Les 15 meilleurs outils d'étude que chaque étudiant devrait avoir en 2025

L'internet a transformé tous les aspects de notre vie, y compris notre façon d'étudier. Il nous permet d'accéder à de nombreuses ressources et à l'éducation pour les personnes qui ont besoin d'aide pour y accéder physiquement. Cependant, dans le même temps, il a également rendu la concentration plus difficile.
Avec la tentation constante de passer de l'application concernée aux médias sociaux pour voir un TikTok de plus ou faire défiler Instagram, la plupart d'entre nous sont distraits de leurs études. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons une solution pour ces défis aussi !
Des outils d'étude qui fournissent un tutorat expert et des notes à la technologie qui améliore la concentration et bloque les sites distrayants, nous les avons tous couverts dans cet article.
**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un outil d'étude ?
Voici ce que vous devriez rechercher dans un outil d'étude :
- Interface conviviale: Recherchez un outil doté d'une interface intuitive et conviviale. Un outil qui est facile à naviguer seragagnera du temps et réduira la frustration
- Compatibilité et accessibilité: Assurez-vous que l'outil est compatible avec les appareils et les systèmes d'exploitation que vous utilisez (par exemple, Windows, macOS, iOS et Android). Il doit également être accessible sur plusieurs appareils afin de permettre une certaine flexibilité dans votre environnement d'étude
- Fonctionnalités de collaboration : Si vous êtes un collégien qui collabore souvent avec d'autres personnes sur des projets ou des groupes d'étude, choisissez un outil qui prend en charge des fonctionnalités de collaboration telles que la modification en cours, les commentaires et le partage de fichiers en temps réel
- Capacités de prise de notes: Recherchez un outil d'étude qui vous permet de prendre des notes organisées et consultables, et qui offre une assistance pour les éléments multimédias tels que les images et les enregistrements audio
- Ressources d'apprentissage: Certains outils d'étude intègrent des ressources d'apprentissage, telles que des flashcards, des quiz ou des documents d'étude préétablis. Évaluez si ces ressources correspondent à votre formation
- Suivi des cours: Recherchez des fournisseurs qui offrent des fonctionnalités permettant de suivre votre progression. Il peut s'agir d'analyses, de statistiques ou de représentations visuelles de vos résultats et des domaines à améliorer.
15 Meilleurs outils d'étude à utiliser en 2024
Voici les meilleurs outils d'étude en ligne que vous pourrez utiliser en 2024 :
1. ClickUp
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Tableau-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Tableau simplifiée /$$img/
gardez un œil sur la progression de votre cours avec la vue du Tableau de ClickUp
ClickUp est un outil puissant et une solution de gestion de projet utile aux étudiants, aux professionnels et aux entreprises du monde entier. Vous vous demandez comment ?
Utilisez ClickUp pour les étudiants pour gérer votre emploi du temps, suivre vos devoirs et votre progression, prendre des notes, collaborer avec vos amis, utiliser des assistants IA, et plus encore. Vous pouvez l'intégrer à d'autres outils tels que Google Docs, Slack, Zoom et Clockify.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
Tableau Kanban
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-140.png Vue Tableau Kanban de ClickUp /$$img/
visualisez votre travail en un coup d'œil avec le tableau Kanban de ClickUp_
Suivez vos devoirs, planifiez vos horaires et synchronisez les différentes tâches avec votre Calendrier. Modifiez les statuts et les dates et organisez vos tâches par priorité
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/
utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes et les organiser rapidement
ClickUp Docs vous permet de prendre et de gérer vos notes. Ses fonctionnalités avancées peuvent efficacement servir d'alternative à des applications telles que Supernotes et Obsidienne . Vous pouvez intégrer des ressources supplémentaires dans vos notes pour les rendre plus pertinentes. Vous pouvez également utiliser ClickUp Bloc-notes.
Synchroniser avec Google Agenda
ClickUp se synchronise facilement avec Google Agenda afin que vous puissiez vous souvenir d'un envoi ou d'un test important. Vous pouvez facilement ajouter des dates d'échéance et glisser-déposer des éléments dans votre Calendrier.
ClickUp Chat
Collaborez à des projets de groupe avec d'autres étudiants, assignez des tâches, gardez toute la communication en un seul endroit, et plus encore avec ClickUp Chat.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 IA affiche généralités /$$img/
résumez vos notes et comprenez les concepts complexes avec ClickUp AI_
ClickUp AI vous aide à résumer vos notes, à hiérarchiser vos tâches de révision et à obtenir de l'aide pour vos tâches créatives, rapidement et facilement.
Modèles ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Student-Template.png Les modèles pour étudiants de ClickUp aident les étudiants à rester organisés https://app.clickup.com/signup?template=t-6692272&\_gl=1\*1b4di57\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/
ClickUp offre plusieurs modèles pour les étudiants pour un écolier ou un étudiant qui l'aident à suivre sa progression, à collaborer avec les autres et à gérer son emploi du temps. Il s'agit notamment deModèles de rubriques
Les meilleures fonctionnalités de l'Académie Khan
- Accès à du matériel de cours et à des ressources réputés
- Suivi de votre progression
- Choisissez parmi un intervalle de cours
- Apprenez à votre rythme
- Préparez-vous à des tests tels que le SAT, le MCAT, etc
- Bénéficier d'un tutorat IA
- Gamification pour un apprentissage interactif et amusant
Les limites de la Khan Academy
- Certains utilisateurs se sont plaints de l'interface utilisateur compliquée et du manque de personnalisation
Prix de la Khan Academy
Free
Les évaluations de la Khan Academy
- G2 : 4.5/5 (170+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (25+ commentaires)
3. Quizlet
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Quizlet-flashcard.png Flashcard sur Quizlet /$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web
le site web de l'association a été mis à jour https://quizlet.com/features/flashcards le site web de l'association est un site web de l'association /%href/
Quizlet offre de nombreux outils d'étude en ligne utiles qui le rendent indispensable à la vie des étudiants. Des flashcards interactives aux ressources d'étude complètes, il rend l'éducation et l'apprentissage amusants.
Il propose plus de 250 millions de paramètres d'étude préétablis. Vous pouvez également créer et partager vos flashcards avec d'autres personnes pour améliorer votre apprentissage collaboration .
Les meilleures fonctionnalités de Quizlet
- Un large intervalle de sujets, y compris la physique, le français et les sciences
- Permet le suivi de la progression
- Permet deconvertir vos notes en quiz, tests et flashcards personnalisés
- Offre des routines d'étude personnalisées, un apprentissage sans publicité et un accès hors ligne dans la version premium
- Permet une intégration facile avec Google Classroom
- Fournit un tutorat IA et une aide personnalisée
Limites des quiz
- Certains contenus téléchargés par les utilisateurs peuvent être inexacts
- Le tutorat en direct n'est pas disponible
Prix du questionnaire
- Mensuel : 6 $ par mois
Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours sur le forfait annuel.
Évaluations et critiques de Quizlet
- G2 : 4.5/5 (280+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (100+ avis)
4. Chegg Flashcards
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Chegg-1400x804.png Tableau de bord Chegg /$$$img/
les Flashcards de Chegg _via PC Mag Chegg dispose d'un énorme référentiel de flashcards (plus de 500 millions !) pour vous aider à étudier mieux et plus intelligemment. Vous pouvez obtenir des flashcards pour presque tous les sujets, qu'il s'agisse de religion ou de médecine. À cela s'ajoute la possibilité de créer facilement de nouvelles flashcards si vous ne trouvez pas celles qui vous conviennent.
Chegg propose également des solutions pour les devoirs, une aide à la grammaire, des explications de manuels, des outils d'écriture alimentés par l'IA, et bien plus encore pour les étudiants.
Les meilleures fonctionnalités de Chegg Flashcards
- Créez vos flashcards ou utilisez des flashcards prédéfinies
- Accédez à des ressources d'apprentissage, y compris des guides, des solutions étape par étape, et plus encore
- Utilisez-le en tant queapplication de mise au point
- Obtenir des solutions vérifiées par des experts
Les limites de Chegg Flashcards
- Les Flashcards peuvent contenir des informations inexactes
Tarifs des Flashcards de Chegg
- Chegg Study : $14.95/mois
- Chegg Study Pack : $19.95/mois
- Chegg Math Solver : 9,95 $/mois
- Chegg Writing : 9,95 $/mois
Chegg Flashcards évaluations et critiques
- G2 : Non disponible
- Capterra : Non disponible
5. ChatGPT
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-for-student-feedback-1400x704.png ChatGPT pour les commentaires d'écriture /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à l'auteur de l'article ChatGPT ChatGPT est un outil d'étude relativement nouveau sur le marché. Cependant, il est sans aucun doute l'un des plus populaires. Vous pouvez étudier des concepts complexes dans un langage facile à comprendre, demander à ChatGPT de résumer de longs essais, et bien plus encore. Tout ce que vous avez à faire est de donner une invite, des instructions claires à l'outil, et il générera immédiatement des réponses pour vous.
Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT
- Aide à résumer de longs articles et essais
- Générer des idées pour l'écriture créative
- Expliquer des concepts difficiles dans un langage simple et à l'aide d'exemples
- Résumer les notes de cours pour une compréhension rapide
- Il aide à identifier les erreurs linguistiques
- Fournit une assistance multilingue
Les limites de ChatGPT
- Certaines des informations fournies peuvent être inexactes
- Peut générer des résultats répétitifs
ChatGPT pricing
- Free
- Plus : $20 par utilisateur et par mois
- Teams : 25$ par utilisateur et par mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
ChatGPT ratings and reviews (évaluations et critiques)
- G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (30+ avis)
6. HippoCampus
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/HippoCampus-1400x495.png vidéos interactives avec HippoCampus /$$$img/
la vidéo est un outil d'aide à la décision HippoCampus HippoCampus est un outil d'étude en ligne gratuit qui améliore votre apprentissage grâce à des vidéos, des animations, des simulations, des plans de cours et d'autres ressources d'apprentissage. Ces outils le rendent incroyablement utile pour les apprenants visuels. Vous pouvez l'utiliser pour 13 matières, dont les sciences naturelles, l'anglais, l'arithmétique et l'algèbre.
Les meilleures fonctionnalités d'HippoCampus
- Des cours interactifs en direct sont disponibles
- Accès au matériel d'étude en déplacement
- Du matériel vidéo est disponible pour 13 sujets
- Intégration avec d'autres plateformes d'apprentissage
Limites d'HippoCampus
- Certaines ressources ne sont pas uniques
Tarification HippoCampus
Free
HippoCampus évaluations et commentaires
- G2 : NA
- Capterra : NA
7. Duolingo
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Duolingo.png L'application Duolingo pour apprendre de nouvelles langues /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre une langue étrangère le site web de l'association est en anglais, mais il n'est pas disponible en français Si vous êtes étudiant en langues, Duolingo est un outil d'étude incontournable. Les leçons rapides, de la taille d'une bouchée, et l'apprentissage personnalisé peuvent rendre l'apprentissage des langues amusant et interactif.
Mais Duolingo ne se limite pas à cela ! Il peut également vous aider à apprendre la phonétique et les mathématiques. Le plus beau, c'est que la version de base est entièrement gratuite !
Les meilleures fonctionnalités de Duolingo
- Propose de nombreuses langues, dont l'espagnol, l'hindi, le grec, le hongrois, etc
- Fournit des leçons en taille pour un apprentissage amusant et interactif
- Permet de lire, d'écrire, de parler et d'écouter
- Apprentissage personnalisé
- Fournit des fonctionnalités telles que des séries, des réalisations, des classements et des XP pour motiver les apprenants
Limites de Duolingo
- Certaines personnes se sont plaintes des fréquentes publicités Super Duolingo
Prix Duolingo
- Free
- Super Duolingo : 6,99 $ par mois
- Duolingo Business : 49,99 $ par an
*Vous pouvez essayer Super Duolingo gratuitement pendant deux semaines.
Évaluations et critiques de Duolingo
- G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (790+ commentaires)
8. StudyStack
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/StudyStack-flashcard.png Flashcard StudyStack /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place
la carte de l'école est une carte de l'école https://www.studystack.com/Flashcards la liste des études de la pile /%href/
Outil d'étude ludique, StudyStack rend l'apprentissage agréable et facile grâce à ses flashcards créatives. Il offre des ressources d'étude gratuites avec des millions de flashcards créées par les membres de la communauté et la possibilité de vous aider à créer les vôtres.
StudyStack propose des flashcards pour différentes matières, notamment l'entreprise, la médecine, la géographie, les sciences et même les tests standardisés. Vous pouvez jouer à des jeux créés à partir de vos flashcards pour un apprentissage plus interactif.
Les meilleures fonctionnalités de StudyStack
- En savoir plus sur l'apprentissage ludique avec des activités d'étude gamifiées comme le débrouillage, les jeux d'association, les mots croisés, et plus encore
- Offre des options d'évaluation comme les QCM, les tests directs et les quiz
- Permet l'apprentissage hors ligne dans l'application mobile
- Développez et partagez vos flashcards
Limites de StudyStack
- Certaines cartes peuvent contenir des informations inexactes
- Certains utilisateurs se sont plaints des publicités présentes sur l'application
Tarifs de StudyStack
- Free
- StudyStack PRO : 10 $ par an
- StudyStack PRO Enseignant : 20 $ par an
Évaluations et critiques de StudyStack
- G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)
- Capterra : Pas assez d'avis
9. Udemy
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Udemy.png Cours Udemy /$$$img/
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école la vie de l'homme Avec plus de 210 000 cours en ligne, Udemy est l'un des outils d'étude en ligne les plus populaires auprès des étudiants. Ainsi, que vous souhaitiez apprendre Python ou la musique, Udemy propose un large intervalle de cours dispensés par des experts. Avec ces cours, vous pouvez également accéder à des quiz, des devoirs et des forums. Vous pouvez également suivre vos tâches inachevées et votre progression.
Les meilleures fonctionnalités d'Udemy
- Un large intervalle de cours et de catégories sont disponibles
- Apprenez à votre rythme
- Bénéficiez de zéro publicité et d'un accès hors ligne avec l'abonnement payant
- Disponible dans plus de 60 langues
- Certains cours sont accessibles à vie
- Recevez des rappels personnalisés pour atteindre vos objectifs d'apprentissage
Limites d'Udemy
- Certains cours peuvent être coûteux
- À ne font pas de retour d'expérience ou de forum de discussion
Tarifs Udemy
- Forfait personnel : ₹750 par mois
- Achetez des cours individuels et payez au fur et à mesure
- Forfait Enterprise
Évaluations et critiques d'Udemy
- G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (100+ avis)
10. Anki
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Anki-flashcard-775x1400.png Flashcard Anki /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association
le monde est en train de changer.. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=en&gl=US le monde est en train de changer.. /%href/
Anki rend l'apprentissage facile et rapide en vous aidant à développer et à apprendre à l'aide de cartes flash. Vous pouvez l'utiliser pour apporter une assistance à votre apprentissage, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer de la guitare ou de préparer des examens médicaux.
Anki utilise la répétition espacée et l'apprentissage actif pour améliorer votre apprentissage et vous aider à mémoriser des concepts que vous pourriez avoir du mal à retenir.
Les meilleures fonctionnalités d'Anki
- Permet de synchroniser les cartes sur plusieurs appareils
- Peut gérer plus de 100 000 cartes
- Offre de nombreuses options de personnalisation
- Permet d'intégrer de l'audio, des vidéos, des images et des balises scientifiques sur vos cartes
- Un large intervalle de modules complémentaires est disponible
- Il vous permet de partager vos decks avec d'autres personnes
Limites d'Anki
- La courbe d'apprentissage est abrupte
- La création de jeux peut s'avérer difficile
Tarification d'Anki
Free
Anki évaluations et commentaires
- G2 : 4.7/5 (30 commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)
11. Course Hero
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CourseHero.png assistance personnalisée d'un expert avec Course Hero /$$$img/
il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école le cours Hero_ Conçu pour aider tous les étudiants à obtenir leur diplôme en toute confiance, Course Hero est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose plus de 30 millions de ressources et de matériels d'étude. Elle compte également plus de 200 000 éducateurs qui élaborent des quiz, des notes de cours et d'autres supports d'apprentissage.
Vous pouvez trouver sur Course Hero du matériel lié à différents sujets, des solutions pour les devoirs aux guides d'étude et aux solutions pour les manuels scolaires. Vous pouvez également bénéficier de conseils d'experts et de sessions individuelles avec les éducateurs.
Les meilleures fonctionnalités de Course Hero
- Accédez à du matériel d'étude et à des ressources pour divers cours et établissements d'enseignement supérieur
- Offre une aide aux devoirs alimentée par l'IA qui fournit des réponses et des explications instantanées
- Bénéficiez d'une assistance personnalisée de tuteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Affinez vos connaissances avec une bibliothèque de problèmes pratiques
- OffreOutils d'IA comme le correcteur orthographique, le correcteur grammatical et l'outil de paraphrase
- Utilisez le créateur de cartes flash alimenté par l'IA pour une expérience d'apprentissage personnalisée
Limites de Course Hero
- À ne fait pas d'assistance multilingue
- Certains utilisateurs se sont plaints des publicités fréquentes
- Le suivi de la progression n'est pas disponible
Tarifs de Course Hero
- Free
- *Adhésion Premium
Mensuel : $39.99 par mois
- Trimestriel : $19.95 par mois
- Annuel : 9,95 $ par mois
Évaluations et critiques de Course Hero
- G2 : Pas assez de commentaires
- Capterra : 3.4/5 (30+ commentaires)
12. Google Scholar
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Google-Scholar-1400x741.png Résultats de la recherche Google Scholar /$$$img/
il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Google Scholar Google Scholar est un moteur de recherche gratuit qui vous permet de trouver et de rechercher efficacement de la documentation scientifique. Il fournit aux chercheurs, aux universitaires, aux étudiants et à toute personne intéressée par le travail universitaire un moyen simple et efficace de découvrir et d'accéder à des articles universitaires, des documents de conférence, des thèses, des livres et des brevets.
Les meilleures fonctionnalités de Google Scholar
- Recherche de littérature scientifique à partir d'un seul endroit
- Interface conviviale qui vous permet de trouver du contenu à l'aide de mots-clés, de noms d'auteurs ou de titres de publications
- Offre des comptes de citations pour les articles
- Permet de configurer des paramètres d'alerte par e-mail pour des mots-clés spécifiques
Les limites de Google Scholar
- Certaines personnes l'ont critiqué parce qu'il classe les articles en fonction des citations
- Certains documents ne sont pas disponibles gratuitement
Tarification de Google Scholar
Free
Évaluations et critiques Google Scholar
- G2 : NA
- Capterra : NA
13. Grammarly
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Grammarly.png Grammarly pour les étudiants /$$$img/
le site web de l'association est en anglais
il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'école https://www.grammarly.com/students le monde de l'art et de la culture /%href/
De bonnes compétences rédactionnelles contribuent grandement à assurer de bonnes notes à l'école et à l'université, surtout si votre cours est plutôt théorique. Grammarly vous aide à vous assurer que vos articles sont bien écrits et présentables.
Qu'il s'agisse de fautes d'orthographe, de grammaire, de livraison, de clarté, de plagiat, de ponctuation ou d'engagement, Grammarly évalue votre texte et vous donne une explication claire et des suggestions pour améliorer votre écriture.
D'après Grammarly selon l'étude Grammarly Premium, 94 % des étudiants ont amélioré leurs notes grâce à Grammarly Premium. Vous pouvez facilement ajouter l'extension Grammarly à votre navigateur pour vérifier vos écrits. Mon travail est également possible avec Windows, Chrome, iPhone, iPad et Android.
Les meilleures fonctionnalités de Grammarly
- Offre une aide à la rédaction basée sur l'IA pour mieux écrire
- Fournit des conseils et des commentaires en temps réel pour améliorer la rédaction
- Donne des suggestions pour améliorer la clarté et le ton
- Vérifie le plagiat
- Obtient des citations entièrement mises en forme à partir de sources en ligne
- Corrige les épreuves de votre texte
- Disponible dans plus de 5 000 applications
Limites grammaticales
- Assistance uniquement pour l'anglais
- Offre des suggestions limitées dans la version gratuite
Tarifs de Grammarly
- Free
- Premium : 12 $ par mois
- Business : 15 $ par membre et par mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et critiques grammaticales
- G2 : 4.7/5 (5,700+ commentaires)
- Capterra : 4.8/5 (6,900+ commentaires)
14. Forest
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Forest-1.png L'application Free pour étudier sans se laisser distraire /$$$img/
la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres
je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais le faire https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=en&gl=US la forêt, c'est l'affaire de tous /%href/
L'application Forest est parfaite pour les personnes qui se laissent distraire et passent du temps sur leur téléphone, mais qui aiment les arbres. Avec cette application, vous pouvez construire une forêt florissante (bien que virtuelle) chaque fois que vous vous concentrez sur votre travail. Comment ? L'idée est simple.
Ajoutez la durée pendant laquelle vous souhaitez rester concentré, et l'application plantera un arbre pendant cette période. Si vous quittez l'application avant la fin du temps imparti, votre arbre mourra. En revanche, si vous restez concentré, vous pourrez lentement construire une forêt dynamique.
Forest plante de vrais arbres si vous dépensez les pièces virtuelles que vous gagnez en utilisant l'application.
Les meilleures fonctionnalités de Forest
- Paramétrez un chronomètre pour vous concentrer pendant une période spécifique
- Faites pousser différents types d'arbres et obtenez une représentation visuelle de votre forêt
- Obtenez un aperçu de votre temps de concentration
- Accédez à des statistiques détaillées pour gérer votre temps
- Partagez avec vos amis et concentrez-vous ensemble
- Plantez de vrais arbres et soyez plus respectueux de l'environnement
Les limites de la forêt
- À ne fait pas de bouton de pause
- Certains utilisateurs se sont plaints du nombre limité d'arbres gratuits
Tarification de la forêt
- Free
- Pro : 4,22
Les évaluations et les commentaires les plus récents
- G2 : Non disponible
- Capterra : Non disponible
15. BlockSite
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Blocksite-1400x776.png Blocksite pour bloquer les applications distrayantes /$$$img/
le site est en train de se transformer en un site web BlockSite Aujourd'hui, la plupart de nos apprentissages se font en ligne. Cependant, la facilité d'accès à votre site web favori et aux médias sociaux peut rapidement vous distraire de vos études. C'est là que BlockSite intervient. Avec BlockSite, vous pouvez bloquer les sites et les applications qui vous distraient.
Vous pouvez également activer le mode Focus pendant une période donnée, empêchant ainsi les distractions. Cela vous aidera à augmenter votre productivité, à mieux gérer votre temps et à achever vos études plus rapidement que jamais.
Les meilleures fonctionnalités de BlockSite
- Bloquez des applications et des sites et synchronisez-les sur plusieurs plateformes
- Ajoutez un calendrier pour bloquer les distractions pendant des heures spécifiques
- Obtenez des informations détaillées sur vos tendances de navigation
- Utilisez un bloc en un clic pour bloquer des sites web ou des applications par catégorie ou par mots-clés
- Soyez automatiquement redirigé vers une page de bloc personnalisée si vous ouvrez un site ou une application bloqué(e)
- Activer la protection par mot de passe pour modifier vos paramètres
- Empêcher la désinstallation facile de BlockSite
- Assistance pour Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox
Limites de BlockSite
- Le forfait Free ne permet de bloquer que six sites web
- Les sites web bloqués ne sont pas bloqués en mode incognito
Tarifs de BlockSite
- Free
- Forfait payant : 10,99 $ par mois
Évaluations et critiques de BlockSite
- G2 : Non disponible
- Capterra : Non disponible
Intégrer la puissance du bon outil à vos sessions d'étude
Et voilà ! Grâce à ces 15 outils d'étude, vous pouvez donner un coup de fouet à vos sessions d'étude et terminer plus de choses en moins de temps. Bien entendu, utilisez les outils qui correspondent le mieux à vos besoins. Par exemple, des applications comme Forest et BlockSite peuvent être utiles si vous avez du mal à vous concentrer. Si vous apprenez mieux avec des flashcards, StudyStack ne vous décevra pas.
Bien que vous puissiez utiliser plusieurs applications, l'utilisation d'une seule application pour vous aider à gérer tous les aspects de votre apprentissage évitera la confusion et les changements constants. ClickUp est un outil tout-en-un outil de gestion de projet qui est incroyablement utile pour les étudiants. Vous pouvez tirer parti de fonctionnalités telles que ClickUp Docs, l'IA, les modèles de notes, etc. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !