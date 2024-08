10 alternatives picturales pour la création de vidéos d'IA en 2024

Les outils d'IA ont pénétré presque tous les domaines aujourd'hui, et le monde de la création ne fait pas exception. On peut soutenir que l'IA s'y est imposée comme indispensable.

L'IA générative a également eu un impact sur la production vidéo traditionnelle. Des logiciels de création de vidéos aux outils de modification en cours en ligne affinant la façon dont vous apparaissez à l'écran, l'intelligence artificielle peut vous aider à produire des vidéos de qualité professionnelle dès aujourd'hui. Les créateurs et les spécialistes du marketing de contenu peuvent publier du contenu de haute qualité en deux fois moins de temps avec une plateforme de création vidéo.

Ces outils font beaucoup de choses : certains vous aident à créer des avatars personnalisés grâce à l'IA, d'autres peuvent générer des vidéos époustouflantes avec seulement de courtes invites, tandis que d'autres encore se concentrent sur l'affinage de la vidéo en supprimant les arrière-plans et bien plus encore.

Pictory est l'un de ces outils qui est devenu l'un des favoris des créateurs du monde entier. Cependant, les utilisateurs ont exploré des alternatives en raison de ses fonctionnalités d'automatisation limitées et de son interface maladroite.

Si vous êtes l'un d'entre eux, ce blog est fait pour vous.

Nous avons compilé les 10 meilleures alternatives à Pictory. Couvrant les fonctionnalités clés, les avantages et les inconvénients, ainsi que les forfaits, nous fournissons tous les éclairages pour vous aider à choisir la plate-forme idéale pour votre marque.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une alternative à Pictory?

Avant de faire votre choix, il y a quelques fonctionnalités que vous devriez prendre en compte lorsque vous cherchez des alternatives à Pictory.

Interface facile à utiliser: Une interface bien conçue et des fonctionnalités de glisser-déposer simplifient le processus de création. Effacées, les fonctions de glisser-déposer simplifient le processus de création. Effacées, la navigation est claire et la courbe d'apprentissage est courte

Une interface bien conçue et des fonctionnalités de glisser-déposer simplifient le processus de création. Effacées, les fonctions de glisser-déposer simplifient le processus de création. Effacées, la navigation est claire et la courbe d'apprentissage est courte Un large intervalle d'options de personnalisation: Choisissez des alternatives à Pictory qui vous permettent de remplacer des actifs et offrent une variété d'options de personnalisationmodèles de story-boardchoisissez des alternatives à Pictory qui vous permettent de remplacer des éléments et offrent une variété de modèles de storyboard /%href/95, de thèmes, de polices, de couleurs, d'éléments musicaux et de transitions afin que vous puissiez facilement produire des vidéos personnalisées

Choisissez des alternatives à Pictory qui vous permettent de remplacer des actifs et offrent une variété d'options de personnalisationmodèles de story-boardchoisissez des alternatives à Pictory qui vous permettent de remplacer des éléments et offrent une variété de modèles de storyboard /%href/95, de thèmes, de polices, de couleurs, d'éléments musicaux et de transitions afin que vous puissiez facilement produire des vidéos personnalisées Différents styles et types de vidéos: Choisissez votre créateur de vidéos IA en fonction du style spécifique dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de vidéos d'animation, d'infographies, de vidéos marketing ou de publicités sur les médias sociaux

Choisissez votre créateur de vidéos IA en fonction du style spécifique dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de vidéos d'animation, d'infographies, de vidéos marketing ou de publicités sur les médias sociaux IA et automatisation: Votre alternative Pictory idéale devrait être en mesure d'automatiser le processus de création de vidéos avec des suggestions et une narration par synthèse vocale. En outre, assurez-vous que les actifs de l'IA sont exacts et pertinents

Votre alternative Pictory idéale devrait être en mesure d'automatiser le processus de création de vidéos avec des suggestions et une narration par synthèse vocale. En outre, assurez-vous que les actifs de l'IA sont exacts et pertinents Bibliothèque de médias et actifs étendus: Présélectionnez les alternatives Pictory avec une bibliothèque de médias étendue qui comprend des images de stock premium, des films, des pistes audio et des graphiques. Vérifiez également l'option de téléchargement de vos médias pour un meilleur attrait visuel

Présélectionnez les alternatives Pictory avec une bibliothèque de médias étendue qui comprend des images de stock premium, des films, des pistes audio et des graphiques. Vérifiez également l'option de téléchargement de vos médias pour un meilleur attrait visuel Capacités d'édition vidéo: Assurez-vous que les alternatives Pictory présélectionnées offrent des fonctionnalités de modification telles que le découpage, le recadrage, l'ajout de superpositions de texte et l'application de filtres pour des vidéos plus attrayantes

Assurez-vous que les alternatives Pictory présélectionnées offrent des fonctionnalités de modification telles que le découpage, le recadrage, l'ajout de superpositions de texte et l'application de filtres pour des vidéos plus attrayantes Options d'exportation et de partage: Il est essentiel de disposer d'options de partage faciles qui assistent différents formats de sortie et résolutions pour assurer la compatibilité. Par conséquent, recherchez l'intégration des médias sociaux et les fonctionnalités de partage direct pour vous aider à atteindre votre public cible

Les 10 meilleures alternatives à Pictory en 2024

Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités à surveiller, vérifions les 10 meilleures alternatives à Pictory.

**1. Lumen5

via Lumen5 Alternative facile à Pictory, Lumen5 est un outil de création vidéo intelligent qui utilise l'IA pour transformer de longs blogs ou articles en vidéos attrayantes, que ce soit pour l'éducation, l'actualité, le divertissement ou le marketing vidéo.

Conçu sur mesure pour les petites entreprises dont le budget de modification en cours est serré, cet outil alimenté par l'IA est excellent pour les équipes qui n'ont pas de compétences avancées en vidéo, mais qui veulent tout de même des vidéos de qualité professionnelle.

Lumen5 est conçu pour être convivial avec une modification en cours par glisser-déposer, des modèles et la possibilité de transformer automatiquement les blogs et les flux RSS en vidéos. De plus, il offre des fonctionnalités intéressantes telles que le téléchargement de kits de marque, des environnements de travail multiples et des couleurs, polices et filigranes personnalisables.

Mon travail n'est peut-être pas le meilleur pour les grandes équipes créatives qui travaillent ensemble, mais c'est un choix solide pour les particuliers, les travailleurs indépendants et les freelances qui gèrent du contenu pour plusieurs marques.

Lumen5 meilleures fonctionnalités

Résumer le contenu d'un blog en vidéos en un clic

Convertissez des posts ou des scripts en vidéo avec une voix off IA ou votre voix enregistrée

Établissez une marque cohérente en téléchargeant des caractères, des couleurs et un logo pour créer un kit de marque personnalisé

Personnalisez vos vidéos à l'aide de la bibliothèque multimédia intégrée pour les photos, les vidéos, l'audio et la voix off de l'IA

Limites de Lumen5

les vidéos en résolution 1080p ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur déroutante et la disposition des vidéos dépassée

Tarifs de Lumen5

Free

Basique: 29 $/mois

29 $/mois Débutant: 79$/mois

79$/mois Professionnel: 199 $/mois

199 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

2. Fliki

via Fliki Fliki est une plateforme logicielle conviviale permettant de créer des vidéos, des podcasts et des livres audio en transformant du texte en fichiers audio et en vidéos. Elle fait partie des alternatives Pictory les plus accessibles pour les utilisateurs ne disposant pas de compétences techniques avancées.

Les utilisateurs applaudissent constamment son audio réaliste et bien synchronisé, le paramétrant par rapport à d'autres générateurs de vidéos IA. En outre, sa collection de plus de 1 000 voix dans 75 langues offre un intervalle diversifié d'options pour la narration.

L'une des fonctionnalités les plus marquantes de Free est son généreux forfait gratuit, qui offre cinq minutes de vidéo gratuite par mois. Il fournit l'accès à des outils essentiels pour la génération de contenu texte-vidéo, à des voix multilingues, à diverses options de dialecte et à une vaste bibliothèque d'images, de clips vidéo et de clips musicaux.

Les meilleures fonctionnalités de Fliki

Utilisez le clonage de voix pour incorporer votre voix naturelle dans des vidéos générées par l'IA

Accédez à un riche stock de médias (intégré à Pixabay) et à des modèles pour la création de contenus diversifiés

Utilisez des tweets, des articles de blog et des présentations PowerPoint comme invitations, instructions de l'IA

Appliquer l'outil à des cas d'utilisation polyvalents, allant des vidéos YouTube aux conversions de blogs

Améliorer la narration en utilisant une variété de styles de voix et d'émotions

Limites de Fliki

Manque de transparence dans l'utilisation des crédits

Fonctionnalités limitées de modification en cours de vidéo

Tarification de Fliki

Free

Standard: 28 $/mois par utilisateur

28 $/mois par utilisateur Premium: 88 $/mois par utilisateur

88 $/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Fliki

G2: 4.8/5 (120+ commentaires)

4.8/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (240+ avis)

3. Synthesia

via Synthèse Un autre produit d'IA générative, Synthesia, se distingue par ses 140+ avatars d'IA, laissant les utilisateurs choisir dans la bibliothèque ou même créer leurs propres avatars.

Il excelle dans la transformation de scripts de texte en vidéos avec de l'audio dans différentes langues et voix. Les utilisateurs peuvent personnaliser les arrière-plans et les couleurs de la marque, ajouter de la musique et insérer des marqueurs pour des animations simples.

Il répond à de nombreux cas d'utilisation, de la formation à l'équipe commerciale en passant par la formation à la gestion des ressources humaines vidéo marketing . Synthesia doit sa popularité à sa simplicité, à la richesse de ses fonctionnalités, à ses avatars IA à la sonorité naturelle et à ses outils collaboratifs. Une fois qu'une ébauche de vidéo est prête, les créateurs peuvent facilement la partager avec d'autres personnes, recevoir des commentaires sur la plateforme, puis intégrer ou télécharger la vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Transformez votre texte en vidéos attrayantes en quelques minutes

Accédez à une variété de voix IA à la sonorité naturelle dans plus de 120 langues

Publiez et partagez facilement vos vidéos grâce à un lien de partage lié

Créez des avatars IA personnalisés pour vos projets vidéo, vos supports de formation, etc

Créez des scripts vidéo avec l'assistant de script de l'IA

Enregistrez votre écran pour des tutoriels et des vidéos de formationvidéos de formation* Ajoutez des sous-titres en plusieurs langues et alignez les animations sur le contenu audio

Limites de Synthesia

La modification en cours des vidéos et l'ajout de sous-titres prennent du temps

Le nombre de scènes que vous pouvez ajouter à chaque vidéo dépend de votre forfait

Tarification de Synthesia

Démarrage: 22 $/mois (facturé annuellement)

22 $/mois (facturé annuellement) Créateur: $67/mois (facturé annuellement)

$67/mois (facturé annuellement) Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Synthesia

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (110+ avis)

4. Descript

via Description Descript est un logiciel unique de modification en cours de vidéo en ligne alimenté par l'IA qui vous permet de modifier votre vidéo comme vous le feriez pour un document.

La fonctionnalité de transcription automatique signifie que toutes les modifications que vous apportez au texte, telles que la suppression, le déplacement ou la copie, sont directement traduites dans votre vidéo. Ce logiciel est idéal pour les créateurs de contenu à la recherche d'une solution de modification en cours tout-en-un.

C'est comme la modification en cours d'un document Word-chargez du contenu multimédia ou enregistrez du son, obtenez une transcription instantanée, puis modifiez vos clips multimédias en ajustant le texte.

Vous pouvez créer une voix off réaliste basée sur votre voix avec des voix IA. De plus, l'écran vert reconnaît automatiquement l'arrière-plan de votre vidéo, ce qui vous permet de le modifier à votre guise.

Description des meilleures fonctionnalités

Génère automatiquement des transcriptions avec une précision allant jusqu'à 95 %

Modifiez l'audio et la vidéo à l'aide d'indices de modification en cours basés sur le texte

Recentrez votre regard grâce à la fonctionnalité Contact visuel, particulièrement utile lors de la lecture d'un script

Supprimez les mots de remplissage et les silences d'un simple clic

Limites de la description

L'interface utilisateur manque d'intuitivité

Les invitations sont souvent mal interprétées

Descripteur de prix

Free

Creator: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Pro: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques descriptives

G2: 4.6/5 (390+ avis)

4.6/5 (390+ avis) Capterra: 4.8/5 (160+ avis)

5. Steve.IA

via Steve.IA Steve.ai est un outil de création vidéo piloté par l'IA qui offre des options de vidéo en direct et animée. Il est livré avec divers stocks d'images, de caractères et de pistes audio, vous permettant de personnaliser la disposition du texte, d'ajuster la durée des scènes et d'utiliser des modèles de couleurs.

Conçu pour les entreprises, les équipes marketing et les éducateurs, Steve.IA offre une expérience conviviale. Que vous soyez un blogueur qui réutilise du contenu ou un débutant dans la création de vidéos, Steve.IA dispose d'une fonctionnalité de conversion de blog en vidéo qui élargit la portée de votre audience.

Vous pouvez également ajouter de la musique, des effets sonores et du texte pour adapter vos vidéos à des besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Steve.IA

Produisez des vidéos animées et en direct de premier ordre grâce à l'IA

Gagnez du temps grâce aux scripts générés automatiquement pour vos vidéos

Améliorez vos vidéos en y intégrant un présentateur de journal télévisé animé

Créez un contenu plus inclusif en utilisant des caractères IA représentant différents âges, ethnies et professions

Limites de Steve.ai

Modèles limités

Absence d'un bouton de partage direct

Tarifs de Steve.ai

Free

Basic: 20$/mois

20$/mois Starter: 60$/mois

60$/mois Pro: 80$/mois

80$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. RunwayML

via RunwayML Runway, un autre favori parmi les alternatives possibles à Pictory, utilise des "outils magiques" de l'IA pour créer des vidéos, des images, des animations 3D et améliorer l'audio, le tout à un coût bien inférieur à celui des projets menés par des humains.

Il offre plus de 30 fonctionnalités IA dédiées à la réalisation de vidéos, et ses dernières fonctionnalités Gen-2 vous permettent de réaliser des vidéos innovantes à partir de textes et/ou d'images.

Vous pouvez également ajouter de l'audio en téléchargeant un fichier distinct et le synchroniser facilement avec votre vidéo. Mon travail s'effectue à la fois sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Créez ou améliorez des médias avec des instructions de texte à vidéo et de vidéo à vidéo

Peut être utilisé aussi bien par les grandes entreprises que par les artistes en solo

Personnalisez Runway en formant votre modèle IA pour qu'il corresponde au style de votre marque et à vos arguments

Limites de Runway

Pas d'avatars IA

Tarifs de lancement

Basic: Gratuit

Gratuit Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Pro: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Unlimited: $95/mois par utilisateur

$95/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Runway

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas de commentaires disponibles

7. DeepReel

via DeepReel Imaginez que vous vous cloniez pour créer des vidéos personnalisées à grande échelle.

Avec DeepReel, vous pouvez écrire votre script et regarder votre avatar le prononcer avec votre voix, et il est disponible dans plus de 30 langues. Cela fait de la plateforme votre go-to pour établir des connexions personnalisées avec les clients et les prospects, ce qui permet à votre marque de se démarquer. Optimisez votre processus de création de contenu vidéo tout en stimulant la productivité des équipes commerciales en dialoguant avec des clients individuels. Vous pouvez également personnaliser les e-mails et les pages d'atterrissage vidéo avec les actifs de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de DeepReel

Générez des vidéos enrichies en audio à partir d'un texte

Améliorez vos vidéos avec des avatars IA pour une touche de qualité studio

Importez des vidéos en connectant votre compte Canva

Lancez des campagnes vidéo personnalisées pour toucher efficacement votre public

Limites de DeepReel

Absence d'applications mobiles et de bureau dédiées

Tarifs de DeepReel

Débutant: 5$/mois

5$/mois **Créateur : 19 $/mois

Créateur plus: 39$/mois

39$/mois Pro: 99$/mois

99$/mois Business: 199 $/mois

199 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de DeepReel

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

8. **Hour One

via Première heure Hour One se distingue parmi les alternatives de Pictory par son interface conviviale et sa compatibilité globale. La plateforme permet la création de vidéos IA dans plus de 100 langues, avec la fonctionnalité de 200 voix aux accents et prononciations réalistes.

Outre ses capacités multilingues, Hour One offre des fonctionnalités uniques telles que des modèles de projet en 3D et des outils d'IA Wizard. Ces outils, alimentés par ChatGPT, aident les utilisateurs à créer des vidéos, des scripts et des traductions plus intelligents à l'échelle.

La plateforme de modification vidéo en libre-service de Hour One, Reals, est minimaliste et conviviale, mettant fortement l'accent sur les scripts. Elle dispose de plus de 30 avatars IA offrant une narration en 19 langues, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de haute qualité à partir de scripts textuels.

Les meilleures fonctionnalités de Hour One

Créez des vidéos attrayantes avec des avatars IA dans plusieurs langues

Générer des images à partir d'un texte dans l'éditeur vidéo

Créez des vidéos à l'aide de modèles vidéo 2D et 3D ou même de simples invitations IA

Utilisez un kit de marque et des intros/outros de marque pour une image de marque cohérente

Les limites de l'heure 1

Stock limité de modèles

Les avatars manquent de réalisme

Tarification de l'heure unique

Free

Lite: 30$/mois

30$/mois Business: $112/mois

$112/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Pipio

via Pipio Pipio est une alternative facile à Pictory qui vous permet de réaliser des vidéos IA professionnelles en tapant, cliquant et faisant glisser simplement des éléments sur l'écran.

Avec plus de 100 porte-parole virtuels qui peuvent être personnalisés, Pipio convient à des fins diverses telles que le marketing, les ventes et la formation. Ces avatars IA parlent plus de 40 langues avec des accents variés, offrant une solution polyvalente pour vos besoins en vidéo.

Préféré par les cinéastes, les spécialistes du marketing, les entrepreneurs et bien d'autres, Pipio crée des vidéos d'aspect professionnel avec une apparence, une voix et une langue personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de Pipio

Personnalisez un intervalle varié d'avatars numériques pour vos vidéos

Générer des vidéos de haute qualité directement à partir de votre script

Personnalisez votre vidéo avec votre voix préférée, des effets visuels, etc.

Limites de Pipio

La qualité de la vidéo n'est pas aussi élevée que celle des autres produits de cette liste

Tarifs de Pipio

Premium: $25/mois

Enterprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Pipio

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas assez de commentaires

10. Veed

via Veed Placé dans les favoris des créateurs de contenu sur les médias sociaux, Veed est une plateforme en ligne conviviale conçue pour les débutants et les professionnels qui souhaitent créer et modifier rapidement des vidéos.

L'éditeur par glisser-déposer, associé à des fonctionnalités telles que le sous-titrage automatique, l'enregistrement d'écran et un téléprompteur, facilite la création de vidéos grâce à la technologie générative de l'IA.

Personnalisez le texte, les polices, les couleurs et la musique pour créer des vidéos uniques et choisissez parmi différents thèmes pour transmettre des messages spécifiques. La plateforme simplifie la transcription des vidéos-il suffit de télécharger votre vidéo, de cliquer sur " Transcription automatique " et de télécharger la transcription.

Veed best features

Simplifiez la modification en cours avec un échéancier intuitif et des outils en un clic

Gagnez du temps en utilisant le générateur de script vidéo IA pour structurer la narration de votre vidéo

Ajoutez des sous-titres ou transcrivez l'audio en texte instantanément

Améliorez vos vidéos en y incorporant des médias libres de droits

Transformez le texte en voix sans effort grâce à un avatar personnalisé

Veed limitations

La plateforme est trop lente, surtout pour les vidéos de plus de 10 minutes

Options de personnalisation limitées

Veed pricing

Free

Basic: 290,67 $/mois par utilisateur

290,67 $/mois par utilisateur Pro: $599/mois par utilisateur

$599/mois par utilisateur Business: 1 500 $/mois par utilisateur

1 500 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 3.4/5 (40+ avis)

Autres outils d'outils d'IA de gestion vidéo : ClickUp

Contrairement aux alternatives de Pictory qui se concentrent sur la génération de vidéos professionnelles à l'aide de l'IA, des plateformes de productivité pour la gestion de projets vidéo , telles que ClickUp, offrent un éventail beaucoup plus large d'outils alimentés par l'IA. Ces outils simplifient votre flux de travail créatif, améliorent la collaboration et augmentent la productivité.

Utilisez ClickUp Brain pour prendre en charge toutes vos tâches liées à l'IA, tout ce qui va de la rédaction au travail administratif ClickUp Brain , avec sa gestion des connaissances par l'IA, son gestionnaire de projet par l'IA et son AI Writer for Work, offre des perspectives contextuelles et des gains de temps pour une meilleure productivité.

Utilisez l'assistant d'écriture alimenté par l'IA pour générer des idées de vidéos, des plans et des scripts en quelques secondes. Il peut corriger l'orthographe et la grammaire, même traduire votre texte dans plusieurs langues, et le modifier à votre guise - que vous le vouliez plus long, plus court, plus engageant ou plus simple.

ClickUp propose également des outils de brainstorming collaboratif tels que Tableaux blancs ClickUp pour vous aider, vous et votre équipe créative, à trouver des idées de vidéos et à construire des scénarios.

Utilisez ClickUp Brain pour transformer des paragraphes de blogs en légendes/prompts captivants pour vos vidéos

Utiliser Documents ClickUp en tant qu'environnement de travail collaboratif pour enregistrer des idées de scénario, des sources d'inspiration, des briefings créatifs et bien plus encore. Vous pouvez également l'utiliser pour partager des vidéos avec votre équipe et les parties prenantes pour commentaires et relecture.

Si vous avez du mal à suivre vos multiples projets créatifs, nous avons ce qu'il vous faut. Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez organiser et suivre tous vos projets avec leurs tâches associées, définir des priorités, les assigner à leurs propriétaires respectifs, ajouter des commentaires et des rappels, et même automatiser les tâches répétitives. Vous pouvez suivre la progression grâce à différents affichages, tels que le style Kanban Vue Tableau , Vue Gantt diagramme ou Affichage de l'échéancier .

Pour les équipes de conception et de création, ClickUp offre une vaste bibliothèque de modèles pour construire des flux de travail qui reflètent vos processus idéaux, favorisant l'efficacité et la créativité.

Pour la production vidéo en particulier, ClickUp propose ce qui suit Modèle de production vidéo pour vous aider à démarrer vos projets vidéo. Utilisez-le pour organiser et suivre vos projets vidéo par type, statut, dates d'échéance, etc.

Planifiez, gérez et personnalisez vos vidéos avec le modèle de production vidéo de ClickUp

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Accédez à plus de 100 invitations intégrées dans ClickUp Brain pour obtenir des résultats précis dès votre première tentative de création de contenu assistée par l'IA

Créez des scripts générés par l'IA, des plans de vidéos et des idées d'histoires en quelques secondes

Surmontez les barrières linguistiques grâce à l'action Traduire et fournissez des interprétations presque parfaites dans 12 langues

Partagez vos scripts et vidéos avec les parties prenantes pour qu'elles fassent des commentaires et des révisions au sein de la plateforme

Faites un brainstorming collectif sur les scénarios et les idées de script avec votre équipe à l'aide de ClickUp Tableau blanc

Suivez efficacement tous vos différents projets créatifs, échéanciers, dépendances, etc. à l'aide des champs ClickUp Tasks avec des champs et des statuts personnalisés

Connectez-vous grâce à plus de 1 000 intégrations avec les principaux outils de travail, sans effort

Explorez une bibliothèque de modèles en constante expansion avec des ressources préconstruites et personnalisables pour lancer n'importe quel processus dans ClickUp

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage au début car il y a un vaste intervalle de fonctionnalités offertes

L'application mobile n'offre pas tous les affichages disponibles

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain_ est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Créer des vidéos avec la bonne plateforme IA

La bonne plateforme d'IA peut devenir votre partenaire le plus fiable en matière de création de vidéos. Cependant, choisir l'outil idéal dans notre liste d'alternatives à Pictory n'est que la première étape.

Bien que ces alternatives offrent des fonctionnalités fantastiques pour la création de vidéos, vous avez également besoin d'un outil pour gérer vos flux de travail créatifs et votre contenu.

C'est là que ClickUp entre en jeu avec son arsenal de fonctionnalités de gestion de projets et de tâches.

Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser votre processus de production vidéo, collaborer avec votre équipe et vous assurer que vos projets restent sur la bonne voie du début à la fin. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui gratuitement et transformez la façon dont vous travaillez sur vos projets vidéo !