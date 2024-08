Les 10 meilleures alternatives à React pour les développeurs frontaux en 2024

Vous n'avez plus besoin de tout coder à partir de zéro pour créer des interfaces utilisateurs fantastiques. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser une bibliothèque Javascript open-source comme React pour choisir les composants que vous voulez et les assembler.

React est une bibliothèque Javascript open-source conçue pour construire des interfaces utilisateurs . Bien qu'il ne s'agisse pas d'un framework, il peut aider à développer des applications web - c'est comme construire une interface utilisateur à partir de blocs de construction. React fournit les blocs, vous permet de les assembler tous et de les garder organisés. Vous pouvez également utiliser React Native pour créer des applications mobiles.

React et React Native ont été la norme pour la construction d'interfaces utilisateur. Pourtant, ils ne sont pas les seuls sur le marché - les alternatives à React fournissent différents cadres, outils et fonctions qui peuvent intéresser certains développeurs.

En savoir plus sur ce que vous devriez rechercher dans les alternatives React et dix des meilleures options à essayer cette année.

Que rechercher dans les alternatives à React ?

Lors de l'examen des alternatives à React, vous devrez prendre en compte quelques éléments :

La portée de votre projet: Déterminez si votre projet est de petite ou de grande envergure. Certaines alternatives à React sont idéales pour les petits projets, tandis que d'autres fournissent un cadre complet pour les applications plus importantes. Vous devrez également tenir compte de vos besoins en matière de performances, car certaines alternatives à React peuvent offrir de meilleurs avantages en termes de performances grâce à des tailles de paquets légères et à un rendu efficace.

Les 10 meilleures alternatives à React à utiliser en 2024

1. Lit

Via Lit Lit est une alternative légère à React pour la construction de composants web. Contrairement à React, il ne fournit pas un fournisseur, $$$a achevé, mais propose des outils pour construire de superbes interfaces utilisateur.

Lit offre des alternatives aux composants React qui sont modulaires et facilement maintenables, avec une manipulation efficace du DOM. Il dispose d'un framework plus léger et d'une courbe d'apprentissage plus faible que React.

Les meilleures fonctionnalités de Lit

Incroyablement léger, vous aurez donc de meilleurs temps de chargement et de meilleures performances, ce qui en fait une excellente option pour les projets de petite et moyenne envergure

Excellente compatibilité avec divers navigateurs pour un développement web flexible et facile à maintenir

L'interface d'une simplicité trompeuse offre également des options avancées, notamment des modèles et des méthodes de cycle de vie personnalisées

Limites de Lit

Il s'agit d'une communauté beaucoup plus petite (mais toujours en croissance !) que React, vous aurez donc moins d'outils et d'options avec lesquels jouer

Prix de Lit

Free

Lit évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (10+ critiques)

2. Inferno

Via GitHub Inferno est une bibliothèque Javascript légère similaire à React. Elle offre un rendu côté serveur intégré (SSR) avec des avantages significatifs en termes de performances de chargement. L'accent mis par Inferno sur les performances signifie que le rendu est plus rapide que React, en particulier sur les interfaces web dynamiques avec de nombreux composants.

Inferno meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de base d'Inferno accordent la priorité aux performances, et les vitesses de rendu rapides le rendent attrayant pour les applications web plus importantes

Taille réduite des bundles et chargement ultra-rapide des pages grâce au rendu intégré côté serveur

Inferno offre désormais des fonctionnalités d'animation intégrées et une assistance

Limites d'Inferno

Comme il s'agit d'un écosystème de développement plus récent, de nombreux outils sont encore en cours de développement, vous devrez donc faire preuve de patience

Prix d'Inferno

Backer: 5$ par mois

5$ par mois Sponsor: 100 $ par mois

100 $ par mois Accepte les contributions uniques ou récurrentes d'autres montants

Inferno évaluations et critiques

N/A

3. Svelte

Via Svelte Svelte est un framework JavaScript progressif pour la construction d'applications web. L'une des fonctionnalités clés de ce framework léger est qu'il compile votre code au moment de la construction, ce qui résulte en des bundles plus petits pour des performances plus rapides.

Il élimine également le besoin de manipuler manuellement le DOM, car il déclenche automatiquement des mises à jour de l'interface utilisateur en fonction de vos données. Comme React JS, Svelte encourage l'architecture basée sur les composants, ce qui rend votre code plus organisé et plus facile à maintenir.

Les meilleures fonctionnalités de Svelte

Facile à utiliser pour les développeurs React, leur permettant de construire rapidement des interfaces utilisateur à partir de composants réutilisables, à l'instar de React

Génère automatiquement votre HTML pour vous, rendant vos applications plus universelles avec un DOM virtuel automatiquement mis à jour

L'expérience de développement conviviale peut vous aider à dépanner pendant que vous construisez des applications web

Limites de Svelte

En tant que framework Javascript plus récent, il existe un écosystème plus petit construit autour de lui, vous aurez donc moins de ressources pour créer des applications web

Prix de Svelte

Free

Svelte évaluations et critiques

N/A

4. Htmx

Via Htmx Htmx est une bibliothèque Javascript utilisée pour construire des applications web interactives. Au lieu d'utiliser des outils de construction et des cadres complexes, Htmx ajoute des fonctions directement à votre HTML, ce qui permet de conserver des performances et des temps de chargement rapides. Elle est idéale pour les applications à page unique ou d'autres petits projets.

Htmx meilleures fonctionnalités

Facile à utiliser avec une expérience de base en HTML, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en JavaScript

Idéal pour créer des envois automatiques de formulaires et des barres de progression dans les applications web

S'adapte facilement à différents frameworks et langages de backend car il est agnostique au niveau du serveur

Limites de Htmx

En sachant qu'il est relativement facile à utiliser, les fonctionnalités les plus complexes peuvent nécessiter beaucoup plus de temps et d'efforts pour les apprendre

Prix Htmx

Free (gratuit)

N/A

5. Orme

Via Orme Elm est un langage de programmation fonctionnel permettant de construire des applications web fiables et faciles à maintenir. L'une des principales fonctionnalités d'Elm est la détection des erreurs lors de la compilation, ce qui permet d'éviter de nombreux problèmes lors de l'exécution. Elm utilise des concepts de programmation fonctionnelle pour un code plus propre et facile à raisonner.

Les meilleures fonctionnalités d'Elm

Capture les erreurs lors de la compilation, évitant ainsi de nombreux problèmes d'exécution

Le débogage par voyage dans le temps vous permet de revenir en arrière dans votre processus, de corriger une erreur et d'aller de l'avant en toute transparence

Compilateur convivial avec de nombreux outils de débogage utiles pour les développeurs web

Limites d'Elm

Courbe d'apprentissage abrupte, même pour les développeurs expérimentés

Prix d'Elm

Free (gratuit)

Elm évaluations et critiques

N/A

6. Retool

Via Retrouver Retool est une plateforme de création d'outils internes pour les entreprises. Les développeurs peuvent concevoir des applications web qui se connectent aux bases de données pour créer des tableaux de bord personnalisés, des outils de gestion des données et des flux de travail. L'interface "glisser-déposer" de la plateforme permet de créer rapidement une application web, puis d'ajouter un contrôle d'accès et un cryptage des données pour répondre aux besoins en matière de sécurité et de conformité.

Retool meilleures fonctionnalités

L'interface glisser-déposer facilite la création d'applications sans avoir à écrire du code à partir de zéro

Excellents contrôles de sécurité et conformité des données, parfaits pour protéger les données de l'entreprise

Connectivité flexible permettant de puiser dans diverses sources de données pour créer des outils internes uniques

Limites de Retool

Interface utilisateur extrêmement fade

Certains utilisateurs notent des problèmes de performance lorsqu'ils essaient de créer des applications plus importantes

Prix de Retool

Free

Teams: 10$/mois par utilisateur standard + 5$/mois par utilisateur final

10$/mois par utilisateur standard + 5$/mois par utilisateur final Business: $50/mois par utilisateur standard + $15/mois par utilisateur final

$50/mois par utilisateur standard + $15/mois par utilisateur final Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (180+ commentaires)

4.6/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ avis)

7. Marko

Via Marko Marko est un moteur de modèles pour Javascript conçu pour un rendu côté serveur. C'est une excellente alternative à React si vous voulez quelque chose qui se concentre entièrement sur le modèle. Marko utilise également une technique de DOM virtuel pour un chargement plus rapide des pages web et offre une liaison de données efficace pour un développement plus simple.

Marko meilleures fonctionnalités

Le rendu progressif signifie que les utilisateurs voient le contenu au fur et à mesure qu'il est prêt, il y a donc moins de retard de leur côté

L'éditeur VSCode vous permet de garder un code lisible et organisé grâce à la coloration syntaxique, à l'autocomplétion et à la possibilité de sauter aux fichiers référencés en un seul clic

Mise à jour automatique de l'interface utilisateur en fonction des changements de données, ce qui facilite la gestion des projets de développement

Limites de Marko

Options d'intégration limitées (susceptibles d'évoluer au fur et à mesure que la communauté s'agrandit)

Prix de Marko

**Free

Marko évaluations et critiques

G2: 4/5 (1+ commentaires)

4/5 (1+ commentaires) Capterra: 5/5 (3+ commentaires)

8. Vanilla JS

Via Vanilla JS Vanilla JS vous permet d'utiliser Javascript sans bibliothèque externe ou framework. Il vous donne un contrôle achevé sur votre interface utilisateur, et en raison du javascript minimal, c'est l'une des options les plus rapides et les plus légères. Cependant, l'utilisation de Vanilla JS signifie que vous ne bénéficiez pas des avantages d'une bibliothèque React, vous devrez donc construire votre framework JS à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de Vanilla JS

L'absence de bibliothèques Javascript externes signifie qu'il s'agit du framework le plus léger disponible pour votre application mobile et web

Les développeurs ont un contrôle total sur le code, ce qui vous permet de personnaliser complètement chaque aspect de celui-ci

Idéal pour développer des projets qui doivent travailler sur d'anciens navigateurs et plateformes

Limites de Vanilla JS

Il s'agit de l'un des outils de développement les plus anciens, vous devrez donc mettre à jour manuellement votre code pour qu'il soit conforme aux normes modernes en matière de sécurité et de protection des données

Prix de Vanilla JS

**Free

Vanilla JS évaluations et critiques

N/A

9. Hyperapp

Via GitHub Hyperapp est une bibliothèque Javascript minimale pour construire des interfaces utilisateurs simples et faciles à maintenir. Elle ne dispose pas d'une structure d'opinion afin que vous puissiez conserver le contrôle et la flexibilité de votre projet. Facile à utiliser, elle est idéale pour les nouveaux développeurs qui souhaitent apprendre à créer des applications web progressives.

Hyperapp meilleures fonctionnalités

Réseau de bibliothèques, d'outils et d'assistance en constante expansion grâce à la communauté croissante de développeurs

Idéal pour les nouveaux développeurs JavaScript avec une interface facile à apprendre et une petite base de code

Beaucoup de flexibilité dans la façon dont vous organisez votre code, de sorte que vous pouvez personnaliser l'architecture selon vos besoins

Limites d'Hyperapp

Idéal pour les petits projets, mais le petit écosystème limite son utilisation pour la construction d'un projet plus important

Prix d'Hyperapp

**Free

N/A

10. Aurelia

Via Aurelia Aurelia est un framework Javascript modulaire pour la création d'interfaces web modernes et dynamiques. Le framework se concentre sur la création d'une expérience flexible pour le développeur, vous permettant de choisir les composants nécessaires afin que la taille des bundles reste petite et maintenable.

Les meilleures fonctionnalités d'Aurelia

Vous pouvez utiliser JavaScript et HTML pour créer rapidement des applications complexes

Excellent écosystème avec des plugins, des outils de débogage, et plus encore pour un développement plus rapide et plus facile

Il vous aide à créer une interface utilisateur fluide avec des mises à jour DOM efficaces qui rendent votre code plus facile à lire et à maintenir

Limites d'Aurelia

Parce qu'il s'agit d'un framework plus récent, il y a moins de bonnes pratiques établies dans la communauté Aurelia, ce qui pourrait prêter à confusion si le projet est transmis à de nouveaux développeurs

Prix d'Aurelia

**Free

G2: 3.9/5 (10+ critiques)

