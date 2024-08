10 Alternatives à Databox pour le suivi des données et le reporting en 2024

Vous connaissez probablement déjà Databox. Et certains de vos pairs l'utilisent sûrement pour le suivi des données, l'analyse intégrée et les rapports.

Cependant, malgré son utilité, Databox peut s'avérer insuffisant pour traiter des tâches complexes liées aux données. Il manque également de fonctionnalités analytiques avancées et peut s'avérer coûteux pour une utilisation extensive.

Rejoignez-nous pour découvrir les 10 meilleures alternatives à Databox. Des interfaces conviviales aux fonctionnalités d'analyse prédictive avancées, ces outils de visualisation de données ont quelque chose à offrir à chacun.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Databox ?

De nombreuses alternatives à Databox peuvent fournir les fonctions et la flexibilité dont vous avez besoin. Mais quelles sont les fonctionnalités clés que vous devez rechercher ?

Un logiciel de business intelligence vraiment moderne et efficace doit avoir :

Une interface facile à utiliser : Recherchez des outils dotés d'une interface utilisateur simple et intuitive qui ne nécessite pas de formation approfondie pour naviguer

: Recherchez des outils dotés d'une interface utilisateur simple et intuitive qui ne nécessite pas de formation approfondie pour naviguer Options de personnalisation : donnez la priorité aux alternatives Databox qui vous permettent d'adapter les rapports et les tableaux de bord interactifs à vos besoins spécifiques et à votre image de marque

: donnez la priorité aux alternatives Databox qui vous permettent d'adapter les rapports et les tableaux de bord interactifs à vos besoins spécifiques et à votre image de marque Assistance à l'intégration: Considérez les plateformes qui peuvent s'intégrer de manière transparente à vos logiciels et sources de données existants, tels que les plateformes de CRM ou d'automatisation du marketing

Considérez les plateformes qui peuvent s'intégrer de manière transparente à vos logiciels et sources de données existants, tels que les plateformes de CRM ou d'automatisation du marketing Différents formats de visualisation des données: Il serait judicieux de sélectionner des outils capables de combiner des données et de les présenter de manière visuellement attrayante et informative, notamment sous forme de diagrammes, de graphiques et de cartes thermiques

Il serait judicieux de sélectionner des outils capables de combiner des données et de les présenter de manière visuellement attrayante et informative, notamment sous forme de diagrammes, de graphiques et de cartes thermiques Des perspectives en temps réel: Envisagez des alternatives à Databox qui offrent des capacités de suivi des données et de rapports en temps réel, ce qui peut être crucial pour le suivi des campagnes et la prise de décisions en temps opportun

Envisagez des alternatives à Databox qui offrent des capacités de suivi des données et de rapports en temps réel, ce qui peut être crucial pour le suivi des campagnes et la prise de décisions en temps opportun Accessibilité mobile: Les solutions qui disposent d'une application mobile ou qui sont réactives aux mobiles pour un accès en déplacement peuvent être préférables, vous permettant de rester connecté et informé de n'importe où

Les solutions qui disposent d'une application mobile ou qui sont réactives aux mobiles pour un accès en déplacement peuvent être préférables, vous permettant de rester connecté et informé de n'importe où Coûts flexibles: Les meilleures alternatives à Databox s'adapteraient à votre budget, en tenant compte des fonctionnalités supplémentaires ou des modules complémentaires susceptibles d'entraîner des coûts supplémentaires

Les meilleures alternatives à Databox s'adapteraient à votre budget, en tenant compte des fonctionnalités supplémentaires ou des modules complémentaires susceptibles d'entraîner des coûts supplémentaires Une assistance client solide: Trouvez une alternative qui fournit une assistance client fiable pour vous aider à résoudre des problèmes tels que les paramètres, le dépannage et la formation

Les 10 meilleures alternatives à Databox à utiliser en 2024

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Databox, considérons les outils qui offrent tout ou partie de ces fonctionnalités.

1. Looker Studio

via Studio Looker Looker Studio (anciennement Google Data Studio) fait partie de Looker, une plateforme de business intelligence (BI) et d'analyse appartenant à Google Cloud. Il vous aide à créer et à partager des expériences de données personnalisées, notamment des rapports et des tableaux de bord interactifs. Et vous pouvez faire tout cela sans avoir à écrire des requêtes SQL ou à utiliser des outils de BI compliqués !

Avec Looker Studio, vous pouvez mélanger et associer des données provenant de toutes vos sources favorites, telles que votre CRM ou vos plateformes de marketing, pour obtenir une image achevée de votre entreprise.

Et le meilleur ? Il est gratuit, toujours à jour et largement personnalisable, ce qui en fait l'une des alternatives les plus populaires à Databox.

Looker Studio meilleures fonctionnalités

Paramétrez des alertes basées sur des seuils de données spécifiques et soyez instantanément informé en cas de changements significatifs

Collaborez avec les membres de votre équipe et partagez facilement vos rapports et tableaux de bord

Intégrez des rapports et des tableaux de bord dans d'autres applications et sites Web

Bénéficiez d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un cryptage pour une meilleure sécurité des données

Explorez vos données à l'aide d'un large intervalle de visualisations interactives, notamment des diagrammes, des graphiques et des plans

Limites de Looker Studio

Il peut être complexe pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les concepts de modélisation et de visualisation des données

Il peut ne pas s'intégrer à tous vos outils d'entreprise et plateformes de visualisation de données

Prix de Looker Studio

Looker Studio: Gratuit

Gratuit Looker Studio Pro: $9/mois par utilisateur, par projet

Looker Studio évaluations et critiques

G2 :4.4/5 (400+ reviews)

:4.4/5 (400+ reviews) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

2. Indicateurs de surveillance

via Surveillance des indicateurs Metrics Watch est conçu pour assurer le suivi et les rapports des indicateurs de performance clés (KPI) liés aux indicateurs d'entreprise et de marketing. Il vous aide à surveiller les performances de votre site web, de vos canaux de médias sociaux et de vos campagnes de marketing.

Grâce à ses fonctionnalités de suivi automatisé et de rapports en temps réel, vous pouvez rester à jour sur vos indicateurs et prendre des décisions éclairées pour améliorer les performances de votre entreprise.

Metrics Watch propose des tableaux de bord personnalisables, des rapports marketing programmés et des options de visualisation des données. Tout cela facilite grandement l'analyse de vos indicateurs clés de performance !

Les meilleures fonctionnalités de Metrics Watch

Collectez des données à partir de diverses sources, telles que Google Analytics, les plateformes de médias sociaux et les sources personnalisées, en éliminant une fois pour toutes l'entrée manuelle des données

Suivez les dernières données de performance en temps réel

Planifiez des rapports marketing pour recevoir des mises à jour régulières sur Indicateurs clés de performance sans avoir à vérifier l'outil manuellement

Exporter les données dans différentes formes, telles que CSV et Excel, pour une analyse plus approfondie ou un partage

Limites de Metrics Watch

Outil payant. Le coût peut constituer une limite pour les petites entreprises

Options de personnalisation limitées, en particulier si vous avez besoin de capacités de suivi très spécifiques

Prix de Metrics Watch

Démarrage: 29 $/mois

29 $/mois Pro: 50 $/mois

50 $/mois Forfaits Premium: 100 $/mois

100 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

3. Anaconda

via Anaconda Anaconda fournit une plateforme de visualisation de données centralisée pour la gestion et la surveillance des pipelines de données, des modèles et des flux de travail analytiques. Elle simplifie la gestion des packages et des environnements et inclut un assistant de codage alimenté par l'IA pour faciliter le développement.

Cet outil de BI peut également suivre les performances et l'utilisation des modèles d'apprentissage automatique pour surveiller la précision des modèles, les indicateurs de performance et les données utilisées pour former et évaluer les modèles.

Avec Anaconda Enterprise, vous pouvez suivre et surveiller l'exécution des flux de travail d'analyse de données. Cela inclut le suivi de l'exécution des tâches individuelles, des dépendances entre les tâches et de la progression globale du flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Anaconda

Documentez et gérez les métadonnées (source de données, schéma et statistiques d'utilisation) pour les actifs de données

Accédez à des milliers de packages de science des données et d'apprentissage automatique, y compris des solutions open-source

Intégrer les solutions de stockage de données les plus courantes, telles que Hadoop et AWS S3, et les frameworks d'apprentissage automatique, tels que TensorFlow et PyTorch

Traiter de grands volumes de données

Les limites d'Anaconda

Moins polyvalent pour les organisations utilisant un ensemble diversifié de paramètres analytiques

Capacités limitées dans les cas d'utilisation analytique de niche ou avancée

Il peut nécessiter une formation et un investissement supplémentaires pour les organisations qui n'utilisent pas déjà les produits Anaconda

Pas de version Free

Prix d'Anaconda

Business: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2 :4.6/5 (120+ commentaires)

:4.6/5 (120+ commentaires) Capterra:4.7/5 (70+ avis)

4. GeckoBoard

via GeckoBoard Geckoboard est un tableau de bord en temps réel qui vous aide à visualiser et à analyser des données et des indicateurs clés de la manière qui vous convient le mieux.

Il propose également des widgets qui affichent les données les plus essentielles provenant d'applications telles que Google Analytics et Salesforce, comme des diagrammes, des tableaux et du texte. Vous pouvez ensuite partager ces tableaux de bord avec les membres de votre équipe et plusieurs clients, ce qui facilite le suivi des performances et de la progression.

Geckoboard est l'une des alternatives les plus simples à Databox et est facile à utiliser. Il met automatiquement à jour les données en temps réel, ce qui permet de fournir les informations les plus récentes. Il s'agit d'une alternative à Databox Logiciel KPI vous permet même de filtrer les données ; vous pouvez ainsi vous concentrer sur des sous-ensembles spécifiques d'informations.

Les meilleures fonctionnalités de GeckoBoard

Choisissez parmi une variété de thèmes, de dispositions et de couleurs pour personnaliser l'apparence des tableaux de bord

Paramétrez les permissions pour les données afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux informations sensibles

Affichez les données historiques pour suivre les tendances au fil du temps

Limites de GeckoBoard

Les sources de données personnalisées peuvent nécessiter une programmation et une expertise technique supplémentaires pour les transformations de données complexes

Il existe une limite à la quantité de données pouvant être affichées dans un seul widget

Il n'y a pas de version gratuite

Prix de GeckoBoard

Essentiel: 49$/mois

49$/mois Pro: $99/mois

$99/mois Scale: $699/mois

G2 :4.3/5 (40+ reviews)

:4.3/5 (40+ reviews) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

5. Whatagraph

via Quelagraphes Whatagraph est un logiciel complet et facile à utiliser outil de rapports pour les clients conçu pour simplifier la visualisation et l'analyse des données pour les campagnes de marketing numérique. Il offre de nombreuses fonctionnalités, notamment des modèles personnalisables, le suivi des données en temps réel et la génération automatisée de rapports.

Grâce à son interface intuitive, vous pouvez facilement créer des rapports marketing visuellement attrayants qui présentent les indicateurs de performance clés sur différents canaux, tels que les médias sociaux et le marketing par e-mail.

Whatagraph s'intègre également à des plateformes populaires telles que Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads et Instagram Insights, ce qui en fait un outil polyvalent pour les spécialistes du marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Whatagraph

Personnaliser les modèles et générer des rapports marketing personnalisés

Suivre les données en temps réel pour des aperçus actualisés

Générer des rapports automatiquement pour gagner du temps

Intégrer les données des plateformes marketing les plus courantes

Travaillez rapidement et sans interruption grâce à son interface conviviale

Limites de Whatagraph

Absence d'analyses d'entreprise avancées

Assistance limitée pour certaines sources de données

Les prix peuvent ne pas convenir aux petites entreprises ou aux spécialistes du marketing individuel

Prix de Whatagraph

Essentiel: 249$/mois (facturé annuellement)

249$/mois (facturé annuellement) Avancé: 499 $/mois (facturé annuellement)

499 $/mois (facturé annuellement) Personnalisé: Tarification personnalisée

G2 :4.5/5 (260+ commentaires)

:4.5/5 (260+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (80+ commentaires)

6. Klipfolio Powermetrics

via Klipfolio Powermetrics Klipfolio PowerMetrics est un outil de BI et de visualisation de données basé sur le cloud qui vous permet de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés à partir de vos données.

Il offre un intervalle de connecteurs de données, notamment Google Analytics, Salesforce et MySQL, pour vous aider à intégrer vos sources de données.

Cet outil de gestion des données fournit également une bibliothèque de modèles de tableaux de bord et de widgets préconstruits, ce qui facilite la prise en main.

Klipfolio PowerMetrics est conçu pour les entreprises de toutes tailles et peut être utilisé dans divers secteurs d'activité. Ils offrent un essai gratuit et des forfaits d'abonnement avec une tarification basée sur le nombre d'utilisateurs et de sources de données.

Les meilleures fonctionnalités de Klipfolio Powermetric

Choisissez parmi une variété de types de diagrammes, y compris les diagrammes linéaires, les diagrammes à barres et les diagrammes circulaires

Affichez vos données en temps réel pour prendre des décisions éclairées basées sur les informations les plus récentes

Partagez vos tableaux de bord et vos rapports avec les membres de votre équipe

Manipulez vos données à l'aide de formules et de calculs pour une analyse flexible des données

Compilez des données provenant de sources multiples grâce à des intégrations avec dbt, Snowflake, Google Analytics, HubSpot, etc.

Limites de Klipfolio Powermetrics

Manque de fonctionnalités avancées de transformation des données

Les nouveaux utilisateurs trouvent cet outil complexe

Le modèle de tarification peut être plus élevé pour les grandes organisations

Klipfolio Prix de Powermetrics

Free

Standard: 300 $/mois

300 $/mois Personnalisé: 800$/mois (facturé annuellement)

G2 :4.5/5 (250+ commentaires)

:4.5/5 (250+ commentaires) Capterra:4.7/5 (180+ commentaires)

7. AgenceAnalytique

via AgenceAnalytique AgencyAnalytics est une plateforme marketing complète spécialement conçue pour les spécialistes du marketing numérique qui ont besoin d'outils robustes pour suivre et établir des rapports sur les données de campagne de manière efficace.

Cette plateforme de visualisation des données fournit une suite intégrée de fonctionnalités qui assistent le SEO, le PPC, les médias sociaux, le marketing par e-mail et les rapports personnalisables.

AgencyAnalytics se distingue en tant que outil de rapports pour son interface conviviale et ses capacités.

Vous pouvez extraire des données et créer des rapports sur mesure pour les clients, en démontrant facilement la valeur de vos services et en fournissant des informations détaillées sur les performances des campagnes.

AgencyAnalytics fait partie des alternatives Databox préférées des agences de marketing, des freelances et des équipes marketing internes qui cherchent à rationaliser leur flux de travail et à réaliser des campagnes réussies.

Les meilleures fonctionnalités d'AgencyAnalytics

Créez des tableaux de bord personnalisés pour le suivi en temps réel des performances de vos campagnes

Contrôler le classement des mots-clés, les backlinks et la santé du référencement sur la page

Suivez les performances des annonces, gérez les budgets et effectuez des recherches sur les mots clés

Planification des posts, suivi de l'engagement et analyse de l'audience

Segmenter les audiences, surveiller les performances des campagnes et suivre l'engagement des e-mails

Créer des rapports sur mesure pour les clients avec des données provenant de plusieurs plateformes

Limites de l'agenceAnalytics

N'offre pas de fonctionnalités avancées d'écoute sociale, dont certains utilisateurs pourraient avoir besoin

Les fonctionnalités et capacités étendues peuvent être écrasantes pour les débutants

Certaines fonctionnalités, comme le libellé en marque blanche et les rapports de campagnes croisées, ne sont disponibles qu'avec les niveaux de prix les plus élevés

Prix de l'agenceAnalytics

Freelancer: 12$/mois par campagne client

12$/mois par campagne client Agence: 18$/mois par campagne client

18$/mois par campagne client Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Keyword Rank Tracker est optionnel pour un supplément de 50$ par mois

Evaluations et critiques de l'AgenceAnalytics

G2 : 4.7/5 (277 commentaires)

: 4.7/5 (277 commentaires) Capterra : 4.8/5 (113 commentaires)

8. Cyfe

via Cyfe Cyfe est une application de tableau de bord Business tout-en-un qui vous aide à surveiller et à analyser des données provenant de plusieurs sources sur un seul tableau de bord en temps réel.

Que vous suiviez l'engagement sur les médias sociaux, les indicateurs commerciaux ou l'analyse de votre site Web, Cyfe vous donne la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés avec des widgets qui affichent les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil.

De plus, grâce à des alertes et des rapports automatisés, vous pouvez rester au courant des changements importants sans avoir à vérifier constamment.

Les meilleures fonctionnalités de Cyfe

Suivez tous les indicateurs importants de votre entreprise en un seul endroit

Plongez au cœur de vos données grâce à des tableaux de bord personnalisés avec des diagrammes et des graphiques personnalisés

Paramétrez des alertes et des rapports pour rester informé

Connectez-vous à plus de 100 services et applications populaires pour importer des données sans effort

Partagez des tableaux de bord intégrables avec votre équipe ou vos clients pour une collaboration transparente

Assurez la sécurité de vos données grâce au cryptage SSL sécurisé et aux contrôles d'accès des utilisateurs

Limites de Cyfe

Des options de visualisation de données limitées

Courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Prix de Cyfe

Débutant: 19$/mois

19$/mois Standard: 29$/mois

29$/mois Pro: 49$/mois

49$/mois Premium: 89 $/mois

89 $/mois Agence: À partir de 150 $/mois

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

**9. DashThis

via DashThis DashThis est un outil puissant qui simplifie vos rapports de marketing numérique. Grâce à son interface conviviale, vous pouvez facilement créer des tableaux de bord personnalisés qui suivent et analysent vos efforts marketing.

Que vous utilisiez Google Analytics, Facebook Ads ou d'autres sources de données, cette plateforme de visualisation de données intègre de manière transparente les données de ces plateformes et de nombreuses autres pour vous afficher une vue d'ensemble de vos performances.

Vous pouvez personnaliser les rapports à l'aide de widgets à glisser-déposer, les partager avec votre équipe ou vos clients, et même programmer des mises à jour automatisées par e-mail.

DashThis meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux de bord personnalisés et visuellement agréables avec des widgets provenant de diverses sources de données

Consolidez les données provenant de Google Analytics, Facebook Ads, etc

Planifiez des mises à jour par e-mail et envoyez des rapports automatiquement

Créez des rapports libellés à votre marque blanche

Démarrez rapidement grâce à des paramètres prédéfinis pour les rapports standard

Partagez vos rapports en formes PDF, Excel ou CSV

Limites de DashThis

Retard dans le traitement des sources de données externes

Options limitées d'exportation et de mise en forme des rapports

Prix de DashThis

Individuel: 49 $/mois

49 $/mois Professionnel: $149/mois

$149/mois Business: 289 $/mois

289 $/mois Standard: $449/mois

G2 :4.8/5 (70+ avis)

:4.8/5 (70+ avis) Capterra:4.4/5 (20+ avis)

10. Datapad

via Datapad Datapad est conçu pour simplifier la création, la visualisation et le partage d'analyses de données sans codage.

Son interface intuitive de type "glisser-déposer" vous permet de manipuler et de visualiser vos données sans effort. Que vous travailliez avec des feuilles de calcul, des bases de données ou des API, Datapad vous couvre.

Cet outil de visualisation de données offre de solides fonctionnalités de collaboration et une intégration transparente avec d'autres outils comme GitHub et Slack.

Les meilleures fonctionnalités de Datapad

Analysez des paramètres de données complexes en toute simplicité à l'aide d'une interface intuitive de type glisser-déposer

Créez des visualisations étonnantes qui donnent vie à vos données et les rendent faciles à comprendre

Collaborez de manière transparente avec votre équipe, en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même projet

Protégez vos informations sensibles grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le cryptage des données

Utilisez des fonctionnalités d'analyse avancées, telles que la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique, pour obtenir des informations plus approfondies à partir de vos données

Limites du datapad

Les options de visualisation ont une personnalisation limitée par rapport à d'autres plateformes, ce qui peut gêner les utilisateurs ayant des besoins de conception spécifiques

Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains formats de fichiers ou structures de données

Prix du Datapad

Free

Standard: 30 $/mois

30 $/mois Business: $100/mois

G2 :4.2/5 (20+ commentaires)

:4.2/5 (20+ commentaires) Capterra:Pas assez de commentaires

Autres outils de gestion de données

Vous connaissez maintenant les meilleures alternatives à Databox si vous recherchez un outil de visualisation de données pur et dur. Mais qu'en est-il des autres outils qui peuvent suivre la progression en temps réel et fournir des informations approfondies sur votre projet tout en offrant bien plus ?

Bien qu'il n'ait pas les capacités d'enregistrer et d'intégrer des données (pas encore, en tout cas), ClickUp sert d'excellente solution de gestion des données pour les entreprises de toutes tailles. Avec tableaux de bord ClickUp personnalisables vous pouvez facilement gérer et partager l'analyse des données au sein de votre organisation ou de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-262.png Installation de rapports personnalisés dans ClickUp /$$img/

Surveillez vos performances commerciales, les revenus générés, l'activité du pipeline, et plus encore avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp Tableaux de bord ClickUp combinent des rapports provenant de diverses sources telles que Google Analytics, HubSpot, Salesforce et d'autres outils, tous mis à jour en temps réel. Ce niveau de visibilité vous permet de rester informé des performances de vos campagnes, de la progression de votre équipe commerciale et.. les indicateurs clés de performance du projet sans délai.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-2.gif ClickUp Automatisation /$$$img/

Sélectionnez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour rationaliser les flux de travail, les tâches routinières, les transferts de projets, et plus encore

En outre, la fonctionnalité d'Automatisation de ClickUp est inestimable pour les notifications proactives. Vous pouvez paramétrer des alertes en cas d'écarts dans les indicateurs ou lorsque des seuils prédéfinis sont franchis. Par exemple, si vos taux de conversion chutent de manière inattendue ou si vous constatez une augmentation soudaine des demandes de renseignements de la part des clients, ClickUp peut automatiquement avertir les équipes concernées, ce qui vous permet de résoudre les problèmes rapidement et de maintenir la cohérence des performances.

Les intégrations jouent un rôle important dans l'attrait de ClickUp, en particulier pour les professionnels des ventes et du marketing. Vous pouvez connecter ClickUp de manière transparente avec des outils clés tels que HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly et Tableau. Cette intégration rationalise le flux de données et la collaboration entre les équipes, ce qui améliore l'efficacité et réduit les erreurs d'entrée manuelle des données.

Avec Modèle de rapport d'analyse de ClickUp vous obtiendrez ainsi les informations dont vous avez besoin pour suivre votre progression et prendre des décisions plus avisées, le tout en un seul endroit !

Mais ce n'est pas tout. ClickUp offre également des capacités de rapports et d'analyse personnalisables. Vous pouvez créer des rapports personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de rapports de performance, d'analyses de retour sur investissement ou de prévisions. Ce niveau de personnalisation vous permet d'obtenir des informations exploitables et de prendre des décisions fondées sur des données qui favorisent la croissance stratégique.

Et le meilleur ? ClickUp propose des environnements de travail collaboratifs et des fonctions de gestion des tâches. Les équipes commerciales et marketing peuvent collaborer sur des projets, assigner des tâches, fixer des délais et suivre la progression au sein de ClickUp. Cet environnement cohésif favorise le travail d'équipe, améliore la productivité et garantit l'alignement sur les objectifs de l'organisation.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Personnalisez votre tableau de bord à l'aide de widgets, de dispositions et d'outils personnalisésTypes de diagrammes ClickUp pour une analyse et une organisation efficaces des données. Utilisez des filtres pour vous concentrer sur des points de données spécifiques et triez-les de manière à faciliter l'analyse des catégories pour identifier les tendances

à l'aide de widgets, de dispositions et d'outils personnalisésTypes de diagrammes ClickUp pour une analyse et une organisation efficaces des données. Utilisez des filtres pour vous concentrer sur des points de données spécifiques et triez-les de manière à faciliter l'analyse des catégories pour identifier les tendances Restez informé en déplacement grâce à l'accès mobile. Affichez et interagissez avec vos tableaux de bord sur n'importe quel appareil afin d'être toujours à jour, où que vous soyez. De plus, il n'est pas nécessaire d'actualiser ou de mettre à jour manuellement ; les tableaux de bord ClickUp affichent automatiquement les données en temps réel

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Choisissez parmi un ensemble varié de* ClickUp Views* (Vues ClickUp) , chacune offrant des avantages uniques. La vue Liste facilite la gestion détaillée des tâches, tandis que la vue Tableau offre une représentation visuelle des tâches. La vue Calendrier vous aide à suivre les échéances et les évènements de manière chronologique, fournissant un aperçu clair des tâches programmées et des dates importantes

(Vues ClickUp) , chacune offrant des avantages uniques. La vue Liste facilite la gestion détaillée des tâches, tandis que la vue Tableau offre une représentation visuelle des tâches. La vue Calendrier vous aide à suivre les échéances et les évènements de manière chronologique, fournissant un aperçu clair des tâches programmées et des dates importantes Vous pouvez extraire des données de sources telles que HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly et Tableau. Les solides capacités d'intégration de ClickUp permettent de centraliser les données et de rationaliser votre flux de travail

telles que HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly et Tableau. Les solides capacités d'intégration de ClickUp permettent de centraliser les données et de rationaliser votre flux de travail Partagez facilement vos tableaux de bord avec les parties prenantes ou les collaborateurs. Exportez votre tableau de bord en formes PDF ou CSV ou partagez un lien pour permettre à d'autres personnes d'y accéder

avec les parties prenantes ou les collaborateurs. Exportez votre tableau de bord en formes PDF ou CSV ou partagez un lien pour permettre à d'autres personnes d'y accéder Paramétrez des déclencheurs et des paramètres pour gagner du temps et rationaliser votre flux de travail. Automatisez les tâches répétitives ou les notifications en fonction de conditions prédéfinies

Limites de ClickUp

S'habituer à toutes les fonctions peut prendre un certain temps. Mais une fois que les utilisateurs se sont familiarisés, ils peuvent facilement tirer pleinement parti des capacités de l'outil

Certains utilisateurs peuvent estimer qu'ils n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités disponibles dans ClickUp ou qu'ils ne les utilisent pas, ce qui peut donner un sentiment de complexité à ceux qui préfèrent une approche plus simple. Cependant, ClickUp permet aux utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail pour se concentrer sur les fonctionnalités qui leur importent le plus

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs *ClickUp Brain: Disponible pour tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 200+ commentaires)

: 4.7/5 (9 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4000+ commentaires)

les résultats de l'enquête ont été publiés sur le site web de la Commission européenne, dans le cadre de l'enquête sur la sécurité des produits outils de cartographie de processus populaires à essayer aujourd'hui

Améliorez votre Business Intelligence avec le bon outil

Il existe plusieurs alternatives à Databox pour le suivi et les rapports de données. Vous pouvez sélectionner l'outil de gestion de données qui vous convient le mieux en tenant compte de sa convivialité, de son caractère personnalisé, des intégrations disponibles, des options de visualisation, du suivi en temps réel, des prix et de l'assistance client.

La plateforme de gestion de projet de ClickUp offre bien plus que des rapports et un suivi des données en temps réel. Elle vous apporte une interface conviviale, des tableaux de bord interactifs et visuellement attrayants, une intégration transparente avec divers outils et des prix compétitifs.

Ajoutez à cela un service d'assistance client de premier ordre ! Si vous souhaitez faire passer les capacités de BI de votre entreprise au niveau supérieur, essayez ClickUp !