10 Alternatives et concurrents de Jupyter Notebook en 2024

Si vous connaissez Jupyter Notebook, vous savez que c'est un excellent outil pour créer et partager des documents qui contiennent du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif.

Cependant, le monde de la science des données et du code évolue constamment, et un environnement de notebook collaboratif et interactif est indispensable. Certains utilisateurs recherchent également des alternatives à Jupyter car il manque de fonctionnalités de versionnement des données et d'achèvement du code.

Fini le partage et la gestion de plusieurs versions de notebooks Jupyter ! Choisissez un outil interactif qui facilite la collaboration.

Explorons les 10 meilleures alternatives et concurrents de Jupyter aujourd'hui. Que vous soyez un data scientist chevronné ou que vous commenciez votre voyage de codage, il y a ici quelque chose pour tout le monde.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Jupyter Notebook?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Jupyter, assurez-vous de sélectionner celles qui :

Offrent une excellente expérience utilisateur: Recherchez des alternatives à Jupyter qui simplifient la navigation et optimisent l'expérience utilisateur avec une interface intuitive

Permettent une collaboration cohérente: Examinez dans quelle mesure l'outil que vous avez choisi peut prendre en charge le travail collaboratif. Recherchez des mises à jour en temps réel, un contrôle de l'adaptation et un partage des enregistrements

Assistance à la visualisation des données: Choisissez des alternatives à Jupyter qui vous permettent de visualiser efficacement vos données à l'aide de graphiques et de tableaux de bord interactifs

Fournir une assistance et un accompagnement de qualité : Présélectionnez les solutions qui offrent une documentation complète et un accès à une communauté de science des données ou à une équipe d'assistance client qui vous soutient

Permettre un travail sans faille : assurez-vous que l'outil que vous choisissez est compatible avec vos langages de programmation et formats de fichiers habituels

Les 10 meilleures alternatives à Jupyter Notebook à utiliser en 2024

Explorons maintenant les meilleures alternatives à Jupyter pour la science des données en 2024.

1. ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un qui offre une approche polyvalente et collaborative de la gestion des projets et des documents.

Utilisez ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Grâce à son interface conviviale et à un large intervalle d'options de mise en forme, vous pouvez facilement utiliser ClickUp Documents pour créer et modifier des documents pour n'importe quel projet, feuille de route, base de connaissances ou tâche.

Et ce n'est pas tout. ClickUp Docs vous permet également de collaborer avec votre équipe en temps réel. Imaginez que vous travaillez ensemble sur des documents, que vous partagez des idées et que vous apportez des modifications si nécessaire, le tout en un seul endroit.

Grâce au contrôle de version, le suivi des modifications et le retour aux versions précédentes sont un jeu d'enfant. Fini la confusion et le chaos !

Simplifiez votre parcours de codage avec un générateur d'extraits de code IA, conçu pour rationaliser le processus d'incorporation d'extraits dans vos projets sans effort

De plus, vous pouvez même ajouter des fichiers HTML, créer des spécifications de test et générer des extraits de code avec l'aide de ClickUp Brain , un assistant IA tout-en-un qui peut également vous aider à créer des modèles et des tableaux pour stocker des données.

Si l'analyse des données vous préoccupe, ClickUp vous couvre là aussi. Les Modèle de résultats d'analyse de données ClickUp est votre outil de référence pour organiser et présenter vos résultats.

Extrayez des informations, visualisez les tendances et prenez des décisions éclairées grâce au modèle de conclusions de l'analyse de données ClickUp

Avec des sections pour résumer les conclusions clés, visualiser les données et fournir des prestataires, vous pouvez facilement créer, modifier et partager ce modèle avec votre équipe.

Et ce n'est pas tout ! ClickUp Bloc-notes offre une approche plus polyvalente de la prise de notes, du brainstorming et de l'organisation des idées que Jupyter Notebook. Vous pouvez créer et organiser des notes dans une structure hiérarchique, ce qui facilite le suivi des différents sujets et sous-thèmes. Et grâce à de riches options de mise en forme telles que le gras, l'italique et les puces, vos notes seront informatives et visuellement attrayantes.

Prenez des notes rapides, des idées et des rappels avec le bloc-notes ClickUp

Le bloc-notes ClickUp s'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp. Liez vos notes à des tâches, des documents ou d'autres éléments ClickUp, afin de référencer facilement les informations pertinentes. De plus, la collaboration en temps réel vous permet de faire du brainstorming et de partager des idées avec les membres de votre équipe, où qu'ils soient.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez vos flux de travail d'analyse de données en les intégrant à Jupyter Notebook, RStudio ou Python

Obtenez des réponses instantanées, précises et contextuelles à partir de n'importe quel travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp avec ClickUp Brain, votre assistant IA

Créez, analysez et partagez du texte, du code, des procédures opératoires normalisées, des politiques de données, et plus encore avec ClickUp Docs

Utilisez diverses options de visualisation telles que les diagrammes de Gantt, les calendriers et les échéanciers pour visualiser les données liées aux tâches, aux projets et aux équipes

Intégrer des outils tiers tels que Google Sheets, Microsoft Excel et Tableau pour analyser et visualiser efficacement les données

Automatiser les tâches liées aux données telles que la collecte, l'analyse et la visualisation des données grâce à des fonctionnalités telles que les flux personnalisés, les champs personnalisés et l'automatisation, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts

Assurer la sécurité et la confidentialité des données avec le chiffrement, les contrôles d'accès et les journaux d'audit pour protéger les données sensibles

Limites de ClickUp

ClickUp possède de nombreuses fonctionnalités et peut être personnalisé pour différents rôles, il se peut donc que les nouveaux utilisateurs aient besoin d'un certain temps pour tout apprendre

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,380+ reviews)

4.7/5 (9,380+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. CoCalc

via CoCalc Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) de Sagemath, Inc, est une plateforme en ligne pour le codage collaboratif. Elle convient parfaitement aux étudiants, aux chercheurs et aux éducateurs pour les projets collaboratifs et l'enseignement à distance.

Il fournit un environnement dans lequel vous pouvez créer, modifier et exécuter du code dans différents langages de programmation, notamment Python, R, Julia et SageMath.

CoCalc offre également une assistance pour LaTeX modification en cours et s'intègre à Jupyter Notebooks.

Les meilleures fonctionnalités de CoCalc

Travaillez simultanément sur le même projet grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel

Utilisez des outils de visualisation de données pour créer des diagrammes, des graphiques et des tracés au sein de vos projets

Communiquez avec vos collaborateurs grâce aux fonctionnalités intégrées de discussion et de vidéo-conférence

Limites de CoCalc

Le niveau gratuit a des limites de ressources, telles que des quotas de mémoire et de CPU, qui peuvent restreindre les calculs complexes ou les grands ensembles de données

Tarifs de CoCalc

Hobbyiste: 10,86 $/mois

10,86 $/mois Groupe de chercheurs universitaires: 123,98 $/mois

123,98 $/mois Mon travail d'entreprise: $104.16/mois

Évaluations et critiques de CoCalc

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

3. Nextjournal

via Journal suivant Nextjournal est une plateforme web qui intègre un code informatique à un texte narratif.

La plateforme assiste divers langages de programmation, notamment Python, R, Julia et Clojure, ainsi que des sources de données et des bibliothèques externes.

L'une des fonctionnalités clés de Nextjournal est sa capacité à créer des articles de recherche reproductibles qui incluent tout le code, les données et les visualisations nécessaires pour reproduire les résultats. Cela garantit la transparence et permet à d'autres personnes de s'appuyer sur le travail.

En outre, Nextjournal offre des fonctionnalités de collaboration qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même carnet. Les équipes peuvent ainsi facilement collaborer sur des projets et partager leur travail avec d'autres.

Les meilleures fonctionnalités de Nextjournal

Écrivez du code, exécutez-le en temps réel et visualisez les résultats sous forme de texte, d'images et de graphiques interactifs

Partagez votre travail et collaborez avec d'autres personnes

Suivez rapidement les modifications grâce au suivi automatique des versions

Limites du prochain journal

Certains utilisateurs peuvent trouver qu'il ne couvre pas les besoins deles documents relatifs aux exigences du produit Prix du prochain journal

Free

Teams: À partir de 299 $/mois

À partir de 299 $/mois **Enterprise : à partir de 499 $/mois

Évaluations et critiques de Nextjournal

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. Deepnote

via Note profonde Deepnote est une autre alternative à Jupyter Notebook. Il s'agit d'une plateforme interactive de science des données qui vise à faciliter la collaboration et la reproductibilité pour les scientifiques des données et les analystes comme vous.

Elle fournit un éditeur de code et une interface de notebook similaires à Jupyter, mais avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la collaboration en temps réel, le contrôle de version, et la possibilité de partager facilement des projets avec d'autres.

Deepnote s'intègre aux bibliothèques et outils populaires de science des données tels que pandas, sci-kit-learn et TensorFlow, et assiste également un large intervalle de langages de programmation, notamment Python, R et SQL.

La plateforme est conçue pour être conviviale, en se concentrant sur la facilité de démarrage et de travail avec d'autres personnes sur des projets de science des données.

Les meilleures fonctionnalités de Deepnote

Collaborez avec vos coéquipiers en temps réel et gérez le contrôle des versions grâce à l'intégration de Git

Choisissez parmi un intervalle de formes de graphiques et de diagrammes attrayants

Intégrez SQL pour interroger des bases de données directement dans votre notebook, rationalisant ainsi votre processus d'analyse des données

Partagez votre travail en toute simplicité via des liens ou exportez-le au format PDF/HTML, et personnalisez votre expérience avec des thèmes et des raccourcis personnalisés pour un flux de travail plus efficace

Limites de Deepnote

Assistance limitée aux langages de programmation

Dépendance à l'égard de la connexion Internet

Tarification de Deepnote

Free

Teams: 39 $/éditeur par mois

39 $/éditeur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques approfondies

G2: 4.8/5 (70+ commentaires)

4.8/5 (70+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

5. Google Colab

via Google Colab Google Colab, également connu sous le nom de Google Colaboratory, est un service basé sur le cloud qui vous permet d'écrire et d'exécuter du code Python dans un environnement basé sur un navigateur. Il fait partie des alternatives populaires à Jupyter pour les tâches d'analyse de données, d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond.

Il fournit un accès aux unités de traitement graphique (GPU) et aux unités de traitement tensoriel (TPU) pour des calculs plus rapides, ce qui est particulièrement utile pour la formation de modèles d'apprentissage profond. En outre, Google Colab s'intègre à Google Drive, ce qui facilite l'importation d'ensembles de données et l'exportation de résultats. Vous pouvez également collaborer avec d'autres personnes en partageant vos carnets de notes avec elles.

Google Colab est livré avec des bibliothèques préinstallées telles que NumPy, pandas, matplotlib et TensorFlow, afin que vous puissiez rapidement commencer à effectuer des tâches d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Il assiste également Markdown, ce qui vous permet de concevoir des documents avec du code intégré, des visualisations et des textes explicatifs.

Le partage de vos carnets de notes avec d'autres utilisateurs est simple avec Google Colab ; vous pouvez générer un lien ou exporter le carnet de notes en tant que fichier .ipynb.

Les meilleures fonctionnalités de Google Colab

Accédez gratuitement à de puissants accélérateurs matériels pour accélérer les calculs complexes

Importez des ensembles de données et exportez des résultats pour faciliter la collaboration

Expérimentez avec du code et visualisez les résultats dans une interface interactive

Enseignez et apprenez l'apprentissage automatique et la science des données avec une plateforme accessible

Les limites de Google Colab

La version gratuite présente des limites concernant le temps d'exécution maximal (12 heures), la taille maximale du bloc-notes (100 Mo) et la mémoire maximale (25 Go). Si vous avez besoin de plus de ressources, vous devrez peut-être passer à un forfait payant ou utiliser d'autres plateformes

Prix Google Colab

Free

Pay As You Go: À partir de $$$$a pour 100 unités de calcul

À partir de $$$$a pour 100 unités de calcul Colab Pro: 11,79 $/mois

11,79 $/mois Colab Pro+: 58,99 $/mois

58,99 $/mois Colab Enterprise:Payer pour ce que vous utilisez

Évaluations et critiques de Google Colab

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

6. Kaggle

via Kaggle Kaggle est une plateforme permettant de trouver et de publier des paramètres de données, d'explorer et de construire des modèles dans un environnement de carnet de science des données basé sur le web, de travailler avec d'autres scientifiques des données et ingénieurs en apprentissage automatique, et de participer à des concours pour résoudre des défis de science des données.

La plateforme fournit des outils de nettoyage et d'exploration des données, une interface de codage basée sur le web et un environnement d'exécution basé sur le cloud.

Kaggle propose également des ressources éducatives, telles que des tutoriels, des cours et des webinaires, pour vous aider à développer vos compétences en science des données et en apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Kaggle

Plongez dans la vaste collection d'ensembles de données de Kaggle, en explorant un large intervalle de sujets

Utiliser l'interface Kaggle Notebooks pour créer et partager des analyses et des modèles d'apprentissage automatique, en favorisant la collaboration

Permettre l'accès à des données d'application via des API et générer du texte sur la base d'une invite, instructions

S'engager dans les forums de Kaggle, poser des questions, partager des idées et collaborer avec d'autres data scientists et praticiens de l'apprentissage automatique

Limites de Kaggle

Difficile pour les débutants, car les compétitions et les ensembles de données sont généralement destinés à des data scientists plus expérimentés

Certains utilisateurs peuvent trouver difficile de se démarquer ou de recevoir une reconnaissance pour leur travail, en particulier dans les compétitions plus importantes où il y a beaucoup de participants

Prix Kaggle

Free

G2: 4.7/5 (30+ commentaires)

4.7/5 (30+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

7. Zeppelin

via Zeppelin Apache Zeppelin est un outil puissant qui permet d'explorer, d'analyser et de visualiser des données à l'aide de différents langages de programmation tels que SQL, Python, Scala et R.

Il compte parmi les alternatives Jupyter populaires pour les data scientists, les analystes et les ingénieurs qui travaillent avec de grands ensembles de données et effectuent des tâches analytiques complexes.

Avec des outils de visualisation intégrés et l'intégration avec Apache Spark, Zeppelin vous permet de créer des carnets interactifs, de partager votre travail et de collaborer avec d'autres personnes sur des projets axés sur les données.

Que vous soyez un débutant ou un expert dans les domaines suivants l'analyse prédictive des données apache Zeppelin peut vous aider à transformer des données brutes en informations précieuses.

Les meilleures fonctionnalités de Zeppelin

Créez des visualisations étonnantes et effectuez des analyses de données complexes

Assistance multilingue pour un débogage efficace du code

Utiliser de solides capacités d'analyse de données massives (big data)

Effectuez une exploration approfondie des données à l'aide de carnets de notes interactifs

Adaptez votre expérience analytique et mettez à l'échelle sans effort pour les grands ensembles de données et l'informatique distribuée

Limites de Zeppelin

Assistance limitée pour les sources de données par rapport à d'autres outils d'analyse de données

Pour les débutants, l'interface et l'utilisation d'Apache Zeppelin peuvent présenter une courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de Zeppelin

Free

Évaluations et critiques de Zeppelin

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Nuage de Saturne

via Nuage de Saturne Saturn Cloud est l'un des principaux fournisseurs de plateformes de science des données et d'apprentissage automatique basées sur le cloud.

En mettant l'accent sur l'accessibilité et la collaboration, Saturn Cloud permet aux scientifiques des données et aux analystes de travailler en douceur sur divers cadres et outils d'apprentissage automatique. Leur plateforme offre des environnements gérés pour des frameworks populaires tels que TensorFlow et PyTorch, facilitant le développement et le déploiement rapides de modèles.

En outre, l'assistance de Saturn Cloud pour l'informatique distribuée vous permet de mettre à l'échelle vos charges de travail de manière efficace.

Avec des fonctionnalités telles que le contrôle de version, la gestion des données et les capacités de déploiement, Saturn Cloud permet aux équipes chargées des données de rationaliser leurs flux de travail d'apprentissage automatique et de mettre leurs modèles en production plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Saturn Cloud

Configurez et faites évoluer facilement vos frameworks d'apprentissage automatique

Collaborez avec Jupyter Notebooks pour travailler de manière interactive et partager des insights avec votre équipe

Distribuez le calcul et mettez à l'échelle vos charges de travail sur plusieurs machines pour un traitement plus rapide

Suivez les modifications et collaborez efficacement avec les fonctionnalités de contrôle de version

Accédez aux données, manipulez-les et visualisez-les au sein de la plateforme

Rationaliserle mappage des processus pour vos modèles d'apprentissage automatique

Limites du cloud Saturne

Il pourrait y avoir des contraintes sur la quantité de ressources informatiques, de stockage ou de bande passante qui peut être utilisée

Certaines fonctionnalités ou intégrations peuvent n'être disponibles qu'avec des forfaits d'abonnement spécifiques

Tarification du cloud de Saturne

Hébergé: Gratuit

Gratuit Organisations hébergées: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Saturn Cloud

G2: 5/5 (250+ commentaires)

5/5 (250+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

9. Les ordinateurs portables Microsoft Azure

via Blocs-notes Microsoft Azure Microsoft Azure Notebooks fournit un environnement basé sur le cloud qui vous permet de créer et d'exécuter des notebooks sans installer de logiciel sur votre machine locale.

Cette plateforme open-source facilite la collaboration des équipes sur les projets, car elles peuvent toutes accéder aux mêmes notebooks depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

En plus de fournir un environnement prestataire, Azure Notebooks facilite la gestion et le partage des carnets de notes. Par exemple, vous pouvez créer des projets pour organiser vos notebooks et utiliser le contrôle de version pour suivre les modifications au fil du temps. Vous pouvez également partager vos carnets avec d'autres personnes en générant un lien qui ouvre le carnet dans leur navigateur web.

Azure Notebooks est intégré à d'autres services Azure, tels que Azure Machine Learning, de sorte que vous pouvez facilement déployer dans le cloud les modèles d'apprentissage automatique créés dans vos notebooks. Cela facilite le développement et le déploiement de solutions d'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure Notebooks

Créer et partager des Notebooks pour collaborer avec des collègues et des parties prenantes sur des projets

Intégrez les services Azure, déployez des modèles d'apprentissage automatique et faites évoluer vos charges de travail en fonction de vos besoins

Créez des visualisations de données interactives, analysez vos données et tirez des enseignements de vos résultats à l'aide de divers langages de programmation

Utilisez des cellules Markdown pour mettre en forme vos notebooks pour des présentations professionnelles et assurez la sécurité des données et la conformité réglementaire à l'aide des fonctionnalités robustes d'Azure

Exécutez les notebooks localement ou dans le cloud, suivez les modifications, itérez sur votre travail et explorez vos données

Les limites de Microsoft Azure Notebook

Les ressources du niveau gratuit sont limitées, notamment en ce qui concerne l'unité centrale et la mémoire

Options de personnalisation limitées pour les notebooks, en particulier les thèmes et les extensions personnalisés

Tarifs de Microsoft Azure Notebooks

Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

10. **IBM Watson Studio

via IBM Watson Studio Le dernier outil de notre liste d'alternatives à Jupyter est IBM Watson Studio. Il s'agit d'une plateforme complète de science des données et d'apprentissage automatique conçue pour aider les entreprises à construire, former et déployer des modèles IA.

Elle fournit des outils pour la préparation des données, le développement et le déploiement de modèles, ainsi que des fonctionnalités de collaboration pour faciliter le travail d'équipe entre les data scientists et les analystes d'entreprise.

Watson Studio assiste les langages de programmation populaires tels que Python et R, en s'intégrant à diverses sources de données et environnements cloud.

La plateforme comprend également des fonctionnalités avancées telles que l'Automatisation, qui permet d'automatiser les données de l'entreprise la documentation du processus, et Watson Machine Learning, qui facilite le déploiement et la gestion des modèles.

IBM Watson Studio meilleures fonctionnalités

Utiliser l'AutoAI pour accélérer le processus de création et d'optimisation des modèles d'apprentissage automatique

Connectez et intégrez des données provenant de diverses sources pour garantir une analyse complète et efficace des données

Simplifier le déploiement de modèles d'apprentissage automatique dans des environnements de production pour une utilisation réelle

Limites d'IBM Watson Studio

Les fonctionnalités et services premium peuvent résulter en des coûts d'exploitation élevés

Tarification d'IBM Watson Studio

Sur IBM Cloud Pak pour les données: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Sur IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (160+ commentaires)

4.2/5 (160+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Dynamisez vos projets de science des données avec ClickUp

Il existe un intervalle d'alternatives à Jupyter à considérer si vous voulez seulement créer et partager des documents. À ClickUp, vous pouvez faire beaucoup plus. La plateforme ne se limite pas aux documents et à l'analyse de données. C'est un outil polyvalent qui offre des fonctionnalités de gestion de projet, de documentation, de collaboration et d'automatisation, ce qui en fait une excellente solution tout-en-un.

Donc, si vous cherchez à essayer quelque chose de nouveau pour gérer efficacement vos projets de science des données, essayez ClickUp et voyez la différence que cela peut faire dans votre flux de travail.