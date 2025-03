ClickUp figure sur la liste de Forbes des meilleurs employeurs de startups en Amérique en 2025

San Diego, 11 mars 2024 - ClickUp a été récompensé sur la liste Forbes des meilleurs employeurs de startups américaines 2024. Ce prix prestigieux est décerné par Forbes et Statista Inc, le portail de statistiques et fournisseur de classements industriels leader dans le monde. La liste des récompenses a été annoncée le 5 mars 2024 et peut être affichée sur le site web de Forbes.

Le classement America's Best Startup Employers 2024 examine les startups les plus performantes en tant qu'employeurs à travers des KPI définis pour guider les candidats potentiels dans la recherche de startups innovantes et stables pour lesquelles travailler. Les entreprises prises en compte dans l'évaluation doivent avoir leur siège social aux États-Unis, être fondées entre les années 2014 et 2021, employer au moins 50 salariés et présenter une structure de startup.

Plus de 7 millions de données ont été recueillies et analysées. Sur 20 000 entreprises, seules 3 000 se sont qualifiées pour une analyse approfondie basée sur trois critères :

Réputation de l'employeur : Les aspects pertinents du lieu de travail et les termes de recherche sont définis et testés (par exemple, l'engagement des employés, la culture de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, ...). Une analyse de texte basée sur des algorithmes a été utilisée pour catégoriser les contenus positifs, neutres ou négatifs. Satisfaction des employés : Les sujets concernaient la rétention, la rémunération et les avantages, la flexibilité du lieu de travail, la diversité et l'inclusion, etc Croissance : Les données concernant le trafic sur le site web, la croissance des effectifs, le total des effectifs, les offres d'emploi, etc. ont été analysées.

Sur la base des résultats de l'étude, ClickUp est ravi d'être reconnu sur la liste Forbes des meilleurs petits employeurs d'Amérique 2024.

"Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de startups par Forbes", a déclaré Derek Dahlin, responsable du personnel et des affaires juridiques chez ClickUp. "Notre validation chez ClickUp n'est pas seulement d'exceller dans les logiciels de productivité, mais de favoriser une culture où des individus exceptionnels peuvent prospérer et construire des carrières légendaires. Cette reconnaissance de Forbes témoigne de l'environnement dynamique et axé sur la croissance que nous avons cultivé pour notre équipe."

A propos de ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un au monde qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. Elle remplace tous les outils de productivité individuels sur le lieu de travail par une plateforme unique et unifiée qui inclut l'IA, la gestion de projet, la collaboration documentaire, les tableaux blancs, les feuilles de calcul et les objectifs. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp a pour mission de rendre le monde plus productif. En tant que l'une des sociétés SaaS à la croissance la plus rapide au monde, ClickUp a aidé plus de 10 millions d'utilisateurs et 2 millions d'équipes à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée chaque semaine. En savoir plus, visitez le site

www.clickup.com

.