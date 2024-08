Conférences sur la gestion de projet pour améliorer vos compétences en 2024

Les chefs de projet sont des rockstars qui orchestrent parfaitement les tâches, les ressources et les délais pour atteindre des objectifs spécifiques.

Ils sont les maîtres d'œuvre de l'exécution réussie d'un projet, et les conférences sur la gestion de projet sont l'endroit où ils se rendent pour se perfectionner. ⬆️ 🚀

Cet article présente 10 événements à ne pas manquer. Découvrez les meilleures conférences sur la gestion de projet que 2024 a à offrir.

Importance des Conférences sur la gestion de projet

Garder une longueur d'avance sur la concurrence est plus qu'un objectif professionnel, c'est un impératif stratégique pour les gestionnaires de projet. Les conférences sont des épicentres où la connaissance, l'innovation et la collaboration convergent pour façonner l'avenir de ce domaine dynamique.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des nombreuses façons dont les conférences sur la gestion de projet peuvent contribuer à faire de 2024 votre meilleure année.

Constituer un réseau gagnant

Les conférences servent de catalyseurs pour les opportunités de réseautage. Les sessions de réseautage, les conversations spontanées autour d'un café et les rencontres fortuites avec des leaders de l'industrie vous aident à forger des liens significatifs avec d'autres professionnels du projet pour faire avancer votre carrière.

Développez vos compétences

Les conférences sur la gestion de projet permettent de découvrir des perspectives diverses, des défis concrets et des ateliers pratiques. Rencontrez des professionnels du secteur partageant les mêmes idées, affinez vos compétences et transformez la théorie en expertise pratique qui vous aidera à jongler avec la gestion de projets les objectifs de la gestion de projet et les ressources comme un pro.

Partager les connaissances

Les rassemblements de chefs de projet expérimentés et de leaders d'opinion ouvrent la voie à un échange passionné de points de vue et de meilleures pratiques. Profitez de ces événements sociaux pour accéder à un trésor d'expériences, d'études de cas et de méthodologies que vous ne trouverez pas dans les manuels.

Garder une longueur d'avance sur les tendances

Les tendances changent en un clin d'œil et les conférences sur la gestion de projet peuvent vous aider à prendre une longueur d'avance (et à la conserver). Obtenez une vue d'ensemble de ce qui façonne l'industrie, depuis les dernières logiciel de gestion de projet gratuit à des plongées approfondies dans les méthodologies émergentes.

Liste complète des meilleures conférences sur la gestion de projet en 2024

Ci-dessous, nous avons mis en évidence sept événements à ne pas manquer et huit mentions honorables pour 15 conférences fantastiques pour remplir votre calendrier de l'année. 📅✨

1. Symposium sur la gestion de projet

When: April 18-19, 2024

Where: College Park, Maryland, USA

Coût: 525 $ (tarif préférentiel pour les participants en personne)

En personne ou virtuellement: Des options de participation en personne, virtuelle et hybride sont disponibles

Les Symposium sur la gestion de projet

réunit les professionnels du secteur chaque année depuis 2014. Choisissez parmi les options de participation en personne, virtuelle et hybride, un format inspiré par l'événement virtuel exceptionnel du Project Management Symposium 2020 pendant la pandémie.

Les participants peuvent obtenir des unités de développement professionnel (PDU) pour le renouvellement des certifications Project Management Professional (PMP), ainsi qu'une mine de connaissances sur des sujets tels que :

La gestion des risques

FinOps

Les méthodologies Lean et Agile

Gestion des programmes fédéraux

Gestion de projet 4.0

La valeur de la curiosité

Vous souhaitez disposer de plus de temps pour explorer la région métropolitaine de Washington DC et nouer des contacts avec des professionnels ?

Profitez de sommets consécutifs en associant le symposium sur la gestion de projet à la 12e conférence annuelle sur la recherche de l'IPMA, décrite ci-dessous.

2. 12ème IPMA Conférence de recherche

Quand: 19-21 avril 2024

Where: College Park, Maryland, USA

Coût: 499 $ (tarif préférentiel)

En personne ou virtuel: En personne

Les 12ème conférence annuelle de l'IPMA sur la recherche

est l'une des plus importantes conférences sur la gestion de projet en Amérique du Nord cette année. Le thème est la gestion de projet à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle explorera tous les aspects de l'intersection IA-GP, y compris les suivants :

La collaboration

Cadres éthiques

Compétences émergentes en matière de projets

Modèles d'apprentissage

Durabilité

Les équipes

Cette conférence de trois jours présente des intervenants de premier plan qui abordent des sujets tels que la maximisation de la valeur des projets, la diversité des équipes et l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion de projet.

Nous cesserons d'organiser des événements consécutifs après celui-ci, mais si vous voulez que la fête continue, prenez l'avion pour Orlando afin de vous rendre au ProjectSummit*BusinessAnalystWorld, dont les dates sont indiquées ci-dessous. ✈️🗺️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Quand: Du 22 au 24 avril 2024

Where: Orlando, Florida, USA

Coût: 2 209 $ (tarif préférentiel)

En personne ou virtuel: En personne ProjectSummit*BusinessAnalystWorld ou PS*BAW est la plus grande conférence organisée en Amérique du Nord en 2024 pour les chefs de projet et les analystes commerciaux.

Cet événement offre des unités de développement continu (CDU) et des PDU pour chaque heure d'apprentissage ; les participants aux quatre journées ont la possibilité d'obtenir un total de 26 crédits.

PS*BAW est conçu pour les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet, les coordinateurs de projet, les directeurs de projet, les gestionnaires stratégiques, les analystes d'affaires, et plus encore.

Le programme officiel de l'événement est encore à déterminer au moment de la rédaction de cet article, mais vous avez la garantie d'entendre des experts représentant tous les secteurs et venant du monde entier.

Préparez-vous à vous doter de nouveaux outils, de nouvelles compétences et de nouvelles techniques que vous pourrez immédiatement appliquer sur votre lieu de travail.

4. Global Scrum Gathering

Quand: Du 19 au 22 mai 2024

Where: New Orleans, Louisiana, USA

Coût: 1 400 $ (tarif préférentiel)

En personne ou virtuel: En personne

Les Rassemblement mondial Scrum 2024

ou GSGNOLA24, est organisé par la Scrum Alliance à la Nouvelle-Orléans et promet d'être l'un des événements les plus amusants de l'année.

Les participants apprendront des leaders agiles mondiaux, célébreront leurs réalisations et accéderont à des ressources pour accélérer leur carrière.

GSGNOLA24 présentera :

Des sessions de coaching personnalisées

Des services de carrière

Des conférences sur les dernières méthodologies agiles

Une soirée "Mingle" pour aider les participants à se connecter et à se détendre

Mardi, chasse au trésor pour explorer les sites historiques du quartier français

Ces rencontres ont débuté en 2004 lorsque la communauté scrum s'est réunie pour le premier événement collaboratif, et elles ont pris de l'ampleur chaque année. Ils s'adressent à tous ceux qui s'intéressent à scrum et à l'agile, quel que soit leur secteur d'activité.

De plus, vous ne pouvez pas battre une conférence avec une fête et une chasse au trésor à la fin. 🍷🔎

**5. Agile2024

When: July 22-26, 2024

Where: Grapevine, Texas (Dallas area), USA

Coût: 1 849 $ (tarif préférentiel réservé aux membres)

En personne ou virtuel: En personne

Conférence annuelle de l'Agile Alliance, Agile2024 agile2024 met en relation les membres passionnés des communautés agiles du monde entier. Ensemble, les participants découvriront les dernières idées, pratiques et stratégies qui façonnent le développement de logiciels agiles.

Vous aurez un aperçu approfondi de tout ce qui concerne l'agilité, y compris ce qui suit :

Métriques et mesures agiles

Meilleures pratiques

Stratégies d'amélioration continue

Dernières tendances et technologies

C'est l'événement par excellence pour les agilistes qui veulent réseauter et converser avec des experts de l'industrie sur tous les aspects de la gestion de projet.

6. PMI Global Summit

Quand: 18-21 septembre 2024

Where: Los Angeles, California, USA

Coût: À annoncer (le prix est généralement à quatre chiffres ; les membres du PMI bénéficient de réductions importantes)

En personne ou virtuel: En personne

Les Sommet mondial du PMI

est l'un des plus grands sommets de gestion de projet de 2024. Organisé par le Project Management Institute, cet événement se concentrera sur les meilleures pratiques de gestion de projet et approfondira les normes PMP.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'appel à contributions pour cette conférence est toujours ouvert. Bien que les choses ne soient pas encore figées, nous savons qu'il y aura des sessions, des opportunités d'apprentissage, des activités et des conversations axées sur l'IA.

Vous voulez une excuse pour voyager à l'étranger cette année ? Participez au PMI Global Summit Series Europe à Berlin, en Allemagne, les 10 et 11 avril 2024, ou à la conférence PMI Africa au Rwanda du 18 au 20 novembre 2024.

7. FuturePMO

Quand: 3 octobre 2024

Where: Londres, Angleterre, Europe

Coût: 464 $ (tarif préférentiel)

En personne ou virtuel: En personne

Avec un thème tel que "Le monde magique de l'OMP", le FuturePMO 2024

de Wellingtone est un succès garanti. 🧙

Il s'agit d'une conférence PMO d'une journée à Londres, conçue pour réunir des intervenants et des professionnels de premier plan dans le cadre d'un événement engageant et passionnant.

Cette conférence est conçue pour être inspirante, informative, amusante et (roulement de tambour s'il vous plaît) non commerciale. Les participants peuvent se réunir, apprendre, partager et se développer sans qu'on leur vende quoi que ce soit.

Après tout, si vous assistez à la conférence, vous avez déjà payé votre billet.

Vous profiterez d'informations et de discussions sur des sujets sérieux concernant le PMO et le PPM, combinées à des activités amusantes pour rester dans la bonne humeur.

FuturePMO 2024 est l'événement phare qui se tient chaque année en octobre, mais ces sommets ont lieu tous les mois et sont organisés par Microsoft dans ses bureaux de Londres, Manchester et Dublin. Si vous ne pouvez pas vous rendre à ce sommet, gardez un œil sur leur calendrier pour trouver une date qui vous convienne mieux.

8. Conférence sur la gestion de projet Mentions honorables

Vous avez besoin de plus d'options pour étoffer votre plan d'amélioration de vos prouesses en matière de gestion de projet ? Consultez l'une des huit conférences sur la gestion de projet qui ont reçu une mention honorable :

Les principaux enseignements des conférences pour les professionnels de la gestion de projet

Les conférences sur la gestion de projet vous permettront d'améliorer vos connaissances, d'élargir votre réseau et de vous tenir au courant des tendances en matière de gestion de projet. Mais qu'allez-vous apprendre ?

Certaines conférences choisissent un thème spécifique chaque année et organisent leur programme autour de ce thème. D'autres couvrent tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Quelle que soit la structure de l'événement auquel vous participez, vous obtiendrez des idées novatrices sur des sujets tels que :

Les méthodologies agiles et scrum

La gestion de portefeuille

La gestion du changement

La gestion des risques

Utilisation dedes feuilles de route pour une gestion de projet efficace* Planification et gestion des ressources

Le développement professionnel

Le développement professionnelmeilleures applications de planification et la technologie pour que votre équipe garde une longueur d'avance

Gérer les équipes et les parties prenantes

Les dernièresOutils d'IA pour la prise de notesla planification de projets, la gestion des tâches et la collaboration

Gestion de projet dans l'ingénierie et le développement de logiciels

Prédictions futures sur la gestion de projet

Les spécificités varient d'un événement à l'autre, mais il s'agit là de quelques-uns des domaines d'intérêt les plus courants.

Par exemple, un événement peut comprendre un atelier sur la façon d'utiliser les outils de gestion de projet modèles de notes de réunion avec un expert en la matière, une autre pourrait avoir une journée d'approfondissement agile et scrum, et une autre pourrait comporter les deux (ou aucun) de ces éléments !

Consultez le programme des événements auxquels vous prévoyez de participer afin de choisir vos conférences en conséquence !

En attendant le premier événement passionnant, nous vous recommandons de rafraîchir vos connaissances sur l'état de l'industrie en consultant les documents suivants podcasts sur la gestion de projet afin de ne pas perdre le fil. Après tout, vous voulez prendre des noms et partager des notes, et non pas rattraper le temps perdu.

Application des connaissances acquises lors d'une Conférence sur la gestion de projet

Appliquer une mine de connaissances et de sagesse sur les dernières tendances en matière de gestion de projet à des environnements de travail réels peut être intimidant. Mais ce n'est pas une fatalité !

Il existe un dernier ingrédient qui permet d'optimiser la valeur de ces conférences sur la gestion de projet : logiciel de gestion de projet pour les événements . ☑️

C'est là que ClickUp est disponible.

Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp efficacement avant, pendant et après une conférence sur la gestion de projet.

Avant une conférence de gestion de projet

Lorsque vous prévoyez de participer à une conférence, vous devez acheter votre billet, réserver un vol et une chambre d'hôtel. Vous pouvez créer des tâches avec des échéances dans ClickUp afin de ne pas les oublier.

Gérer et organiser des projets, et planifier des tâches dans la vue flexible du calendrier pour garder les équipes synchronisées

Puis, avant le début de la conférence, utilisez Vue du calendrier ClickUp pour vous assurer que vous savez à quelles sessions vous voulez assister, où vous devez être et quand vous devez y être afin de profiter au maximum de la conférence.

Créez pour vous-même un agenda des sessions et des événements de la conférence auxquels vous assisterez et participerez

Associez la vue Calendrier à la vue Modèle d'agenda de conférence ClickUp pour couvrir tous vos besoins. Ce modèle a été conçu pour l'organisation de conférences, mais il est tout aussi utile pour les participants.

Pendant une conférence sur la gestion de projet

Vous recevrez beaucoup d'informations tout au long de la conférence. Utilisez Bloc-notes ClickUp pour prendre des notes lors de discussions, de discours et d'ateliers. Plus tard, vous pourrez transformer ces entrées en documents organisés et en tâches traçables auxquels vous et votre équipe pourrez accéder de n'importe où et à n'importe quel moment.

Capturez des notes sans effort, éditez-les avec un formatage riche et convertissez-les en tâches traçables accessibles de n'importe où dans le bloc-notes de ClickUp

Après une conférence de gestion de projet

Avec Réunions ClickUp avec ClickUp Meetings, vous et votre équipe pouvez discuter de ce que vous avez appris et réfléchir à la manière d'appliquer ces connaissances à vos projets et processus réels. Vous pouvez attribuer des commentaires à chaque membre de l'équipe et même créer des tâches récurrentes pour les réunions à venir.

Définissez des tâches récurrentes pour rationaliser votre travail en choisissant votre horaire de réunion et en l'affichant dans votre calendrier dans ClickUp

Mais vous ne devez pas vous arrêter là. ClickUp est destiné à la gestion de projets ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour rendre votre travail quotidien plus organisé et plus collaboratif. Rassemblez votre équipe avec des flux de travail connectés, des documents ClickUp partagés, des tableaux de bord en temps réel, et bien plus encore.

Il possède les outils dont vous avez besoin pour aider chaque membre de votre équipe à avancer plus vite, à travailler plus intelligemment et à gagner du temps.

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord hautement personnalisable de ClickUp 3.0

Ah oui, avons-nous mentionné que l'utilisation de ClickUp est gratuite ? Pour toujours ? Oui, c'est vrai. Parce que nous sommes là pour vous aider, et non l'inverse. #humblebrag

Foire aux questions courantes

Voici quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les conférences de gestion de projet.

1. Qu'est-ce qu'une conférence de gestion de projet? ?

Une conférence sur la gestion de projet est un événement spécialisé conçu pour mettre en relation les professionnels, les experts et les passionnés du secteur. Vous vous réunirez pour converser, travailler en réseau, partager des idées et explorer les dernières tendances en matière de gestion de projet. Les conférences comprennent généralement des orateurs principaux, des ateliers, des tables rondes et des opportunités de réseautage, ainsi que des bonus tels que des fêtes de fin de journée ou même des chasses au trésor.

2. Quels sont les avantages d'assister à une conférence sur la gestion de projet ?

La participation à une conférence sur la gestion de projet permet de se tenir au courant des dernières tendances, méthodologies et meilleures pratiques dans ce domaine. Il s'agit également de véritables centres de réseautage, qui permettent aux professionnels d'entrer en contact avec leurs pairs, les leaders de l'industrie et des mentors potentiels. En outre, les participants prennent part à des ateliers et à des sessions afin d'améliorer leurs compétences et de découvrir des solutions innovantes à des problèmes courants défis courants en matière de gestion de projet .

3. Pouvez-vous utiliser des outils comme ClickUp pendant la conférence ?

Absolument ! Des outils comme ClickUp sont inestimables lors d'une conférence sur la gestion de projet. Les fonctions polyvalentes de gestion de projet de ClickUp sont parfaites pour la programmation, la planification, la prise de notes et le suivi post-conférence.

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des listes de contrôle détaillées avec des groupes d'éléments à faire qui peuvent même être assignés à d'autres utilisateurs

Créez des tâches pour souligner les principaux points à retenir, fixer des échéances pour la mise en œuvre de nouvelles stratégies et attribuer de nouvelles responsabilités aux membres de l'équipe. Vous pouvez également utiliser les capacités d'intégration de ClickUp pour partager de manière transparente les aperçus de la conférence sur les différentes plateformes, maximisant ainsi l'efficacité et la collaboration. 🌐🔧

Laissez le réseautage commencer

Alors que nous terminons notre liste des meilleures conférences de l'année pour les professionnels de la gestion de projet, votre voyage vers (et à travers) ces événements ne fait que commencer.

Alors, consultez votre calendrier, réservez vos billets, planifiez vos voyages et saisissez toutes les occasions d'améliorer votre gestion de projet. Il s'agit de rester informé, connecté et inspiré.

Il ne tient qu'à vous de transformer les connaissances acquises en succès concrets. Faites le premier pas en optimisant vos processus de gestion de projet avec ClickUp, l'outil ultime pour transformer les acquis de la conférence en réalisations concrètes.

Prêt à conquérir les objectifs de votre projet ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui -c'est gratuit ! 🌻💸