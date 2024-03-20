10 Les intégrations d'intercoms pour niveler la communication avec les clients en 2025

La technologie a radicalement changé notre façon de communiquer, et des outils de communication efficaces peuvent aujourd'hui faire ou défaire une entreprise, en particulier dans le domaine des relations avec les clients et de l'assistance. Intercom est une plateforme qui se démarque clairement dans le domaine de la communication avec les clients. Mais le plus important, c'est que ses superpouvoirs se révèlent lorsque vous l'associez à d'autres outils.

L'intégration transparente d'autres outils peut améliorer considérablement l'efficacité et la satisfaction des clients. Voyons comment les intégrations d'Intercom peuvent améliorer la communication de votre entreprise.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleures intégrations Intercom et les 10 meilleures intégrations Intercom à envisager en 2024.

Que faut-il rechercher dans les intégrations Intercom ?

Il existe de nombreux types d'intégrations disponibles pour Intercom. Lorsque vous envisagez les intégrations Intercom qui fonctionnent le mieux pour votre entreprise, prenez en compte l'ensemble des fonctionnalités et capacités suivantes pour vous assurer de faire des sélections bien équilibrées.

**La synchronisation des données entre les produits est essentielle à la maintenance des données clients unifiées. Elle permet de s'assurer que les interactions avec les clients et les détails les concernant sont toujours à jour sur toutes les plateformes

Création automatique de tickets: Grâce à la possibilité de créer et de suivre automatiquement les tickets des clients à partir des discussions Intercom, l'efficacité de l'équipe d'assistance augmentera

Toute intégration que vous choisissez doit s'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail d'assistance client existants tout en améliorant l'expérience du client Fidélisation des clients et génération de leads: Recherchez des intégrations qui contribuent à la fidélisation des clients et à la génération de leads. Ce sont des éléments essentiels d'un système complet de gestion de la relation client

10 meilleures intégrations d'Intercom à utiliser en 2024

En tant que plateforme largement utilisée, Intercom offre une intégration transparente avec de nombreuses applications. Nous avons dressé une liste d'outils puissants qui peuvent améliorer les fonctions d'Intercom ou voir leurs fonctionnalités étendues par ce dernier.

1. ClickUp

Les professionnels peuvent utiliser ClickUp Recherche universelle pour trouver des enregistrements de clients et plus encore dans Intercom pour obtenir des informations achevées

À elle seule, la plateforme de productivité tout-en-un de ClickUp s'accompagne d'une liste impressionnante de fonctionnalités. Son vaste ensemble d'intégrations tierces étend ses fonctions encore plus loin. L'intégration d'Intercom de ClickUp comprend Recherche universelle de ClickUp University de ClickUp. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent rapidement effectuer des recherches dans toutes leurs applications connectées, leurs fichiers et bien plus encore. La fonction permet aux utilisateurs de rechercher simultanément dans toutes leurs applications connectées, éliminant ainsi le besoin fastidieux d'effectuer des recherches dans chacune d'entre elles individuellement.

L'intervalle complet de ClickUp peut être réalisé grâce à la pléthore de modèles qu'il offre, qui couvrent de nombreux cas d'utilisation auxquels les entreprises sont confrontées quotidiennement. L'application modèle d'automatisation des e-mails par exemple, utilise l'intégration de ClickUp avec Intercom pour rationaliser les discussions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Recherche universelle pour un accès rapide aux applications et aux fichiers

Extend Search pour trouver des applications de manière efficace

Intégration avec la boîte de réception d'Intercom pour une communication centralisée

Outils d'automatisation pour automatiser les tâches et améliorer l'efficacité

Une vue d'ensemble des interactions avec les clients

Gestion simplifiée des tickets et des requêtes des clients

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs

Personnalisation limitée de certaines fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois

Les avis sur ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)

2. Moniteur de campagne

Via Moniteur de campagne Campaign Monitor aide les entreprises à tirer parti du marketing par e-mail pour améliorer les relations avec leurs clients. L'intégration des campagnes d'e-mail aux contacts Intercom ouvre la voie à une communication plus ciblée. Cette connexion avec les données des clients vous permettra également de créer des contenus plus pertinents qui trouveront un meilleur écho auprès du public visé.

Meilleures fonctionnalités de Campaign Monitor

Synchronisation transparente des contacts Intercom pour des campagnes d'e-mails ciblées

Modèles personnalisés pour différents parcours clients

Analyses détaillées pour évaluer les performances de l'équipe

Une interface facile à utiliser qui convient aux petites entreprises ayant des connaissances techniques limitées

Messages automatisés pour entretenir les prospects et les clients

Intégration avec des pages de renvoi pour une génération de leads efficace

Limites de Campaign Monitor

Options limitées pour l'automatisation avancée

Certains modèles ne sont polyvalents que pour certains secteurs d'activité

Les outils de rapports pourraient offrir des informations plus détaillées

Prix de Campaign Monitor

Basique : 9$/mois

Unlimited : $29/mois

Premier : 149 $/mois

G2 : 4/1/5 (500+ avis)

Capterra : 4.5/6 (500 avis)

3. Tableau des produits

Via Tableau des produits Productboard est un outil complet d'aide à la décision outil de gestion de produits . Son intégration étroite avec l'application Intercom permet de combler le fossé entre les commentaires des clients et le développement de produits. Grâce à cette intégration Intercom, les entreprises peuvent extraire des informations sur les clients directement à partir des discussions Intercom. Grâce à ces données, les équipes peuvent façonner les feuilles de route des produits et les fonctionnalités en fonction des commentaires réels des utilisateurs.

Meilleures fonctionnalités de Productboard

L'intégration directe avec la boîte de réception d'Intercom permet de recueillir les commentaires des clients au sein même de leurs discussions

Vote et hiérarchisation des fonctionnalités en fonction des données et des demandes des clients

Outils de visualisation de la feuille de route qui mettent en évidence les besoins et les commentaires des clients

Synchronisation transparente des données et des commentaires des clients entre Intercom et Productboard

Outils de collecte, d'organisation et d'analyse des commentaires des clients pour de meilleures décisions en matière de produits

Des fonctionnalités de collaboration permettant aux équipes de discuter et d'intégrer les avis des clients dans le processus de développement des produits

Limites de Productboard

Certaines fonctionnalités sont difficiles à assimiler pour certains utilisateurs

L'intégration avec d'autres applications peut nécessiter une installation et des ajustements manuels

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises ou les startups

Prix de Productboard

Démarrage : Free

Essentials : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Critiques de Productboard

G2 : 4.3/5 (200+ avis)

Capterra : 4.7/5 (150+ avis)

4. Calendly

Via Calendly Calendly est un outil de planification puissant et fiable pour les entreprises de toutes tailles. La puissance de son logiciel est encore plus grande lorsqu'il est intégré à Intercom. L'intégration d'Intercom à Calendly permet de planifier des réunions directement à partir des discussions Intercom, ce qui améliore considérablement l'expérience des clients en leur permettant de trouver immédiatement des heures de réunion et contribue à l'efficacité de l'équipe d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Intégration directe avec la messagerie d'Intercom, permettant aux clients de planifier des réunions sans effort

Options de réunion personnalisées pour répondre aux différents besoins des clients

L'automatisation de la planification réduit la charge de travail des équipes commerciales et des agents d'assistance

Synchroniser les calendriers sur différentes plateformes permet d'éviter les doubles réservations

Permet d'afficher une vue d'ensemble de l'activité de l'entreprise parcours client grâce à des interactions programmées

Des messages automatisés rappellent aux clients et au personnel les réunions à venir, ce qui améliore les performances de l'équipe

Limites de Calendly

Personnalisation limitée dans la version gratuite

Intégration difficile avec d'autres applications

Interface moins intuitive pour certains utilisateurs.

Prix de Calendly

Free

Teams : 16 $/mois par utilisateur

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Critiques de Calendly

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,000+ commentaires)

5. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp est l'un des plus grands noms de logiciels de marketing par e-mail. Lorsqu'on cherche des intégrations Intercom qui élèvent la communication avec les clients et les efforts de marketing, Mailchimp s'intègre de manière transparente. Cette intégration permet de réaliser des campagnes d'e-mails plus ciblées en utilisant les données des clients et les contacts Intercom.

Les entreprises peuvent bénéficier d'une meilleure fidélisation des clients et générer davantage d'opportunités de croissance en établissant cette connexion.

Meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Segmentation avancée basée sur les données des utilisateurs d'Intercom, permettant des campagnes d'e-mail personnalisées

Fonctionnalités d'automatisation permettant de créer et d'envoyer automatiquement des e-mails en fonction du comportement des clients

Intégration à la boîte de réception d'Intercom pour des messages cohérents sur toutes les plateformes

Analyses détaillées pour le suivi des performances des campagnes d'e-mailing et des interactions avec les clients

Outils de conception faciles à utiliser pour créer des e-mails visuellement attrayants

Des pages d'atterrissage et des outils de génération de leads pour attirer et convertir de nouveaux utilisateurs

Limites de Mailchimp

Prix élevés au fur et à mesure que votre liste d'abonnés s'allonge

Options de personnalisation limitées pour les utilisateurs avancés

Certaines intégrations avec d'autres applications peuvent être complexes à mettre en place

Prix de Mailchimp

Forfait Free (limite le nombre de contacts et d'envois)

Essentiel : 13 $/mois

Standard : 20 $/mois

Premium : 350 $/mois

Critiques de Mailchimp

G2 : 4.6/5 (16,000+ avis)

Capterra : 4.3/5 (12 000+ avis)

6. Jira

Via Jira Jira est une solution bien connue de suivi des problèmes et des projets proposée par Atlassian. Le logiciel s'intègre efficacement à Intercom, ce qui permet de rationaliser les flux de travail de l'assistance client et d'améliorer la productivité des équipes. Cette intégration permet aux équipes de gérer les tickets et les commentaires des clients directement dans Jira, offrant une approche plus coordonnée des problèmes des clients et des tâches de l'équipe d'assistance, en plus des fonctionnalités déjà puissantes de Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Intégration transparente avec les discussions Intercom pour faciliter le suivi et la gestion des tickets clients

Outils de gestion de projet avancés pour surveiller et améliorer les performances de l'équipe

Flux de travail personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du service d'assistance client

Possibilité de synchroniser les données entre Intercom et Jira pour des mises à jour en temps réel

Fonctionnalités permettant de suivre les commentaires des clients et de les intégrer dans le développement des produits

Des outils de rapports robustes affichent une vue d'ensemble des interactions avec les clients et du statut des projets

Limites de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte pour certaines fonctionnalités

L'intégration avec d'autres applications est parfois moins intuitive

Prix de Jira

Projets : 10$/mois pour 10 utilisateurs

Service Desk : 20 $/mois pour 10 utilisateurs

Développement : 20 $/mois pour 10 utilisateurs

Revue de presse de Jira

G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (13 000+ avis)

7. Slack

Via Slack Slack devrait figurer en haut de votre liste lorsque vous recherchez des intégrations Intercom qui rationalisent les processus de communication, car c'est l'une des plateformes de messagerie les plus populaires. Cette intégration transforme la communication avec les clients en apportant les discussions Intercom directement dans les canaux Slack. De plus, les équipes d'assistance et les équipes commerciales peuvent collaborer efficacement sur les requêtes des clients.

Slack meilleures fonctionnalités

Intégration directe de la boîte de réception d'Intercom aux canaux Slack, ce qui facilite la communication en temps réel

Possibilité de partager et de discuter des tickets clients au sein de Slack pour une résolution plus rapide

Suivi rationalisé des performances de l'équipe grâce aux canaux partagés

Amélioration de l'expérience client grâce à des temps de réponse plus rapides

Intégrations tierces permettant le suivi et la gestion des commentaires des clients

Collaboration simplifiée de l'équipe sur les problèmes des clients, améliorant les capacités de résolution des problèmes

Limites de Slack

Risque de surcharge d'informations dans les canaux très fréquentés

L'intervalle des discussions fait que certains utilisateurs se laissent facilement distraire

L'intégration peut nécessiter un temps d'installation initial pour optimiser les flux de travail

Prix de Slack

Free

Standard : 6,67 $/mois par utilisateur

Plus : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Critiques de Slack

G2 : 4.5/5 (32 000+ avis)

Capterra : 4.7/5 (23 000+ avis)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow Lorsque l'on considère les intégrations Intercom pour recueillir les commentaires vitaux des utilisateurs, SurveySparrow s'intègre de manière transparente à Intercom. Le logiciel offre un moyen dynamique de recueillir directement les avis des clients, ce qui permet aux entreprises de prendre des étapes pour améliorer l'expérience client. Grâce à l'intégration de SurveySparrow, les discussions avec les clients d'Intercom peuvent devenir une autre source précieuse de commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Création et distribution aisées de sondages directement dans les discussions Intercom

Déclenchements automatisés de sondages en fonction d'interactions ou de jalons spécifiques avec les clients

Analyses approfondies pour extraire des informations précieuses des réponses aux sondages

Modèles de sondages personnalisables qui s'adaptent facilement à la marque de l'entreprise

Les intégrations avec d'autres applications permettent d'améliorer la satisfaction des clients grâce à une collecte proactive des commentaires

Utile pour recueillir des données clients de première main afin d'éclairer les stratégies d'entreprise

Limites de SurveySparrow

Options de personnalisation limitées dans la version gratuite

La logique des sondages peut parfois être complexe à configurer

L'intégration peut nécessiter une installation initiale et une familiarisation

Prix de SurveySparrow

Free (limite sur le nombre de sondages et de questions actives)

Basique : 19 $/mois

Essentiel : 49 $/mois

Business : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (1,900+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (83 commentaires)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce, leader de la gestion de la relation client (CRM), propose une intégration solide avec Intercom. Cette intégration étroite permet aux entreprises d'exploiter leurs discussions Intercom et leurs données personnalisées pour stimuler les équipes commerciales et améliorer l'assistance client. L'intégration permet un flux transparent d'informations, ce qui procure une plus grande satisfaction à la clientèle et une meilleure efficacité à l'équipe commerciale.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Intégration poussée avec Intercom pour afficher les données clients de manière unifiée

Possibilité de synchroniser les données et les détails des clients d'Intercom avec Salesforce pour enrichir les enregistrements CRM

Synchronisation automatisée des contacts Intercom vers Salesforce, ce qui améliore les processus de génération de leads et de suivi

Possibilité de créer des tâches et des opportunités Salesforce directement à partir d'Intercom pour une meilleure gestion du processus de vente

Outils de rapports avancés pour l'analyse des interactions avec les clients et des performances de l'équipe

Flux de travail simplifiés pour l'assistance client, permettant aux agents d'assistance d'accéder aux enregistrements Salesforce et de les mettre à jour à partir d'Intercom

Limites de Salesforce

La complexité peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

La personnalisation et l'intégration peuvent nécessiter une expertise technique

Coût plus élevé que les autres solutions CRM

Prix de Salesforce

Débutant : 25 $/mois par utilisateur

Professionnel : 80 $/mois par utilisateur

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur

Critiques de Salesforce

G2 : 4.3/5 (18 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (18 000+ avis)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk est un leader en matière de logiciel d'assistance client . Il offre également une intégration transparente d'Intercom. La combinaison de ces deux centrales améliore la gestion des tickets clients et des demandes d'assistance. Intercom transforme Zendesk en un système d'assistance client encore plus efficace et réactif. Il permet un meilleur suivi et une meilleure résolution des problèmes des clients, ce qui a un impact direct sur la satisfaction des clients et l'efficacité de l'équipe d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Intégration directe avec la boîte de réception d'Intercom, rationalisant les discussions des clients en tickets d'assistance

Système de billetterie avancé qui traite efficacement les requêtes et les commentaires des clients

Flux de travail d'assistance personnalisés pour répondre aux divers besoins des clients

Intégration avec les discussions Intercom pour une expérience client plus personnalisée

Outils de rapports robustes pour surveiller les performances de l'équipe et les tendances d'interaction avec les clients

Des fonctionnalités qui favorisent une assistance client proactive, en anticipant et en résolvant les problèmes de manière efficace

Limites de Zendesk

La navigation dans l'interface peut représenter un défi pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des frais d'abonnement supplémentaires

L'intégration avec d'autres applications et systèmes peut nécessiter une assistance technique

Prix de Zendesk

Teams : 19 $/mois par utilisateur

Pro : $55/mois par utilisateur

Enterprise : $115/mois par utilisateur

Critiques de Zendesk

G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (3,000+ commentaires)

La puissance de l'intégration d'Intercom et de ClickUp

Prêt à améliorer les tâches de votre entreprise ? ClickUp vous soutient ! Et devinez quoi ? En l'associant à Intercom, votre communication et votre collaboration atteindront un niveau supérieur.

Si vous utilisez ou explorez Alternatives à l'Intercom vous en trouverez probablement beaucoup dans la liste des intégrations de ClickUp. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment il peut rationaliser les flux de travail pour votre entreprise.