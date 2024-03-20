10 Les intégrations d'intercoms pour niveler la communication avec les clients en 2025

La technologie a radicalement changé notre façon de communiquer, et des outils de communication efficaces peuvent aujourd'hui faire ou défaire une entreprise, en particulier dans le domaine des relations avec les clients et de l'assistance. Intercom est une plateforme qui se démarque clairement dans le domaine de la communication avec les clients. Mais le plus important, c'est que ses superpouvoirs se révèlent lorsque vous l'associez à d'autres outils.
L'intégration transparente d'autres outils peut améliorer considérablement l'efficacité et la satisfaction des clients. Voyons comment les intégrations d'Intercom peuvent améliorer la communication de votre entreprise.
Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleures intégrations Intercom et les 10 meilleures intégrations Intercom à envisager en 2024.
Que faut-il rechercher dans les intégrations Intercom ?
Il existe de nombreux types d'intégrations disponibles pour Intercom. Lorsque vous envisagez les intégrations Intercom qui fonctionnent le mieux pour votre entreprise, prenez en compte l'ensemble des fonctionnalités et capacités suivantes pour vous assurer de faire des sélections bien équilibrées.
- **La synchronisation des données entre les produits est essentielle à la maintenance des données clients unifiées. Elle permet de s'assurer que les interactions avec les clients et les détails les concernant sont toujours à jour sur toutes les plateformes
- Création automatique de tickets: Grâce à la possibilité de créer et de suivre automatiquement les tickets des clients à partir des discussions Intercom, l'efficacité de l'équipe d'assistance augmentera
- Collecte des commentaires: Une communication efficace avec les clients permet d'obtenir des commentaires précieux. Il existe diverses intégrations Intercom qui peuvent faciliter ce processus
- Intégration des données clients de première partie: Les données clients sont précieuses. Avec la disparition des cookies de tierce partie, les données de première partie deviennent d'autant plus importantes. Recherchez des intégrations qui permettent l'intégration directe des données clients dans votre système
- Intégration transparente des flux de travail: Toute intégration que vous choisissez doit s'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail d'assistance client existants tout en améliorant l'expérience du client
- Fidélisation des clients et génération de leads: Recherchez des intégrations qui contribuent à la fidélisation des clients et à la génération de leads. Ce sont des éléments essentiels d'un système complet de gestion de la relation client
10 meilleures intégrations d'Intercom à utiliser en 2024
En tant que plateforme largement utilisée, Intercom offre une intégration transparente avec de nombreuses applications. Nous avons dressé une liste d'outils puissants qui peuvent améliorer les fonctions d'Intercom ou voir leurs fonctionnalités étendues par ce dernier.
1. ClickUp
Les professionnels peuvent utiliser ClickUp Recherche universelle pour trouver des enregistrements de clients et plus encore dans Intercom pour obtenir des informations achevées
À elle seule, la plateforme de productivité tout-en-un de ClickUp s'accompagne d'une liste impressionnante de fonctionnalités. Son vaste ensemble d'intégrations tierces étend ses fonctions encore plus loin. L'intégration d'Intercom de ClickUp comprend Recherche universelle de ClickUp University de ClickUp. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent rapidement effectuer des recherches dans toutes leurs applications connectées, leurs fichiers et bien plus encore. La fonction permet aux utilisateurs de rechercher simultanément dans toutes leurs applications connectées, éliminant ainsi le besoin fastidieux d'effectuer des recherches dans chacune d'entre elles individuellement.
L'intervalle complet de ClickUp peut être réalisé grâce à la pléthore de modèles qu'il offre, qui couvrent de nombreux cas d'utilisation auxquels les entreprises sont confrontées quotidiennement. L'application modèle d'automatisation des e-mails par exemple, utilise l'intégration de ClickUp avec Intercom pour rationaliser les discussions avec les clients.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Recherche universelle pour un accès rapide aux applications et aux fichiers
- Extend Search pour trouver des applications de manière efficace
- Intégration avec la boîte de réception d'Intercom pour une communication centralisée
- Outils d'automatisation pour automatiser les tâches et améliorer l'efficacité
- Une vue d'ensemble des interactions avec les clients
- Gestion simplifiée des tickets et des requêtes des clients
Les limites de ClickUp
- Courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs
- Personnalisation limitée de certaines fonctionnalités
Prix de ClickUp
- Free Forever : gratuit
- Unlimited : $7/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois
Les avis sur ClickUp
- G2 : 4.7/5 (2,000+ avis)
- Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)
2. Moniteur de campagne
Via Moniteur de campagne Campaign Monitor aide les entreprises à tirer parti du marketing par e-mail pour améliorer les relations avec leurs clients. L'intégration des campagnes d'e-mail aux contacts Intercom ouvre la voie à une communication plus ciblée. Cette connexion avec les données des clients vous permettra également de créer des contenus plus pertinents qui trouveront un meilleur écho auprès du public visé.
Meilleures fonctionnalités de Campaign Monitor
- Synchronisation transparente des contacts Intercom pour des campagnes d'e-mails ciblées
- Modèles personnalisés pour différents parcours clients
- Analyses détaillées pour évaluer les performances de l'équipe
- Une interface facile à utiliser qui convient aux petites entreprises ayant des connaissances techniques limitées
- Messages automatisés pour entretenir les prospects et les clients
- Intégration avec des pages de renvoi pour une génération de leads efficace
Limites de Campaign Monitor
- Options limitées pour l'automatisation avancée
- Certains modèles ne sont polyvalents que pour certains secteurs d'activité
- Les outils de rapports pourraient offrir des informations plus détaillées
Prix de Campaign Monitor
- Basique : 9$/mois
- Unlimited : $29/mois
- Premier : 149 $/mois
Commentaires sur Campaign Monitor
- G2 : 4/1/5 (500+ avis)
- Capterra : 4.5/6 (500 avis)
3. Tableau des produits
Via Tableau des produits Productboard est un outil complet d'aide à la décision outil de gestion de produits . Son intégration étroite avec l'application Intercom permet de combler le fossé entre les commentaires des clients et le développement de produits. Grâce à cette intégration Intercom, les entreprises peuvent extraire des informations sur les clients directement à partir des discussions Intercom. Grâce à ces données, les équipes peuvent façonner les feuilles de route des produits et les fonctionnalités en fonction des commentaires réels des utilisateurs.
Meilleures fonctionnalités de Productboard
- L'intégration directe avec la boîte de réception d'Intercom permet de recueillir les commentaires des clients au sein même de leurs discussions
- Vote et hiérarchisation des fonctionnalités en fonction des données et des demandes des clients
- Outils de visualisation de la feuille de route qui mettent en évidence les besoins et les commentaires des clients
- Synchronisation transparente des données et des commentaires des clients entre Intercom et Productboard
- Outils de collecte, d'organisation et d'analyse des commentaires des clients pour de meilleures décisions en matière de produits
- Des fonctionnalités de collaboration permettant aux équipes de discuter et d'intégrer les avis des clients dans le processus de développement des produits
Limites de Productboard
- Certaines fonctionnalités sont difficiles à assimiler pour certains utilisateurs
- L'intégration avec d'autres applications peut nécessiter une installation et des ajustements manuels
- Le prix peut être élevé pour les petites entreprises ou les startups
Prix de Productboard
- Démarrage : Free
- Essentials : 20 $/mois par utilisateur
- Pro : 80 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Critiques de Productboard
- G2 : 4.3/5 (200+ avis)
- Capterra : 4.7/5 (150+ avis)
4. Calendly
Via Calendly Calendly est un outil de planification puissant et fiable pour les entreprises de toutes tailles. La puissance de son logiciel est encore plus grande lorsqu'il est intégré à Intercom. L'intégration d'Intercom à Calendly permet de planifier des réunions directement à partir des discussions Intercom, ce qui améliore considérablement l'expérience des clients en leur permettant de trouver immédiatement des heures de réunion et contribue à l'efficacité de l'équipe d'assistance.
Les meilleures fonctionnalités de Calendly
- Intégration directe avec la messagerie d'Intercom, permettant aux clients de planifier des réunions sans effort
- Options de réunion personnalisées pour répondre aux différents besoins des clients
- L'automatisation de la planification réduit la charge de travail des équipes commerciales et des agents d'assistance
- Synchroniser les calendriers sur différentes plateformes permet d'éviter les doubles réservations
- Permet d'afficher une vue d'ensemble de l'activité de l'entrepriseparcours client grâce à des interactions programmées
- Des messages automatisés rappellent aux clients et au personnel les réunions à venir, ce qui améliore les performances de l'équipe
Limites de Calendly
- Personnalisation limitée dans la version gratuite
- Intégration difficile avec d'autres applications
- Interface moins intuitive pour certains utilisateurs.
Prix de Calendly
- Free
- Teams : 16 $/mois par utilisateur
- Standard : 10 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Critiques de Calendly
- G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)
- Capterra : 4.7/5 (3,000+ commentaires)
5. Mailchimp
Via Mailchimp Mailchimp est l'un des plus grands noms de logiciels de marketing par e-mail. Lorsqu'on cherche des intégrations Intercom qui élèvent la communication avec les clients et les efforts de marketing, Mailchimp s'intègre de manière transparente. Cette intégration permet de réaliser des campagnes d'e-mails plus ciblées en utilisant les données des clients et les contacts Intercom.
Les entreprises peuvent bénéficier d'une meilleure fidélisation des clients et générer davantage d'opportunités de croissance en établissant cette connexion.
Meilleures fonctionnalités de Mailchimp
- Segmentation avancée basée sur les données des utilisateurs d'Intercom, permettant des campagnes d'e-mail personnalisées
- Fonctionnalités d'automatisation permettant de créer et d'envoyer automatiquement des e-mails en fonction du comportement des clients
- Intégration à la boîte de réception d'Intercom pour des messages cohérents sur toutes les plateformes
- Analyses détaillées pour le suivi des performances des campagnes d'e-mailing et des interactions avec les clients
- Outils de conception faciles à utiliser pour créer des e-mails visuellement attrayants
- Des pages d'atterrissage et des outils de génération de leads pour attirer et convertir de nouveaux utilisateurs
Limites de Mailchimp
- Prix élevés au fur et à mesure que votre liste d'abonnés s'allonge
- Options de personnalisation limitées pour les utilisateurs avancés
- Certaines intégrations avec d'autres applications peuvent être complexes à mettre en place
Prix de Mailchimp
- Forfait Free (limite le nombre de contacts et d'envois)
- Essentiel : 13 $/mois
- Standard : 20 $/mois
- Premium : 350 $/mois
Critiques de Mailchimp
- G2 : 4.6/5 (16,000+ avis)
- Capterra : 4.3/5 (12 000+ avis)
6. Jira
Via Jira Jira est une solution bien connue de suivi des problèmes et des projets proposée par Atlassian. Le logiciel s'intègre efficacement à Intercom, ce qui permet de rationaliser les flux de travail de l'assistance client et d'améliorer la productivité des équipes. Cette intégration permet aux équipes de gérer les tickets et les commentaires des clients directement dans Jira, offrant une approche plus coordonnée des problèmes des clients et des tâches de l'équipe d'assistance, en plus des fonctionnalités déjà puissantes de Jira.
Les meilleures fonctionnalités de Jira
- Intégration transparente avec les discussions Intercom pour faciliter le suivi et la gestion des tickets clients
- Outils de gestion de projet avancés pour surveiller et améliorer les performances de l'équipe
- Flux de travail personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du service d'assistance client
- Possibilité de synchroniser les données entre Intercom et Jira pour des mises à jour en temps réel
- Fonctionnalités permettant de suivre les commentaires des clients et de les intégrer dans le développement des produits
- Des outils de rapports robustes affichent une vue d'ensemble des interactions avec les clients et du statut des projets
Limites de Jira
- Courbe d'apprentissage abrupte pour certaines fonctionnalités
- L'intégration avec d'autres applications est parfois moins intuitive
Prix de Jira
- Projets : 10$/mois pour 10 utilisateurs
- Service Desk : 20 $/mois pour 10 utilisateurs
- Développement : 20 $/mois pour 10 utilisateurs
Revue de presse de Jira
- G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)
- Capterra : 4.5/5 (13 000+ avis)
7. Slack
Via Slack Slack devrait figurer en haut de votre liste lorsque vous recherchez des intégrations Intercom qui rationalisent les processus de communication, car c'est l'une des plateformes de messagerie les plus populaires. Cette intégration transforme la communication avec les clients en apportant les discussions Intercom directement dans les canaux Slack. De plus, les équipes d'assistance et les équipes commerciales peuvent collaborer efficacement sur les requêtes des clients.
Slack meilleures fonctionnalités
- Intégration directe de la boîte de réception d'Intercom aux canaux Slack, ce qui facilite la communication en temps réel
- Possibilité de partager et de discuter des tickets clients au sein de Slack pour une résolution plus rapide
- Suivi rationalisé des performances de l'équipe grâce aux canaux partagés
- Amélioration de l'expérience client grâce à des temps de réponse plus rapides
- Intégrations tierces permettant le suivi et la gestion des commentaires des clients
- Collaboration simplifiée de l'équipe sur les problèmes des clients, améliorant les capacités de résolution des problèmes
Limites de Slack
- Risque de surcharge d'informations dans les canaux très fréquentés
- L'intervalle des discussions fait que certains utilisateurs se laissent facilement distraire
- L'intégration peut nécessiter un temps d'installation initial pour optimiser les flux de travail
Prix de Slack
- Free
- Standard : 6,67 $/mois par utilisateur
- Plus : 12,50 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Critiques de Slack
- G2 : 4.5/5 (32 000+ avis)
- Capterra : 4.7/5 (23 000+ avis)
8. SurveySparrow
Via SurveySparrow Lorsque l'on considère les intégrations Intercom pour recueillir les commentaires vitaux des utilisateurs, SurveySparrow s'intègre de manière transparente à Intercom. Le logiciel offre un moyen dynamique de recueillir directement les avis des clients, ce qui permet aux entreprises de prendre des étapes pour améliorer l'expérience client. Grâce à l'intégration de SurveySparrow, les discussions avec les clients d'Intercom peuvent devenir une autre source précieuse de commentaires.
Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow
- Création et distribution aisées de sondages directement dans les discussions Intercom
- Déclenchements automatisés de sondages en fonction d'interactions ou de jalons spécifiques avec les clients
- Analyses approfondies pour extraire des informations précieuses des réponses aux sondages
- Modèles de sondages personnalisables qui s'adaptent facilement à la marque de l'entreprise
- Les intégrations avec d'autres applications permettent d'améliorer la satisfaction des clients grâce à une collecte proactive des commentaires
- Utile pour recueillir des données clients de première main afin d'éclairer les stratégies d'entreprise
Limites de SurveySparrow
- Options de personnalisation limitées dans la version gratuite
- La logique des sondages peut parfois être complexe à configurer
- L'intégration peut nécessiter une installation initiale et une familiarisation
Prix de SurveySparrow
- Free (limite sur le nombre de sondages et de questions actives)
- Basique : 19 $/mois
- Essentiel : 49 $/mois
- Business : 99 $/mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Commentaires sur SurveySparrow
- G2 : 4.4/5 (1,900+ commentaires)
- Capterra : 4.4/5 (83 commentaires)
9. Salesforce
Via Salesforce Salesforce, leader de la gestion de la relation client (CRM), propose une intégration solide avec Intercom. Cette intégration étroite permet aux entreprises d'exploiter leurs discussions Intercom et leurs données personnalisées pour stimuler les équipes commerciales et améliorer l'assistance client. L'intégration permet un flux transparent d'informations, ce qui procure une plus grande satisfaction à la clientèle et une meilleure efficacité à l'équipe commerciale.
Meilleures fonctionnalités de Salesforce
- Intégration poussée avec Intercom pour afficher les données clients de manière unifiée
- Possibilité de synchroniser les données et les détails des clients d'Intercom avec Salesforce pour enrichir les enregistrements CRM
- Synchronisation automatisée des contacts Intercom vers Salesforce, ce qui améliore les processus de génération de leads et de suivi
- Possibilité de créer des tâches et des opportunités Salesforce directement à partir d'Intercom pour une meilleure gestion du processus de vente
- Outils de rapports avancés pour l'analyse des interactions avec les clients et des performances de l'équipe
- Flux de travail simplifiés pour l'assistance client, permettant aux agents d'assistance d'accéder aux enregistrements Salesforce et de les mettre à jour à partir d'Intercom
Limites de Salesforce
- La complexité peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs
- La personnalisation et l'intégration peuvent nécessiter une expertise technique
- Coût plus élevé que les autres solutions CRM
Prix de Salesforce
- Débutant : 25 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 80 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 165 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 330 $/mois par utilisateur
Critiques de Salesforce
- G2 : 4.3/5 (18 000+ avis)
- Capterra : 4.4/5 (18 000+ avis)
10. Zendesk
Via Zendesk Zendesk est un leader en matière de logiciel d'assistance client . Il offre également une intégration transparente d'Intercom. La combinaison de ces deux centrales améliore la gestion des tickets clients et des demandes d'assistance. Intercom transforme Zendesk en un système d'assistance client encore plus efficace et réactif. Il permet un meilleur suivi et une meilleure résolution des problèmes des clients, ce qui a un impact direct sur la satisfaction des clients et l'efficacité de l'équipe d'assistance.
Les meilleures fonctionnalités de Zendesk
- Intégration directe avec la boîte de réception d'Intercom, rationalisant les discussions des clients en tickets d'assistance
- Système de billetterie avancé qui traite efficacement les requêtes et les commentaires des clients
- Flux de travail d'assistance personnalisés pour répondre aux divers besoins des clients
- Intégration avec les discussions Intercom pour une expérience client plus personnalisée
- Outils de rapports robustes pour surveiller les performances de l'équipe et les tendances d'interaction avec les clients
- Des fonctionnalités qui favorisent une assistance client proactive, en anticipant et en résolvant les problèmes de manière efficace
Limites de Zendesk
- La navigation dans l'interface peut représenter un défi pour les nouveaux utilisateurs
- Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des frais d'abonnement supplémentaires
- L'intégration avec d'autres applications et systèmes peut nécessiter une assistance technique
Prix de Zendesk
- Teams : 19 $/mois par utilisateur
- Pro : $55/mois par utilisateur
- Enterprise : $115/mois par utilisateur
Critiques de Zendesk
- G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)
- Capterra : 4.4/5 (3,000+ commentaires)
La puissance de l'intégration d'Intercom et de ClickUp
Prêt à améliorer les tâches de votre entreprise ? ClickUp vous soutient ! Et devinez quoi ? En l'associant à Intercom, votre communication et votre collaboration atteindront un niveau supérieur.
Si vous utilisez ou explorez Alternatives à l'Intercom vous en trouverez probablement beaucoup dans la liste des intégrations de ClickUp. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment il peut rationaliser les flux de travail pour votre entreprise.