Evernote et GoodNotes : Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Quel est l'outil idéal pour noter vos idées géniales de 3 heures du matin ? Quelle plateforme vous permet de réfléchir à des stratégies avec vos collègues de travail ? Et quel logiciel transforme le tourbillon désordonné de vos pensées en un plan net et ordonné ?

Eh bien, la réponse à toutes ces questions est un application de prise de notes .

Que vous soyez récapitulation d'une réunion de créer un plan marketing percutant ou de sauvegarder les articles à lire absolument, il est important de disposer d'une application de prise de notes de premier ordre.

Et si vous êtes à la recherche d'une telle application, nous sommes là pour vous aider.

Nous allons comparer deux légendes de la prise de notes, Evernote et GoodNotes, en analysant leurs fonctionnalités, leurs prix et les avis des utilisateurs.

Découvrez les principales fonctionnalités, pesez le pour et le contre et trouvez votre compagnon de prise de notes idéal. De plus, nous avons une alternative qui pourrait bien voler la vedette.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'Evernote ?

via Evernote Evernote est une application de prise de notes populaire qui existe depuis longtemps. Elle est réputée pour ses fonctions de collaboration et de gestion des tâches et vous pouvez l'utiliser pour prendre des notes quotidiennes, fixer des rappels ou même tenir un bullet journal.

Evernote vous permet de rester organisé grâce à un tableau de bord central pour suivre et classer les notes à l'aide de piles et d'étiquettes. Il vous permet de retrouver rapidement des éléments sans avoir à consulter l'ensemble de la base de données.

De plus, vous pouvez synchroniser vos notes entre différents appareils, ce qui les rend accessibles partout. Il favorise la collaboration dans les projets d'équipe sans se soucier de l'incompatibilité des appareils.

Examinons quelques-unes des meilleures fonctionnalités d'Evernote et ses plans tarifaires.

Fonctionnalités d'Evernote

Voici les principales fonctionnalités d'Evernote :

1. Web Clipper

via Evernote Evernote Web Clipper est une extension de navigateur qui vous permet de capturer des pages web entières, des articles, des images ou simplement du texte sélectionné sur Internet et de les enregistrer directement sur votre compte Evernote.

Ainsi, si vous découvrez un article intéressant, vous pouvez facilement l'enregistrer dans Evernote sans les publicités et les titres supplémentaires.

Ces clips sont ensuite stockés proprement dans votre compte Evernote, ce qui vous permet d'y revenir rapidement quand vous le souhaitez.

2. Modèles

via Evernote Choisissez parmi plus de 50 modèles Evernote préformatés et prêts à l'emploi pour gagner du temps et de rationaliser vos tâches.

Que vous ayez besoin d'un journal quotidien pour votre emploi du temps ou d'un modèle de gestion de projet pour suivre les étapes importantes, Evernote vous couvre.

Par exemple, le modèle de journal de gratitude d'Evernote est pré-rempli de tableaux pour votre journal du matin, vos leçons de vie et vos expressions de gratitude. Il vous permet de vous concentrer directement sur votre contenu sans vous soucier de la conception.

3. Rappel de note

via Evernote La fonction de rappel de notes d'Evernote vous permet de définir des dates et des heures pour vos tâches afin de recevoir des alertes par courrier électronique et de ne pas perdre de vue les activités urgentes.

Une fois que vous avez terminé une tâche, marquez-la d'un simple toucher, pour gérer efficacement les tâches sans perdre la note d'origine.

Evernote vous aide également à rester concentré en affichant les rappels en haut de la liste des notes, ce qui vous permet d'accéder facilement aux tâches essentielles.

4. Enregistrement audio

via Evernote Evernote propose des notes audio pratiques ou une fonction d'enregistrement audio si l'écriture n'est pas votre méthode préférée. Ouvrez une nouvelle note, appuyez sur le bouton d'enregistrement et enregistrez vos notes avec votre voix.

Cette fonction s'avère précieuse lorsque vous devez noter rapidement quelque chose au cours d'une conversation ou lorsque votre esprit est trop préoccupé pour écrire. De plus, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone.

Outre ces fonctionnalités, Evernote dispose également d'une technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR), qui convertit les notes manuscrites et les ajoute à l'application sous forme numérique.

Prix d'Evernote

Version gratuite: Gratuit

Gratuit Version personnelle: 14,99 $/mois

14,99 $/mois Version professionnelle: 17,99 $/mois

Qu'est-ce que GoodNotes ?

via GoodNotes GoodNotes est une puissante plateforme de prise de notes qui transforme n'importe quel appareil en carnet de notes virtuel.

Conçue pour reproduire la sensation d'écrire sur du papier, elle possède une interface utilisateur simple, fonctionne bien avec différents stylets et vous permet de personnaliser largement vos notes.

Outre la prise de notes, l'application se distingue par sa conversion précise de l'écriture manuscrite en texte, l'annotation de documents, l'étude interactive et les modèles personnalisables.

Vos notes sont maintenues à jour sur tous vos appareils Apple grâce à la synchronisation dans le nuage. GoodNotes est désormais disponible pour les appareils Android et Windows, ce qui la rend encore plus accessible.

Caractéristiques de GoodNotes

Voici les principales fonctionnalités de GoodNotes :

1. Conversion de l'écriture manuscrite en texte

via GoodNotes GoodNotes transforme avec précision les notes manuscrites en texte dactylographié. Utilisez l'outil Lasso pour sélectionner ce que vous voulez, cliquez sur "Convertir" et vous verrez vos notes devenir des mots dactylographiés.

Vous pouvez déplacer ce texte en douceur vers d'autres applications, telles qu'une application de liste de tâches, ce qui rend votre flux de travail plus flexible.

GoodNotes prend en charge une grande variété de stylets, ce qui vous permet d'écrire ou de dessiner avec vos outils préférés. Il dispose également de fonctionnalités telles que le rejet de la paume de la main et la prise en charge des gauchers.

2. Outil Lasso

via GoodNotes L'outil Lasso de GoodNotes est une fonctionnalité pratique pour gérer le contenu dans l'application. Grâce à cet outil, vous pouvez facilement sélectionner un contenu spécifique en traçant une boucle autour de lui.

Une fois sélectionné, vous pouvez choisir parmi différentes actions, telles que déplacer, couper, copier, supprimer, redimensionner et faire pivoter le contenu choisi.

L'outil Lasso constitue un moyen polyvalent et efficace de manipuler et de modifier vos notes et vos dessins sans avoir à tout réécrire ou à tout retaper.

3. Annotations sur les documents

Via GoodNotes La fonction d'annotation des documents vous permet de surligner, de dessiner et d'écrire sur les PDF. Vous pouvez zoomer pour ajouter des notes avec précision, dessiner des flèches et des formes rapidement, et ajuster et déplacer vos marques si nécessaire. Écrivez n'importe où sur le document et partagez facilement vos idées avec d'autres personnes.

Le partage des PDF modifiés est également très simple : vous pouvez les envoyer par courrier électronique, les enregistrer ou les partager avec d'autres applications de partage de fichiers.

4. Mode présentation

via GoodNotes GoodNotes propose un mode de présentation pratique qui transforme votre appareil en tableau numérique pour des démonstrations claires. Lorsqu'il est connecté à un écran plus grand, il permet de maintenir l'attention et l'engagement des spectateurs.

Trois options d'affichage sont disponibles : miroir de l'écran entier" pour une visibilité complète, "Miroir de la page du présentateur" pour les zooms et les mouvements, et "Miroir de la page entière" pour mettre en valeur un contenu étendu.

En outre, la fonction Pointeur laser, disponible en mode Point ou Tracé, vous permet de mettre l'accent sur des points spécifiques. Ce mode est particulièrement utile lors des réunions du conseil d'administration et des discussions d'équipe.

Prix de GoodNotes

Gratuit: 3 carnets

3 carnets Toutes les plateformes Annuel: $9.99/an

$9.99/an Paiement unique pour Apple: 29,99 $/unique

29,99 $/unique Android et Windows annuel: 6,99 $/an

Evernote Vs. GoodNotes : Caractéristiques comparées

Bien qu'Evernote et GoodNotes disposent tous deux de fonctionnalités solides et d'un groupe de fans dévoués, ils sont loin d'être identiques.

Voici une comparaison rapide des fonctionnalités d'Evernote et de GoodNotes :

Fonctions de prise de notes

La prise de notes implique diverses actions - de la prise de notes à la numérisation de copies papier. Ensuite, il faut organiser des tas d'informations. Une bonne application de prise de notes doit être capable de faire tout cela sans le moindre problème.

Evernote et GoodNotes sont toutes deux très performantes dans ces domaines, mais de manière légèrement différente.

Evernote

Que vous tapiez ou preniez des notes à la main, Evernote va plus loin. Elle vous permet d'enregistrer des messages Slack et des notes d'e-mails, et de modifier l'alignement des images pour que votre texte et vos médias restent en ordre.

Elle permet également de numériser vos notes et de les transformer en un fichier PDF soigné. Mais le hic, c'est que vous ne pouvez pas annoter ce PDF.

Toutes vos notes sont organisées dans une hiérarchie de trois couches dans cette plateforme : notes, carnets et piles de carnets. Ce style d'organisation peut toutefois s'avérer un peu compliqué, ce qui complique la localisation rapide de vos notes.

GoodNotes

GoodNotes ajoute une touche créative à ses fonctions de prise de notes en permettant d'ajouter des formes - rectangles, cercles, triangles, etc. L'application comporte également une icône de signet. D'un simple clic, vos notes spécifiques sont sauvegardées dans vos signets ou votre section de favoris.

À l'instar d'Evernote, GoodNotes est également pratique pour numériser des documents et les transformer en PDF. Cependant, il est possible d'utiliser GoodNotes pour scanner des documents et les transformer en PDF, contrairement à Evernote il permet d'annoter les PDF sans problème.

L'organisation est simple avec GoodNotes, qui dispose de dossiers spéciaux et personnalisables dans lesquels vos notes sont stockées. Vous souhaitez retrouver une note datant de plusieurs mois ? D'un simple clic, elle est là.

Collaboration

Lorsque vous travaillez avec plusieurs équipes, il est inévitable de collaborer sur les notes que vous avez prises. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les fonctions de collaboration de votre plateforme de prise de notes.

Evernote et GoodNotes permettent tous deux la collaboration en équipe de manière distincte.

Evernote

Evernote propose de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la collaboration et vous donnent un contrôle total sur la façon dont les autres visualisent et modifient vos notes.

Outre le partage de liens de base, les versions Premium et Business de la plateforme disposent d'outils pour le partage de tâches et de documents gestion du flux de travail et le brainstorming. Ils vous aident principalement à gérer des tâches et des responsabilités importantes tout en gérant les délais.

GoodNotes

GoodNotes offre également de précieuses fonctions de collaboration pour travailler avec des collègues et des membres de l'équipe.

Sa principale fonction de collaboration est le partage de liens, qui vous permet de partager plusieurs liens vers toutes vos notes et tous vos documents dans l'application en un seul clic.

En outre, vous pouvez enregistrer les liens partagés par d'autres personnes directement dans vos notes, ce qui en fait une plateforme pratique pour faciliter la collaboration.

Intégrations

Si vous jonglez avec des tâches sur différentes plateformes, vous voulez que votre application de prise de notes soit compatible avec elles. Qui a envie de changer d'application toute la journée ?

Une application de prise de notes dotée de solides intégrations vous permet de gagner du temps et de rationaliser efficacement votre travail.

Evernote et GoodNotes prennent toutes deux en charge des intégrations utiles.

Evernote

Evernote comprend l'importance des intégrations, en particulier dans un environnement de travail.

Il peut s'intégrer à des plateformes professionnelles populaires telles que Microsoft Teams, Gmail, Outlook et Slack afin que vous puissiez accéder aux informations qu'elles contiennent sans avoir à passer manuellement d'une tâche à l'autre.

GoodNotes

De même, GoodNotes offre une prise en charge de l'intégration multiplateforme, ce qui vous permet de consulter GoodNotes à partir de divers appareils utilisant des navigateurs tels que Safari, Firefox, Google Chrome, et plus encore.

En outre, il prend en charge l'intégration avec des applications telles que Microsoft PowerPoint, Microsoft Word et iCloud.

Cependant, par rapport à Evernote, l'intégration de GoodNotes est limitée. Il ne se connecte qu'à une poignée de plateformes générales.

Evernote Vs. GoodNotes : Qui est le champion ?

Il est difficile de désigner un champion entre GoodNotes et Evernote, car les deux applications de prise de notes ont leurs propres limites.

Evernote est idéal pour les environnements professionnels. Elle peut traiter des documents volumineux, gérer efficacement les tâches et s'intégrer de manière transparente à des plateformes de travail populaires telles que Slack, Microsoft Teams et Gmail.

De plus, elle offre des outils pour simplifier les flux de travail et susciter des idées créatives.

GoodNotes, quant à lui, est plus adapté à une utilisation académique et personnelle. Il dispose d'outils tels que des flashcards intégrées pour améliorer l'étude interactive, ce qui en fait un compagnon idéal pour les étudiants.

Evernote vs. GoodNotes sur Reddit

Nous avons exploré ce que les utilisateurs de Reddit avaient à dire sur GoodNotes et Evernote. Beaucoup d'entre eux utilisent à la fois Evernote et GoodNotes, mais pour des cas d'utilisation différents.

Certains utilisateurs ne se lassent pas d'Evernote.

j'adore la pince Web, l'organisation de mes notes avec des carnets et des étiquettes, la possibilité de trouver des notes à partir du contenu des documents joints, la possibilité d'envoyer des courriels à Evernote vers des carnets désignés, et l'appareil photo des documents est plutôt cool. La synchronisation est transparente

Un autre utilisateur indique que GoodNotes est une solution académique idéale grâce à sa personnalisation, son organisation et sa compatibilité avec les appareils Apple.

j'utilise GoodNotes 5 pour mes notes académiques et_..

j'aime la grande variété de types de papier disponibles dans GoodNotes (par exemple, papier quadrillé, papier ligné, papier ordinaire) et la facilité avec laquelle il est possible de télécharger différents modèles (par exemple, papier chimie) à partir de différentes sources. J'apprécie également la façon dont l'application vous permet d'organiser vos notes dans des dossiers et des "carnets". Elle fonctionne incroyablement bien avec l'Apple Pencil de 2e génération et possède de nombreuses fonctionnalités utiles..."_

Il n'y a pas de vainqueur incontestable ; les utilisateurs essaient de choisir l'outil qui correspond le mieux à leur travail quotidien. Les deux applications de prise de notes ont leurs propres adeptes. Mais il y a une application qui peut leur donner du fil à retordre.

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Evernote Vs. GoodNotes

Evernote convient mieux aux professionnels et GoodNotes aux étudiants. Et si vous souhaitiez bénéficier des qualités des deux en un seul outil ?

Voici ClickUp, une plateforme de productivité puissante qui est l'alternative parfaite à Evernote et GoodNotes. ClickUp n'est pas une simple application, c'est une solution tout-en-un pour la prise de notes et la gestion de projets.

Imaginez que vous remplaciez plusieurs outils par une plateforme conviviale dotée de fonctionnalités telles que l'édition de texte enrichi, la gestion des tâches et la gestion de l'information de solides intégrations avec plus de 1000 applications pour vous aider à accomplir vos tâches bien avant la date limite, à rationaliser le flux de travail et à stimuler la productivité.

ClickUp est conçu pour répondre à de nombreux cas d'utilisation personnels et professionnels, que vous travailliez sur un projet scolaire ou que vous élaboriez une stratégie pour le lancement d'un nouveau produit. Avec ClickUp, vous pouvez visualiser, collaborer et suivre l'avancement de vos projets sans effort, le tout sous un même toit.

Gérer les idées et les tâches avec ClickUp Docs

Gérez vos documents et collaborez avec eux grâce à ClickUp DocsClickUp Docs sont idéaux pour gérer vos notes, créer des wikis, ajouter des tableaux, intégrer des signets et lier vos tâches aux notes. Cet outil vous permet de travailler, de rédiger et d'écrire des documents d'éditer des documents collaborer avec votre équipe en temps réel, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde (littéralement !). Vous pouvez également étiqueter les membres, leur assigner des actions, demander des mises à jour et laisser des commentaires sur les documents créés.

Par ailleurs, l'éditeur intégré vous permet d'ajouter des widgets pour mettre à jour l'état des projets, assigner des tâches et modifier les projets. Et si vous craignez que des informations confidentielles ne soient divulguées à l'extérieur, ne vous inquiétez pas. La confidentialité est la priorité absolue de ClickUp Docs. Vous pouvez créer des liens partageables et gérer les autorisations pour contrôler l'accès.

En outre, des fonctionnalités permettant de gagner du temps, telles que les modèles ClickUp et le mode focus, améliorent votre expérience d'écriture.

Rédiger plus vite avec ClickUp AI

Rédigez, résumez et générez des réponses par courriel en quelques secondes avec ClickUp AI

Contrairement à de nombreux autres outils de rédaction d'IA clickUp se distingue par son Assistant IA pour la prise de notes qui peut accomplir vos tâches de 30 minutes en 30 secondes.

Qu'il s'agisse de définir les grandes lignes d'un projet, de préparer des rapports d'état pour le service clientèle ou de planifier le prochain e-mail d'une campagne de marketing, ClickUp AI vous couvre.

Il vous aide à rédiger des notes plus efficacement, vous assiste dans l'édition du contenu et garantit une mise en forme parfaite grâce à des tableaux pré-structurés, des en-têtes et bien plus encore. Il n'y a pas de meilleur outil d'automatisation des documents , vraiment !

Organisez tout avec ClickUp Notes

Utilisez ClickUp Notes pour générer des listes de contrôle et des tâches à partir de vos notes

Créer des listes de contrôle à partir de vos notes ne doit plus être fastidieux. Notes ClickUp simplifie l'organisation et le suivi des tâches, même si vous ne l'avez jamais fait auparavant. L'éditeur vous permet de convertir facilement vos notes en tâches à suivre et de les organiser comme des éléments d'action dans une liste de contrôle.

Comme les notes se synchronisent automatiquement entre l'application mobile et l'extension Chrome, vous pouvez les créer en déplacement et y accéder sans effort, où que vous travailliez.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Entreprise: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

Commencez à prendre des notes avec ClickUp dès aujourd'hui !

Si vous recherchez une solution de prise de notes tout-en-un pour votre vie professionnelle ou académique, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Il simplifie la prise de notes et offre des fonctionnalités complètes pour collaborer sur des projets et gérer des tâches de manière efficace.

Avec ClickUp, vous pouvez améliorer votre expérience de prise de notes, organiser vos pensées et rester au courant de toutes vos activités sans effort. Commencez avec le plan gratuit pour toujours de ClickUp dès aujourd'hui !