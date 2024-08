Qu'est-ce que la gestion de l'intégration des projets ? (Guide ultime)

vous êtes curieux d'en savoir plus sur la gestion de l'intégration des projets ?

Bien que cela puisse paraître compliqué, la gestion de l'intégration des projets consiste simplement à relier les différentes parties de votre travail.

c'est comme assembler des meubles Ikea

sauf que la gestion de l'intégration de projet est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît,**_pas**_ l'inverse

Dans cet article, nous verrons ce qu'est la gestion de projet, pourquoi vous en avez besoin, les étapes qui la composent et ses avantages clés.

Nous verrons également comment une outil de gestion de projet fait de la gestion de projet intégrée un jeu d'enfant.

C'est parti.

Qu'est-ce que la gestion de l'intégration des projets ?

La gestion de l'intégration du projet désigne les processus et les activités qui permettent de coordonner tous les éléments de votre projet. Elle est particulièrement utile lorsque votre projet implique des équipes interfonctionnelles et bénéficieraient d'une approche plus unifiée de la gestion de projet.

En d'autres termes, la gestion de projet intégrée (IPM) est tout ce que vous faites pour vous assurer que les différents éléments de votre projet travaillent ensemble.

à peu près comme ce que Nick Fury a fait pour les Avengers !

Dans le cadre de la GPI, vous identifiez, définissez, intégrez et coordonnez l'ensemble des paramètres individuels d'une organisation, tels que les divisions du travail, les achats, les paramètres, etc.

Et parfois, cela signifie qu'il faut faire des compromis entre tous les objectifs et groupes de processus concurrents au sein de votre organisation.

Quel est l'objectif de la gestion de projet intégrée ?

Dans les projets conventionnels, il est assez courant que des équipes issues de différents départements pour travailler ensemble. On peut s'attendre à ce que ces équipes adoptent une approche cohérente et intégrée de la gestion de projet, puisqu'elles travaillent toutes à la réalisation d'un objectif partagé.

Non !

La plupart des équipes fonctionnent dans des silos qu'elles ont elles-mêmes créés.

c'est comme s'ils étaient sur des îles séparées, isolées par le silence radio

Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour votre projet et votre organisation.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/Ig65RB2XG523myBTZXeKuZmZMDvAHgYmy0V0o544IIE31mros3ucjVc-rjcsxUdCcUfy7a-HH5T7zplbE3h\_hZtLFFshS-ZiMqa7NVZEP2tDXbGEkJecjTik1gPc40K1iIhMs9E0 michael scott dit non /$$$img/

Heureusement, c'est précisément ce à quoi la gestion de l'intégration des projets permet de mettre fin.

Fini le travail en silos ou en îlots.

Avec une approche de gestion de projet intégrée, vous pouvez ajouter de la stabilité et de l'unité à :

Gestion des ressources

Planification générale

Communication ouverte

Contrôle des coûts

Gestion de la qualité

Engagement des parties prenantes

Voyons comment vous pouvez mettre cela en place :

Quels sont les six processus de gestion de l'intégration du projet ?

La gestion de l'intégration des projets comporte six étapes cruciales :

1. Créer une charte de projet

La définition de la charte de projet est généralement la première étape de votre parcours d'intégration de projet.

Une charte est un court document qui dresse la liste des champ d'application , les produits livrables du projet, les informations sur les parties prenantes et le commanditaire du projet, ainsi que d'autres connaissances nécessaires telles que le budget et les risques.

Il s'agit d'un processus organisationnel essentiel qui reconnaît formellement l'existence d'un projet et autorise le gestionnaire de projet à utiliser les ressources de l'entreprise pour les activités du projet. C'est le moyen le plus simple de mettre tout le monde sur la même page à propos du projet dès le début.

La charte de projet est en quelque sorte un contrat qui lie les parties tout au long du cycle de vie du projet.

Ou comme on le dit dans Game of Thrones :

"Sous le regard des Sept, je scelle par la présente ces deux entités : le projet et le chef de projet."

à partir de ce jour, et jusqu'à la fin du projet, vous vous appartenez l'un à l'autre."_

C'est du moins ce que nous pensons qu'ils ont dit.

Pour créer une charte de projet, il faut d'abord avoir une connaissance suffisante du :

Le contexte du projet et les détails de l'entreprise

Description de la portée et de l'objectif du projet

Risques, hypothèses, contraintes et dépendances liés au projet

Les produits livrables

Exigences du projet

Critères de réussite du projet

Jalons et échéanciers du projet

Parties prenantes concernées et rôles de l'équipe de projet

Budget du projet

Une fois que tout ce dont vous avez besoin est disponible, vous pouvez créer une charte de projet.

mais où faire pour en créer une ?

Bien sûr, vous pouvez le faire à la dure avec des outils comme Excel ou Word.

Mais vous pouvez aussi opter pour la facilité (et l'intelligence) et créer la charte à l'aide de ClickUp Documents .

Attendez, c'est quoi ClickUp?

ClickUp est l'un des plus grands des logiciels de gestion de projet les mieux notés au monde utilisé par des équipes très performantes pour gérer des projets de manière efficace.

avons-nous mentionné qu'il est aussi _gratuit_ ?

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert en la matière

Utiliser ClickUp Documents pour créer des documents internes et externes, des wikis, des bases de connaissances et bien plus encore.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/BuoNWePhZOcmKa-fxgDPZHsqNk83mEE0xHO3nlK7mkFFKaPCOEILZ4aBNZPvuV6RJbUa5DmfrgcKq--r\_HWwWB4eLq2bJXGIsO2YDC5qyFMbJ8m39VOsceU5rKOckaiQ8jOwo6Y documents ClickUp /$$img/

La création d'une charte de projet avec les documents est un jeu d'enfant.

Une fois que vous avez saisi toutes les informations nécessaires dans un document, vous pouvez facilement :

Personnaliser son apparence

Effectuer des modifications en cours de texte

Intégrer des URL

Réglementer les droits d'accès

Emboîter des pages pour une meilleure catégorisation

Ajouter des commentaires pour effectuer des modifications en cours

Pour plus d'informations sur les chartes de projet, consultez les articles suivants : _ project **_charters

Qu'est-ce qu'une charte de projet ? (Guide ultime)

Comment rédiger une charte de projet (avec exemple)

2. Élaborer un forfait de gestion de projet

L'élaboration d'un forfait intégré est probablement l'étape la plus cruciale du processus de gestion de projet.

Sans un plan de gestion de projet approprié, vous risquez de vous retrouver dans un chaos absolu.

Objectifs imprécis, délais non respectés, estimations budgétaires inexactes... la liste est sans fin.

En revanche, un plan de projet bien conçu vous permettra de coller facilement à vos échéances. Il donnera à tous les départements de votre projet une idée de ce qu'il faut suivre et de la manière de coordonner ensemble le travail.

**Mais qu'est-ce qu'un plan de gestion de projet ?

Le plan de gestion de projet est une liste exhaustive de tous les processus et étapes du projet qui vous guidera jusqu'à son achevé.

il s'agit en quelque sorte d'un plan _pour les forfaits

Un plan de gestion de projet peut inclure n'importe quel domaine de connaissance comme un :

Un forfait de gestion de l'étendue des travaux

Un forfait d'amélioration des processus

Un forfait de ressources humaines

Un forfait de communication

Le forfait de gestion de la qualité

Forfait de passation de marchés Pour en savoir plus sur ces forfaits. Comparé à la charte de projet, le forfait est un document de projet beaucoup plus détaillé puisqu'il couvre tous les aspects de la réalisation du projet.

Le plan de gestion de projet décrit les éléments de votre charte de projet, tels que le :

Les objectifs et les buts

Calendrier

Processus standard

Rôles et responsabilités

mais à moins d'être Dr. Strange, il ne sera pas facile de créer seul des forfaits dans des forfaits dans des forfaits

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/XzbVQA6Qwr2LjbXwlB4xWAvpG6BxkitnjN2E7MUoUbGQFhc5sGHqaQ6-phOfaXUB4MpmYkII\_jFAJcu5M9pjVJQJQS5l2D\_fzSTo81xOiq2dmoTWBC-8d7T1lolz87AtZOfWMBwv dr strange thinking /$$img/

L'élaboration d'un forfait de gestion de projet est assez compliquée, mais elle ne doit pas nécessairement être éprouvante pour les nerfs.

Avec un logiciel de gestion de projet comme ClickUp, le forfait de projet pourrait bien devenir votre passe-temps favori.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Définir et assigner tâches , sous-tâches , et checklists: créez des tâches et des sous-tâches pour les différentes parties du projet et affectez un membre de l'équipe à chaque tâche. Répartissez les tâches en activités de gestion de projet plus petites au sein d'une checklist, et rayez-les au fur et à mesure.

tâches sous-tâches checklists: créez des tâches et des sous-tâches pour les différentes parties du projet et affectez un membre de l'équipe à chaque tâche. Répartissez les tâches en activités de gestion de projet plus petites au sein d'une checklist, et rayez-les au fur et à mesure. Paramètre Objectifs: ClickUp met automatiquement à jour le pourcentage de progression globale du projet lorsque vous avez achevé des tâches spécifiques objectifs spécifiques du projet et des activités du projet. Le fait de fixer des Objectifs à l'avance vous aidera à suivre la progression du projet par la suite.

Objectifs: ClickUp met automatiquement à jour le pourcentage de progression globale du projet lorsque vous avez achevé des tâches spécifiques objectifs spécifiques du projet et des activités du projet. Le fait de fixer des Objectifs à l'avance vous aidera à suivre la progression du projet par la suite. PlaceJalonsles jalons : ils décomposent les projets en plusieurs phases et séparent chacune d'entre elles par des jalons. Ces jalons de progression peuvent être utilisés pour marquer les avancées significatives réalisées par votre équipe de projet ou la fin d'une phase essentielle de votre projet.

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/xxwg6ilshpviitaqeRCVCj9dogWD5s9RDbmM1PTpToEgMubjFh2Kx2d3yfycUbhoI\_w0MrEhMYBNoGiXOKdXbVW6h6zV4eGQMbPrP2By3j7Hu7yC9\_uIAXckLxdUhcZRwD63yTV3 jalons de ClickUp /$$$img/

3. Gérer l'exécution du projet

L'exécution du projet est incontestablement l'étape où je veux m'arracher les cheveux. C'est souvent l'étape la plus longue et la plus complexe du cycle de vie de votre projet, au cours de laquelle vous exécutez votre forfait parfaitement établi.

et la plupart des équipes se retrouvent invariablement dans cette situation :-)

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/-adx5wG-WWhUu8IXAf1gIyq0B3O15v5Gv1xFw6SUy6osVAbJKg263Zp8xnc7MCq5B8wndse2ste-wEBP96vwmtwl8LC6iFBKirTyur13JeX4KIp5\_OXN94wFy8c6oX8waQ2eHEmn l'homme dit que c'est plus difficile que je ne le pensais /$$$img/

Une fois que votre plan de projet est prêt, restez proactif pour vous assurer que l'exécution de votre projet se déroule réellement selon le forfait. Gardez activement la trace de tout pour vous assurer que toutes les équipes et tous les départements de votre projet disposent de tout ce dont ils ont besoin pour collaborer efficacement.

N'oubliez pas qu'en tant que gestion de projet c'est vous qui prenez les décisions au cours de l'étape d'exécution du projet.

Et l'étape d'exécution du processus de gestion de l'intégration du projet implique généralement :

La prise en charge de plusieurs tâches et produits livrables du projet

La gestion de la collaboration au sein de l'équipe du projet

Veiller à ce que les jalons soient atteints

Recommander des changements ainsi que des actions préventives et correctives

Rendre compte du statut du projet aux parties prenantes concernées

Organiser des réunions avec l'équipe dirigeante afin d'aborder les mises à jour et les obstacles

vous avez l'impression d'être un boulet ?

pas de problème !

Avec ClickUp, l'exécution d'un plan directeur de projet n'a jamais été aussi facile :

Choisissez parmiplusieurs affichagescommeTableau,Box,Liste,Calendrieret d'autres encore pour gérer le flux de travail sous différents angles. Par exemple, si vous êtes un Kanban vous pouvez utiliser la vue Tableau pour visualiser les tâches dans le cadre d'un processus Kanban Tableau Kanban en fonction de leur statut,date,priorité,assignéetc.

Utilisez l'optionVue Charge de travailpour forfaiter, visualiser et contrôler la capacité de votre équipe. Cela vous aide àutiliser les ressources parfaitement.

CréerStatuts personnalisés pour les différentes étapes d'un processus ou d'un flux de travail défini. Par exemple, un statut Développement logiciel agile peut avoir une étape "Mise à jour demandée" tandis qu'une agence de marketing de contenu peut utiliser quelque chose comme "Idées de contenu"

Soyez aussi détaillé et créatif que vous le souhaitez !

4. Mon travail sur le projet

Lorsque l'on est plongé dans le travail, il est facile de perdre de vue le chemin parcouru et le reste à faire.

Pour une gestion de projet efficace, vous devez contrôler régulièrement les performances du projet et les comparer à une base de référence établie. Il est également important de contrôler la qualité du travail de chacun et de vérifier si les départements du projet sont aussi unifiés que vous le souhaitiez.

Posez des questions telles que :

est-ce que nous respectons le calendrier ?

est-ce que tout le monde est capable de collaborer efficacement ?

quelle tâche bloque la progression ?

à quelle vitesse devons-nous aller pour respecter les délais ?

quelle est la répartition du travail au sein de l'équipe de projet ?

Sans l'outil adéquat, il est impossible de répondre à ces questions et d'agir en conséquence.

Mais avec un outil comme ClickUp, c'est un jeu d'enfant.

Cet outil de gestion de projet vous permet de :

De créer des outils interactifs de gestion de projetDiagrammes de Gantt interactifspour suivre la progression du projet, gérer les délais et les goulets d'étranglement. Pour en savoir plus sur les diagrammes de Gantt, cliquez ici.

Visualisez l'activité de travail de votre équipe avec le diagramme de GanttPulsation fonctionnalité

Utiliser la fonctionTableaux de bordpour garder le contrôle de vos projets à l'aide de divers graphiques tels que Burnup , Burndown , Vélocité et Cumulatif diagrammes

Ces tableaux suivi du projet les fonctionnalités de suivi de projet vous aident à identifier rapidement les problèmes éventuels, à donner un titre à votre équipe de projet et à modifier le forfait du projet en conséquence.

5. Effectuer le contrôle des changements

Dans tout projet, vous devrez faire face à des inconnus inattendus.

Il s'agit d'éléments qui échappent au contrôle immédiat du projet et qui peuvent en faire dérailler la progression.

ne vous inquiétez pas. Cela fait partie du jeu

Vous avez simplement besoin d'un système dans le cadre de votre stratégie de gestion de l'intégration pour faire face à des situations telles que la demande de modifications supplémentaires par une partie prenante ou l'indisponibilité d'une ressource.

Il est essentiel de disposer d'un processus intégré de contrôle des modifications qui permette de traiter et d'approuver facilement une demande de modification. C'est l'un des moyens les plus intelligents de garantir que vos processus restent unifiés et connectés, quelles que soient les difficultés rencontrées par le projet en cours de route.

mais comment faire ?

Bien qu'il soit utile de disposer d'un document énonçant la demande de modification, celui-ci ne peut pas gérer l'ampleur et la fréquence de la plupart des changements impromptus qui peuvent survenir.

Vous pouvez également vous contenter d'envoyer des e-mails sur les modifications approuvées.

Cependant, non seulement cette méthode est très lente, mais il sera difficile d'assurer la maintenance du contrôle intégré des modifications.

ClickUp résout ce dilemme de la gestion du changement grâce à son :

Révision fonctionnalité qui travaille avec des fichiers PDF, PNG, GIF, JPEG, WEBP. Elle permet de centraliser les commentaires et d'accélérer le processus d'approbation d'une demande de modification, etc.

Clip fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer des vidéos (avec audio) et de les partager avec votre équipe pour obtenir des suggestions rapides sur les aspects que vous aimeriez modifier

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/WaCPEpgIQdiMSXjDsjeNgymlN2SaOibXghssPGDv1Qxl8rtMpKMJ6eG6t7fzjokl4\_Z6sXlLTj6X89HqJ3eKaTR8pcG4OnaNIy3bTqNOqScoCxadz9vS59\_PTCN\_v1jRRQ0o7N clickUp Révision /$$$img/

6. Fermé le projet

Après tout votre travail, votre projet est enfin achevé et il est temps de prononcer les mots magiques : "Fermer le projet !"

Mais attendez, il y a encore des choses que vous voudrez peut-être revoir :

Les processus adoptés dans le cadre du projet ont-ils été couronnés de succès ?

À avons-nous fait la bonne approche en matière de gestion de projet ?

Existe-t-il des objectifs du projet que nous n'avons pas pu atteindre ?

Aurions-nous pu améliorer certains aspects du projet ?

détendez-vous. Prenez une tasse de café à la main. Et réfléchissez

Vous devez maintenant prendre le temps de parler aux membres de votre équipe de projet et aux parties prenantes concernées. Faites-leur visiter les tâches accomplies et les jalons posés. C'est un excellent moyen d'obtenir un retour unifié sur ce que vous pouvez améliorer pour les projets futurs.

Vous devrez également achever le projet en acheminant les documents à votre client, y compris les pièces jointes importantes, les détails de facturation, les manuels d'utilisation, etc.

ClickUp est parfait pour tous ces cas d'utilisation :

Permissions personnalisées vous permettent d'inviter des clients dans l'espace de votre projet sans compromettre la confidentialité

Partage public vous permet de partager presque tout ce qui se trouve dans ClickUp avec d'autres personnes. Échéancier,Carte mentaledes tâches spécifiques... et bien d'autres choses encore.

Utilisez leDiscuter pour discuter des réussites avec votre équipe de projet, pour forfaiter les fêtes de la réussite, etc

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/SUqThXYHfmDdHwsTvKwEpeHBVcIt0mVZOdjSSO2jcN-sQrcjX\_N3nV-8pXqoKmfvfyDiUyEfC\_govuuaJ9O5Jv7ZhL3WnmdTioPNxOc1GBix6I1XKL40Hsagub0qhaf2czqmHell discuter en ClickUp /$$img/

Voilà, les six étapes pour faire un bon travail avec la gestion de l'intégration des projets.

Quels sont les avantages de la mise en œuvre de la gestion de l'intégration des projets ?

Nous avons parlé de tout ce qui concerne la gestion de projet intégrée, sauf d'une chose.

qu'est-ce que vous y gagnez ?

Les avantages clés de la mise en œuvre de la gestion de projet intégrée sont les suivants :

Meilleure coordination : la liste de tous les processus et de toutes les tâches, la répartition des rôles et des responsabilités, le suivi des performances du projet, etc. donnent aux projets un but et une direction

: la liste de tous les processus et de toutes les tâches, la répartition des rôles et des responsabilités, le suivi des performances du projet, etc. donnent aux projets un but et une direction Gain de temps : en traitant de manière proactive les ressources partagées et les calendriers qui se chevauchent, la gestion intégrée des projets peut améliorer l'efficacité du travail au sein des équipes et réduire les temps morts

: en traitant de manière proactive les ressources partagées et les calendriers qui se chevauchent, la gestion intégrée des projets peut améliorer l'efficacité du travail au sein des équipes et réduire les temps morts Responsabilité : le gestionnaire de projet, les membres de l'équipe de projet et les parties prenantes concernées maintiennent une communication cohérente. Cela permet de mieux gérer les attentes et de créer un sentiment de responsabilité.

Conclusion

De la création d'une charte de projet à la Fermé du projet avec succès, la gestion de projet intégrée vous aide à coordonner efficacement les différentes parties d'un projet.

Mais vous ne pouvez pas intégrer toutes les parties d'un projet tout seul.

Pour une gestion de projet intégrée réussie, vous avez besoin de d'un logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp.

Avec des tonnes de fonctionnalités , de le forfait de capacité à gestion de projet à distance clickUp peut vous aider sur tous les fronts de la réalisation de projets intégrés. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et connectez tout dans votre espace projet en un rien de temps !