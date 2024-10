Rich Dad Poor Dad Summary : Key Takeaways & ; Review (en anglais)

Peu de livres sur les finances personnelles ont atteint le statut de livre culte que possède le livre Rich Dad, Poor Dad.

Lorsqu'il a été publié pour la première fois en 1997, il a marqué le monde de la finance en introduisant des idées révolutionnaires. Il a changé la façon dont la plupart des gens pensent à l'argent et à la manière d'acquérir des richesses.

Si vous n'avez pas lu le livre mais que vous souhaitez avoir un aperçu de toutes les idées brillantes qu'il a introduites, lisez ce résumé détaillé de Rich Dad, Poor Dad. Vous y trouverez également les meilleures citations, les principaux enseignements du livre et les moyens pratiques de les mettre en œuvre.

Rich Dad Poor Dad Résumé du livre en un coup d'œil

l'ouvrage de Robert T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, est l'un des livres les plus importants sur les finances personnelles qui a introduit une nouvelle perspective sur la gestion de la richesse.

L'auteur explique les concepts clés de la gestion financière en comparant et en opposant les philosophies financières de ses deux pères, le père riche et le père pauvre.

Son père pauvre était un salarié très instruit qui croyait au travail acharné, à la sécurité de l'emploi et à l'éducation universitaire.

Son père riche était un entrepreneur qui ne croyait pas en l'éducation formelle - il croyait en la littératie financière. Il avait une vision de la gestion financière différente de celle de son père pauvre. Il pensait que la seule façon de se constituer un patrimoine était de gérer une entreprise et d'investir dans des actifs générant des flux de revenus passifs.

la différence entre Rich Dad et Poor Dad via Rich Dad Poor Dad- Robert Kiyosaki

Le concept le plus remarquable et le plus révolutionnaire du livre est l'explication de Kiyosaki sur les actifs et les passifs. Il explique que les actifs rapportent de l'argent tandis que les passifs en drainent.

Beaucoup de gens considèrent leur maison ou leur voiture comme des actifs, mais ce sont des passifs. Les investissements et les biens locatifs qui génèrent des revenus sont de véritables actifs.

Dans l'ensemble, le livre Rich Dad, Poor Dad traite de l'éducation financière et de la prise de décisions financières judicieuses afin d'acquérir des richesses et d'échapper à la course aux rats.

Les principaux enseignements de Rich Dad Poor Dad par Robert T. Kiyosaki

couverture du livre Rich Dad, Poor Dad via_

le livre de Rich Dad, Poor Dad est un livre de poche https://www.penguin.co.in/book/rich-dad-poor-dad/#:\~:text=Dans%20le%20quart%20du%20siècle%20que,le%20pouvoir%20de%20l'éducation%20financière le monde de la finance n'est pas un monde à part entière, mais un monde à part entière /%href/_

Ce classique recèle de nombreuses perles, mais nous nous limiterons aux sept plus grandes leçons que l'on peut tirer de ce livre.

1. Se concentrer sur l'actif, pas sur le passif

L'objectif principal du livre était d'apprendre aux gens à être financièrement indépendants et à se constituer un patrimoine.

Selon Kiyosaki, la plupart des gens ne comprennent pas la différence entre l'actif et le passif. Il les définit comme suit :

Les actifs sont des choses qui rapportent de l'argent, comme l'immobilier, les actions et les entreprises

Le passif, quant à lui, vous fait perdre de l'argent. Il s'agit notamment des prêts immobiliers ou automobiles, des dettes de cartes de crédit, etc

Pour cela, il prend l'exemple d'une maison, que la plupart des gens considèrent comme un actif mais qui est un passif. Il explique que si vous achetez une maison pour vous-même et que vous avez recours à un prêt hypothécaire, vous n'engagez que des dépenses et n'en tirez aucun revenu, ce qui en fait un passif.

Seul l'immobilier commercial, pour lequel vous obtenez un revenu locatif, est un actif. Construisez des actifs qui vous rapportent des revenus, et non des passifs qui entraînent des dépenses.

2. Obtenez une éducation financière

La leçon la plus importante de Rich Dad, Poor Dad est que l'éducation financière est essentielle à la réussite financière.

Il affirme que l'enseignement scolaire est défaillant à cet égard et qu'il doit enseigner efficacement la culture financière, y compris les bases de la gestion financière et de la constitution d'un patrimoine.

Il utilise l'exemple de ses deux pères - riche et pauvre - et les différences entre leurs philosophies financières pour montrer pourquoi l'éducation financière est essentielle.

Son père pauvre était bien éduqué et pensait qu'il fallait gagner un salaire. Bien que moins éduqué, son père riche avait plus de connaissances financières et croyait qu'il fallait investir de l'argent et gérer une entreprise pour se constituer un patrimoine et devenir financièrement indépendant.

Ainsi, s'il est essentiel d'être bien éduqué, être éduqué financièrement est une tout autre paire de manches. Investissez dans l'éducation financière et apprenez les bases de la gestion financière, de l'évaluation des risques et d'autres aspects essentiels pour mieux gérer vos finances.

3. Diriger sa propre entreprise

Un autre enseignement de Rich Dad, Poor Dad est que le fait d'avoir un emploi et de gagner un salaire ne vous rendra pas riche ; c'est la gestion d'une entreprise qui le fera.

Selon Kiyosaki, les riches acquièrent des actifs et font travailler l'argent pour eux. Ils ne travaillent pas pour les autres, mais uniquement pour eux-mêmes.

Gagner des revenus passifs à partir d'actifs est la clé pour construire une richesse au fil du temps au lieu de dépendre d'un salaire. Plutôt que de travailler dur pour gagner de l'argent pour quelqu'un d'autre, laissez les autres travailler pour vous afin de vous enrichir.

4. Comprendre le code des impôts et le système juridique

Kiyosaki affirme que les riches comprennent et utilisent le code fiscal à leur avantage.

Il explique que vous payez des impôts élevés lorsque vous gagnez un salaire ou que vous contractez des emprunts. Les impôts comprennent l'impôt sur le revenu, la taxe sur la sécurité sociale et la taxe sur l'assurance maladie.

En revanche, si vous dirigez une société, vous pouvez déduire les frais professionnels et payer moins d'impôts. Vous pouvez même réinvestir les bénéfices générés par une société dans l'entreprise pour l'expansion et la croissance. Il est également possible de verser les bénéfices aux propriétaires sous forme de dividendes, qui sont moins imposés que les salaires.

La gestion d'une entreprise vous permet de conserver une plus grande partie de vos revenus et de minimiser vos impôts.

5. Apprendre à inventer l'argent

C'est l'une des leçons les plus controversées enseignées par Robert T. Kiyosaki, qui affirme que travailler dur ne permet pas de gagner de l'argent, mais que c'est la prise de décisions stratégiques qui le permet.

Il rejette la philosophie selon laquelle travailler dur et faire un bon travail vous rendra riche. Il affirme au contraire que les riches inventent l'argent, au lieu de le gagner. Ils capitalisent sur les opportunités, prennent des risques et créent de multiples flux de revenus passifs pour acquérir de la richesse.

La leçon à en tirer ?

Ne travaillez pas pour gagner de l'argent. Achetez des actifs qui vous rapporteront de l'argent et vous offriront des rendements infinis. Voici quelques exemples de ces actifs

Les entreprises qui ne nécessitent pas de supervision active

Les biens immobiliers locatifs qui génèrent un revenu passif

Les placements financiers qui rapportent des dividendes au fil du temps

6. Travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent

Un autre enseignement clé de Rich Dad, Poor Dad est que les riches travaillent pour acquérir des compétences, pas pour gagner de l'argent.

Si vous travaillez pour gagner un salaire, vous ne parviendrez jamais à sortir de la course aux rats et à acquérir une véritable richesse. En revanche, si vous travaillez pour acquérir de nouvelles compétences, vous deviendrez plus talentueux et vous vous ouvrirez de nouvelles perspectives de revenus à long terme.

Ce changement d'état d'esprit incite les gens à ne plus aspirer à des emplois bien rémunérés, mais à devenir des entrepreneurs. Il souligne également l'importance d'acquérir des compétences commercialisables et cite l'exemple de McDonald's.

Lorsqu'il a demandé à une salle pleine de gens "Qui peut faire un meilleur hamburger que McDonald's", presque tout le monde a levé la main. Pourtant, McDonald's est une entreprise de plusieurs milliards de dollars.

Tout le monde peut faire un bon hamburger, mais le transformer en une entreprise rentable est une compétence plus précieuse. Acquérez donc des compétences commercialisables qui vous aideront à gagner de l'argent et travaillez pour vous perfectionner, pas pour gagner un salaire.

7. Prendre des risques financiers

Prenez des risques pour devenir riche. Si vous suivez les traces de tout le monde, vous ferez partie de la foule. Si vous voulez échapper à la course aux rats, vous devez faire quelque chose de différent. Les riches essaient de nouvelles choses et explorent diverses opportunités au lieu de les laisser passer. Si vous voulez réaliser des profits considérables, vous devez prendre des risques importants.

Kiyosaki explique que la sécurité de l'emploi diffère de la sécurité financière. Un emploi sûr procure un faux sentiment de sécurité qui peut conduire à la complaisance. Des facteurs externes peuvent toujours changer la donne, et vous pouvez perdre votre emploi, même si vous pensez qu'il est sûr.

En revanche, investir dans des actions, des obligations, des biens immobiliers et d'autres actifs qui créent des flux de revenus multiples vous assurera une sécurité financière. Si une source de revenus est touchée, vous en aurez encore beaucoup d'autres.

Cela signifie-t-il que vous devez prendre des risques inutiles ?

Absolument pas ! Il insiste sur l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre la réussite financière. Vous devez soigneusement peser vos options, mais n'hésitez pas à parier sur une bonne opportunité à cause de croyances limitantes et d'une aversion pour le risque.

Les cinq grandes idées

Voici cinq grandes idées tirées du livre que vous devriez comprendre et mettre en œuvre pour atteindre la réussite financière.

1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent ; seuls les pauvres le font

Les riches ne travaillent pas pour l'argent mais font travailler leur argent pour eux.

Ils investissent dans des actifs et créent de multiples flux de revenus passifs. Kiyosaki a approfondi cette idée dans son deuxième livre "The Cashflow Quadrant"

Si vous investissez dans les entreprises d'autrui - par le biais d'actions, par exemple - vous laissez votre argent travailler pour vous afin de générer plus d'argent. Vous ne travaillez pas activement pour cela, mais vous générez des revenus et accumulez des richesses au fil du temps.

2. Les riches acquièrent des actifs et les pauvres des passifs

Les personnes riches se constituent un patrimoine en acquérant des actifs qui génèrent des revenus, tels que des actions, des obligations et des biens immobiliers.

Les pauvres acquièrent des maisons, des voitures et d'autres biens qui ressemblent à des actifs mais qui sont des passifs parce qu'ils drainent de l'argent.

3. L'important n'est pas de gagner de l'argent, mais d'en épargner

Le seul argent qui fait une différence dans votre vie est celui que vous épargnez. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais payer des impôts et le dépenser pour des dépenses essentielles, ce qui fait qu'il ne vous reste presque rien.

Gagner beaucoup d'argent ne rend pas riche, mais en conserver la plus grande partie le rend riche. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à maximiser vos économies d'impôt et à conserver la majeure partie de l'argent que vous gagnez.

4. L'aptitude financière est ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez

Gagner de l'argent est la première étape. Pour devenir riche, il faut avoir les aptitudes financières nécessaires pour savoir quoi faire de cet argent.

Investir dans des actifs financiers est le meilleur moyen d'utiliser votre argent et de le faire travailler pour vous. Achetez des actions, des obligations, des biens locatifs et d'autres actifs financiers générateurs de revenus.

La littératie financière vous aidera à acquérir de l'intelligence financière et à apprendre comment faire fructifier votre argent.

5. Notre bien le plus précieux est notre esprit

Enfin, si vous voulez tirer une leçon du livre Rich Dad, Poor Dad, c'est celle-ci : votre esprit est votre bien le plus précieux.

Il ne s'agit pas de vos biens matériels - maison, voiture, etc. - ni de votre argent ou de quoi que ce soit d'autre.

Si vous avez l'esprit vif et que vous l'entraînez bien pour développer un QI financier solide, vous pouvez accumuler des richesses et devenir riche. C'est votre état d'esprit et vos valeurs que vous devez changer.

Changez votre façon de penser l'argent, y compris la façon de le gagner et de le gérer, pour modifier votre situation financière et devenir riche.

Citations populaires de Rich Dad Poor Dad

le livre Rich Dad, Poor Dad est rempli de citations sur les finances personnelles et la gestion de l'argent. Il fournit des conseils avisés sur la manière de gagner de l'argent, de générer de la richesse et de changer notre façon de voir l'argent.

Voici cinq citations inspirantes tirées du livre.

dans le monde réel, les personnes les plus intelligentes sont celles qui font des erreurs et apprennent. À l'école, les personnes les plus intelligentes ne font pas d'erreurs l'atout le plus puissant que nous possédons tous est notre esprit. S'il est bien formé, il peut créer d'énormes richesses en l'espace d'un instant" les riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs qu'ils prennent pour des actifs" ce n'est pas ce que vous dites qui détermine votre vie. C'est ce que vous vous chuchotez à vous-même qui a le plus de pouvoir les travailleurs travaillent assez dur pour ne pas être licenciés, et les propriétaires paient juste assez pour que les travailleurs ne démissionnent pas

Dans l'ensemble, Rich Dad, Poor Dad est un livre qui changera votre façon de voir l'argent et la façon de devenir riche. Il enseigne des concepts précieux, fait voler en éclats plusieurs mythes et vous donne des informations exploitables.

