Tableaux de bord : Accéder à des informations puissantes est plus facile que jamais

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de pouvoir accéder à l'ensemble de votre travail et d'en assurer le suivi en un seul endroit.

C'est pourquoi Tableaux de bord ClickUp sont là pour ça. Les tableaux de bord sont le centre de contrôle de tous vos projets. Ils vous permettent d'accéder instantanément à des informations en temps réel, de suivre la progression et de créer de la clarté dans l'ensemble de votre entreprise.

Des millions de personnes ont déjà utilisé les tableaux de bord ClickUp pour rationaliser les flux de travail et fournir une visibilité à vol d'oiseau sur la façon dont le travail est fait.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que les tableaux de bord ClickUp deviennent encore plus puissants avec l'ajout de nouveaux cas d'utilisation, de modèles et d'un tableau de bord qui peut être affiché n'importe où dans ClickUp pour obtenir des informations instantanées sur les projets.

Visualisez vos projets grâce aux affichages des tableaux de bord

Avez-vous déjà souhaité voir la progression de votre projet d'un simple coup d'œil ? C'est désormais possible grâce aux affichages du tableau de bord ! C'est comme si vous aviez des super-pouvoirs pour votre travail.

Avec les tableaux de bord en tant que vue, vous pouvez prendre ce sur quoi vous travaillez déjà et le transformer en diagrammes et en graphiques en quelques clics - cliquez sur Ajouter une vue, sur Vue tableau de bord et choisissez un modèle de tableau de bord. L'affichage extrait automatiquement les données des tâches/champs sur lesquels vous travaillez pour créer un tableau de bord permettant de visualiser votre travail.

Le Tableau de bord simple est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez plonger dans votre productivité personnelle en ajoutant un tableau de bord en tant qu'affichage à l'aide d'un modèle préconstruit. Cela vous aidera à hiérarchiser vos tâches, à suivre la progression de votre travail et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

C'est votre centre de commande personnel pour un flux de travail efficace et organisé.

Personnalisation infinie avec les cartes du tableau de bord

Nos modèles de tableaux de bord préconstruits ne sont qu'un début. Personnaliser l'affichage de votre tableau de bord est aussi amusant que de jouer avec des blocs de construction. Grâce à notre fonction de carte, vous pouvez choisir exactement les informations que vous souhaitez afficher et la manière dont vous souhaitez les afficher.

Vous souhaitez ajouter de nouvelles cartes pour suivre différents aspects de votre travail ? N'hésitez pas ! Vous avez besoin de les redimensionner pour qu'elles s'adaptent parfaitement à vos besoins ? À faire aussi.

Vous avez le choix entre 40+ cartes de tableau de bord pour personnaliser n'importe quel tableau de bord en fonction de vos besoins. Voici quelques-unes de nos cartes les plus populaires :

Calculation Cards: Calculer n'importe quelle donnée en utilisant des formules sur des champs personnalisés

Calculer n'importe quelle donnée en utilisant des formules sur des champs personnalisés Cartes de discussion : Ouvrez des lignes de communication directes dans votre tableau de bord

: Ouvrez des lignes de communication directes dans votre tableau de bord Cartes de statut : Visualisez la progression des tâches à l'aide de diagrammes circulaires, de piles ou de barres

: Visualisez la progression des tâches à l'aide de diagrammes circulaires, de piles ou de barres Cartes de priorité : Cartes de priorité : classez les tâches par ordre d'urgence pour vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires

: Cartes de priorité : classez les tâches par ordre d'urgence pour vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires Cartes d'assigné : Mettez en évidence les charges de travail individuelles afin d'équilibrer les responsabilités

: Mettez en évidence les charges de travail individuelles afin d'équilibrer les responsabilités Cartes de sprint : Affichez la progression du sprint à l'aide de diagrammes de vélocité et d'avancement

: Affichez la progression du sprint à l'aide de diagrammes de vélocité et d'avancement Cartes d'intégration : Intégrer le contenu d'autres applications dans votre tableau de bord

: Intégrer le contenu d'autres applications dans votre tableau de bord Cartes personnalisées : Ajoutez du texte, des images et des tâches pour créer des sections entièrement personnalisées

La puissance des tableaux de bord est encore accentuée lorsqu'elle est combinée à la flexibilité de notre logiciel Types de tâches . Désormais, vous pouvez ajouter des analyses à n'importe quelle liste hautement personnalisée créée avec les types de tâches.

Créer des tableaux de bord pour l'ensemble de votre Business

Vous ne savez pas comment utiliser un tableau de bord dans votre travail ? Laissez-nous vous aider ! Il existe une infinité de cas d'utilisation qui peuvent optimiser n'importe quelle fonction.

Tableau de bord de la gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/project-management-dashboard-view-in-clickup-1400x841.png tableau de bord de la gestion de projet affiché en ClickUp /$$$img/

Le Tableau de bord de la gestion de projet est un excellent exemple. En ajoutant ce modèle de tableau de bord comme vue sur n'importe quel projet, vous voyez instantanément où il y a des risques ou des goulots d'étranglement et quels membres de l'équipe ont besoin d'aide pour faire avancer le projet, de sorte que vous pouvez mieux afficher votre temps.

Tableau de bord du portail client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Client-Portal-Dashboard-Example-1400x841.png Exemple de tableau de bord du portail client ClickUp /$$$img/

Le modèle Tableau de bord du portail client est plus qu'un canal de communication - c'est un espace de collaboration qui invite les clients dans le processus du projet, ce qui favorise la transparence et le partenariat.

Ce tableau de bord est la pierre angulaire de l'établissement de la confiance et du maintien de relations solides avec les clients.

Tableau de bord d'une campagne de marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Marketing-Dashboard-Example-1400x841.png Exemple de tableau de bord marketing ClickUp /$$$img/

Un autre cas d'utilisation est celui des équipes marketing. Avec ce modèle, les équipes peuvent créer des tableaux de bord de campagne marketing personnalisés pour aller au-delà des analyses de base.

Il est plus facile que jamais d'analyser les performances des campagnes, l'engagement du public et le suivi des conversions. Ce tableau de bord est un outil essentiel pour affiner les stratégies marketing et maximiser l'impact.

Tableau de bord CRM et fidélisation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-CRM-Dashboard-Example-1400x841.png Exemple de tableau de bord ClickUp CRM /$$$img/

En outre, les équipes chargées de la réussite des clients peuvent créer des tableaux de bord CRM et fidélisation afin d'afficher une vue d'ensemble de la santé des clients et de mettre en évidence les domaines d'amélioration et de croissance potentielle.

Ce tableau de bord permet d'identifier les risques liés aux clients et de les fidéliser sur le long terme.

Tableau de bord des équipes commerciales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Sales-Dashboard-Example-1400x836.png Exemple de tableau de bord commercial ClickUp /$$$img/

Vous souhaitez impliquer votre équipe commerciale ou lui fournir un tableau de bord pour une visualisation rapide ? Les équipes commerciales et les propriétaires d'entreprise peuvent créer de puissants Tableaux de bord des ventes pour visualiser les données commerciales en temps réel, ce qui permet d'identifier rapidement les tendances et les opportunités.

Ce tableau de bord permet de célébrer les victoires et d'avancer stratégiquement vers de nouveaux objectifs commerciaux.

Tableau de bord Sprints

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Software-Teams-Sprint-Dashboard-Example-1400x841.png ClickUp Software Teams Exemple de tableau de bord sprint /$$$img/

Les équipes logicielles bénéficient d'un coup de pouce grâce à notre modèle de Tableau de bord Sprint préconstruit, qui affine la planification et le suivi du sprint.

Il offre une série d'indicateurs pour guider vos sprints vers un achèvement réussi, en s'assurant que votre équipe reste agile et focalisée sur les résultats.

ClickUp AI : L'avenir du travail Insights

Comme vous pouvez le constater, une grande visibilité mène à une grande réussite ! La puissance de la fonction IA de ClickUp Brain ne fait qu'améliorer ces tableaux de bord et les rendre plus faciles à utiliser.

Avec les insights IA de ClickUp Brain superposés à votre tableau de bord, vous disposez essentiellement d'un analyste de données virtuel. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur votre projet et ClickUp Brain cherchera instantanément parmi toutes les données de votre tableau de bord pour vous fournir la réponse.

Cette fonctionnalité réduit le besoin d'analyse manuelle des données et minimise les interruptions.

Incorporer des perspectives IA dans vos tableaux de bord ClickUp, c'est embrasser un avenir où la technologie améliore les capacités humaines, rendant la gestion de projet plus efficace, plus intuitive et plus impactante. Avec l'IA, vous ne vous contentez pas de gérer des projets, vous les maîtrisez.

De loin, la plus grande visibilité de votre travail

J'espère vous avoir convaincu d'essayer les tableaux de bord ClickUp. Quel que soit votre rôle, les tableaux de bord constituent une étape importante vers la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux.

Les tableaux de bord et les affichages de tableau de bord sont désormais disponibles dans tous les forfaits.