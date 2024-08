Aha ! vs Asana : Quel outil choisir en 2024 ?

Les gestionnaires de projet connaissent ce sentiment : ils doivent faire face à plusieurs projets d'affilée, s'efforcer de respecter les délais et se sentir débordés. 📅

Il est temps de résoudre ce problème pour de bon. Bienvenue dans notre comparaison côte à côte entre Aha ! et Asana, les deux grands concurrents qui se disputent la première place dans la boîte à outils d'un gestionnaire de projet.

En tant que gestionnaires de projet visant des flux de travail rationalisés et une productivité maximale, choisir le bon outil pour le travail est important... non, nécessaire ! Voyons donc qui l'emporte la bataille entre Aha et Asana sur la base des fonctionnalités, des avantages et des inconvénients de ces plateformes.

À la fin de cet article de blog, vous disposerez de tous les détails dont vous avez besoin pour choisir l'outil de travail le plus adapté à vos besoins logiciel de gestion de projet qui convient le mieux à votre équipe.

C'est parti !

Qu'est-ce que Aha !

via Asana Asana est un outil de gestion de projet populaire connu pour sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. Il aide les gestionnaires de projet à organiser et à structurer le travail de manière transparente et facile à suivre.

Asana fournit des mises à jour en temps réel, vous permet de gérer plusieurs environnements de travail et de suivre les tâches et les projets grâce à des affichages personnalisables.

En tant que un outil de gestion de projet tout-en-un , Asana permet aux équipes de développement de produits et de logiciels de planifier, gérer et exécuter facilement leur travail tout en favorisant la transparence, la collaboration et l'efficacité.

Les fonctionnalités d'Asana

Asana dispose de plusieurs fonctionnalités qui assistent les flux de travail de la gestion de projet :

Gestion des tâches

Asana vous permet de créer, d'attribuer et de suivre facilement des tâches sur une interface utilisateur facile à naviguer. Il affiche différentes vues comme des listes, des Tableaux et des calendriers pour gérer et visualiser les tâches.

Autres modèles de stratégie produit au sein de l'outil peuvent fournir une structure et une orientation précieuses aux équipes qui cherchent à améliorer leur flux de travail.

Affichage de l'échéancier

Asana représente les échéanciers des projets, ce qui vous permet de mieux comprendre les dépendances, d'ajuster les plannings de manière proactive et de garder tout le monde aligné sur la progression.

Imaginez une organisation à but non lucratif qui planifie un événement de collecte de fonds : l'Échéancier peut l'aider à mapper visuellement chaque étape, de la planification initiale au jour de l'évènement, en veillant à éliminer les goulets d'étranglement et à achever chaque tâche dans les délais impartis.

Portfolios

La fonctionnalité Portfolios d'Asana est un outil puissant pour les responsables du développement de produits et les chefs d'équipe de surveiller l'amélioration de plusieurs projets en un coup d'œil. Il compile les données clés du projet en un seul aperçu. Cela permet d'identifier plus facilement les goulets d'étranglement et de redéfinir les priorités du travail si nécessaire.

Par exemple, un cabinet d'architectes qui jongle avec plusieurs projets de construction peut utiliser les Portfolios pour suivre le statut, les délais et les ressources affectées à chaque projet.

Modèles personnalisés

Asana vous permet de créer, d'enregistrer et de réutiliser des modèles de projets ou de tâches, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence entre des projets similaires.

Une entreprise de commerce électronique, par exemple, peut créer un modèle de projet ou de tâche modèle de développement de logiciel personnalisé pour le lancement de produits, qui comprend des tâches d'étude de marché, de développement de produits, de marketing et de retour d'information de la part des clients.

Ce modèle peut être utilisé pour chaque nouveau lancement de produit ou de fonctionnalité, ce qui garantit une approche cohérente et réduit la nécessité de repartir de zéro à chaque fois.

Prix d'Asana

Personnel : Free

: Free Débutant : 13,49 $/utilisateur par mois

: 13,49 $/utilisateur par mois Avancé : 30,49 $/utilisateur par mois

: 30,49 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Entreprise+ : Tarification personnalisée

Aha ! Vs. Asana : Comparaison des fonctionnalités

Voici un comparatif complet de Aha ! vs Asana, mettant en avant leurs cinq principales fonctionnalités ainsi que leurs cinq avantages et inconvénients :

Fonctionnalités de collaboration

Le système unique de crowdsourcing d'idées d'Aha ! fait appel à l'intelligence collective pour recueillir des idées nouvelles. En revanche, la force d'Asana réside dans le suivi des tâches, la décomposition des projets en tâches gérables, l'attribution des tâches et le suivi de la progression.

Par conséquent, Aha ! est le meilleur choix pour les entreprises qui cherchent à innover sur leur feuille de route existante, tandis qu'Asana est idéal pour les équipes qui se concentrent sur la délégation et le suivi des tâches au quotidien.

Personnalisation et automatisation

Les deux plateformes proposent des fonctionnalités d'automatisation, mais elles les appliquent différemment.

Aha !" s'en sert pour automatiser les feuilles de route des produits, tandis qu'Asana utilise l'automatisation pour rationaliser les tâches répétitives. En fonction des processus qu'une équipe a besoin d'automatiser, une plateforme peut mieux convenir que l'autre.

Aha ! est fière de son interface hautement personnalisable, qui permet aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins. Asana propose également des options de personnalisation, mais n'est peut-être pas aussi flexible qu'Aha !

Capacités d'analyse et d'intégration des données

En termes d'intégration, Aha ! excelle par sa capacité à se connecter à de nombreuses applications tierces de manière transparente.

Asana brille toutefois dans l'organisation du travail avec ses plans de projet et ses listes de tâches, qui offrent des dispositions de travail claires et structurées. Si l'intégration avec d'autres outils est une priorité absolue, Aha ! serait mieux adapté. À l'inverse, Asana est l'outil de prédilection des équipes qui mettent l'accent sur l'organisation du travail.

Si Aha ! et Asana fournissent tous deux des informations sur les données, Aha ! offre une approche plus complète. Grâce à ses fonctionnalités de rapports détaillés et à ses tableaux de bord personnalisables, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur vos processus de travail et prendre des décisions fondées sur des données.

Asana propose également des rapports, mais n'offre peut-être pas la même personnalisation et la même profondeur qu'Aha !

Gestion d'équipe

Alors que Aha ! fournit des outils pour la planification stratégique, Asana se concentre sur la gestion d'équipe, permettant une communication et une collaboration efficaces au sein des équipes.

Aha ! est parfait pour les organisations qui ont besoin d'afficher une vue stratégique de leurs projets, tandis qu'Asana s'adresse aux équipes qui accordent la priorité à la communication et à la collaboration internes.

Aha ! et Asana offrent des fonctionnalités uniques adaptées à des besoins spécifiques en matière de gestion de projet.

Aha ! est plus adapté à la planification stratégique et à la visualisation de feuilles de route de haut niveau, tandis qu'Asana excelle dans la gestion flexible des tâches et la collaboration en temps réel.

Le choix entre les deux dépendra de votre style de gestion de projet spécifique, de l'ampleur de vos projets et des besoins de votre équipe.

Prix

Prix Aha !

Aha ! propose quatre niveaux de prix :

Startup: Ce forfait économique est exclusivement destiné aux entreprises en phase de démarrage. Il est proposé au prix de 59 $ par utilisateur et par mois et comprend les éléments essentiels de la gestion des produits

Ce forfait économique est exclusivement destiné aux entreprises en phase de démarrage. Il est proposé au prix de 59 $ par utilisateur et par mois et comprend les éléments essentiels de la gestion des produits Premium : Au prix de 74 $ par utilisateur et par mois, ce forfait offre des fonctionnalités plus avancées, idéales pour les équipes en pleine croissance

: Au prix de 74 $ par utilisateur et par mois, ce forfait offre des fonctionnalités plus avancées, idéales pour les équipes en pleine croissance Enterprise : Au prix de 124 $ par utilisateur et par mois, ce forfait s'adresse aux grandes entreprises complexes qui ont besoin d'une sécurité et d'une personnalisation avancées

: Au prix de 124 $ par utilisateur et par mois, ce forfait s'adresse aux grandes entreprises complexes qui ont besoin d'une sécurité et d'une personnalisation avancées Enterprise+ : Pour 149 $ par utilisateur et par mois, ce forfait de haut niveau offre les paramètres les plus étendus, y compris une sécurité avancée, la gestion des comptes et la formation

Prix d'Asana

Asana propose également quatre niveaux de tarification :

Basic : Le forfait d'Asana est gratuit et s'adresse aux débutants ou aux petites équipes. Il offre l'essentiel de la gestion des tâches, ce qui permet aux utilisateurs d'essayer Asana gratuitement

: Le forfait d'Asana est gratuit et s'adresse aux débutants ou aux petites équipes. Il offre l'essentiel de la gestion des tâches, ce qui permet aux utilisateurs d'essayer Asana gratuitement Premium : Pour 10,99 $ par utilisateur et par mois, le forfait premium offre des fonctionnalités plus avancées comme l'Échéancier, la recherche et les rapports avancés, et les champs personnalisés

: Pour 10,99 $ par utilisateur et par mois, le forfait premium offre des fonctionnalités plus avancées comme l'Échéancier, la recherche et les rapports avancés, et les champs personnalisés Business : à 24,99 $ par utilisateur et par mois, ce forfait offre un ensemble plus complet de fonctionnalités, notamment les Portfolios et la Charge de travail. Il est conçu pour les équipes qui doivent gérer plusieurs projets.

: à 24,99 $ par utilisateur et par mois, ce forfait offre un ensemble plus complet de fonctionnalités, notamment les Portfolios et la Charge de travail. Il est conçu pour les équipes qui doivent gérer plusieurs projets. Enterprise : Le coût de ce forfait varie en fonction des besoins de l'organisation. Il offre les fonctionnalités et les contrôles les plus avancés, y compris une sécurité et une assistance solides.

Si l'on compare les tarifs d'Asana à ceux d'Aha !, on constate que les deux outils proposent un intervalle d'options tarifaires pour répondre à différents besoins et budgets. La tarification d'Aha ! commence à un point plus élevé, mais offre des fonctionnalités plus avancées dans son forfait de base.

Lorsqu'il s'agit d'en avoir pour son argent, le choix entre Asana et Aha ! dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget.

Asana offre plus de valeur pour les startups et les petites équipes en raison de son forfait Free et d'un prix de départ plus bas pour les fonctionnalités premium. Il fournit les éléments essentiels de la gestion de projet à un prix rentable, ce qui en fait un choix abordable pour les petites entreprises au budget serré.

Cependant, si des fonctionnalités avancées telles que le crowdsourcing d'idées, la planification stratégique et des intégrations étendues sont une priorité, Aha ! vaut l'investissement.

Aha ! Vs Asana : Insights from Reddit Discussions (en anglais)

En explorant Reddit à la recherche d'avis d'utilisateurs sur Aha ! vs Asana, on constate des perspectives diverses qui reflètent les utilisations et préférences variées pour chaque outil.

Les utilisateurs de Reddit félicitent souvent Aha ! pour ses solides capacités de création de feuilles de route complètes et de forfaits stratégiques. Un utilisateur note ,

"Aha ! excelle dans la planification de haut niveau, offrant des feuilles de route visuelles détaillées pour le suivi des projets à long terme."

D'autre part, Asana est fréquemment loué pour son interface conviviale et sa gestion efficace des tâches. Un utilisateur de Reddit mentionne,

Dans les discussions comparant directement les deux, les utilisateurs de Reddit pèsent en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de projets. Par exemple, un utilisateur souligne ,

"Pour les projets complexes nécessitant une feuille de route détaillée, Aha ! est l'outil à privilégier. Mais pour la gestion générale des tâches et la collaboration au sein de l'équipe, Asana est plus convivial et plus adaptable."

Ces aperçus Reddit montrent les performances d'Aha ! et d'Asana dans des scénarios réels. Ils mettent en évidence l'adéquation d'Aha ! pour la planification de projets stratégiques à long terme et la force d'Asana en matière de flexibilité, de gestion des tâches au quotidien et de collaboration d'équipe.

Réunion avec ClickUp : la meilleure alternative à Aha ! Vs Asana

Rationalisez le forfait de lancement de votre logiciel avec Gestion de projet ClickUp Aha ! et Asana ont leurs points forts en tant qu'outils de gestion de projet. Cependant, il est important d'explorer également d'autres alternatives plus performantes.

ClickUp est un concurrent qui a gagné une base d'utilisateurs significative en raison de ses diverses fonctionnalités et de ses prix compétitifs. Voici quelques fonctionnalités de ClickUp que vous ne pouvez pas manquer en tant que gestionnaire de projet :

ClickUp Fonctionnalité #1 : Outils complets de développement de produits

Créer l'excellence en matière de produits : Des spécifications aux jalons avec La gestion des produits à ClickUp Les équipes produit ont besoin d'un outil polyvalent capable de gérer tout, des sessions de brainstorming à la planification des forfaits ClickUp est à la hauteur de la tâche. Cette plateforme tout-en-un apporte une foule de fonctionnalités aux équipes de production dans une interface utilisateur intuitive :

Statuts personnalisés ClickUp : Créez des statuts personnalisés pour les tâches en fonction de votre flux de travail - cette fonctionnalité est parfaite pour suivre les étapes de développement d'un produit

Créez des statuts personnalisés pour les tâches en fonction de votre flux de travail - cette fonctionnalité est parfaite pour suivre les étapes de développement d'un produit Assignés multiples: Assignez des tâches à plusieurs membres, idéal pour les tâches collaboratives dans le développement de produits

Assignez des tâches à plusieurs membres, idéal pour les tâches collaboratives dans le développement de produits Cartes mentales ClickUp : Faites un brainstorming efficace sur les idées de produits avec des cartes mentales intuitives

Faites un brainstorming efficace sur les idées de produits avec des cartes mentales intuitives Diagrammes de Gantt: Visualisez les échéanciers et les dépendances de vos projets pour gérer efficacement votre feuille de route

ClickUp Feature #2 : Fonctionnalités de collaboration avancées

Organisez des projets d'ingénierie complexes avec ClickUp

Pour les équipes de développement de logiciels, les fonctionnalités de ClickUp orientées vers le développement rationalisent le cycle de vie du logiciel cycle de vie du développement logiciel . Examinons les capacités qui font de ClickUp un choix idéal pour les équipes de développement de logiciels :

Suivi des bugs : Utilisez des statuts personnalisés pour suivre les bugs de manière efficace et garder votre produit exempt de bugs

: Utilisez des statuts personnalisés pour suivre les bugs de manière efficace et garder votre produit exempt de bugs Les sprints dans ClickUp : Forfait etgérer les sprints avec les fonctionnalités Agile de ClickUp

Intégrations Git : Intégrer avec GitHub, Bitbucket, et GitLab pour suivre les validations et les demandes de tirage directement à partir de ClickUp

En savoir plus Gestion d'une équipe de projet logiciel dans ClickUp !

Fonctionnalité de ClickUp #3 : Gestion efficace des sprints

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-519.png ClickUp Sprints /$$$img/

Alignez vos outils et vos équipes pour une réussite Agile avec ClickUp Sprints

La gestion des sprints est un autre domaine dans lequel ClickUp excelle : il offre une suite dynamique d'outils pour gérer et suivre les sprints avec facilité.

Points de sprint : Attribuez des points aux tâches pour évaluer l'effort requis et gérer efficacement la charge de travail

: Attribuez des points aux tâches pour évaluer l'effort requis et gérer efficacement la charge de travail Sprint Widgets : Utilisez les widgets pour afficher une vue d'ensemble de la progression de votre sprint

: Utilisez les widgets pour afficher une vue d'ensemble de la progression de votre sprint Diagrammes d'avancement : Visualisez la progression de votre sprint et voyez si vous pouvez atteindre vos objectifs

Rationalisez vos projets : Aha !, Asana ou ClickUp ?

Choisir le bon outils de gestion de projet est la clé de la réussite de votre équipe. Qu'il s'agisse de la profondeur stratégique d'Aha !, de la flexibilité des tâches d'Asana ou du mélange complet des deux de ClickUp, la décision aura un impact profond sur la productivité de votre équipe.

Examinez les fonctionnalités uniques de chaque outil en fonction des besoins de votre équipe.

L'outil de gestion de projet idéal existe. Choisissez judicieusement 😀Et si vous n'arrivez pas à vous décider, donnez une chance à ClickUp ! Explorez les capacités de ClickUp aujourd'hui.