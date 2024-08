10 communautés Slack marketing à rejoindre en 2024

Une communauté Slack est un espace privé où des personnes partageant les mêmes idées se réunissent pour partager leurs connaissances sur des sujets d'actualité et des domaines d'intérêt commun.

Mais vous pourriez créer une communauté active sur Facebook ou même sur WhatsApp. Alors pourquoi Slack ?

Avec 80% des entreprises du Fortune 100 utilisent Slack avec Slack, il est plus simple de développer des communautés, car la plupart des professionnels du B2B sont déjà familiarisés avec cet outil. Contrairement à WhatsApp ou aux groupes Facebook, Slack s'intègre parfaitement à vos solutions de travail.

Si vous êtes un spécialiste du marketing qui cherche à se frayer un chemin dans les tendances changeantes du marketing, le fait de rejoindre des communautés Slack pertinentes vous aidera à vous connecter avec vos pairs professionnels et à obtenir un soutien instantané de la part des leaders de l'industrie au sein de la communauté en ligne.

Si vous recherchez des groupes Slack pour les spécialistes du marketing de croissance et du B2B, nous avons fait le travail de base pour vous. Voici notre liste des 10 meilleures communautés sur invitation pour les spécialistes du marketing que vous devez absolument rejoindre.

Comprendre Slack pour les spécialistes du marketing

Peu importe que vous soyez un CMO, un responsable marketing de niveau intermédiaire ou un nouvel arrivant dans l'équipe marketing d'une entreprise ; l'adoption de la révolution numérique et de l'IA en cours est l'un des aspects critiques de votre travail.

Mais qu'entendons-nous par "adopter la révolution numérique" ?

En tant que spécialiste du marketing, cela signifie répondre aux attentes des clients, aider les entreprises à se développer et à se développer les équipes interfonctionnelles avec la génération de leads, et l'exécution de projets innovants campagnes de marketing -tout en gardant à l'esprit le parcours de l'acheteur et le paysage commercial incertain.

C'est un véritable chaos, et Slack vous aide à naviguer dans ces perturbations en créant de solides processus de marketing et d'automatisation.

Slack vous débarrasse du fardeau de vos activités administratives quotidiennes, de sorte que vous, le spécialiste du marketing, puissiez vous concentrer sur des tâches plus importantes, telles que l'étude des parcours des acheteurs, l'idéation d'initiatives marketing innovantes et l'intégration d'analyses dans vos campagnes de marketing pour des résultats à long terme.

Mais Slack n'est-il pas une plateforme de messagerie instantanée ?

Oui, mais il ne s'agit pas d'un outil de messagerie instantanée classique.

Slack vs. les plateformes de messagerie instantanée traditionnelles

Slack offre toutes les fonctionnalités de la messagerie instantanée, telles que la discussion de groupe, le partage de fichiers et de médias, le partage d'écran et les discussions audio et vidéo, mais ce n'est pas tout ce qu'il peut faire.

Contrairement aux outils de messagerie instantanée traditionnels tels que Facebook Messenger, WhatsApp et Viber, Slack aide également les spécialistes du marketing à

Ajouter plus de 1 000 membres à chaque canal, alors que Facebook Messenger, Viber et d'autres outils similaires ne peuvent accueillir qu'un maximum de 250 personnes dans un seul groupe. Pour les spécialistes du marketing, cela signifie que Slack est un meilleur choix pour la création de communautés

Télécharger des fichiers volumineux (jusqu'à 1 Go) entre les membres de l'équipe, alors que les plateformes de messagerie instantanée populaires telles que WhatsApp et Facebook Messenger limitent les fichiers à plus de 16 Mo. Cela signifie que vous pouvez transférer des vidéos, des images, des présentations et d'autres ressources de connaissances avec votre équipe de manière transparente

L'intégrer à plus de 2 400 outils qu'ils utilisent régulièrement, alors que les plateformes de messagerie instantanée traditionnelles n'offrent pas de telles intégrations. En tant que spécialiste du marketing, vous devez utiliser une longue liste d'outils allant delogiciel de gestion de projettels que ClickUp, des outils de gestion des connaissances tels que Notion et des outils d'analyse tels que Google Analytics. AvecIntégrations Slack vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre, car il est beaucoup plus simple de rassembler toutes les informations sur une seule plateforme et de collaborer avec votre équipe

L'exceptionnel de Slack collaboration en temps réel sont bien supérieures à celles des outils de messagerie instantanée classiques.

En plus d'aider les spécialistes du marketing à créer des processus de collaboration solides avec les équipes internes et les clients, Slack présente un grand avantage pour les équipes de marketing : il permet de tirer parti d'un marketing axé sur la communauté.

Le marketing communautaire est rapidement devenu populaire en raison de la confiance qu'il instaure.

Du point de vue de l'utilisateur, il est beaucoup plus logique de rejoindre la communauté d'une marque que de faire confiance aux publicités et aux contenus sponsorisés pour prendre ses décisions d'achat. Dans une communauté de marque, ils peuvent explorer les initiatives de soutien au produit de la marque et interagir avec d'anciens clients avant de décider d'investir dans le produit.

Du point de vue de la marque, les communautés permettent de cibler un groupe d'utilisateurs et de partager des idées avant qu'elles ne passent au stade du développement.

Avec Slack, les spécialistes du marketing peuvent créer des canaux distincts pour les discussions, organiser des conversations par le biais de fils de discussion Slack et communiquer directement avec d'autres membres par le biais de messages Slack pour la mise en réseau.

Les communautés Slack sont déjà en vogue et, dans la section suivante, nous énumérons quelques-unes des meilleures communautés pour les spécialistes du marketing qui cherchent à construire un réseau professionnel.

Canaux Slack importants que tout spécialiste du marketing devrait rejoindre

Voici une liste de communautés Slack pour les spécialistes du marketing de contenu, de l'email marketing, du marketing produit et du growth hacking, ainsi que pour les responsables des médias sociaux curieux d'essayer le marketing communautaire en 2024 :

1. OnlineGeniuses

via Genuises en ligne OnlineGeniuses est l'une des meilleures communautés Slack de marketing pour les professionnels de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et du marketing numérique.

Avec plus de 35 000 membres actifs et plus de dix canaux, dont le SEO, le PPC, le marketing des médias sociaux et l'email marketing, cette communauté Slack est désormais le lieu de référence pour les spécialistes du marketing B2B afin d'acquérir des connaissances, de créer des réseaux avec des personnes partageant les mêmes idées, de résoudre des problèmes, de répondre à des questions de manière collaborative et de mener des études de marché.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Posez des questions et apprenez des meilleurs spécialistes du marketing. Participez à des sessions régulières d'assurance qualité avec les meilleurs professionnels du marketing de marques telles que Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier et Bumble

Trouvez des talents pour votre équipe marketing, avec plus de 35 000 marketeurs potentiels déjà présents dans la communauté. Il existe un canal Slack dédié à l'embauche où les spécialistes du marketing publient des offres d'emploi de consultant à temps partiel ou à temps plein

Demandez à des spécialistes du marketing de niche de vous parler de leurs stratégies, de leurs outils, de leurs cadres de travail et d'autres ressources, et mettez-vous en réseau avec eux. Acquérir des connaissances grâce à la collaboration et contribuer de manière significative aux discussions

Tarification: Communauté Slack gratuite. Pour accéder à des fonctionnalités telles qu'un réseau de talents en ligne et contourner le processus de sélection, vous devez opter pour le plan OG, qui commence à 99,99 $ par an.

2. Chat des spécialistes du marketing

via Chat des spécialistes du marketing Marketers Chat est une communauté marketing Slack encourageant les conversations en temps réel entre les spécialistes du marketing moderne. Principalement axés sur le marketing d'affiliation, certains des canaux Slack de cette communauté sont SEO, SEM et Promo Zone. Le canal Services permet aux spécialistes du marketing, aux gestionnaires de marques et aux marques de faire la promotion de leurs services auprès du public.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Entrez en contact avec d'autres spécialistes du marketing partageant les mêmes idées et apprenez de nouvelles tactiques de marketing sans suivre plus de 200 000 influenceurs sur Twitter et d'autres plateformes sociales

Obtenez des mises à jour régulières sur les nouveaux blogs publiés grâce à un canal Slack dédié aux actualités qui s'intègre aux blogs et portails d'actualités les plus populaires de l'industrie

Accédez à des tonnes de cadeaux gratuits pour soutenir vos responsabilités marketing, dans des canaux tels que Offres et Outils. Il s'agit d'audits gratuits, de consultations, de recommandations d'outils, etc

Prix: Gratuit

3. Growmance

via Growmance Growmance a commencé comme un petit forum de discussion pour les spécialistes du marketing. Il a gagné en popularité et est devenu un outil de confiance pour les spécialistes du marketing B2B, leur permettant de débloquer de nouvelles opportunités et de participer à des discussions d'experts sans payer d'abonnement.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Profitez d'une communauté fiable de spécialistes du marketing, sur invitation uniquement, où vos données sont en sécurité et où il n'y a pas de frais cachés

Accédez à des offres d'emploi exclusives et à des opportunités au sein des équipes marketing des principales organisations B2B. Contactez les offres d'emploi et les responsables du recrutement et demandez-leur de vous recommander d'autres employés de la même marque pour augmenter vos chances

Posez vos questions à des experts, recevez une formation rapide de leur part et apprenez leurs astuces marketing éprouvées

Prix: Gratuit

4. Hacks de croissance CRO

via Hacks de croissance CRO Le nom suivant sur notre liste de communautés Slack de marketing est CRO Growth Hacks. Les canaux et discussions Slack de cette communauté tournent principalement autour de l'optimisation du taux de conversion (CRO), et certains des meilleurs canaux à rejoindre sont SEO Hacks et Business Hacks.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Apprenez des experts comment ils combinent des stratégies innovantes d'optimisation des taux de conversion pour augmenter les possibilités de conversion. Même les spécialistes du marketing expérimentés ont du mal à optimiser la conversion, et cette communauté Slack est la meilleure source de connaissances pour obtenir des réponses à toutes vos questions relatives à la CRO.

Utilisez le canal Slack Shameless Plug pour promouvoir ouvertement vos services, vos prochains webinaires, vos lancements de produits, vos événements locaux et vos newsletters

Accédez à des canaux dédiés pour des sessions d'assurance qualité ciblées

Prix: Gratuit

5. Croissance basée sur les produits

via Une croissance axée sur les produits Product-led Growth est une communauté Slack pour les responsables du marketing produit, les spécialistes du marketing de contenu et les équipes de croissance afin d'apprendre les meilleures pratiques liées au marketing axé sur le produit.

Avec plus de 15 000 membres actifs, cette communauté Slack vise à aider les entreprises à passer d'un modèle axé sur les ventes à un modèle axé sur les produits pour une réussite à long terme.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Apprenez des tactiques de croissance axées sur les produits auprès de quelques-uns des meilleurs spécialistes du marketing, travaillant notamment pour Amplitude, PayPal, Fullstory et HubSpot

Discuter et apprendre des expériences de chacun et questionner les opinions des autres de manière respectueuse afin d'initier des discussions intéressantes. La mise en place d'un apprentissage collaboratif est l'un des principaux objectifs de cette communauté

Découvrir des cadres et des ressources pratiques en matière de marketing produit. Il s'agit également d'un excellent vivier de talents pour les responsables de l'embauche qui souhaitent trouver leurs prochains coéquipiers

Prix: Gratuit. Pour bénéficier d'avantages tels que des appels de coaching avec des experts, vous devez opter pour les plans payants, à partir de 299 $ par mois.

6. RevGenius

via RevGenius Avec 35 000 membres, RevGenius est la prochaine communauté Slack de notre liste pour les professionnels du marketing B2B.

Avec plus de 30 canaux dédiés et des professionnels du marketing chevronnés représentant des marques telles que Workato, Dooly, Dock et Clearbit, RevGenius est un trésor de connaissances et d'idées en matière de marketing. Chat GTM, Chat Marketing et Chat RevOps sont les canaux les plus populaires pour apprendre les stratégies de croissance et les analyses marketing.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Interagir avec des leaders d'opinion futuristes dans le domaine du marketing B2B et apprendre de leurs expériences passées

Assister régulièrement à des événements B2B importants dans les domaines de la vente, du marketing et du RevOps pour apprendre les subtilités de la gestion et de l'exécution de campagnes de marketing B2B réussies sans argumentaire de vente caché

Identifier les meilleures opportunités d'emploi dans le Chat Job Postings, qui est déjà un succès parmi les membres

Prix: Gratuit

7. Courbe de demande

via Courbe de demande Demand Curve est la communauté premium pour les leaders du marketing de croissance qui cherchent à développer et à innover leurs opérations de croissance.

Des canaux Slack sont consacrés à la discussion de tout ce qui touche au marketing, qu'il s'agisse de copywriting, de marketing vidéo ou de plug-ins Shopify. Il existe une liste d'attente de 30 jours pour rejoindre cette communauté et, contrairement à d'autres groupes Slack, Demand Curve dispose d'un processus d'approbation pour contrôler chaque membre.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Trouver des ressources payantes et gratuites pour les freelances et les agences de marketing

Réseautez avec des leaders de l'industrie car Demand Curve représente des professionnels de grandes entreprises B2B telles que Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable et Salesforce, ainsi que des plates-formes de financement de startups telles que YC Combinator

Débloquer l'accès aux canaux Slack cachés au sein de cette communauté en ligne en apportant des contributions significatives

Prix: Gratuit

8. Superpath

via Superchemin Superpath est une communauté Slack dédiée aux spécialistes du marketing de contenu B2B. Elle les aide à créer des réseaux avec d'autres professionnels du contenu et des propriétaires d'agences de marketing et à faire partie d'un écosystème de croissance axé sur les pairs.

Avec plus de 18 000 membres, c'est l'une des meilleures communautés pour apprendre tout ce qui a trait au contenu et trouver les meilleures opportunités d'emploi dans ce domaine.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Trouvez des opportunités dans les domaines de la rédaction de contenu, du marketing et du référencement. Superpath dispose d'un canal dédié appelé Freelance Gigs pour aider les freelances dans tous ces domaines et bien plus encore

Collaborez à la rédaction de billets d'invités, à l'analyse de sujets et à l'échange de backlinks sur l'un des canaux les plus populaires de Superpath, le Collab de contenu

Partagez les photos de vos amis à fourrure sur le canal Pets, qui porte bien son nom. Ce canal est une bonne distraction au milieu des discussions marketing sérieuses

Tarifs: Un plan gratuit est disponible. Pour accéder à des avantages tels que les transcriptions de podcasts, les appels 1:1 et les cours exclusifs, vous devez opter pour l'un des plans payants, à partir de 20 $/mois.

9. Peak Freelance

via Peak Freelance Peak Freelance est une communauté Slack qui permet aux rédacteurs freelance d'accéder à des sites d'emploi, à des conseils de rédaction, à des modèles et à des cours pour exceller dans leur activité de freelance. Si vous êtes un rédacteur freelance qui envisage d'évoluer et de travailler avec des marques B2B mondiales, cette communauté Slack est faite pour vous.

**Avantages pour les spécialistes du marketing

Accédez à un vaste tableau d'offres d'emploi où tous les derniers contrats de freelance sont postés presque quotidiennement

Tirer parti de ressources professionnelles telles que des modèles et des cours pour donner à votre activité de freelance l'orientation qu'elle mérite

Bénéficier d'opportunités de réseautage avec les meilleurs freelances dans différentes niches B2B afin d'apprendre de leurs expériences

Prix: Gratuit

10. Email Geeks

via Les experts de l'email Enfin, si vous êtes un spécialiste de l'email marketing qui essaie de se tenir au courant des dernières tendances en la matière, Email Geeks est votre communauté Slack de référence. Avec 82 canaux, c'est l'une des plus grandes communautés de marketing.

Avantage pour les spécialistes du marketing

Apprenez les meilleures pratiques et stratégies d'email marketing auprès de plus de 21 000 experts de l'email au sein de grandes marques telles que Google, Uber, Mailchimp, Twitter et d'autres marques populaires

Obtenez de l'aide sur les principaux problèmes auxquels sont confrontés les spécialistes de l'email marketing et des informations utiles de la part de leaders d'opinion. Avec des canaux tels que Email Design et Email Deliverability, vous aurez toujours quelqu'un à qui vous adresser

Prix: Gratuit

Les mérites des canaux Slack pour les différentes disciplines marketing

Les canaux Slack de marketing aident les différentes disciplines de marketing de différentes manières. Voici comment les spécialistes du marketing de contenu, du marketing par e-mail et du marketing numérique bénéficient de ces communautés :

Les spécialistes du marketing de contenu

Apprendre les stratégies de croissance organique qui ont fonctionné pour d'autres marques

Comprendre les meilleures pratiques pour créer diverses ressources de contenu

Développer la réutilisation du contenu, l'optimisation, le reporting et d'autres compétences essentielles en matière de contenu en interrogeant les membres de la communauté d'experts et en assistant à des webinaires

Les spécialistes du marketing par courrier électronique

Obtenir des conseils et des exemples concrets de certains des cas d'utilisation les plus critiques du marketing par e-mail, comme la création d'une liste d'e-mails, le développement de la newsletter de votre entreprise, la création d'une séquence d'e-mails d'accueil..

Accéder à des informations basées sur des données relatives à la conception des e-mails, aux pages d'atterrissage des newsletters et au placement des CTA pour une conversion maximale

Affiner vos compétences en matière de rédaction grâce à des modèles d'e-mails, des conseils pour la rédaction de lignes d'objet et des modèles d'e-mails testés et éprouvés qui ont permis à d'autres marques d'obtenir des taux d'ouverture élevés

Digital marketers

Se tenir au courant des principales tendances du marketing numérique et se préparer à apporter les changements nécessaires à leurs compétences pour s'adapter à l'IA et à ses implications

Trouver des offres d'emploi pertinentes auprès des meilleures organisations B2B et se connecter avec les initiés de l'entreprise pour obtenir des recommandations

Utiliser Slack comme outil de marketing

Slack permet aux spécialistes du marketing comme vous de collaborer et de communiquer avec les membres de votre équipe en temps réel. Voici quelques façons d'intégrer Slack à vos responsabilités quotidiennes :

Construire des flux de travail centralisés pour optimiser les opérations de marketing

Par exemple, si vous êtes sur le point de lancer une campagne de médias sociaux, créez des flux de travail automatisés en intégrant Slack avec des outils pertinents tels que Notion (pour maintenir votre contenu de médias sociaux), ClickUp (pour gérer vos tâches et vos KPI), outils d'écoute sociale (pour recueillir des informations sur l'audience) et Figma (pour concevoir les créations).

De cette façon, votre équipe aura facilement accès à toutes les ressources de la campagne en un seul endroit, et vous pourrez lancer la campagne plus rapidement.

Construire un espace de travail collaboratif pour différentes initiatives marketing

Par exemple, La gestion de projet de Slack vous permettent de réunir toute votre équipe grâce à l'intégration Slack-ClickUp, Canvas vous permet de lancer de nouvelles idées, et Slack Connect vous aide à inviter des consultants et des indépendants d'autres espaces de travail pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Transformer Slack en un référentiel de ressources rapide

Utilisez l'option de recherche avancée de Slack pour trouver rapidement toutes les ressources et tous les fichiers multimédias partagés dans une conversation, définissez des rappels personnalisés pour ne manquer aucune tâche en attente et intégrez Google Docs, DropBox, Notion et d'autres applications similaires pour recevoir toutes les notifications liées à la gestion des documents sur votre canal Slack partagé.

Conseils et étiquette pour les spécialistes du marketing utilisant Slack

Avant d'utiliser Slack comme canal de marketing principal, il convient de connaître les principaux éléments suivants De Slack et l'étiquette pour tirer le meilleur parti de Slack :

Utilisez les fils de discussion de Slack pour la collaboration au sein de l'équipe. Au lieu d'envoyer un nouveau message à chaque fois pour répondre à une conversation en cours, utilisez les fils de discussion pour rationaliser la communication, faire gagner du temps aux membres de votre équipe et les aider à trouver des réponses plus rapidement

Utilisez un langage inclusif. Lorsque vous vous adressez à votre équipe, remplacez "les gars" par "les gens" ou "l'équipe" pour que tout le monde se sente inclus

Pour un suivi rapide ou des réponses telles que "Oui, je vais le faire" ou "Je suis d'accord", utilisez des émojis. Par exemple, pour les deux réponses ci-dessus, les emojis appropriés seraient respectivement ✅ et "+1"

Définissez le statut "Ne pas déranger" pour créer des attentes réalistes. De cette façon, votre équipe sera au courant de l'horaire de travail, et elle vous contactera pendant cette période ou attendra votre réponse jusqu'au lendemain

Encouragez la communication asynchrone, réduisez le nombre de réunions et aidez les employés à rester productifs. Participez à de brefs Huddles lorsque c'est nécessaire pour une communication rapide

Ne marquez pas "Canal" ou "Tous" chaque fois que vous publiez un message, car cela notifie tous les membres d'un canal même s'ils n'ont rien à voir avec ce message. Ne prévenez que les personnes qui font partie d'un projet

Rationalisez vos opérations de marketing avec ClickUp

Slack aide les spécialistes du marketing de différentes disciplines à rationaliser la collaboration interne, à créer de nouveaux projets et à améliorer la qualité des services modèles de feuilles de route marketing pour des équipes entières, et de faire l'expérience d'une gestion de projet marketing en intégrant Slack à des solutions telles que ClickUp, Notion et Airtable.

Rejoignez les communautés Slack pour accéder à des solutions éprouvées et testées modèles de plans marketing les sites web de l'Union européenne sont des lieux de rencontre et d'échange d'informations, des réseaux d'experts du secteur pour apprendre de nouvelles techniques de conversion et d'optimisation, et des opportunités d'emploi et de conseil.

Et si vous cherchez d'autres options, ClickUp est un excellent outil de formation Alternative à Slack pour rationaliser les opérations et la collaboration de votre équipe marketing. La solution ClickUp pour les équipes marketing est un outil évolutif qui permet aux responsables et aux équipes marketing de créer un lieu de travail tout-en-un. Votre équipe marketing peut :

UtiliserClickUp Brain pour développer plus rapidement le contenu de vos campagnes marketing. Générez des idées de contenu, des briefs, des e-mails et des études de cas pour vos prochaines campagnes de marketing à la vitesse de l'éclair et permettez aux membres de votre équipe d'être plus productifs

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées, rédiger et éditer du contenu en quelques secondes

UtiliserTableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming avec les membres de votre équipe en un seul endroit, encourager tout le monde à participer aux discussions stratégiques en cours, et s'assurer que tout le monde est synchronisé avec le pipeline des tâches

Transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées grâce à ClickUp-all in one Whiteboard

Établissez une transparence à l'échelle de l'équipe et suivez la progression de ses membres vers un objectif commun avecObjectifs ClickUp Suivez et gérez les progrès de votre équipe vers des objectifs communs avec ClickUp Goals

Suivez l'évolution de vos tâches à l'aide de ClickUp Goals

Éliminez les flux de travail redondants avecAutomations ClickUp et surveiller les délais pour s'assurer que les membres de l'équipe ne travaillent pas sur des tâches répétitives et restent productifs

Mettre en place des automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives

Utiliser le fichierIntégration Slack ClickUp pour créer un tableau de bord marketing complet accessible à tous les membres de l'équipe

Créez et gérez des tâches sur ClickUp grâce à l'intégration de Slack

Pour explorer ClickUp, s'inscrire pour un essai gratuit .

FAQ

1. Qu'est-ce qu'une communauté Slack ?

Une communauté Slack est un groupe de personnes qui se réunissent pour discuter des tendances du secteur, collaborer à de nouveaux projets et interagir avec des leaders d'opinion chevronnés afin d'acquérir davantage de connaissances.

2. Pouvez-vous utiliser Slack pour le marketing ?

Oui, l'utilisation de Slack pour le marketing vous aide à rationaliser les activités de votre équipe marketing et à faire de chaque initiative marketing un effort de collaboration.

3. Qu'est-ce que Slack dans le marketing numérique ?

Slack est la solution nouvelle génération qui permet aux équipes de marketing numérique de mieux collaborer.