Les 10 meilleures intégrations Pipedrive pour une meilleure productivité CRM en 2024

S'adapter ou prendre du retard.

Cet adage est particulièrement vrai dans le domaine des ventes et de la gestion de la relation client.

La puissance des intégrations CRM, en particulier des plateformes comme Pipedrive, devient indubitablement claire. Les applications et intégrations Pipedrive sont des outils marketing essentiels qui transforment la façon dont les entreprises gèrent leurs équipes commerciales et les interactions avec leurs clients.

En intégrant de manière transparente diverses applications et services, les intégrations CRM Pipedrive étendent les fonctions d'un outil CRM déjà robuste. Elles donnent aux entreprises les moyens de créer un environnement commercial plus efficace, interconnecté et productif, avec un aperçu clair du pipeline de vente.

Pour ceux qui cherchent à améliorer leurs capacités de gestion CRM, comprendre et utiliser ces intégrations n'est pas seulement une option - c'est une nécessité dans le paysage numérique moderne.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les intégrations Pipedrive?

La clé est de rechercher des fonctionnalités qui aident les équipes commerciales à améliorer et à stimuler l'efficacité et la productivité grâce à des données CRM correctes. Facteurs essentiels à prendre en compte dans les intégrations CRM Pipedrive :

Fonctionnalités d'automatisation des ventes : Les intégrations qui automatisent les tâches liées aux ventes, comme les abonnements, la planification et le suivi des nouveaux prospects, peuvent considérablement accroître l'efficacité. Mon travail consiste à rechercher des fonctionnalités qui automatisent les activités commerciales de routine afin de réduire le travail manuel et de minimiser les risques d'erreur humaine

Intégration du marketing par e-mail: La synchronisation avec les plateformes de marketing par e-mail est cruciale. Cette fonctionnalité permet une intégration transparentedirectement à partir du CRMet de suivre les interactions et les réponses afin d'améliorer le développement et la conversion de prospects qualifiés

Des analyses avancées et des rapports personnalisés : Choisissez des intégrations avec des analyses détaillées et des rapports personnalisésFonctionnalités des rapports CRM. Ces outils doivent vous aider à suivre les performances commerciales, à prévoir les tendances et à analyser les données existantes pour une prise de décision plus éclairée

**Les fonctionnalités facilitant la collaboration au sein de l'équipe, telles que les calendriers partagés, l'attribution de tâches et les mises à jour en temps réel, sont essentielles. Elles permettent de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même page et peuvent faire le travail le plus important ensemble de manière efficace

Applications tierces et intégrations: Recherchez la possibilité de connecter facilement Pipedrive à un large intervalle d'applications tierces et autres, comme les logiciels de comptabilité, Google Sheets, les outils de communication et les systèmes de gestion de projet. Cela permet d'étendre les fonctions de Pipedrive et de créer un écosystème plus complet

Gestion des contacts et des prospects: Les fonctionnalités améliorées de gestion des contacts et des prospects, y compris les outils de segmentation, le suivi de l'historique des contacts et les critères de qualification des prospects personnalisables, sont essentielles pour une gestion efficace de la CRM

Automatisation des flux de travail personnalisables: La possibilité de créer et de personnaliser des flux de travail adaptés à vos équipes commerciales est cruciale. Cette fonctionnalité permet de gagner en flexibilité et en efficacité dans la gestion des cycles commerciaux

Les 10 meilleures applications et intégrations Pipedrive à utiliser en 2024

Le paysage des Outils de gestion de la relation client continue d'évoluer, avec de nombreuses intégrations améliorant la fonction et l'efficacité de plateformes comme Pipedrive. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleures intégrations de Pipedrive ou alternatives qui se distinguent par leurs fonctionnalités innovantes et leur impact substantiel sur les flux de travail des entreprises.

1. Talkdesk

l'espace de travail de Talkdesk_ via G2 Talkdesk est une solution de centre d'appels basée sur le cloud, idéale pour les entreprises qui cherchent à améliorer l'assistance client grâce à Pipedrive. Elle s'intègre parfaitement à Pipedrive, élevant la gestion des interactions avec les clients grâce à ses fonctionnalités avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Talkdesk

**Assistance omnicanale : offre une intégration transparente avec différents canaux de communication, notamment la voix, les SMS et les médias sociaux

**Fonctionnalités avancées du centre d'appels : des fonctionnalités telles que l'enregistrement des appels, les rapports en temps réel et l'analyse améliorent l'assistance client

Intégration CRM : Intégration directe avec Pipedrive, assurant la synchronisation et l'accès aux données existantes

Intégration directe avec Pipedrive, assurant la synchronisation et l'accès aux données existantes Insights alimentés par l'IA: Fournit des insights pilotés par l'IA pour une meilleure prise de décision et une meilleure analyse des interactions avec les clients

Limites du Talkdesk

Certains avis suggèrent que l'installation initiale peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Talkdesk

CX Cloud Essentials : 75 $/utilisateur/mois

CX Cloud Elevate : 95 $/utilisateur/mois

CX Cloud Elite: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (2181 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (721 commentaires)

2. PandaDoc

thèmes personnalisés dans PandaDoc_ via G2 PandaDoc a rationalisé le flux de travail des documents en s'intégrant à Pipedrive, offrant ainsi une solution efficace pour la création, la gestion et le suivi des documents directement au sein de la plateforme CRM.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Flux de travail simplifié: Facilite la création, l'envoi et le suivi des documents sans quitter Pipedrive

Facilite la création, l'envoi et le suivi des documents sans quitter Pipedrive Capacité de signature électronique: Offre une fonction de signature électronique juridiquement contraignante, améliorant la rapidité et l'efficacité de l'approbation des documents

Offre une fonction de signature électronique juridiquement contraignante, améliorant la rapidité et l'efficacité de l'approbation des documents Bibliothèque de modèles : Accédez à divers modèles personnalisables pour divers besoins de l'entreprise.

: Accédez à divers modèles personnalisables pour divers besoins de l'entreprise. Notifications en temps réel: Vous tient au courant du statut des documents, notamment lorsqu'ils sont ouverts, affichés ou signés

Les limites de PandaDoc

Personnalisation limitée dans les forfaits de niveau inférieur

Tarification de PandaDoc

ESign gratuit : 0

Essentiels : $19/utilisateur/mois

Business : 49$/utilisateur/mois

Enterprise : Prix personnalisé

G2 : 4.7/5 (2317 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1085 commentaires)

3. Aircall

le nouveau téléphone de bureau d'Aircall_ via G2 Aircall apparaît comme une puissante solution de centre d'appels et de système téléphonique basée sur le cloud, s'intégrant de manière transparente à Pipedrive pour optimiser la téléphonie au sein de l'entreprise Flux de travail CRM s. Cette intégration rationalise les canaux de communication, améliorant ainsi l'engagement des clients et les capacités d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités d'Aircall

Intégration CRM directe : se synchronise sans effort avec Pipedrive, assurant un enregistrement fluide des appels

: se synchronise sans effort avec Pipedrive, assurant un enregistrement fluide des appels Interface facile à utiliser : Les équipes peuvent l'adopter et l'utiliser facilement

: Les équipes peuvent l'adopter et l'utiliser facilement Fonctionnalités d'appel avancées : Fonctionnalités d'appel avancées : comprend l'enregistrement des appels, la messagerie vocale et des options d'acheminement des appels personnalisables

: Fonctionnalités d'appel avancées : comprend l'enregistrement des appels, la messagerie vocale et des options d'acheminement des appels personnalisables **Analyse en temps réel : fournit des informations précieuses sur les performances des appels et les interactions avec les clients

Les limites d'Aircall

La qualité des appels étant basée sur le cloud, elle dépend fortement de la connectivité Internet

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarification d'Aircall

Essentiel : 30 $/utilisateur/mois

Professionnel : 50 $/utilisateur/mois

Évaluations et critiques d'Aircall

G2 : 4.3/5 (938 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (410 commentaires)

4. Yesware

suivi des courriels dans Yesware_ via G2 Yesware est un système de suivi d'e-mails et de de productivité qui se connecte à Pipedrive, améliorant les stratégies de communication par e-mail au sein des systèmes de gestion de la relation client. Il est conçu pour rationaliser les flux de travail des e-mails et améliorer l'engagement des équipes commerciales grâce à un suivi et à des analyses efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Yesware

**Le suivi des e-mails : il permet de savoir quand les e-mails sont ouverts et lus, ce qui aide les équipes commerciales à évaluer l'intérêt qu'ils suscitent

Modèles et rapports: Fournit des modèles d'e-mails personnalisables et des rapports détaillés sur les performances des campagnes d'e-mails

Fournit des modèles d'e-mails personnalisables et des rapports détaillés sur les performances des campagnes d'e-mails Planificateur de réunions : Simplifie le processus de planification des réunions directement à partir des e-mails, améliorant ainsi l'efficacité

: Simplifie le processus de planification des réunions directement à partir des e-mails, améliorant ainsi l'efficacité Intégration avec Salesforce : Avec Pipedrive, il s'intègre bien à Salesforce, ajoutant de la polyvalence à ses applications populaires

Les limites du logiciel

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités les plus avancées légèrement complexes à utiliser au départ

Principalement axé sur les fonctions d'e-mail, ce qui pourrait limiter sa portée pour certains utilisateurs

Tarifs de Yesware

Pro : 15 $/utilisateur/mois

Premium : $35/utilisateur/mois

Enterprise : $65/utilisateur/mois

Évaluations des logiciels libres

G2 : 4.4/5 (812 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (175 commentaires)

5. Aeroleads

logiciel de génération de prospects Aeroleads_ via G2 AeroLeads est un puissant outil de génération de leads et de prospection connu pour son efficacité dans la recherche d'e-mails et de numéros de téléphone d'entreprises. Son intégration avec Pipedrive rationalise le transfert de ces précieux prospects directement dans la base de données Système de gestion de la relation client (CRM) B2B ce qui facilite considérablement les efforts de l'équipe commerciale.

Les meilleures fonctionnalités d'Aeroleads

Génération de prospects: Excelle dans la recherche d'e-mails et de numéros de téléphone d'entreprises, ce qui est crucial pour les campagnes de marketing sortant

Excelle dans la recherche d'e-mails et de numéros de téléphone d'entreprises, ce qui est crucial pour les campagnes de marketing sortant Gestion des prospects: Permet d'organiser et de gérer efficacement les prospects, qui peuvent être directement synchronisés avec Pipedrive

Permet d'organiser et de gérer efficacement les prospects, qui peuvent être directement synchronisés avec Pipedrive Extension Chrome: Propose une extension Chrome pratique pour capturer des prospects à partir de LinkedIn, AngelList et d'autres plateformes

Propose une extension Chrome pratique pour capturer des prospects à partir de LinkedIn, AngelList et d'autres plateformes Exportation de données en vrac: Permet aux utilisateurs d'exporter des données existantes en vrac, qui peuvent ensuite être importées dans Pipedrive pour une action ultérieure

Limites d'AéroLeads

Certains utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage pour maîtriser toutes les capacités de l'outil

Il se concentre principalement sur la génération de données de prospects, ce qui peut ne pas répondre à tous les aspects des besoins en matière de gestion de la relation client

Tarifs d'AeroLeads

Décollage : 49 $/mois

Montée : 149 $/mois

Croisière : 499 $/mois

Enterprise : Prix personnalisé

Évaluations d'AéroLeads

G2 : 4.0/5 (61 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (38 commentaires)

6. Kixie

appels et textes automatisés dans Kixie_ via G2 Kixie s'intègre parfaitement à Pipedrive, offrant une solution de téléphonie avancée qui améliore la communication et les processus de vente au sein de l'entreprise Plateforme CRM . C'est un choix personnalisé pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs opérations d'appel et l'engagement des clients grâce à l'intégration directe du CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Kixie

Numéroteur intégré: Permet l'appel direct au sein de Pipedrive, rationalisant ainsi le processus de communication

Permet l'appel direct au sein de Pipedrive, rationalisant ainsi le processus de communication **Enregistrement et analyse des appels : offre un enregistrement des appels pour la conformité et la formation, ainsi qu'une analyse détaillée des appels

Enregistrement automatique des appels : Assure que tous les appels sont automatiquement enregistrés dans Pipedrive, ce qui permet de maintenir des enregistrements précis

: Assure que tous les appels sont automatiquement enregistrés dans Pipedrive, ce qui permet de maintenir des enregistrements précis **Capacités SMS : inclut des fonctions SMS pour une stratégie de communication plus diversifiée

Les limites de Kixie

En tant que système basé sur le cloud, la qualité des appels peut être affectée par la stabilité de l'Internet

Certaines fonctionnalités avancées sont limitées aux forfaits de niveau supérieur, ce qui peut nécessiter un investissement supplémentaire

Tarifs Kixie

Intégré : 30 $/utilisateur/mois

Professionnel : 50 $/utilisateur/mois

Enterprise : $70/utilisateur/mois

Évaluations Kixie

G2 : 4.0/5 (61 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (273 commentaires)

7. Drip

le constructeur d'emails dans Drip_ via G2 Drip est une plateforme de CRM e-commerce renommée qui s'intègre sans effort avec Pipedrive, apportant des capacités avancées de marketing par e-mail et d'automatisation à l'écosystème CRM. Elle convient aux entreprises de commerce électronique qui exploitent les données des clients pour les personnaliser campagnes de marketing personnalisées .

Les meilleures fonctionnalités de Drip

E-commerce CRM: Spécialisé dans la gestion de la relation client en e-commerce, offrant des outils personnalisés pour ce secteur

Spécialisé dans la gestion de la relation client en e-commerce, offrant des outils personnalisés pour ce secteur Automatisation du marketing par e-mail: Fonctionnalités d'automatisation robustes pour la création et la gestion de campagnes d'e-mails ciblées

Fonctionnalités d'automatisation robustes pour la création et la gestion de campagnes d'e-mails ciblées Segmentation et personnalisation: Des capacités de segmentation avancées permettent des interactions hautement personnalisées avec les clients

Des capacités de segmentation avancées permettent des interactions hautement personnalisées avec les clients Constructeur visuel de flux de travail: Constructeur visuel intuitif permettant de créer facilement des flux de travail d'automatisation complexes

Les limites de Drip

Bien que puissant, il est principalement conçu pour le commerce électronique, ce qui peut ne pas correspondre à tous les modèles d'entreprise

Certains utilisateurs pourraient trouver que les fonctionnalités avancées nécessitent une période d'apprentissage pour être maîtrisées

Tarifs Drip

Basic : 19$/mois

Pro : 122$/mois

Enterprise : Prix personnalisé

Évaluations au goutte-à-goutte

G2 : 4.4/5 (458 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (180 commentaires)

8. Leadfeeder

tableau de bord du visiteur web sur Leadfeeder_ via G2 Leadfeeder est un puissant outil de génération de leads et de suivi web qui s'intègre parfaitement à Pipedrive. Il est spécialisé dans l'identification des visiteurs anonymes de sites Web et leur transformation en prospects de qualité, une fonctionnalité qui améliore considérablement les stratégies de vente et de marketing lorsqu'elle est associée aux capacités CRM de Pipedrive.

Les meilleures fonctionnalités de Leadfeeder

Identification des visiteurs: Identifie les entreprises et les individus qui visitent votre site Web, fournissant des informations précieuses sur les prospects

Identifie les entreprises et les individus qui visitent votre site Web, fournissant des informations précieuses sur les prospects Scoring et tri des leads: Offre des fonctionnalités de scoring et de tri des leads pour prioriser les leads les plus prometteurs

Offre des fonctionnalités de scoring et de tri des leads pour prioriser les leads les plus prometteurs Synchronisation automatique des prospects: Synchronise en toute transparence les prospects dans Pipedrive, rationalisant ainsi le processus de gestion des prospects

Synchronise en toute transparence les prospects dans Pipedrive, rationalisant ainsi le processus de gestion des prospects Filtres de prospects personnalisés: Permet la création de filtres personnalisés pour segmenter les prospects en fonction de critères spécifiques

Les limites de Leadfeeder

Il n'est pas toujours possible d'identifier tous les visiteurs, en particulier les consommateurs individuels

L'efficacité est étroitement liée à la quantité et à la qualité du trafic sur le site web

Tarifs de Leadfeeder

Lite : Version gratuite

Premium : $55/mois

Évaluations de Leadfeeder

G2 : 4.4/5 (771 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (129 commentaires)

9. Klenty

cadence Playbook in Klenty_ via G2 Klenty est une plateforme d'engagement commercial qui s'intègre efficacement à Pipedrive, améliorant ainsi la qualité de l'engagement commercial l'automatisation des ventes et l'engagement des prospects. Il est conçu pour automatiser les tâches répétitives du processus de vente, ce qui permet aux équipes commerciales de se concentrer davantage sur l'engagement avec les prospects et la conclusion de plus d'affaires.

Plusieurs fonctionnalités

Automatisation de l'envoi d'e-mails commerciaux : Automatisation de l'envoi d'e-mails commerciaux personnalisés à l'échelle, ce qui améliore l'efficacité

: Automatisation de l'envoi d'e-mails commerciaux personnalisés à l'échelle, ce qui améliore l'efficacité Suivi de l'engagement des prospects : Suivi de l'engagement des prospects dans les e-mails, fournissant des informations pour les stratégies de suivi

: Suivi de l'engagement des prospects dans les e-mails, fournissant des informations pour les stratégies de suivi Importation automatique de prospects: Permet l'importation automatique de prospects depuis Pipedrive pour une gestion rationalisée des campagnes

Permet l'importation automatique de prospects depuis Pipedrive pour une gestion rationalisée des campagnes Synchronisation des activités: Synchronise toutes les activités liées aux e-mails avec Pipedrive, garantissant ainsi la mise à jour des enregistrements CRM

Beaucoup de limites

Bien que fort dans l'automatisation de l'e-mail, il peut avoir des fonctions limitées dans d'autres canaux d'engagement

Tarification de Klenty

Démarrage : 35 $/utilisateur/mois

Croissance : 60 $/utilisateur/mois

Enterprise : $100/utilisateur/mois

Beaucoup d'évaluations

G2 : 4.6/5 (367 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (43 commentaires)

10. Wishpond

page de profil des prospects de Wishpond_ via G2 Wishpond apparaît comme une plateforme marketing polyvalente qui peut être intégrée directement à votre compte Pipedrive. Elle offre divers outils pour la création, la gestion et l'optimisation des campagnes de marketing. Cette intégration vous permet de gérer facilement vos activités de marketing et vos équipes commerciales en un seul endroit, en rationalisant le processus de la génération de leads à la Fermé de l'affaire.

Les meilleures fonctionnalités de Wishpond

Suite marketing complète: Offre des outils pour le marketing par e-mail, les pages d'atterrissage et les publicités sur les médias sociaux, tous gérables au sein de Pipedrive

Offre des outils pour le marketing par e-mail, les pages d'atterrissage et les publicités sur les médias sociaux, tous gérables au sein de Pipedrive Génération de leads et automatisation: Efficace dans la création et la maturation de leads avec des actions et des flux de travail automatisés

Efficace dans la création et la maturation de leads avec des actions et des flux de travail automatisés Intégrations e-commerce: S'intègre de manière transparente avec les plateformes de commerce électronique, améliorant ainsi la capacité à mener des campagnes de marketing ciblées

S'intègre de manière transparente avec les plateformes de commerce électronique, améliorant ainsi la capacité à mener des campagnes de marketing ciblées Analyses en temps réel : Fournit des analyses et des informations actualisées, aidant à prendre des décisions marketing éclairées

Limites de Wishpond : Les limites de Wishpond sont les suivantes

Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver le vaste tableau de fonctionnalités écrasant au début

Pour certaines fonctionnalités, comme la connexion à Pipedrive, il s'appuie sur des intégrations via la plateforme Zapier

Tarifs de Wishpond

Pour commencer : 49 $/mois

Tout ce dont vous avez besoin : 99 $/mois

Croissance rapide : 199 $/mois

Évaluations de Wishpond

G2 : 3.7/5 (161 commentaires)

Capterra : 4.1/5 (133 commentaires)

Autres intégrations CRM

Alors que les intégrations Pipedrive offrent un intervalle d'outils pour améliorer votre expérience CRM, il est crucial de regarder d'autres outils CRM qui s'intègrent à diverses applications et plateformes pour rationaliser vos flux de travail. Un excellent exemple est ClickUp, un outil polyvalent qui se démarque dans la gestion CRM et la gestion de projet.

ClickUp

ClickUp est plus qu'un outil de gestion de projet, c'est une plateforme complète qui rassemble tout votre travail à travers les outils pour un accès facile. Grâce à sa fonctionnalité de Recherche universelle, les utilisateurs de ClickUp peuvent effectuer rapidement des recherches dans les applications connectées, les fichiers et bien plus encore, ce qui leur évite de devoir effectuer des recherches dans chaque application individuellement. Le CRM de ClickUp se connecte à d'autres applications et intégrations telles que Google Sheets, Facebook, et plus encore, ce qui en fait un outil indispensable pour gérer les affaires Pipedrive et les nouveaux prospects. Sa flexibilité et sa facilité d'utilisation aident les équipes commerciales et les autres professionnels à se concentrer sur ce qui est vraiment crucial - la fermeture de plus d'affaires et l'automatisation des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

1. Recherche universelle

gérer les champs personnalisés avec la recherche universelle de ClickUp_ Les capacités de recherche universelle de ClickUp aident à trouver des données dans les outils favoris et les applications populaires. Cette fonctionnalité est pratique pour les équipes commerciales et les organisations axées sur l'assistance client et le marketing par e-mail, car elle permet une organisation efficace et un accès rapide aux informations existantes.

2. Gestion complète des tâches

ajouter des tâches dans le tableau de bord de gestion des tâches de ClickUp_

Cette fonction est essentielle pour maintenir les équipes commerciales sur la bonne voie, en veillant à ce que chaque piste, note et action soit méticuleusement enregistrée et fasse l'objet d'un suivi.

3. Modèles CRM personnalisables

ClickUp offre un tableau diversifié de Modèles CRM et modèles d'analyse de rentabilisation qui sont prêts à l'emploi et hautement personnalisables. Ces modèles répondent aux besoins uniques des différentes organisations, ce qui leur permet d'adapter précisément leurs processus de gestion de la relation client.

4. Intégrations d'applications et automatisation des flux de travail ClickUp permet les intégrations avec de nombreuses applications populaires, notamment Google Sheets pour l'analyse des données et Facebook pour le marketing des médias sociaux. Grâce à la plateforme Zapier, ces intégrations permettent un transfert transparent et automatisent divers flux de travail, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité.

5. ClickUp IA

création de modèles à l'aide de l'intelligence artificielle de ClickUp

Cette fonctionnalité représente une avancée significative dans les outils de gestion de projet et de CRM. L'intelligence artificielle de ClickUp Outil IA pour le CRM est conçu pour augmenter votre productivité en vous aidant dans diverses tâches textuelles. Qu'il s'agisse de rédiger des e-mails, de créer du contenu pour des campagnes marketing ou de générer des résumés concis de réunions et de rapports, ClickUp AI intervient pour rationaliser ces processus.

ClickUp AI analyse et optimise les textes pour les rendre plus attrayants ou plus professionnels, en fonction du contexte. Cet outil est particulièrement utile dans la gestion d'un grand volume de données, où il peut générer automatiquement éléments d'action et les points clés à retenir, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur leur travail le plus important sans se perdre dans les détails administratifs.

ClickUp limites

Courbe d'apprentissage : Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour comprendre toutes les fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Forfait personnalisé

ClickUp Brain est disponible pour tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Embrassez l'avenir : Optimisez votre CRM avec les meilleures intégrations Pipedrive pour 2024

Dans le monde dynamique du CRM, les bonnes intégrations peuvent être la clé pour débloquer une efficacité et une productivité maximales. Cette liste complète des 10 meilleures intégrations Pipedrive pour 2024 offre un intervalle d'outils qui répondent à divers besoins des entreprises, des ventes et du marketing par e-mail à l'assistance client et à la gestion des leads.

