Comment calculer le Takt Time pour répondre à la demande des clients ?

Dans la production allégée, il existe un rythme, un battement, qui guide les processus de production. Ce rythme, mesuré par le Takt Time, est le battement de cœur des usines du monde entier.

Dans cet article de blog, nous explorons le temps Takt et la manière de l'utiliser pour renforcer vos processus de fabrication.

Qu'est-ce que le Takt Time ?

Le Takt time est le taux auquel vous devriez produire des biens pour répondre à la demande des clients sans surproduction ni sous-production.

Apparu dans les années 1930 dans l'industrie aéronautique allemande, le mot "Takt" signifie "rythme" ou "battement" Depuis lors, la métrique a été adoptée par plusieurs organisations de fabrication après avoir été popularisée par le système de production Toyota.

Dans le système de production allégée, le temps de Takt est un concept simple qui permet de maintenir la chaîne de production en harmonie avec les besoins des clients, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient satisfaites.

La formule du temps de Takt est la suivante Temps de Takt = Temps de production disponible/demande du client.

Vous divisez le temps que vous pouvez consacrer à la fabrication du produit par le nombre de produits que vous devez fabriquer. Vous pouvez ajuster l'une des trois variables pour optimiser les résultats de l'entreprise.

Prenons un exemple. Supposons que vous teniez une boulangerie pittoresque au cœur de Paris. En tant que boulanger, vous devez savoir précisément à quelle fréquence vous devez préparer un croissant pour répondre à l'affluence du matin sans surcharger les fours ni gaspiller les ressources. Voici comment vous feriez.

Étape 1 : Déterminer la demande du client

La demande des clients est le facteur externe sur lequel vous avez le moins de contrôle. Commencez donc par là. Comprenez combien de croissants vos clients ont besoin à quels moments de la journée.

Par instance, le petit-déjeuner et l'heure du thé peuvent être des moments où les croissants sont plus demandés que le déjeuner ou le dîner. Par ailleurs, si vous dirigez une entreprise de fabrication de bicyclettes, la demande peut être plus importante en été que lorsqu'il neige. En tant que propriétaire/gestionnaire d'entreprise, vous êtes le mieux placé pour le savoir.

Déterminez donc la demande de vos clients en fonction du nombre d'unités que vous devez produire. Supposons que votre demande soit de 1 120 croissants.

Étape 2 : Calculez votre temps de production disponible

Le temps de production disponible dépend de votre capacité, de votre productivité, de la taille de votre équipe, etc. Pour suivre dans les moindres détails la durée de chaque processus ou la productivité de chaque employé, essayez le logiciel logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises .

Pour l'instant, prenons un exemple simple. Si votre équipe est composée d'une personne travaillant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et prenant une heure par jour pour les pauses/réunions, vous disposez de 35 heures par semaine.

(1 boulanger * 8 heures * 5 jours) - (1 heure * 5 jours)

Si quatre boulangers se partagent équitablement deux postes de 8 heures, tous les sept jours, sans pause, vous disposez de 224 heures par semaine.

(8 heures * 7 jours * 4 boulangers)

Étape 3 : Appliquer la formule du temps de Takt

Temps de Takt = Temps de production disponible/Demande du client

Dans cet exemple, le Takt time de la boulangerie de votre croissant est de 224/1120 = 0,2 ou 1/5ème d'heure.

Cela signifie que si vous préparez un croissant en 12 minutes, vous satisferez effectivement la demande des clients. En sachant cela, vous aiderez vos boulangers à forfaiter leur temps. S'il est impossible de pétrir la pâte, de confectionner le petit pain et de le cuire également, vous devrez soit vous contenter de ne pas répondre à la demande des clients, soit engager davantage de boulangers !

Le temps de Takt par rapport à d'autres indicateurs de temps

Si vous avez travaillé dans le secteur de la fabrication, vous avez entendu parler d'un certain nombre d'indicateurs liés au temps, tels que le délai de production, le temps de contact, la durée du cycle, etc. Dans la gestion de projet, ces indicateurs s'imbriquent les uns dans les autres. À faire avec le temps de Takt ? Nous allons le découvrir.

Délai de production : Temps écoulé entre le moment où une commande est passée et celui où elle est livrée

: Temps écoulé entre le moment où une commande est passée et celui où elle est livrée Temps de contact : Temps de contact : Temps pendant lequel les travailleurs touchent le produit, c'est-à-dire ajoutent de la valeur

: Temps de contact : Temps pendant lequel les travailleurs touchent le produit, c'est-à-dire ajoutent de la valeur Durée du cycle : Durée du cycle : durée nécessaire pour achever un cycle de production du début à la fin

Reprenons l'exemple des croissants.

Délai de production : temps nécessaire pour réaliser un cycle de production du début à la fin

Le délai de production est le temps qui s'écoule entre le moment où un client commande un croissant et celui où il le reçoit. Dans ce cas, les croissants sont préparés à l'avance et tenus prêts pour les commandes, de sorte que le délai de production peut être de l'ordre de quelques secondes. En revanche, le délai de production peut être beaucoup plus long si vous fabriquez des gâteaux personnalisés dans la même boulangerie.

La différence clé entre le délai de production et le délai d'exécution est que le premier inclut la paperasserie, la productivité, l'emballage, etc. alors que le second ne représente généralement que le temps de production.

Le temps de contact s'écoule entre le moment où le boulanger reçoit les matières premières et celui où il empile le lot de croissants sur la barre des tâches. Tous les outil de gestion du temps que vous utilisez pour votre entreprise permettra de capturer facilement ces informations.

Le temps de contact correspond uniquement à la partie du processus de production pendant laquelle l'équipe/la machine travaille activement, c'est-à-dire le processus de création de valeur. Le temps takt comprend également tous les temps d'attente et de déplacement.

Par exemple, si le boulanger a besoin de 10 minutes pour préparer la pâte mais doit attendre 10 minutes pour que la table de la cuisine soit prête à être utilisée, le Takt time est de 20 minutes, mais le Touch time est de 10 minutes.

Durée du cycle

La durée du cycle est la durée moyenne que les boulangers mettent à produire les croissants.

Durée du cycle = Temps de production disponible/unités de production réelles

La durée du cycle compare la capacité à la demande, tandis que la durée du cycle compare la capacité aux chiffres réels.

Si cela vous semble trop d'indicateurs à calculer, voici pourquoi vous devriez prêter attention au temps de Takt.

Avantages et limites du temps de Takt

Le temps de Takt sert de ligne directrice pour savoir ce que vous devez achever dans le temps dont vous disposez pour répondre à la demande du marché. Cela peut s'appliquer bien au-delà de la fabrication.

Si vous êtes un rédacteur de contenu travaillant 8 heures par jour et que la demande pour votre service est de 2 articles par jour, vous devez rédiger un article toutes les 4 heures, ce qui correspond à votre Takt time.

Si vous travaillez dans la construction et que vous recevez des commissions pour construire deux maisons par an, votre temps de Takt est de 6 mois. Un bon logiciel de suivi du temps de construction devrait vous indiquer si votre travail peut être achevé dans ce délai avec la capacité donnée.

Gestion de la construction et suivi du temps avec ClickUp

Le Takt time aide les entreprises à comprendre quand, combien et à quelle fréquence produire. Voici en quoi cela est utile.

Avantages du Takt time

Aligner la production sur la demande : En alignant votre production sur la demande des clients, vous éviterez la surproduction ou la sous-production.

Élimination du gaspillage : Le Takt time prend en compte le nombre maximum d'unités que vous pouvez vendre au cours d'une période donnée. En sachant cela, vous pouvez éliminer le gaspillage en produisant le nombre exact d'unités, en commandant la bonne quantité de matières premières, en employant le nombre exact de personnes, etc.

Améliorer la prévisibilité : La demande des clients sert de point d'ancrage au processus de production. Elle aide à prévoir les quantités que vous pouvez vendre et la quantité de matières premières, la capacité des équipes et le temps passé sur les machines dont vous avez besoin. Cela permet d'identifier et d'atténuer les risques à l'avance.

Amélioration de la productivité : Le Takt time vous indique exactement à quel point vous devez être productif pour maximiser vos revenus. Cela aide les chefs d'entreprise et les gestionnaires d'installations à optimiser leurs ressources.

Par exemple, si un boulanger ne parvient pas à produire 280 croissants en une journée, c'est qu'il est improductif et qu'il a besoin d'un formulaire d'intervention.

Si vous êtes une équipe d'ingénierie logicielle, utilisez logiciel de suivi du temps pour les développeurs pour identifier le temps de Takt et allouer les ressources de manière plus optimale pour atteindre le temps de Takt.

Améliorer l'assurance qualité : Le Takt time ayant tendance à être serré, les responsables de la production doivent définir des paramètres clairs en matière d'assurance qualité. Cela permet d'opérationnaliser la production de manière à ce que les normes de qualité soient respectées.

Optimisation des performances du programme : Le Takt time permet d'harmoniser les différents éléments de la production, depuis les niveaux de stocks et l'affectation de la main d'œuvre jusqu'à la production l'ordonnancement des ressources .

Comme tous les indicateurs, le temps de Takt a aussi ses limites. Examinons-les.

Limites du temps de Takt

Rigidité dans les marchés dynamiques : Dans les secteurs où la demande des clients peut changer aussi rapidement que la météo, la rigidité du Takt time peut devenir une limite. C'est comme si l'on avait forfaité un pique-nique des semaines à l'avance, mais qu'il pleuvait. Sans la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement, le système risque de se heurter à des difficultés.

Une trop grande importance accordée à l'uniformité : Le Takt time suppose une certaine uniformité en considérant la demande moyenne et le temps de production moyen. En réalité, la demande est rarement stable.

Supposition de contrôle : Le Takt time suppose que plusieurs facteurs, tels que la disponibilité des employés, le temps de fonctionnement des machines, etc. peuvent être contrôlés, ce qui n'est souvent pas le cas.

Malgré ses limites, le temps de Takt est un excellent outil pour optimiser la production dans tous les secteurs d'activité, pour tous les produits et tous les services. Voici quelques étapes pratiques pour mettre en œuvre correctement le Takt time.

Mise en œuvre du Takt Time dans les projets

La mise en œuvre du Takt Time dans les projets peut transformer des flux de travail chaotiques en flux efficaces, mais elle fait appel à une orchestration minutieuse et à des systèmes robustes logiciel de gestion de produits robuste tel que ClickUp . Le guide étape par étape suivant vous aidera dans votre démarche de mise en œuvre.

Étape 1 : Comprendre le rythme de la demande de vos clients

La demande des clients est rarement uniforme. Vous devez comprendre ses flux et ses reflux pour l'évaluer et la projeter. Si vous utilisez ClickUp comme outil de gestion de la production, vous pouvez visualiser les tendances. Tableau de bord ClickUp peut être personnalisé pour visualiser les ventes, l'activité des commandes, les tendances des revenus, et plus encore. Vous pouvez également les comparer aux objectifs et aux indicateurs clés de performance.

tableau de bord ClickUp pour des rapports en temps réel_

Étape 2 : Suivre la disponibilité à travers les processus

Le calcul du "temps de production disponible" comprend le suivi d'un certain nombre d'éléments, tels que :

La disponibilité des machines : Si vous travaillez sur une chaîne de production partagée, vous avez besoin d'informations sur la disponibilité des machines.

La disponibilité des équipes : Quel est le travail que vos employés font actuellement et quand sont-ils disponibles ? Le suivi du temps de ClickUp permet aux membres de l'équipe de suivre leur travail à un niveau granulaire. La vue Charge de travail vous donne une vue d'ensemble de cette mesure pour tous les membres de l'équipe.

Un suivi du temps précis pour chaque tâche avec ClickUp

Disponibilité du matériel : À faire arriver vos matières premières ? Si votre équipe est disponible avant que les matières premières ne soient là, vous leur ferez perdre du temps. Pour planifier efficacement de telles dépendances, l'application Vue diagramme Gantt de ClickUp est idéale.

vue Gantt de ClickUp pour mapper les dépendances_

Vous pouvez utiliser un diagramme de Gantt de application de planification quotidienne pour suivre tous ces indicateurs et calculer votre temps de production disponible. Ces derniers modèles de durée enregistrée peuvent également aider à rassembler toutes les informations pour prendre des décisions éclairées.

Étape 3 : Calculer le Takt time

Le temps de Takt est le temps de production disponible divisé par la demande du client. Utilisez les champs de formule ClickUp pour calculer le temps de cycle. Ajoutez la progression par rapport aux objectifs au tableau de bord.

Planifiez votre projet pour atteindre votre temps de Takt. Gardez toujours un œil sur votre performance par rapport à la demande du client.

Si vous êtes novice en matière de gestion de projet, voici quelques conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs Modèles de calendrier de projet ClickUp pour vous aider à démarrer.

Calculez le Takt time sans effort avec les champs personnalisés de ClickUp

Étape 4 : Identifier les goulots d'étranglement et optimiser les performances

Le truc avec le Takt time, c'est que vous ne répondrez pas à toutes les demandes. Par exemple, au lieu de 1120, si la demande de croissants des clients est de 5 000, votre temps de Takt est de 2,4 minutes, ce qui est presque impossible à atteindre.

L'objectif du Takt time n'est pas de se forcer à l'atteindre mais de l'utiliser pour optimiser vos performances. Ainsi, si votre demande augmente, vous pouvez :

Accepter la situation : Vous contenter de ne réunir qu'une partie de la demande des clients que vous pouvez. Bien que cette solution permette de maintenir l'entreprise à flot, elle laisse de côté une opportunité importante.

Augmenter la capacité : Investissez dans des machines ou des capacités humaines supplémentaires pour augmenter le temps de production. Par exemple, si le pétrin met trop de temps à préparer la pâte, vous pouvez identifier le goulot d'étranglement et remplacer le pétrin.

Repenser le produit : Si le produit actuel prend trop de temps, vous pouvez le redessiner sans affecter l'expérience du client. Par exemple, vous pouvez réduire la taille du croissant pour produire plus d'unités avec la même matière première.

Automatiser : Les chaînes d'assemblage sont un exemple parfait d'automatisation. Si vous n'êtes pas prêt à paramétrer une chaîne de montage dans votre boulangerie, essayez une automatisation simple pour la facturation, les achats, etc. Automatisations ClickUp propose plus de 100 modèles pour rationaliser les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, etc.

Automatisation de la création de tâches sur ClickUp

Atteignez vos objectifs de temps de cycle avec ClickUp

Le Takt Time est un indicateur important qui va bien au-delà de l'industrie manufacturière. C'est un rythme fondamental qui peut orchestrer la réussite dans diverses industries, des étages animés des usines aux espaces dynamiques de développement de logiciels. Il permet de synchroniser le marché avec votre capacité. Outil de gestion de projet ClickUp permet d'observer, de suivre, de mesurer et d'atteindre les objectifs en matière de temps de Takt. Grâce à ses fonctionnalités de suivi du temps, de rapports, de tableaux de bord et de calculs, ClickUp alimente efficacement les processus de gestion allégée.

Que vous soyez dans une entreprise de construction ou de développement de logiciels, les capacités de gestion des opérations de ClickUp favorisent l'efficacité et la productivité. Faites-en l'expérience vous-même.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ sur le Takt Time

1. Quelle est la différence entre la durée du cycle et la durée du Takt ?

La durée du cycle est la durée moyenne qu'il faut actuellement pour fabriquer le produit achevé. Le temps de Takt est le rythme auquel vous devez produire des biens pour répondre à la demande des clients.

La durée du cycle compare la capacité à la demande, tandis que la durée du cycle compare la capacité aux données réelles.

Durée du cycle = Temps de production disponible/unités de production réelles

Temps de Takt = Temps de production disponible/demande du client

2. Quelle est la formule pour calculer le takt time ?

Takt Time = Temps de production disponible/demande du client

3. Qu'est-ce que le takt time dans la productivité ?

Le temps de tachymétrie est un terme aéronautique qui permet de mesurer les contraintes subies par un moteur d'avion. Il est souvent confondu avec le Takt time, qui est un terme de fabrication.

Le temps de Takt est le taux de production idéal pour répondre à la demande du client sans surproduction ni sous-production.