10 meilleures alternatives à Bloomfire pour la gestion des connaissances en 2025

Nous sommes tous d'accord pour dire que la connaissance est un pouvoir. Mais peut-on l'utiliser à bon escient sans le gérer correctement ?

Votre entreprise s'appuie probablement sur de vastes informations réparties dans d'innombrables documents. A base de connaissances bien organisée remplie d'informations sur les clients, les produits et les processus d'entreprise vous aide à naviguer dans cet océan de données.

Lorsque vous avez cherché un logiciel de gestion des connaissances pour construire votre encyclopédie organisationnelle, vous avez peut-être croisé le chemin de Bloomfire. Cependant, les intégrations limitées et l'automatisation basique des flux de travail peuvent entraver vos opérations.

Dans ce cas, vous avez besoin d'une alternative qui puisse vous aider. C'est pourquoi nous avons fait des recherches et compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Bloomfire.

Mais avant de nous lancer, voici ce que nous avons pris en compte lors de la création de cette liste.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Bloomfire ?

Bloomfire est connu pour son interface intuitive et sa puissante fonction de recherche. Trouvez une alternative à Bloomfire avec ces fonctionnalités qui peuvent aller plus loin dans l'assistance de votre.. stratégies de gestion des connaissances .

Examinons les fonctionnalités clés à prendre en compte :

Fonction de recherche puissante: Trouvez des alternatives à Bloomfire avec une recherche facile à utiliser, vous permettant de trouver des informations rapidement avec des suggestions instantanées au fur et à mesure que vous tapez

Trouvez des alternatives à Bloomfire avec une recherche facile à utiliser, vous permettant de trouver des informations rapidement avec des suggestions instantanées au fur et à mesure que vous tapez Fonctionnalités alimentées par l'IA: Envisagez un logiciel de gestion des connaissances qui vous donne des suggestions intelligentes en utilisant des Outils d'IA pour les titres de documents, les étiquettes, les résumés d'articles et les descriptions de référencement

Envisagez un logiciel de gestion des connaissances qui vous donne des suggestions intelligentes en utilisant des Outils d'IA pour les titres de documents, les étiquettes, les résumés d'articles et les descriptions de référencement Hautement personnalisable: Choisissez une alternative à Bloomfire qui vous permet de personnaliser votre base de connaissances en fonction du style et du design de votre marque

Choisissez une alternative à Bloomfire qui vous permet de personnaliser votre base de connaissances en fonction du style et du design de votre marque Rapports et analyses: Présélectionnez un outil qui dispose de rapports et d'analyses intégrés pour vous aider à évaluer les performances de votre base de connaissances, en suivant facilement les indicateurs et les changements

Présélectionnez un outil qui dispose de rapports et d'analyses intégrés pour vous aider à évaluer les performances de votre base de connaissances, en suivant facilement les indicateurs et les changements Système de retour d'information intégré: Trouvez une solution de gestion des connaissances qui assiste les formulaires personnalisés ou qui s'intègre à des outils tiers pour recueillir les commentaires essentiels des utilisateurs

Trouvez une solution de gestion des connaissances qui assiste les formulaires personnalisés ou qui s'intègre à des outils tiers pour recueillir les commentaires essentiels des utilisateurs Intégrations intelligentes: Recherchez un logiciel qui s'intègre aux outils existants de votre équipe afin que vous puissiez l'adopter rapidement

Les 10 meilleures alternatives à Bloomfire à utiliser en 2024

Sur la base de leurs fonctionnalités, de leurs forfaits et de leurs critiques, voici notre liste des 10 meilleures alternatives Bloomfire pour 2024 :

1. ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Item-Hub-detailed-1400x875.png ClickUp 3.0 Hubs d'éléments détaillés /$$img/

L'affichage des Tableaux Hubaux Blancs de ClickUp facilite le tri des Documents, des Tableaux de bord et des Tableaux blancs en fonction de leur caractère récent, de leurs favoris ou de la mention " Créé par moi "

Notre premier choix est ClickUp pour la gestion des connaissances - combinez cela avec une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs afin de centraliser le travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-57-1400x944.png ClickUp Documents /$$img/

Collaborez et maintenez votre base de connaissances à jour avec ClickUp Docs

Tourner vers Documents ClickUp pour tous vos besoins en matière de base de connaissances. Grâce à son outil de modification en cours facile à utiliser, vous pouvez prévisualiser l'apparence de votre document avant de le publier. Vous pouvez ajouter différents types de contenu, tels que des images, des checklists, des pages imbriquées et des signets, pour créer des documents organisés et visuellement attrayants.

Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre contenu ? Vous pouvez toujours demander à vos coéquipiers de travailler simultanément sur le même document.

Collaborez avec votre équipe de manière synchronisée grâce aux outils de projet et de tâches de ClickUp, en liant les documents aux flux de travail et en connectant la gestion de la base de connaissances à l'exécution du projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modèle d'assistance IA /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

Si vous manquez de temps, laissez ClickUp Brain prend les rênes à votre place. L'IA Writer for Work intégrée à la plateforme rationalise la création de contenu en résumant le texte, en générant des éléments d'action, en créant des plans d'articles et en mettant en forme le contenu en quelques secondes.

Les utilisateurs de ClickUp peuvent également utiliser l'IA sur l'ensemble de la plateforme, améliorant ainsi la gestion des connaissances. Cette intégration permet de rédiger et de résumer du contenu pour les wikis d'entreprise, de transformer les notes en listes de tâches exploitables, de combler les lacunes en matière de connaissances et de générer des idées pour les documents internes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.gif Gagnez du temps pour créer votre base de connaissances grâce aux modèles préconçus de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous n'avez besoin que d'un point de départ, parcourez notre vaste bibliothèque de modèles. Commencez rapidement avec quelque chose de simple, tel que Modèle de base de connaissances de ClickUp la base de connaissances ClickUp est un outil qui vous permet de créer votre bibliothèque numérique d'informations. Il comporte des sections pour les articles sur les connaissances, les FAQ et les ressources, ce qui simplifie la conservation et le partage des connaissances au sein d'une entreprise.

Au-delà de la gestion des connaissances, ClickUp permet à vos équipes de forfaiter les projets, de suivre les changements et de maintenir l'organisation tout au long du cycle de vie du projet. ClickUp est une solution de premier plan pour les entreprises à la recherche d'une plateforme unifiée de gestion des connaissances et des projets.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez et améliorez vos wikis grâce à des options de style flexibles

Organisation facile en dossiers, départements - selon vos besoins

La Recherche universelle vous permet de trouver n'importe quoi en quelques secondes

Collaborez en temps réel avec vos équipes

Contrôlez la modification en cours, la confidentialité et d'autres fonctionnalités de sécurité

Activez le mode de mise au point pour une lecture sans distraction

Trouvez facilement des documents liés en les connectant à vos tâches ClickUp

Utilisez des modèles prédéfinis pour votre base de connaissances

S'intégrer facilement à plus de 1 000 outils populaires tels que Slack, Zoom et Google Drive,

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage initiale

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible pour tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. SharePoint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-58-1400x904.png SharePoint /$$$img/

via SharePoint SharePoint de Microsoft est un système de gestion des connaissances bien connu qui vous permet de créer, de gérer et de partager facilement du contenu, ce qui est idéal pour tenir tout le monde au courant de l'échéancier d'un projet, des nouvelles de l'entreprise, etc.

Il permet de tenir les employés informés et engagés grâce aux portails d'entreprise ou à l'intranet et aux mises à jour personnalisées sur l'application Sharepoint. Ce qui distingue SharePoint, ce sont ses outils de personnalisation. Vous pouvez créer des sites web personnalisés pour différents projets et départements, ce qui stimule la productivité en simplifiant le partage des ressources et des applications.

SharePoint s'adapte facilement au style de votre équipe et assiste le partage de bureau, les annotations de texte et bien plus encore, rassemblant toutes les informations de votre projet en un seul endroit et encourageant la participation de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de SharePoint

Gérer un nombre illimité de portails de bases de connaissances dans un espace de stockage spacieux de 1TB

Mettre en place des flux de travail de version et d'approbation de documents

Assurer un partage sécurisé des fichiers internes et externes

Intégration avec MS Office, OneDrive, Microsoft Teams et Power BI

Limites de SharePoint

L'intégration avec des outils non Microsoft est un peu difficile

Les paramètres peuvent être quelque peu complexes

Tarifs de SharePoint

SharePoint (forfait 1): 5 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

5 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) Dans le cadre de Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

G2: 4/5 (8,300+ reviews)

4/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.3/5 (5,000+ reviews)

3. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-59-1400x875.png Notion fait partie de notre liste d'alternatives à Bloomfire /$$$img/

via Notion Pour les équipes, Notion se transforme en hub de productivité et de collaboration basé sur le cloud. En tant que logiciel de base de connaissances, il rassemble les wikis, les documents et les projets dans un environnement de travail connecté alimenté par l'IA.

Vous pouvez créer des bases de données, des documents et des wikis internes pour stocker et organiser les connaissances de l'équipe, ce qui facilite une meilleure collaboration et un partage facile des informations.

Malgré son apparence simple, Notion dispose d'options de personnalisation, offrant divers modèles personnalisables et des éléments amusants tels que des mèmes et des emojis. Cela en fait une option assez flexible pour la gestion des connaissances personnelles également.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de connaissances internes avec des pages et des bases de données

Personnaliser les documents en utilisant une variété d'éléments tels que des tableaux de contenu, des activés/désactiver et des extraits de code

Modifier les documents ensemble en temps réel et étiqueter les membres de l'équipe avec des questions et des commentaires

Résumez et modifiez le contenu et identifiez les points clés à l'aide de l'IA

Limites de Notion

Les déclencheurs d'automatisation des flux de travail de Notion sont limités par rapport à d'autres outils

Impossible de configurer les permissions des utilisateurs sur des sous-ensembles de données dans les wikis d'entreprise

Tarification de Notion

Free

Plus: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Business: 18$/utilisateur par mois

18$/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion IA est disponible pour un supplément de 10$/utilisateur par mois

Évaluations et critiques de Notion

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4. KnowledgeOwl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-60-1400x874.png KnowledgeOwl /$$$img/

via Le savoir en ligne Un populaire logiciel de partage des connaissances parmi les informaticiens, KnowledgeOwl se distingue par sa capacité à créer des sites web basés sur la connaissance, conviviaux et consultables.

Sa fonctionnalité de recherche tolérante aux fautes de frappe facilite la recherche d'informations, surtout si l'orthographe n'est pas votre point fort. La plateforme reste propre, simple et intuitive, ce qui facilite la création et la maintenance de bases de connaissances pour les clients et les employés.

KnowledgeOwl fonctionne bien pour les entreprises qui fournissent des services, en leur donnant un moyen simple de gérer du contenu tel que des guides de logiciels, des politiques et des processus.

Les meilleures fonctionnalités de KnowledgeOwl

Organiser et naviguer avec une table des matières flexible

Utiliser l'éditeur WYSIWYG (what you see is what you get) et modifier le code HTML source

Ajoutez des notes internes pour les auteurs et informez tout le monde des mises à jour

Contrôler l'accès au contenu et l'image de marque avec des domaines privés

Définir des phrases de recherche pour des résultats d'articles spécifiques

Les limites de KnowledgeOwl

Fonctionnalités limitées de rapports personnalisés

Pas rentable pour les petites organisations

Tarification de KnowledgeOwl

Un forfait: À partir de 100 $/mois

À partir de 100 $/mois Business Extras: À partir de 275 $/mois

À partir de 275 $/mois Extras Enterprise: A partir de $1150/mois

Évaluations et critiques de KnowledgeOwl

G2: 4.6/5 (90+ reviews)

4.6/5 (90+ reviews) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

5. Confluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-61-1400x1004.png Confluence /$$$img/

via Confluence Confluence est une autre option solide pour la gestion des connaissances. Il est idéal pour créer, modifier en cours et organiser la documentation d'un projet et les wikis internes.

Il vous suffit de créer des documents et de visualiser vos idées grâce aux fonctionnalités Pages et Tableaux blancs de Confluence. Vous pouvez ensuite les organiser proprement dans des Espaces, comme des dossiers, et décider lesquels peuvent être publics ou privés, ce qui permet à tout le monde de travailler ensemble en temps réel.

Confluence est particulièrement apprécié pour sa capacité à améliorer la communication interne. Au-delà de la gestion des connaissances, il centralise les informations techniques, rendant les mises à jour et les forfaits de projet facilement accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Créer, modifier en cours, et organiser votre base de données de contenu gratuitement et en temps réel

Utilisez des espaces flexibles et personnalisables pour créer des zones dédiées à des projets ou des départements spécifiques

Employez des outils IA tels que ChatGPT, Copywriter et Wordsmith pour les tâches de contenu rapides

Automatiser les tâches répétitives sur plusieurs documents pour plus d'efficacité

Accéder à des fonctions de recherche avancée pour une récupération rapide et précise des informations

Limites de Confluence

Difficultés liées à la mise en forme et à l'exportation des PDF

La gestion des permissions pour la création de documentation technique est complexe

Tarification de Confluence

Free

Standard: $6.05/utilisateur par mois

$6.05/utilisateur par mois Premium: 11,55 $/utilisateur par mois

11,55 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Confluence

G2: 4.1/5 (3,700+ reviews)

4.1/5 (3,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,300+ reviews)

6. HelpDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-62.png HelpDocs est l'une des principales alternatives à Bloomfire pour les documents d'aide /$$$img/

via Documents d'aide Si vous souhaitez créer et gérer vos informations d'assistance client, HelpDocs est une excellente alternative à Bloomfire. Ce logiciel de base de données est utilisé par les petites entreprises en démarrage et les grandes entreprises. Il dispose d'une interface facile à utiliser et d'un éditeur intégré pour créer des bases de données personnalisables avec des images et des vidéos.

Une fois que vous avez paramétré votre base de connaissances en libre-service, vous pouvez organiser les articles en différents thèmes ou paramètres et utiliser des étiquettes pour faciliter la recherche d'informations par les utilisateurs.

HelpDocs s'intègre également bien avec d'autres outils, tels que les plateformes d'assistance et les chatbots, améliorant ainsi l'expérience d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de HelpDocs

Créez des liens personnalisés modèles de base de connaissances pour correspondre à votre marque et à votre style

Gagner et gérer du temps en sélectionnant des modèles préconçus à chargement rapide

Restez informé grâce aux mises à jour programmées des articles et aux versions numérotées

S'intégrer à des outils de communication et d'assistance tels que Slack, Intercom et Drift

Contrôler l'accès et la visibilité des articles pour les employés et les clients

Limites de HelpDocs

Les utilisateurs signalent que le logiciel peut devenir bogué en raison de multiples problèmes mineurs

Tarifs de HelpDocs

Démarrage: 69 $/mois

69 $/mois Construire: $139/mois

$139/mois Croissance: 279 $/mois

Évaluations et critiques d'HelpDocs

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Guru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-63-1400x714.png GetGuru /$$$img/

via Gourou Excellente alternative à Bloomfire, Guru combine les fonctions de recherche, d'intranet et de wiki dans une plateforme simple. Avec une fonctionnalité de recherche robuste, des suggestions utiles et un contrôle de version, il est excellent pour construire et gérer des bases de connaissances internes.

Quant aux fonctionnalités wiki de Guru, elles sont optimisées par l'IA pour faciliter leur utilisation. Il est conçu pour être facile à utiliser pour tout le monde, que vous soyez créer une base de données de contenu ou à la recherche de réponses. Les auteurs bénéficient de l'aide de l'IA pour étiqueter les experts et mieux rédiger, tandis que les personnes en recherche obtiennent des réponses directes et utiles.

De plus, il fonctionne bien avec des outils tels que Slack, Salesforce et Microsoft Teams, ce qui facilite encore plus le travail d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Gourou

Créez et gérez des cartes de connaissances, permettant aux utilisateurs d'ajouter des commentaires et des questions

Parcourez la base de connaissances et connectez des outils externes pour obtenir des réponses complexes

Synchronisez vos flux de travail et plateformes existants en temps réel

Collaborez en utilisant les commentaires en contexte et les espaces d'équipe

Limites du gourou

Les options de personnalisation de l'image de marque et de la disposition sont limitées

La fonction de recherche peut être améliorée

Tarification Guru

Essai gratuit pendant 30 jours

pendant 30 jours Tout-en-un: 18 $/utilisateur par mois

18 $/utilisateur par mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (1,600+ reviews)

4.7/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

8. Trainual

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Trainual-Dashboard-Image-1400x955.png Trainual est l'une des meilleures alternatives à Bloomfire pour la formation des wiikis /$$img/

via Trainual Si vous avez besoin d'une plateforme pour gérer votre onboarding et votre formation, essayez Trainual. Il s'agit d'une plateforme de transfert de connaissances et de formation conçue pour les équipes en pleine croissance.

Trainual facilite la documentation, l'organisation, l'attribution et la recherche de chaque processus, politique et procédure. En mettant l'accent sur l'automatisation de l'intégration et de la formation, Trainual pose les paramètres d'une évolutivité plus rapide.

Vous pouvez l'utiliser pour construire des bases de connaissances, définir des flux de travail, clarifier les rôles et assurer une formation cohérente. Cela aide les entreprises à retenir les talents, à maintenir la cohérence et à réduire la charge opérationnelle quotidienne.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Centralisez tous vos processus d'entreprise dans wikis interactifs créer un manuel d'exploitation

Automatisation de l'intégration en associant le contenu à des rôles, des services ou des emplacements

Conserver les talents en maintenant l'engagement des employés grâce à la formation continue

Trouver et référencer les procédures opératoires normalisées et les supports de formation grâce à une fonction de recherche performante

Limites de la formation

Les changements fréquents rendent difficile la formation des équipes

Le chargement des pages prend beaucoup de temps

Prix de la formation

Petite entreprise: 300 $/mois

300 $/mois Growth Business: $500/mois

$500/mois Unlimited:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (600+ reviews)

4.7/5 (600+ reviews) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

9. Document360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-64-1400x861.png Document360 /$$$img/

via Document360 Document360 se distingue par la création d'une documentation de premier ordre, des bases de connaissances aux documents techniques. Il garde les choses simples avec une interface intuitive, facilitant la collaboration et la centralisation des connaissances.

L'éditeur de blocs du système assure une création de contenu rationalisée, tandis que les options de personnalisation permettent un réglage fin, ce qui le rend adaptable à divers besoins de documentation, de l'accueil du personnel aux FAQ des clients.

Document 360 est un outil de gestion des connaissances précieux pour les entreprises à différentes échelles, y compris les startups, les entreprises et les organisations en croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Document 360

Créez, gérez et révisez le contenu via le portail interne de la base de connaissances

Utilisez le site Web externe de la base de connaissances pour partager vos documents de manière publique ou privée

Accédez à des analyses détaillées pour suivre la façon dont votre contenu est affiché et utilisé

Trouvez vos documents à l'aide de filtres avancés, de recherches par mots clés et de suggestions basées sur l'IA

Limites de Document360

Manque de fonctionnalités de base comme le correcteur orthographique intégré et la traduction linguistique

Un code personnalisé est nécessaire pour ajuster les conceptions et les dispositions

Tarifs de Document360

Free

Standard: 199 $/projet par mois

199 $/projet par mois Professionnel: $299/projet par mois (facturé annuellement)

$299/projet par mois (facturé annuellement) Business: 399 $/projet par mois (facturation annuelle)

399 $/projet par mois (facturation annuelle) Enterprise: $599/projet par mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Document360

G2: 4.7/5 (375+ commentaires)

4.7/5 (375+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

10. Slab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-65.png Slab est une autre des alternatives possibles à Bloomfire /$$$img/

via Plaque Conçu pour les équipes de toutes sortes, Slab est un outil de gestion des connaissances d'entreprise de premier plan, couramment privilégié par les équipes d'ingénieurs ayant des besoins différents. Il brille particulièrement par ses wikis visuels et sa mise en forme avancée.

Ce qui paramètre Slab, c'est son design moderne, qui facilite la navigation. Au lieu de l'installation habituelle de dossiers, Slab introduit les "Slab Topics", ce qui permet aux membres de l'équipe de trouver plus facilement des informations.

L'accent est mis sur la collaboration et le partage des connaissances, avec des fonctionnalités telles que la modification en cours, le contrôle des versions et les discussions par le biais de commentaires.

De plus, si vous utilisez le forfait Business ou Enterprise, Slab vous permet de donner à votre wiki interne une identité unique en utilisant un domaine personnalisé, ce qui ajoute une touche personnelle à votre gestion des connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Organisez le contenu à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de sujets, afin d'améliorer la fonction de recherche

Intégration rapide à d'autres logiciels, feuilles de calcul et gestionnaires de tâches pour plus de commodité

Concentrez-vous sur la création de contenu grâce à l'interface intuitive et à la mise en forme moderne de l'outil

Optimisez votre utilisation de l'outil grâce à l'assistance du centre d'aide et aux didacticiels vidéo de l'université

Limites du laboratoire

Fonctionnalités de modification en cours limitées

Assistance à la création et au stockage de documents uniquement, pas de gestion d'équipes ou de tâches

Tarifs du laboratoire

Free

Démarrage: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques du laboratoire

G2: 4.6/5 (270+ commentaires)

4.6/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

Simplifiez la gestion des connaissances avec la meilleure alternative à Bloomfire

Que vous utilisiez votre base de connaissances pour suivre les connaissances de votre entreprise, rechercher des informations cruciales ou intégrer de nouveaux employés, une base de connaissances bien organisée peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Elle booste la satisfaction des clients pour les plateformes d'assistance et améliore leur qualité sur le long terme.

Faites votre choix parmi nos 10 meilleures alternatives à Bloomfire et trouvez celle qui s'aligne le mieux sur les besoins de votre entreprise.

Cependant, si nous devions vous en recommander une, nous vous suggérerions ClickUp. ClickUp offre une gestion des documents robuste, des fonctionnalités IA et des options de personnalisation pour vous aider à construire votre base de connaissances idéale.

Le meilleur de tous, c'est qu'il est gratuit pour commencer. S'inscrire à ClickUp et faites-en l'expérience vous-même !