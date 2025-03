Les principales tendances en matière de gestion de projet à surveiller en 2025

Selon l'Institut de gestion de projet (PMI), le PIB total de l'Union européenne s'élève à 1,5 milliard d'euros industries axées sur le projet devrait atteindre 34,5 billions de dollars d'ici 2030.

La gestion de projet, telle que nous la connaissions, a radicalement changé. Le travail à distance, les avancées technologiques et l'IA transforment la gestion de projet.

Nous passons d'une gestion de projet traditionnelle et centralisée à une approche plus collaborative, axée sur les données et automatisée.

D'autres tendances en matière de gestion de projet occupent le devant de la scène : le bien-être des employés pour une plus grande productivité, les méthodologies de gestion de projet hybrides pour plus de flexibilité, La gestion de projet par IA tournant autour de l'automatisation et de l'augmentation de l'efficacité, et se concentrant sur les compétences non techniques.

Ce guide abordera les tendances changeantes qui façonnent le travail des gestionnaires de projet. Plongez-y pour comprendre comment atteindre vos objectifs en tant que gestionnaire de projet. 🎯

Tendance #1. Améliorer la gestion de projet par l'IA et l'automatisation

Vous vous souvenez de l'époque où vous deviez vous occuper de tâches répétitives comme la collecte de données et la création de rapports de projet ? L'IA est là pour vous faire économiser le temps et les efforts qu'il fallait pour faire ces tâches.

Selon Gartner, l'intelligence artificielle remplacera 80% des tâches de gestion de projet en 2030.

L'IA finira par automatiser toutes les tâches de routine, même les plus complexes, ce qui permettra aux gestionnaires de projet de se concentrer sur la réflexion stratégique de plus haut niveau, la résolution de problèmes complexes et la gestion des parties prenantes.

Grâce aux capacités de l'IA, vous pouvez sauter ces étapes banales de votre parcours de gestion de projet, ce qui vous permettra de devenir un gestionnaire de projet plus efficace et plus performant.

Tâches de gestion de projet par IA

Pensez à vos activités principales en tant que gestionnaire de projet :

Estimer les spécificités du projet: Définir la portée du projet, créer une structure de répartition du travail (SRT) et estimer les besoins en ressources pour chaque tâche

Définir la portée du projet, créer une structure de répartition du travail (SRT) et estimer les besoins en ressources pour chaque tâche Analyser les risques : identifier les risques potentiels, évaluer leur probabilité et leur impact, et élaborer des forfaits d'atténuation et d'urgence

: identifier les risques potentiels, évaluer leur probabilité et leur impact, et élaborer des forfaits d'atténuation et d'urgence Visualiser les données : Utiliser des diagrammes et des schémas appropriés (par exemple, des diagrammes de Gantt, des diagrammes de réseau) pour représenter les données du projet afin d'en faciliter le suivi et les rapports

: Utiliser des diagrammes et des schémas appropriés (par exemple, des diagrammes de Gantt, des diagrammes de réseau) pour représenter les données du projet afin d'en faciliter le suivi et les rapports Optimiser l'affectation des ressources : faire correspondre les exigences des tâches avec les compétences de l'équipe, niveler les ressources pour éviter les sur- ou sous-affectations, et gérer les conflits de ressources entre les projets

: faire correspondre les exigences des tâches avec les compétences de l'équipe, niveler les ressources pour éviter les sur- ou sous-affectations, et gérer les conflits de ressources entre les projets **Effacées : définir des indicateurs clés de performance, établir des références, collecter et analyser les données de performance, et créer des rapports de performance clairs pour les parties prenantes

Influencer les décisions clés: Utiliser les données et les analyses pour guider les recommandations, communiquer sur le statut du projet et plaider en faveur de décisions alignées sur les objectifs du projet Outils d'IA feront partie de vos activités de gestion de projet, de l'analyse des données à la création de rapports de projet.

Les outils IA vous aideront également à identifier et à gérer les risques du projet afin d'éviter les échecs en fournissant des informations et une assistance précieuses lors des examens et du suivi.

Désormais, vous pouvez utiliser l'IA pour des tâches plus complexes comme l'automatisation de l'exécution des projets et la gestion des coûts et de la durée. Examinons l'un des principaux outils d'IA pour vous aider dans de nombreux aspects de la gestion de projet.

ClickUp Brain

Vous souhaitez commencer à utiliser l'IA dans votre logiciel de gestion de projet au quotidien ? Accélérez la gestion de projet avec.. ClickUp Brain . Il vous permet d'accélérer et d'exécuter la planification de vos projets avec l'automatisation des projets t automatisée.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez accéder à des réponses rapides et précises issues du contexte de n'importe quelle tâche ou projet au sein de votre environnement ClickUp. Il n'est donc plus nécessaire de demander aux membres de l'équipe des détails spécifiques sur le projet, déjà disponibles dans ClickUp.

Automatisez les résumés de projet et les mises à jour de la progression par la gestion de projet par l'IA de ClickUp Brain

Finies les tâches manuelles. Vous obtiendrez des mises à jour IA précises et des rapports de statut pour les tâches, les documents et les membres de l'équipe - éliminant ainsi le besoin de travail répétitif.

En outre, vous pouvez créer automatiquement des sous-tâches alignées sur les descriptions et gérer rapidement des tâches telles que rédiger des mises à jour par vous-même et résumer des fils de contenu. Automatisation ClickUp est le moyen idéal d'explorer les avantages de l'IA dans la gestion de projet. Vous gagnerez un temps précieux et gratuit pour d'autres tâches de gestion de projet.

Takeaway : _L'IA et l'automatisation simplifient les tâches routinières de gestion de projet, libérant les gestionnaires de projet pour qu'ils se concentrent sur la réflexion stratégique, la résolution de problèmes et l'établissement de relations

Tendance #2. L'importance croissante d'une gestion efficace des ressources

La gestion des ressources consiste à utiliser de manière efficace et efficiente les ressources d'une entreprise dans le cadre d'un projet. Ces ressources comprennent les actifs financiers, le capital humain et les technologies de l'information.

Une allocation intelligente et opportune des ressources est cruciale pour obtenir des résultats optimaux dans le cadre d'un projet.

Les entreprises doivent gérer plus efficacement les ressources dont elles disposent, étant donné que les ralentissements économiques, les défis mondiaux et l'escalade des tensions internationales risquent d'affecter la disponibilité des ressources pour lancer et achever les projets. 41% des gestionnaires de ressources sont confrontés à des difficultés et ont besoin d'aide pour mieux connaître les ressources disponibles ou pour faire face à une insuffisance de fonds.

Ils ne peuvent pas se permettre des dépassements de budget, des embauches excessives ou de mauvais investissements. C'est pourquoi les entreprises mettent en place des mesures pour s'assurer que chaque ressource est utilisée correctement. Voici quelques-uns des changements intervenus dans cet espace :

**Les organisations utilisent désormais des méthodologies telles que Scrum et Kanban et investissent dans des outils d'allocation et de prévision des ressources, en optant pour des pools de talents mondiaux, etc

Prévoir de manière proactive les besoins en ressources: Les gestionnaires de projet travaillent continuellement à anticiper les besoins futurs en ressources sur la base de la portée du projet, des échéanciers et des risques potentiels

Les gestionnaires de projet travaillent continuellement à anticiper les besoins futurs en ressources sur la base de la portée du projet, des échéanciers et des risques potentiels Toujours suivre le temps et trouver des moyens de l'optimiser : Le suivi de la progression et l'établissement de rapports sont la voie de l'amélioration continue. Achever le temps passé à achever les différentes tâches, étudier les écarts et analyser plus en détail les performances du travail peuvent donner des indications précieuses

ClickUp vous aide à gérer les ressources, en prenant en charge tous vos besoins en ressources en un seul endroit. Utilisez des fonctionnalités telles que la gestion des actifs, le suivi du temps et les formulaires numériques pour rendre votre travail efficace et efficient et répondre aux besoins des projets.

Voici quelques fonctionnalités marquantes du logiciel de gestion des ressources de ClickUp :

Ressources visualisées : Permet une gestion fluide des actifs avec des vues de la charge de travail et des boîtes

Permet une gestion fluide des actifs avec des vues de la charge de travail et des boîtes Le chronomètre global de ClickUp: Gestion efficace du temps avec le chronomètre global de ClickUp pour une répartition du temps et des rapports transparents

Gestion efficace du temps avec le chronomètre global de ClickUp pour une répartition du temps et des rapports transparents Formulaires et formules: Collecte d'informations sur les fournisseurs, calcul des coûts et partage d'informations

Collecte d'informations sur les fournisseurs, calcul des coûts et partage d'informations Un intervalle de modèles: Gérer les stocks, les installations, les actifs et les espaces de bureaux

Planifier, organiser et exécuter des projets pour atteindre des objectifs partagés

Takeaway: _La gestion efficace des ressources devient un facteur de réussite essentiel, car les gestionnaires de projet doivent optimiser stratégiquement les diverses ressources et prévoir de manière proactive les besoins dans un environnement dynamique

Tendance #3. Le passage au travail télétravail et aux environnements de travail flexibles

L'évolution vers des modèles de travail télétravail et hybrides a redéfini le lieu de travail. Des données récentes issues du rapport annuel de Buffer sur l'état du travail télétravail soulignent que 60% des travailleurs à distance en 2023 préfèrent le travail à distance, marquant une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente.

Cette tendance a considérablement affecté la façon dont les projets sont gérés dans l'environnement actuel.

Les travailleurs n'ont plus besoin de courir d'un bureau à l'autre pour faire leur travail. Ils peuvent au contraire travailler de n'importe où dans le monde et collaborer sur Internet.

Le télétravail permet aux employés de travailler n'importe où, ce qui stimule le moral et les performances.

Cependant, il comporte aussi quelques défis :

La réduction des interactions en face à face qui peut affecter la collaboration et l'établissement de relations

Difficultés de communication et risques accrus de désalignement au sein des équipes distribuées

Vulnérabilité accrue en matière de cybersécurité lorsque le travail s'effectue en dehors des réseaux de bureau traditionnels

Cependant, les gestionnaires de projet peuvent mener à bien des projets dans des paramètres distants et hybrides en :

En accordant la priorité à la communication et à la transparence: En établissant des canaux de communication effacés et des contrôles réguliers pour s'assurer que tout le monde est sur la même page

En établissant des canaux de communication effacés et des contrôles réguliers pour s'assurer que tout le monde est sur la même page En utilisant correctement les outils de collaboration: Aidez votre équipe à bien travailler ensemble en utilisant des outils de collaboration des logiciels de gestion de projet les vidéoconférences et les plates-formes de documents partagés

Aidez votre équipe à bien travailler ensemble en utilisant des outils de collaboration des logiciels de gestion de projet les vidéoconférences et les plates-formes de documents partagés Encourager une culture d'équipe forte : créer des opportunités pour la constitution d'équipes virtuelles et le partage des connaissances afin de maintenir un sentiment de connexion

: créer des opportunités pour la constitution d'équipes virtuelles et le partage des connaissances afin de maintenir un sentiment de connexion S'attaquer à la cybersécurité : Mettre en place des protocoles de sécurité solides et former les équipes aux bonnes pratiques en matière de protection des données. Gestion de projet ClickUp offre des fonctionnalités de travail à distance et de travail flexible, permettant une collaboration même lorsque votre équipe est géographiquement éloignée.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de ClickUp permettant de gérer les travailleurs à distance :

Les Objectifs de ClickUp : Ils vous aident à rester sur la bonne voie grâce à des échéanciers précis, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Ils vous aident à rester sur la bonne voie grâce à des échéanciers précis, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression Les affichages de ClickUp: Utilisez plus de 15 affichages pour faciliter la visualisation du travail, obtenir des informations grâce à des affichages avancés et gérer le temps et les ressources

Utilisez plus de 15 affichages pour faciliter la visualisation du travail, obtenir des informations grâce à des affichages avancés et gérer le temps et les ressources Gestion des tâches ClickUp: Collaborez en toute transparence et bénéficiez d'une flexibilité totale pour gérer vos projets

Collaborez en toute transparence et bénéficiez d'une flexibilité totale pour gérer vos projets Tableaux blancs ClickUp: Utilisez cet outil pour une collaboration visuelle et pour libérer votre créativité

Simplifiez la gestion de projet avec ClickUp Tasks

Takeaway: _L'essor du travail télétravail et hybride exige que les managers de projet s'adaptent en donnant la priorité à la communication, en exploitant des outils de collaboration comme ClickUp, en développant une culture d'équipe virtuelle et en répondant aux préoccupations en matière de cybersécurité

Tendance #4 : Incorporation d'approches de gestion de projet agiles

En 2024, les méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban offriront la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux changements, permettant aux équipes d'ajuster les priorités et de fournir de la valeur de manière incrémentale.

Cet aspect est vital pour la gestion de projet. Agile permet également une planification adaptative, en affinant continuellement les forfaits en fonction du retour d'information en temps réel et de l'évolution des priorités.

L'agilité consiste à être flexible, à s'améliorer constamment et à travailler ensemble comme une équipe surpuissante. Au lieu d'un projet gigantesque avec une ligne d'arrivée lointaine, l'approche agile décompose les choses en plus petits morceaux appelés "sprints"

Par exemple, la combinaison des modèles Agile et Waterfall vous permet de collecter tous les détails dont vous avez besoin tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter à tout changement.

Cette approche fusionne les avantages des deux méthodologies, permettant des commutations et des ajustements après de courts sprints.

Les tableaux de bord ClickUp et l'approche de gestion de projet hybride de ClickUp couvrent tout, de la création de bases de connaissances centralisées à l'adoption de flux de travail Agile.

Utilisez le tableau de bord CRM de ClickUp pour afficher une vue d'ensemble des performances commerciales

ClickUp Whiteboards et ClickUp Docs contribuent à améliorer la gestion des projets hybrides en fournissant des fournisseurs, prestataires pour la planification et la documentation visuelle collaborative.

Takeaway: _La gestion de projet agile permet aux équipes de réaliser des projets avec plus d'adaptabilité, d'orientation client et d'efficacité grâce à des sprints itératifs et des cadres flexibles

Tendance #5 : Mettre l'accent sur le rôle de l'intelligence émotionnelle et des compétences non techniques

La stabilité émotionnelle des employés est directement liée à une productivité maximale. Les travailleurs heureux sont 20% plus productifs ! C'est pourquoi les entreprises modernes donnent la priorité à l'empathie et à l'intelligence émotionnelle pour communiquer efficacement les objectifs, les attentes et les retours d'information.

Les compétences non techniques et l'intelligence émotionnelle sont cruciales pour une main-d'œuvre mondiale composée de cultures et de milieux distincts. Elles sont essentielles pour éviter les conflits et aider au travail d'équipe.

Le Modèle de plan d'action ClickUp pour l'intelligence émotionnelle est un outil puissant pour développer les compétences en intelligence émotionnelle.

Il permet de créer une stratégie d'amélioration de la conscience de soi et d'assistance aux émotions, de gérer efficacement l'intelligence émotionnelle tout en atteignant les objectifs du projet.

Takeaway: _La réussite des projets repose de plus en plus sur l'intelligence émotionnelle et les compétences non techniques, des relations solides, une culture de travail positive et la capacité d'adaptation dans un avenir axé sur l'IA

Tendance #6 : Expansion de l'utilisation d'outils et de solutions de gestion de projet avancés

La multitude de tâches, d'employés et d'e-mails que les gestionnaires de projet doivent gérer peut être écrasante. Pour réussir, ils utilisent des outils et des solutions de gestion de projet sophistiqués des outils de gestion de projet sophistiqués comme ClickUp, qui exploitent la puissance de l'IA et offrent plusieurs avantages à leur utilisation, tels que :

Optimisation des ressources: Créer des échéanciers, juger de la disponibilité et inculquer un haut degré de précision avec des outils de gestion de projet avancés

Créer des échéanciers, juger de la disponibilité et inculquer un haut degré de précision avec des outils de gestion de projet avancés Planification de la capacité: Gérez et mesurez la capacité de votre équipe avec des outils de gestion de projet avancés logiciel de gestion de projet e en visualisant les horaires de travail

Gérez et mesurez la capacité de votre équipe avec des outils de gestion de projet avancés logiciel de gestion de projet e en visualisant les horaires de travail Évaluation et suivi des risques: Calculez les risques potentiels avec une grande précision grâce à ces outils

Les outils et solutions de gestion de projet tels que ClickUp travaillent comme votre assistant, rationalisant la gestion de projet d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible.

ClickUp dispose d'outils de gestion de projet avancés dotés d'une gestion des connaissances et du travail tout-en-un :

Gestion de tâches et de projets: Créez et organisez des projets en tâches. Paramétrez les dates d'échéance et les priorités et assignez des tâches aux membres de l'équipe. Les diagrammes de Gantt et les vues Gantt de l'échéancier fournissent une représentation visuelle des échéanciers des projets

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Gestion des connaissances: ClickUp fournit des fonctionnalités pour la gestion des connaissances, vous permettant de stocker et d'organiser l'information de manière efficace. Créez et partagez des pages Wiki, de la documentation et des notes entre les membres de votre équipe

ClickUp fournit des fonctionnalités pour la gestion des connaissances, vous permettant de stocker et d'organiser l'information de manière efficace. Créez et partagez des pages Wiki, de la documentation et des notes entre les membres de votre équipe Rapports et analyses: ClickUp offre des fonctionnalités de rapports pour suivre la progression du projet, les performances de l'équipe et d'autres indicateurs. Des tableaux de bord personnalisables et des outils de rapports donnent un aperçu des différents aspects des projets

ClickUp promeut la normalisation des processus pour régler tous vos soucis et vous doter de l'outil de travail le plus adapté à vos besoins meilleurs outils de gestion de projet et des pratiques pour vos projets.

Takeaway:_Des outils de gestion de projet avancés comme ClickUp rationalisent les processus, optimisent les ressources, réduisent les risques et aident les chefs de projet à atteindre une plus grande efficacité et une plus grande réussite

Tendance #7 : La nécessité de gérer le changement dans la gestion de projet

Même avec une planification méticuleuse, des retards et des obstacles inattendus peuvent survenir, nécessitant des ajustements des échéanciers, des budgets et de l'allocation des ressources initiaux.

La gestion du changement s'est imposée comme une tendance de premier plan dominant la gestion de projet en 2024$a.

Cela est principalement attribué à l'imprévisibilité accrue de divers facteurs, allant de la rétention des talents aux économies mondiales. En outre, la gestion du changement englobe des aspects humains et culturels, notamment des obstacles à la communication et à la collaboration, des démissions et d'autres défis.

Une approche stratégique de la gestion du changement peut s'avérer très utile, mais la maîtrise de l'identification du bon moment pour l'intégrer et la mettre en œuvre est inestimable.

Il est essentiel de répondre à l'évolution des besoins pour garder une longueur d'avance sur le marché et surmonter les difficultés liées à la gestion du changement les défis de la gestion de projet .

Comprenons les étapes d'une gestion efficace du changement dans un projet en cours :

Construire la confiance: La première étape cruciale pour intégrer les changements de manière transparente consiste à gagner la confiance de vos employés

La première étape cruciale pour intégrer les changements de manière transparente consiste à gagner la confiance de vos employés Expliquer les raisons: Expliquer les raisons de la nécessité des changements et informer les employés sur les avantages qu'ils procurent. Lorsque vos employés comprennent les efforts de changement, ils travailleront mieux

Expliquer les raisons de la nécessité des changements et informer les employés sur les avantages qu'ils procurent. Lorsque vos employés comprennent les efforts de changement, ils travailleront mieux **Patience : il est essentiel que vous compreniez, en tant que gestionnaire de projet, que le changement sera progressif et qu'il pourra nécessiter un réaménagement du calendrier

Vous êtes inquiet à l'idée de gérer tous ces changements en même temps ? Ne vous inquiétez pas.

ClickUp vous accompagne à chaque étape et vous assiste dans la gestion du changement. Ses fonctionnalités facilement adaptables, ses dossiers personnalisables prêts à l'emploi et ses modèles de gestion du changement permettent de suivre les changements en profondeur.

Paramétrez des statuts personnalisés et automatisez les tâches répétitives avec ClickUp

ClickUp est hautement personnalisable, ce qui vous permet d'adapter la plateforme à votre flux de travail et à vos besoins. Configurez des champs personnalisés, des statuts et des flux de travail pour correspondre à la façon dont les équipes travaillent.

Takeaway: _Une gestion efficace du changement est essentielle à la réussite d'un projet. Elle garantit l'adaptabilité à des exigences changeantes, des transitions en douceur et l'adhésion durable de l'équipe

Tendance #8 : La puissance de l'analyse des données dans la gestion de projet

Les gestionnaires de projet utilisent désormais des données pour prendre des décisions plus éclairées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En outre, la collecte et l'analyse des données sont devenues beaucoup plus faciles avec l'aide de l'IA.

Les données permettent d'avoir une compréhension globale de vos clients, y compris de leurs emplacements et des ressources nécessaires pour les servir.

Elles offrent également un aperçu du travail interne de votre organisation, comme les performances des employés et les détails des projets.

Les outils de gestion de projet tels que ClickUp vous aident à comprendre les exigences de votre projet en matière de données et à mettre en place des paramètres pour collecter et analyser les données pertinentes.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-122.png Le modèle de rapport analytique de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre, analyser et établir des rapports sur les indicateurs clés.

https://app.clickup.com/login ?template=kkmvq-6104008&department=operations&_gl=1*2pvstj*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle de rapport d'analyse par ClickUp :

Fournit des informations précieuses sur les indicateurs de performance clés

Identifie les domaines distincts d'amélioration et de croissance

Suit et mesure la progression

Vous permet de prendre des décisions éclairées concernant l'avenir du projet

Rapports ClickUp dispose de statuts, d'affichages et de champs personnalisés qui constituent une solution globale pour l'analyse des données de vos projets.

Analysez toutes vos données et obtenez des informations précieuses grâce aux rapports ClickUp

Takeaway: _L'analyse des données donne aux gestionnaires de projet les moyens d'optimiser l'allocation des ressources, de prédire les résultats et de prendre des décisions éclairées qui augmentent les taux de réussite des projets

Avenir de la gestion de projet

Les organisations peuvent tirer d'importants avantages de la gestion de projet en adoptant les tendances actuelles et en intégrant l'assistance alimentée par l'IA et la flexibilité du travail télétravail.

Ces stratégies motivent les employés et améliorent la productivité, offrant un avantage concurrentiel dans leur secteur d'activité.

Découvrez ClickUp, votre solution de gestion de projet ultime. Elle intègre de manière transparente la gestion de projet, le partage des connaissances et les outils de collaboration en une seule plateforme.

Donnez à votre équipe les moyens de suivre l'évolution des tendances en matière de gestion de projet sans perdre le fil. Rejoignez ClickUp gratuitement et découvrez l'avenir de la gestion de projet.

Foire aux questions courantes

1. Quelles sont les grandes tendances en matière de gestion de projet ?

Les grandes tendances de la gestion de projet sont l'intégration de l'IA, la gestion des ressources, la gestion du changement et le travail flexible.

2. Quelles sont les tendances de la gestion de projet en 2024?

Les grandes tendances de la gestion de projet en 2024 sont la gestion de projet hybride, l'analyse des données, les outils avancés de gestion de projet, l'intégration de l'IA, la culture du travail hybride et l'intelligence émotionnelle.

3. À quoi fait référence le terme "tendance" dans la gestion de projet?

Le terme " tendance " fait référence aux changements et orientations les plus récents dans les initiatives de gestion de projet. Il est essentiel de se tenir informé des dernières tendances pour rester compétitif et maximiser la réussite des projets.