mettre l'enregistrement en pause

Prix de ScreenRec

ScreenRec est gratuit.

Évaluation des clients de ScreenRec

Capterra : 5/5 (1 avis)

G2 : 4.9/5 (4 commentaires)

Bonus : Consultez ce guide pour le meilleurs enregistreurs d'écran sans filigrane ! 🎥

5. Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic est un autre enregistreur d'écran gratuit qui vous permet d'ajouter des légendes à votre screencast.

Il vous permet également d'enregistrer simultanément la vidéo de votre écran et celle de votre webcam. C'est idéal lorsque vous devez enregistrer une vidéo avec vous-même et l'écran de votre ordinateur.

alors, est-ce que c'est parfait ?

Non.

L'outil a une limite de 15 minutes de vidéo pour les utilisateurs gratuits. Si vous avez besoin de prolonger, vous devrez utiliser leurs forfaits payants.

Cette restriction semble inutile, surtout lorsqu'il existe d'autres logiciels de screencasting ou d'enregistrement d'écran en ligne de qualité supérieure qui n'ont pas ces limites.

Screencast-O-Matic fonctionnalités clés

Enregistre à la fois l'écran de votre ordinateur et votre webcam

Fonctionnalité de miniatures personnalisées

Ajout de sous-titres fermés

Les pros de Screencast-O-Matic

Capturez des zones spécifiques ou l'ensemble de l'écran de l'ordinateur

Les versions payantes sont abordables

Protection des vidéos par mot de passe

Limites de Screencast-O-Matic

La version gratuite ne permet pas d'enregistrer plus de 15 minutes

Les forfaits payants n'ont pas d'essai gratuit

Une mise à jour est nécessaire pour supprimer le filigrane

Prix de Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic est disponible gratuitement. Son forfait payant commence à 1,65 $/mois (facturé annuellement).

Évaluation des clients de Screencast-O-Matic

Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) G2 : 4.1/5 (40+ commentaires)

Clipchamp est un éditeur vidéo gratuit qui vous permet de créer et d'éditer des vidéos à des fins professionnelles, éducatives et créatives.

Avec cet enregistreur d'écran, vous avez accès à des outils de modification en cours professionnels tels qu'un écran vert et aux éléments de base tels que le découpage et le recadrage.

il y a quelque chose que Clipchamp ne peut pas défendre ?

Un seul mot: la personnalisation.

Contrairement à d'autres suites logicielles de modification en cours achevées, ce logiciel d'enregistrement d'écran ne vous permet pas de personnaliser les flux de travail d'enregistrement vidéo.

Clipchamp fonctionnalités clés

Travaillez sur des projets vidéo ensemble avec la fonctionnalité des équipes de Clipchamp

Offre des modèles prêts à l'emploi pour les publicités vidéo sociales, les diaporamas d'entreprise, etc.

Accès à une vaste bibliothèque de vidéos et de fichiers audio

Les pros de Clipchamp

Illimitéproduction de vidéos dans la version gratuite

L'éditeur vidéo en ligne vous permet de découper, couper, faire pivoter, recadrer, etc.

Ajoutez du texte, des suivis audio et des images à vos vidéos

Limites de Clipchamp

Pas de sauvegarde des médias sur le cloud dans la version gratuite

Options d'étalonnage des couleurs limitées

La gestion des fichiers peut être délicate lorsqu'ils sont synchronisés avec iCloud

Prix de Clipchamp

Clipchamp propose un forfait gratuit. Son forfait payant commence à 9 $/mois.

Evaluations des clients de Clipchamp

Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) G2 : $$$A

7. Boîte à savon

Soapbox est un logiciel d'enregistrement d'écran qui travaille comme une extension Chrome.

Il offre toutes les fonctionnalités de base pour capturer, modifier et partager votre enregistrement d'écran.

Si vous souhaitez vendre votre contenu ou vos produits, vous pouvez créer des vidéos pour assister vos activités de marketing avec ce logiciel d'enregistrement.

Cependant, lorsque vous capturez l'écran et la webcam ensemble, vous ne pouvez pas vous voir lorsque vous enregistrez.

Nous aurions aimé que Soapbox sorte un peu des sentiers battus pour ajouter cette simple fonctionnalité.🤦

Fonctionnalités clés de Soapbox

Enregistrer des vidéos en combinant screencast et webcam

Ajouter des éléments tels que des diapositives ou d'autres vidéos

Créez des miniatures vidéo avec un GIF en boucle ou une superposition de texte

Les pros de Soapbox

Exporter rapidement des vidéos vers les médias sociaux

Créer des miniatures vidéo

Créer des vidéos illimitées dans la version gratuite

Limites de Soapbox

Fonctionnalités limitées de modification en cours d'enregistrement

Pas d'image de marque pour les pages vidéo dans la version gratuite

Les forfaits payants sont chers

Prix de Soapbox

Soapbox propose un forfait gratuit. La version payante commence à 99 $/mois.

Evaluations des clients de Soapbox

Capterra : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) G2 : 4.2/5 (15+ commentaires)

8. ShareX

ShareX est un logiciel libre d'enregistrement d'écran, de partage de fichiers et de outil de productivité pour Windows.

Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des écrans, réaliser des vidéos et même créer des GIF pour les médias sociaux.

les avantages de ShareX sont nombreux

C'est gratuit et il n'y a pas de limite de temps pour enregistrer des vidéos.

quels sont les points faibles de ShareX ?

ShareX n'assiste pas la capture d'écran de la plupart des jeux en mode plein écran.

Les joueurs peuvent donc supprimer cet outil de leur liste en toute sécurité.

ShareX fonctionnalités clés

Offre des capacités de capture d'écran personnalisées comme les fenêtres actives, la capture de défilement, la capture de texte, etc.

Outils d'annotation multiples

Assistance à plusieurs méthodes de téléchargement comme le téléchargement de fichiers, de dossiers et d'URL

ShareX avantages

Assistance à plus de 80 plateformes pour partager votre contenu comme Twitter, Dropbox, Jira, etc.

Flux de travail personnalisables

Application gratuite et sans publicité

Limites de ShareX

Trop d'options de capture d'écran peuvent dérouter un utilisateur moyen

Pas d'option d'enregistrement audio dans la vidéo

Disponible uniquement pour Windows

Prix de ShareX

ShareX est un logiciel de capture d'écran gratuit.

évaluations des clients de ShareX

Capterra : $$$A

: $$$A G2 : 4.8/5 (60+ commentaires)

9. Free Cam

Free Cam est un excellent logiciel pour votre screencast et les modifications en cours de la vidéo.

Comme la plupart de ses concurrents, cette application d'enregistrement d'écran vous permet d'enregistrer des voix off et des sons système et offre des outils de modification vidéo de base.

Il s'agit donc d'un logiciel d'enregistrement tout à fait ordinaire.

De plus, ses options de modification audio et vidéo ne sont disponibles que dans la version pro.

Si vous envisagez de passer à la version supérieure, n'hésitez pas à franchir le pas.

Il vous en coûtera 227 $$$a par an !

Voici un élément décisif : seuls les utilisateurs de Windows peuvent utiliser ce logiciel de screencast.

Désolé pour les utilisateurs de Mac. Vous devez continuer à chercher un autre outil d'enregistrement et de modification en cours.

Free Cam fonctionnalités clés

Surligner le curseur dans un enregistrement d'écran avec des sons de clics

Personnalisation de la zone d'enregistrement de l'écran

Découpez votre enregistrement vidéo

Free Cam pros

Téléchargez des vidéos directement sur YouTube

enregistrement vidéo de qualité HD 720p

Pas de filigrane

Limites de Free Cam

La version gratuite ne permet pas d'exporter une vidéo enregistrée au format MP4

Il n'est pas possible d'annoter les enregistrements

Les fonctionnalités de modification en cours des vidéos peuvent être difficiles à utiliser

Prix de la Free Cam

Free Cam propose un forfait gratuit. La version payante coûte 227 $/an.

Évaluation des clients de Free Cam

Capterra : $$$A

: $$$A G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

10. Apowersoft Enregistreur d'écran gratuit en ligne

Apowersoft's Free Online Screen Recorder est un enregistreur d'écran intégré au navigateur.

Cet enregistreur gratuit vaut la peine d'être essayé, que ce soit pour enregistrer votre présentation, une démonstration de logiciel ou un tutoriel.

Bien qu'il s'agisse d'un outil intégré au navigateur, il peut donner du fil à retordre à n'importe quel logiciel d'enregistrement de bureau grâce à sa barre de contrôle pleine d'options. Il vous permet d'enregistrer un flux vidéo, une auto-démonstration, une discussion en direct, etc.

Cependant, cet outil gratuit a ses limites.

Pour commencer, il arrive que l'audio et la vidéo ne parviennent pas à se synchroniser.

Si vous êtes un joueur professionnel, il n'est pas très performant pour l'enregistrement des jeux.

Apowersoft Screen Recorder ne fera pas justice à vos puissants mouvements de jeu. 🎮

Principales fonctionnalités d'Apowersoft

Exportation des vidéos en plusieurs formes, notamment MP4, WMV, AVI

Option d'enregistrement simultané de l'audio et de la vidéo

Ajout d'une webcam dans l'enregistrement d'écran

Les pros d'Aprowersoft

Aucune limite d'enregistrement

Capture d'écran flexible

Annotation des vidéos en temps réel

Limites d'Apowersoft

L'application a tendance à planter parfois

Ne s'intègre pas à d'autres applications de travail

Pas d'option pour définir les paramètres de permission

Prix d'Apowersoft

L'enregistreur d'écran d'Apowersoft est un outil gratuit.

évaluations des clients d'Apowersoft

Capterra : $$$A

: $$$A G2 : N/A

11. Camtasia

Camtasia est un outil de capture TechSmith et un éditeur vidéo tout-en-un qui vous permet d'enregistrer et de créer des vidéos de qualité professionnelle sous Windows et Mac.

Vous pouvez utiliser ce logiciel de capture d'écran pour créer des leçons en ligne, des tutoriels, des démonstrations de produits, etc.

L'éditeur vous permet également d'ajouter des animations et des effets pour rendre vos vidéos plus intéressantes. Par exemple, vous pouvez découper, couper, ajouter un zoom et un panoramique, ajouter des annotations, etc.

L'inconvénient est que cet outil n'est pas gratuit.

C'est le logiciel d'enregistrement vidéo le plus cher de notre liste.

Les fonctionnalités clés de Camtasia

Éditeur simple par glisser-déposer

Des ressources gratuites telles que des effets vidéo, des images et des sons sont disponibles dans la bibliothèque de Camtasia

Ajoutez des quiz et de l'interactivité à vos vidéos

Les pros de Camtasia

Les modèles vidéo prédéfinis réduisent le temps de modification en cours

Utilisez des thèmes pour conserver une apparence cohérente

Téléchargez instantanément votre vidéo sur YouTube, Vimeo, etc.

Limites de Camtasia

L'application met du temps à se charger

L'audio a tendance à s'interrompre

Prix de Camtasia

Camtasia coûte 249,99 $ par utilisateur.

Évaluations des clients de Camtasia

Capterra : 4.6/5 (90+ commentaires)

: 4.6/5 (90+ commentaires) G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

12. Tella

Tella est un nouvel enregistreur d'écran qui donne plus de personnalité à vos vidéos.

L'enregistrement avec Tella est flexible. Vous pouvez enregistrer votre écran, votre caméra ou les deux en même temps. Il dispose également d'un mode diapositives, qui vous permet de présenter des diapositives directement dans Tella.

Tella propose également des options de personnalisation amusantes. Vous pouvez ajouter vos propres arrière-plans à vos enregistrements d'écran, modifier les dispositions et les styles de caméra, et combiner différents clips. Il vous permet également de découper et de remplacer vos enregistrements.

Mais si vous souhaitez faire des modifications en cours de vos enregistrements, Tella n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous.

Tella fonctionnalités clés

Ajoutez des arrière-plans personnalisés et modifiez les dispositions

Combinez plusieurs clips en une seule vidéo

Partage instantané avec un lien

Les pros de Tella

Fonctionne dans n'importe quel navigateur web (rien à télécharger ou à installer)

Durée d'enregistrement illimitée

Fonctionnalités de modification en cours

Les limites de Tella

Limité à 10 vidéos sur le forfait Free

Le forfait Free comporte des filigranes sur les vidéos téléchargées

Pas d'application mobile

Prix de Tella

Tella Achevé est entièrement gratuit et Tella Pro coûte 19 $ par mois (pour des vidéos illimitées et sans filigrane).

Évaluations des clients de Tella

Capterra : $$$A

: $$$A G2 : $$$A

Lumière, caméra, enregistrement d'écran !

Vous souvenez-vous de l'époque où l'enregistrement d'écran était réservé aux experts en technologie ? 🧙‍♀️

Eh bien, nous avons parcouru un long chemin.

Nous disposons désormais de nombreux programmes d'enregistrement d'écran qui enregistrent votre écran d'un simple clic de souris.

Mais encore faut-il choisir un outil d'enregistrement d'écran qui corresponde à vos besoins.

À faire des enregistreurs d'écran gratuits sans limite d'enregistrement ?

D'un outil qui vous permette d'ajouter de la voix ?

D'une fonctionnalité de partage intégrée ?

Obtenez tout ce qui précède dans un outil de gestion de projet complet. En d'autres termes, optez pour ClickUp. 😊

C'est votre outil de gestion des tâches, de prise de notes et le meilleur enregistreur d'écran gratuit. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et commencez à vous enregistrer en train d'écrire l'histoire !

