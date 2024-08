10 meilleures alternatives à Mindnode pour le Mind Mapping en 2024

Vous avez une idée que vous souhaitez transformer en un forfait clair. Vous avez probablement utilisé l'outil de cartographie mentale le plus populaire, Mindnode.

Malgré son tableau de fonctionnalités, Mindnode présente des limites. Son manque de fonctionnalités de collaboration en direct et de thèmes intégrés peut vous inciter à chercher d'autres solutions.

C'est pourquoi nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Mindnode qui peuvent vous offrir plus d'options et d'avantages.

Mais avant de plonger, comprenons un peu mieux les outils de cartes mentales en ligne.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Mindnode?

Un outil de carte mentale est un outil numérique qui vous aide à créer une représentation visuelle de vos idées, concepts et forfaits. Contrairement au papier et au crayon, ces outils de réflexion visuelle sont flexibles et vous permettent de réorganiser, d'ajouter ou de supprimer des éléments au fur et à mesure que votre forfait prend forme.

Cependant, tous les outils de cartes mentales ne se valent pas. Certains offrent davantage de fonctionnalités, tandis que d'autres sont plus conviviaux et plus sûrs. C'est pourquoi vous devez savoir ce que vous devez rechercher et trouver dans un outil de cartes mentales.

Voici les principales fonctionnalités qu'un outil de cartographie mentale devrait posséder :

Interface conviviale: Recherchez des outils simples qui vous permettent de démarrer rapidement. La personnalisation est essentielle ici afin que vous puissiez adapter vos cartes mentales à différentes tâches et préférences

Recherchez des outils simples qui vous permettent de démarrer rapidement. La personnalisation est essentielle ici afin que vous puissiez adapter vos cartes mentales à différentes tâches et préférences Limitation des nœuds : La clé des cartes mentales réside dans les nœuds et les connexions qui vous aident à faire du brain dumping et à avoir une vue d'ensemble. Assurez-vous que l'outil ne limite pas votre capacité à créer le nombre de nœuds et de connexions

: La clé des cartes mentales réside dans les nœuds et les connexions qui vous aident à faire du brain dumping et à avoir une vue d'ensemble. Assurez-vous que l'outil ne limite pas votre capacité à créer le nombre de nœuds et de connexions Capacités de collaboration : Recherchez des alternatives à Mindnode dotées de solides fonctionnalités de collaboration. Celles-ci incluent l'ajout de membres de l'équipe, la possibilité de laisser des commentaires et de travailler ensemble en temps réel. Une collaboration fluide en temps réel peut grandement améliorer le travail d'équipe et l'efficacité

: Recherchez des alternatives à Mindnode dotées de solides fonctionnalités de collaboration. Celles-ci incluent l'ajout de membres de l'équipe, la possibilité de laisser des commentaires et de travailler ensemble en temps réel. Une collaboration fluide en temps réel peut grandement améliorer le travail d'équipe et l'efficacité Flexibilité des données : Assurez-vous que l'outil prend en charge des fonctions d'importation et d'exportation faciles. Cela permet une intégration transparente avec d'autres outils dans votre flux de travail, facilitant l'échange d'informations d'entreprise et la gestion

: Assurez-vous que l'outil prend en charge des fonctions d'importation et d'exportation faciles. Cela permet une intégration transparente avec d'autres outils dans votre flux de travail, facilitant l'échange d'informations d'entreprise et la gestion Mesures de sécurité : donnez la priorité aux outils dotés de solides fonctionnalités de sécurité, en particulier lorsque vous traitez des données sensibles. Le cryptage et les contrôles d'accès sont essentiels pour préserver votre confidentialité

: donnez la priorité aux outils dotés de solides fonctionnalités de sécurité, en particulier lorsque vous traitez des données sensibles. Le cryptage et les contrôles d'accès sont essentiels pour préserver votre confidentialité Améliorations IA: Envisagez des alternatives aux cartes mentales qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre expérience de cartographie mentale. Les fonctionnalités pilotées par l'IA, telles que la mise en forme du texte, peuvent rationaliser l'organisation et la visualisation, rendant vos cartes mentales plus attrayantes et compréhensibles

10 meilleures alternatives à Mindnode pour la carte mentale en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut chercher et trouver dans un outil de mind-mapping, voyons les meilleures alternatives à Mindnode en 2024.

1. ClickUp

Utilisez les cartes mentales de ClickUp pour faire du brainstorming en douceur

ClickUp est un logiciel de gestion de projet et de productivité qui compte parmi ses nombreuses fonctionnalités un outil de cartes mentales. Cartes mentales de ClickUp de ClickUp est un outil polyvalent et puissant qui permet de visualiser les idées, d'organiser les pensées, de faire du brainstorming et de forfaiter des projets rapidement et efficacement.

Mais ce n'est pas tout.

Vous pouvez également stocker et connecter vos tâches à vos cartes mentales au sein d'une même plateforme. Cela vous aide à garder tout votre travail organisé, accessible et sous un même toit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez avec vos équipes et adaptez les cartes mentales à vos besoins. Vous pouvez inviter des membres de votre équipe, partager vos cartes mentales et les modifier ensemble en temps réel. Vous pouvez également laisser des commentaires et des notes sur vos cartes mentales

Collaborez avec vos coéquipiers en temps réel pour que tout le monde soit sur la même page grâce aux cartes mentales ClickUp

Créez des cartes mentales à partir de zéro ou utilisez des tâches existantes comme nœuds. Vous pouvez également faire glisser et déposer des tâches et des nœuds pour réorganiser vos cartes mentales.

Créez facilement des diagrammes de cartes mentales en utilisant des tâches et des nœuds dans ClickUp Mind Maps, la meilleure alternative à Mindnode

Intégrez vos cartes mentales à d'autres outils et applications que vous utilisez. Vous pouvez importer des données à partir de différentes sources, telles que des fichiers, des images, des liens et des notes

Il suffit de glisser-déposer et de repositionner pour créer des cartes mentales organisées à l'aide de ClickUp

Utilisez l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre expérience de cartes mentales. Les fonctionnalités de ClickUp basées sur l'IA peuvent vous aider à mettre en forme votre texte, à organiser vos éléments et à visualiser vos données

Personnalisez vos cartes mentales avec des couleurs, des icônes et des styles. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, des commentaires et des checklists à vos nœuds et à vos tâches

Simplifiez le brainstorming grâce à une carte mentale prête à l'emploi et entièrement personnalisableClickUp Modèle de carte mentale simple. ClickUp propose également d'autres modèles de cartes heuristiques facilement personnalisablesmodèles de cartes mentales

ClickUp limites

L'interface complète peut être accablante pour les utilisateurs novices

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (4,000+ avis)

2. MindManager

via MindManager MindManager fonctionne comme un tableau blanc numérique, vous permettant d'ajouter et de classer des idées sans effort tout en les connectant si nécessaire. Vous pouvez suivre la progression de vos projets en y intégrant des dates d'échéance, des priorités et des ressources.

Grâce à sa fonction de glisser-déposer, vous pouvez manipuler rapidement les nœuds et les sous-nœuds, en les plaçant n'importe où dans le canevas en fonction de vos besoins.

Vous pouvez utiliser sa remarquable fonctionnalité de tableau de bord cartographique pour regrouper toutes les données relatives au projet en un seul emplacement accessible à vous et aux membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Collaborez en temps réel sur les plans MindManager en toute sécurité

Gérer des tâches, des tableaux de bord et collaborer dans Microsoft Teams

Création rapide de flux visuels pour les processus complexes

Planifier efficacement des projets grâce à des échéanciers et des jalons visuels

Catégoriser et analyser des données Excel dans des maps MindManager

Limites de MindManager

Il n'existe pas de forfait Free

Fonctionnalités limitées de modification en cours et de diagramme de Gantt

Tarification de MindManager

Essentiel: 99 $ par an

99 $ par an **Professionnel : 179 $ par an

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques du MindManager

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

3. Mural

via Murale Le prochain sur notre liste d'alternatives à Mindnode est Mural, une plateforme de travail visuel conçue pour un travail d'équipe efficace depuis n'importe quel emplacement. Elle permet aux équipes d'utiliser des techniques créatives pour la collaboration visuelle.

Vous pouvez aligner tous les membres de l'équipe de manière transparente grâce à des fonctionnalités telles que les plans, les flux de processus, les diagrammes et l'intégration d'images.

Le tableau blanc numérique intuitif de Mural va au-delà du brainstorming traditionnel. C'est un espace dynamique pour l'idéation, la planification et l'innovation, que les équipes travaillent en personne, de manière hybride ou télétravail.

Avec Mural, chaque voix est entendue, ce qui garantit l'inclusivité et la réalisation d'objectifs collectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Choisissez parmi une variété de tailles de canevas pour répondre à vos objectifs de collaboration, offrant ainsi une flexibilité sans limites

Ajoutez des idées, des éléments d'action et bien plus encore sous forme de notes autocollantes ou de champs de texte, avec des couleurs personnalisables et des regroupements permettant d'identifier des modèles

Créez facilement des visualisations de flux, de plans, de processus, de hiérarchies, de parcours, etc

Améliorez la communication en incorporant des icônes, des GIF et des images grâce aux intégrations Noun Project, GIPHY et Unsplash

Gagnez du temps et standardisez les méthodes au sein de votre organisation en créant et en publiant des modèles personnalisés dans votre espace de travail

Limites murales

Les utilisateurs débutants ont noté une courbe d'apprentissage

Tarification murale

Free

Teams+ : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Business: 17,99 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

17,99 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (1 300+ commentaires)

: 4.6/5 (1 300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (120+ commentaires)

4. FreeMind

via Esprit libre FreeMind est un outil de cartes mentales polyvalent permettant de capturer visuellement des idées. Que ce soit pour le forfait d'un projet, l'écriture ou la conceptualisation, il offre une création flexible de diagrammes au-delà des structures linéaires.

La compatibilité multiplateforme avec Windows, Linux et macOS, alimentée par Java Runtime Environment, garantit l'accessibilité à une large base d'utilisateurs. En tant que projet open-source, FreeMind invite les contributions de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de FreeMind

Créerdes cartes mentales de tous types grâce à son interface conviviale et intuitive

Fonctionne de manière universelle grâce à sa compatibilité avec une large plateforme basée sur Java

Personnaliser vos cartes mentales grâce à son large intervalle d'options de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques

Utilisez une variété de plugins qui peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités au logiciel

Limites de FreeMind

Le produit n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années, et les utilisateurs ont noté qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir l'utiliser

Offre des options de collaboration limitées

Peut être complexe pour les débutants

Tarifs FreeMind

Free Forever pour toujours

Les évaluations et les critiques de FreeMind

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

5. IdeaNote

via Ideanote Ideanote est un outil de gestion de la communication conçu pour recueillir les idées des individus. Il offre aux entreprises une collecte, une collaboration et une gestion efficaces des idées.

Il promeut l'innovation en permettant les contributions de plusieurs niveaux de parties prenantes et de départements, créant ainsi une culture de la créativité et de la communauté.

Avec Ideanote, vous pouvez rapidement passer au crible et exécuter les idées, améliorant ainsi la productivité et l'identification des opportunités. Son agilité et sa disponibilité en font un outil adapté à différents usages, du développement de produits à l'amélioration des processus.

Ideanote s'intègre à d'autres applications grâce à Zapier pour faire l'expérience de fonctions et d'une flexibilité accrues en connectant les outils avec lesquels vous travaillez déjà.

Fonctionnalités d'Ideanote

Définissez le niveau d'anonymat, y compris non anonyme, entièrement anonyme et partiellement anonyme

Accès aux intégrations Google App Script API et Notion

Sélectionner plusieurs idées et effectuer des actions en masse

Limites d'IdeaNote

Cartes mentales sans fonctionnalités avancées de mappage

Les fonctionnalités de collaboration pour les cartes mentales sont limitées

Tarif d'IdeaNote

Free: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Business: 49 $-859 $/mois pour 10 à 1000 utilisateurs

49 $-859 $/mois pour 10 à 1000 utilisateurs Enterprise: 2,899$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturé annuellement)

Évaluations et critiques d'IdeaNote

G2 : 4.7/5 (plus de 250 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 250 commentaires) Capterra : 4.9/5 (130+ commentaires)

6. MindMeister

via MindMeister MindMeister est un outil de cartographie mentale et de prise de notes puissant et polyvalent qui vous permet de créer et de partager vos idées avec votre équipe.

Il offre des fonctionnalités exceptionnelles capacités de collaboration : inviter les membres de l'équipe et les invités à créer des cartes mentales, ce qui permet de les commenter facilement, le brainstorming et la présentation d'idées .

Cependant, certaines fonctionnalités, comme l'exportation de cartes conceptuelles et la pièce jointe de contenu multimédia, sont réservées aux utilisateurs payants.

MindMeister se distingue parmi les alternatives à Mindnode par son interface moderne et ses nombreuses options de personnalisation, y compris les dispositions d'entreprise. Sa fonctionnalité d'alignement automatique des nœuds garantit également que vos cartes mentales sont visuellement attrayantes et adaptées aux paramètres professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Créez des cartes mentales avec votre équipe grâce aux excellentes fonctionnalités de collaboration de MindMeister

Utilisez ses nombreuses options de personnalisation

Intégrer MeisterTask pour une gestion complète des tâches

Les limites de MindMeister

Les fonctionnalités supplémentaires peuvent réduire l'intuitivité

Légèrement coûteux pour les utilisateurs individuels de cartes mentales

Tarification de MindMeister

De base : Free

: Free Personnel: 3,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

3,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) Pro: $5.50/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$5.50/utilisateur par mois (facturé annuellement) Business: $8.50/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de MindMeister

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (290+ commentaires)

7. Coggle

via Coggle Coggle est un outil de cartographie mentale en ligne de premier plan et l'une des alternatives les plus populaires à Mindnode. Sa plateforme web offre rapidité, intuitivité et facilité d'utilisation, achevé avec des raccourcis clavier pratiques pour l'efficacité.

Mieux encore, Coggle est gratuit pour un maximum de trois cartes mentales privées (avec un nombre illimité de cartes mentales publiques). Vous pouvez également enregistrer votre carte mentale au format PDF, texte ou image.

Sa simplicité en fait un outil idéal pour une utilisation numérique occasionnelle. Lorsque vous commencez un diagramme dans $$$a, vous êtes accueilli par le nœud central d'une nouvelle carte mentale. L'ajout de nouveaux nœuds est simple : cliquez sur le signe plus ou utilisez les raccourcis clavier pour une expérience plus rapide.

Se familiariser avec les raccourcis clavier de l'application, dont la liste se trouve dans le coin inférieur droit, permet d'améliorer la productivité.

Cogner les meilleures fonctionnalités

Invitez d'autres personnes à rejoindre vos diagrammes et à travailler ensemble de manière synchronisée

Créez de nouveaux nœuds d'un simple clic ou à l'aide de raccourcis clavier

Choisissez parmi une variété de modèles pré-faits pour commencer votre carte mentale ou votre organigramme

Créez des diagrammes soignés et professionnels grâce à la fonctionnalité de disposition intelligente de Coggle

Limites de Coggle

À ne fait pas permettre aux utilisateurs d'insérer des images ou de les modifier en cours de route

Il ne dispose pas de fonctionnalités avancées de cartes mentales telles que les notes, les pièces jointes, les icônes ou les libellés

Consulter les prix

Free

Awesome : 5$/mois

: 5$/mois Organisation : 8$/utilisateur par mois

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

8. XMind

via XMind Si vous cherchez une alternative à Mindnode qui se concentre sur le processus de carte mentale, vous pouvez considérer Xmind.

Xmind est un outil élégant de gestion des idées qui vous permet de créer et d'organiser vos pensées de manière flexible et intuitive. Plutôt que de se concentrer sur la collaboration en temps réel et la gestion des versions, les cartes mentales mettent l'accent sur l'amélioration du processus de cartographie mentale lui-même.

Xmind dispose d'applications natives Windows, macOS, iOS, Android et Linux pour accéder à vos cartes mentales et les utiliser sur différents appareils. C'est idéal pour les individus ou les équipes qui souhaitent maintenir la cohérence sans avoir besoin d'une collaboration constante.

Les meilleures fonctionnalités de XMind

Personnalisez les thèmes des diagrammes, la mise en forme du texte et le style des diagrammes

Utilisez un style de carte mentale par défaut à la fois professionnel et visuellement attrayant

Utilisez le mode de présentation intégré pour des présentations professionnelles

Limites de l'esprit

Pas idéal pour une collaboration fréquente ou une extension en temps réelsessions de brainstorming Tarification XMind

Forfait gratuit

Plan pro : 59,99 $/an

Les critiques et évaluations d'XMind

G2 : 4.3/ 5 (50+ commentaires)

: 4.3/ 5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (110+ commentaires)

9. Whimsical

via Fantaisiste Whimsical est une suite collaborative qui vous permet de créer et de partager des cartes mentales et d'autres diagrammes avec votre équipe. Vous pouvez commenter les connexions, suivre les mouvements du curseur de vos coéquipiers et intégrer les cartes mentales à des wireframes et des documents.

Whimsical facilite l'organisation des idées grâce à des options de style simplifiées et des raccourcis clavier. Vous pouvez ajouter du texte, des images, des liens et des icônes à vos diagrammes. Aucune application supplémentaire ou extension de navigateur n'est nécessaire - toutes les fonctions sont accessibles dans le logiciel.

Whimsical offre une intégration directe avec GitHub et Notion et assiste l'authentification à deux facteurs pour la sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Whimsical

Invitez d'autres personnes à rejoindre vos diagrammes et à travailler ensemble de manière synchronisée

Choisissez parmi une variété de modèles pré-faits pour commencer votre carte mentale ou votre organigramme

Créez des diagrammes soignés et professionnels grâce à la fonctionnalité de disposition intelligente de Whimsical

Limites de Whimsical

Il n'a pas de fonctionnalités liées à la gestion de projet comme d'autres concurrents

Tarification fantaisiste

Free

Pro : 12$ /mois par éditeur

: 12$ /mois par éditeur Org : 20 $ /mois par éditeur (facturé annuellement)

Revues et évaluations fantaisistes

G2 : 4.6/5 (170+ commentaires)

: 4.6/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (50+ commentaires)

10. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind est une application de cartographie mentale et de prise de notes qui vous aide à organiser vos pensées, à mémoriser des informations et à générer des idées.

Vous pouvez utiliser la version gratuite sur iPad, iPhone et appareils Android ou passer à la version payante pour bénéficier de davantage de fonctionnalités.

SimpleMind vous permet de créer et de modifier des cartes mentales avec différentes dispositions, styles et supports. Vous pouvez également lier des sujets à des chapitres de texte pour mieux comprendre des concepts complexes.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Choisissez parmi plusieurs dispositions et thèmes

Ajoutez des images, des icônes, des mémos vocaux et des enregistrements vidéo aux sujets

Intégration avec Dropbox, iCloud Drive et Google Drive

Limites de SimpleMind

La cartographie des connexions croisées peut devenir chaotique

Absence de collaboration simultanée entre plusieurs utilisateurs

Tarification de SimpleMind

Free

SimpleMind Pro : Tarification personnalisée

Revues et évaluations de SimpleMind

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Démarrez votre voyage de cartes mentales aujourd'hui

La carte mentale est une méthode précieuse pour générer et lier des connaissances et des idées.

Le plan présente de nombreux avantages, tels que la simplification de concepts complexes, la catégorisation des informations, la mise en contexte, le renforcement de la créativité et l'amélioration de la mémoire.

Le logiciel de carte mentale est un outil de réflexion visuelle et de brainstorming qui vous aide à penser plus clairement. Si vous êtes encore indécis quant à l'outil à choisir, nous vous recommandons ClickUp.

Essayez les cartes mentales de ClickUp dès aujourd'hui et visualisez vos idées sans effort grâce à leurs diverses fonctionnalités personnalisables. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui.