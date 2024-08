Comment éditer le contenu de l'IA : Un guide pour produire des pièces engageantes et de haut niveau

L'intelligence artificielle (IA) a été une bouée de sauvetage pour de nombreux créateurs de contenu, spécialistes du marketing et petites entreprises. Pour commencer, elle peut produire toutes sortes de textes à la vitesse de l'éclair, ce qui est une sacrée bénédiction si vous travaillez dans un champ compétitif et rapide comme le marketing de contenu.

Pour la plupart, c'est un scénario idéal - au lieu de lutter contre des blocs créatifs frustrants pour un nouveau média social ou un article de blog, vous pouvez simplement vous asseoir, vous détendre et laisser.. Outils d'IA font leur travail. Cela signifie des heures de travail terminées en quelques secondes, n'est-ce pas ? Pas si vite ! 🤖

Si vous êtes ici, vous savez bien que le contenu généré par l'IA n'est pas sans faille et ne peut pas remplacer le sens du discernement du cerveau humain (du moins pour l'instant). Comme ils sont créés de manière assez mécanique, ils manquent souvent de créativité, ont une structure de phrase bizarre et peuvent même contenir des erreurs factuelles.

L'essentiel est que le contenu écrit par l'IA nécessite encore une modification en cours considérable pour sonner naturel et engager véritablement le lecteur auquel il est destiné.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment modifier un contenu rédigé par l'IA pour lui insuffler votre voix unique, l'optimiser pour le référencement ou le marketing de contenu, et stimuler son attrait général.

Contenu généré par l'IA : Avantages et inconvénients

Généré par l'IA le contenu est créé par un outil IA sur la base d'invitations, d'instructions qui déclenchent la réponse. Cette création de contenu efficace est possible grâce à des technologies telles que la génération de langage naturel (NLG) et les grands modèles de langage (LLM), que les plateformes d'IA utilisent pour analyser les modèles de langage, tirer des déductions à partir d'ensembles de données existants et produire des textes semblables à ceux des humains.

Si le processus de création de contenu par l'IA semble être une simulation de l'intelligence humaine, il présente des avantages et des inconvénients. ⚖️

Avantages

Les avantages les plus évidents de l'utilisation d'outils de création de contenu IA sont le gain de temps et l'augmentation de la productivité. Pensez à Générateurs de contenu IA comme vos assistants d'écriture personnels - ils peuvent vous aider à générer des brouillons et à créer du contenu en quelques minutes avec un minimum de données.

Voici quelques autres avantages notables :

Économie de coûts: De nombreuses petites entreprises et entrepreneurs ne peuvent pas se permettre des équipes de contenu haut de gamme et doivent compter sur les générateurs de contenu IA pour accéder à des rédactions décentes

De nombreuses petites entreprises et entrepreneurs ne peuvent pas se permettre des équipes de contenu haut de gamme et doivent compter sur les générateurs de contenu IA pour accéder à des rédactions décentes Disponibilité du contenu: L'IA ne prend pas de pause et ne connaît pas le bloc de la rédaction. Grâce à sa disponibilité constante, vous pouvez toujours générer du contenu si vous êtes pris par le temps ou si vous avez des objectifs de publication serrés (et améliorer sa qualité par le biais de la modification en cours)

L'IA ne prend pas de pause et ne connaît pas le bloc de la rédaction. Grâce à sa disponibilité constante, vous pouvez toujours générer du contenu si vous êtes pris par le temps ou si vous avez des objectifs de publication serrés (et améliorer sa qualité par le biais de la modification en cours) Cohérence de la voix de la marque: Si vous utilisez les bonnes données, le contenu généré par l'IA imite le style d'écriture que vous souhaitez et contribue à la cohérence de la voix de la marque

Inconvénients

Voyons maintenant le revers de la médaille du contenu généré par la machine et discutons de ses inconvénients. Nous ne voulons pas passer pour des humains tatillons aux normes irréalistes, mais en général, vous pouvez remarquer ces problèmes, surtout si vous utilisez un outil IA moyen :

manque de transitions fluides et d'un flux logique: Si votre contenu manque de transitions fluides, il peut sembler robotique et même absurde. C'est l'un des facteursOutils d'IA analysent pour vérifier si un contenu est écrit par des humains

Si votre contenu manque de transitions fluides, il peut sembler robotique et même absurde. C'est l'un des facteursOutils d'IA analysent pour vérifier si un contenu est écrit par des humains Structure de phrase répétitive: Le contenu rédigé par l'IA est basé sur des formules, ce qui se traduit par des phrases répétitives. La structure et la longueur des phrases sont répétitives, ce qui nuit à la lisibilité du texte et peut ennuyer votre public cible

Le contenu rédigé par l'IA est basé sur des formules, ce qui se traduit par des phrases répétitives. La structure et la longueur des phrases sont répétitives, ce qui nuit à la lisibilité du texte et peut ennuyer votre public cible **Vous savez quand vous parlez à quelqu'un qui s'efforce de paraître intelligent ? C'est à cela que ressemble souvent un texte faible généré par une machine. Vous remarquerez un langage complexe qui n'a pas de sens dans de nombreux contextes et qui peut même conduire à des erreurs d'interprétation

**Problèmes de fiabilité : l'IA générative sous-entraînée peut souvent se tromper, même sur les faits les plus élémentaires, en particulier si elle puise ses informations dans des sources peu fiables ou si elle ne dispose pas des bons ensembles de données

**Le contenu de l'IA peut paraître fade ou générique car il manque d'anecdotes personnelles, d'angles créatifs ou d'accroches pour attirer l'attention de votre cible

Heureusement, ces problèmes peuvent être facilement résolus avec les bons outils et quelques modifications humaines de qualité. 🍀

8 conseils pour humaniser et modifier en cours le contenu généré par l'IA

Tirer parti d'un outil IA pour générer du contenu est intelligent, mais un humain compétent devrait toujours être responsable du résultat final. La relecture et la modification en cours du contenu généré par l'IA permettent d'améliorer la lisibilité, d'éliminer les éléments tels que les mots surutilisés et les formulations maladroites, et de s'assurer que l'ensemble du contenu atteint votre cible de manière significative.

Explorons huit conseils et astuces pour personnaliser le contenu de l'IA et booster son utilité. 🌸

1. Utiliser des outils d'IA de qualité et mieux formés pour réduire les modifications en cours

La qualité de l'outil que vous utilisez a un impact sur l'efficacité du contenu généré par l'IA. Afin de minimiser le travail de modification, la première chose à faire est de trouver un outil capable de produire un contenu engageant sans trop de mise au point.

Si vous souhaitez faire gagner du temps à vos équipes impliquées dans la création de contenu, utilisez ClickUp Brain /IA est un assistant IA génératif qui vit sur le site de l'entreprise gestion de projet et de tâche plate-forme, ClickUp .

Choisissez parmi les différents départements de l'organisation pour obtenir un contenu spécifique à votre rôle en fonction de vos besoins

ClickUp Brain (anciennement ClickUp AI) dispose d'un réseau neuronal exceptionnellement entraîné et optimisé qui ne fait qu'obtenir le contexte. Contrairement à d'autres outils de génération de contenu de base qui présentent simplement une version adaptée de ChatGPT, ClickUp Brain est imprégné de connaissances uniques spécifiques aux rôles qui lui permettent de proposer un contenu parfaitement adapté à la situation sur la base d'invites ou de points de discussion personnalisés.

Le Mon writer IA minimise considérablement le travail de modification en cours des humains en :

Générant du contenu avec une mise en forme et des structures standard pour une sensation professionnelle

Optimisant les textes et les copies pour la grammaire, la clarté et le ton

Corrigeant les erreurs orthographiques et superficielles sans plugins supplémentaires

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif ClickUp Brain /$$img/

Affinez vos résultats pour atteindre plus rapidement un meilleur contenu grâce au repromptage basé sur le contexte dans ClickUp AI

Ce qui rend l'auteur IA de ClickUp Brain brillant, c'est sa capacité à apprendre de nouvelles informations contextuelles à une vitesse extraordinairement élevée.

Par exemple, si vous présentez vos documents de produits à l'outil, il peut rapidement comprendre les détails de ce que vous offrez et proposer des pages d'atterrissage et des briefs de contenu optimisés pour la marque. Notez que ce que vous partagez avec ClickUp Brain est sécurisé et reste privé dans votre environnement de travail ClickUp.

Maintenant, explorons quelques aspects fonctionnels de en utilisant ClickUp Brain pour créer et modifier votre contenu . 🌻

Générez, peaufinez et organisez du contenu avec ClickUp Brain et ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Brain pour rendre les processus d'idéation et de rédaction plus efficaces

L'état de l'art de ClickUp Écriture IA assistant peut vous aider à générer toutes sortes de textes pour des contextes variés. Rédigez des documents destinés aux employés ou aux clients, créez des des forfaits de projet , de rédiger des e-mails ou de tracer les grandes lignes d'un projet campagnes de marketing -les options sont illimitées. Bien entendu, vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer du texte normal à l'aide de simples commandes.

Vous pouvez stocker tout le contenu que vous générez à l'intérieur de Documents ClickUp clickUp Docs est l'option de la plateforme pour la création, la modification en cours et la gestion de documents. Cette option vous offre un confort supplémentaire en vous permettant d'organiser le contenu au sein de listes et de dossiers à partir d'un seul emplacement.

Vous pouvez lancer la fonctionnalité de rédaction IA de ClickUp directement à partir de n'importe quelle tâche ou document. Imaginons que vous souhaitiez rédiger un court texte sur le changement climatique. Voici ce que vous allez faire :

Lancez ClickUp Docs Saisissez une barre oblique (/) et tapez AI Choisissez Écrire avec AI Tapez Écrire un court texte sur le changement climatique et appuyez sur Entrée

Le tour est joué ! ClickUp Brain génère un texte de grande valeur - vous remarquerez immédiatement l'amélioration de la qualité si vous avez déjà utilisé des rédacteurs IA génériques. À partir de ce moment, vous pouvez l'utiliser à volonté ou vous contenter d'une modification minimale du contenu généré par l'IA pour y ajouter votre touche personnelle.

Utilisez les invitations et commandes de ClickUp spécifiques au rôle pour la génération et la modification en cours du contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Write-with-AI-1400x1104.png Écrire avec l'IA /$$img/

C'est précisément ce que permettent les capacités d'écriture de l'IA de ClickUp, en garantissant une sortie lucide et uniforme du texte généré par l'IA

Les invites jouent un rôle important dans la génération de contenu de qualité - heureusement, ClickUp Brain vous soutient ici. Vous allez adorer les 100+ messages-guides pré-conçus de la plateforme, appuyés par des recherches et ciblés pour différentes équipes et différents cas d'utilisation. Ils vous aideront à obtenir les résultats exacts que vous souhaitez et à réduire vos efforts. Voici comment utiliser les invites :

Ouvrez ClickUp Docs Saisissez une barre oblique (/) et tapez AI Tools Choisissez l'équipe dont vous faites partie pour fournir un contexte - vous avez plus de 10 options. Disons que vous travaillez dans le domaine du marketing, vous sélectionnerez donc ce département Vous verrez une liste de 20+ invitations IA, telles que Créer des idées de campagne, Rédiger une étude de cas, et Planifier un évènement marketing. Choisissez celle qui répond à votre objectif et profitez des résultats en quelques secondes

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Comme vous pouvez le constater, ClickUp Brain va au-delà de la génération de contenu et vous rend plus efficace en vous aidant à faire du brainstorming et à planifier des solutions. De plus, vous avez la possibilité de Modifier avec l'IA pour affiner vos résultats plus rapidement !

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Lors de la modification en cours d'un texte existant sur ClickUp, vous pouvez accéder à d'autres commandes pour:

Vérifier la grammaire et l'orthographe

Résumer un texte

Expliquer des mots et des phrases spécifiques

Améliorer l'écriture

Rendre un texte plus court ou plus long

Simplifier un texte

Traduire un texte

Reformuler le contexte

Poursuivre l'écriture

Des heures de travail de modification terminées en quelques secondes ! 😍

Créez un contenu de premier ordre avec l'assistant de rédaction et de modification en cours de ClickUp, alimenté par l'IA

Nous insistons à nouveau sur le fait que ClickUp n'utilise pas vos données à des fins de formation, vous pouvez donc être sûr de la sécurité de la fonctionnalité.

2. Faire attention au contexte lors de la modification en cours

Voici un sentiment typique que nous ressentons en lisant un contenu rédigé par une IA de qualité inférieure : toutes les informations semblent exactes et à jour, et il n'y a pas de fautes de grammaire ou d'orthographe. Pourtant, quelque chose ne va pas, et la réponse pourrait être que les textes manquent de transitions fluides et de contexte.

Les plates-formes d'IA mal formées peuvent souvent abandonner la balle du contexte. La raison en est simple : elles ne connaissent pas votre cible ou votre entreprise aussi bien que vous. De plus, les données sur lesquelles elles sont formées peuvent être limitées en termes de conditions d'utilisation.

Ainsi, pour modifier un contenu généré par l'IA, vous devez d'abord avoir une idée précise des personnes qui liront votre texte et de la manière dont vous souhaitez communiquer votre message. Gardez ces précieuses informations à l'esprit lors de la modification en cours pour repérer les zones où le texte ne parvient pas à engager un lecteur et les corriger avec des alternatives plus contextuelles. ✔️

3. Veillez à ce que le ton et le style correspondent à votre marque

Imaginez : le site Web de votre entreprise est rempli d'articles humoristiques, de jeux de mots et d'émojis. Chaque article de blog et chaque page de renvoi reflètent l'identité unique de l'entreprise, et vos clients l'adorent.

Puis, vous décidez d'utiliser du contenu généré par l'IA pour l'une des descriptions de produits. Le contenu en lui-même est peut-être irréprochable, mais il paraît guindé et ne s'aligne pas sur l'identité de votre marque.

Il s'agit là d'un problème courant avec les contenus génériques rédigés par l'IA. Lorsque vous modifiez un texte généré par une machine, vous devez l'aligner sur le ton et le style que vous utilisez normalement. Dans ce cas, vous devez modifier la description du produit générée par l'IA pour qu'elle ait l'air plus drôle ou plus relatable.

C'est une bonne idée de créer un guide de style de texte que vos éditeurs peuvent suivre lors de la modification en cours du contenu généré par l'IA. De cette façon, tout le monde saura sur quoi se concentrer et comment le modifier pour optimiser le contenu et améliorer la lisibilité.

Astuce : Utilisez la fonction Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp pour définir le style de votre marque, le ton de votre message et les styles d'écriture que vous préférez.

4. À faire une vérification approfondie des faits et à citer les sources

La plupart des plateformes d'IA puisent des données dans d'immenses bases de données pour répondre à vos invitations. Le problème est que ces bases de données ne sont pas toujours à jour et peuvent contenir des erreurs factuelles. Le rôle de la modification en cours ici est de double-vérifier chaque texte généré par l'IA pour s'assurer qu'il est pertinent et exact. En fonction de la nature du contenu, vous pouvez même citer des sources pertinentes en bas de page pour ajouter de l'authentification à votre texte.

La vérification des faits est particulièrement importante pour les articles procéduraux ou ceux contenant des informations sensibles. Par exemple, vous ne voudriez pas vous appuyer sur un outil IA pour créer un guide étape par étape sur les procédures chirurgicales en urologie et ne pas vérifier les faits.

Cela nous amène à un autre conseil :consulter des experts en la matière lorsque vous modifiez un contenu généré par l'IA. Ils ne corrigeront pas votre style et votre grammaire, mais s'assureront que chaque information est correcte.

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour collaborer avec ces experts. Il vous suffit de les inviter dans votre environnement de travail, et ils peuvent réviser votre contenu de manière asynchrone via révision ou commentant dans ClickUp. Vous pouvez également essayer la collaboration en direct car la plateforme assiste la modification en cours et la mise à jour en temps réel discuter . 🥰

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-484-1400x1026.png Documents ClickUp /$$img/

Créez, modifiez et mettez en forme votre CV en toute transparence avec ClickUp Docs

5. Simplifier un langage complexe pour améliorer la qualité globale

Les plateformes IA utilisent souvent un vocabulaire complexe lorsqu'elles génèrent du contenu. Dans certains contextes, c'est tout à fait normal. Mais, le plus souvent, les phrases longues et complexes rebutent les lecteurs et rendent votre texte trop compliqué à traiter sans raison valable.

Si vous voulez transformer le contenu généré par l'IA en un contenu de type humain, vous devez simplifier les phrases complexes. En fonction du sujet, vous pourriez envisager des changements substantiels comme la réécriture de paragraphes entiers dans le but d'améliorer la lisibilité. Dans de nombreux cas, il suffit de trouver des synonymes plus simples pour certaines expressions et certains mots et de décomposer les phrases complexes en segments plus courts.

6. Éliminer les phrases répétitives

Les algorithmes IA surutilisés semblent aimer vraiment certaines idées, certains mots et certaines phrases plus que d'autres. Ils continuent à surgir dans votre texte, rendant évident pour un œil expert que le contenu a été baratté par l'IA.

La répétition est une solide raison pour laquelle la modification en cours par un humain n'est pas négociable - lisez le texte et mettez le doigt sur les structures qui reviennent sans cesse. Trouvez d'autres moyens de faire passer le message, par exemple en utilisant de nouveaux angles, en séparant ou en fusionnant des phrases, ou en variant la structure des phrases pour rendre le texte plus attrayant.

7. Insuffler des expériences personnelles dans le texte généré par l'IA

Les plateformes IA ne disposent pas d'anecdotes et d'expériences personnelles qu'elles peuvent utiliser pour établir une connexion avec un lecteur - en ce sens, le contenu humain reste sans précédent en raison d'éléments tels qu'un meilleur attrait émotionnel et une meilleure persuasion.

Si vous souhaitez rendre le contenu plus humain, vous pouvez le parsemer d'histoires intéressantes, de blagues ou d'exemples tirés de la vie réelle. À vous de faire ce que vous voulez pour ajouter une touche personnelle.

8. D'un point de vue technique, ne faites pas l'impasse sur la modification manuelle du contenu

Faire passer votre texte IA par des outils qui vérifient l'orthographe, la grammaire et même le ton est efficace et bénéfique, mais rien ne vaut la modification en cours et la relecture technique. Lisez le contenu de vos propres yeux pour repérer les erreurs, trouver des idées originales pour améliorer la lisibilité, la variété et le flux général, et faire les révisions nécessaires. Suivez votre intuition - n'ayez pas peur d'apporter des modifications substantielles pour adapter votre contenu à la sensibilité du public cible.

**Un conseil supplémentaire : remplacez la voix passive par la voix active pour rendre votre contenu plus direct et plus personnel. Faites également attention aux phrases qui se suivent et à la ponctuation mal placée, car elles peuvent être difficiles à détecter à l'aide d'outils de grammaire.

Les plateformes IA peuvent vous aider à créer des textes optimisés pour les moteurs de recherche afin de stimuler la portée et de gagner des positions plus élevées dans les SERP. Les moteurs de recherche ne se soucient pas vraiment de l'origine de votre contenu tant qu'il est pertinent, engageant et utile.

Et devinez quoi ? Il s'agit d'une autre occasion de tirer parti de la touche humaine pour l'optimisation du contenu de l'IA.

L'optimisation du contenu IA pour le référencement implique les tâches manuelles suivantes :

Ajout de mots-clés et de liens internes et externes

Améliorer la structure en utilisant des étiquettes de titre, des puces ou des listes faciles à lire

Joindre des pièces jointes pour plus de valeur

Suppression du contenu superflu

Double vérification de l'exactitude et de la lisibilité

À faire En plus de vous aider à modifier le contenu généré par l'IA, ClickUp vous permet de d'optimiser le référencement grâce à son IA -utiliser des invites pour rechercher des mots-clés, créer des mémoires, résumer des données de recherche, analyser la concurrence et obtenir des idées d'optimisation du contenu. Vous pouvez également tirer parti de la fonction Modèle de recherche et de gestion du référencement ClickUp pour coordonner vos initiatives de référencement et gérer les tâches correspondantes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-41.png Modèle ClickUp de recherche et de gestion SEO /$$img/

Le modèle ClickUp SEO Research & Management vous aide à organiser vos données et vos tâches SEO et à rationaliser les processus

Utiliser ClickUp pour les flux de travail de la production de contenu

La production de contenu peut être un processus stressant, que vous utilisiez l'IA ou non. Il y a constamment changement de contexte au fur et à mesure que vous naviguez dans les différentes rubriques, et la modification en cours peut s'avérer particulièrement exigeante.

C'est là que ClickUp entre en jeu avec des fonctionnalités pour pratiquement tout : communication, collaboration, gestion de documents, etc Vous pouvez accéder à plusieurs gestion de projet fonctionnalités sur la plateforme à améliorer votre productivité en diffusant les tâches de production de contenu et de rédaction.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Content-Marketing-Editorial-Calendrier-Template.jpg Modèle de calendrier éditorial ClickUp /$$img/

Voyez en un coup d'œil à quoi ressemble votre calendrier de contenu à venir avec le modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp

Outre ClickUp Brain, voici d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser :

Tâches ClickUp **Options de création, d'attribution, de suivi et de classification des tâches de rédaction, de modification en cours, de marketing et de référencement. Vous pouvez créertypes de tâches etrelations entre les tâches pour s'adapter à votre flux de travail

Affichages ClickUp : Elles vous permettent de voir votre production sous différents angles. Par exemple, la vueVue Liste permet d'organiser les tâches d'un projet, tandis que la vue en liste /%href/ permet d'organiser les tâches d'un projetAffichage du Calendrier est idéale pour surveiller votre Calendrier de contenu

Elles vous permettent de voir votre production sous différents angles. Par exemple, la vueVue Liste permet d'organiser les tâches d'un projet, tandis que la vue en liste /%href/ permet d'organiser les tâches d'un projetAffichage du Calendrier est idéale pour surveiller votre Calendrier de contenu Tableaux blancs ClickUp : Des toiles numériques infinies où votre équipe peut faire du brainstorming, élaborer des stratégies et collaborer sur le contenu et les processus futurs

Des toiles numériques infinies où votre équipe peut faire du brainstorming, élaborer des stratégies et collaborer sur le contenu et les processus futurs ClickUp Automatisations : Utilisez-les pour rationaliser les tâches répétitives comme la mise à jour du statut du contenu

Trouver des modèles ClickUp pour le bon cas d'utilisation

En plus des invitations, ClickUp propose plus de 1 000 modèles à des fins diverses, du marketing et ressources humaines à les équipes commerciales et la gestion de la relation client (CRM) . Ils sont conçus pour faciliter votre travail, minimiser les erreurs et vous aider à à normaliser les processus .

Si vous êtes un utilisateur assidu de ChatGPT, jetez un coup d'œil à la page d'accueil de Modèles ClickUp IA avec les invitations de ChatGPT -Cet ensemble d'invites, sélectionnées par des experts, vous aide à trouver les bonnes notes avec ChatGPT afin d'obtenir les résultats souhaités.

Le modèle ChatGPT d'invitations à écrire peut vous aider à réveiller l'écrivain qui sommeille en vous

En plus, Modèles de rédaction de contenu ClickUp peuvent vous aider à vaincre le bloc de l'écrivain, l'incohérence des performances et la procrastination qui en découle. Vous pouvez même trouver des options pour définir le style d'écriture souhaité pour différents textes et suivre les principes de référencement abonnés. ✍️

Si vous avez besoin d'aide pour planifier votre contenu, modèles de calendrier de contenu sont la voie à suivre. Ils sont nécessaires pour tout marketing de contenu car ils améliorent la transparence de votre chaîne de production et révèlent plus rapidement les problèmes ou les chevauchements potentiels.

Tous les modèles ClickUp sont personnalisables, vous pouvez donc les adapter à vos préférences et à vos objectifs. Vous pouvez également faire vos propres modèles avec un logiciel dédié Générateur de modèles ClickUp AI .

Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez créer n'importe quel modèle pour votre équipe - il vous suffit de fournir à ClickUp des informations sur vos flux de travail. Choisissez le ton souhaité (professionnel, humoristique ou décontracté) pour vous assurer que le résultat correspond au style de votre marque et transmet le message souhaité.

Utilisez le générateur de modèles ClickUp AI pour créer des modèles qui conviennent parfaitement à vos flux de travail

L'avenir de la modification en cours du contenu par l'IA

Les outils IA se développant à un rythme rapide, il est difficile de dire à quoi ressemblera l'avenir de la modification en cours de contenu par l'IA. Les rédacteurs de contenu, les éditeurs et les professionnels du référencement s'appuieront très probablement encore plus sur des outils génératifs, et c'est parfaitement judicieux avec des options de haute qualité comme ClickUp Brain. Grâce à ses puissantes fonctionnalités de modification en cours et de assistant d'écriture , vous pouvez rendre la création de contenu rapide et facile.

Et si la technologie fait désormais partie intégrante de la gestion de contenu, rien n'indique qu'elle prenne le contrôle de l'ensemble du processus - la touche humaine reste toujours irremplaçable. Même les créateurs de contenu passionnés qui considéraient initialement l'IA comme un plaisir se perfectionnent aujourd'hui pour être en mesure d'utiliser ces outils afin d'offrir un meilleur contenu plus rapidement - et sans s'épuiser ! ❤️‍🔥

Utilisez ClickUp pour rédiger et modifier du contenu IA comme un pro

La création de contenu avec l'IA est rentable en termes de temps et de coûts et garantit la cohérence de la marque. L'assistant IA de ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour créer, résumer et modifier du contenu et exceller dans votre travail ! Combinez cette fonctionnalité robuste avec le reste des options de gestion des tâches et des projets de ClickUp pour faire grimper la productivité en flèche.

Besoin d'un aperçu ? S'inscrire à ClickUp gratuitement et voyez comment il peut vous aider à gérer le contenu avec la plus grande efficacité. 🧙