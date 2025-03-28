Modèles gratuits d'arbres généalogiques en Excel, Word et ClickUp Docs

La recherche de l'histoire de votre famille présente de nombreux avantages : elle vous permet d'établir une connexion avec vos racines, de recueillir des informations médicales et de vous sentir plus proche de votre famille. En outre, le fait d'entrer en contact avec des parents éloignés peut préserver vos connexions familiales, vous aider à vous amuser avec votre famille élargie et créer un sentiment d'appartenance.

Vous pouvez retrouver vos racines en utilisant des ressources telles que ancestry.com, en parlant à des parents plus âgés ou en recherchant des documents de recensement dans les archives nationales. Une fois que vous avez obtenu les données, vous pouvez utiliser un modèle d'arbre généalogique pour créer un diagramme avec tous vos parents, les suivre à travers les générations, ajouter des détails à leur sujet et organiser vos diagrammes pour la généalogie.

Les arbres généalogiques, en particulier ceux créés à l'aide de un logiciel de cartes mentales numériques peut également être partagée avec d'autres membres de la famille, ce qui constitue une expérience amusante et collaborative permettant d'apprécier ensemble votre patrimoine commun.

Qu'est-ce qu'un modèle d'arbre généalogique ?

Un modèle d'arbre généalogique est un cadre préconçu qui vous permet de créer un diagramme de votre lignée familiale. Il vous permettra d'organiser les membres de la famille par génération, de retracer les relations familiales et d'ajouter des informations sur chaque ancêtre (ou descendant).

Les quatre principaux aspects d'un modèle d'arbre généalogique sont :

Structure hiérarchique : Organiser les membres de la famille de manière chronologique afin que vous puissiez facilement suivre les générations et les relations

: Organiser les membres de la famille de manière chronologique afin que vous puissiez facilement suivre les générations et les relations Branches : pour illustrer les lignées familiales individuelles et les descendants liés à chaque ancêtre : Pour illustrer les lignées familiales individuelles et les descendants liés à chaque ancêtre

: pour illustrer les lignées familiales individuelles et les descendants liés à chaque ancêtre : Pour illustrer les lignées familiales individuelles et les descendants liés à chaque ancêtre Les connecteurs : Pour établir les relations entre les différents membres de la famille, tels que les parents, les enfants, les frères et sœurs et les conjoints

: Pour établir les relations entre les différents membres de la famille, tels que les parents, les enfants, les frères et sœurs et les conjoints Profils individuels : Fournir des informations détaillées pour chaque membre de la famille, y compris les dates de naissance, les professions et d'autres détails personnels

Les modèles d'arbres généalogiques sont disponibles en différentes formes, tant analogiques (diagrammes, cahiers, classeurs, modèles imprimables) que numériques (document, feuille de calcul, tableau blanc virtuel ). Alors que le premier peut donner une impression de vieille école, le second peut s'avérer plus utile pour collaborer visuellement et créer des Tableaux d'idées .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'arbre généalogique ?

Un bon modèle d'arbre généalogique doit contribuer à rendre votre arbre généalogique informatif et facile à comprendre.

Mais choisir le bon modèle peut s'avérer déroutant étant donné le grand nombre de modèles d'arbres généalogiques disponibles sur Internet aujourd'hui. Il est essentiel de choisir un modèle dès le départ, car le transfert de l'historique de votre famille vers un nouveau modèle au cours des étapes ultérieures peut s'avérer fastidieux.

Voyons ce qu'il faut rechercher dans un exemple d'arbre généalogique afin de trouver celui qui convient le mieux au suivi de votre généalogie.

Une structure claire et logique : Vérifiez si votre modèle d'arbre généalogique a une structure hiérarchique qui divise les générations et qui peut être modifiée pour s'adapter à votre famille

: Vérifiez si votre modèle d'arbre généalogique a une structure hiérarchique qui divise les générations et qui peut être modifiée pour s'adapter à votre famille Conception personnalisable : Choisissez un modèle qui peut être personnalisé en fonction de vos préférences de conception (couleur, police de caractère, mise en forme, et plus encore)

: Choisissez un modèle qui peut être personnalisé en fonction de vos préférences de conception (couleur, police de caractère, mise en forme, et plus encore) Outils de collaboration : Choisissez un modèle d'arbre généalogique que vous pouvez partager avec d'autres et utiliser pour collaborer et ajouter des suggestions

: Choisissez un modèle d'arbre généalogique que vous pouvez partager avec d'autres et utiliser pour collaborer et ajouter des suggestions Assistance multimédia : Présélectionnez les outils qui assistent les différents types de médias, tels que les images, les vidéos et les fichiers audio. Cela peut vous aider à cataloguer des trouvailles importantes telles que des photos, des souvenirs et même des enregistrements de chaque parent

: Présélectionnez les outils qui assistent les différents types de médias, tels que les images, les vidéos et les fichiers audio. Cela peut vous aider à cataloguer des trouvailles importantes telles que des photos, des souvenirs et même des enregistrements de chaque parent Options multilingues : Pour les familles bilingues ou multilingues, procurez-vous un modèle qui peut être localisé dans différentes langues. Cela serait incroyablement bénéfique, le rendant plus accessible pour tous les membres de la famille

: Pour les familles bilingues ou multilingues, procurez-vous un modèle qui peut être localisé dans différentes langues. Cela serait incroyablement bénéfique, le rendant plus accessible pour tous les membres de la famille Sécurité et confidentialité : Privilégiez les modèles avec des paramètres de confidentialité intégrés et des mesures de sécurité pour protéger les données personnelles sensibles contre tout accès non autorisé

N'oubliez pas qu'un modèle d'arbre généalogique doit comporter ces fonctionnalités et vous permettre de le personnaliser en fonction de vos besoins. C'est pourquoi nous avons dressé pour vous la liste parfaite de modèles d'arbres généalogiques imprimables.

6 modèles d'arbre généalogique gratuits dans Word, Excel et ClickUp

Découvrez quelques-uns de nos modèles d'arbre généalogique numériques favoris (et gratuits) pour vous aider à organiser facilement l'histoire de votre famille.

1. Modèle d'arbre généalogique ClickUp

Créez un arbre généalogique, ajoutez des profils pour chaque membre de la famille et collaborez avec d'autres personnes dans le modèle d'arbre généalogique ClickUp

L'arbre généalogique Modèle d'arbre généalogique ClickUp vous permet d'organiser vos recherches généalogiques dans un environnement collaboratif modèle de Tableau blanc virtuel . Comme il s'agit d'un tableau numérique, vous pouvez y ajouter de nouveaux jalons - tels que les mariages, les naissances et les décès - et le tenir à jour avec les informations les plus récentes.

Ajoutez des éléments tels que des gribouillis et des images pour rendre votre arbre généalogique plus attrayant visuellement avec ClickUp Tableau blanc

Ce modèle est construit sur Tableau blanc ClickUp et bénéficie d'une assistance multimédia, ce qui facilite l'ajout d'images et d'enregistrements afin d'étoffer le contexte de l'histoire de vie de chaque membre de la famille.

De plus, contrairement aux documents et aux feuilles de calcul, le Tableau blanc ClickUp est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter beaucoup plus d'éléments de conception, tels que des formes, des gribouillis et des graphiques, à un modèle d'arbre généalogique vierge. Vous pouvez également créer un carte mentale pour faire un remue-méninges avec votre famille.

Vous pouvez également la partager avec votre famille élargie afin qu'elle puisse ajouter plus de contexte ou vous donner des suggestions.

2. ClickUp Diagramme de parenté Modèle de Tableau blanc

Ajoutez les informations sur votre lignée et partagez-les avec votre famille grâce au modèle de tableau blanc du diagramme de parenté de ClickUp

ClickUp propose également un autre modèle d'arbre généalogique gratuit appelé le Modèle de tableau blanc ClickUp pour le diagramme de parenté qui peut également être utilisé pour construire votre arbre généalogique et retracer votre lignée. Comme le modèle mentionné précédemment, le modèle Kinship Diagram est également un tableau blanc doté de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer un arbre généalogique captivant et riche en données.

Ajoutez le modèle de Tableau blanc de diagramme de parenté à votre espace de travail, saisissez les détails de votre lignée, utilisez des connecteurs pour afficher les relations entre les membres de la famille et incluez des informations personnelles telles que des anecdotes et des jalons pour chaque individu afin de garantir une histoire familiale approfondie.

À terminé, vous pouvez simplement partager le diagramme de l'arbre généalogique avec votre famille élargie à l'aide d'un lien privé ou public afin qu'ils puissent tous l'afficher, faire part de leur partage et combler les lacunes. Ou mieux encore, organisez une réunion virtuelle et travaillez ensemble sur votre arbre généalogique.

Une autre idée consiste à créer un projet de groupe pour votre arbre généalogique sur ClickUp, à y ajouter les membres de votre famille et à leur assigner des tâches à achever, comme la recherche du membre de la famille responsable de la conception du diagramme de l'arbre généalogique. Cela peut constituer une expérience amusante de rapprochement avec les membres de la famille élargie, car vous en saurez plus sur vos ancêtres et sur l'histoire que vous partagez avec eux.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est ClickUp Brain l'IA Writer for Work de ClickUp Brain est un assistant virtuel de rédaction intégré à l'environnement de travail ClickUp qui peut vous aider à faire de nombreuses choses.

Posez des questions et écrivez mieux, plus vite et sans effort avec ClickUp Brain

Par exemple, vous pouvez l'utiliser comme assistant d'écriture pour vous aider à rédiger et modifier vos anecdotes, comme traducteur pour vous aider à localiser l'arbre généalogique dans différentes langues, et plus encore.

ClickUp Brain peut également vous aider à rechercher des informations, à examiner les commentaires des autres membres de la famille et à y répondre.

3. Modèle d'arbre généalogique Microsoft Word par Template.net

via Template.net Le prochain modèle de cette liste provient de Template.net, une bibliothèque gratuite connue pour ses modèles prêts à l'emploi pour presque tout.

Ce modèle Modèle d'arbre généalogique simple est un modèle d'une page qui comprend un arbre avec des bulles pour les différents membres de la famille. Il peut contenir jusqu'à trois générations et huit membres de la famille.

Vous pouvez télécharger ce modèle instantanément et le modifier sur n'importe quel traitement de texte, tel que MS Word, Google Docs et Apple Pages. Une fois terminé, vous pouvez l'exporter au format PDF ou l'imprimer sous forme de poster. Cela en fait une excellente ressource pour les étudiants et les enseignants qui travaillent sur des projets d'arbres généalogiques.

4. Google Docs Modèle d'arbre généalogique simple et léger par GooDocs

via GooDocs GooDocs, une autre bibliothèque de modèles gratuits très appréciée, propose un service de Modèle d'arbre généalogique simple et léger . Cet arbre généalogique simple, basé sur un texte, relie les membres de la famille à l'aide de lignes. Il est proposé en deux tailles par défaut, A4 et US Letter, et vous pouvez le modifier à la fois sur Google Docs et MS Word.

Le document comporte également une section dans laquelle vous pouvez inclure un ou deux paragraphes sur votre famille ou sur l'objectif de l'arbre généalogique.

Par ailleurs, si le modèle original vous permet de saisir des données pour cinq générations au maximum, vous pouvez en ajouter d'autres en utilisant les formes et les connecteurs par défaut de votre traitement de texte. De même, en fonction des options de partage de votre traitement de texte, vous pouvez le partager avec un membre de votre famille pour obtenir ses commentaires.

Bien qu'il s'agisse d'un excellent modèle d'arbre généalogique (plus détaillé que le modèle précédent de Template.net), il convient davantage à un paramètre éducatif.

5. Modèle Microsoft Word d'arbre généalogique à 7 générations par Template.net

via Template.net Si vous souhaitez retracer l'histoire de votre famille sur plusieurs générations, ce site Web peut vous aider modèle d'arbre généalogique sur 7 générations de Template.net peut constituer un excellent point de départ.

Il vous permet d'afficher sept générations de votre famille sur une seule page. De plus, il est facile de le dupliquer dans le traitement de texte de votre choix et d'y inscrire les coordonnées des membres de votre famille.

Les traitements de texte étant simples à utiliser, le modèle peut être accessible aux membres plus âgés de votre famille qui ne sont peut-être pas très à l'aise avec la technologie. Une fois que vous avez ajouté les coordonnées de votre famille, vous pouvez les imprimer ou les enregistrer au format PDF.

6. Modèle Excel d'arbre généalogique par Vertex.com

via Vertex.com La version finale Modèle d'arbre généalogique est un organigramme téléchargeable de Vertex.com avec des modèles par défaut pour les arbres généalogiques de six et sept générations. Vous pouvez simplement dupliquer la feuille de calcul dans Google Sheets et commencer à mettre en forme vos informations familiales - aucune mise en forme n'est nécessaire.

Il s'agit donc d'une ressource pratique pour les personnes qui commencent à faire des recherches sur leur arbre généalogique et qui souhaitent stocker des informations de base sur chaque membre de leur famille. Elle vous permet également d'afficher une vue d'ensemble de tous les membres de votre famille sur un seul écran.

Une autre idée consiste à utiliser ce modèle comme une "table des matières" pour votre arbre généalogique en créant un document dans lequel vous saisirez l'histoire de chaque membre de votre famille et en ajoutant le lien vers leur nom dans cette feuille de calcul.

Vous pouvez également compléter cette feuille de calcul avec une autre ressource gratuite de Vertex - leur suivi des recherches généalogiques qui vous permet de suivre la progression de vos recherches. Ce tracker comprend des filtres permettant de classer les membres de la famille en tant qu'hommes ou femmes, des données sur les naissances et les décès, ainsi que des liens supplémentaires tels que les nécrologies.

Télécharger ce modèle

Préservez votre patrimoine avec les modèles d'arbre généalogique

Retracer la lignée de votre famille peut être incroyablement gratifiant. Que vous soyez un parent qui aide ses enfants à comprendre leur culture, un enseignant qui aide ses élèves à explorer leur patrimoine ou un adulte qui documente l'histoire de sa famille, ces modèles de généalogie peuvent s'avérer très utiles.

Pour ceux qui souhaitent aborder leur projet d'arbre généalogique de manière plus structurée et organisée, nous suggérons d'utiliser ClickUp.

Il dispose des modèles d'arbre généalogique les plus flexibles et de capacités de gestion de projet de premier ordre pour vous aider à rester organisé et à construire votre arbre généalogique en même temps que les autres membres de votre famille. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp peut vous aider à créer un arbre généalogique détaillé, à organiser vos recherches, à organiser des réunions virtuelles avec votre famille, et bien plus encore.