10 alternatives à Tallyfy pour améliorer votre flux de travail en 2024

Imaginez la situation : C'est lundi matin et vous commencez votre travail avec une longue liste de choses à faire qui vous trotte dans la tête. En vous installant, vous remarquez que votre boîte de réception est étonnamment légère et que le tableau de bord du projet de l'équipe est déjà à jour.

Non, il n'y a pas eu de changement pendant la nuit l'automatisation du flux de travail fait son travail. Pendant que vous n'étiez pas à votre bureau, les outils d'automatisation s'occupaient de planifier les réunions, de filtrer les e-mails et de mettre à jour les statuts des projets.

L'automatisation des flux de travail fait appel à la technologie pour achever des tâches répétitives ou chronophages sans intervention humaine. Elle améliore la productivité des équipes et dynamise les activités de l'entreprise.

Tallyfy est un outil de gestion des processus d'entreprise très répandu pour l'automatisation des flux de travail. Cependant, il n'est pas gratuit et présente des limites de personnalisation, une surcharge de notifications et des problèmes de performance pour les processus complexes.

Alors, quel logiciel devriez-vous utiliser pour automatiser les processus d'entreprise ? Cet article de blog présente les dix meilleures alternatives à Tallyfy pour améliorer votre flux de travail.

Que rechercher dans les alternatives à Tallyfy ?

Chaque outil d'automatisation du flux de travail a des avantages et des inconvénients, vous devez donc les connaître lorsque vous en choisissez un. Commencez par évaluer certains facteurs de base pour identifier celui qui répond le mieux aux exigences de votre entreprise.

Facilité d'intégration : Le logiciel d'automatisation du travail que vous choisissez doit s'intégrer à votre stack technologique existant sans assistance technique, évitant ainsi le stress d'une gestion manuelle des données

**Convivialité : vous ne voulez pas d'un logiciel dont la courbe d'apprentissage est très prononcée. Vous devez être en mesure de comprendre rapidement comment il fonctionne

Fonctionnalité: La plateforme de gestion des processus d'entreprise fait-elle appel à toutes les fonctionnalités nécessaires comme la gestion des documents de processus, l'automatisation des tâches, la collecte et l'analyse des données pour la transformation numérique ?

Évolutivité: La plateforme d'automatisation des flux de travail doit gérer une capacité accrue à mesure que votre entreprise évolue et que vos projets gagnent en taille ou en complexité

Sécurité: Les données sensibles de l'entreprise étant en jeu, vous voulez un outil qui adhère aux lois sur la confidentialité et la sécurité des données et qui dispose de mesures de cryptage robustes pour se prémunir contre les violations de données

Rapports: Vous devez être en mesure de générer des rapports détaillés et des analyses sur divers indicateurs clés tels que le temps d'achevé des tâches, le taux d'erreur, les économies de coûts et la satisfaction des clients

10 alternatives à Tallyfy pour améliorer votre flux de travail en 2024

1. ClickUp ClickUp est un logiciel de gestion de projet robuste conçu pour optimiser vos processus et éliminer les tâches répétitives et chronophages de votre emploi du temps quotidien. L'intégration de vos applications de travail dans un environnement collaboratif unique sur ClickUp vous permet d'automatiser les flux de travail à l'aide d'une interface de type " glisser-déposer ".

Cette plateforme dispose de centaines de fonctionnalités flexibles, notamment Automatisations ClickUp clickUp Automations vous permet de choisir parmi plus de 100 techniques d'automatisation préétablies pour rationaliser les processus, les tâches de routine et les flux de travail, afin de faciliter l'automatisation et la gestion du flux de travail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-10.gif ClickUp Automatisation /$$$img/

Créez des automatisations personnalisées basées sur vos flux de travail grâce à ClickUp Automatisation

Que vous souhaitiez attribuer automatiquement des tâches ou des commentaires, mettre en place des procédures opératoires normalisées claires au sein de votre équipe, modifier les assignés et les priorités, définir des dates d'échéance dynamiques ou déclencher des notifications, ClickUp Automatisations peut vous permettre d'y parvenir. Modèle de flux de processus de ClickUp est spécialement conçu pour vous aider à visualiser, documenter, suivre et optimiser toutes les étapes de votre processus ou flux de travail. Vous pouvez inviter les membres de l'équipe ou les invités concernés à consulter le modèle pour commencer à collaborer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Process-Flow-Tableau blanc-Template-.png Rationalisez la visualisation de vos projets grâce à un aperçu clair et concis de votre flux de travail de bout en bout https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319330&\_gl=1\*bops0y\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTMwMjkwMTYuQ2owS0NRancydWl3QmhDWEFSSXNBQ012SVUwTkJwUHl6QktzcXhPV0k0Y1RCVTZBYmVOSUEwbV9VeEV5QnBHWlA3LVc0UXpRaFNtc3U3VWFBzJlRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTYyNjQ0MDMzMy4xNzExMzQ2MzAy Télécharger ce modèle /%cta%/ ClickUp Brain fonctionne comme votre propre rédacteur virtuel. Il répondra rapidement aux messages en sténographie et rédigera des textes dans le ton que vous aurez choisi. Vous pouvez même automatiser les résumés de projets et les mises à jour de progression et demander à ClickUp Brain de fournir des rapports de statut sur le projet et les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Faites un brainstorming, ajoutez des notes, des fichiers et des liens, et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif à l'aide de ClickUp Tableau blanc

Structurez l'ensemble de votre flux de travail, en commençant par le plus petit élément à faire dans les Espaces de travail, les Espaces, les Dossiers, les Listes et les Tâches

Tirez parti deAffichages ClickUp pour visualiser les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux. Ils sont livrés avec plus de 15 options personnalisables

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-4.gif Affichages ClickUp /%img%/

Montez votre travail quotidien et suivez la progression dans différentes formes avec ClickUp Views

Intégration avec plus de 1000 applications, y compris Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable et GitHub

Utilisez une bibliothèque de déclencheurs et d'actions pour personnaliser et mettre en œuvre des tâches

Planifiez les affectations, suivez la progression des projets, gérez les échéances et gérez les goulots d'étranglement avecVue diagramme Gantt de ClickUp* Paramétrez les actions d'Automatisation, des mises à jour de statut aux dates d'échéance, afin que votre processus démarre précisément quand vous le souhaitez

Limites de ClickUp

ClickUp IA est une fonctionnalité payante

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas actuellement disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: 7 $ par mois et par utilisateur

7 $ par mois et par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations des clients

2. Rue du processus

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Process.st\_-1400x580.png Rue du processus /$$$img/

via Rue du processus Process Street est un outil de checklist et d'aide à la décision alimenté par l'IA logiciel d'automatisation du flux de travail qui permet aux entreprises de construire et de suivre les processus existants, de collaborer avec les équipes et de suivre les travaux.

L'un de ses atouts est la planification des flux de travail pour qu'ils s'exécutent automatiquement régulièrement ou une seule fois à une date ou une heure donnée.

Process Street peut être utilisé pour diverses tâches, de l'intégration des employés à la gestion des évènements, en passant par le suivi des équipes commerciales.

Meilleures fonctionnalités de Process Street

Accédez à un référentiel centralisé pour le stockage des données

Capturez, organisez et partagez les procédures opératoires normalisées et les informations critiques de l'équipe à l'aide d'un éditeur de documents simple

Créez et personnalisez des formulaires, des sondages et des questionnaires qui s'intègrent facilement dans vos flux de travail automatisés

Obtenir un aperçu de toutes les activités sur la plateforme en suivant le statut de plusieurs checklists simultanément

Limites de Process Street

L'application mobile de la plateforme n'a pas de version Android

L'attribution de tâches à une seule personne au sein d'un flux de travail est fastidieuse ; les utilisateurs Business doivent paramétrer un nouveau flux de travail ou attribuer les tâches individuellement

Prix de Process Street

Démarrage: 100 $ par mois

100 $ par mois Pro: 1 500 $ par mois

1 500 $ par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Process Street évaluations des clients

G2: 4.6/5 (350+ commentaires)

4.6/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

3. Noyau Coolfire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Coolfire-Core-1400x562.png Coolfire Core /%img%/

via Noyau Coolfire Si vous recherchez un système de gestion du travail flexible avec une collaboration en temps réel, Coolfire Core est fait pour vous. Il s'adapte facilement aux besoins uniques des entreprises, vous aidant, vous et votre équipe, à savoir ce qui est dû, ce qui est à venir et ce qui nécessite votre attention.

Cette alternative à Teams numérise et automatise le travail des équipes internes, des clients, des sous-traitants et des fournisseurs, en leur donnant un accès en temps réel à leurs travaux, commandes et livraisons.

Coolfire Core est une plateforme fiable de gestion des processus d'entreprise pour les entreprises et les agences gouvernementales, des opérations spéciales de l'armée américaine à Enterprise Rent-A-Car en passant par American Expediting Company.

Les meilleures fonctionnalités de Coolfire Core

Organisez votre travail, assignez des tâches à votre équipe et surveillez la progression grâce à la technologie brevetée Sessions

Coordonnez le travail au sein et en dehors de votre équipe grâce aux applications mobiles Android et iOS, partagez des liens et joignez des pièces jointes pour documenter votre progression

Disposez de formulaires de travail numériques qui structurent les travaux et capturent les détails exacts dont vous avez besoin pour achever le travail

Limites de Coolfire Core

Les mises à jour fréquentes du logiciel peuvent parfois introduire des bugs mineurs dans le système

Prix du Coolfire Core

Essai gratuit

À partir de 450 $ par mois

Évaluations des clients de Coolfire Core

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Microsoft Power Automatisation

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Microsoft-Power-Automate-1400x582.png Microsoft Power Automatisation /%img%/

via Microsoft Power Automatisation Précédemment connu sous le nom de Microsoft Flow, Microsoft Power Automate est une plateforme d'automatisation dans le cloud permettant aux entreprises d'automatiser les tâches manuelles répétitives et les processus papier à l'aide d'une interface de flux de travail par glisser-déposer ou d'un flux séquentiel basé sur des règles.

Par exemple, vous pouvez visualiser un processus en créant un organigramme contenant différentes étapes, variables et boucles, puis le reproduire sur Microsoft Power Automate.

Cet outil convient aussi bien aux codeurs qu'aux non-codeurs. Pour un déploiement rapide, vous pouvez choisir parmi plusieurs outils intégrés modèles de flux de travail intégrés de l'ingestion de données aux rapports personnalisés prédéfinis.

Microsoft Power Automate s'intègre à d'autres outils Microsoft, tels qu'Excel, OneDrive et Teams, pour un flux de travail ininterrompu.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Power Automate

Envoyez des alertes par e-mail aux parties prenantes concernées afin qu'elles restent informées des événements récents

Utiliser des systèmes hérités automatisés avec des actions d'interface utilisateur préconstruites ou personnalisées à l'aide de l'automatisation des processus robotiques (RPA)

Employer divers processus automatisés de collecte de données, tels que la conversion de PDF en texte, l'extraction de texte à partir d'une image ou la conversion de PDF en word

Limites de Microsoft Power Automatisation

Une courbe d'apprentissage abrupte en raison d'un manque de guides et de matériel de formation

Les performances peuvent diminuer lors du travail avec de grands paramètres de données, ce qui a un impact sur l'efficacité du système

Prix de Microsoft Power Automatisation

Essai gratuit

Power Automate Premium: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Power Automate Process: 150 $ par robot et par mois

Évaluation des clients de Microsoft Power Automate

G2: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) Capterra: 4/4 (150+ avis)

5. Kissflow

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/kissflow.png exemple de produit kissflow /%img%/

via Kissflow Kissflow est une solution hébergée dans le cloud gestion de flux de travail plateforme qui aide les entreprises à concevoir, créer et personnaliser leurs flux de travail sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Du remboursement des frais kilométriques à la facturation des commandes, en passant par l'intégration des employés et le développement de logiciels, vous pouvez modifier et gérer des flux de travail pour tout grâce à l'interface conviviale de Kissflow.

Vous pouvez également identifier les goulots d'étranglement opérationnels avec une représentation visuelle rapide des flux de travail et automatiser les e-mails de déclenchement pour que votre équipe reste au fait des tâches et des échéances.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Suivez efficacement les flux de travail et les indicateurs grâce à des rapports prédéfinis

Accédez à des modèles prédéfinis, afin de ne pas avoir à créer vos flux de travail à partir de zéro

Bénéficiez d'une installation d'intégration, d'un déploiement de processus et d'un développement facilesapplications de flux de travail sans assistance technique

Déléguez des tâches à l'aide de formules, de listes d'utilisateurs et de tableaux et contrôlez qui peut lancer un processus et ce que chacun peut voir ou modifier à chaque étape

Les limites de Kissflow

L'assistance client peut être lente à répondre, ce qui est problématique compte tenu de la vaste gamme d'outils de la plateforme

Le passage à une nouvelle version implique une augmentation massive du prix et un processus de migration fastidieux

Prix de Kissflow

Basique: 1 500 $ par mois

1 500 $ par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Evaluations des clients de Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 4.1/5 (55 commentaires)

6. Pipefy

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Pipefy-1400x630.png Pipefy /%img%/

via Pipefy Pipefy est un outil de gestion des processus sans code qui aide les équipes RH, financières, informatiques, d'assistance client et de marketing à créer, organiser et superviser leurs flux de travail sur une plateforme unique.

Équipé pour gérer toutes sortes de scénarios opérationnels, il vous permet de créer des flux de travail basés sur les bonnes pratiques de votre secteur d'activité en utilisant son système de gestion des flux de travail outils de mappage de processus .

Que vous souhaitiez suivre les SLA plus efficacement, améliorer le travail d'équipe ou fournir un meilleur service à la clientèle, Pipefy peut vous fournir les outils nécessaires à l'accomplissement de vos tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Profitez des avantages de l'intégration des ERP, des bases de données et des solutions verticales stockées dans un cloud privé ou dans des systèmes sur site

Créez des flux de travail personnalisés en définissant le point de départ, les phases et les intégrations nécessaires. Utiliser Kanban et Scrum

Centralisez tous les flux de travail de l'approvisionnement au paiement - achats, paiement, approbations, et plus encore - et connectez-vous avec les parties prenantes via un hub central

Limites de Pipefy

Il n'est pas possible d'établir des rapports directement sur les enregistrements des bases de données connectées, ce qui nécessite des solutions de contournement manuelles

Les options de filtrage des données sont limitées, ce qui entraîne un recours excessif au libellé

Prix de Pipefy

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $34 par utilisateur et par mois

Evaluations des clients de Pipefy

G2: 4.6/5 (200+ reviews)

4.6/5 (200+ reviews) Capterra: 4.6 (300+ avis)

7. ProcessPlan

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Process-Plan.png Forfait de processus /%img%/

via Forfait pour le processus ProcessPlan est une solution cloud dynamique alimentée par l'IA qui automatise l'ensemble du cycle de vie de vos processus d'entreprise à l'aide d'outils de surveillance des tâches, de marquage des comptes, d'authentification unique et de planification.

La technologie d'apprentissage automatique (ML) de ProcessPlan identifie de manière proactive les problèmes potentiels, prévenant ainsi les problèmes avant qu'ils ne surviennent, ce qui la rend essentielle pour les départements tels que la comptabilité, la gestion de projet et les opérations.

La vaste bibliothèque de ressources propose des exemples de flux de travail et des modèles de processus pour des centaines d'entreprises et de secteurs d'activité.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessPlan

Utilisez des employés robots formés pour faire vos tâches administratives telles que l'exécution de rapports, la recherche et le remplissage de formulaires

Achevé les tâches assignées par e-mail, en discutant et par d'autres programmes tiers ; aucune connexion n'est requise

Assignez et distribuez automatiquement les tâches aux personnes appropriées, au moment opportun, chaque fois que le flux de travail est exécuté

Gérez vos données d'entreprise en toute sécurité, parallèlement à vos processus et flux de travail, grâce à une base de connaissances intégrée

Limites de ProcessPlan

Les actions automatisées peuvent être déroutantes et ne pas fonctionner avec tous les champs sélectionnés, ce qui nécessite des essais et des erreurs

Il peut ne pas répondre à des codages étendus et manque de fonctionnalités de sauvegarde automatique, ce qui entrave la gestion d'une automatisation complexe

Prix de ProcessPlan

Humains: 29 $ par mois et par utilisateur

29 $ par mois et par utilisateur Robots: Module complémentaire optionnel avec tarification personnalisée

Évaluation des clients de ProcessPlan

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Matière suivante

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Next-Matter-1400x482.png Matière suivante /%img%/

via Matière suivante Next Matter est une plateforme de gestion des processus d'entreprise destinée aux moyennes et grandes entreprises qui souhaitent intégrer l'automatisation des processus pour les tâches critiques dans leurs systèmes, y compris les fonctions CRM.

L'une de ses caractéristiques exemples d'automatisation des processus d'entreprise est de personnaliser et de traiter des flux de travail complexes avec un contrôle étendu des permissions, ce qui améliore la visibilité des processus et l'efficacité de l'entreprise.

Que vous soyez une fintech en plein essor ou le prochain géant du commerce électronique, Next Matter est extrêmement utile car il s'intègre à Microsoft Office et fournit des rapports et des analyses détaillés pour une meilleure prise de décision et un meilleur suivi des performances.

Les meilleures fonctionnalités de Next Matter

Intégrez votre pile technologique actuelle avec une API REST personnalisée

Personnaliser les flux de travail pour qu'ils démarrent, s'interrompent ou se terminent en fonction d'évènements déclencheurs désignés

Attribuer une ou plusieurs étapes du processus à des collaborateurs externes en plus de l'attribution habituelle de tâches pour les équipes

Limites de Next Matter

Les processus les plus importants au sein du système subissent un délai de chargement important

Les intégrations sont complexes, le matériel de formation est rare et l'assistance est affectée par les différences de fuseau horaire, ce qui entraîne des retards

Prix de Next Matter

Créez vos propres flux de travail : 180 $ par flux de travail et par mois

180 $ par flux de travail et par mois NextMatter construit des flux de travail pour vous : $300 par flux de travail par mois

$300 par flux de travail par mois Tarifs personnalisés

Évaluation des clients de Next Matter

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. VisualCron

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/VisualCron-1400x618.png VisualCron /%img%/

via VisualCron VisualCron est un outil d'intégration et d'automatisation des flux de travail sous Windows conçu pour aider les entreprises à automatiser les processus manuels, tels que le traitement des données, la planification des tâches, l'audit, etc.

Il vous permet d'utiliser un planificateur de tâches intégré pour créer des tâches, les assigner à votre équipe et générer des rapports pour examiner les performances. Vous pouvez également trier les fichiers locaux ou distants en appliquant des filtres basés sur les dossiers, la taille des fichiers, la date et le contenu.

Les meilleures fonctionnalités de VisualCron

Glissez, cliquez et créez à l'aide d'une interface cohérente et facile à apprendre

Connexion locale ou à distance via Internet pour contrôler un serveur VisualCron

Utiliser les protocoles standard pour le transfert de fichiers et l'exécution de scripts sur différentes plateformes, tels que SFTP, SCP et HTTP

Utiliser son API pour intégrer le système à plusieurs plateformes tierces telles que SAP, OneDrive, SharePoint et Slack

Limites de VisualCron

Une courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses vastes combinaisons de tâches et de variables

L'achat obligatoire d'un forfait d'assistance pour les transferts de licence, même entre serveurs, est critiqué

Prix de VisualCron

Licence pour 1 serveur (Basic): $229 par mois

$229 par mois Licence 1 serveur (Pro): 249 $ par mois

249 $ par mois Licence de site (Pro): 1 249 $ par mois

1 249 $ par mois Licence nationale (Pro): 1 599 $ par mois

1 599 $ par mois Licence mondiale (Pro): 1 999 $ par mois

VisualCron évaluations des clients

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. ProcessMaker

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ProcessMaker-1400x452.png ProcessMaker /%img%/

via ProcessMaker ProcessMaker est un outil de flux de travail low-code pour l'automatisation et le déploiement de flux de travail d'entreprise afin d'optimiser l'allocation des ressources pour les tâches critiques.

Il convient parfaitement aux propriétaires d'entreprises de taille moyenne, aux responsables informatiques, aux architectes d'entreprise et aux ingénieurs logiciels. Vous pouvez tirer des enseignements des données non structurées grâce à l'automatisation de l'extraction et de la classification des données.

Vous pouvez également créer facilement vos propres modèles à l'aide du Process Modeler ou du logiciel de conception de flux de travail ProcessMaker. Il s'intègre à de nombreux outils, notamment Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, etc.

ProcessMaker meilleures fonctionnalités

Créez des reçus électroniques, des lettres, des confirmations, des factures et des contrats nécessaires au fonctionnement de toute entreprise grâce à son Document Builder

Créez des processus et des scripts et traduisez-les en plusieurs langues en quelques minutes

Accédez aux données au fur et à mesure qu'elles vous sont accessibles hors ligne. Synchronisez-les plus tard, une fois en ligne

Révision de votre pile technologique en l'intégrant aux systèmes principaux, en brisant les silos de données et d'applications

Limites de ProcessMaker

Requiert des compétences en programmation, notamment en PHP et JavaScript, pour une utilisation pratique, ce qui le rend moins adapté au développement de l'utilisateur final

Les nouvelles versions peuvent introduire des bugs et mettre le système hors ligne sans notification préalable

Prix de ProcessMaker

Plateforme: Prix personnalisé

Prix personnalisé Pro: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise+: Prix personnalisé

ProcessMaker évaluations des clients

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Améliorez votre flux de travail avec la meilleure plateforme de gestion des processus d'entreprise

Recherchez et estimez comment chaque alternative Teams peut améliorer votre flux de travail et rendre votre équipe encore plus productive. Le bon logiciel d'automatisation des processus d'entreprise vous aide à prendre en toute confiance des décisions fondées sur des données pour vos applications d'entreprise et la gestion de votre flux de travail.

ClickUp est la meilleure alternative à Tallyfy pour vous aider, vous et votre équipe, à vous concentrer sur la collaboration et la créativité plutôt que sur le rattrapage des tâches administratives. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer.