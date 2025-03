ClickUp figure sur la liste annuelle de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde en 2025

clickUp rejoint les rangs de Nvidia, YouTube, Taco Bell, etc

San Diego, Californie - 19 mars 2024 - ClickUp , la plateforme de productivité qui rassemble le travail en un seul endroit, a été nommée dans la prestigieuse liste de Fast Company des entreprises les plus innovantes du monde de 2024.

La liste de cette année braque les projecteurs sur les entreprises qui façonnent l'industrie et la culture grâce à leurs innovations. Ces organisations établissent de nouveaux paramètres et franchissent des jalons remarquables dans tous les secteurs de l'économie. Outre les 50 entreprises les plus innovantes du monde, Fast Company récompense 606 organisations dans 58 secteurs et régions.

"C'est incroyable d'être reconnu dans le Top 10 de la catégorie Workplace de cette liste prestigieuse pour la deuxième année consécutive !", a déclaré Zeb Evans, PDG et fondateur chez ClickUp. "Nous redoublons d'innovation en 2024, et sommes sur la bonne voie pour atteindre plusieurs jalons sur notre parcours pour devenir l'application Tout travail. Plus tôt cette année, nous avons lancé ClickUp Brain, le premier réseau neuronal IA pour le travail. ClickUp Brain est la première offre IA qui tire des connaissances de l'ensemble de l'espace de travail d'une organisation pour éliminer le travail sur le travail et faire gagner du temps aux gens. Le temps est notre ressource la plus précieuse et nous sommes passionnés par le fait de le rendre à nos clients."

Les entreprises les plus innovantes du monde se présente comme la franchise emblématique de Fast Company et l'un de ses efforts éditoriaux les plus attendus de l'année.

les éditeurs et les rédacteurs de Fast Company ont identifié les entreprises à l'origine de la progression dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité, en évaluant des milliers d'envois dans le cadre d'un processus de candidature concurrentiel. Le résultat est un guide mondial de l'innovation d'aujourd'hui, depuis les startups en phase de démarrage jusqu'à certaines des entreprises les plus précieuses au monde. l'ensemble des entreprises les plus innovantes de Fast Company est disponible à l'adresse suivante en ligne , ainsi que sous forme d'application via iTunes, et dans les kiosques à partir du 26 mars. Le hashtag est #FCMostInnovative.

"Notre liste des entreprises les plus innovantes est à la fois un regard complet sur l'économie de l'innovation et un aperçu des tendances commerciales qui ont défini l'année", a déclaré Brendan Vaughan, éditeur en chef de Fast Company. "Nous avons vu des innovations extraordinaires dans tous les domaines en 2023, mais aussi une poignée de modèles clairs : l'empreinte et l'impact croissants de l'IA, le retour triomphal des évènements en direct et de grands bonds en avant dans la technologie climatique. Nous sommes confrontés à des défis redoutables sur de nombreux fronts, mais les solutions que nous célébrons au MIC me donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir."

Cette dernière reconnaissance fait suite à de nombreux prix et distinctions pour ClickUp. L'entreprise a également été nommée un des leaders mondiaux de la technologie de l'information Inc Power Partner et l'un des Les meilleurs employeurs de start-ups de l'Amérique selon Forbes en 2024 . Il a également été nommé #1 à travers plusieurs catégories G2, y compris la gestion de projet et de portefeuille la gestion du travail et la collaboration de projet.

À PROPOS DE CLICKUP

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un au monde qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. Elle remplace tous les outils de productivité individuels sur le lieu de travail par une plateforme unique et unifiée qui inclut l'IA, la gestion de projet, la collaboration documentaire, les tableaux blancs, les feuilles de calcul et les objectifs. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp a pour mission de rendre le monde plus productif. En tant que l'une des sociétés SaaS à la croissance la plus rapide au monde, ClickUp a aidé plus de 10 millions d'utilisateurs et 2 millions d'équipes à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée chaque semaine. En savoir plus, visitez le site www.clickup.com .

À PROPOS DE L'ENTREPRISE RAPIDE

fast Company est la seule marque de média entièrement dédiée à l'intersection vitale du Business, de l'innovation et du design, engageant les leaders, les entreprises et les penseurs les plus influents sur l'avenir de l'entreprise. Basé à New York, Fast Company est publié par Mansueto Ventures LLC, avec notre publication sœur Inc., et peut être consulté en ligne à l'adresse suivante www.fastcompany.com .