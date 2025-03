Top 5 Wunderlist Alternatives & ; Competitors (fonctionnalités, inconvénients, prix)

vous cherchez les meilleures alternatives à Wunderlist ?

Disons que vous avez adoré utiliser un outil parce qu'il est super utile et qu'il vous a facilité la vie. Mais voilà que le logiciel que vous utilisiez et que vous aimiez profondément vous fait ses adieux. Pour toujours.

ça doit faire mal, non ?

Pour les utilisateurs de Wunderlist, il s'agit d'une histoire vraie. Et nous ressentons votre douleur.

Aussi difficile que cela puisse être de se séparer de Wunderlist, vous avez toujours besoin d'une application de gestion des tâches .

Et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes ici.

Dans cet article, nous allons mettre en lumière les les cinq meilleures alternatives à l'application Wunderlist ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et les évaluations des utilisateurs.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que Wunderlist ?

Wunderlist de Microsoft était un excellent gestionnaire de tâches basé sur le cloud qui a aidé plusieurs personnes et entreprises à gérer efficacement les tâches et les listes.

Mais le dicton "toutes les bonnes choses ont une fin" s'applique ici aussi.

wunderlist n'est plus

C'est triste. Mais c'est vrai.

Au lieu de cela, Microsoft À faire le remplace.

Mais si Wunderlist fait le vide sur son bureau, vos projets n'ont pas besoin de suivre le mouvement.

Partons donc à la recherche de la meilleure alternative à Wunderlist.

Top 5 des alternatives à Wunderlist

Avec les nouvelles technologies de gestion de projet et de applications de productivité qui inondent le marché chaque mois, vous n'avez que l'embarras du choix en ce qui concerne les alternatives à Wunderlist.

Choix = confusion

Vous venez de passer une journée entière à rechercher l'outil idéal, doté de toutes les fonctionnalités de Wunderlist, et vous avez l'impression que..

Ne vous inquiétez pas ! Nous avons tout ce qu'il faut.

Voici une liste des cinq meilleures alternatives à Wunderlist pour réduire votre recherche.

1. ClickUp /$$$img/

ClickUp est l'outil de travail de la l'évaluation la plus élevée au monde le logiciel de gestion de projet le mieux noté au monde, utilisé par des équipes très productives dans les petites entreprises et les grandes sociétés du monde entier.

Avec une grande variété de fonctionnalités de collaboration puissantes et des tonnes de personnalisations, ClickUp a séduit les gestionnaires de projet du monde entier.

De plus, ClickUp est la meilleure alternative à Wunderlist disponible aujourd'hui !

pourquoi ?

Parce que vous pouvez effectuer toutes les tâches de Wunderlist et plus encore sur ClickUp.

Pour étayer cette affirmation, jetons un coup d'œil à quelques-unes des fonctionnalités clés offertes par ClickUp :

Les fonctionnalités clés de ClickUp

A. S'auto-organiser avec Checklists de tâches Chaque projet comporte des tâches et un peu plus petit sous-tâches .

Et bien que ClickUp puisse sans aucun doute gérer ces tâches, parfois, tout ce dont vous avez besoin est une simple checklist de tâches à faire.

C'est exactement ce que la Tâche Checklist de ClickUp vous offre. Les éléments de la checklist sont soit faits, soit non faits.

C'est simple, non ?

B. Esquissez vos idées avec Cartes mentales vous dessinez encore vos _visions et vos idées de projet sur un bloc-notes en papier ?

Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus créatif, comme les Cartes mentales de ClickUp ?

Les cartes mentales vous donnent la liberté de visualiser vos pensées et aidez votre le forfait du projet prendre forme. Organisez et réorganisez facilement vos idées grâce à la fonction glisser-déposer.

dites adieu au papier et faites un pas vers les #savetrees avec les cartes mentales

Note : Il y a aussi Bloc-notes de ClickUp, qui est une excellente alternative aux applications de prise de notes. Utilisez-la pour prendre des notes rapides ou simplement faire une liste de courses, le tout sans quitter ClickUp.

C. Voyez les choses à votre façon avec afficher Les préférences en matière de perspectives varient d'une personne à l'autre.

Vous aimez peut-être vous organiser en liste.

Mais votre équipe financière peut aimer que les choses soient présentées dans une liste Vue Tableur .

alors, qui va faire des compromis ?

Ni l'un ni l'autre !

Disons simplement que... ClickUp vous aime, vous et votre équipe financière, de la même manière 😉 et vous gâte avec plusieurs vues de tâches.

Voici quelques-unes des vues que vous affiche cette fonctionnalité clé : Vue Équipe de l'année.

Prix ClickUp

ClickUp propose trois options de tarification :

Free Forever Plan: nombre d'utilisateurs et de tâches illimités avec un stockage de 100 Mo

nombre d'utilisateurs et de tâches illimités avec un stockage de 100 Mo Forfait Unlimited ($5/utilisateur par mois): stockage illimité, tableaux de bord, calendriers, intégrations, listes

stockage illimité, tableaux de bord, calendriers, intégrations, listes Forfait Business ($9/utilisateur par mois): authentification unique Google (SSO), exportation personnalisée, automatisation à outrance, suivi du temps, et plus encore

Evaluation des utilisateurs de ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2050+ reviews)

4.7/5 (2050+ reviews) G2: 4.7/5 (1090+ commentaires)

2. Todoist

Todoist est une excellente application de liste à faire pour s'assurer que vous n'oubliez pas les tâches importantes.

Cependant, si Todoist _peut être votre outil de gestion des tâches de référence pour les tâches simples, vous devrez peut-être chercher ailleurs pour.. quelques alternatives pour gérer des projets complexes.

Todoist fonctionnalités clés

Commentaires sur les tâches pour un retour d'information et une collaboration invitée, instructions

Points de karma et stries pour motiver les employés à achever les tâches et à améliorer leur productivité

Assistance à la création de tâches à partir de votre boîte de réception e-mail

Les avantages de Todoist

Rappels récurrents pour les dates d'échéance des tâches

Niveaux de priorité pour les tâches

Attribuer des tâches à une équipe ou à soi-même

Application Android et iOS disponible

Todoist contre

Pas d'échéancier pour les tâches de planification du projet Version gratuite limitée à cinq personnes par projet

Pas de trace des tâches une fois achevées

L'application Windows n'est pas à la hauteur de l'application Mac

Prix de Todoist

Todoist propose trois options tarifaires :

Formule Free: comprend 80 projets

comprend 80 projets Plan Premium (3$/mois): inclut 300 projets, les tendances de productivité, les rappels

inclut 300 projets, les tendances de productivité, les rappels Le forfait Business ($5/ utilisateur par mois): comprend 500 projets, la facturation par équipe, l'assistance prioritaire

Evaluations des utilisateurs de Todoist

Capterra: 4.6/5 (1200+ reviews)

4.6/5 (1200+ reviews) G2: 4.4/5 (600+ avis)

3. Asana

En matière de logiciel de gestion de projet, Asana est tout à fait charmant. Il assiste de nombreuses intégrations avec des services tiers et est conçu pour la plupart des tailles d'équipes.

À Mon travail, est-ce que votre équipe aussi travaille à partir de leurs appareils mobiles ?

Eh bien, les applications mobiles d'Asana ne sont pas vraiment à la hauteur de leur application de bureau.

je ne sais pas si vous avez besoin d'une application mobile, mais je pense que c'est le cas

je vous invite à consulter notre site Web pour savoir si vous avez besoin d'une application mobile pour Asana https://clickup.com/compare/asana-alternative raisons convaincantes de passer d'Asana à ClickUp /%href/

et apprenez-en plus sur les avantages de Clickup

il n'y a pas d'autres raisons de passer d'Asana à Clickup /%href/ /blog?p=23489 les meilleures alternatives à Asana /%href/**_

.

Les fonctionnalités clés d'Asana

Tableaux Kanban pour la gestion des tâches et la visualisation de la progression

Tâches récurrentes pour le travail qui doit être fait à plusieurs reprises

Modèles de projets intégrés pour le marketing, l'informatique et les ressources humaines

Les pros d'Asana

Affichez en temps réel les mises à jour du statut de plusieurs projets

Les fonctionnalités de collaboration sont simples et intuitives

Ajoutez des commentaires sur un projet en cours ou directement à un membre de l'équipe

application iOS (iPad et iPhone) et Android disponible

Les inconvénients d'Asana

Impossible d'assigner plusieurs assignés à une même tâche

Pas de statut personnalisé

Pas d'authentification à deux facteurs

Pas très convivial pour un débutant en gestion de projet ou de tâche

Prix d'Asana

**Forfait Free : fonctionnalités de base incluant un calendrier, 100 Mo de stockage et une vue Liste

Plan Premium (10,99 $/utilisateur par mois): inclut d'autres fonctionnalités telles que des tâches illimitées, des tableaux de bord et des listes de tâches jalon Le forfait Business (24,99 $/utilisateur par mois): comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que les portfolios, la Révision et les intégrations

inclut d'autres fonctionnalités telles que des tâches illimitées, des tableaux de bord et des listes de tâches jalon

Évaluation des utilisateurs d'Asana

Capterra: 4.4/5 (9100+ reviews)

4.4/5 (9100+ reviews) G2: 4.3/5 (6800+ avis)

4. Tâches Google

Une autre bonne alternative à Wunderlist sur la liste est Google Tasks.

Mais il y a un hic.

Alors que Application Google Tasks peut être une application de gestion de tâches efficace, mais elle n'est pas conçue pour la gestion de projets.

Par conséquent, si vous êtes à la recherche d'une application d'organisation qui couvre la planification, le forfait des tâches, les sous-tâches, la création d'échéanciers et plus encore... Google Tasks n'est pas fait pour vous.

Principales fonctionnalités de Google Tasks

Définition de dates d'échéance et de rappels synchronisés avec Google Agenda

Ajout d'e-mails en tant que tâches (à partir de Gmail)

Reprogrammation et réorganisation à l'aide de l'affichage du Calendrier

Les avantages de Google Tasks

Raccourcis clavier pour une expérience utilisateur facile

Accès rapide aux tâches à partir du module complémentaire dans Gmail, Docs, etc.

Interface utilisateur super simple et propre

L'application web et les applications mobiles sont toutes deux disponibles (iOS et Android)

Google Tasks : les inconvénients

N'est pas conçu pour organiser et gérer chaque aspect ou détail d'un projet

Limité aux seuls utilisateurs de Gmail

Impossible de définir des paramètres de priorité pour les tâches

Pas de gestion de Relevé de temps

Prix de Google Tasks

**Le forfait Free comprend des fonctionnalités telles que des tableaux personnalisables et des listes de tâches partageables

Premium (3,30 $/mois): inclut des fonctionnalités telles que des tableaux multiples, des libellés de priorité et des arrière-plans personnalisés

Évaluation des utilisateurs de Google Tasks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

Basecamp est un outil de gestion de projet simple, idéal pour le suivi des projets et de la progression pour les petites organisations.

Bien qu'il s'agisse d'une alternative solide à Wunderlist, Basecamp est comme le vieil enfant du bloc.

il n'y a pas de prix à payer pour les services de gestion de projet

Pour bénéficier de projets et d'utilisateurs illimités, vous devrez cracher 99 $... chaque mois ! Check out our Basecamp review .

Les fonctionnalités clés de Basecamp

Fonctionnalité de feu de camp pour discuter en temps réel sur un projet spécifique

Listes de choses à faire pour les individus et les membres de l'équipe

Diagrammes en colline pour visualiser la progression sur une période donnée

Les avantages de Basecamp

Questions de vérification automatique telles que "sur quoi travaillez-vous cette semaine ?"

Boîte de réception séparée pour les notifications

Sauvegarde automatique des fichiers du projet toutes les heures

L'application web est disponible ainsi que les applications iOS (iPhone et iPad) et Android

Basecamp contre

La version Free est limitée à trois projets et 20 utilisateurs

Pas d'outil suivi du temps en natif

Affichages limités pour la gestion des tâches

Fonctionnalités limitées de suivi de la progression (diagrammes de Hill, c'est tout ce que vous avez)

Prix de Basecamp

Basecamp Personal (Free): assiste trois projets, 20 utilisateurs, avec 1 Go de stockage

assiste trois projets, 20 utilisateurs, avec 1 Go de stockage Forfait Business (99$/mois): Assistance pour les listes de tâches, les check-ins, un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de clients

Evaluations des utilisateurs de Basecamp

Capterra: 4.3/5 (12,300+ reviews)

4.3/5 (12,300+ reviews) G2: 4.3/5 (6,800+ reviews)

Les alternatives à Wunderlist sont là pour rester

Bien sûr, Wunderlist ne reviendra pas.

Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas compter sur d'autres une excellente gestion de projet ou de gestion des tâches.

Heureusement, il existe des tonnes d'alternatives à Wunderlist, et tout ce que vous avez à faire est de choisir celle qui fait tilt pour vous.

En parlant de clics, ClickUp a une tonne de fonctionnalités à offrir par rapport à d'autres alternatives à Wunderlist, notamment Jalons , Sprints , la reprogrammation en bloc, et bien plus encore. Avec ses automatisation et les options de personnalisation, n'importe qui aura l'impression que l'outil a été conçu sur mesure pour them.

Plus important encore, ClickUp bat des outils populaires tels que Evernote et Jira simplement parce que vous bénéficiez gratuitement de plusieurs fonctionnalités puissantes !

Donc obtenez ClickUp aujourd'hui gratuitement et oubliez la manière dont Wunderlist vous a ghosté.

Parce que livrer des projets réussis ne peut pas s'arrêter.

