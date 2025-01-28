Les 15 meilleurs outils d'étude que chaque étudiant devrait avoir en 2025

L'internet a transformé tous les aspects de notre vie, y compris notre façon d'étudier. Il nous permet d'accéder à de nombreuses ressources et à l'éducation pour les personnes qui ont besoin d'aide pour y accéder physiquement. Cependant, dans le même temps, il a également rendu la concentration plus difficile.

Avec la tentation constante de passer de l'application concernée aux médias sociaux pour voir un TikTok de plus ou faire défiler Instagram, la plupart d'entre nous sont distraits de leurs études. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons une solution pour ces défis aussi !

Des outils d'étude qui fournissent un tutorat expert et des notes à la technologie qui améliore la concentration et bloque les sites distrayants, nous les avons tous couverts dans cet article.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un outil d'étude ?

Voici ce que vous devriez rechercher dans un outil d'étude :

Interface conviviale: Recherchez un outil doté d'une interface intuitive et conviviale. Un outil qui est facile à naviguer sera gagnera du temps et réduira la frustration

Recherchez un outil doté d'une interface intuitive et conviviale. Un outil qui est facile à naviguer sera gagnera du temps et réduira la frustration Compatibilité et accessibilité: Assurez-vous que l'outil est compatible avec les appareils et les systèmes d'exploitation que vous utilisez (par exemple, Windows, macOS, iOS et Android). Il doit également être accessible sur plusieurs appareils afin de permettre une certaine flexibilité dans votre environnement d'étude

Fonctionnalités de collaboration : Si vous êtes un collégien qui collabore souvent avec d'autres personnes sur des projets ou des groupes d'étude, choisissez un outil qui prend en charge des fonctionnalités de collaboration telles que la modification en cours, les commentaires et le partage de fichiers en temps réel

Si vous êtes un collégien qui collabore souvent avec d'autres personnes sur des projets ou des groupes d'étude, choisissez un outil qui prend en charge des fonctionnalités de collaboration telles que la modification en cours, les commentaires et le partage de fichiers en temps réel Capacités de prise de notes: Recherchez un outil d'étude qui vous permet de prendre des notes organisées et consultables, et qui offre une assistance pour les éléments multimédias tels que les images et les enregistrements audio

Ressources d'apprentissage: Certains outils d'étude intègrent des ressources d'apprentissage, telles que des flashcards, des quiz ou des documents d'étude préétablis. Évaluez si ces ressources correspondent à votre formation

Certains outils d'étude intègrent des ressources d'apprentissage, telles que des flashcards, des quiz ou des documents d'étude préétablis. Évaluez si ces ressources correspondent à votre formation Suivi des cours: Recherchez des fournisseurs qui offrent des fonctionnalités permettant de suivre votre progression. Il peut s'agir d'analyses, de statistiques ou de représentations visuelles de vos résultats et des domaines à améliorer.

15 Meilleurs outils d'étude à utiliser en 2024

Voici les meilleurs outils d'étude en ligne que vous pourrez utiliser en 2024 :

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Tableau-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Tableau simplifiée /$$img/

gardez un œil sur la progression de votre cours avec la vue du Tableau de ClickUp

ClickUp est un outil puissant et une solution de gestion de projet utile aux étudiants, aux professionnels et aux entreprises du monde entier. Vous vous demandez comment ?

Utilisez ClickUp pour les étudiants pour gérer votre emploi du temps, suivre vos devoirs et votre progression, prendre des notes, collaborer avec vos amis, utiliser des assistants IA, et plus encore. Vous pouvez l'intégrer à d'autres outils tels que Google Docs, Slack, Zoom et Clockify.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableau Kanban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-140.png Vue Tableau Kanban de ClickUp /$$img/

visualisez votre travail en un coup d'œil avec le tableau Kanban de ClickUp_

Suivez vos devoirs, planifiez vos horaires et synchronisez les différentes tâches avec votre Calendrier. Modifiez les statuts et les dates et organisez vos tâches par priorité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/

utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes et les organiser rapidement

ClickUp Docs vous permet de prendre et de gérer vos notes. Ses fonctionnalités avancées peuvent efficacement servir d'alternative à des applications telles que Supernotes et Obsidienne . Vous pouvez intégrer des ressources supplémentaires dans vos notes pour les rendre plus pertinentes. Vous pouvez également utiliser ClickUp Bloc-notes.

Synchroniser avec Google Agenda

ClickUp se synchronise facilement avec Google Agenda afin que vous puissiez vous souvenir d'un envoi ou d'un test important. Vous pouvez facilement ajouter des dates d'échéance et glisser-déposer des éléments dans votre Calendrier.

ClickUp Chat

Collaborez à des projets de groupe avec d'autres étudiants, assignez des tâches, gardez toute la communication en un seul endroit, et plus encore avec ClickUp Chat.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 IA affiche généralités /$$img/

résumez vos notes et comprenez les concepts complexes avec ClickUp AI_

ClickUp AI vous aide à résumer vos notes, à hiérarchiser vos tâches de révision et à obtenir de l'aide pour vos tâches créatives, rapidement et facilement.

Modèles ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Student-Template.png Les modèles pour étudiants de ClickUp aident les étudiants à rester organisés https://app.clickup.com/signup?template=t-6692272&\_gl=1\*1b4di57\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp offre plusieurs modèles pour les étudiants pour un écolier ou un étudiant qui l'aident à suivre sa progression, à collaborer avec les autres et à gérer son emploi du temps. Il s'agit notamment deModèles de rubriques La Khan Academy est un autre outil d'étude en ligne qui propose un large intervalle de cours dispensés par des experts. Vous pouvez utiliser l'application pour acquérir de nouvelles compétences, vous remettre à niveau, vous préparer à un examen, et bien plus encore. Elle vous permet également de suivre votre progression et d'apprendre à votre rythme. Ce qui est encore mieux, c'est qu'elle est entièrement gratuite.

Les meilleures fonctionnalités de l'Académie Khan

Accès à du matériel de cours et à des ressources réputés

Suivi de votre progression

Choisissez parmi un intervalle de cours

Apprenez à votre rythme

Préparez-vous à des tests tels que le SAT, le MCAT, etc

Bénéficier d'un tutorat IA

Gamification pour un apprentissage interactif et amusant

Les limites de la Khan Academy

Certains utilisateurs se sont plaints de l'interface utilisateur compliquée et du manque de personnalisation

Prix de la Khan Academy

Free

Les évaluations de la Khan Academy

G2 : 4.5/5 (170+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (25+ commentaires)

3. Quizlet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Quizlet-flashcard.png Flashcard sur Quizlet /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web

le site web de l'association a été mis à jour https://quizlet.com/features/flashcards le site web de l'association est un site web de l'association /%href/

Quizlet offre de nombreux outils d'étude en ligne utiles qui le rendent indispensable à la vie des étudiants. Des flashcards interactives aux ressources d'étude complètes, il rend l'éducation et l'apprentissage amusants.

Il propose plus de 250 millions de paramètres d'étude préétablis. Vous pouvez également créer et partager vos flashcards avec d'autres personnes pour améliorer votre apprentissage collaboration .

Les meilleures fonctionnalités de Quizlet

Un large intervalle de sujets, y compris la physique, le français et les sciences

Permet le suivi de la progression

Permet de convertir vos notes en quiz, tests et flashcards personnalisés

Offre des routines d'étude personnalisées, un apprentissage sans publicité et un accès hors ligne dans la version premium

Permet une intégration facile avec Google Classroom

Fournit un tutorat IA et une aide personnalisée

Limites des quiz

Certains contenus téléchargés par les utilisateurs peuvent être inexacts

Le tutorat en direct n'est pas disponible

Prix du questionnaire

Mensuel : 6 $ par mois

Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours sur le forfait annuel.

Évaluations et critiques de Quizlet

G2 : 4.5/5 (280+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (100+ avis)

4. Chegg Flashcards

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Chegg-1400x804.png Tableau de bord Chegg /$$$img/

les Flashcards de Chegg _via PC Mag Chegg dispose d'un énorme référentiel de flashcards (plus de 500 millions !) pour vous aider à étudier mieux et plus intelligemment. Vous pouvez obtenir des flashcards pour presque tous les sujets, qu'il s'agisse de religion ou de médecine. À cela s'ajoute la possibilité de créer facilement de nouvelles flashcards si vous ne trouvez pas celles qui vous conviennent.

Chegg propose également des solutions pour les devoirs, une aide à la grammaire, des explications de manuels, des outils d'écriture alimentés par l'IA, et bien plus encore pour les étudiants.

Les meilleures fonctionnalités de Chegg Flashcards

Créez vos flashcards ou utilisez des flashcards prédéfinies

Accédez à des ressources d'apprentissage, y compris des guides, des solutions étape par étape, et plus encore

Utilisez-le en tant que application de mise au point Obtenir des solutions vérifiées par des experts



Les limites de Chegg Flashcards

Les Flashcards peuvent contenir des informations inexactes

Tarifs des Flashcards de Chegg

Chegg Study : $14.95/mois

Chegg Study Pack : $19.95/mois

Chegg Math Solver : 9,95 $/mois

Chegg Writing : 9,95 $/mois

Chegg Flashcards évaluations et critiques

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

5. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-for-student-feedback-1400x704.png ChatGPT pour les commentaires d'écriture /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à l'auteur de l'article ChatGPT ChatGPT est un outil d'étude relativement nouveau sur le marché. Cependant, il est sans aucun doute l'un des plus populaires. Vous pouvez étudier des concepts complexes dans un langage facile à comprendre, demander à ChatGPT de résumer de longs essais, et bien plus encore. Tout ce que vous avez à faire est de donner une invite, des instructions claires à l'outil, et il générera immédiatement des réponses pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Aide à résumer de longs articles et essais

Générer des idées pour l'écriture créative

Expliquer des concepts difficiles dans un langage simple et à l'aide d'exemples

Résumer les notes de cours pour une compréhension rapide

Il aide à identifier les erreurs linguistiques

Fournit une assistance multilingue

Les limites de ChatGPT

Certaines des informations fournies peuvent être inexactes

Peut générer des résultats répétitifs

ChatGPT pricing

Free

Plus : $20 par utilisateur et par mois

Teams : 25$ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

ChatGPT ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (30+ avis)

6. HippoCampus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/HippoCampus-1400x495.png vidéos interactives avec HippoCampus /$$$img/

la vidéo est un outil d'aide à la décision HippoCampus HippoCampus est un outil d'étude en ligne gratuit qui améliore votre apprentissage grâce à des vidéos, des animations, des simulations, des plans de cours et d'autres ressources d'apprentissage. Ces outils le rendent incroyablement utile pour les apprenants visuels. Vous pouvez l'utiliser pour 13 matières, dont les sciences naturelles, l'anglais, l'arithmétique et l'algèbre.

Les meilleures fonctionnalités d'HippoCampus

Des cours interactifs en direct sont disponibles

Accès au matériel d'étude en déplacement

Du matériel vidéo est disponible pour 13 sujets

Intégration avec d'autres plateformes d'apprentissage

Limites d'HippoCampus

Certaines ressources ne sont pas uniques

Tarification HippoCampus

Free

G2 : NA

Capterra : NA

7. Duolingo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Duolingo.png L'application Duolingo pour apprendre de nouvelles langues /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre une langue étrangère le site web de l'association est en anglais, mais il n'est pas disponible en français Si vous êtes étudiant en langues, Duolingo est un outil d'étude incontournable. Les leçons rapides, de la taille d'une bouchée, et l'apprentissage personnalisé peuvent rendre l'apprentissage des langues amusant et interactif.

Mais Duolingo ne se limite pas à cela ! Il peut également vous aider à apprendre la phonétique et les mathématiques. Le plus beau, c'est que la version de base est entièrement gratuite !

Les meilleures fonctionnalités de Duolingo

Propose de nombreuses langues, dont l'espagnol, l'hindi, le grec, le hongrois, etc

Fournit des leçons en taille pour un apprentissage amusant et interactif

Permet de lire, d'écrire, de parler et d'écouter

Apprentissage personnalisé

Fournit des fonctionnalités telles que des séries, des réalisations, des classements et des XP pour motiver les apprenants

Limites de Duolingo

Certaines personnes se sont plaintes des fréquentes publicités Super Duolingo

Prix Duolingo

Free

Super Duolingo : 6,99 $ par mois

Duolingo Business : 49,99 $ par an

*Vous pouvez essayer Super Duolingo gratuitement pendant deux semaines.

Évaluations et critiques de Duolingo

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (790+ commentaires)

8. StudyStack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/StudyStack-flashcard.png Flashcard StudyStack /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place

la carte de l'école est une carte de l'école https://www.studystack.com/Flashcards la liste des études de la pile /%href/

Outil d'étude ludique, StudyStack rend l'apprentissage agréable et facile grâce à ses flashcards créatives. Il offre des ressources d'étude gratuites avec des millions de flashcards créées par les membres de la communauté et la possibilité de vous aider à créer les vôtres.

StudyStack propose des flashcards pour différentes matières, notamment l'entreprise, la médecine, la géographie, les sciences et même les tests standardisés. Vous pouvez jouer à des jeux créés à partir de vos flashcards pour un apprentissage plus interactif.

Les meilleures fonctionnalités de StudyStack

En savoir plus sur l'apprentissage ludique avec des activités d'étude gamifiées comme le débrouillage, les jeux d'association, les mots croisés, et plus encore

Offre des options d'évaluation comme les QCM, les tests directs et les quiz

Permet l'apprentissage hors ligne dans l'application mobile

Développez et partagez vos flashcards

Limites de StudyStack

Certaines cartes peuvent contenir des informations inexactes

Certains utilisateurs se sont plaints des publicités présentes sur l'application

Tarifs de StudyStack

Free

StudyStack PRO : 10 $ par an

StudyStack PRO Enseignant : 20 $ par an

Évaluations et critiques de StudyStack

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

Capterra : Pas assez d'avis

9. Udemy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Udemy.png Cours Udemy /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école la vie de l'homme Avec plus de 210 000 cours en ligne, Udemy est l'un des outils d'étude en ligne les plus populaires auprès des étudiants. Ainsi, que vous souhaitiez apprendre Python ou la musique, Udemy propose un large intervalle de cours dispensés par des experts. Avec ces cours, vous pouvez également accéder à des quiz, des devoirs et des forums. Vous pouvez également suivre vos tâches inachevées et votre progression.

Les meilleures fonctionnalités d'Udemy

Un large intervalle de cours et de catégories sont disponibles

Apprenez à votre rythme

Bénéficiez de zéro publicité et d'un accès hors ligne avec l'abonnement payant

Disponible dans plus de 60 langues

Certains cours sont accessibles à vie

Recevez des rappels personnalisés pour atteindre vos objectifs d'apprentissage

Limites d'Udemy

Certains cours peuvent être coûteux

À ne font pas de retour d'expérience ou de forum de discussion

Tarifs Udemy

Forfait personnel : ₹750 par mois

Achetez des cours individuels et payez au fur et à mesure

Forfait Enterprise

Évaluations et critiques d'Udemy

G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (100+ avis)

10. Anki

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Anki-flashcard-775x1400.png Flashcard Anki /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association

le monde est en train de changer.. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=en&gl=US le monde est en train de changer.. /%href/

Anki rend l'apprentissage facile et rapide en vous aidant à développer et à apprendre à l'aide de cartes flash. Vous pouvez l'utiliser pour apporter une assistance à votre apprentissage, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer de la guitare ou de préparer des examens médicaux.

Anki utilise la répétition espacée et l'apprentissage actif pour améliorer votre apprentissage et vous aider à mémoriser des concepts que vous pourriez avoir du mal à retenir.

Les meilleures fonctionnalités d'Anki

Permet de synchroniser les cartes sur plusieurs appareils

Peut gérer plus de 100 000 cartes

Offre de nombreuses options de personnalisation

Permet d'intégrer de l'audio, des vidéos, des images et des balises scientifiques sur vos cartes

Un large intervalle de modules complémentaires est disponible

Il vous permet de partager vos decks avec d'autres personnes

Limites d'Anki

La courbe d'apprentissage est abrupte

La création de jeux peut s'avérer difficile

Tarification d'Anki

Free

G2 : 4.7/5 (30 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

11. Course Hero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CourseHero.png assistance personnalisée d'un expert avec Course Hero /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école le cours Hero_ Conçu pour aider tous les étudiants à obtenir leur diplôme en toute confiance, Course Hero est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose plus de 30 millions de ressources et de matériels d'étude. Elle compte également plus de 200 000 éducateurs qui élaborent des quiz, des notes de cours et d'autres supports d'apprentissage.

Vous pouvez trouver sur Course Hero du matériel lié à différents sujets, des solutions pour les devoirs aux guides d'étude et aux solutions pour les manuels scolaires. Vous pouvez également bénéficier de conseils d'experts et de sessions individuelles avec les éducateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Course Hero

Accédez à du matériel d'étude et à des ressources pour divers cours et établissements d'enseignement supérieur

Offre une aide aux devoirs alimentée par l'IA qui fournit des réponses et des explications instantanées

Bénéficiez d'une assistance personnalisée de tuteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Affinez vos connaissances avec une bibliothèque de problèmes pratiques

Offre Outils d'IA comme le correcteur orthographique, le correcteur grammatical et l'outil de paraphrase

Utilisez le créateur de cartes flash alimenté par l'IA pour une expérience d'apprentissage personnalisée

Limites de Course Hero

À ne fait pas d'assistance multilingue

Certains utilisateurs se sont plaints des publicités fréquentes

Le suivi de la progression n'est pas disponible

Tarifs de Course Hero

Free

*Adhésion Premium Mensuel : $39.99 par mois Trimestriel : $19.95 par mois Annuel : 9,95 $ par mois



Évaluations et critiques de Course Hero

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : 3.4/5 (30+ commentaires)

12. Google Scholar

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Google-Scholar-1400x741.png Résultats de la recherche Google Scholar /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Google Scholar Google Scholar est un moteur de recherche gratuit qui vous permet de trouver et de rechercher efficacement de la documentation scientifique. Il fournit aux chercheurs, aux universitaires, aux étudiants et à toute personne intéressée par le travail universitaire un moyen simple et efficace de découvrir et d'accéder à des articles universitaires, des documents de conférence, des thèses, des livres et des brevets.

Les meilleures fonctionnalités de Google Scholar

Recherche de littérature scientifique à partir d'un seul endroit

Interface conviviale qui vous permet de trouver du contenu à l'aide de mots-clés, de noms d'auteurs ou de titres de publications

Offre des comptes de citations pour les articles

Permet de configurer des paramètres d'alerte par e-mail pour des mots-clés spécifiques

Les limites de Google Scholar

Certaines personnes l'ont critiqué parce qu'il classe les articles en fonction des citations

Certains documents ne sont pas disponibles gratuitement

Tarification de Google Scholar

Free

Évaluations et critiques Google Scholar

G2 : NA

Capterra : NA

13. Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Grammarly.png Grammarly pour les étudiants /$$$img/

le site web de l'association est en anglais

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'école https://www.grammarly.com/students le monde de l'art et de la culture /%href/

De bonnes compétences rédactionnelles contribuent grandement à assurer de bonnes notes à l'école et à l'université, surtout si votre cours est plutôt théorique. Grammarly vous aide à vous assurer que vos articles sont bien écrits et présentables.

Qu'il s'agisse de fautes d'orthographe, de grammaire, de livraison, de clarté, de plagiat, de ponctuation ou d'engagement, Grammarly évalue votre texte et vous donne une explication claire et des suggestions pour améliorer votre écriture.

D'après Grammarly selon l'étude Grammarly Premium, 94 % des étudiants ont amélioré leurs notes grâce à Grammarly Premium. Vous pouvez facilement ajouter l'extension Grammarly à votre navigateur pour vérifier vos écrits. Mon travail est également possible avec Windows, Chrome, iPhone, iPad et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Offre une aide à la rédaction basée sur l'IA pour mieux écrire

Fournit des conseils et des commentaires en temps réel pour améliorer la rédaction

Donne des suggestions pour améliorer la clarté et le ton

Vérifie le plagiat

Obtient des citations entièrement mises en forme à partir de sources en ligne

Corrige les épreuves de votre texte

Disponible dans plus de 5 000 applications

Limites grammaticales

Assistance uniquement pour l'anglais

Offre des suggestions limitées dans la version gratuite

Tarifs de Grammarly

Free

Premium : 12 $ par mois

Business : 15 $ par membre et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques grammaticales

G2 : 4.7/5 (5,700+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (6,900+ commentaires)

14. Forest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Forest-1.png L'application Free pour étudier sans se laisser distraire /$$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais le faire https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=en&gl=US la forêt, c'est l'affaire de tous /%href/

L'application Forest est parfaite pour les personnes qui se laissent distraire et passent du temps sur leur téléphone, mais qui aiment les arbres. Avec cette application, vous pouvez construire une forêt florissante (bien que virtuelle) chaque fois que vous vous concentrez sur votre travail. Comment ? L'idée est simple.

Ajoutez la durée pendant laquelle vous souhaitez rester concentré, et l'application plantera un arbre pendant cette période. Si vous quittez l'application avant la fin du temps imparti, votre arbre mourra. En revanche, si vous restez concentré, vous pourrez lentement construire une forêt dynamique.

Forest plante de vrais arbres si vous dépensez les pièces virtuelles que vous gagnez en utilisant l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Forest

Paramétrez un chronomètre pour vous concentrer pendant une période spécifique

Faites pousser différents types d'arbres et obtenez une représentation visuelle de votre forêt

Obtenez un aperçu de votre temps de concentration

Accédez à des statistiques détaillées pour gérer votre temps

Partagez avec vos amis et concentrez-vous ensemble

Plantez de vrais arbres et soyez plus respectueux de l'environnement

Les limites de la forêt

À ne fait pas de bouton de pause

Certains utilisateurs se sont plaints du nombre limité d'arbres gratuits

Tarification de la forêt

Free

Pro : 4,22

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

15. BlockSite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Blocksite-1400x776.png Blocksite pour bloquer les applications distrayantes /$$$img/

le site est en train de se transformer en un site web BlockSite Aujourd'hui, la plupart de nos apprentissages se font en ligne. Cependant, la facilité d'accès à votre site web favori et aux médias sociaux peut rapidement vous distraire de vos études. C'est là que BlockSite intervient. Avec BlockSite, vous pouvez bloquer les sites et les applications qui vous distraient.

Vous pouvez également activer le mode Focus pendant une période donnée, empêchant ainsi les distractions. Cela vous aidera à augmenter votre productivité, à mieux gérer votre temps et à achever vos études plus rapidement que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de BlockSite

Bloquez des applications et des sites et synchronisez-les sur plusieurs plateformes

Ajoutez un calendrier pour bloquer les distractions pendant des heures spécifiques

Obtenez des informations détaillées sur vos tendances de navigation

Utilisez un bloc en un clic pour bloquer des sites web ou des applications par catégorie ou par mots-clés

Soyez automatiquement redirigé vers une page de bloc personnalisée si vous ouvrez un site ou une application bloqué(e)

Activer la protection par mot de passe pour modifier vos paramètres

Empêcher la désinstallation facile de BlockSite

Assistance pour Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox

Limites de BlockSite

Le forfait Free ne permet de bloquer que six sites web

Les sites web bloqués ne sont pas bloqués en mode incognito

Tarifs de BlockSite

Free

Forfait payant : 10,99 $ par mois

Évaluations et critiques de BlockSite

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

Intégrer la puissance du bon outil à vos sessions d'étude

Et voilà ! Grâce à ces 15 outils d'étude, vous pouvez donner un coup de fouet à vos sessions d'étude et terminer plus de choses en moins de temps. Bien entendu, utilisez les outils qui correspondent le mieux à vos besoins. Par exemple, des applications comme Forest et BlockSite peuvent être utiles si vous avez du mal à vous concentrer. Si vous apprenez mieux avec des flashcards, StudyStack ne vous décevra pas.

Bien que vous puissiez utiliser plusieurs applications, l'utilisation d'une seule application pour vous aider à gérer tous les aspects de votre apprentissage évitera la confusion et les changements constants. ClickUp est un outil tout-en-un outil de gestion de projet qui est incroyablement utile pour les étudiants. Vous pouvez tirer parti de fonctionnalités telles que ClickUp Docs, l'IA, les modèles de notes, etc. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !