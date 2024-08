Top 10 des intégrations Make pour l'automatisation des flux de travail en 2024

Vous vous sentez submergé par des tâches interminables ?

Nous sommes tous passés par là, jonglant avec un million de tâches et souhaitant disposer de plus d'heures dans la journée.

Il existe pourtant un moyen efficace de s'affranchir des tâches répétitives et d'améliorer la qualité de la vie gagner du temps pour ce qui compte : Les intégrations Make. Make est votre super assistant pour automatiser n'importe quoi, des simples tâches quotidiennes aux flux de travail complexes ! Et il est facile à utiliser visuellement.

Utilisez le constructeur visuel d'automatisation de Make pour lier ClickUp à des milliers d'outils

Vous avez du mal à gérer plusieurs outils dans votre flux de travail ? L'intégration de ClickUp avec Make s'en chargera pour vous. Elle lie ClickUp à n'importe quelle application ou API en ligne, en automatisant les tâches et en synchronisant les données en temps réel.

Par exemple, si vous en avez assez d'envoyer une mise à jour Slack à votre patron chaque fois que vous publiez un article de blog depuis ClickUp, Make peut l'automatiser.

Avec une simple installation, chaque fois qu'un nouveau post est mis en ligne depuis votre file d'attente ClickUp, Make envoie automatiquement une notification via Slack. Cela vous permet de gagner du temps et de vous assurer que votre équipe est toujours informée.

Si vous avez toujours rêvé de trouver rapidement n'importe quelle tâche, document ou message sans vérifier manuellement chaque application, alors.. La Recherche universelle de ClickUp University est votre rêve.

Connectez simplement vos applications et vos fichiers et lancez la recherche dans l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp, plus rapidement que jamais.

Cette intégration simplifie la gestion des tâches et améliore votre capacité à accéder à l'information et à l'organiser sur différentes plateformes.

Grâce à la synchronisation des données en temps réel et aux fonctionnalités de recherche complètes, vous pouvez travailler plus efficacement que jamais.

Recherchez et localisez facilement des fichiers dans ClickUp, les applications connectées ou votre disque local avec la Recherche universelle

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisation de diverses tâches ClickUp avec des centaines de modèles, reliant Slack, HubSpot CRM, et plus d'outils, aucune expertise en codage nécessaire

Personnalisez largement les actions ClickUp, y compris la création de tâches, l'attribution de commentaires et les interactions avec l'API

Recherchez et accédez aux données ClickUp à travers les applications, des affichages de l'espace aux sous-tâches spécifiques

Rationaliser les flux de travail avec des modèles prêts à l'emploi pour l'intégration des applications de messagerie et des contacts HubSpot CRM dans les tâches

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent l'interface complexe au départ

Coûts plus élevés pour les besoins de stockage de données étendus

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. Calendly

via Calendly Vous en avez assez de parcourir d'interminables chaînes d'e-mails juste pour planifier une réunion ? Make for Calendly vous permet de planifier vos réunions en toute simplicité grâce à une interface simple de type "glisser-déposer".

Il vous permet de connecter Calendly sans effort à diverses applications, ce qui facilite la gestion de projet et les flux de travail CRM, tout en ne nécessitant aucune expertise en matière de code.

Il s'agit d'une boîte à outils sans code, robuste et visuellement intuitive. Malgré une courbe d'apprentissage initiale, vous serez en mesure de forfaiter et d'automatiser même les flux de travail les plus complexes en un rien de temps grâce à l'intégration de Calendly de Make. Cette facilité d'utilisation en fait l'un des meilleurs outils no-code pour les chefs de produit .

Meilleures fonctionnalités de Calendly

Intégrer avecCRM et gestion de projet outils de création de tâches et de gestion des contacts

Créez ou mettez à jour des tickets dans votre système pour chaque évènement

Mettre à jour automatiquement les enregistrements et les statuts dans Google Sheets ou les bases de données à partir des évènements de Calendly (ou même de Google Calendrier)

Limites de Calendly

Ne prend pas en charge toutes les applications tierces souhaitées

Peut dupliquer des fonctions déjà présentes dans d'autres outils

Prix de Calendly

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Essentials: $12/mois par utilisateur

$12/mois par utilisateur Professionnel: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Teams:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2,100+ reviews)

4.7/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,300+ reviews)

3. Pipedrive

via Pipedrive Imaginez une équipe commerciale qui se gère toute seule. Cela semble irréel ? Ce n'est pas le cas. Pipedrive et Make, ensemble, rendent cela possible.

Cette collaboration va au-delà de la gestion standard du pipeline de vente - il s'agit de transformer votre efficacité commerciale.

Cette intégration vous permet de gérer automatiquement les connexions de données entre Pipedrive et des applications comme Airtable, Asana et Mailchimp. Et tout cela sur une interface intuitive de plateforme sans code .

Par exemple, ajoutez une nouvelle affaire dans Pipedrive, et Make paramètre automatiquement une nouvelle tâche dans Asana pour la gérer. De nouveaux prospects dans Pipedrive ? Ils sont instantanément ajoutés à Mailchimp pour un suivi immédiat par e-mail.

De plus, l'intégration de Pipedrive à Airtable met à jour vos bases de données en temps réel, ce qui améliore la précision des rapports et l'analyse des tendances.

Cette automatisation élimine le besoin d'entrée manuelle de données, ce qui permet à votre équipe commerciale de se concentrer sur la vente. L'automatisation de flux de travail complexes en quelques minutes permet à votre équipe de passer plus de temps avec les clients et les prospects, ce qui génère les résultats que vous souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Conception etautomatisation des flux de travail visuellement avec une interface drag-and-drop, même avec zéro expertise en codage

Connectez-vous à des milliers d'applications, notamment Airtable, Asana et Mailchimp, pour une automatisation complète

Intégrer plusieurs applications dans un seul flux de travail pour des possibilités d'automatisation illimitées

Limites de Pipedrive

Les vastes options et personnalisations pourraient être écrasantes pour les nouveaux utilisateurs

Principalement bénéfique pour les flux de travail des équipes commerciales et de la gestion de la relation client

Prix de Pipedrive

Essentiel: $11.90/mois par utilisateur

$11.90/mois par utilisateur Avancé: $24.90/mois par utilisateur

$24.90/mois par utilisateur Professionnel: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Power: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Enterprise: $74.90/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,700+ reviews)

4.2/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ commentaires)

4. Airtable

via Faire Ensemble, Make et Airtable ne se contentent pas de stocker vos données, ils leur donnent vie.

Le résultat ? Les tâches complexes liées aux données se transforment en processus organisés et automatisés.

Par instance, vous pouvez automatiser le processus de mise à jour des statuts de projet dans Airtable en fonction des mises à jour par e-mail.

Lorsque vous recevez un e-mail avec une mise à jour de projet, Make peut analyser le contenu de l'e-mail et mettre à jour l'enregistrement correspondant dans une base Airtable, en s'assurant que les statuts de projet sont toujours à jour sans entrée manuelle.

Un autre exemple est l'intégration d'Airtable avec votre plateforme d'assistance client. Chaque fois qu'un nouveau ticket d'assistance est créé, Make peut automatiquement ajouter un enregistrement dans Airtable.

Cela permet un suivi et une analyse détaillés des demandes d'assistance, aidant votre équipe à identifier les tendances et à améliorer les temps de réponse.

Pour utiliser le plein potentiel de l'intégration d'Airtable de Make, vous devez accepter sa courbe d'apprentissage et l'intégrer à d'autres applications de l'entreprise outils d'automatisation des processus .

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Connectez Airtable avec de nombreuses applications, ouvrant la voie à une automatisation étendue

Obtenez une interface glisser-déposer facile à utiliser, faisant de la conception de flux de travail automatisé un jeu d'enfant

Permettre la mise en place d'une automatisation sophistiquée qui ne nécessite aucune expertise en matière de codage

Limites d'Airtable

La grande variété de fonctionnalités peut initialement submerger les utilisateurs non techniciens

Prix d'Airtable

Free: Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base Teams: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Business: 54$/mois par utilisateur

54$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (2,200+ reviews)

4.6/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

5. HubSpot CRM

via HubSpot Les équipes commerciales sont fréquemment submergées de prospects, de contacts et d'affaires, qui ont tous besoin d'une attention opportune. L'intégration de HubSpot CRM avec Make peut transformer ce chaos potentiel en un pipeline de vente organisé et efficace pour des opérations commerciales plus fluides.

Cette solution s'adresse aux équipes qui cherchent à automatiser leurs tâches CRM, en fournissant des fonctionnalités qui simplifient la gestion des contacts et des affaires.

Par exemple, lorsqu'un nouveau prospect remplit un formulaire de contact sur votre site web, Make peut automatiquement ajouter ses informations à HubSpot CRM en tant que nouveau contact.

Cette intégration peut également déclencher une séquence d'e-mails de suivi depuis HubSpot, garantissant un engagement immédiat sans intervention manuelle.

En tant que solution unique de exemple d'automatisation des processus d'entreprise la collaboration entre HubSpot CRM et Make peut augmenter l'impact de vos équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Ajouter automatiquement des contacts aux listes et aux flux de travail

Rationaliser le processus de création et de gestion des affaires

Créer des objets personnalisés pour mieux organiser les données

Les limites de HubSpot CRM

Principalement utile pour les tâches liées à la gestion de la relation client, moins pour les autres domaines d'entreprise

Utilisé uniquement dans l'environnement HubSpot

Prix de HubSpot CRM

Free

Démarrage: à partir de 25$/mois

à partir de 25$/mois Professionnel: À partir de 400$/mois (validation annuelle)

À partir de 400$/mois (validation annuelle) Enterprise: À partir de 1 200 $/mois

G2: 4.4/5 (10,600+ reviews)

4.4/5 (10,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

6. Flux Web

via Flux Web L'environnement de travail d'un designer est le lieu où la créativité rencontre l'efficacité. Webflow en est un exemple parfait. Il s'agit d'une plateforme visuelle dotée de fonctionnalités avancées pour la conception de sites web sans code.

L'intégration de Webflow et de Make combine l'essence artistique d'un logiciel de conception de sites web avec la praticité d'un logiciel de création de sites web logiciel d'automatisation des tâches .

Bien qu'il s'agisse d'une aubaine pour les concepteurs, débloquer tout son potentiel pour concevoir, construire et automatiser des sites web nécessite une approche stratégique et une certaine familiarité avec les API.

Les meilleures fonctionnalités de Webflow

Intégration avec plus de 1500 applications populaires à l'aide de Make

Utilisation d'une interface de type "glisser-déposer" pour créer facilement des flux de travail

Permet aux scénarios de s'exécuter instantanément ou selon un calendrier, en s'adaptant aux besoins dynamiques de la conception

Limites de Webflow

Offre des avantages limités aux utilisateurs non spécialisés dans la conception de sites web

Nécessite une bonne connaissance des API

Prix de Webflow

Débutant: Gratuit

Gratuit Basic: 18$/mois

18$/mois SGC: 29$/mois

29$/mois Business: 49$/mois

49$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (520+ reviews)

4.4/5 (520+ reviews) Capterra: 4.5/5 (230+ avis)

7. OpenAI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-335-1400x636.png OpenAI /$$$img/

via Faire OpenAI for Make intègre l'IA à vos processus d'entreprise quotidiens.

Cette puissante combinaison fournit des avantages significatifs dans l'automatisation de tout, des tâches simples aux tâches complexes. Voici quelques exemples :

Automatiser l'analyse des données: Résumer automatiquement les commentaires des clients pour identifier rapidement les niveaux de satisfaction et les domaines d'amélioration

Résumer automatiquement les commentaires des clients pour identifier rapidement les niveaux de satisfaction et les domaines d'amélioration Générer du contenu en langage naturel: Créer des descriptions de produits ou des textes marketing instantanément à partir de données brèves, ce qui permet de gagner du temps

Créer des descriptions de produits ou des textes marketing instantanément à partir de données brèves, ce qui permet de gagner du temps Optimiser les processus de prise de décision : Analyser les données commerciales et les tendances du marché pour recommander des stratégies efficaces, ce qui accélère la prise de décision

Conseil de pro : si vous envisagez de vous essayer à l'intégration de l'IA dans votre logiciel, essayez les solutions suivantes des alternatives à l'OpenAI Playground ainsi que pour construire et automatiser n'importe quoi.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenAI

Exploitez la puissance de GPT-3 pour diverses applications à travers des flux de travail illimités

Utiliser l'IA pour générer du contenu textuel et traiter des données

Employer des algorithmes IA pour prendre des décisions étayées par une interprétation perspicace des données

Limites d'OpenAI

Limité par les capacités et les limites spécifiques de l'API GPT-3 de l'OpenAI

Peut exiger des ressources informatiques importantes, ce qui a un impact sur l'efficacité du flux de travail

Prix de l'OpenAI

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Teams: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (420+ avis)

4.7/5 (420+ avis) Capterra: 4.6/5 (35+ avis)

8. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-336-1400x788.png Notion /$$$img/

via Notion Les listes de tâches interminables et les documents éparpillés rendent-ils la vie au travail difficile ? Avec Make, vous pouvez envoyer des informations entre Notion et d'autres plateformes pour vous assurer d'avoir les connaissances dont vous avez besoin là où vous en avez besoin.

Utilisez l'intégration Make de Notion pour :

Ajouter automatiquement de nouveaux détails aux entrées existantes de la base de données

Paramétrer de nouvelles pages dans des paramètres spécifiques pour organiser des notes de projet ou de la documentation

Générer de nouvelles bases de données en tant que sous-pages pour le suivi détaillé d'un projet ou d'un client

Paramétrer automatiquement des pages ou des blocs comme étant archivés pour garder votre espace de travail propre et à jour

Tirez parti du sens de l'organisation de Notion, renforcé par la puissance d'automatisation de Make, pour automatiser les tâches de routine et vous concentrer sur la situation dans son ensemble.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des flux de travail sur mesure en utilisant des déclencheurs, des actions et des recherches spécifiques

Organiser les processus entre Notion et d'autres outils, pour une plus grande efficacité

Obtenir des possibilités illimitées de connexion de Notion avec d'autres applications et services

Les limites de Notion

Dépend de la compatibilité et des fonctions des autres applications connectées

Possibilité de dupliquer des fonctions qui pourraient déjà exister au sein de Notion ou d'autres outils intégrés

Prix de Notion

Personnel: Gratuit

Gratuit Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

9. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-337-1400x502.png Monday.com /$$$img/

via Faire Monday.com et Make sont tous deux de premier ordre logiciel d'automatisation de la charge de travail .

Si vous avez l'impression de jongler avec trop de tâches lorsque vous gérez des projets, cette combinaison est votre filet de sécurité et un puissant booster de productivité.

Par instance, mettez en place un formulaire sur Monday.com pour les détails du client afin de rationaliser l'accueil du client. Une fois soumis, Make peut automatiquement créer un nouveau Tableau de projet pour le client, affecter les membres de l'équipe et envoyer un e-mail de bienvenue au client avec les détails du projet et les prochaines étapes.

De plus, si vous souhaitez informer votre équipe lorsqu'une tâche change de statut, vous pouvez automatiser ces notifications avec Monday.com.

Lorsque le statut d'une tâche passe à "Achevé", Make peut déclencher l'envoi d'un e-mail à l'équipe, célébrant l'accomplissement et l'informant des prochaines tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Automatisation de l'ajout d'abonnés et de colonnes aux tableaux, améliorant ainsi la collaboration au sein de l'équipe

Simplifier la gestion des documents en ajoutant des fichiers aux mises à jour et aux colonnes de fichiers

Créez de nouveaux tableaux, groupes et sous-rubriques pour des projets sur mesure

Limites de Monday.com

Nécessite une planification minutieuse des déclencheurs et des actions pour l'automatisation

Les intégrations avec d'autres outils d'entreprise peuvent être difficiles

Prix de Monday.com

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic: $12/place/mois

$12/place/mois Standard: $14/place/mois

$14/place/mois Pro: $24/siège/mois

$24/siège/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,500+ reviews)

10. Discord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-338-1400x516.png Discord /$$$img/

via Faire Lorsque Discord s'associe à Make, il rationalise votre communauté et vos processus d'entreprise grâce à l'automatisation.

Les entreprises comme les communautés peuvent bénéficier de ce duo de choc. Vous pouvez utiliser Make pour organiser des tâches simples dans Discord, notamment la gestion des rôles, l'envoi de rappels ou le déclenchement de flux de travail complexes basés sur des messages de discussion spécifiques.

Make s'intègre également à certains Alternatives à Discord pour faciliter la gestion de la communauté et la collaboration sur le lieu de travail.

Meilleures fonctionnalités de Discord

Organiser les tâches telles que les notifications et la gestion des membres dans Discord

Faciliter les réponses automatisées et le partage de contenu au sein des canaux Discord

Connecter les activités Discord avec d'autres outils d'entreprise pour une gestion cohérente du flux de travail

Limites de Discord

Peut offrir des avantages limités aux entreprises qui ne sont pas axées sur la communauté

L'intégration efficace des activités Discord à d'autres flux de travail de l'entreprise nécessite un forfait réfléchi

Prix de Discord

Free: Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base Nitro Basic: 2,99 $/mois

2,99 $/mois Nitro classic: 4,99 $/mois

4,99 $/mois Nitro classic: 4,99 $/mois Nitro classic: 4,99 $/mois Nitro classic: 9,99 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

Simplifiez votre flux de travail avec les intégrations Make

Nous avons vu comment les intégrations Make comme Calendly, Monday.com, et d'autres peuvent améliorer de manière significative vos processus d'entreprise. Ces outils sont essentiels pour automatiser et simplifier les tâches, gagner du temps et augmenter l'efficacité.

Parmi eux, ClickUp se distingue. Il ne s'agit pas seulement d'une autre intégration Make ; c'est la seule application dont vous aurez besoin pour gérer divers projets, équipes et flux de travail. ClickUp rationalise le travail d'équipe collaboratif grâce à une plateforme visuelle qui vous permet de centraliser les informations sur le lieu de travail et d'automatiser les tâches.

Mais ClickUp devient encore plus puissant lorsqu'il est intégré à vos autres applications favorites. Et le plus beau, c'est qu'il ne nécessite aucune connaissance en codage Il ne nécessite aucune expertise en matière de code.

Les résultats ? Vous ne passez plus constamment d'une application à l'autre, les transferts entre équipes se font plus facilement et les processus se déroulent automatiquement en arrière-plan. Vous restez concentré sur le travail le plus important. Ne vous débattez plus avec un flux de travail fragmenté. Essayez ClickUp et faites l'expérience d'un nouveau niveau d'efficacité.