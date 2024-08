Les 10 meilleures conférences mondiales sur la technologie auxquelles assister en 2024

Vous souhaitez côtoyer les plus brillants esprits de la tech, avoir un aperçu des dernières tendances du secteur ou partager vos propres idées dans le cadre d'une exposition ? Participer à des conférences sur la technologie est un excellent moyen d'atteindre vos objectifs.

Mais vous ne pouvez pas vous rendre à n'importe quelle conférence. C'est pourquoi nous avons créé cette liste des meilleures conférences tech afin que vous puissiez vous rendre aux bonnes et tirer le meilleur parti de votre voyage. 👀

De plus, nous allons plonger plus profondément dans ce que sont les conférences technologiques et ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous y assistez. Vous découvrirez les avantages d'assister à des conférences techniques et trouverez des conseils pour choisir la conférence la mieux adaptée à vos besoins. Enfin, nous partagerons nos meilleurs conseils et bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti de chaque conférence technique à laquelle vous participerez.

Qu'est-ce que les conférences technologiques ?

Les conférences techniques sont des évènements au cours desquels des conférenciers et des leaders du secteur partagent leurs connaissances sur les dernières tendances, les nouveaux développements et l'avenir de la technologie. La forme de la conférence peut varier, mais la plupart des évènements ont pour fonctionnalité d'accueillir des orateurs principaux, des présentations, des tables rondes ou des expositions. ✨

Le but et l'objectif des conférences technologiques est de réunir des professionnels pour partager des idées et parler de l'état de l'industrie. Ces conférences servent d'expériences d'apprentissage où les participants peuvent obtenir des clés à mettre en œuvre dans leurs propres entreprises ou partager des façons innovantes d'utiliser la technologie.

3 avantages de participer à des conférences sur la technologie

Il y a de nombreuses raisons d'assister à des conférences technologiques, notamment l'occasion d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles idées. Vous vous demandez si vous ou votre équipe devriez assister à une conférence sur la technologie ? Voici quelques-uns des principaux avantages auxquels vous pouvez vous attendre si vous inscrivez un évènement technologique à votre Calendrier. 🗓️

1. Trouver des opportunités de travail en réseau

Les conférences sont des lieux privilégiés pour entrer en connexion avec les leaders de l'industrie et les professionnels de votre champ. En participant à des conférences, vous pouvez rencontrer des investisseurs et présenter vos produits ou services comme des solutions de pointe. Vous pouvez également faire progresser votre carrière en vous promouvant en tant que personne à recruter ou à ajouter à une équipe existante.

Lors des conférences, vous rencontrerez également des personnes partageant les mêmes idées et appréciant la technologie. Ces évènements sont l'occasion de vous faire de nouveaux amis, de vous connecter avec des professionnels et d'élargir vos contacts.

2. Laissez-vous inspirer par les autres

Les conférences technologiques sont une grande source d'inspiration. Qu'il s'agisse d'écouter un orateur principal, d'obtenir des informations de la part de professionnels lors de tables rondes ou de regarder de jeunes innovateurs présenter de nouvelles idées, l'inspiration est inépuisable.

3. Apprendre et s'amuser

Participer à une conférence technologique, c'est aussi s'amuser ! Vous passerez la journée - ou quelques jours - à apprendre et à explorer de nouvelles idées. Des podcasts aux hackathons en passant par les réunions dans les bars, il y a un moyen pour tout le monde d'assister à une conférence et d'apprendre quelque chose de nouveau.

Top 10 Conférences technologiques à assister en 2024

Découvrez ces évènements tech à travers les États-Unis, du Texas et de la Californie à la Floride, ainsi que les conférences mondiales en Europe et en Asie. 💻

1. IA & Big Data Expo

Cette conférence technologique est l'un des plus grands évènements au monde couvrant les sujets liés à l'intelligence artificielle (IA) et aux données. Conçue pour les entrepreneurs et les professionnels de la technologie, la IA & Big Data Expo l'évènement comprend 250 intervenants, dont des keynotes, des fireside chats et des panels de discussion.

L'évènement se tient chaque année dans plusieurs emplacements à travers le monde, notamment aux Pays-Bas, à Santa Clara et à Londres. Les sujets clés sur lesquels l'évènement se concentre comprennent les avancées en matière de cybersécurité, l'IA éthique, logiciel de gestion de projet pour les startups , l'internet des objets (IOT) et la transformation numérique.

2. TECHSPO TECHSPO est une conférence technologique mondiale qui propose des évènements dans le monde entier, de l'Europe et du Moyen-Orient à l'Amérique du Nord et à l'Asie. Plusieurs emplacements aux États-Unis accueillent des évènements TECHSPO, notamment Las Vegas, San Francisco, Boston, Singapour, Chicago, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Washington D.C. et New York City.

L'exposition mêle entreprise, innovation et technologie. Elle couvre les dernières tendances en matière de technologie de pointe, y compris l'intelligence artificielle, Logiciel OKR et l'apprentissage automatique. Chaque évènement comporte des exposants et les participants peuvent choisir d'y assister en tant que visiteurs ou de présenter leurs propres produits et services.

3. London Tech Week

Rendez-vous à Londres, en Angleterre, pour Semaine de la technologie où vous pouvez rejoindre 45 000 innovateurs, investisseurs, entrepreneurs et organisations médiatiques à l'occasion de plus de 70 évènements. En sachant plus de 350 intervenants et en ayant la possibilité de participer à des laboratoires d'apprentissage, cet évènement de cinq jours se déroule en personne. ✍️

Rendez-vous sur l'une des deux étapes pour écouter les orateurs ou rendez-vous au Central Bar pour discuter plus tranquillement avec d'autres participants. Si vous avez de la chance, vous pourrez même vous connecter personnellement avec l'un des orateurs s'il est présent en même temps que vous.

4. Viva Technology Viva Technology est l'un des plus grands évènements européens consacrés aux startups et se tient à Paris, en France. Avec la participation de certains des plus grands noms de la technologie et de l'entreprise, dont Salesforce et Microsoft, c'est l'endroit idéal où aller si vous voulez obtenir des informations de la part de leaders d'avant-garde. Les intervenants clés sont un mélange d'entrepreneurs du monde de l'entreprise et d'influenceurs politiques, notamment Elon Musk, Marc Benioff, Emmanuel Macron et Tim Cook.

Axée sur l'avenir de la technologie, la conférence aborde des sujets différents d'une année à l'autre, notamment les opérations de développement (DevOps), Les opérations informatiques , la technologie open-source, y compris les API, et la science des données.

Visitez les différentes étapes pour entendre de multiples intervenants ou assistez au hall des exposants pour voir les dernières tendances et gadgets. Il est facile de planifier votre temps à la conférence en utilisant le site Web de Viva, où vous pouvez filtrer les évènements en fonction de vos intérêts ou des pistes de sujets.

5. Web Summit Sommet du web est un évènement technologique organisé à Lisbonne, au Portugal, à Rio de Janeiro, au Brésil, et à Doha, au Qatar. Les cerveaux à l'origine du sommet organisent également des évènements connexes, notamment RISE à Hong Kong et Collision à Toronto, au Canada. Avec plus de 70 000 participants issus de 150 pays, il s'agit de l'une des plus grandes conférences de cette liste.

Bien que la technologie soit au cœur de cet évènement, l'accent est mis sur l'établissement de connexions pour stimuler les entreprises, le réseautage et l'apprentissage. Les évènements comprennent généralement une série d'orateurs présentant les leaders de l'industrie technologique, des sessions de discussion et des sessions en petits groupes au cours desquelles les participants peuvent apprendre et développer des compétences dans les domaines suivants les technologies de l'information et d'autres secteurs.

6. Sommet du Sud Sommet du Sud est une conférence technologique dont les évènements se déroulent sur deux jours à Madrid, en Espagne, et à Porto Alegre, au Brésil. Participé par plus de 32 000 startups, il est conçu pour offrir aux entrepreneurs l'inspiration des leaders de l'industrie, la possibilité de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, et une occasion de réseauter et d'obtenir un financement pour de nouvelles idées. 💰

7. Dublin Sommet technologique

Se présentant comme un "festival de la technologie", le Dublin Tech Summit en Irlande n'est pas seulement un lieu propice au développement de votre entreprise, c'est aussi un endroit où l'on s'amuse. Dirigez-vous vers l'une des quatre étapes pour écouter les conférenciers de fonctionnalité ou participez à un atelier de niche pour en savoir plus sur les dernières technologies. Des podcasts en direct proposent des discussions intéressantes sur tout ce qui touche au SaaS et à la technologie L'IA pour les startups à l'informatique quantique.

8. Mobile World Congress ( MWC )

Se tient à Barcelone, MWC est un salon destiné aux professionnels des communications mobiles. Chaque année, la conférence met en lumière des tendances spécifiques comme la 5G, la transformation numérique de la fabrication et la connectivité.

Le plancher du salon est l'endroit idéal pour réseauter avec des individus à travers les secteurs et promouvoir vos offres d'entreprise. Assistez aux présentations des conférenciers et aux tables rondes pour vous faire une idée des dernières tendances technologiques qui affecteront votre secteur.

9. Le Sommet de l'IA New York

Le Sommet de l'IA invite les participants à s'informer auprès de dirigeants d'entreprises au cours d'un évènement de deux jours. En présence d'experts, d'innovateurs et de décideurs, cet évènement est consacré à l'intelligence artificielle, à son rôle dans l'avenir et aux défis qu'elle représente.

Postulez pour participer à l'IA Hackathon où vous présenterez une solution IA, démontrant le potentiel de la technologie tout en réfléchissant à tête reposée. Assistez aux sessions Intellidate où vous pourrez réseauter avec des professionnels de l'industrie ou vous rendre au IA Accelerator Hub pour regarder des individus présenter des idées. Accédez au Visionaries Lounge, un programme exclusif conçu pour élaborer des feuilles de route et de la stratégie d'entreprise - avec un ticket VIP.

10. CES

Avec le surnom de "l'évènement technologique le plus puissant au monde", le CES est une excellente option pour les entrepreneurs et les amateurs de technologie. En plus de 135 000 personnes, c'est l'endroit où il faut être si vous voulez réseauter, apprendre et découvrir les dernières technologies. Participez à l'évènement en tant qu'exposant ou visitez les sessions de conférenciers et les panels de discussion pour apprendre des leaders de l'industrie.

Choisir le bon Conférence technologique

Avant de commencer à inscrire des évènements à votre calendrier, il est important de s'arrêter et de se demander si la conférence technologique est faite pour vous. Après tout, en tant qu'entreprise, votre temps est précieux et vous voulez le consacrer à des évènements qui vous en donnent pour votre argent. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors de la sélection d'une conférence technologique à laquelle participer. 💪

Évaluer les avantages pour l'entreprise

Suivez facilement la façon dont la conférence s'inscrit dans vos objectifs d'entreprise existants lorsque vous utilisez ClickUp Objectifs pour suivre votre orientation individuelle ou d'équipe

Si vous assistez à des conférences techniques dans le but de promouvoir votre entreprise ou de rencontrer un client, vous pouvez utiliser ClickUp Goals objectif professionnel si vous avez un objectif professionnel, vous devez réfléchir à la manière dont la conférence peut faire progresser votre entreprise. Y a-t-il des possibilités d'exposer vos produits ? L'évènement vous fait-il rencontrer des investisseurs ou des réunions spécifiques ? objectifs du projet ? Mettez en forme la conférence et assurez-vous qu'elle correspond aux besoins de votre entreprise avant de faire des forfaits pour y participer.

Considérer le calendrier

Avec des vues individuelles et des vues pour l'ensemble de l'équipe, la vue Calendrier de ClickUp vous aidera à évaluer comment une conférence pourrait s'intégrer dans l'emploi du temps de votre équipe

Vous êtes une entreprise et les dates des conférences ne sont pas toutes compatibles avec votre emploi du temps. Décidez si l'évènement vaut la peine d'être suivi. Si la conférence tombe à une date incompatible, réfléchissez à ce qui est le plus important. Par exemple, si vous avez une réunion d'entreprise importante avec un investisseur, prévue depuis des mois, vous ne devriez pas y renoncer pour assister à une conférence. En revanche, s'il y a un conflit moins important, vous pouvez envisager de reporter la date de la conférence afin de pouvoir intégrer les deux événements dans votre calendrier.

Trouver un bon accès aux experts

Toutes les conférences technologiques n'offrent pas le même accès. Certains évènements nécessitent des billets VIP pour participer à des panels avec des leaders de l'industrie. D'autres évènements ne prévoient aucun paramètre pour l'interaction. Assurez-vous de consulter le programme de l'évènement et de voir quel type d'accès vous obtiendrez en fonction de votre billet d'entrée.

Parfois, des évènements plus modestes offrent des paramètres plus intimes où vous pouvez discuter avec des leaders en petits groupes. Ces évènements sont plus bénéfiques que les grands rassemblements où vous n'aurez pas l'occasion de discuter en tête-à-tête avec les orateurs ou les leaders du secteur.

Recherche de nouvelles perspectives

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti des conférences techniques pour votre entreprise, vous devez rechercher celles qui proposent des idées novatrices, et pas seulement des conseils courants. Cela signifie qu'il faut prendre le temps d'étudier attentivement le programme et de voir quels sujets seront abordés.

Les évènements qui ne proposent que des présentations d'orateurs peuvent offrir de nouvelles perspectives, mais ne susciteront pas autant de discussions ou d'idées novatrices que les tables rondes ou les discussions informelles. Pour avoir le plus de chances d'entendre des idées nouvelles, recherchez des conférences qui proposent un ensemble varié d'orateurs.

Considérer la taille et l'emplacement de l'évènement

La taille est ici un objet et un nombre plus ou moins important de participants ne reflète pas nécessairement la qualité de l'évènement. Pensez plutôt à ce que vous voulez retirer de l'évènement. Si votre objectif est d'établir des connexions personnelles, il est préférable d'assister à un évènement proposant des sessions en petits groupes plutôt qu'à un évènement avec des orateurs principaux.

L'emplacement a également son importance. Il peut être plus facile pour vous et votre équipe d'assister à une conférence locale qu'à un évènement international nécessitant des forfaits de voyage plus complexes. Examinez également les options de conférences virtuelles, car de nombreuses grandes réunions technologiques proposent certaines parties de l'évènement en ligne.

Conseils et bonnes pratiques pour assister aux conférences technologiques

Profitez de la collaboration en direct, de la mise en forme enrichie et des commandes slash pour prendre rapidement de belles notes lors de la conférence avec ClickUp Docs

Vous savez désormais quelles sont les conférences les plus populaires et comment en choisir une qui corresponde aux besoins de votre entreprise. L'étape suivante consiste à élaborer des processus et à suivre les bonnes pratiques afin de tirer le meilleur parti de votre participation à l'évènement. 🙌

Avant l'évènement, utilisez un outil tel que L'affichage du Calendrier de ClickUp pour créer un calendrier d'évènements personnalisé. Utilisez-le pour forfaiter les échéanciers et visualiser chaque évènement auquel vous ou votre équipe vous rendez. Synchronisez facilement votre Calendrier Google avec les Calendriers ClickUp et créez des filtres personnalisés pour voir les évènements d'une manière qui vous aide à mieux vous organiser .

Lors de la conférence, utilisez Documents ClickUp pour prendre des notes et noter des idées. Grâce à une modification en cours, vous pouvez intégrer des liens, ajouter des éléments visuels tels que des diagrammes et mettre en forme le document pour qu'il soit facile à consulter. Tirez parti des fonctions intégrées de ClickUp AI pour résumer vos notes et générer instantanément des informations clés à partager avec votre équipe à votre retour.

Vous souhaitez mettre en œuvre des idées ou des processus basés sur ce que vous avez appris lors d'une conférence technologique ? La gestion de projet de ClickUp de ClickUp facilitent la constitution d'une base de données de connaissances à partir des points de vue des leaders de l'industrie et l'élaboration de meilleurs processus techniques. Les fonctions de gestion de projet de ClickUp logiciel de gestion de projet gratuit comprend des Automatisations, des champs personnalisés et des rapports intégrés. ClickUp offre une approche du début à la fin pour créer des flux de travail et des systèmes améliorés basés sur les choses que vous apprenez lors de l'évènement.

En plus d'assister à des conférences, vous pouvez utiliser des outils technologiques pour faire avancer votre carrière. Inscrivez-vous à un outil tel que ClickUp pour les équipes de logiciels pour générer instantanément des feuilles de route de produits, lancer des initiatives et suivre la progression en un seul espace. Cet outil permet à votre équipe d'être plus agile, plus créative et plus efficace afin que vous puissiez vous adapter aussi rapidement que le font les dernières technologies.

Utilisez ClickUp pour tirer le meilleur parti des conférences technologiques

Assister à des conférences technologiques est un excellent moyen de nouer des contacts avec des professionnels du secteur, de s'inspirer de leaders innovants et d'amener votre carrière technologique vers de nouveaux sommets. Avec ces 10 meilleures conférences et des conseils pour choisir les bonnes, vous êtes sûr de trouver un évènement enrichissant pour votre entreprise. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour accéder à des outils qui facilitent plus que jamais la prise de notes, la mise en œuvre de processus et la génération d'informations clés lors de conférences techniques. Vous adorerez utiliser des fonctionnalités telles que la vue Calendrier de ClickUp pour garder une trace des évènements importants et tirer parti des Automatisations de ClickUp pour rationaliser les flux de travail et préparer votre entreprise pour l'avenir. 🏆