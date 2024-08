‘Pensez et devenez riche’ ; Résumé : points clés à retenir et analyse

Depuis près de 90 ans, Think and Grow Rich de Napoleon Hill est l'un des livres de développement personnel les plus populaires au monde. Publié en 1937 au lendemain de la Grande Dépression, il s'est vendu à ce jour à 70 millions d'exemplaires.

Ce livre est considéré comme le nec plus ultra pour les personnes qui cherchent à attirer et à faire fructifier la richesse et la réussite. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous vous demandez s'il vaut la peine d'être lu, nous avons fait le travail pour vous.

Dans cet article de blog, nous ne nous contenterons pas d'étudier le résumé de Think and Grow Rich ; nous discuterons des différentes façons dont vous pouvez appliquer les principes mentionnés dans le livre directement dans votre vie.

via Amazon Êtes-vous prêt à débloquer le potentiel qui sommeille en vous ? C'est parti !

Penser et devenir riche Résumé en un coup d'œil

Hill a commencé sa carrière en tant qu'enquêteur spécial pour un magazine d'entreprise. Une interview de l'industriel et philanthrope américain Andrew Carnegie l'a incité à faire des recherches sur la vie, les habitudes et les attitudes des gens qui réussissent.

Après avoir étudié la vie de cinq cents millionnaires autodidactes, il a développé une philosophie de Loi de la réussite qui présente treize étapes pour atteindre la richesse (émotionnelle, spirituelle et financière).

L'idée centrale du résumé Think and Grow Rich est que si vous pouvez contrôler votre esprit, vous pouvez contrôler votre destin. Chaque chapitre regorge d'idées qui changent votre façon de voir l'argent, les gens, la psychologie et le moi, quels que soient votre profession et votre entreprise.

Hill souligne que même si tout être humain comprend l'utilité de l'argent, il ne suffit pas de souhaiter pour s'enrichir. Il faut un désir profond pour acquérir la richesse.

En outre, il ne suffit pas d'accumuler des connaissances, qu'il s'agisse de connaissances générales acquises à l'école ou d'une expertise spécialisée dans un domaine particulier. Il est important d'appliquer ces connaissances aux bonnes situations pour en tirer profit.

Le livre explique en outre que la volonté est un élément crucial du chemin vers la réussite. Les obstacles sont inévitables - les personnes qui réussissent savent comment les coller et poursuivre leurs efforts.

Hill souligne également l'importance de choisir un partenaire de vie qui vous assiste réellement dans vos désirs et dans la poursuite de ceux-ci.

Les leçons de Think and Grow Rich ont influencé et inspiré des milliers de réussites depuis son lancement et les anciens concepts continuent d'être largement populaires aujourd'hui, en particulier parmi les professionnels de la finance.

Les clés de Pensez et devenez riche de Napoleon Hill

Voici quelques-unes des perles de sagesse intemporelles qu'offre ce livre :

1. Le pouvoir du subconscient

À bien des égards, votre subconscient est l'endroit où le sort de vos objectifs est déterminé. Vous pouvez former de nouvelles croyances et approches positives en débloquant votre subconscient, et c'est là que l'auto-suggestion entre en jeu.

Elle consiste à se parler à soi-même et à se pousser à concentrer ses pensées sur ce que l'on souhaite atteindre. Cela peut vous aider à développer votre confiance en vous et à faire ce qui est nécessaire pour que votre désir devienne réalité, qu'il soit financier ou autre.

2. La réussite commence par le désir

Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez avoir un désir singulier et brûlant de l'accomplir et un forfait concret pour savoir comment vous allez le faire. Vous devez paramétrer des indicateurs de performance financière pour mesurer votre progression.

Ne diluez pas votre objectif avec des buts multiples et ne considérez pas les défaites temporaires comme des conséquences négatives - cela implique plutôt qu'il manque quelque chose à votre forfait. La plupart des gens n'ont pas de stratégie solide pour accumuler une fortune.

Voici cinq étapes pratiques pour commencer :

Fixez votre esprit sur l'objectif exact que vous voulez atteindre ; faites en sorte qu'il soit spécifique et mesurable

Déterminez ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce que vous désirez

Fixez une date ou une limite définitive pour la réalisation de cet objectif

Créez un forfait définitif et mettez-le en œuvre immédiatement

Répétez la déclaration à haute voix deux fois par jour pour renforcer votre conviction

N'oubliez pas que votre rêve peut prendre plusieurs années à se concrétiser, vous devez donc vouloir honnêtement et sincèrement ce vers quoi vous travaillez. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez persévérer. Tenez les émotions négatives à distance.

3. Investissez dans des groupes de réflexion

Dans le livre, Mon travail explique comment le cerveau humain peut capter les "vibrations de la pensée" d'autres cerveaux à travers l'éther, de la même manière que la radiodiffusion fonctionne. Il explique comment utiliser les émotions pour améliorer la capacité de votre esprit à recevoir les bonnes vibrations.

La personne que vous êtes dépend de ceux qui vous entourent. Avoir un groupe de réflexion fiable vous permet de rester compte, d'être encouragé par des personnes partageant les mêmes idées et d'avoir l'occasion unique de profiter de leurs compétences et de leurs points de vue.

Essentiellement, complétez vos compétences avec celles d'autres personnes partageant les mêmes idées et acquérez les connaissances spécialisées et la confiance en soi dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Les groupes Mastermind ne servent pas uniquement à créer une responsabilité mutuelle. Les membres ont des compétences et des points de vue différents, mais ils partagent la même motivation et le même objectif

4. Pratiquer l'obstination

On nous enseigne que l'entêtement est une mauvaise chose. Cependant, selon Hill, les personnes qui réussissent le mieux savent prendre des décisions dont elles sont convaincues et s'y tenir.

Si vous êtes convaincu que quelque chose va travailler, il n'y a aucune raison de changer d'avis simplement parce que quelqu'un a dit quelque chose de négatif ou que vous avez rencontré un obstacle. Croyez en vous et persistez dans la poursuite de votre objectif ou de votre but. Veillez à ce que les vibrations de vos pensées restent positives.

5. N'ayez pas peur de l'échec

L'échec est souvent le résultat de l'indécision et de la procrastination. Selon Hill, si vous recherchez une véritable réussite, vous devez apprendre à faire confiance à votre jugement, à tenir votre conseil et à prendre des décisions concrètes pour votre croissance.

L'objectif est de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit (à l'exception des contributions précieuses de votre groupe de réflexion).

6. Ayez un état d'esprit positif

Napoléon Hill croyait fermement qu'un bon état d'esprit pouvait vous aider à réaliser tout ce que vous vouliez.

Cet état d'esprit est essentiel pour surmonter les obstacles que l'esprit conscient impose souvent sous la forme d'idées préconçues, de suppositions ou de croyances limitatives autour de la définition des objectifs.

En pensant de manière répétée les bonnes pensées et en visualisant le rêve vers lequel vous travaillez, vous pouvez surmonter des émotions comme la peur et le manque de conviction et attirer les vibrations dont vous avez besoin pour construire la richesse et la réussite.

Utiliser des modèles de définition d'objectifs pour hiérarchiser les tâches, identifier les jalons et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-358.png ClickUp Smart Objectifs /$$img/

clickUp propose des modèles prédéfinis pour la définition des objectifs et le suivi de la progression

Citations populaires de Think and Grow Rich

Le livre contient plusieurs lignes mémorables. Voici quelques-unes de nos favorites tirées du résumé de Think and Grow Rich :

À ne pas faire apparaître de grandes richesses dans votre imagination créatrice, vous ne les verrez jamais dans votre solde bancaire.

Cette citation souligne la capacité unique des êtres humains à créer et à mettre en œuvre de nouvelles idées grâce au pouvoir de leur imagination.

Selon Hill, il existe deux types d'imagination :

L'imagination synthétique, qui crée de nouvelles combinaisons à partir d'idées et de concepts déjà existants

L'autre est l'imagination créative, qui capte les vibrations de l'éther et se connecte à ce que Hill appelle "l'intelligence infinie", pour créer de nouvelles idées et de nouveaux concepts

Les deux types d'imagination sont essentiels pour réaliser vos désirs les plus profonds.

Il y a une qualité que l'on doit posséder pour gagner, c'est la détermination de son but, la connaissance de ce que l'on veut et le désir ardent de le posséder.

