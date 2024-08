10 Softr Alternatives pour construire des tableaux de bord de projet en 2024

La visualisation des données est plus qu'un simple diagramme : c'est un traducteur qui transforme les nombres en une feuille de route pour la réussite. Elle révèle des schémas et des tendances cachés, facilitant ainsi la prise de décisions complexes en matière de gestion de projet.

Cela n'a rien de surprenant, une étude menée par Bain & Company a montré que les entreprises qui utilisent la visualisation des données pour leurs projets sont cinq fois plus susceptibles de prendre des décisions plus rapidement et trois fois plus susceptibles de les exécuter.

Compte tenu du temps qu'un tel outil permettra de gagner, il est logique d'investir dans un outil de tableau de bord personnalisé sans code pour gérer votre.. phases du projet efficacement. Ces plateformes intuitives permettent à toute personne, quel que soit son bagage technique, de créer des tableaux de bord et des rapports interactifs en quelques minutes.

Softr est un outil d'application web permettant de construire des tableaux de bord personnalisés grâce à son constructeur d'application web intuitif et à ses modèles préconstruits. Bien que facile à utiliser, il offre une personnalisation et des fonctionnalités limitées.

Nous sommes donc là pour vous aider avec quelques recommandations comme alternatives à Softr. Dans cet article, nous allons plonger en profondeur dans les fonctionnalités clés de différents outils de construction de tableaux de bord personnalisés.

Que rechercher dans les alternatives à Softr ?

Avant de passer à nos meilleures solutions de rechange à Softr, explorons quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un tableau de bord de travail personnalisé :

Personnalisation: Les options de personnalisation sont une priorité absolue. Recherchez un tableau de bord de travailun logiciel de tableau de bord pour le travail capable de gérer des processus ou des projets complexes

Facilité d'utilisation: La création doit être simple, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des compétences en matière de code. Les tableaux de bord doivent être conviviaux pour être adoptés par votre équipe

Gestion de projet: Un tableau de bord personnalisé doit avant tout fonctionner comme un outil de gestion de projet afin que les tâches soient achevées dans les délais impartis

Intégration: Il est utile que votre tableau de bord puisse s'intégrer aux autres outils que vous utilisez dans votre flux de travail ou dans votre entreprise

**Les forfaits doivent être adaptés à la croissance de vos équipes afin de répondre à l'évolution des besoins de vos projets sans compromettre les performances

Mises à jour en temps réel: Le tableau de bord doit comporter des mises à jour de données en temps réel afin de garantir l'affichage des informations les plus exactes

Expérience utilisateur: L'interface doit être visuellement attrayante et intuitive pour améliorer l'expérience de l'utilisateur

Sécurité: Le tableau de bord doit disposer de mesures de sécurité solides pour protéger les données sensibles du projet

Niveaux d'accès: Le tableau de bord doit offrir différents niveaux d'accès pour s'adapter aux différents rôles au sein de l'équipe

Rapports: Le tableau de bord doit pouvoir générer des rapports détaillés pour une analyse approfondie de la gestion de projet

Les 10 meilleures alternatives Softr à utiliser en 2024

Découvrez les 10 meilleures alternatives à Softr en 2024, curées pour répondre à vos besoins. Ces options logicielles offrent un intervalle de fonctionnalités, de la gestion de projet rationalisée à la collaboration sans effort, pour stimuler votre productivité et votre efficacité.

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel personnalisé idéal tableau de bord du projet en raison de ses fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration et d'automatisation qui ne font pas appel à des compétences en matière de code.

Vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel des tâches, ce qui facilite l'identification des goulets d'étranglement, l'amélioration de la productivité et l'achèvement de vos projets dans les délais impartis.

Créez des projets personnalisés Tableaux de bord ClickUp pour les besoins spécifiques d'un projet en utilisant des champs personnalisés et divers affichages pour suivre la progression, gérer les tâches et collaborer efficacement.

via Adalo Adalo est spécialisé dans le développement d'applications mobiles et web, vous permettant de créer des applications natives sans code. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez facilement concevoir des tableaux de bord de projet personnalisés pour les appareils mobiles.

L'interface conviviale d'Adalo et sa vaste bibliothèque de composants préconstruits vous permettent de concevoir des tableaux de bord de projet personnalisés avec des fonctions de glisser-déposer, une expérience d'application native et des fonctionnalités hors ligne en option.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité d'actions personnalisées d'Adalo pour déclencher des actions telles que l'envoi d'un e-mail et la connexion avec des API. Vous pouvez également utiliser Adalo pour créer des prototypes d'application.

Les meilleures fonctionnalités d'Adalo

Optimisez les processus d'entreprise en créant des outils de communication interne et des applications d'assistance client

Personnalisez votre application (palettes de couleurs, icônes, logos, polices de caractères) pour qu'elle corresponde à l'identité de votre marque

Assurer des mises à jour et une synchronisation en temps réel sur tous les appareils

S'intégrer de manière transparente avec des services tiers tels que Mixpanel et Airtable

Limites d'Adalo

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des solutions de contournement

Assistance limitée pour les structures de données complexes

Prix d'Adalo

Free

Débutant: 45$/mois

45$/mois Professionnel: 65$/mois

65$/mois Teams: 200$/mois

200$/mois Business: 250$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 3.5/5 (20+ commentaires)

3. Feuille d'application

via Google AppSheet de Google est une autre excellente alternative à Softr, entièrement intégrée à l'environnement de travail de Google. AppSheet assiste le développement d'applications axées sur les données, ce qui vous permet de créer des applications et des tableaux de bord qui exploitent des structures de données et des flux de travail complexes.

Sa force réside dans sa capacité à créer des applications qui s'intègrent à diverses sources de données, automatisent les processus et synchronisent les données en temps réel. Ce qui le rend encore meilleur, c'est la fonctionnalité de visualisation des données, qui rend vos tableaux de bord informatifs.

Activez la sécurité et l'authentification basées sur les rôles lorsque plusieurs employés utilisent les tableaux de bord.

Les meilleures fonctionnalités de AppSheet

Exploiter une puissante modélisation des données pour des applications complexes

Utiliser des bots pour automatiser des actions telles que déclencher des notifications

Utiliser l'IA intégrée (Duet IA) pour une génération intelligente d'applications

Activez les fonctions hors ligne pour une productivité ininterrompue

Automatiser les processus d'entreprise et les flux de travail complexes avec des configurations de bots avancées

Exploiter les sources de données, notamment Google Analytics, les formulaires, les codes-barres, les emplacements, les signatures et les photos

Limites d'AppSheet

Contrôle limité de l'apparence de l'application sans code

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les fonctions avancées

Prix de l'alaise d'impression

Démarrage: 5$/utilisateur par mois

5$/utilisateur par mois Core: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Entreprise Standard: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise Plus: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (300+ reviews)

4.8/5 (300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ avis)

4. Glisser

via Glisser Glide est la plateforme la plus conviviale pour construire des applications mobiles et web directement sans écrire de code.

Les tableaux de bord de ces projets bénéficient d'une synchronisation des données en temps réel. Grâce à son interface intuitive par glisser-déposer et à ses options de conception personnalisables, Glide simplifie l'élaboration de tableaux de bord dynamiques adaptés aux besoins de votre projet.

Votre tableau de bord peut être facilement géré avec des composants tels que des panneaux de configuration et des aperçus d'appareils. Il permet également une collaboration en direct et vous aide à contrôler la connexion et l'accès des utilisateurs pour un travail basé sur les rôles.

Les meilleures fonctionnalités de Glide

Créez des flux de travail complexes pour les mises à jour et les tâches et connectez-les à d'autres outils

Intégrez sans effort Google Sheets pour importer des données d'entreprise existantes en temps réel

Utilisez votre tableau de bord sur n'importe quel appareil, n'importe où

Choisissez parmi plus de 400 modèles pour construire et personnaliser vos tableaux de bord

Limites de Glide

Intégrations limitées avec des services tiers ou accès à des sources de données externes

Dépendance à l'égard de Google Sheets pour le stockage des données

Prix de Glide

Free: Pour deux éditeurs avec des fonctionnalités limitées

Pour deux éditeurs avec des fonctionnalités limitées Maker: À partir de 60 $/mois

À partir de 60 $/mois Teams: À partir de 125 $/mois

À partir de 125 $/mois Business: À partir de 310 $/mois

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

5. Noloco

via Noloco Noloco est une autre plateforme qui ne fait pas appel à des connaissances en matière de code pour créer des outils internes personnalisés, des CRM et des portails clients. Noloco se distingue par sa bibliothèque étendue et se concentre sur le développement d'applications web et mobiles au-delà de la création de tableaux de bord.

Il propose de nombreux modèles visuellement époustouflants avec des options de personnalisation pour divers secteurs et cas d'utilisation. Vous pouvez ajouter une logique conditionnelle pour automatiser certaines parties de votre flux de travail.

Noloco meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi huit dispositions pour afficher vos données

Assure des mises à jour en temps réel et une visualisation dynamique

Personnalisez sans effort grâce à une interface de type "glisser-déposer"

Collaborez en temps réel avec votre équipe

Les limites de Noloco

Options de personnalisation avancées limitées

N'est pas équipé pour traiter de grands paramètres de données ou des problèmes complexes

Prix de Noloco

Débutant : 49$/mois

: 49$/mois Professionnel : 149$/mois

: 149$/mois Business : 319$/mois

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Flux Web

via Flux Web Webflow est une plateforme de conception et de développement web à code bas, très avancée, qui vous permet d'achever le design et les interactions de votre site web.

Webflow vous permet de créer des tableaux de bord dynamiques grâce à son éditeur visuel intuitif et à ses puissantes capacités CMS. Il simplifie la création de tableaux de bord de projet avec des éléments de conception uniques adaptés à un domaine personnalisé.

Vous pouvez utiliser Webflow avec des outils tels que Memberstack pour construire des fonctionnalités telles que la facturation. Vous pouvez également concevoir des interactions basées sur le défilement et à plusieurs étapes sans écrire de code.

Les meilleures fonctionnalités de Webflow

Créez des tableaux de bord entièrement personnalisés avec une précision de glisser-déposer au pixel près

Utilisation de Flexbox et CSS Grid pour des dispositions avancées

Inclut l'hébergement et le CMS pour une gestion transparente du site web

Intégration d'automatisations avec Zapier pour automatiser les flux de travail

Limites de Webflow

Assistance limitée pour les structures de base de données complexes

Les capacités du backend sont relativement limitées

Prix de Webflow

Free

Basic: 18$/mois

18$/mois SGC: 29$/mois

29$/mois Business: 49$/mois

49$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (500+ reviews)

4.4/5 (500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

7. Caspio

via Caspio Caspio est un outil évolutif à code bas pour la création d'applications de base de données en ligne. Vous pouvez glisser-déposer ou utiliser des outils intégrés pour l'intégration des données afin de créer des tableaux de bord visuellement attrayants, adaptés aux exigences spécifiques du projet.

Caspio est spécialisé dans le développement d'applications basées sur des bases de données, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des données complexes. Il permet également de créer des diagrammes et des rapports perspicaces sur vos tableau de bord pour une meilleure prise de décision .

Les meilleures fonctionnalités du Caspio

Affichez sur une seule page les données dont vous avez besoin

Importer facilementLes données des feuilles Excel et les bases de données Access

Créez des applications plus rapidement grâce à l'outil pointer-cliquer

Mettez en place un contrôle d'accès basé sur les rôles pour une sécurité accrue

Les limites du Caspio

Options de personnalisation de la conception limitées par rapport à certaines alternatives

Prix plus élevé pour les utilisateurs et le stockage supplémentaires

Prix du Caspio

Free

Débutant: 50$/mois

50$/mois Professionnel: 600 $/mois

600 $/mois Enterprise: $2250/mois

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

8. Visual Composer/WPBakery

via Compositeur visuel WPBakery ou Visual Composer est un constructeur de site web convivial principalement utilisé comme plugin WordPress, mais il peut également être utilisé pour créer des tableaux de bord personnalisés.

Visual Composer simplifie la création et la conception de tableaux de bord captivants pour un domaine personnalisé. Le hub Visual Composer permet d'accéder à des éléments, des modèles et des modules complémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Composer

Utiliser des options de conception avancées avec des effets d'arrière-plan

Créez des dispositions personnalisées avec la fonctionnalité Theme Builder

Assurer un affichage optimal sur n'importe quel appareil avec un design responsive

Étendre les fonctions en intégrant d'autres plugins populaires

Limites de Visual Composer

Options de personnalisation avancées limitées pour les développeurs

Problèmes de compatibilité avec certains plugins tiers

Prix de Visual Composer

Simple: 49 $/an pour un site web

49 $/an pour un site web Plus: 99 $/an pour cinq sites web

99 $/an pour cinq sites web Accélérer: 149 $/an pour 20 sites web

149 $/an pour 20 sites web Agence: 349 $/an pour 1000 sites web

G2: 4/5 (20+ reviews)

4/5 (20+ reviews) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

9. Appy Pie

via Appy Pie Appy Pie est l'un des outils d'IA no-code qui transforment un site web en application. Appy Pie se concentre sur le développement d'applications mobiles pour divers cas d'utilisation, offrant une interface conviviale et une vaste bibliothèque de modèles. Il est parfait pour les projets qui nécessitent une approche mobile-first.

Vous pouvez également utiliser les outils de conception IA d'Appy Pie pour créer des graphiques pour votre tableau de bord. Vous pouvez automatiser les flux de travail et ajouter des filtres, des mappages de champs et une logique conditionnelle.

L'outil offre également une authentification à deux facteurs et un chiffrement pour plus de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités d'Appy Pie

Développez des applications sans effort avec une interface d'éditeur par glisser-déposer

Explorez une vaste bibliothèque de modèles et d'éléments de conception préconstruits

Testez les fonctions de l'application en temps réel grâce à un aperçu en direct

Améliorez les capacités de l'application en l'intégrant à des services populaires tels que Google Maps et Shopify

Limites d'Appy Pie

S'appuie sur des services et des sources de données tiers pour certaines fonctionnalités

Les performances de l'application peuvent varier en fonction de sa complexité et de sa taille

Prix d'Appy Pie

Basic : 16$/app par mois

: 16$/app par mois Gold : 36$/app par mois

: 36$/app par mois Platinum: 60$/app par mois

60$/app par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (1300+ avis)

: 4.7/5 (1300+ avis) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash est une plateforme tout-en-un pour les portails clients, la gestion de projet et la facturation. Vous pouvez concevoir et personnaliser sans effort des tableaux de bord à partir de divers widgets, diagrammes et modules préconstruits ou créer des composants personnalisés qui s'adaptent au reste de votre forfait entreprise.

Avec SuiteDash, vous pouvez créer des tableaux de bord pour suivre la progression des projets, gérer les relations avec les clients et analyser les performances de l'entreprise, afin d'améliorer la productivité, la collaboration et la prise de décision.

Il sert de plateforme centralisée pour la gestion des projets et des interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de SuiteDash

Communication et partage de fichiers sécurisés grâce à un portail client

Suivi des tâches et collaboration avec votre équipe à l'aide de des outils de gestion de projet * Gérez efficacement vos finances grâce aux fonctions de facturation

Personnalisez votre libellé grâce aux options de marque blanche

Limites de SuiteDash

Personnalisation limitée par rapport aux outils spécialisés

Problèmes de performance occasionnels lors des pics d'utilisation

Prix de SuiteDash

Démarrage: 19 $/mois

19 $/mois Thrive: 49$/mois

49$/mois Pinnacle: 99$/mois

G2: 4.8/5 (500+ commentaires)

4.8/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (500+ avis)

Choisir le bon outil No-Code

Avec de nombreuses alternatives de Softr app builder disponibles en 2024, c'est le moment idéal pour explorer de nouvelles options. Que vous ayez besoin d'une plateforme no-code, d'un constructeur d'applications mobiles ou d'un outil complet pour réaliser vos objectifs de gestion de projet les dix alternatives présentées dans cet article devraient pouvoir répondre à vos besoins en matière de tableau de bord.

Parmi les prétendants, ClickUp est une excellente option, offrant polyvalence et fonctionnalité. Ses fonctionnalités robustes et ses capacités d'intégration transparentes garantissent un ajustement harmonieux au sein de votre écosystème technologique existant.

ClickUp est un témoignage d'innovation, comblant le fossé entre le design et la productivité avec une grâce sans effort. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !