10 meilleurs outils de maquette pour la création d'ébauches de design en 2024

Vous avez déjà envisagé une refonte de votre site web, mais vous avez hésité en raison du coût et des efforts nécessaires à la mise en œuvre des changements ? Imaginez que vous puissiez transformer vos idées en maquettes étonnantes et interactives avant d'écrire le moindre code. C'est là toute la magie des outils de création de maquettes.

Ils vous aident à créer des wireframes, c'est-à-dire des plans de votre projet web montrant comment le contenu de chaque page, la navigation et les éléments de l'interface utilisateur seront agencés. Ils vous aident également à communiquer vos idées à vos clients, à vos coéquipiers et aux parties prenantes.

Pourquoi est-il essentiel de créer des maquettes ? C'est simple. Apporter des modifications directement sur un site web ou un produit en ligne peut prendre du temps, être coûteux et potentiellement perturbateur. Les outils de maquette offrent un environnement sûr et efficace pour expérimenter, itérer et perfectionner votre vision de la conception avant d'investir des ressources importantes.

Les outils de maquette vous permettent de transformer vos concepts en réalité. Vous pouvez appliquer les bonnes pratiques et les principes suivants UX design que vous apprenez dans les livres et des cours pour créer des maquettes interactives.

Ce guide plonge dans les 10 meilleurs outils de maquette de 2024, vous permettant d'améliorer vos.. processus de conception et donnez vie à vos rêves de conception. Des puissances riches en fonctionnalités aux options conviviales, nous explorerons l'outil idéal pour transformer vos idées statiques en maquettes dynamiques et révolutionner votre flux de travail de conception.

Que faut-il rechercher dans un outil de création de maquettes ?

Avant de choisir un outil de création de maquettes, vous devez savoir ce que vous voulez en faire.

Voici quelques fonctionnalités importantes que vous devriez rechercher dans tous les outils de maquette :

Interface utilisateur intuitive : L'outil doit avoir une interface utilisateur facile, intelligente et adaptable. Vous ne voulez pas perdre de temps à comprendre comment l'utiliser

Éléments et composants: Disposer d'une variété d'éléments et de composants, tels que des boutons, des icônes et des caractères, peut améliorer l'efficacité de la maquette et vous faire gagner du temps dans la recherche de ressources externes

Facilité de collaboration: Il devrait avoir des fonctionnalités qui vous permettent de modifier en temps réel, de laisser des commentaires, et d'avoir un enregistrement de l'historique des versions pour une plus grande transparence et une meilleure collaboration

Compatibilité des appareils: L'outil doit être compatible avec les différents appareils que vous utilisez quotidiennement et doit être disponible sur le cloud pour un accès instantané

Fonctionnalités de personnalisation: L'outil de maquette doit offrir des capacités de personnalisation pour correspondre aux lignes directrices de conception de votre marque

En gardant ces facteurs à l'esprit, vous serez bien équipé pour trouver un outil de maquette qui deviendra un atout inestimable dans votre parcours de conception. N'oubliez pas que l'outil idéal doit compléter votre flux de travail et stimuler votre créativité.

Top 10 des meilleurs outils de maquette à utiliser en 2024

Êtes-vous prêt à découvrir les meilleurs outils de maquette pour vos projets de conception web en 2024 ? Voici notre liste curatée des 10 meilleurs outils de mockup que vous pouvez utiliser pour créer des wireframes et des prototypes étonnants et réalistes.

1. ClickUp

ClickUp, l'outil tout-en-un de de productivité pour les équipes de conception l'outil d'aide à la création de maquettes est de loin l'un des meilleurs pour les concepteurs qui cherchent à améliorer leurs projets de conception, y compris les projets de documents et de présentations.

Que vous construisiez un prototype de site Web, une application ou un produit, ClickUp travaille parfaitement comme outil de gestion de projet de conception, outil de maquette de site Web, outil de wireframing , et un outil logiciel de conception UX.

Il associe des outils de collaboration visuelle comme les tableaux blancs et les cartes mentales à des fonctionnalités de gestion de projet et de tâches pour accélérer le processus de conception et booster le taux d'achèvement du projet.

Démarrez votre projet de maquette et collaborez en temps réel avec vos parties prenantes en utilisant les Tableaux blancs de ClickUp

Au cœur des meilleures fonctionnalités de ClickUp pour les designers se trouvent Tableaux blancs ClickUp et sa vaste bibliothèque de modèles.

Esquissez des wireframes, des flux utilisateurs et des dispositions directement sur les Tableaux blancs ClickUp. Utilisez des outils tels que des stylos, des champs de texte, des notes adhésives et des formes pour donner vie à vos idées de conception initiales. Les tableaux blancs s'intègrent également aux éléments multimédias, ce qui vous permet d'ajouter des images à vos tableaux sans effort.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le tableau blanc, ce qui favorise un environnement de brainstorming dynamique. Partagez vos idées, recueillez des commentaires et faites évoluer vos wireframes et vos ébauches de conception en temps réel.

Qu'il s'agisse de diagrammes, de schémas ou de présentations, ces tableaux blancs offrent le canevas idéal pour transformer vos concepts en tâches réalisables. Vous pouvez ajouter du contexte à votre travail en liant vos tableaux à des tâches, des fichiers, des documents et bien plus encore dans ClickUp. De plus, vous pouvez conserver tous vos wireframes et maquettes dans ClickUp aux côtés des tâches et des discussions du projet pour un accès et une référence faciles.

Mais ce n'est pas tout ! ClickUp Brain élève votre créativité en générant automatiquement des personas de conception, des composants, des parcours utilisateurs et des briefs créatifs en fonction de vos invitations, instructions et exigences.

En éliminant le travail fastidieux de ce processus, l'outil aide les concepteurs et les personnes impliquées dans le projet à économiser du temps et de l'argent.

N'oubliez pas que ClickUp prend également en charge les mentions et @mentions, les approbations rapides, les itérations rapides, les annotations de maquettes, les intégrations avec les fichiers Figma et Invision, et la collaboration avec des collaborateurs externes.

Télécharger ce modèle

En plus, Modèle de plan de projet de conception de site web de ClickUp vous permet d'organiser et de planifier vos projets de conception en un seul endroit, ce qui se traduit par un processus de conception plus efficace et plus efficient. Ce modèle fournit le bon équilibre entre vos ressources et vos tâches afin d'exécuter efficacement votre forfait de conception et de développement de site Web.

Ce modèle vous aidera à

De décrire l'ensemble du processus de conception d'un site web, du début à la fin

Diviser chaque tâche en sous-tâches gérables pour une meilleure affectation

Suivre la progression et fixer des priorités pour respecter les délais

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérez l'ensemble du cycle de vie de votre projet grâce à un ensemble complet d'outils pour la gestion de projet, la conception de sites Web et la gestion de documents

Créez et modifiez efficacement vos projets de conception de sites Web et vos documents grâce à la fonction glisser-déposer et au Tableau blanc ClickUp

Fournissez et recevez des commentaires directement sur les tâches et les documents dans ClickUp. Utilisez les commentaires, les mentions et les discussions en temps réel pour assurer une communication claire et une itération efficace

UtiliserAutomatisation de ClickUp pour rationaliser les tâches répétitives, comme l'envoi d'e-mails de notification lorsque la tâche est achevée ou la mise à jour automatique de documents en fonction de critères spécifiques

Stockez les actifs de conception, les tableaux d'humeur et les documents de référence de manière centralisée au sein de l'application désignéeClickUp Documents* Organisez et accédez à toutes les ressources de votre projet, telles que les documents, les composants et les éléments, grâce à plus de 15 affichages ClickUp personnalisables

Adaptez ClickUp à votre processus de conception spécifique. Créez des champs personnalisés pour suivre les itérations de conception, utilisez des formulaires pour recueillir les commentaires des clients et tirez parti des intégrations avec les logiciels de conception pour un suivi transparent

Limites de ClickUp

ClickUp est plus qu'un simple logiciel de maquette, il vous faudra donc un peu de temps pour maîtriser toutes ses fonctionnalités et capacités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre, par environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Moqups

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-22.gif Moqups /$$$img/

via Moqups Moqups est un outil de maquette gratuit et populaire qui vous permet de créer des maquettes, des wireframes et des prototypes pour les conceptions de sites Web ou de produits.

L'outil offre un large intervalle de dispositions, modèles de conception graphique et des éléments, tels que des icônes, des pochoirs, des images et des caractères, pour développer et concevoir facilement une page de produit ou de site web.

Que votre besoin tourne autour de la création de wireframes, de diagrammes ou de tableaux blancs, Moqups est un écosystème complet d'outils qui élimine le besoin de passer d'une plateforme à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Moqups

Intégrez Moqups à d'autres logiciels, tels que Google Drive, Jira, Okta, Slack et Microsoft Azure

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur vos projets de conception

Accédez à Moqups depuis n'importe quel appareil et n'importe quelle plateforme

Limites de Moqups

Moqups peut prendre du temps, car vous devez sélectionner et modifier chaque élément individuellement à l'aide de l'éditeur par glisser-déposer

La version gratuite ne vous permet pas de télécharger votre maquette finale

Prix de Moqups

Free

Solo : 12$/mois

: 12$/mois Teams: $24/mois

$24/mois Unlimited : 65 $/mois

G2: 4.2/5 (90+ commentaires)

4.2/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ avis)

3. Figma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-221.png Figma /$$$img/

via Figma Figma est un outil de maquette de site web populaire parmi les designers pour créer des wireframes et des prototypes interactifs pour les sites web et les applications mobiles. Il convient à la fois aux débutants sans certification en design et les concepteurs expérimentés, étant donné qu'il offre à la fois des éléments et des composants préconstruits et personnalisables.

L'équipe peut facilement travailler ensemble à l'aide de cet outil, car les designs sont créés sur la même application web. Tout le monde peut ainsi voir la progression de la conception et partager immédiatement ses idées. Ils peuvent même laisser des commentaires directement sur les fichiers de conception sous forme de remarques.

Figma est particulièrement construit pour assister le design UI et UX et offre des fonctionnalités telles que des systèmes de conception avec des composants liés à l'UI, un logiciel de prototypage interactif et une vaste bibliothèque remplie de styles de conception.

Figma meilleures fonctionnalités

Connectez Figma avec d'autres logiciels, tels que Trello, Jira, Slack, Zoom et Asana, pour rationaliser votre flux de travail

Utilisez divers plugins et widgets pour simplifier et accélérer vos tâches de conception

Donnez et recevez des commentaires directement sur vos wireframes pour une meilleure communication et collaboration

Limites de Figma

Figma ne fait pas l'objet d'une assistance dans de nombreuses langues, ce qui peut limiter votre portée mondiale

Figma nécessite des systèmes puissants avec une grande mémoire, et peut ne pas bien travailler sur des systèmes plus anciens ou plus lents

Prix de Figma

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: $12/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$12/utilisateur par mois (facturé annuellement) Organisation: $45/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$45/utilisateur par mois (facturé annuellement) Enterprise: $75/utilisateur par mois (facturé annuellement)

G2: 4.7/5 (1000+ reviews)

4.7/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (700+ avis)

4. Mockplus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-24.jpeg Mockplus /$$$img/

via Mockplus Si une collaboration efficace au sein de l'équipe est une priorité pour vous, Mockplus devrait être votre outil de référence. Il s'agit d'un outil de maquette qui aide à créer des prototypes interactifs d'interfaces utilisateur pour la conception de logiciels. L'outil dispose d'un large éventail de fonctionnalités modèle de fil de fer bibliothèque composée de kits d'interface utilisateur de haute qualité, de qualité médiocre et gratuits.

Achevé pour son ensemble complet d'options de prototypage, de test, d'itération et de mise à l'échelle, Mockplus propose trois produits pour différentes étapes de développement de la conception. Mockplus Cloud est axé sur le renforcement de la collaboration ; Mockplus RP est un forfait gratuit pour la conception de prototypes ; et MockPlus DS est plus adapté pour apporter des modifications à des conceptions existantes.

Des fonctionnalités telles que le prototypage rapide, la conception d'interfaces utilisateur vectorielles, les codes clients et la collaboration à distance en font un choix populaire parmi les débutants. En outre, Mockplus assiste également d'autres logiciels de conception, tels qu'Adobe Photoshop, ce qui permet aux concepteurs d'exporter des fichiers dans différentes formes.

Les meilleures fonctionnalités de Mockplus

Personnalisez votre design à l'aide d'éléments prédéfinis, tels que des icônes, des polices de caractères et d'autres composants, et gagnez du temps et de l'effort

Intégrez Mockplus à divers logiciels, tels que Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark et Adobe XD, pour améliorer votre flux de travail de conception

Suivez la progression de votre projet et collaborez avec les membres de votre équipe en toute simplicité grâce à Mockplus

Connectez efficacement les gestionnaires de produits, les développeurs et les concepteurs pour mieux coordonner les projets, dès le début

Limites de Mockplus

Mockplus nécessite des plugins pour le téléchargement de fichiers de différentes formes, ce qui peut s'avérer peu pratique ou incompatible

La disponibilité de nombreuses fonctionnalités peut être accablante ou déroutante pour les débutants

Prix de Mockplus

**Individuel

Free

Annuel: 99 $ (facturé annuellement)

99 $ (facturé annuellement) Perpétuel: 499 $ (paiement unique)

**Teams

Free

Ultimate: $29.50/utilisateur par mois

$29.50/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Marvel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-25-1400x970.jpeg Marvel /$$$img/

via Marvel Si vous êtes à la recherche d'un outil de maquette gratuit qui aide à rationaliser le processus de rétroaction, Marvel est celui qu'il vous faut. L'outil réduit essentiellement toute friction dans l'obtention d'approbations opportunes à différentes étapes et pour les différentes versions d'un prototype de conception.

La fonctionnalité Handoff de Marvel facilite la collaboration et le processus de transfert entre les concepteurs et les développeurs.

Elle fournit des spécifications de conception détaillées, des actifs et un mode d'inspection permettant aux développeurs d'extraire des informations. Les commentaires, les annotations et l'exportation efficace des ressources améliorent la communication.

Marvel dispose d'un référentiel d'images préchargées avec une interface de conception par glisser-déposer facilement navigable et des bibliothèques d'équipe qui aident à maintenir la cohérence des exigences en matière d'image de marque.

Les meilleures fonctionnalités de Marvel

Concevez et prototypez vos maquettes de sites web ou de produits avec les outils intuitifs et puissants de Marvel

Testez et validez vos maquettes avec de vrais utilisateurs et obtenez des commentaires et des informations

Exportez et partagez vos maquettes avec vos clients et parties prenantes dans différentes formes, telles que PDF, PNG, HTML et Sketch

Limites de Marvel

La bibliothèque de composants et d'éléments est limitée, ce qui peut restreindre vos options de conception

Certaines fonctionnalités ne sont pas fluides ou faciles à utiliser, ce qui peut nuire à l'expérience de l'utilisateur

Prix de Marvel

**Free

Pro : 10$/mois

: 10$/mois Teams: 30$/mois

30$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (200+ critiques)

4.2/5 (200+ critiques) Capterra: 4.5/5 (80+ critiques)

6. UXPin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-222-1400x932.png UXPin /$$$img/

via UXPin L'outil de prototypage UXPin est axé sur les composants de code, ce qui vous permet d'utiliser des composants d'interface utilisateur existants pour construire des maquettes. La technologie Merge permet aux concepteurs de concevoir avec les mêmes composants de code d'interface utilisateur que les développeurs ont utilisés pour construire le produit.

Cela vous permet de construire une maquette d'interface utilisateur personnalisée qui s'aligne sur les lignes directrices de votre marque. Intégrez Storybook, un référentiel Git ou un package NPM pour utiliser les mêmes composants de code de votre système de conception, de votre application ou de votre site Web.

Vous pouvez faire preuve de créativité avec l'outil de conception prédéfini de l'outil ou les multiples éléments d'interface utilisateur intégrés. L'outil se concentre sur le parcours de l'utilisateur et la cartographie des processus et comporte également une fonctionnalité de carte thermique qui permet de suivre le comportement de l'utilisateur en matière de clics et de défilement.

Les meilleures fonctionnalités d'UXPin

Simulez le daltonisme et vérifiez le contraste lors du test de votre prototype

Créez des prototypes basés sur la logique qui vous permettent de définir vos propres règles et conditions

Essayez UXPin gratuitement avant de payer un forfait d'abonnement adapté à vos besoins

Les limites d'UXPin

Ne permet qu'une seule action d'annulation, ce qui rend difficile l'annulation des changements non désirés

Son interface utilisateur est fluide mais lente, ce qui peut allonger vos délais d'exécution

Prix d'UXPin

Free

Essentiel: $8/éditeur par mois

$8/éditeur par mois Avancé: 39 $/éditeur par mois

39 $/éditeur par mois Professionnel: 83 $/éditeur par mois

83 $/éditeur par mois Entreprise: 149 $/éditeur par mois

149 $/éditeur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (110+ commentaires)

4.2/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (20+ commentaires)

7. Esquisse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-223.png Esquisse /$$$img/

via Esquisse Sketch est un outil de maquette destiné aux utilisateurs de macOS. Il est utile pour concevoir des prototypes, des interfaces utilisateurs et même des conceptions d'icônes, avec l'aimable autorisation d'un canevas basé sur des pixels.

Étant donné que Sketch permet de réaliser des conceptions vectorielles simples et des prototypes complexes, vous pouvez rapidement assembler une disposition à l'aide de graphiques vectoriels individuels et d'une combinaison de planches d'art préconstruites.

Vous pouvez contrôler chaque pixel de la page et dessiner à l'aide d'un outil stylo ou créer les formes de votre choix.

Sketch dispose d'une vaste communauté de designers qui ont créé des kits de conception accessibles gratuitement à tous les utilisateurs de Sketch.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Téléchargez une vaste bibliothèque de designs, d'icônes, de boutons et d'autres éléments en un seul clic

Collaborez en temps réel avec des concepteurs et d'autres parties prenantes sur tous les appareils à l'aide d'environnements de travail partagés

Suivez la progression des membres de l'équipe, leurs réactions et leurs commentaires à l'aide de curseurs amusants avec des couleurs et des noms

Limites de Sketch

Sketch présente une courbe d'apprentissage abrupte, car les options et les éléments de conception ne sont pas faciles à trouver

Sketch est réservé aux utilisateurs de Mac et n'est accessible que via le web

Prix de Sketch

Abonnement standard: 12 $/mois par éditeur

12 $/mois par éditeur Licence pour Mac uniquement: 120 $/place

120 $/place Abonnement Business: 20 $/mois par éditeur (facturation annuelle uniquement)

G2: 4.5/5 (1200+ commentaires)

4.5/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (800+ commentaires)

8. Wondershare Mockitt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-224.png Wondershare Mockitt /$$$img/

via Wondershare Mockitt Wondershare Mockitt vise spécifiquement à créer des maquettes d'interface utilisateur et des prototypes boostés par l'IA. Avec ce seul outil, vous pouvez développer des wireframes, des organigrammes et des cartes mentales exploitables.

La partie la plus facile de l'utilisation de Wondershare Mockitt est la conception de flux de travail réalistes, de tableaux multiples et d'interactions fluides à l'aide d'éléments intégrés.

Mais ce n'est pas seulement pour les concepteurs. Lorsqu'il s'agit d'inspection, les développeurs peuvent examiner la conception et convertir facilement les pixels en code sans avoir de diplôme en design.

Mockitt IA propose également une conception intelligente sans effort pour concrétiser vos idées de conception de manière précise et instantanée. Cette fonctionnalité est encore nouvelle mais vaut la peine d'être essayée.

Les meilleures fonctionnalités de Wondershare Mockitt

Apprenez à partir d'une grande bibliothèque de ressources et améliorez votre productivité

Partagez, modifiez et obtenez des commentaires sur vos maquettes en temps réel et collaborez sans effort avec votre équipe

Utilisez la technologie alimentée par l'IA pour créer et tester vos prototypes

Limites de Wondershare Mockitt

À ne pas s'intégrer à d'autres logiciels, ce qui peut limiter votre flux de travail

Nécessite une courbe d'apprentissage abrupte, car il s'appuie sur des technologies alimentées par l'IA

Prix de Wondershare Mockitt

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: 12 $/éditeur par mois

12 $/éditeur par mois Enterprise: $15/éditeur par mois

Wondershare Mockitt évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. InVision Studio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-23-1400x767.gif InVision /$$$img/

via InVision InVision Studio est un outil de conception et de maquette d'interface utilisateur pour construire des prototypes avec des conceptions vectorielles, des couches flexibles et un nombre infini de pages de canevas.

InVision Studio vous offre une suite d'outils pour stocker et partager votre flux de travail de conception de produits et une bibliothèque pour stocker tous les composants UX de votre marque.

C'est un outil de prototypage de maquettes hautement collaboratif qui permet de créer des prototypes responsive sans écrire de code. Les designs créés peuvent être partagés avec l'équipe et les clients pour un retour en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision Studio

Créez et utilisez des animations complexes pour vos vidéos

Testez votre prototype sur votre téléphone d'un simple clic

Téléchargez des fichiers à partir de logiciels tels que Sketch et importez-les dans InVision Studio

Les limites d'InVision Studio

Pas d'options de plugin

Peut souvent être lent et avoir des problèmes

Prix de l'InVision Studio

Free

Débutant: $15/designer par mois

$15/designer par mois Professionnel: 25$/concepteur par mois

25$/concepteur par mois Teams: 99$/mois

G2: 4.4/5 (670+ commentaires)

4.4/5 (670+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (740+ avis)

10. Balsamiq

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Balsamiq-Dashboard-Image-1400x884.png Balsamiq /$$$img/

via Balsamiq Balsamiq est un outil de maquette qui permet de créer des prototypes en recréant l'expérience de la conception sur un tableau blanc ou sur du papier. Il revient aux fondamentaux de la création de dispositions à l'aide d'un stylo et d'une feuille de papier, mais sur un écran.

Bien que le prototype ait l'air d'avoir été esquissé sur du papier, la conception peut passer à un aspect plus professionnel pour les présentations. Naturellement, il assiste le prototypage low-fi et high-fi.

Balsamiq met l'accent sur le contenu et la structure de la conception, ce qui se reflète également dans ses modèles prédéfinis. Il vous permet de placer des éléments à l'aide de ses fonctionnalités de glisser-déposer afin de réduire les échéanciers d'achèvement. En outre, Balsamiq offre une vaste bibliothèque de composants et vous permet d'exporter et d'importer des données.

Les meilleures fonctionnalités de Balsamiq

Apprenez et utilisez Balsamiq facilement, car il dispose d'une interface simple et intuitive

Gagnez du temps et améliorez vos taux de livraison grâce à des modèles personnalisables pour vos maquettes

Travaillez avec les membres de votre équipe et partagez des notes et des commentaires sur vos prototypes

Les limites de Balsamiq

Possède un écran simple en noir et blanc, ce qui peut être ennuyeux ou limite pour certains concepteurs

Ne fait pas d'assistance pour la discussion entre les fils de basse fidélité et les fils de haute fidélité, ce qui peut nécessiter des outils ou des étapes supplémentaires

Prix de Balsamiq

2 projets: 9 $/mois

9 $/mois 20 projets: 49$/mois

49$/mois 200 projets: 199 $/mois

Balsamiq évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (490+ reviews)

4.2/5 (490+ reviews) Capterra: 4.4/5 (380+ avis)

Concevez vos maquettes sans effort

Une maquette ou un wireframe projet de conception nécessite une collaboration entre les designers, les développeurs et les chefs de produit. C'est pourquoi ClickUp est l'outil de maquette idéal pour tout projet de conception.

Il dispose de capacités de gestion de projet et d'un outil de tableau blanc dédié pour aider à donner vie aux conceptions de prototypes. Contrairement à d'autres outils qui peuvent être limités, difficiles ou isolés, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Il est essentiel que tout le monde soit sur la même page pour maintenir une vision cohérente et livrer vos projets à temps.

Avec ClickUp, vous pouvez faire passer vos conceptions, vos maquettes et vos wireframes de l'étape de la conception sur tableau blanc à l'étape du développement avec toutes les parties prenantes à bord. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !