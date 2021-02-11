Qu'est-ce que la gestion de l'intégration des projets ? (Guide ultime)

vous êtes curieux d'en savoir plus sur la gestion de l'intégration des projets ?

Bien que cela puisse paraître compliqué, la gestion de l'intégration des projets consiste simplement à relier les différentes parties de votre travail.

c'est comme assembler des meubles Ikea

sauf que la gestion de l'intégration de projet est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît,**_pas**_ l'inverse

Dans cet article, nous verrons ce qu'est la gestion de projet, pourquoi vous en avez besoin, les étapes qui la composent et ses avantages clés.

Nous verrons également comment une outil de gestion de projet fait de la gestion de projet intégrée un jeu d'enfant.

C'est parti.

Qu'est-ce que la gestion de l'intégration des projets ?

La gestion de l'intégration du projet fait référence aux processus et aux activités qui coordonnent tous les éléments de votre projet. Elle est particulièrement utile lorsque votre projet implique des équipes interfonctionnelles et bénéficieraient d'une approche plus unifiée de la gestion de projet.

En d'autres termes, la gestion de projet intégrée (IPM) est tout ce que vous faites pour vous assurer que les différents éléments de votre projet travaillent ensemble.

à peu près comme ce que Nick Fury a fait pour les Avengers !

Dans le cadre de la GPI, vous identifiez, définissez, intégrez et coordonnez l'ensemble des paramètres individuels d'une organisation, tels que les divisions du travail, les achats, les paramètres, etc.

Et parfois, cela signifie qu'il faut faire des compromis entre tous les objectifs et groupes de processus concurrents au sein de votre organisation.

Quel est l'objectif de la gestion de projet intégrée ?

Dans les projets conventionnels, il est assez courant que des équipes issues de différents départements pour travailler ensemble. On peut s'attendre à ce que ces équipes adoptent une approche cohérente et intégrée de la gestion de projet, puisqu'elles travaillent toutes à la réalisation d'un objectif partagé.

Non !

La plupart des équipes fonctionnent dans des silos qu'elles ont elles-mêmes créés.

c'est comme s'ils étaient sur des îles séparées, isolées par le silence radio

Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour votre projet et votre organisation.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/Ig65RB2XG523myBTZXeKuZmZMDvAHgYmy0V0o544IIE31mros3ucjVc-rjcsxUdCcUfy7a-HH5T7zplbE3h\_hZtLFFshS-ZiMqa7NVZEP2tDXbGEkJecjTik1gPc40K1iIhMs9E0 michael scott dit non /$$$img/

Heureusement, c'est précisément ce à quoi la gestion de l'intégration des projets permet de mettre fin.

Fini le travail en silos ou en îlots.

Avec une approche de gestion de projet intégrée, vous pouvez ajouter de la stabilité et de l'unité à :

Gestion des ressources

Planification générale

Communication ouverte

Contrôle des coûts

Gestion de la qualité

Engagement des parties prenantes

Voyons comment vous pouvez mettre cela en place :

Quels sont les six processus de gestion de l'intégration du projet ?

La gestion de l'intégration des projets comporte six étapes cruciales :

Créer une charte de projet Élaborer un forfait de projet Gérer l'exécution du projet Contrôler le travail du projet Effectuer le contrôle des changements Fermé le projet Voici un meilleur aperçu de chacun de ces processus de gestion de l'intégration des projets :

1. Créer une charte de projet

La définition de la charte de projet est généralement la première étape de votre parcours d'intégration de projet.

Une charte est un document succinct qui dresse la liste des champ d'application , les livrables du projet, des informations sur les parties prenantes et le sponsor du projet, ainsi que d'autres connaissances nécessaires telles que le budget et les risques.

Il s'agit d'un processus organisationnel essentiel qui reconnaît formellement l'existence d'un projet et autorise le gestionnaire de projet à utiliser les ressources de l'entreprise pour les activités du projet. C'est le moyen le plus simple de mettre tout le monde sur la même page à propos du projet dès le début.

La charte de projet est en quelque sorte un contrat qui lie les parties tout au long du cycle de vie du projet.

Ou comme on le dit dans Game of Thrones :

"Sous le regard des Sept, je scelle par la présente ces deux entités : le projet et le chef de projet."

à partir de ce jour, et jusqu'à la fin du projet, vous vous appartenez l'un à l'autre."_

C'est du moins ce que nous pensons qu'ils ont dit.

Pour créer une charte de projet, il faut d'abord avoir une connaissance suffisante du :

Le contexte du projet et les détails de l'entreprise

Description de la portée et de l'objectif du projet

Risques, hypothèses, contraintes et dépendances liés au projet

Les produits livrables

Exigences du projet

Critères de réussite du projet

Jalons et échéanciers du projet

Parties prenantes concernées et rôles de l'équipe de projet

Budget du projet

Une fois que tout ce dont vous avez besoin est disponible, vous pouvez créer une charte de projet.

mais où faire pour en créer une ?

Bien sûr, vous pouvez le faire à la dure avec des outils comme Excel ou Word.

Mais vous pouvez aussi opter pour la facilité (et l'intelligence) et créer la charte à l'aide de ClickUp Documents .

Attendez, c'est quoi ClickUp?

ClickUp est l'un des plus grands des logiciels de gestion de projet les mieux notés au monde utilisé par des équipes très performantes pour gérer des projets de manière efficace.

avons-nous mentionné qu'il est aussi _gratuit_ ?

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert en la matière

Utiliser ClickUp Documents pour créer des documents internes et externes, des wikis, des bases de connaissances et bien plus encore.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/BuoNWePhZOcmKa-fxgDPZHsqNk83mEE0xHO3nlK7mkFFKaPCOEILZ4aBNZPvuV6RJbUa5DmfrgcKq--r\_HWwWB4eLq2bJXGIsO2YDC5qyFMbJ8m39VOsceU5rKOckaiQ8jOwo6Y documents ClickUp /$$img/

La création d'une charte de projet avec les documents est un jeu d'enfant.

Une fois que vous avez saisi toutes les informations nécessaires dans un document, vous pouvez facilement :

Personnaliser son apparence

Effectuer des modifications en cours de texte

Intégrer des URL

Réglementer les droits d'accès

Emboîter des pages pour une meilleure catégorisation

Ajouter des commentaires pour effectuer des modifications en cours

Pour plus d'informations sur les chartes de projet, consultez les articles suivants : _ project **_charters

Qu'est-ce qu'une charte de projet ? (Guide ultime)

Comment rédiger une charte de projet (avec exemple) ### 2. Élaborer un forfait de gestion de projet fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer des vidéos (avec audio) et de les partager avec votre équipe pour obtenir des suggestions rapides sur les aspects que vous aimeriez modifier

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/WaCPEpgIQdiMSXjDsjeNgymlN2SaOibXghssPGDv1Qxl8rtMpKMJ6eG6t7fzjokl4\_Z6sXlLTj6X89HqJ3eKaTR8pcG4OnaNIy3bTqNOqScoCxadz9vS59\_PTCN\_v1jRRQ0o7N clickUp Révision /$$$img/

6. Fermé le projet

Après tout votre travail, votre projet est enfin achevé et il est temps de prononcer les mots magiques : "Fermer le projet !"

Mais attendez, il y a encore des choses que vous voudrez peut-être revoir :

Les processus adoptés dans le cadre du projet ont-ils été couronnés de succès ?

À avons-nous fait la bonne approche en matière de gestion de projet ?

Existe-t-il des objectifs du projet que nous n'avons pas pu atteindre ?

Aurions-nous pu améliorer certains aspects du projet ?

détendez-vous. Prenez une tasse de café à la main. Et réfléchissez

Vous devez maintenant prendre le temps de parler aux membres de votre équipe de projet et aux parties prenantes concernées. Faites-leur visiter les tâches accomplies et les jalons posés. C'est un excellent moyen d'obtenir un retour unifié sur ce que vous pouvez améliorer pour les projets futurs.

Vous devrez également achever le projet en acheminant les documents à votre client, y compris les pièces jointes importantes, les détails de facturation, les manuels d'utilisation, etc.

ClickUp est parfait pour tous ces cas d'utilisation :

Permissions personnalisées vous permettent d'inviter des clients dans l'espace de votre projet sans compromettre la confidentialité

Partage public vous permet de partager presque tout ce qui se trouve dans ClickUp avec d'autres personnes. Échéancier , Carte mentale des tâches spécifiques... et bien d'autres choses encore.

Utilisez l'outil Discuter pour discuter des réussites avec votre équipe de projet, pour forfaiter les fêtes de la réussite, etc

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/SUqThXYHfmDdHwsTvKwEpeHBVcIt0mVZOdjSSO2jcN-sQrcjX\_N3nV-8pXqoKmfvfyDiUyEfC\_govuuaJ9O5Jv7ZhL3WnmdTioPNxOc1GBix6I1XKL40Hsagub0qhaf2czqmHell discuter en ClickUp /$$img/

Voilà, les six étapes pour faire un bon travail avec la gestion de l'intégration des projets.

Quels sont les avantages de la mise en œuvre de la gestion de l'intégration des projets ?

Nous avons parlé de tout ce qui concerne la gestion de projet intégrée, sauf d'une chose.

qu'est-ce que vous y gagnez ?

Les avantages clés de la mise en œuvre de la gestion de projet intégrée sont les suivants :

Meilleure coordination : la liste de tous les processus et de toutes les tâches, la répartition des rôles et des responsabilités, le suivi des performances du projet, etc. donnent aux projets un but et une direction

: la liste de tous les processus et de toutes les tâches, la répartition des rôles et des responsabilités, le suivi des performances du projet, etc. donnent aux projets un but et une direction Gain de temps : en traitant de manière proactive les ressources partagées et les calendriers qui se chevauchent, la gestion intégrée des projets peut améliorer l'efficacité du travail au sein des équipes et réduire les temps morts

: en traitant de manière proactive les ressources partagées et les calendriers qui se chevauchent, la gestion intégrée des projets peut améliorer l'efficacité du travail au sein des équipes et réduire les temps morts Responsabilité : le gestionnaire de projet, les membres de l'équipe de projet et les parties prenantes concernées maintiennent une communication cohérente. Cela permet de mieux gérer les attentes et de créer un sentiment de responsabilité.

Conclusion

De la création d'une charte de projet à la Fermé du projet avec succès, la gestion de projet intégrée vous aide à coordonner efficacement les différentes parties d'un projet.

Mais vous ne pouvez pas intégrer toutes les parties d'un projet tout seul.

Pour une gestion de projet intégrée réussie, vous avez besoin de d'un logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp.

Avec des tonnes de fonctionnalités , de le forfait de capacité à gestion de projet à distance clickUp peut vous aider sur tous les fronts de la réalisation de projets intégrés. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et connectez tout dans votre espace projet en un rien de temps !