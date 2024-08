6 meilleures conférences sur la gestion des produits auxquelles assister en 2024

En tant que chef de produit, vous savez à quelle vitesse la gestion des produits les changements d'espace. De nouvelles idées et des stratégies innovantes se profilent toujours à l'horizon, mais c'est à vous de faire profiter votre équipe de ces nouvelles perspectives. Si vous ne lisez pas régulièrement les nouvelles du secteur, la gestion des produits est une tâche difficile conférences sur la gestion des produits sont le meilleur moyen de se tenir au courant de ce qui se fait de mieux (et de moins bien) dans le domaine de la gestion des produits.

Les conférences sur la gestion des produits sont des rencontres professionnelles destinées aux personnes impliquées dans le développement des produits. L'espace de développement de produits ne cesse de croître et la demande en matière de gestion de produits est très forte.

Que vous soyez à la tête d'une startup ou un dirigeant chevronné d'une grande entreprise, la participation à des conférences permettra à votre équipe d'acquérir de nombreuses connaissances et d'échanger des idées avec des experts du secteur. 💡

Dans ce guide, nous allons décomposer la valeur de la participation à des conférences sur les produits - vous savez, juste au cas où vous auriez besoin de le justifier auprès de vos supérieurs.

Nous dresserons également la liste des meilleures conférences sur les produits de 2024 et recommanderons quelques outils et techniques utiles pour tout ce qui concerne la gestion des conférences et le suivi des présences.

La valeur des conférences sur les produits

Le développement et la gestion de produits ne peuvent tout simplement pas se faire en vase clos. Ils s'appuient sur l'innovation, qui nécessite une connexion avec d'autres professionnels de votre champ. Les conférences donnent aux professionnels de la productivité l'occasion de perfectionner leur art et d'offrir une plus grande valeur ajoutée. Et qui ne souhaite pas être meilleur dans son travail ?

Les conférences sur les produits vous permettent également, à vous et à votre équipe, de :

Découvrir les dernières tendances et stratégies de produits auprès des leaders du secteur

Participer à des études de cas et à des discussions sur l'expérience utilisateur, la conception de produits et la planification de la feuille de route

Réseauter avec des équipes de produits, des concepteurs UX, des chefs de produits et des cofondateurs de grandes entreprises comme Amazon, Uber, LinkedIn et Slack

Obtenez des idées des conférenciers d'honneur pour concevoir de meilleurs produits pour vos clients

Vous ne pouvez tout simplement pas imiter l'expérience de la connexion avec d'autres professionnels en tête-à-tête. Il est bon de lire les publications du secteur et de s'inscrire à des formations continues, mais lorsque vous avez besoin d'éduquer et d'inspirer votre équipe, les conférences sur la gestion des produits sont là où il faut.

6 conférences sur les produits auxquelles assister en 2024

Assister à de grandes conférences donne à votre équipe plus d'occasions de réseauter et d'apprendre des choses nouvelles et cool dans l'espace produit. Ne négligez pas ces grandes conférences sur la gestion des produits lorsque vous préparez votre saison de conférences 2024.

1. ProductCon

**Date : 29 mai 2024

L'emplacement: New York City

New York City Tarification: Gratuite ProduitCon est le fruit de l'imagination de Product School, un centre de formation en ligne à la de certification et de formation hub. Il s'agit de la plus grande conférence sur la gestion des produits au monde, qui attire chaque année plus de 100 000 participants. À faire ? Les billets sont toujours gratuits ? 🙌

ProductCon a lieu quatre fois par an, donc si vous avez manqué la dernière session, ne vous en faites pas. Ils ont divers évènements à travers les États-Unis et l'Europe en 2024, notamment :

Londres : 20 février 2024

20 février 2024 New York : 29 mai 2024

29 mai 2024 En ligne : août 2024

: août 2024 San Francisco : 16 octobre 2024

2. La conférence sur les produits

Date: 23-25 septembre 2024

23-25 septembre 2024 Emplacement: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Tarif: $845-$2,245

The Product Collective organise " Industrie : La conférence sur les produits " chaque année pour les gestionnaires de produits logiciels à travers le monde. La programmation de 2024 comporte plus de 30 sessions, des tables rondes, des séances de questions-réponses et (bien sûr) une exposition de produits. Quatre évènements sont organisés tout au long de l'année, notamment :

New York Ville: 18 avril 2024

18 avril 2024 EMEA : 17-19 juin 2024

17-19 juin 2024 Global ( Cleveland , Ohio): 23-25 septembre 2024

23-25 septembre 2024 Virtuel: 17 octobre 2024

La conférence virtuelle compte le plus grand nombre de participants, mais l'évènement de Cleveland est l'option en personne qui fait le plus de buzz et qui attire une communauté mondiale de pros de la productivité.

Les billets surclassés donnent accès à des ateliers exclusifs d'une demi-journée et à des formations en cohorte. Le prix est élevé : plus de $$$a par billet surclassé, mais les participants ne tarissent pas d'éloges sur la qualité de cette conférence sur la gestion des produits.

3. ProductWorld

Date: 21-29 février 2024

21-29 février 2024 Emplacement: San Francisco, Californie (et en ligne)

San Francisco, Californie (et en ligne) Tarifs: 100 $ à 1 590 Le monde des produits offre une variété impressionnante de sessions sur :

100 $ à 1 590 Le monde des produits offre une variété impressionnante de sessions sur : Les bonnes pratiques en matière d'entretien

Les rôles des équipes

Cycle de développement du produit

Conception de l'interface utilisateur

Nouveaux logiciels et nouvelles technologies

Choisissez des suivis de conférence sur les études de cas, les méthodologies, les logiciels et l'innovation, les équipes de produits et les tables rondes des managers de produits. L'évènement comprend des ateliers en personne du 21 au 23 février, un hackathon en ligne du 5 au 23 février, et des évènements en ligne en direct du 27 au 29 février.

4. Sommet dirigé par les produits

Date: 13-14 février 2024

13-14 février 2024 Emplacement: Austin, TX

Austin, TX Tarif: $999-$1,999

Les professionnels d'Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx et Walgreens s'expriment à l'occasion du salon de l'emploi Sommet axé sur les produits cette année. La conférence de deux jours sur la gestion des produits se concentrera sur des sujets tels que l'IA, l'expérience client et la croissance axée sur les données. Tous les billets viennent avec l'accès aux sessions, aux évènements de réseautage, à la nourriture, aux enregistrements à la demande et à l'étage de l'exposition. Si vous passez à l'abonnement PLA Pro+, vous avez également accès à des cadres de certification, à un programme de mentorat, à du contenu exclusif et à des flux en direct.

5. Sommet des chefs de produit

Date: 20 mars 2024

20 mars 2024 Emplacement: New York City

New York City Tarification: Gratuit-$1,999

Les Sommet du Chief Product Officer est certes assez petit, avec une moyenne de 80 participants chaque année, mais son contenu spécialisé le rend adapté aux cadres supérieurs. Cette année, la conférence comprend des sessions sur la productivité, l'IA générative et la création d'une culture.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'évènement de NYC, ils ont également d'autres évènements autour du globe en 2024, y compris :

Amsterdam: 15 mai 2024

15 mai 2024 **San Francisco : 4 septembre 2024

**Londres : 20 novembre 2024

6. ProductCamp

Date: à déterminer

à déterminer Emplacement: Austin, Texas

Austin, Texas Tarif: Gratuit ProductCamp se présente comme une "unconference" moins structurée que d'autres évènements, mais c'est tout de même l'une des meilleures conférences de l'année sur la gestion des produits. Tous les participants votent pour les sessions qu'ils veulent voir - en fait, vous ne saurez pas quelles sessions ont lieu avant le jour même ! ProductCamp 2024 en est encore aux étapes du forfait, alors restez à l'écoute pour connaître la conférence de cette année.

Tips for Organizing and Attending a Product Conference for Your Team (Conseils pour l'organisation et la participation de votre équipe à une conférence sur les produits)

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de conférences sur la gestion des produits pour votre équipe en 2024$a. Mais nous comprenons que trouver une conférence n'est que la moitié de l'équation : Vous devez également tirer une valeur tangible de votre participation à une conférence. Suivez ces conseils pour planifier une saison de conférences 2024 pleine de valeur pour votre équipe.

Penser à l'emplacement et au calendrier

À fait-il sens d'envoyer tous les membres de l'équipe produit à des conférences tout au long de l'année 2024 ? Probablement pas. Après tout, votre équipe serait constamment sur la route, et c'est une recette pour un moral en berne et une situation délicate planification du projet . Si vous manquez de temps ou de fonds, chargez quelques représentants de votre équipe de se rendre à la conférence et de vous faire part de leurs conclusions. 🕵️

Il est également important de tenir compte des contraintes géographiques. Si vous habitez, par exemple, en Floride, il est probablement plus judicieux de participer à une conférence aux États-Unis qu'à une conférence en Asie ou en Europe, ne serait-ce qu'en raison de la logistique du voyage.

Prioriser les opportunités de réseautage

La connaissance est un pouvoir, mais le grand avantage d'assister à des conférences en personne sur la gestion des produits est la connexion avec d'autres professionnels. Recherchez des conférences avec beaucoup de participants à travers différentes disciplines, y compris les concepteurs UX, les chefs de produit, et plus encore.

Streamlinez la participation aux conférences avec ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Conférences sur la gestion des produits : mise en forme riche et commandes slash dans ClickUp Docs /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes lors de conférences, voir ce que les autres membres de l'équipe apprennent et réfléchir à la manière de mettre en œuvre ce que vous avez appris une fois de retour au travail

Assister à une conférence avec votre équipe nécessite un équilibre logistique délicat, et il est facile d'oublier quelque chose dans le chaos de l'organisation d'un voyage d'équipe. Si vous prévoyez d'assister à une conférence avec votre équipe, utilisez un outil de forfait comme ClickUp pour mettre toutes les chances de votre côté. 🦆 Les équipes chargées des produits s'appuient sur ClickUp pour :

Gestion de la conférence: Suivi des tâches, des participants et de presque tous les aspects de la conférence en un seul endroit avecle modèle de gestion de conférence ClickUp. Le modèle vous affiche rapidement toutes les parties en mouvement et centralise tous les détails de la conférence - plus besoin de chercher l'information

Suivi des tâches, des participants et de presque tous les aspects de la conférence en un seul endroit avecle modèle de gestion de conférence ClickUp. Le modèle vous affiche rapidement toutes les parties en mouvement et centralise tous les détails de la conférence - plus besoin de chercher l'information Attribution des tâches: Utilisez ClickUp pourassigner des tâches pré-conférence aux membres de l'équipe. Il peut s'agir de rechercher des conférenciers d'honneur, de prévoir des réunions avec des professionnels des produits ou de préparer des questions pour les tables rondes

Utilisez ClickUp pourassigner des tâches pré-conférence aux membres de l'équipe. Il peut s'agir de rechercher des conférenciers d'honneur, de prévoir des réunions avec des professionnels des produits ou de préparer des questions pour les tables rondes Planification: Affichage du Calendrier ClickUp vous donne un aperçu du programme de la conférence en une seule vue. Saisissez les sessions clés, les ateliers et les évènements de réseautage pour vous assurer que votre équipe sait où et quand se rendre

Affichage du Calendrier ClickUp vous donne un aperçu du programme de la conférence en une seule vue. Saisissez les sessions clés, les ateliers et les évènements de réseautage pour vous assurer que votre équipe sait où et quand se rendre Prise de notes: AvecClickUp Documentsles membres de l'équipe peuvent prendre des notes pendant les sessions et les partager avec l'équipe. Ceci est particulièrement utile pour capturer des idées à partir d'études de cas ou de sessions de stratégie de produit

AvecClickUp Documentsles membres de l'équipe peuvent prendre des notes pendant les sessions et les partager avec l'équipe. Ceci est particulièrement utile pour capturer des idées à partir d'études de cas ou de sessions de stratégie de produit Suivi du temps: Pour les sessions avec des pistes simultanées, utilisezLa fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour gérer le temps passé par chaque membre de l'équipe dans les différentes sessions. Cela peut aider à évaluer les aspects les plus bénéfiques de la conférence

Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. ClickUp gère également votre participation aux conférences, les tâches quotidiennes, les sessions de brainstorming sur Tableau blanc, les données clients, le suivi des bugs, et bien plus encore. Notre modèles de gestion de produits à eux seuls, ils vous donneront le tournis.

S'inscrire à des sessions et ateliers de développement des compétences

La plupart des conférences proposent une mise à niveau pour les ateliers ou les opportunités de réseautage. Qu'il s'agisse d'un séminaire d'une demi-journée ou d'une expérience de mentorat pratique, vous tirerez davantage de valeur d'une conférence sur la gestion des produits si vous vous inscrivez à une conférence qui comprend un apprentissage approfondi.

Bien sûr, vous pouvez inscrire votre équipe à une session de formation virtuelle, mais rien ne remplace une formation en personne lors d'une conférence. Le bon atelier renforcera les compétences de votre équipe en matière de gestion des produits les compétences de votre équipe en matière de gestion de produits en quelques heures seulement, ce qui vous permet de bénéficier d'un retour sur investissement encore plus important.

Tester différents outils dans le hall d'exposition

Tout le monde ne raffole pas du hall d'exposition, mais c'est en fait une excellente occasion de tester les dernières nouveautés outils de gestion des produits . Vous devrez peut-être entendre quelques discours commerciaux, mais si les produits vous permettent de gagner du temps et de l'argent, votre visite au hall d'exposition en valait la peine. Soyez à l'affût des innovations dans les domaines suivants logiciels de marketing de produits et autres Outils SaaS pour vous faciliter la vie.

Suivez vos indicateurs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Tableau de bord de ClickUp /$$$img/

Obtenez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Les dirigeants de votre entreprise souhaitent probablement voir un retour sur investissement, en particulier pour les billets de conférence coûteux. De plus, vous devez savoir si votre équipe a réellement profité de la conférence.

Suivez vos indicateurs clés de performance et indicateurs de gestion de produit avant et après la participation à une conférence. La participation à des conférences sur la gestion des produits n'est certainement pas une solution miracle, mais elle peut permettre d'améliorer des indicateurs importants tels que :

Taux de rétention

Les taux de discussion

Coût d'acquisition des clients (CAC)

Défauts et efficacité de la détection

Les tickets d'assistance

Revenus récurrents

Vous voyez ce que je veux dire. L'idée est que la participation régulière à ces conférences devrait permettre à votre équipe de rester performante et de mieux servir votre entreprise et vos clients. Si ce n'est pas le cas, cela ne signifie pas que vous devez annuler les conférences à venir. Il s'agit simplement d'une invitation à examiner les données de manière plus approfondie afin de déterminer ce qui doit être changé, le cas échéant.

Powering Product People With ClickUp (en anglais)

Participer à une conférence sur la gestion des produits est une expérience transformatrice pour tout professionnel du produit. Qu'il s'agisse de renforcer vos connaissances en matière de stratégie produit ou de nouer des contacts avec des professionnels de l'industrie, ces conférences sont un véritable trésor de croissance professionnelle.

Le seul inconvénient est que la participation à une conférence nécessite beaucoup de forfaits. Des vols aux billets en passant par l'équilibrage de la charge de travail, il y a beaucoup à faire en coulisses pour organiser une conférence. Mettez votre équipe sur la même page avec ClickUp. Notre plateforme tout-en-un est parfaite pour gérer la participation aux conférences, votre travail quotidien et toutes vos grandes idées en un seul endroit.

Vous n'avez pas besoin de nous croire sur parole. Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit pour rationaliser votre prochaine conférence sur la gestion des produits.

FAQ

1. À faire des conférences sur les produits ?

Les conférences de produits durent généralement entre un et trois jours. Les conférences plus importantes, avec plusieurs suivis ou ateliers, peuvent durer cinq, voire sept jours.

2. Quel est l'objectif d'une conférence ?

L'objectif d'une conférence est de réunir des professionnels pour qu'ils partagent leurs connaissances, discutent des nouvelles tendances et se mettent en réseau. Ces évènements sont des plateformes d'apprentissage et de développement professionnel, ainsi qu'une source d'inspiration indispensable dans un espace en constante évolution comme le développement de produits.

3. Quelle est la signification et l'importance des conférences?

Il est difficile de trouver le temps d'assister à une conférence, mais c'est un excellent moyen de favoriser une culture de croissance et d'amélioration continues. Les conférences sont un creuset d'idées où les professionnels peuvent apprendre des autres et même se faire un nom en tant que présentateurs.

4. Quel est l'objectif d'une conférence sur les produits ?

Les conférences sur les produits s'adressent spécifiquement aux professionnels de la gestion et du développement des produits. Chaque conférence est différente, mais la plupart des évènements se concentrent sur des sujets tels que :

La stratégie produit

Études de cas réels

La feuille de route

L'expérience utilisateur

L'objectif d'une conférence sur les produits est de donner à votre équipe un aperçu des nouvelles tendances, des outils et des techniques permettant de créer de meilleurs produits pour vos clients.

5. Les conférences sur les produits en valent-elles la peine ?

La plupart des gens considèrent que les conférences sur la gestion des produits valent l'investissement. Bien sûr, cela dépend de votre équipe, de vos objectifs, de votre budget et de la conférence elle-même. Les conférences sont ce que vous en faites, c'est pourquoi il est si important d'avoir les coudées franches avec une solution telle que ClickUp avant le début de la conférence.