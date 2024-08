Conférences et événements de premier plan dans le domaine de la construction : Votre guide pour 2024

Le public peut penser que le secteur de la construction est un champ de cols bleus, mais en tant que directeur de la construction, vous savez que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un champ en constante évolution où les technologies, les techniques et les tendances redéfinissent ce que signifie construire des structures.

En tant que professionnels de la construction, il vous incombe de rester à l'affût des dernières idées dans votre secteur afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de vos activités gestion de projet de construction . 🏗️

La meilleure façon de se tenir au courant de l'évolution de son secteur est d'assister à des conférences sur la construction. Heureusement, de nombreuses conférences sont prévues en 2024. Découvrez les dernières tendances en matière de durabilité, de technologie de construction et tout ce qui se trouve entre les deux.

Dans ce guide, nous expliquerons pourquoi les conférences sur la construction sont si bénéfiques, nous plongerons dans les salons de la construction incontournables de 2024, et nous partagerons des astuces pour mettre en œuvre ce que vous avez appris à la conférence.

L'importance des Conférences sur la construction

Les conférences sur la construction ne sont pas seulement des évènements amusants de l'industrie. Elles sont l'occasion d'apprendre des leaders de l'industrie et de découvrir les dernières tendances en matière de construction de bâtiments. Outre les sessions et les séminaires éducatifs, les conférences sur la construction offrent également des occasions uniques de réseautage pour propulser votre carrière. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer ?

La participation à des conférences sur la construction présente de nombreux avantages, notamment

Même si vous avez 20 ans d'expérience dans l'industrie, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Assistez aux sessions en petits groupes, aux séminaires et aux discours d'ouverture pour vous familiariser avec les dernières technologies et les bonnes pratiques - vous ne savez jamais ce que vous découvrirez Assister à des évènements de réseautage : Ces évènements regorgent de professionnels de l'industrie provenant de tous les coins du monde de la construction. Non seulement il y a beaucoup de gens intéressants à rencontrer, mais les bonnes connexions pourraient vous aider à trouver des mentors ou à explorer de nouvelles possibilités de carrière

Ces évènements regorgent de professionnels de l'industrie provenant de tous les coins du monde de la construction. Non seulement il y a beaucoup de gens intéressants à rencontrer, mais les bonnes connexions pourraient vous aider à trouver des mentors ou à explorer de nouvelles possibilités de carrière Repérer des fournisseurs de qualité: Trouver un fournisseur de qualité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les conférences sur la construction vous permettent de discuter avec des vendeurs potentiels dans le hall d'exposition. Les conférences sur la construction vous permettent de discuter avec des vendeurs potentiels dans le hall d'exposition outils logiciels pour la construction des matériaux et des technologies en moins de temps

Les évènements et conférences clés de la construction en 2024

L'innovation se produit lors des conférences sur la construction. Si vous voulez participer à la forme de l'avenir de l'environnement bâti, inscrivez ces conférences sur la construction en 2024 sur votre Calendrier.

Monde du béton

Date: 22-25 janvier 2024

22-25 janvier 2024 Emplacement: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Tarification: Contacter pour la tarification

Le monde du béton

a fêté ses 50 ans cette année, ce qui en fait l'une des conférences sur la construction les plus anciennes et les plus réputées des États-Unis. Il s'agit également du seul salon international consacré exclusivement au béton commercial et à la maçonnerie. World of Concrete comprend une zone des nouveaux produits, des formations (

y compris des certifications

), et les déjeuners-conférences. 👷

Salon international de la construction

Date: 27-29 février 2024

27-29 février 2024 Emplacement: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Tarifs: 175

Salon international de la construction

est une immense conférence annuelle qui met en connexion plus de 60 000 professionnels de la construction. Cet évènement de trois jours comprend une Start-Up Zone, une New Product Zone et même une Construction Performance Zone, une étape de démonstration. Si vous êtes prêt à faire la fête, l'événement comprend également la Young Pro Party, l'Official House Party et d'autres rencontres moins formelles où vous pourrez vous défouler.

AGC Convention annuelle

Date: 19-22 mars 2024

19-22 mars 2024 Emplacement: San Diego, Californie

San Diego, Californie Tarifs: 1 149 à 1 499 dollars

L'Associated General Contractors of America (AGC) organise le salon de la construction à San Diego, en Californie

Convention annuelle de l'AGC

pour certaines des personnes les plus influentes du secteur de la construction. Ce gigantesque évènement annuel comprend des suivis sur la gestion de la main-d'œuvre, la productivité des chantiers, la gestion des risques et la construction d'infrastructures.

ENR FutureTech

Date: 3-4 juin 2024

3-4 juin 2024 Emplacement: San Diego, Californie

San Diego, Californie Tarifs: 725-$895

Êtes-vous à la recherche des dernières tendances en matière de technologie de la construction ? Dans ce cas

ENR FutureTech

est la conférence sur la construction qu'il vous faut. Engineering News-Record organise cette conférence, qui se concentre sur les innovations dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Comme elle attire des professionnels de plusieurs disciplines, ENR FutureTech est une excellente occasion de s'informer sur les nouvelles technologies tout en établissant de nombreuses connexions avec l'industrie. Tous les participants ont accès au contenu des sessions, à un hall d'exposition, aux documents numériques des conférenciers, aux repas et aux possibilités de réseautage.

Conférence internationale Greenbuild

Date: 12-15 novembre 2024

12-15 novembre 2024 Emplacement: Philadelphie, Pennsylvanie

Philadelphie, Pennsylvanie Tarification: À déterminer

Vous êtes intéressé(e) par le développement durable ? Les

Conférence internationale Greenbuild

est l'une des meilleures conférences sur la construction pour le mouvement de la construction écologique. La liste des sessions de cette année est encore à déterminer, mais l'évènement de 2023 a abordé les émissions nettes zéro, la décarbonisation, la gestion des eaux usées et la conception régénérative.

CONEXPO-CON/AGG

Date: 3-7 mars 2026

3-7 mars 2026 Emplacement: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Tarification: A déterminer

D'accord, ce spectacle ne reviendra pas avant 2026, mais vous devriez tout de même l'avoir dans votre collimateur !

CONEXPO-CON/AGG

se présente comme le plus grand salon de la construction en Amérique du Nord. Il s'agit d'une conférence gargantuesque sur la construction avec plus de 2 000 exposants et 190 sessions éducatives, de sorte que vous êtes sûr de tirer quelque chose de cet évènement. L'évènement de 2026 comprend un suivi pour les matériaux et un autre pour la gestion de la construction, de sorte que ses sessions sont le mélange parfait de l'éducation des entreprises et de l'innovation en matière de construction.

Thèmes émergents en 2024 Conférences sur la construction

Comme dans toute industrie, les tendances vont et viennent dans le secteur de la construction. L'industrie de la construction évolue, mais certains sujets façonneront certainement les conférences de cette année. Assistez aux sessions qui vous enthousiasment le plus, mais gardez un œil sur ces thèmes émergents pour rester au fait des dernières avancées dans le domaine de la construction.

Modélisation des données du bâtiment (BIM)

La BIM n'est pas une nouveauté, mais c'est un sujet brûlant en 2024$a. Le BIM est un type de logiciel de modélisation avancé qui révolutionne la façon dont les professionnels conçoivent, construisent et gèrent les bâtiments. Utilisée correctement, elle permet de réduire les coûts et de limiter les déchets. Les conférences de cette année couvriront probablement les derniers développements en matière de BIM et s'appuieront sur l'utilisation de la BIM pour la collaboration entre les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction.

Technologies avancées

L'intelligence artificielle (IA), la robotique et les drones ont beaucoup de potentiel pour la construction, de la sécurité à..

la cartographie des processus

. Les conférences de cette année s'appuieront fortement sur l'utilisation des technologies avancées et de la numérisation pour rendre la construction plus efficace et plus abordable.

Points bonus : Vous pourrez entrer en connexion avec les fournisseurs qui proposent ces technologies de pointe lors des conférences, ce qui simplifiera vos recherches et accélérera les délais de mise en œuvre.

Gestion du personnel

Créez des Relevés de temps pour vos travailleurs et surveillez le temps suivi dans ClickUp

Avec toutes ces discussions sur la technologie, il est tentant d'oublier le plus grand atout d'une entreprise de construction : son personnel. Personne ne naît manager, il n'est donc pas surprenant que les meilleures conférences sur la construction comprennent généralement des sessions sur la gestion du personnel. Recherchez des sessions sur

le suivi du temps des employés

les employés doivent être conscients de la nécessité d'une bonne gestion des ressources humaines, de la gestion des conflits et de l'importance de la diversité dans le recrutement.

Durabilité et construction écologique

La responsabilité environnementale est au cœur des préoccupations des consommateurs et des responsables gouvernementaux. Il n'est donc pas surprenant que tant de conférences (et en particulier Greenbuild International) mettent l'accent sur la construction durable. Vous y trouverez des sessions sur les pratiques de construction durable, les matériaux renouvelables et les conceptions à haut rendement énergétique. 🏢

Construction modulaire

La préfabrication et la construction modulaire gagnent du terrain car les constructeurs essaient d'accélérer leur processus de construction

leurs calendriers de productivité

. Ces méthodes, qui consistent à construire des parties d'un bâtiment hors site et à les assembler sur place, constituent une manière différente de faire les choses, mais peuvent permettre de gagner du temps et de l'argent.

Bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti des conférences sur la construction

Participer à une conférence coûte du temps et de l'argent. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de ne rien retirer ou presque d'une conférence, alors préparez-vous à la réussite avant de vous y rendre. Suivez ces bonnes pratiques pour maximiser la valeur de votre participation aux conférences sur la construction.

Réseauter comme si vous le vouliez

Nous savons que vous êtes probablement fatigué après une longue journée de conférence, mais ne faites pas l'impasse sur les soirées de réseautage ! Le réseautage ouvre un nouveau monde de possibilités pour votre carrière et votre entreprise. Suivez ces conseils pour réseauter avec style :

Planifiez à l'avance: Faites une liste des participants, des exposants et des conférenciers avec lesquels vous souhaitez discuter. Si vous pouvez obtenir leurs coordonnées à l'avance, organisez des rencontres avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez le plus discuter

Faites une liste des participants, des exposants et des conférenciers avec lesquels vous souhaitez discuter. Si vous pouvez obtenir leurs coordonnées à l'avance, organisez des rencontres avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez le plus discuter **Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose d'époustouflant, mais faites une introduction concise qui explique qui vous êtes et ce que vous recherchez. Il est beaucoup plus facile d'entamer une discussion avec un inconnu lorsque vous avez un baratin prêt à l'emploi

Suivi : Vous recueillerez beaucoup de cartes d'affaires lors d'une conférence sur la construction. Prévoyez du temps après la conférence pour passer en revue ces cartes d'entreprise et faire un suivi avec vos nouveaux contacts

Prêtez attention aux sessions

Utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes lors de conférences, voir ce que les autres membres de l'équipe apprennent et réfléchir à la manière de mettre en œuvre ce que vous avez appris à votre retour au travail

Vous payez cher pour écouter des experts du secteur. Suivez ces bonnes pratiques pour tirer la valeur de chaque session et atelier :

Assistez à différentes sessions: Bien sûr, il est tentant de s'en tenir à une seule session, mais vous obtiendrez plus d'informations en assistant à différents types d'ateliers, de conférences et d'évènements. Même si vous êtes un spécialiste du matériel, assister à une session sur la gestion d'entreprise pourrait vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'autres secteurs de votre entreprise

Bien sûr, il est tentant de s'en tenir à une seule session, mais vous obtiendrez plus d'informations en assistant à différents types d'ateliers, de conférences et d'évènements. Même si vous êtes un spécialiste du matériel, assister à une session sur la gestion d'entreprise pourrait vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'autres secteurs de votre entreprise Participez activement: Rangez votre téléphone et votre ordinateur portable ! Les e-mails et les Messages vous distrairont de l'essentiel de la présentation. Essayez de participer activement en posant des questions pendant la session de questions-réponses, en soumettant vos commentaires ou en discutant avec d'autres participants après la session

Rangez votre téléphone et votre ordinateur portable ! Les e-mails et les Messages vous distrairont de l'essentiel de la présentation. Essayez de participer activement en posant des questions pendant la session de questions-réponses, en soumettant vos commentaires ou en discutant avec d'autres participants après la session Prenez des notes: Vous êtes peut-être plus rapide à la dactylographie, mais la prise de notes manuscrites est moins distrayante. Notez les points clés et les idées à rechercher après la conférence. Mieux encore, accordez-vous une note pour les télécharger sur une plateforme telle que ClickUp Docs et de les partager avec l'ensemble de votre équipe

Utiliser les ressources de la conférence

Les conférences peuvent sembler un peu écrasantes, c'est pourquoi de nombreux participants oublient souvent tous les avantages gratuits qui accompagnent la participation à une conférence. Qu'il s'agisse de bases de données, de guides PDF gratuits ou de tutoriels vidéo, profitez de tout ce que la conférence vous offre. 📚

Par exemple, prévoyez du temps dans votre emploi du temps pour visiter le hall d'exposition. Vous devrez peut-être utiliser

un logiciel de planification

pour répartir les membres de l'équipe dans le hall d'exposition et à quel moment, mais c'est un excellent moyen de voir les tendances émergentes de vos propres yeux.

N'oubliez pas non plus

D'accéder aux enregistrements des sessions

Télécharger les données et les coordonnées des participants, si elles sont disponibles

De fouiller dans le sac à surprises de la conférence pour y trouver de précieux cadeaux

Incorporer les enseignements de la conférence dans la pratique

Vous avez fait le travail difficile d'assister à une conférence et d'apprendre de nouvelles choses. Mais ne laissez pas ces connaissances flotter dans l'abîme : utilisez-les !

Suivez ces conseils pour intégrer ce que vous avez appris à la conférence sur la construction dans vos flux de travail quotidiens.

Débriefing après la conférence

Tout ce que vous apprenez lors d'une conférence n'est pas forcément utilisable. Asseyez-vous avec votre équipe pour passer en revue vos notes et décider des idées que vous voulez essayer dans votre propre entreprise. Vous devrez probablement établir des priorités, et ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre en œuvre certaines idées rapidement, tandis que d'autres nécessiteront plus de temps ou d'attention

planification des ressources

à réaliser.

Utiliser un outil de gestion de projet de construction

ClickUp vous aide à planifier, gérer et suivre les projets de construction, de l'avant-vente à la livraison, en un seul endroit

Qui a le temps de naviguer entre ses notes écrites, son logiciel de planification et ses données comptables ? Ne serait-il pas plus facile de tout gérer en un seul endroit ?

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Les équipes de construction utilisent ClickUp

non seulement pour le forfait des conférences et le stockage des notes en un seul endroit, mais aussi pour la gestion des projets de construction. Utilisez ces fonctionnalités utiles pour intégrer vos idées de conférences dans vos flux de travail quotidiens :

Vue Plan: Bien sûr, vous pouvez visualiser les projets dans les vues Liste et Calendrier, mais vous ne pouvez pas vous en servir comme d'une carte Vue Plan est particulièrement utile pour les entreprises de construction. Affichez tous vos projets par emplacement et voyez où se trouvent vos équipes à tout moment

Bien sûr, vous pouvez visualiser les projets dans les vues Liste et Calendrier, mais vous ne pouvez pas vous en servir comme d'une carte Vue Plan est particulièrement utile pour les entreprises de construction. Affichez tous vos projets par emplacement et voyez où se trouvent vos équipes à tout moment Collaboration: Qu'il s'agisse des RH, du marketing, des ventes ou de votre équipe de terrain, vous devez rester en contact avec votre équipe pour achever les projets. Passer à Affichez le chat pour collaborer avec votre équipe en temps réel, que vous affichiez un Document ou que vous discutiez en privé

Qu'il s'agisse des RH, du marketing, des ventes ou de votre équipe de terrain, vous devez rester en contact avec votre équipe pour achever les projets. Passer à Affichez le chat pour collaborer avec votre équipe en temps réel, que vous affichiez un Document ou que vous discutiez en privé Intégrations:Il y a de fortes chances que ClickUp s'intègre aux outils que vous utilisez déjà pour votre entreprise. Rassemblez tous vos logiciels en un seul endroit et bénéficiez d'une vue d'ensemble de votre entreprise sans les distractions

Tout accélérer avec des modèles

Qu'il s'agisse d'une nouvelle base de données ou d'un formulaire d'accueil client, vous n'avez pas besoin de tout créer à partir de zéro. Des tableaux blancs de brainstorming aux bases de données de relations avec les clients, ClickUp a un modèle pour à peu près tout. Utilisez nos

modèles gratuits de gestion de la construction

pour les rapports quotidiens, les calendriers, la budgétisation, les mesures d'urgence, les formulaires de commande de changement, et bien plus encore.

Mieux encore, ces modèles s'intègrent à vos projets ClickUp existants, à vos documents, à vos tâches et à bien d'autres choses encore, de sorte que la mise en œuvre n'est qu'à un clic.

Révision et itération

Obtenez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Les nouveaux processus sont rarement parfaits du premier coup. Prévoyez des réunions d'équipe régulières pour évaluer le déroulement des nouveaux processus. Utilisez des outils tels que

Tableaux de bord ClickUp

pour visualiser votre progression et identifier rapidement les points à améliorer.

Mais ne laissez pas vos données languir dans un tableau de bord. Soyez prêt à apporter des changements itératifs en fonction de ce que vous apprenez. Si les choses ne fonctionnent pas, n'ayez pas peur d'abandonner votre forfait actuel et d'essayer quelque chose de nouveau.

Construisez quelque chose de beau avec ClickUp

Collaborez du bureau au chantier avec la vue ClickUp Chat, où vous pouvez ajouter des commentaires, étiqueter votre équipe et discuter en temps réel depuis n'importe quel appareil

La construction a la réputation d'être une industrie de terrain et de bottes, et c'est toujours vrai. Malgré cela, assister à des conférences sur la construction vous permettra de vous tenir au courant des dernières pratiques et technologies, tant pour le champ que pour le bureau.

Vous apprendrez beaucoup lors de ces conférences, mais n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris. Branchez vos notes de conférence, vos tâches, vos KPI et vos stratégies sur ClickUp pour bénéficier d'une expérience de gestion de la construction tout-en-un. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre, tout est vraiment au même endroit.

Voyez la différence par vous-même :

Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant

.

FAQ

1. Quelles sont les principales conférences sur la construction auxquelles il faut assister en 2024 ?

Voici quelques-unes des principales conférences sur la construction en 2024 :

World of Concrete

International Builders Show (salon international de la construction)

Convention annuelle de l'ACG

ENR FutureTech

Conférence internationale Greenbuild

2. Quels sont les avantages d'assister à des conférences sur la construction ?

La participation à une conférence sur la construction vous permet d'avoir accès aux dernières tendances, technologies et bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Vous avez également la possibilité de nouer des contacts avec des pairs et des experts, de découvrir de nouveaux produits et de développer vos compétences.

3. Pourquoi les entreprises devraient-elles participer aux conférences sur la construction ? ?

Il peut être difficile de justifier le coût de la participation à une conférence, mais les équipes qui investissent dans le développement professionnel et le réseautage ont tendance à être mieux informées et plus rentables que les équipes qui ne le font pas. Si vous voulez garder une longueur d'avance, la participation à des conférences sur la construction vous donne une sérieuse longueur d'avance sur la concurrence.