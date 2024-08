10 alternatives à RemNote pour une prise de notes efficace en 2024

RemNote est un outil de prise de notes connu pour sa fonctionnalité unique de création de flashcards à partir des notes. Il vous aide à rédiger des notes et à les mémoriser. Il affiche également les flashcards correctement pour vous permettre de retenir les informations plus longtemps.

Bien qu'il soit idéal pour les étudiants, il existe des alternatives à RemNote qui conviennent mieux à diverses entreprises.

Que vous souhaitiez plus de fonctionnalités ou que vous exploriez simplement d'autres options, consultez notre liste des meilleures alternatives à RemNote.

Comparez leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix pour faire un choix éclairé.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans RemNote Alternatives?

Voici les facteurs que vous devriez prendre en compte lorsque vous comparez les alternatives à RemNote :

Facilité de prise de notes : Les meilleures alternatives à RemNote vous permettent de capturer des idées n'importe où, n'importe quand. Que vous naviguiez en ligne et souhaitiez sauvegarder une page ou enregistrer des notes audio, il devrait être en mesure de capturer vos notes facilement

Organisation des notes et recherche : Choisissez des outils qui offrent un système d'organisation facile pour gérer vos notes et y accéder aisément. Recherchez des outils qui offrent des options de recherche faciles et une organisation visuelle des notes à l'aide de liens, de graphiques, etc.

Collaboration et partage : Plus il est facile pour vous de partager vos notes avec d'autres personnes et de solliciter leur contribution, mieux c'est pour vous. Choisissez des alternatives à RemNote qui offrent des fonctionnalités de collaboration robustes

Interface utilisateur et navigation : Choisissez une alternative à RemNote qui a une interface facile à naviguer et intuitive que tout le monde peut utiliser sans formation préalable

Intégration : Choisissez des applications qui offrent des intégrations natives transparentes avec d'autres outils pour ajouter plus de fonctionnalités

Options d'exportation des données : Les outils de prise de notes doivent faciliter le téléchargement et le partage des notes. Choisissez des applications qui offrent des options d'exportation de données faciles

Prix : Enfin, vérifiez si l'outil correspond à votre budget tout en offrant toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin

Les 10 meilleures alternatives à RemNote à utiliser en 2024

Voici nos dix meilleures alternatives à RemNote.

1.

ClickUp ClickUp offre divers outils et fonctionnalités qui rivalisent avec les capacités de prise de notes de RemNote. L'outil Bloc-notes ClickUp est simple mais efficace. Son interface conviviale et sa navigation aisée font de la prise de notes un jeu d'enfant pour les utilisateurs. Utilisez-le pour prendre rapidement des notes en déplacement, les mettre en forme comme vous le souhaitez et les organiser pour les consulter ultérieurement.

prenez rapidement des notes, organisez-les et transformez-les en tâches à l'aide de ClickUp Notepad_

Le plus beau, c'est qu'il vous permet de convertir vos notes en tâches en un clic. Il vous permet également d'accéder à vos notes depuis un navigateur et des applications mobiles. Vous souhaitez vérifier les modifications que vous avez apportées par le passé ? À vous de le faire aussi !

Une autre façon de prendre des notes sur ClickUp est d'utiliser Documents ClickUp . Il s'agit d'un outil de création de documents simple et collaboratif comme Google Docs, avec de riches options de mise en forme et de stylisme.

utilisez les options de formatage riche et les commandes slash pour mettre en forme le contenu dans ClickUp Docs

Utilisez-le pour noter vos notes ou créer des checklists et les partager avec votre équipe.

Vous avez besoin d'aide pour créer des notes ou résumer de longs blocs de texte ? ClickUp Brain peut vous aider. Cette Outil d'écriture IA générera des résumés automatiques de projets et vous enverra des mises à jour de projets en temps opportun. ClickUp Brain créera des notes et des résumés de réunion automatisés si vous avez besoin de comptes rendus de réunion consolidés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

créer des résumés de fil automatisés à l'aide de ClickUp AI

Dans l'ensemble, ClickUp est la meilleure application de prise de notes et une alternative digne de RemNote, fournissant une solution de création de notes et d'organisation de bout en bout pour gérer les projets.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

UtilisationOutils d'IA pour les notes de réunion et les résumés

Bénéficiez de ses options de partage faciles pour les blocs-notes et les documents

Collaborez avec votre équipe sur les notes et les documents avec un historique de suivi des versions sécurisé

Tirez parti de son interface conviviale et de ses fonctionnalités de prise de notes rapide

Utilisez l'option permettant de convertir les notes en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Allez au-delà de la prise de notes et utilisez également ses fonctionnalités de gestion de projet

Limites de ClickUp

Il faut du temps aux utilisateurs débutants pour maîtriser la myriade de fonctionnalités et d'outils

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 386 commentaires)

: 4.7/5 (9 386 commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 013 commentaires)

2. TiddlyWiki

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/TiddlyWiki-1400x627.png TiddlyWiki - prise de notes /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de TiddlyWiki

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site pour savoir ce qu'il en est https://tiddlywiki.com/ TiddlyWiki /%href/

TiddlyWiki est un outil de prise de notes unique et non linéaire qui permet d'organiser simplement des informations complexes.

Il est très différent des applications traditionnelles de prise de notes. Il vous permet de créer des "tiddlers", c'est-à-dire des unités individuelles de contenu que vous pouvez lier, étiqueter et organiser de diverses manières.

Utilisez-le pour créer une page de notes de type Wikipédia où le contenu est connecté par des liens hypertextes et des étiquettes.

Il s'agit d'un logiciel libre dont l'utilisation est gratuite. Utilisez un compte en ligne ou téléchargez-le sur votre appareil Windows, Mac ou Linux.

Les meilleures fonctionnalités de TiddlyWiki

Utilisez ses capacités de modification en cours de texte riche

Obtenez de grandes options de personnalisation pour adapter l'interface utilisateur

Changez la langue facilement à l'aide de plugins

Ajoutez des étiquettes et recherchez facilement des notes

Accédez-y sur un large intervalle d'appareils et de plateformes

Suivez les modifications à l'aide de l'historique des versions

Limites de TiddlyWiki

Il nécessite beaucoup d'efforts initiaux pour comprendre ses fonctionnalités malgré les guides et les tutoriels

Offre des fonctionnalités de collaboration limitées par rapport à d'autres alternatives RemNote

À fait une mauvaise expérience utilisateur et ne fonctionne pas bien sur les appareils mobiles

Prix de TiddlyWiki

Free

TiddlyWiki évaluations et critiques

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

3. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Notion-note-taking-tools-to-create-meeting-notes-1400x878.png Utilisation des outils de prise de notes Notion pour créer des notes de réunion /$$$img/

le site web de l'association est disponible en anglais et en français la nuit de l'amour Notion est une application de productivité qui offre de nombreuses fonctionnalités au-delà de la simple prise de notes. Elle fournit un environnement de travail connecté pour collaborer avec les membres de l'équipe et gérer les tâches.

Utilisez-la pour créer des documents, des listes de tâches ou des wikis, ou encore pour gérer vos tâches ou vos projets. Elle affiche plusieurs vues pour organiser les informations, telles que les vues Calendrier, Tableau et Échéancier.

Notion dispose d'une vaste place de marché de modèles, gratuits ou payants. Les utilisateurs de l'application conçoivent et vendent également des modèles personnalisables pour divers cas d'utilisation.

Dans l'ensemble, c'est une application de prise de notes intuitive et facile à utiliser, et l'une des meilleures alternatives à RemNote.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez son large intervalle de modèles personnalisables et préconçus

Organisez toutes vos données de différentes manières, telles que les vues Tableau, Tableau et Calendrier

Tirez parti de ses puissantes capacités de modification en cours du texte

Ajoutez des visuels et d'autres formes de contenu

Partagez des notes, assignez des tâches ou laissez des commentaires pour une meilleure collaboration

Utilisez des fonctionnalités telles que les pages imbriquées, les étiquettes, les filtres et les bases de données liées

Limites de Notion

La courbe d'apprentissage des fonctionnalités avancées est abrupte

L'application mobile n'est pas très performante

Il faut du temps pour mettre en place et configurer l'espace de travail au départ

Tarification Notionnelle

Gratuit

Plus : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Business : 18 $ par mois

: 18 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Notion IA est disponible séparément pour 10$ par membre et par mois

Évaluations et critiques de Notion

G2 : 4.7/5 (5 060 commentaires)

: 4.7/5 (5 060 commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 057 critiques)

4. Coda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Screen-Shot-2022-07-19-at-3.51.39-PM.png L'application de prise de notes Coda /$$$img/

via Coda

Coda est un environnement de travail collaboratif tout-en-un combinant des fonctionnalités de gestion de projet et de applications de prise de notes .

Il combine les fonctionnalités des documents, des feuilles de calcul et des bases de données en une plateforme intégrée. Il offre des outils de modification en cours du texte, des options d'insertion d'images et de contenu multimédia, ainsi que des options de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Organisez le contenu en pages imbriquées à l'infini

Choisissez parmi de nombreux modèles préconstruits et prêts à l'emploi

Utilisez plus de 600 intégrations natives avec diverses applications et outils

Ajoutez du contenu multimédia en toute simplicité et utilisez la modification en cours du texte riche

Accédez au contenu sur tous les appareils et toutes les plateformes

Limites de Coda

Difficultés d'utilisation et dysfonctionnements occasionnels

Les utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas intuitive

Coût relativement plus élevé que les autres alternatives à RemNote

Coda pricing

Free

Pro : 12 $ par mois par Doc Maker ; les éditeurs peuvent modifier gratuitement

: 12 $ par mois par Doc Maker ; les éditeurs peuvent modifier gratuitement Teams : 36 $ par mois par Doc Maker ; les éditeurs peuvent modifier gratuitement

: 36 $ par mois par Doc Maker ; les éditeurs peuvent modifier gratuitement Enterprise : $36 par mois par Doc Maker ; les rédacteurs peuvent éditer gratuitement : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Coda

G2 : 4.7/5 (422 commentaires)

: 4.7/5 (422 commentaires) Capterra : 4.6/5 (88 commentaires)

5. Obsidienne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Obsidian-note-taking-app.jpg

/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le monde de l'art et de l'artisanat Obsidian est une application de rédaction et de prise de notes qui constitue une excellente alternative à RemNote. Elle est parfaite pour capturer, organiser et connecter des idées connexes.

Téléchargez l'application sur votre bureau ou vos appareils mobiles. Elle vous permet d'accéder à vos notes en ligne et hors ligne.

Obsidian vous permet de capturer, d'organiser et de relier facilement des idées connexes à l'aide de liens et de graphiques. Il vous permet également de transformer vos notes en wiki, en base de données de connaissances ou en tout autre type de documentation.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

S'intègre à des centaines de plugins et d'applications pour des fonctions améliorées

Accès sur plusieurs plateformes et appareils

Suivez l'historique des versions et les modifications apportées à vos notes

Utilisez l'affichage graphique pour visualiser les connexions entre vos notes

Bénéficiez d'options de synchronisation et de sauvegarde des données faciles à mettre en œuvre

Utilisez l'option de stockage des données sur les appareils des utilisateurs pour une sécurité renforcée automatiquement

Limites d'Obsidian

Offre des fonctionnalités de collaboration d'équipe limitées

Offre de nombreuses fonctionnalités essentielles sous forme de modules complémentaires distincts au lieu de les inclure dans les forfaits mensuels

Les forfaits sont déroutants

Tarification obsidienne

**Utilisation personnelle Free

Utilisation commerciale Licence: 50 $ par an et par utilisateur

50 $ par an et par utilisateur Module complémentaire de synchronisation : 10 $ par mois par utilisateur

: 10 $ par mois par utilisateur Module complémentaire de publication : 10 $ par mois par utilisateur

: 10 $ par mois par utilisateur Catalyseur : 25$ de frais uniques pour obtenir un accès anticipé aux versions bêta

Les évaluations et les critiques d'Obsidian

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.9/5 (24 critiques)

6. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/User-searching-for-specific-notes-in-Evernote.png Utilisateur recherchant des notes spécifiques dans Evernote /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information la vie de l'homme est une question de vie et de mort Evernote est une application de prise de notes populaire connue pour sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. Elle vous permet de capturer des notes sur différents appareils et plateformes en utilisant de nombreuses formes.

Evernote vous permet d'utiliser divers stratégies de prise de notes , de capturer des notes sous forme de texte, d'audio, de coupures web, etc. et d'y accéder en ligne ou hors ligne. Le plus beau, c'est que vos notes se synchronisent automatiquement d'un appareil à l'autre.

Evernote est également utile pour créer des listes de choses à faire et organiser les tâches et les calendriers.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Enregistrez des clips sur des pages web et des articles directement dans vos notes

Utilisez la numérisation de documents pour organiser tous les documents essentiels en ligne

Recherchez du texte dans les PDF, les images et les documents numérisés pour trouver ce que vous cherchez

Personnalisez votre tableau de bord en utilisant des widgets et en les organisant comme vous le souhaitez

Bénéficiez de modèles de notes préconçus pour gagner du temps et économiser des efforts

Accédez-y en tant qu'extension de navigateur pour Chrome, Firefox et Safari

Limites d'Evernote

Impose plusieurs limites d'utilisation et restrictions sur le forfait Free

Souffre de décalages et de problèmes de synchronisation occasionnels

Tarification d'Evernote

Free

Personnelle : 14,99 $ par mois

: 14,99 $ par mois Professionnel : 17,99 $ par mois

: 17,99 $ par mois Teams : 24,99 $ par mois

Évaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2 007 commentaires)

: 4.4/5 (2 007 commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 106 commentaires)

7. Hypernotes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Hypernotes-1400x723.png Vue de la liste des notes sur Hypernotes /$$$img/

la liste de ces notes est disponible sur le site web de la Commission européenne les notes de l'auteur Hypernotes est l'une des alternatives à RemNote, et c'est plus qu'une application de prise de notes, c'est une application de gestion de l'information logiciel de gestion des connaissances solution de gestion des connaissances. Son modèle basé sur un graphe permet de créer un hub de connaissances avec des nœuds interconnectés.

Il vous permet de créer et d'organiser des notes, des wikis, des scripts, des articles et bien plus encore dans un réseau interconnecté.

Hypernotes offre également des fonctionnalités intégrées de gestion des tâches, qui vous permettent d'assigner des tâches et de collaborer avec les membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypernotes

Créer des connexions visuelles entre les notes

Utilisez différents formats de contenu comme le texte, les fichiers, les liens, etc.

Tirez parti de son système personnalisable demodèles de notes de réunion personnalisables* Lier les notes de manière rapide et intuitive

Tirez parti de ses capacités multiplateformes

Bénéficier de fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout et le contrôle d'accès

Les limites d'Hypernotes

Offre moins d'intégrations que les autres alternatives RemNote

Nécessite une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Hypernotes

Personnel : Free

: Free Plus : 8 $ par mois et par utilisateur

: 8 $ par mois et par utilisateur Business : 19 $ par mois et par utilisateur

: 19 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Hypernotes

G2 : 3/5 (1 commentaire)

: 3/5 (1 commentaire) Capterra : 5/5 (1 commentaire)

8. Supernotes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Supernotes-1400x738.webp Interface des supernotes /$$$img/

la question est de savoir si l'on peut faire quelque chose de plus que ce que l'on a déjà fait Supernotes Supernotes est un outil de prise de notes qui offre un moyen unique de créer des cartes de notes. Il vous permet d'enregistrer vos notes dans des cartes interactives au lieu de fichiers et de documents ennuyeux.

Il offre de riches options de modification en cours et vous permet d'ajouter divers formulaires de contenu, tels que des tableaux, des images, des émojis et même des équations mathématiques.

La meilleure partie est qu'il vous permet d'ajouter des liens vers d'autres cartes, comme dans n'importe quelle application de prise de notes. Elle peut également organiser les notes de manière visuelle dans un affichage graphique hiérarchique (à la fois en 2D et en 3D).

De plus, le partage des cartes de notes avec d'autres personnes est facile. Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur de Supernotes pour la lire, mais il faut l'être pour modifier les notes et laisser des commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Supernotes

Enregistrez vos notes sous forme de cartes, qui sont plus attrayantes visuellement que les documents

Utilisez le calendrier des cartes pour suivre votre activité de prise de notes dans le temps

Prenez des notes et accédez-y en mode hors ligne

Bénéficiez d'options de recherche et d'organisation faciles à l'aide d'étiquettes et de filtres

Partagez vos notes et collaborez avec d'autres personnes en temps réel

Utilisez sonapplications de prise de notes pour Androidwindows, Mac, Linux et iOS

Limites de Supernotes

Il offre des fonctions limitées en mode hors ligne

Il fixe une limite de 100 cartes pour le forfait gratuit

Tarifs de Supernotes

Démarrage : Free

: Free Unlimited : ~10$ par mois

Évaluations et critiques de Supernotes

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

9. Microsoft OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/microsoft-onenote-product-example.png Microsoft Onenote /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Microsoft OpenNote est un outil de prise de notes et d'organisation basé sur le cloud qui fait partie de la suite d'outils de Microsoft. C'est pourquoi il est parfait pour ceux qui utilisent MS Office, car il s'intègre parfaitement aux autres applications Microsoft.

Il vous permet de prendre des notes à l'aide d'un stylet pour écrire ou dessiner sur un écran comme vous le feriez avec un stylo et du papier. Bien entendu, il est également possible de taper des notes.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenNote

Prenez des notes en écrivant, en tapant ou en dessinant

Exploitez la recherche simple par mots-clés ou la recherche avancée à l'aide d'étiquettes et de l'indexation

Bénéficiez de ses fonctionnalités de collaboration robustes, y compris la collaboration en temps réel

Accédez-y sur plusieurs appareils et plates-formes

Limites d'OpenNote

À ne fait pas autant d'options de mise en forme de contenu riche que d'autres alternatives à RemNote

Il manque certaines fonctionnalités avancées, telles que l'établissement de liens et l'affichage de graphiques pour les notes

Prix d'OpenNote

Free pour tous les utilisateurs de Microsoft Office

Évaluations et critiques d'OpenNote

G2 : 4.5/5 (1 830 commentaires)

: 4.5/5 (1 830 commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 513 commentaires)

10. Workflowy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Workflowy-to-take-notes-during-a-meeting-1400x739.png Utilisation de Workflowy pour prendre des notes lors d'une réunion /$$$img/

le site web de l'association est en anglais le travail de l'homme est un travail de longue haleine Workflowy est une application simple de prise de notes et de création de listes, dotée d'une interface utilisateur intuitive et d'un design minimal. Utilisez-la pour créer une liste à puces à plusieurs niveaux, noter des notes importantes ou organiser vos idées.

Elle vous permet de glisser-déposer, d'insérer des images et des fichiers dans votre espace de travail et de les organiser comme vous le souhaitez.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la liste à emboîtement infini qui vous permet d'ajouter autant de points et de sous-points que vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Créer des listes imbriquées à l'infini

Bénéficiez d'une interface intuitive de type "glisser-déposer"

Utilisez la fonctionnalité de recherche globale pour trouver des notes dans l'ensemble de votre référentiel de notes

Utilisez une structure hiérarchique pour organiser les notes, les documents et les fichiers

Mentionnez des personnes à l'aide du signe "@" et collaborez

Y accéder via une application web sur navigateur et des applications mobiles et de bureau

Limites de Workflowy

Manque d'options avancées de mise en forme du contenu

Il a des limites de balles mensuelles sur le forfait Free, ce qui rend la mise à niveau un must au-delà d'un point

Tarifs de Workflowy

De base : Free

: Free Workflowy Pro : 4.99$ par mois

Évaluations et critiques de Workflowy

G2 : 4.4/5 (24 commentaires)

: 4.4/5 (24 commentaires) Capterra : 4.7/5 (15 commentaires)

Quel de ces RemNote Alternatives allez-vous choisir?

Voilà, notre liste des dix meilleures alternatives à RemNote. Comparez leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients pour choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.

Si vous recherchez la meilleure alternative à RemNote qui offre bien plus que la simple prise de notes et l'organisation, pensez à ClickUp. Il s'agit d'un outil tout-en-un de gestion de projet, d'organisation de notes et de collaboration d'équipe.

De plus, ClickUp Brain optimise votre prise de notes en créant automatiquement des résumés et des comptes-rendus de réunion. S'inscrire à ClickUp et explorez ses nombreuses fonctionnalités.