Le désir est le point de départ de toutes les réalisations. Vous devez avoir une obsession dévorante de devenir riche, et la ferme conviction que vous pouvez le devenir grâce à un forfait clair. La foi est le seul antidote connu contre l'échec. Visualisez et croyez en la réalisation de ce que vous désirez. Faites-le avec foi, ce qui vous aidera à transformer vos rêves en leur équivalent physique ou monétaire. Faites régulièrement des affirmations ou des suggestions à votre subconscient pour renforcer votre conviction. Les richesses ne répondent pas aux souhaits. Elles répondent à des forfaits précis, soutenus par des désirs précis, grâce à une persévérance constante. Un point essentiel du résumé de Think and Grow Rich est que les personnes qui réussissent le mieux ont en commun la capacité de prendre rapidement des décisions sans prêter attention aux influences négatives des personnes qui les entourent. Cette citation met l'accent sur l'action. Il n'y a pas de limites à l'esprit, sauf celles que nous reconnaissons. > Votre subconscient est la connexion entre l'esprit humain limité et l'intelligence infinie de l'esprit universel. En débloquant son pouvoir, vous pouvez recevoir les informations dont vous avez besoin pour transformer vos rêves en réalité. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser.

Appliquez les enseignements de Think and Grow Rich avec ClickUp

Comme le montre ce résumé de Think and Grow Rich, on ne peut pas aller loin dans le domaine des finances d'entreprise sans stratégie. Qu'il s'agisse de faire des projections de flux de trésorerie, la gestion des budgets de projet à gérer la rémunération des employés ou à faire une analyse des coûts, vous ne pouvez progresser qu'avec un forfait.

La philosophie de M. Hill va au-delà du simple conseil financier ; elle met l'accent sur le pouvoir de la fixation d'objectifs et de la persévérance pour atteindre la richesse. Les conseils proposés dans ce livre peuvent aider les équipes financières à gérer efficacement les ressources et à identifier et exploiter de nouvelles opportunités.

Une productivité et une une plate-forme de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider, vous et votre équipe, à suivre les objectifs financiers, à gérer les flux de travail financiers, à réfléchir à une stratégie et à l'exécuter, et plus encore.

Voici comment :

1. Définissez et visualisez vos objectifs

Que vous souhaitiez optimiser vos cibles de revenus, réduire les dépenses de votre entreprise ou améliorer vos marges bénéficiaires, assurez-vous que vos objectifs sont spécifiques, mesurables et réalistes.

Par exemple, disons que vous souhaitez minimiser les coûts opérationnels de 10 % en 2024-2025. Dans ce cas, votre objectif est spécifique (réduction de 10 %), mesurable (suivi des réductions de coûts ) et réaliste (réalisable dans un délai paramétré).

Cela correspond à l'accent mis par Hill sur le pouvoir du désir et sur le fait d'avoir un but précis.

Par conséquent, utilisez Objectifs ClickUp pour définir des objets financiers clairs. Définissez des cibles commerciales sprint et hebdomadaires, et gérez tous vos objectifs dans des dossiers faciles à utiliser. Créez des dossiers pour les OKR, les cartes de score et d'autres éléments importants équipe goals .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-417.png Affichage de l'objectif ClickUp /$$img/

alignez les objectifs de l'équipe, encouragez la collaboration et assurez la visibilité de la progression avec ClickUp Objectifs

Configurez des rappels et des notifications sur ClickUp pour renforcer constamment l'attention de votre équipe sur ce qu'elle doit accomplir collectivement. Prévoyez des réunions régulières pour discuter de la progression, ce qui nous amène au point suivant.

2. Aligner les actions sur les objectifs

Hill souligne l'importance d'un désir ardent de réaliser quelque chose et d'aligner toutes les actions sur cet objectif.

Encouragez les membres de votre équipe à intérioriser les objectifs financiers en les passant régulièrement en revue et en en discutant. Réunissez-vous avec eux pour réaffirmer leurs tâches et actions quotidiennes. Lisez la déclaration écrite à haute voix. 🙌 Modèle de réunion "All Hands" de ClickUp permet de garder une trace des décisions critiques et des éléments d'action de la réunion des réunions de tous les intervenants et permet à chacun d'apporter ses idées et ses points de vue.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Permettre un ajustement flexible de l'agenda

Créer une forme cohérente pour mettre en forme les mises à jour

Veiller à ce que les sujets pertinents soient abordés au cours de la réunion

Organiser des réunions plus efficaces pour rester sur la bonne voie et faire plus de choses en moins de temps

Télécharger ce modèle

ClickUp's logiciel de budgétisation pour les petites entreprises surveille vos objectifs financiers, supervise vos comptes et calcule vos bénéfices afin de garantir un processus de budgétisation organisé et efficace.

3. Structurez votre approche de la gestion financière

La gestion financière implique de jongler avec de multiples tâches délicates. Élaborez un forfait précis pour atteindre votre objectif, divisez les Objectifs en tâches et sous-tâches spécifiques et suivez-les avec persévérance.

Par exemple, pour améliorer le flux de trésorerie de l'entreprise, il faut évaluer les niveaux de stock, revoir les processus de facturation et renégocier les conditions de paiement avec les fournisseurs.

Adaptez le forfait en fonction de ce qui fonctionne et modifiez-le en conséquence. Modèles financiers de ClickUp vous aident à démarrer rapidement. Modèles de budget de projet et modèles de proposition de projet permettent aux équipes financières et comptables d'analyser les performances financières à l'aide d'outils d'analyse visuelle et de collaborer à la planification financière avec les parties prenantes interdépartementales.

Avec Outils d'IA pour la comptabilité , gérer les comptes de votre organisation, créer des rapports partageables et laisser l'IA remplir les détails en tant qu'assistant numérique.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-AI-powered.gif ClickUp-AIA-alimenté par l'IA /$$img/

stimulez votre créativité avec votre partenaire de brainstorming virtuel ClickUp AI_

4. Créez votre propre alliance "mastermind "

Exploitez la puissance cérébrale collective de votre équipe en cultivant un environnement collaboratif où chacun peut partager ses idées et son expertise. Par exemple, vous pourriez former un groupe d'optimisation budgétaire chargé d'élaborer des stratégies permettant de réduire les coûts dans l'ensemble de l'organisation.

Utilisez le Modèle d'arbre de décision ClickUp pour identifier les points de décision clés qui influeront sur l'atteinte de votre objectif, analyser les solutions disponibles ainsi que les risques et les avantages qui y sont associés, et prendre des décisions en équipe avec plus de clarté et de confiance.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Decision-Tree-Tableau blanc.jpg Le modèle d'arbre de décision ClickUp vous aide à évaluer rapidement chaque voie et chaque résultat potentiel pour les projets complexes https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292510 Télécharger le modèle /$$$cta/

Télécharger ce modèle

Atteignez vos objectifs financiers en vous concentrant sur les bonnes choses

Ce qui fait de Think and Grow Rich un classique attachant, c'est qu'il n'est pas destiné à une lecture générale. N'importe qui, à n'importe quel moment de sa carrière, peut appliquer la loi de la réussite à sa situation particulière.

Il existe aujourd'hui des centaines d'excellents livres et de cours sur l'amélioration de votre vie, mais tous peuvent faire remonter leurs convictions fondamentales à ce que Hill a dit - que la réussite commence dans l'esprit.

Que vous soyez en train de gravir les échelons de l'entreprise, que vous cherchiez à attirer plus de richesses ou que vous dirigiez simplement une équipe financière avec de grandes cibles pour atteindre les objets de l'entreprise, le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill est un ouvrage de sagesse intemporel auquel vous reviendrez sans cesse. Et si vous avez aimé ce résumé de Pensez et devenez riche, nous vous suggérons de lire également celui-ci, qui porte sur la Psychologie de l'argent .

ClickUp prend en charge tous vos besoins en matière de gestion financière, que vous fassiez partie de l'équipe financière ou que vous soyez un particulier désireux de s'enrichir.

Les gestionnaires de projet utilisent ClickUp pour aller plus vite, travailler plus intelligemment et gagner un temps précieux.

Inspiré par le résumé du livre Think and Grow Rich ? S'inscrire à ClickUp gratuitement pour commencer votre voyage vers la construction d'une richesse infinie.