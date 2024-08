10 meilleures alternatives à Sora AI pour créer des vidéos en 2024

OpenIA a transformé l'industrie de la production de contenu alimentée par l'IA avec son outil innovant de conversion de texte en vidéo, Sora IA. Les débuts de Sora ont été plus qu'une simple annonce de produit ; il s'agissait d'un moment remarquable où l'IA et la création multimédia se sont croisées, ouvrant de nouveaux horizons aux créateurs de vidéos du monde entier.

Ce générateur de vidéos IA utilise des algorithmes avancés pour permettre aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos interactives. Il intègre proprement du texte avec des images et de la musique pour produire des vidéos de qualité professionnelle, ce qui paramètre Sora par rapport à ses concurrents.

Sora IA répond à de nombreuses applications, de le marketing vidéo au contenu pédagogique et aux vidéos de divertissement.

Malgré ses fonctionnalités impressionnantes, Sora IA fait face à des limites.

Tout d'abord, elle n'est pas diffusée publiquement (en date de mai 2024). Elle n'est accessible qu'à un nombre limité de red teamers et de professionnels de la création pour qu'OpenAI puisse obtenir des retours sur l'optimisation de son modèle.

Deuxièmement, il manque une compréhension implicite de la physique, de sorte qu'il peut ne pas toujours adhérer aux règles physiques du monde réel. Cette limite peut conduire à des instances où les caractères, les objets ou les animaux peuvent disparaître, se déformer ou se répliquer au fil du temps.

Enfin, Sora IA ne peut générer que des vidéos d'une durée maximale d'une minute, ce qui limite son utilisation pour des contenus vidéo plus longs.

Plusieurs alternatives offrent des fonctions similaires ou supérieures à celles de Sora. Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleures alternatives à Sora en 2024, en plongeant profondément dans leurs fonctionnalités, leurs avantages, leurs prix, et plus encore.

Mais commençons par le commencement..

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives de Sora IA ?

Lorsque vous envisagez des alternatives à Sora IA, il est essentiel de rechercher des fonctionnalités clés et des capacités qui s'alignent sur vos besoins spécifiques.

Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Ensemble de fonctionnalités : Assurez-vous que l'alternative offre un ensemble robuste de fonctionnalités qui répondent à vos réunions, telles que la conversion texte-vidéo, l'analyse des sentiments, le résumé de texte, les options de personnalisation et les capacités d'intégration

Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme conviviale et intuitive, vous permettant de créer des vidéos efficacement sans avoir besoin d'une formation poussée

Évolutivité : sélectionnez une plateforme capable d'évoluer avec votre Business et de s'adapter à des besoins de production vidéo croissants sans compromis sur la qualité ou la productivité

**Facilité d'intégration : vérifiez si l'alternative peut s'intégrer à vos outils et flux de travail existants, y compris CRM, CMS, Adobe Suite et autres outils, afin d'assurer une transition en douceur et la compatibilité avec votre installation actuelle

Conformité et sécurité: Vérifiez que la plateforme adhère aux réglementations pertinentes en matière de confidentialité des données et aux normes de sécurité. Elle doit offrir de solides mécanismes de protection des données et garantir la conformité avec les exigences propres à chaque secteur d'activité

Coût et modèle de tarification: Comparez les structures de tarification des différentes plateformes, y compris les frais d'abonnement, la tarification basée sur l'utilisation et tout coût supplémentaire pour la personnalisation ou les services d'assistance. Choisissez une solution qui s'aligne sur votre budget et qui offre une valeur ajoutée

Assistance client: Évaluez le niveau d'assistance client offert par l'alternative, y compris la disponibilité, la réactivité et l'expertise en matière de production vidéo

En évaluant ces facteurs de manière exhaustive, vous pourrez identifier l'alternative la plus adaptée à Sora IA qui répond à vos besoins d'entreprise et qui assiste efficacement vos initiatives axées sur l'IA.

Les 10 meilleures alternatives à Sora IA à utiliser en 2024

Diverses alternatives, y compris des plates-formes établies et des entreprises plus récentes, sont disponibles pour répondre à divers besoins en matière de marketing vidéo. Ci-dessous, nous allons explorer les 10 meilleures alternatives à Sora IA pour la génération de vidéos.

1. ClickUp

Organisez les tâches de production vidéo dans ClickUp, avec ses 15 affichages dynamiques, pour une meilleure gestion du projet vidéo

Bien que Sora IA ait été un choix populaire pour diverses tâches de production vidéo, certaines alternatives offrent des fonctions similaires, complétées par des fonctionnalités uniques.

C'est le cas de ClickUp, un logiciel polyvalent de gestion de projets vidéo logiciel de gestion de projet polyvalent pour la production vidéo qui intègre divers outils de productivité, dont ClickUp Brain et ClickUp Clip.

ClickUp combine le meilleur de la technologie de l'IA et de l'intelligence artificielle Outils d'IA d'aide à la transcription pour gérer tous les projets vidéo, attribuer les rôles et les priorités, et veiller à ce que tout le monde respecte les délais et reste informé.

Utilisez ClickUp Brain pour transcrire les clips vocaux

Avec ClickUp Brain , vous pouvez rapidement transcrire des clips vocaux pour ajouter des sous-titres à vos vidéos. Cette fonctionnalité simplifie la création de contenu vidéo accessible et améliore l'engagement des utilisateurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger simplement votre clip vocal sur ClickUp Brain, qui transcrira l'audio en texte.

Regardez cette vidéo pour savoir comment procéder :

Vous pouvez ensuite utiliser ce texte comme sous-titres dans vos vidéos, en veillant à ce que les spectateurs puissent suivre même sans le son. Cette fonctionnalité est très pratique pour créer des tutoriels, des vidéos de formation et d'autres contenus éducatifs dans lesquels une communication claire est la clé.

Essayez la résumabilité par IA avec ClickUp Brain

Profitez de ClickUp Clip pour enregistrer l'écran et créer des instructions vidéoProfitez de ClickUp Clip pour enregistrer l'écran et créer des instructions vidéo

Partagez votre message vidéo ClickUp avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et peut être affiché instantanément après l'enregistrement

Les chaînes vidéo réussies nécessitent plus que de belles séquences. La solution tout-en-un de ClickUp d'enregistrement d'écran pour Windows mac et votre navigateur permet de créer, d'enregistrer, de modifier et de publier vos vidéos. ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran, d'ajouter du son à partir de votre microphone et de partager des clips vidéo à l'aide d'un lien. Cette fonctionnalité vous permet de créer des messages, de lancer des idées et de communiquer instantanément avec des équipes interfonctionnelles.

Vous pouvez utiliser ClickUp's l'extension Chrome d'enregistrement d'écran de ClickUp pour capturer des messages et des séquences de production pour plus de commodité.

En outre, vous pouvez améliorer le brainstorming et l'idéation grâce à des modèles de story-board intégrés à la plateforme et assigner des tâches à chaque projet de production à l'aide de divers affichages de gestion de projet. ClickUp offre Des modèles de procédures opératoires normalisées pour créer et réviser les flux de travail internes, aidant ainsi chacun à achever ses tâches de productivité plus rapidement.

Partagez facilement votre écran et enregistrez-le dans une tâche ClickUp pour communiquer plus rapidement avec d'autres utilisateurs sans avoir besoin d'autres outils d'enregistrement d'écran

Clip est parfait pour créer des tutoriels approfondis pour des produits ou des services. Les ventes peuvent en être grandement favorisées, comme le montrent les exemples suivants 2022 statistiques sur le marketing vidéo , indiquant que 96 % des personnes regardent des vidéos explicatives pour se renseigner sur de nouveaux produits. En outre, vous pouvez utiliser la plateforme pour produire des présentations destinées aux employés ou des enregistrements d'écran pratiques.

Utiliser le modèle de production de vidéos ClickUp

Organisez l'ensemble de votre production vidéo, du concept initial à la publication finale, grâce au modèle de production vidéo ClickUp Le modèle de production vidéo de ClickUp .

Le modèle est livré avec des étapes prédéfinies pour suivre la progression de votre vidéo. Catégorisez vos vidéos dans des statuts personnalisés tels que Filming, Editing, Review, Approval et Final Cut, pour suivre facilement le flux de travail de votre production vidéo.

Cela permet de s'assurer que toutes les personnes impliquées sont sur la même page en ce qui concerne les délais, les tâches et la progression générale.

Il fournit également une feuille de route claire pour chaque projet vidéo, facilitant ainsi un processus de production sans heurts.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Transcrivez les clips vocaux avec précision grâce à ClickUp Brain

Garantit une qualité vidéo et audio de niveau professionnel

Enregistrez sans limite de temps ni filigrane sur vos enregistrements d'écran

Accédez à plus de 1 000 modèles, y compris des modèles de production vidéo, de marketing et de rédaction de contenu

Tirez parti deTableaux de bord ClickUp avec rapports et widgets intégrés

Partager des vidéos par e-mail ou par des liens publics ou privés

Bénéficiez d'une compatibilité multiplateforme

Utilisez l'extension Chrome pour des captures d'écran et de sites web rapides

Utiliserdes outils de présentation pour élaborer des présentations attrayantes et créatives

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs risquent de se sentir dépassés par le vaste tableau de fonctionnalités de ClickUp et d'avoir besoin d'un peu de temps pour en exploiter pleinement les capacités

Il ne peut pas générer des vidéos à partir de zéro comme SORA (mais il peut aider au processus de brainstorming créatif et à la gestion de la production vidéo)

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Business: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. RunwayML

vis RunwayML Voici une autre alternative à Sora IA pour vous. Cet outil vous permet de créer des vidéos à partir de textes sans effort. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités étendues, RunwayML est un excellent choix pour les débutants et les créateurs de contenu numérique expérimentés.

Une récente mise à jour de RunwayML est le pinceau Multi-Motion, qui vous permet de mieux contrôler les mouvements dans vos vidéos générées. Cette fonctionnalité Gen-2 est disponible à la fois sur la plateforme web de Runway et sur leur application mobile, offrant une flexibilité pour les projets créatifs en déplacement.

Vous pouvez prévisualiser et télécharger les vidéos qu'ils génèrent, en choisissant celle qui correspond le mieux à votre vision. De plus, RunwayML vous permet de modifier, découper et animer vos entrées, améliorant ainsi les possibilités créatives.

Les meilleures fonctionnalités de RunwayML

Créez des vidéos attrayantes et transformez du texte en vidéos grâce à la technologie IA

Améliorez la qualité globale des vidéos grâce à des outils de modification en cours

Personnalisez les vidéos en fonction de vos besoins

S'intégrer à d'autres outils et applications IA

Limites de RunwayML

En raison de ses fonctionnalités avancées, RunwayML peut avoir une courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs qui sont nouveaux dans les logiciels d'IA

Prix de RunwayML

Basic : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Standard : 15$/utilisateur par mois

: 15$/utilisateur par mois Pro : 35$/utilisateur par mois

: 35$/utilisateur par mois Unlimited : 95$/utilisateur par mois

: 95$/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

3. Kaiber IA

via Kaiber IA Kaiber IA est une plateforme révolutionnaire qui donne aux créateurs les moyens de convertir leurs idées en expériences visuelles époustouflantes.

Elle s'appuie sur un moteur de génération IA avancé pour transformer le texte, les vidéos, les photos et la musique en scènes réalistes et imaginatives captivantes qui laissent une impression durable. Il suffit de télécharger une chanson et d'y appliquer une touche artistique pour que Kaiber IA opère sa magie et crée un voyage audiovisuel envoûtant.

Le style d'animation image par image de la plateforme encourage la créativité avec un attrait intemporel. Chaque couche s'appuie sur la précédente, ce qui vous permet d'explorer de nouveaux styles et de nouvelles esthétiques sans effort.

La technologie IA de Kaiber transforme en toute transparence les invitations en expériences visuelles captivantes caractérisées par la fluidité et le mouvement.

Les meilleures fonctionnalités de Kaiber IA

Concevez vos récits sur la page d'accueil de Kaibermodèles de storyboard de Kaiber* Explorez de nouveaux styles et de nouvelles esthétiques grâce à des calques évolutifs

Inspirez-vous du travail des autres et présentez vos créations au monde entier, le tout en un seul endroit

Limites de l'IA de Kaiber

Oblige les utilisateurs à s'inscrire et à se connecter pour accéder à ses fonctionnalités

Prix de Kaiber IA

Explorer : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Pro : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Artiste : 30$/utilisateur par mois

Kaiber IA évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas d'évaluation disponible

4. DescriptAI

via Description Descript n'est pas seulement un éditeur vidéo, mais une plateforme multifonctionnelle qui transforme sans effort votre contenu écrit en vidéos. Avec DescriptAI, vous pouvez rapidement transcrire des enregistrements audio en texte écrit, une fonctionnalité bénéfique pour les étudiants qui préfèrent lire plutôt qu'écouter ou ceux qui sont malentendants.

Descript dispose également de puissantes fonctionnalités de collaboration, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un projet. Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires et faire des suggestions, ce qui rationalise le processus de modification en cours.

En outre, la plateforme se targue d'une intégration facile avec des outils largement utilisés tels que Slack, Castos, Podbean, Restream et Final Cut Pro. Sa compatibilité avec Adobe Premiere Pro renforce encore son statut d'outil de référence pour les tâches d'édition avancées.

Il comprend également un enregistreur d'écran intégré, ce qui vous permet de créer sans effort des vidéos d'enseignement ou de présentation du début à la fin au sein de la plateforme.

Descript meilleures fonctionnalités

Transcription d'enregistrements audio en texte écrit en 23 langues

Ajoutez facilement du contenu grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer

Améliorez l'audio avec une solution en un seul clic pour les améliorations audio et la modification en cours de texte

Assistez la création de vos vidéos avec des modèles, des légendes et des transitions pour enrichir votre processus de création vidéo d'éléments essentiels

Limites de la description

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une connexion internet stable et d'investir du temps pour apprendre toutes ses fonctionnalités, car Descript s'accompagne d'une courbe d'apprentissage

Les coûts sont plus élevés pour les équipes plus importantes, car la tarification se fait par utilisateur/éditeur

Prix de Descript

**Gratuit

Créateur : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Pro : 30$/utilisateur par mois

: 30$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Descript évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (440+ commentaires)

: 4.6/5 (440+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (160+ commentaires)

5. Pika.art

via Pika.art Pika.art est une plateforme innovante qui se targue de diverses fonctionnalités conçues pour rendre la création de vidéos plus efficace et sans tracas.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Pika.art est son interface intuitive, qui vous permet de naviguer facilement sur la plateforme. Chaque étape est simple et conviviale, depuis le téléchargement des séquences jusqu'à la modification en cours et l'ajout d'effets.

Une autre fonctionnalité clé est la vaste bibliothèque de modèles préconçus et d'éléments personnalisables. Que vous recherchiez des animations de texte, des transitions ou des graphiques, Pika.art a tout ce qu'il vous faut. La plateforme offre également des fonctionnalités de collaboration, permettant aux équipes de collaborer sur des projets en temps réel.

En outre, Pika.art fournit des options d'exportation robustes que vous pouvez utiliser pour enregistrer vos vidéos finales dans divers formats et résolutions. Que vous créiez du contenu pour les médias sociaux, les sites Web ou les présentations, vous pouvez facilement optimiser vos vidéos pour la plateforme prévue.

Les meilleures fonctionnalités de Pika.art

Utilisez la fonctionnalité de synchronisation labiale de Pika.art pour donner une voix à vos caractères

Créez des histoires animées immersives sans effort

Tirez parti de la fonction d'effets sonores en proposant des invitations, ou en laissant Pika.art les générer pour vous

Personnalisez facilement vos modèles en utilisant la fonctionnalité "Agrandir le canevas"

Allongez la durée de vos vidéos et enregistrez vos créations dans différentes formes

Les limites de Pika.art

Certains utilisateurs ont constaté des problèmes de compatibilité avec des logiciels ou des plugins externes

Prix de Pika.art

Basic : Free

: Free Standard : 10$/utilisateur par mois

: 10$/utilisateur par mois Unlimited : 35$/utilisateur par mois

: 35$/utilisateur par mois Pro : 70$/utilisateur par mois

G2 : Aucune évaluation disponible

: Aucune évaluation disponible Capterra : Aucune évaluation disponible

6. Invideo

via Invidéo Invideo est une plateforme polyvalente de modification en cours de vidéo en ligne qui vous permet de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Avec plus de 4 000 modèles prêts à l'emploi, vous disposez de nombreuses options pour différents types de vidéos.

Un autre point fort d'Invideo est son interface intuitive et son éditeur convivial. La fonction glisser-déposer permet d'ajouter facilement du texte, des images et des clips vidéo à votre projet et de les arranger à votre convenance.

Invideo donne également accès à une vaste bibliothèque de séquences d'archives, de pistes musicales et d'effets sonores, ce qui vous évite d'avoir à rechercher des ressources externes pour vos projets.

En outre, la plateforme offre divers éléments de conception intégrés, tels que des autocollants, des icônes et des animations, pour améliorer l'attrait visuel de vos vidéos.

Meilleures fonctionnalités d'Invideo

Utilisez des modèles personnalisables pour divers types de vidéos, tels que des publicités sur les médias sociaux, des vidéos marketing et des présentations

Ajoutez des instructions telles que la cible et la plateforme pour personnaliser vos vidéos

Utilisez l'éditeur vidéo complet pour modifier les scripts vidéo et les médias à l'aide d'une interface simple

Utilisez des voix off à consonance humaine pour donner vie à vos vidéos

Limites d'Invideo

Les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à un logiciel autonome

Prix d'Invideo

Gratuit

Plus : À partir de 25 $/utilisateur par mois

: À partir de 25 $/utilisateur par mois Max : A partir de 60$/utilisateur par mois

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (370+ commentaires)

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 est un puissant créateur de vidéos en ligne qui simplifie la création de contenus vidéo attrayants.

Sa plateforme conviviale permet aux membres de l'équipe, quelles que soient leurs compétences techniques ou leur expérience, de produire sans effort des vidéos de qualité professionnelle. La fonctionnalité de l'interface "pointer-cliquer" et "glisser-déposer" vous permet d'ajouter rapidement du texte, des images et des clips vidéo à vos projets.

L'une des principales fonctionnalités de Lumen5 est sa technologie d'automatisation avancée, qui permet de transformer des articles de blog ou des enregistrements Zoom en vidéos captivantes en quelques clics.

Cette automatisation, associée à de nombreux modèles, polices, couleurs et animations, vous permet de créer des vidéos époustouflantes qui communiquent efficacement leur message au public.

Que ce soit à des fins de marketing, de formation ou d'éducation, les conceptions personnalisables et les outils de collaboration de Lumen5 en font un choix de premier ordre pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Lumen5

Utilisez l'IA Script Composer de Lumen5 pour convertir vos textes en vidéos

Accédez à une bibliothèque de clips vidéo et d'images de haute qualité

Convertissez vos billets de blog, articles, PDF, livres blancs et autres documents écrits en vidéos dynamiques

Utilisez l'IA pour faire correspondre automatiquement le texte avec des visuels pertinents

Limites de Lumen5

Cher par rapport à d'autres alternatives de Sora

Prix de Lumen5

Basic : 29$/mois

: 29$/mois Démarrage : 79$/mois

: 79$/mois Professionnel : 199$/mois

: 199$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (130+ commentaires)

8. Animaker

via Animateur Animaker est une plateforme à faire soi-même (DIY) pour créer des vidéos professionnelles en direct et animées en quelques minutes.

La plateforme vous aide à créer des vidéos 4k de haute qualité à des fins diverses, telles que l'onboarding, le marketing, l'image de marque et la simplification de concepts complexes, sans nécessiter d'expertise technique. Les entreprises peuvent ainsi s'adapter aux évolutions du marché et acquérir rapidement un avantage concurrentiel.

L'une des fonctionnalités clés d'Animaker est son assistance pour les infographies vidéo, qui aident les équipes d'entreprise à présenter des données de manière visuelle à travers un large intervalle de diagrammes, d'icônes et de cartes.

La plateforme offre également des fonctionnalités de niveau pro telles que l'enregistrement, le multi-mouvement, la courbe, les effets de transition, l'entrée et la sortie de la caméra, et les effets d'entrée/sortie, vous permettant de créer des animations professionnelles et engageantes.

En outre, Animaker fournit des fournisseurs prestataires pour donner vie aux vidéos, tels que la fonctionnalité de synthèse vocale, une bibliothèque de pistes musicales de fond et d'effets sonores, et l'enregistrement direct de la voix. Vous pouvez exporter vos vidéos en qualité HD intégrale et les optimiser verticalement pour les écrans mobiles.

Animaker meilleures fonctionnalités

Utilisez plus de 50 voix, plus de 25 langues et d'autres personnalisations pour humaniser la synthèse vocale

Créez des caractères personnalisés avec plus de 15 fonctionnalités faciales, 10 emplacements d'accessoires et 20 expressions faciales

Utilisez des centaines de modèles pour les environnements d'entreprise

Ajoutez des images, des vidéos et des GIF à vos projets à partir de Giphy et Getty

Rationalisez votre charge de travail en interagissant avec vos projets en temps réel

Tirez parti de la fonctionSteve.IA pour convertir du texte en vidéos

Limites d'Animaker

Le logiciel étant récent, les animations de caractères sont limitées

Certains utilisateurs disent qu'il prend plus de données pour la modification en cours de la vidéo

Prix d'Animaker

Basic : 24$/mois

: 24$/mois Starter : 37$/mois

: 37$/mois Pro : 79$/mois

: 79$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (600+ commentaires)

: 4.7/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (200+ commentaires)

9. Vidyo.IA

via Vidyo.IA Vous pouvez améliorer la modification en cours et la productivité de vos vidéos grâce à Vidyo.ai. Grâce à sa technologie IA avancée, Vidyo.ai offre de nombreuses fonctionnalités et outils qui simplifient la création de vidéos de haute qualité.

L'une de ses fonctionnalités clés est la capacité à générer automatiquement les temps forts de la vidéo, ce qui facilite l'identification et le partage des moments clés de vos séquences.

En outre, Vidyo.IA propose un intervalle d'outils d'édition, tels que la détection automatisée des scènes et le recadrage intelligent, qui rendent votre processus de modification plus efficace et améliorent la qualité globale de vos vidéos.

Son amélioration vocale alimentée par l'IA peut améliorer la qualité audio de vos vidéos en réduisant les bruits de fond et en améliorant la clarté de la parole. Cette fonctionnalité est pratique pour les interviews, les webinaires et autres contenus pour lesquels un son clair est essentiel.

Vidyo.IA propose également un intervalle d'outils de collaboration, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet.

Les meilleures fonctionnalités de Vidyo.IA

Ajoutez des sous-titres à vos vidéos grâce au générateur automatique de sous-titres vidéo piloté par l'IA

Utilisez le générateur de vidéos et de bandes-annonces alimenté par l'IA pour les vidéos de longue durée

Augmentez votre audience en ligne grâce à la fonctionnalité de score de viralité de Vidyo.IA pour vos courts métrages, bobines et TikToks

Limites de Vidyo.ai

La version gratuite ne permet aux utilisateurs de télécharger qu'une seule vidéo à la fois

La plateforme n'élimine pas automatiquement les silences ou les remplissages

Prix de Vidyo.ai

Gratuit

Essentiel : 35$/mois

: 35$/mois Croissance : 50$/mois

: 50$/mois Personnalisé : 75-150$/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Évaluations non disponibles

10. IA

via IA Pictory Pictory est un outil très intuitif qui transforme vos scripts en vidéos rapidement et sans effort. Avec Pictory IA, vous pouvez créer des arrière-plans vidéo, des voix off IA, des légendes, des sous-titres et bien plus encore directement à partir de vos textes.

Utilisez cet outil pour redimensionner les vidéos afin de les adapter à diverses plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, YouTube, TikTok, etc.

Alors que les utilisateurs premium peuvent accéder à des fonctionnalités supplémentaires, le forfait gratuit ne permet de créer que des vidéos courtes. Pictory est conçu pour simplifier le processus de création de vidéos, le rendant accessible à tous, quelles que soient leurs compétences techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Pictory IA

Utilisez les outils de Pictory alimentés par l'IA pour transformer vos textes, vos images et vos scripts en vidéos

Accédez à une vaste bibliothèque de musique pour améliorer vos vidéos

Ajoutez facilement de la musique à vos vidéos en utilisant les chansons de la bibliothèque de Pictory

Choisissez parmi une variété de styles pour vos vidéos

Limites de Pictory IA

Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités avancées limitées avec le forfait de démarrage

Le taux de rendu des vidéos peut être plus lent que celui d'autres outils

Prix de Pictory IA

Plan de démarrage : 29$/mois

: 29$/mois Professionnel : 59$/mois

: 59$/mois Teams : 149$/mois

Pictory IA évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (75+ commentaires)

: 4.7/5 (75+ commentaires) Capterra : Aucune évaluation disponible

Choisir la meilleure alternative à l'IA de Sora pour vos besoins de productivité vidéo

En conclusion de notre liste des meilleures alternatives Sora en 2024, il est clair que les plates-formes de conversion de texte en vidéo évoluent rapidement pour répondre aux diverses demandes des utilisateurs. Chaque option offre des fonctionnalités uniques, soulignant la nature concurrentielle de cet espace.

Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à ce qu'encore plus de plateformes émergent, vous fournissant des moyens innovants de créer des vidéos attrayantes. L'une de ces plateformes est ClickUp, qui non seulement transforme le texte écrit en vidéos époustouflantes, mais vous aide également à organiser et à gérer vos projets (et pas seulement ceux liés à la production et à la distribution de vidéos !)

Avec ClickUp, vous pouvez simplifier et accélérer votre flux de travail de modification en cours de vidéo. Pendant que vous y êtes, ne manquez pas l'occasion de tirer parti de Assistants virtuels IA et logiciel de podcasting pour améliorer votre processus de création de contenu avec ClickUp. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement !